KisacaLinkedIn.pdf

2.
Faydalı Kaynaklar
Profil Kullanımı
Anasayfa Akısı
Paylaşım
Algoritma
Şirketler Neden Kullanır
Kişiler Neden Kullanır
İstatistikler
İçerik
3.
Tanıyalım!
brand.linkedin.com
630 milyondan fazla profesyonel
Uzun yıllar boyunca sadece beyaz
yakanın kullandığı düşünülse de
aslında farklı kesimlerden
yetenekler burada buluşmaktadır
30 milyondan fazla kuruluş
İş odaklı olacak şekilde iletişim
kurmak isteyen kisiler
4.
1. İŞE ALIMDA ZAMAN KAZANMAK
Yetenekleri kendi kurumlarına katmak için
kullanılıyor
2. PAZARLAMA KANALI
Ürünler veya kurumlar için pazarlama ihtiyaçlarına
yonelik kullanım
3. SATIŞ
Hedeflediğiniz tüketicilere ulaşım
Şirketler Neden
Kullanır
business.linkedin.com
5.
Kişiler Neden
Kullanır
linkedin.com/in/kullaniciadi
SEKTÖR
Kendi bulunduğunuz sektordeki
kisiler ile iletişime geçmek
DENEYİM
Deneyimlerinizi farklı kişiler ile
paylaşmak
İŞ FIRSATI
Hangi şirketlerin varolduğunu
öğrenmek
Şirketlerin neyi aradığını
öğrenmek
Profilim ile yeteneklerimi kayıt
altında tutmak
Dünya ile iletişim
7.
Fayda
Sağlayan
Kaynaklar
linkedin.com/learning
ÖĞREN VEYA ÖĞRET
blog.linkedin.com
OKU
youtube.com/c/LinkedIn/videos
İZLE
premium.linkedin.com
ÜCRETLİ
linkedin.com/help
YARDIM DOKÜMANLARI
8.
Profil
Profil Fotografı
( Olmayanlar da mevcut )
9.
Profil
Ünvan
Çalıştığınız yerleri yazabilirsiniz
Gönüllü katıldığınız yerler
Öğrenci olabilir
10.
Eğitim
Profil
Eğitiminiz hakkında bilgileri
doldurabilirsiniz
11.
Özet Bilgi
Profil
Uzmanlığınızı ve bilgilerinizi sizi
tanımayanlara hızlıca tanıtmak
için yazılan bölüm
Elevator
Pitch
Birkaç gün önce tanıştığınız
birinin aklında kalmasını
istediğiniz bilgiler
Ortalama
40 kelime
12.
Sertifika Ve Gönüllü Katılımlar
Profil
Linkedin Learning Sertifikaları
Herhangi bir kurumdan veya
etkinlikten aldığınız
13.
Özelleştirilmiş profil url bilgisi
Profil
Genel olarak format - ad soyad
linkedin.com/help/linkedin/answer/a542685
linkedin.com/public-profile/settings
linkedin.com/in/ryanroslansky
linkedin.com/in/gulsahkandemir (TR)
linkedin.com/in/lindseyedwards
Özel karakterler kullanmak yerine
ingilizce karşılıkları kullanılabilir
linkedin.com/in/mengjinyan (PRC)
Daha kolay bulunabilmek için
kullanabilir
14.
Farkli diller icin profil oluşturmak
Profil
linkedin.com/in/kullaniciadi
linkedin.com/help/linkedin/answer/a541878
Sizin profilinizle ilgilenen kisinin
kendi dilinde sizin profilinizi
okuma şansı olur ve daha kolay
sizi anlamasını saglar böylece
iletişim artar ( Işe Alım )
15.
Baglanti butonu yerine
Takipci Butonu kullanmak
Profil
linkedin.com/help/linkedin/answer/a527006
Birincil olarak takip et butonu
profilde gözükür fakat
bağlantı ekle butonu hala
aktif olacaktır linkedin.com/help/linkedin/answer/a523224
blog.linkedin.com/2022/june/Understanding-when-and-
why-to-follow-people-on-LinkedIn
16.
Ana sayfa
akışını
düzenlemek
Her paylaşıma yetişemeyiz
bu nedenle daha ilgili oldugumuz alanları
takip etmeliyiz
Akışımı geliştir seçeneği paylaşımın
sağ tarafında çıkacaktır
18.
Gönderi
paylaşırken
fayda sağlayan
en iyi pratikler
Kısa yazımlar tercih edilmelidir
linkedin.com/help/linkedin/answer/a523414
Düzenli paylaşım yapılmalı
Bir konuda sohbet başlatan konular seçilerek
iletişimin hızlanmasına yardımcı olmalıdır
Doğrudan soru sorabilir
Gönderiler ile ilgili etiket (hashtag) kullanılmalı
Fotoğraf ya da görseller ile desteklenmeli
19.
Makale
paylaşırken
fayda sağlayan
en iyi pratikler
Kişilerin dikkatini çekebilmek ve uzun yazıyı
okumaları için motive edebilmek seçilecek
baslığın ne kadar önemli olduğunu acıklar
linkedin.com/help/linkedin/answer/a523414
X nasıl yapılır ? ( Eğitici )
Ortalama 500-1000 kelime yazılabilir
(Maksimum 3000 kelime sınırı var )
Fotoğraf ya da görseller ile desteklenmeli
Neden X konusu hakkında böyle
düşünüyorum? (Bakıs açısı )
Eğer X hakkında düşünüyorsan Y yi yap
linkedin.com/help/linkedin/answer/a522427
Örnek
Konular
20.
Video
paylaşırken
fayda sağlayan
en iyi pratikler
linkedin.com/help/linkedin/answer/a523414
Kendinize ait bir profil videosu oluşturabilirsiniz
linkedin.com/help/linkedin/answer/a564463
Şirketler kendi ürünleri ile ilgili videolar yapabilir
30 ile 120 saniye arası videolar icin idealdir
Bir şirkete bağlı kalmadan kendi şirketleri olan
bireysel kisiler video paylaşabilir
21.
Gramer hatasında kaçınmalıyız
linkedin.com/pulse/linkedin-algorithm-
everything-you-wanted-know-were-too-
anderson/
Gönderilerimizi farklı kişilere
ulaştırabilmek için filtrelerden
geçiyor
Algoritma Çok kısa süre aralıklarında
paylaşım yapmamalıyız
Sadece yazı ile ilgili etiketleri
eklemeliyiz
1 - Gönderinin spam olup olmadığı kontrolü
2 - Gramer hatası var mı? İçerik kaliteli mi?
3 - Tavsiyeler içeren sade bir dil kullanılmış mı?
22.
linkedin.com/in/keramiozsoy
Teşekkürler
Dinlediğiniz için