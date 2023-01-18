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 Органічні сполуки. Здоров’я людини.

Jan. 18, 2023
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 Органічні сполуки. Здоров’я людини.

Jan. 18, 2023
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Science

Здоров'я людини – це стан живого організму, при якому організм у цілому і всі организдатні виконувати свої життєві функції. Органічні речовини, що входять до складу їжі: жири, білки, вуглеводи, мінеральні солі, вода і вітаміни, які необхідні для життєвих процесів організму.

Здоров'я людини – це стан живого організму, при якому організм у цілому і всі организдатні виконувати свої життєві функції. Органічні речовини, що входять до складу їжі: жири, білки, вуглеводи, мінеральні солі, вода і вітаміни, які необхідні для життєвих процесів організму.

Science
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 Органічні сполуки. Здоров’я людини.

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