تبييض جسم العروسة بخلطة قنبلة تبييض وتقشير الجلد الميت في الجسم كله من أول أستعمال

تهتم كل عروس قبل زفافها بجسمها من ناحية التبييض والتقشير حتى تكون فى سعادة وفى راحة لذلك نقدم إليكى خلطة طبيعية قادر على تبييض الجسم بسرعة وهى وصفة الخميرة الرهيبة التى تحتاج إلى مواد متوفرة فى البيت منها عصير الليمون وزيت اللوز والجيلاتين والسكر وملح الليمون فوصفة الخميرة من الوصفات التى تمنحك البياض والنعومة لأن هذه الخلطة تحتوى على الفيتامينات التى تعمل على تعويض البشرة نقص الكولاجين الذى يساعد على ترطيب البشرة ويعمل على تدفق الدم إلى الجلد ويحارب علامات الشيخوخة ويزيل التجاعيد والترهلات، والخميرة تعمل على إزالة الجلد الميت الذى يكسب الجلد اللون الداكن والأسمر، والسماح للجلد ببناء خلايا جديدة وتكون صحية فالخميرة مقشر مثالى يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة والبشرة الدهنية والبشرة الدهنية فلا تعتمدى على إستخدام كريمات صناعية وماسكات تحتوى على مواد كيميائية لا يتحملها الجلد لأنها تسبب فى إصابة الجلد ببعض من الأمراض مثل الحساسية وظهور بقع حمراء وظهور تصبغات.

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