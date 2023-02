MAPA -SUB -Banco de Dados - 542022.docx

Analise a lista de tabelas a seguir:

- Tabela: CLIENTES

- Tabela: VENDEDOR

- Tabela: TRANSPORTADORA

- Tabela: PRODUTOS

- Tabela: PEDIDOS_VENDA (essa tabela tem relação com as tabelas: CLIENTES, VENDEDOR e TRANSPORTADORA).

- Tabela: PEDIDOS_VENDA_ITENS (essa tabela tem relação com a tabela PRODUTOS).

Imagine que você foi designado (a) para criar os atributos das tabelas listadas anteriormente, para isso, foi criado um modelo de exemplo a ser respeitado para cada tabela.

Tabela: Clientes



Seguindo o modelo apresentado:

- Crie as tabelas citadas com seus respectivos atributos. Popule as tabelas.

Orientações:

1) Cada tabela deverá conter, no mínimo, 10 atributos.

2) Caso haja um relacionamento, deve ser descrito na descrição do campo.

3) Caso seja um campo inteiro ou data, o tamanho do campo não precisa ser preenchido

4) O campo TIPO DO CAMPO deve conter apenas os seguintes tipos: INTEIRO, NUMÉRICO, DATA, HORA, BOOLEANO.

Como entregar a atividade:

- Faça as tabelas conforme o modelo (tabela) apresentado.

- A entrega da atividade deve ser no formato: doc ou pdf.