 Органічні сполуки. Здоров’я людини.

Здоров'я людини – це стан живого організму, при якому організм у цілому і всі организдатні виконувати свої життєві функції. Органічні речовини, що входять до складу їжі: жири, білки, вуглеводи, мінеральні солі, вода і вітаміни, які необхідні для життєвих процесів організму.