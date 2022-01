What to Upload to SlideShare

What to Upload to SlideShare

Dmytro Yarmak: Product Development Flow або як пришвидшити розробку вашого продукту 1. Product Development Flow або як пришвидшити розробку вашого продукту 2. Enterprise Agile Coach, Partner 13 років в IT Ключові клієнти: 3. 100 % зайнятість в команді Очікує велика черга завдань 50 % зайнятості в команді Очікує маленька черга завдань Команда “Стахановці” Команда “Лодарі” 4. А як щодо IT команд? 5. Resource utilization trap Agner Krarup Erlang Працює для систем з: - Непередбачуваним часом появи завдання - Непередбачуваною тривалістю завдання 6. 1. Візуалізувати свою роботу 7. 2. “Дивіться за естафетною паличкою” What is a better process? Process A with Flow efficiency = 14% OR Process B with Flow efficiency = 9% 8. Реальний приклад розрахунку ефективності потоку 9. Queues Context Switching Relearning Defects 10. 3. Перше правило роботи з чергами: намагайтеся видалити їх Lead time зменшився з 14 днів to 11 днів (20% покращення) Ефективність потоку впала з 14 % до 9 %. 11. 4. Lead time головна метрика оптимізації потоку Lead time - головна метрика ефективності потоку. Flow efficiency - допоміжна метрика для покращення lead time. Lead time залишився таким же. Flow efficiency покращився у два рази. 12. 5. Друге правило роботи з чергами: фокусуйтеся на неактивностях Подвійне покращення усіх Value added кроків зменшить lead time тільки на 7%. А Flow efficiency буде навіть гіршою. 13. Зміна старої машини на Lamborghini на заблокованій дорозі не покращить ваш потік роботи. 14. Друге правило роботи з чергами: фокусуйтеся на неактивностях Подвійне покращення усіх кроків неактивностей зменшить lead time на 50%. А Flow efficiency збільшиться до 30 %. 15. 6. Зменшуйте розмір задач 16. Transaction and holding costs 17. Як знайти оптимальний розмір задач? 18. LinkedIn.com/in/LarryMaccherone credit: Larry while at Rally Software and Carnegie Mellon Larry Maccherone Larry_Maccherone@Comcast.com Larry Maccherone LinkedIn.com/in/LarryMaccherone 19. 90000 команд Длина ітерації Розмір команди Процес оцінки Співвідношення тестерів до розробників Work in progress … Work in progress 20. Як пришвидшити розробку вашого продукту? 1. Уникайте Resource Utilization Trap 2. Візуалізуйте роботу команди 3. Дивіться за “естафетною палочкою” 4. Lead time є головною метрикою ефективності потоку 5. Перше правило роботи з чергами: намагайтеся видалити їх 6. Друге правило роботи з чергами: фокусуйтеся на неактивностях 7. Зменшуйте розмір задач 8. Зменшуйте WIP (паралельну роботу) 9. Працюйте над крос-функціональністю в команді, фокус на вивчення нових навиків. 21. “The reality is that the idea to adopt virtual kanban systems from manufacturing to software engineering came from Don Reinertsen. Dragos Dumitriu and I implemented it.” David J Anderson

Editor's Notes