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KisacaLinkedIn.pdf

Aug. 28, 2022
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KisacaLinkedIn.pdf

Aug. 28, 2022
0 likes 6 views

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Career

Linkedin kullanimi hakkinda ipuclari

Linkedin kullanimi hakkinda ipuclari

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KisacaLinkedIn.pdf

  1. 1. Kısaca LinkedIn linkedin.com
  2. 2. Faydalı Kaynaklar Profil Kullanımı Anasayfa Akısı Paylaşım Algoritma Şirketler Neden Kullanır Kişiler Neden Kullanır İstatistikler İçerik
  3. 3. Tanıyalım! brand.linkedin.com 630 milyondan fazla profesyonel Uzun yıllar boyunca sadece beyaz yakanın kullandığı düşünülse de aslında farklı kesimlerden yetenekler burada buluşmaktadır 30 milyondan fazla kuruluş İş odaklı olacak şekilde iletişim kurmak isteyen kisiler
  4. 4. 1. İŞE ALIMDA ZAMAN KAZANMAK Yetenekleri kendi kurumlarına katmak için kullanılıyor 2. PAZARLAMA KANALI Ürünler veya kurumlar için pazarlama ihtiyaçlarına yonelik kullanım 3. SATIŞ Hedeflediğiniz tüketicilere ulaşım Şirketler Neden Kullanır business.linkedin.com
  5. 5. Kişiler Neden Kullanır linkedin.com/in/kullaniciadi SEKTÖR Kendi bulunduğunuz sektordeki kisiler ile iletişime geçmek DENEYİM Deneyimlerinizi farklı kişiler ile paylaşmak İŞ FIRSATI Hangi şirketlerin varolduğunu öğrenmek Şirketlerin neyi aradığını öğrenmek Profilim ile yeteneklerimi kayıt altında tutmak Dünya ile iletişim
  6. 6. Istatistik news.linkedin.com/about-us#Statistics
  7. 7. Fayda Sağlayan Kaynaklar linkedin.com/learning ÖĞREN VEYA ÖĞRET blog.linkedin.com OKU youtube.com/c/LinkedIn/videos İZLE premium.linkedin.com ÜCRETLİ linkedin.com/help YARDIM DOKÜMANLARI
  8. 8. Profil Profil Fotografı ( Olmayanlar da mevcut )
  9. 9. Profil Ünvan Çalıştığınız yerleri yazabilirsiniz Gönüllü katıldığınız yerler Öğrenci olabilir
  10. 10. Eğitim Profil Eğitiminiz hakkında bilgileri doldurabilirsiniz
  11. 11. Özet Bilgi Profil Uzmanlığınızı ve bilgilerinizi sizi tanımayanlara hızlıca tanıtmak için yazılan bölüm Elevator Pitch Birkaç gün önce tanıştığınız birinin aklında kalmasını istediğiniz bilgiler Ortalama 40 kelime
  12. 12. Sertifika Ve Gönüllü Katılımlar Profil Linkedin Learning Sertifikaları Herhangi bir kurumdan veya etkinlikten aldığınız
  13. 13. Özelleştirilmiş profil url bilgisi Profil Genel olarak format - ad soyad linkedin.com/help/linkedin/answer/a542685 linkedin.com/public-profile/settings linkedin.com/in/ryanroslansky linkedin.com/in/gulsahkandemir (TR) linkedin.com/in/lindseyedwards Özel karakterler kullanmak yerine ingilizce karşılıkları kullanılabilir linkedin.com/in/mengjinyan (PRC) Daha kolay bulunabilmek için kullanabilir
  14. 14. Farkli diller icin profil oluşturmak Profil linkedin.com/in/kullaniciadi linkedin.com/help/linkedin/answer/a541878 Sizin profilinizle ilgilenen kisinin kendi dilinde sizin profilinizi okuma şansı olur ve daha kolay sizi anlamasını saglar böylece iletişim artar ( Işe Alım )
  15. 15. Baglanti butonu yerine Takipci Butonu kullanmak Profil linkedin.com/help/linkedin/answer/a527006 Birincil olarak takip et butonu profilde gözükür fakat bağlantı ekle butonu hala aktif olacaktır linkedin.com/help/linkedin/answer/a523224 blog.linkedin.com/2022/june/Understanding-when-and- why-to-follow-people-on-LinkedIn
  16. 16. Ana sayfa akışını düzenlemek Her paylaşıma yetişemeyiz bu nedenle daha ilgili oldugumuz alanları takip etmeliyiz Akışımı geliştir seçeneği paylaşımın sağ tarafında çıkacaktır
  17. 17. 1. GÖNDERI YAYIMLAMAK 2. MAKALE YAYIMLAMAK 3. VİDEO YAYIMLAMAK Paylaşım
  18. 18. Gönderi paylaşırken fayda sağlayan en iyi pratikler Kısa yazımlar tercih edilmelidir linkedin.com/help/linkedin/answer/a523414 Düzenli paylaşım yapılmalı Bir konuda sohbet başlatan konular seçilerek iletişimin hızlanmasına yardımcı olmalıdır Doğrudan soru sorabilir Gönderiler ile ilgili etiket (hashtag) kullanılmalı Fotoğraf ya da görseller ile desteklenmeli
  19. 19. Makale paylaşırken fayda sağlayan en iyi pratikler Kişilerin dikkatini çekebilmek ve uzun yazıyı okumaları için motive edebilmek seçilecek baslığın ne kadar önemli olduğunu acıklar linkedin.com/help/linkedin/answer/a523414 X nasıl yapılır ? ( Eğitici ) Ortalama 500-1000 kelime yazılabilir (Maksimum 3000 kelime sınırı var ) Fotoğraf ya da görseller ile desteklenmeli Neden X konusu hakkında böyle düşünüyorum? (Bakıs açısı ) Eğer X hakkında düşünüyorsan Y yi yap linkedin.com/help/linkedin/answer/a522427 Örnek Konular
  20. 20. Video paylaşırken fayda sağlayan en iyi pratikler linkedin.com/help/linkedin/answer/a523414 Kendinize ait bir profil videosu oluşturabilirsiniz linkedin.com/help/linkedin/answer/a564463 Şirketler kendi ürünleri ile ilgili videolar yapabilir 30 ile 120 saniye arası videolar icin idealdir Bir şirkete bağlı kalmadan kendi şirketleri olan bireysel kisiler video paylaşabilir
  21. 21. Gramer hatasında kaçınmalıyız linkedin.com/pulse/linkedin-algorithm- everything-you-wanted-know-were-too- anderson/ Gönderilerimizi farklı kişilere ulaştırabilmek için filtrelerden geçiyor Algoritma Çok kısa süre aralıklarında paylaşım yapmamalıyız Sadece yazı ile ilgili etiketleri eklemeliyiz 1 - Gönderinin spam olup olmadığı kontrolü 2 - Gramer hatası var mı? İçerik kaliteli mi? 3 - Tavsiyeler içeren sade bir dil kullanılmış mı?
  22. 22. linkedin.com/in/keramiozsoy Teşekkürler Dinlediğiniz için

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