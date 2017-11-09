(T’sel) 0822-8489-5530, Sajadah Oleh2 Haji

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Toko Pusat Oleh-oleh Haji di Sragen Menyediakan segala macam souvenir Haji Melayani Grosir dan Eceran
Untuk Info dan Pemesanan Hubungi:
Bpk. Haryanto Dayat Yakin
(T’sel) 0822-8489-5530
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.157 Krapyak Sragen Wetan . Sragen Jawa tengah 57214
Website https://www.jualoleholehhaji.com
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