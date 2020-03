STKI Israeli IT Market Study 2020 part 1

STKI Annual Israeli IT Market Study (part 1)



כמו בכל שנה, חברת STKI מציגה בכנס השנתי את עבודת המחקר של שוק ה IT הישראלי.

השנה, עקב הנסיבות, אנו מחלקים את העבודה למחקר גודל שוק ומיצוב:

מצ"ב מחקר, הכולל את גודל השוק ותחזיות לשנה הקרובה, לפני ואחרי המשבר

תחזית עפ"י נתוני סוף 2019 ותחילת 2020 .

תחזית עדכנית של STKI בהתחשב במשבר הנוכחי שעדיין קשה לנבא את סיומו.

החלק השני הינו מיצוב של 460 ספקים, אינטגרטורים ונותני שירות ישראליים לפי 160 קטגוריות טכנולוגיה שונות אותו נחשוף בכנס השנתי שלנו אשר הועבר ל 13/6/2020



Market study of the Israeli IT Market for the year 2020 The study includes a forecast done in February (before we understood the crisis) and one done end of March