Déploiement du Lean Management au sein de l’entreprise SITEX

L’industrie du textile fait face à de profonds changements : développement massif d’enseignes low cost, renchérissement des coûts de production en Asie, concurrence amplifiée, mutation du marché vers les pays émergents, contraction de la demande, etc. En Tunisie le secteur du textile-habillement est vu actuellement comme secteur sinistré. Ces changements engendrent une augmentation des coûts, une réduction des marges, et une exigence d’être concurrentielle.

L’amélioration de la performance est en conséquence devenue une priorité. Mais il ne s’agit pas uniquement de progresser la performance économique, il faut améliorer la performance de la capacité de production dans sa globalité (qualité du produit, sécurité du personnel, etc.). Le secteur du textile se tourne alors vers les méthodes d’amélioration de la performance, en particulier celles issues du Lean Management.

Le Lean Management est une démarche d’amélioration continue qui vise à augmenter la productivité et la performance d’une organisation. Les sociétés industrielles ont déjà bénéficié des gains de cette démarche dans leurs lignes de production depuis longtemps. Ces dernières années, le Lean Management prouve de plus en plus son utilité dans les services où il permet d’éliminer des non-valeurs ajoutées dans leurs processus.

Dans le cadre de ce travail de mémoire de master, nous étudions l’implantation du Lean Management au sein de l’entreprise SITEX. Ce mémoire examine la méthode de mise en place du Lean Management appuyé sur la démarche DMAIC. Il présente également des outils et des recommandations pour suivre la démarche DMAIC du Six Sigma avec des exemples concrets réalisés lors des travaux au sein de la société industrielle des textiles Ksar Hellal.

Mots clés : Production, Management Visuel, Lean Management, Indicateur, Amélioration Continue, Performance, Productivité, DMAIC, Feuille De Route