DOWNLOADS El ladron de esperanzas / The Thief of Hopes

Title: El ladron de esperanzas / The Thief of Hopes

Author: Francisco Martín Moreno

Pages: 320

Format: PDF / EPUB / MOBI

ISBN: 9786073176460

Publisher: PRH Grupo Editorial









Description



«La verdadera historia de México comenzaría con él... y acabaría con él.»



Antonio M. Lugo Olea supo encender la imaginación y la esperanza de millones de mexicanos ofreciendo una lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. También prometió hacer lo posible por terminar con la pobreza, la marginación y la injusticia. Los ciudadanos, hartos de gobiernos de ineptos y ladrones, con su voto llevaron a AMLO a la presidencia del país. Por si fuera poco, su partido también consiguió una avasalladora mayoría en el Congreso, vital para apoyarlo en todos sus proyectos.



El máximo líder no puede fracasar. Se sabe un caudillo predestinado a construir una nueva nación, un iluminado cuya misión es no volver a robar la esperanza de los que menos tienen, un visionario constructor de oportunidades antes negadas. Pero su llegada al poder lo ha enfrentado con una realidad inflexible y terca. El presidente parece no darse cuenta de que va a necesitar algo más que buenos propósitos. ¿Qué suerte correrán los mexicanos que creyeron con fe ciega en la magia mística de sus palabras?



ENGLISH DESCRIPTION



“Mexico’s real story would begin with him . . . and it would also end with him.”



Antonio M. Lugo Olea knew how to spark the imagination and hopes of millions of Mexicans, by offering a head-on approach against corruption, impunity, and organized crime. He also promised to do whatever possible to end poverty, marginalization, and injustice. And so the people, fed up with governments made up of inept politicians and thieves, gave their vote to AMLO and hence the presidency of the country.



To make matters worse, his party also won an overwhelming majority in Congress, an important task in order to support his agenda.



To make matters worse, his party also won an overwhelming majority in Congress, an important task in order to support his agenda.

This great leader cannot afford to fail. He sees himself as a leader predestined to build a new nation; an enlightened being whose mission is to not steal the hopes of the less fortunate; a visionary creator of previously denied opportunities. But as he rises to power he is faced with an inflexible and stubborn reality.