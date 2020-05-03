Al waha-gate-ksa

Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
23 ‫مكتبية‬ ‫تجارية‬ ‫بناية‬
45 ‫للتجــــارة‬ ‫وأوالدة‬ ‫السيــــــف‬ ‫احمـــــــد‬ ‫“شركـــة‬ ‫وتأســـــست‬ ‫نشــــأت‬ ‫ايـــــدي‬ ‫على‬ ‫العقــــــــ...
67 ُ‫تفاعال‬ ‫اكثــر‬ ‫وجديــدة‬ ‫مناسبــه‬ ‫عمل‬ ‫بيئـــة‬ ‫خلق‬ ‫فى‬ ‫تكمن‬ ‫التصميميه‬ ‫الفكرة‬ ‫االحتياجـــات‬ ‫كافــة...
89 ‫ويمتاز‬ )‫فرعي‬ ‫شارع‬ - ‫رفحاء‬ ‫شارع‬ - ‫عفـــان‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫(طريق‬ ‫شـوارع‬ ‫ثالثة‬ ‫علي‬ ‫الواحـة‬ ‫بحــي‬ ‫الم...
1011 ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ 174.3...
1213 ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب...
1415 ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ 135.9 120.7 109 113.3 117.5 118.3 105.3 97.8 13...
1617 ‫الجلسات‬ ‫اعلى‬ ‫سماوية‬ ‫فتحات‬ ‫مع‬ ‫خضراء‬ ‫ومناطق‬ ‫األدوار‬ ‫لجميع‬ ‫كبير‬ ‫داخلي‬ ‫فناء‬ ‫تصميم‬ ‫تم‬ ‫الصناعي...
1819 ‫مندمجة‬ ‫شمس‬ ‫بكاسرات‬ ‫الحراري‬ ‫الحمل‬ ‫لتقليل‬ ‫معماريًا‬ ‫الواجهــة‬ ‫معالجـــة‬ ‫مراعــــاة‬ ‫تــم‬ ‫الخارجي‬ ...
2021 ‫الرائيسي‬ ‫المدخل‬ ‫تصميـــم‬ ‫مرعـــاة‬ ‫االعتبــار‬ ‫في‬ ‫اخذا‬ ‫بمنتصـــــــف‬ ‫مميز‬ ‫كبيـــر‬ ‫مدخـــل‬ ‫للحـرك...
2223 ‫المعارض‬ ‫ابداعي‬ ‫تصميم‬‫داخلية‬ ‫جلسات‬ ‫رائيسي‬ ‫درج‬ ‫واجهـــــــات‬ ‫الرئيسي‬ ‫المدخل‬ ‫مميـــــــزه‬ ‫معــــار...
2425 ,hru ‫متنوعة‬ ‫داخلية‬ ‫جلسات‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫محفزة‬ ‫عمل‬ ‫بيئة‬ ‫المكاتب‬ ‫لمداخل‬ ‫وأنيق‬ ‫فريد‬ ‫تصميم‬
2627 ‫طبيعية‬ ‫إلنارة‬ ‫اليت‬ ‫بسكاي‬ ‫مغطى‬ ‫داخلي‬ ‫فناء‬ ‫خضــراء‬ ‫مناطـق‬ ‫مع‬ ‫مفتوحة‬ ‫داخلية‬ ‫جلسات‬ ‫مميـــــزة‬...
2829 ً‫ال‬‫لي‬ ‫للمبنى‬ ‫ودفيء‬ ‫جمال‬ ‫تعطي‬ ‫ليلية‬ ‫انارة‬
3031 ‫والخدمات‬ ‫المرافق‬ ‫مواقف‬ ‫مصاعد‬ ‫انظمة‬ ‫اضــاءة‬ ‫نظافة‬ ‫كاميرات‬ ‫انترنت‬ ‫تكييـف‬ ‫مركزي‬ ‫مميز‬ ‫موقع‬‫مميز...
3233 ‫الفناء‬ ‫على‬ ‫مطله‬ ‫ممرات‬ ‫مميزة‬ ‫اطاللة‬ ‫مع‬ ‫الداخلي‬ ‫بمساحات‬ ‫مميزة‬ ‫معارض‬ ‫كبيرة‬ ‫خارجية‬ ‫مساحات‬ ‫مع...
34
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Al waha-gate-ksa

47 views

Published on

الفكرة التصميميه
الفكرة التصميميه تكمن فى خلق بيئـــة عمل مناسبــه وجديــدة اكثــر تفاع ُلا وتميزُا عن طريق تصميم عصــــرى حديث و جــــــذاب يناســـب كافــة الاحتياجـــات
ٌ
مــدروس معمـــاريــا من حــيث التوجيه والخدمات ومسارات الحركة والمداخـل
والمساحات

تم تصميم فناء داخلي كبير لجميع الأدوار ومناطق خضراء مع فتحات سماوية اعلى الجلسات بغطاء لتوفير الاضاءة الطبيعية وتخللها داخل المبنى وتقليل الاعتماد على الاضاءة الصناعية
خلق بيئة عمل محفزة اكثر تفاعلاً

أخذا في الاعتبــار مرعـــاة تصميـــم￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
مدخـــل كبيـــر مميز بمنتصـــــــف المبني ليعطي مركزية للحـركة
وفخامة مع اطلاله داخلية
وصممت الواجهه بدراسه وعنايه معمارية حيث تصميم جـــذاب و بيئــــي يعطـــى اعلـــي نسبــــــه
انــــاره طبيعيـــه ومعالجــــه معمــــارية لتقليـــــل الحمــل الحـــراري بكاســـــــــــرات شمس مندمجــه بالتصميــــــم
الخـــارجى للواجهـــ

Published in: Engineering
no profile picture user

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Al waha-gate-ksa

  1. 1. 1
  2. 2. 23 ‫مكتبية‬ ‫تجارية‬ ‫بناية‬
  3. 3. 45 ‫للتجــــارة‬ ‫وأوالدة‬ ‫السيــــــف‬ ‫احمـــــــد‬ ‫“شركـــة‬ ‫وتأســـــست‬ ‫نشــــأت‬ ‫ايـــــدي‬ ‫على‬ ‫العقـــــــــاري‬ ‫واالستثمــــــار‬ ‫للتطــــــوير‬ ”‫واإلستثمـــــــار‬ ‫والمهنيــة‬ ‫الطــويلة‬ ‫الخبـــرة‬ ‫ذوي‬ ‫والمطـــورين‬ ‫المستثمـرين‬ ‫كبار‬ ‫النمـــــو‬ ‫مسيـــرة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫العقاري‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫المستوى‬ ‫العالية‬ ‫العــربية‬ ‫المملكـه‬ ‫تشهــــده‬ ‫التي‬ ‫العقــاري‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫المستمـــر‬ ‫إنتقـــالية‬ ‫بوابــة‬ ‫خـالل‬ ‫من‬ ”‫السيف‬ ‫احمـــد‬ ‫“شركة‬ ‫تبرز‬ ‫السعــــودية‬ ‫استثمـــارات‬ ‫مجمـوعة‬ ‫سبقتها‬ ‫الحالي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫النمو‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫مكانتهـــا‬ ‫وتعـــزيز‬ ‫بترسيــخ‬ ‫ساهمـت‬ ‫التي‬ ‫باإلنجازات‬ ‫حافلة‬ ‫عقارية‬ ‫القطـــــاعات‬ ‫ضمــن‬ ‫الرائــــدة‬ ‫اإلقليميـــــة‬ ‫الشركــــــات‬ ‫بين‬ ‫قوتهـــا‬ ‫و‬ ‫احــمد‬ ‫“شركة‬ ‫فإن‬ ‫المتنوعة‬ ‫و‬ ‫المختلفـــة‬ ‫واإلستثمـــارية‬ ‫العقــارية‬ ‫والحلـــــول‬ ‫الخــــــدمات‬ ‫اهــــم‬ ‫تقديــــم‬ ‫في‬ ‫المتخصصــــة‬ ”‫السيف‬ ‫ابتكــــــاري‬ ‫بشكـــل‬ ‫المشـاريع‬ ‫تطــــوير‬ ‫من‬ ‫المتكـــاملة‬ ‫العقــارية‬ ‫العقــــــارات‬ ‫انواع‬ ‫لجميـــع‬ ‫باإلضـــافة‬ ‫وتأجيــــر‬ ‫وبع‬ ‫تسويق‬ ‫من‬ ‫مميز‬ ‫رؤيـــــة‬ ‫السيف‬ ‫احمـــد‬ ‫شركـــة‬ ‫دال‬ ‫وتمتـلك‬ ‫والسكــنية‬ ‫التجــــــارية‬ ‫المستأجـــر‬ ‫المالك‬ ‫تخـــــدم‬ ‫والتي‬ ‫تتبعهـــا‬ ‫تنفيذية‬ ‫وخطــــة‬ ‫ثاقبــة‬ ‫النهائي‬ ‫والمستخدم‬ ‫الــورود‬ ‫حي‬ - ‫الرياض‬ ‫عبداهلل‬ ‫الملك‬ ‫طريق‬ ‫ابتكاري‬ ‫تصميم‬‫متميزه‬ ‫مواقع‬ ‫مختلفة‬ ‫أفكار‬‫وتميز‬ ‫دقة‬ 0112252088 0114550751 alsaif@ahmedalsaif.com ‫الشركة‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬
  4. 4. 67 ُ‫تفاعال‬ ‫اكثــر‬ ‫وجديــدة‬ ‫مناسبــه‬ ‫عمل‬ ‫بيئـــة‬ ‫خلق‬ ‫فى‬ ‫تكمن‬ ‫التصميميه‬ ‫الفكرة‬ ‫االحتياجـــات‬ ‫كافــة‬ ‫يناســـب‬ ‫جــــــذاب‬ ‫و‬ ‫حديث‬ ‫عصــــرى‬ ‫تصميم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ُ‫ا‬‫وتميز‬ ‫والمداخـل‬ ‫الحركة‬ ‫ومسارات‬ ‫والخدمات‬ ‫التوجيه‬ ‫حــيث‬ ‫من‬ ٌ‫معمـــاريــا‬ ‫مــدروس‬ ‫والمساحات‬ ‫التصميميه‬ ‫الفكرة‬ ‫مترمربع‬ )10300( ‫بناء‬ ‫ومساحة‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ) 4560( ‫ارض‬ ‫مساحة‬ ‫على‬ ‫المشروع‬ ‫اقيم‬
  5. 5. 89 ‫ويمتاز‬ )‫فرعي‬ ‫شارع‬ - ‫رفحاء‬ ‫شارع‬ - ‫عفـــان‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫(طريق‬ ‫شـوارع‬ ‫ثالثة‬ ‫علي‬ ‫الواحـة‬ ‫بحــي‬ ‫المشـــروع‬ ‫يقع‬ : ‫الموقع‬ ‫الملك‬ ‫كطـــريق‬ ‫الحيــوية‬ ‫والطرق‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫وقريب‬ ‫الريــاض‬ ‫بمدينــة‬ ‫رئيســـي‬ ‫وشريــان‬ ‫طريق‬ ‫على‬ ‫بأنه‬ ‫الموقع‬ ‫العروبة‬ ‫وطريق‬ ‫الشمالي‬ ‫والدائري‬ ‫الصديق‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫و‬ ‫عبداهلل‬ ‫المساحة‬ ‫الــــــــدور‬ ‫لألدوار‬ ‫البناء‬ ‫مساحات‬ ‫األول‬ ‫القبــــو‬ ‫دور‬ ‫الثاني‬ ‫القبو‬ ‫دور‬ ‫األرضـــــــــي‬ ‫الدور‬ ‫االول‬ ‫الــــــــــــــدور‬ ‫الملحق‬ ‫الــــــدور‬ ‫االجمالــــــــــــــــي‬ 2 ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ 2 2 2 2 2 2 3160 3000 2540 2949 1474 13123
  6. 6. 1011 ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫معرض‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ 174.33 172 1 1 5 5 2 2 6 6 3 3 7 7 4 4 8 8 149 118.3 155.8 118.3 160.7 165 169 173.4 177.6 122 122 122 23462 122 124.5 ‫معــــــارض‬ ‫مكاتــــــب‬ ‫االرضي‬ ‫الــــدور‬‫التأجيرية‬ ‫المساحة‬ ‫م‬ ‫مميــزة‬ ‫اطـــاللة‬ ‫مـع‬ ‫للمـكــاتب‬ ‫تصميــــــــــــــــم‬ ‫انسيــــابــــــــــي‬ ‫وجـــــــــــــــــــذاب‬
  7. 7. 1213 ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ 176 180 122 126 130 131 120 147.5 128 148 89.5 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 95.2 100 113 152 ‫معــــــارض‬ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28‫والمكــاتب‬ ‫للمــدخل‬ ‫مميــزة‬ ‫داخلية‬ ‫اطاللة‬ ‫مميزة‬ ‫خضراء‬ ‫مناطق‬ ‫مع‬ ‫داخلي‬ ‫فناء‬ ‫على‬ ‫االول‬ ‫الــــدور‬ 24252 ‫التأجيرية‬ ‫المساحة‬ ‫م‬
  8. 8. 1415 ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ ‫مكتب‬ 135.9 120.7 109 113.3 117.5 118.3 105.3 97.8 132.7 134.2 ‫مكاتــــــب‬ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ‫الروف‬ ‫الــــدور‬ ‫معمارية‬ ‫وعناية‬ ‫بدراسة‬ ‫الواجهة‬ ‫صممت‬ ‫أعلى‬ ‫يعطي‬ ‫وبيئي‬ ‫جذاب‬ ‫تصميم‬ ‫حيث‬ ‫طبيعية‬ ‫انارة‬ ‫نسبة‬ 11852 ‫التأجيرية‬ ‫المساحة‬ ‫م‬
  9. 9. 1617 ‫الجلسات‬ ‫اعلى‬ ‫سماوية‬ ‫فتحات‬ ‫مع‬ ‫خضراء‬ ‫ومناطق‬ ‫األدوار‬ ‫لجميع‬ ‫كبير‬ ‫داخلي‬ ‫فناء‬ ‫تصميم‬ ‫تم‬ ‫الصناعية‬ ‫االضاءة‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫وتقليل‬ ‫المبنى‬ ‫داخل‬ ‫وتخللها‬ ‫الطبيعية‬ ‫االضاءة‬ ‫لتوفير‬ ‫بغطاء‬ ‫الشمس‬ ‫وأشعة‬ ‫للرياح‬ ‫التوجيه‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المعمارية‬ ‫الفكرة‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ً‫ال‬‫تفاع‬ ‫اكثر‬ ‫محفزة‬ ‫عمل‬ ‫بيئة‬ ‫خلق‬ ‫الجلسات‬ ‫اعلى‬ ‫سماوية‬ ‫فتحات‬ ‫طبيعية‬ ‫إلنارة‬ ‫للمناطق‬ ‫مدروس‬ ‫توزيع‬ ‫والمداخل‬ ‫الخضراء‬ 1 2 3 SKI LIGHT
  10. 10. 1819 ‫مندمجة‬ ‫شمس‬ ‫بكاسرات‬ ‫الحراري‬ ‫الحمل‬ ‫لتقليل‬ ‫معماريًا‬ ‫الواجهــة‬ ‫معالجـــة‬ ‫مراعــــاة‬ ‫تــم‬ ‫الخارجي‬ ‫بالتصميم‬ ‫بالتصميم‬ ‫مندمجة‬ ‫شمس‬ ‫بكاسرات‬ ‫الواجهة‬ ‫معالجة‬ ‫الحراري‬ ‫الحمل‬ ‫لتقليل‬ ‫للواجهة‬ ‫الخارجي‬ ‫المبنى‬ ‫حول‬ ‫والرياح‬ ‫الشمس‬ ‫حركة‬ ‫دراسة‬ ‫عرضي‬ ‫قطاع‬ ‫المبنى‬ ‫داخل‬ ‫الرياح‬ ‫حركة‬ ‫دراسة‬ ‫طولي‬ ‫قطاع‬ ‫المبنى‬ ‫داخل‬ ‫الرياح‬ ‫حركة‬ ‫دراسة‬
  11. 11. 2021 ‫الرائيسي‬ ‫المدخل‬ ‫تصميـــم‬ ‫مرعـــاة‬ ‫االعتبــار‬ ‫في‬ ‫اخذا‬ ‫بمنتصـــــــف‬ ‫مميز‬ ‫كبيـــر‬ ‫مدخـــل‬ ‫للحـركة‬ ‫مركزية‬ ‫ليعطي‬ ‫المبني‬ ‫داخلية‬ ‫اطالله‬ ‫مع‬ ‫وفخامة‬ ‫وعنايه‬ ‫بدراسه‬ ‫الواجهه‬ ‫وصممت‬ ‫و‬ ‫جـــذاب‬ ‫تصميم‬ ‫حيث‬ ‫معمارية‬ ‫نسبــــــه‬ ‫اعلـــي‬ ‫يعطـــى‬ ‫بيئــــي‬ ‫طبيعيـــه‬ ‫انــــاره‬ ‫لتقليـــــل‬ ‫معمــــارية‬ ‫ومعالجــــه‬ ‫بكاســـــــــــرات‬ ‫الحـــراري‬ ‫الحمــل‬ ‫بالتصميــــــم‬ ‫مندمجــه‬ ‫شمس‬ ‫للواجهـــة‬ ‫الخـــارجى‬
  12. 12. 2223 ‫المعارض‬ ‫ابداعي‬ ‫تصميم‬‫داخلية‬ ‫جلسات‬ ‫رائيسي‬ ‫درج‬ ‫واجهـــــــات‬ ‫الرئيسي‬ ‫المدخل‬ ‫مميـــــــزه‬ ‫معــــارض‬ ‫مختلفـــه‬ ‫بمساحـات‬ ‫خارجية‬ ‫مساحات‬ ‫مع‬ ‫كبيرة‬ ‫طبيعيــة‬ ‫لمسـات‬ ‫وضع‬ ‫اضاءة‬ ‫تأثيرات‬ ‫اضافة‬ ‫مع‬ ‫واختـــالف‬ ‫تميـــز‬ ‫تعطـي‬ ‫االدوار‬ ‫بجميـــع‬ ‫للمبنــى‬ ‫شمــــــــس‬ ‫كاســـــــــرات‬ ‫الحمل‬ ‫لتقليل‬ ‫مدروسه‬ ‫المبنـــى‬ ‫على‬ ‫الحـــراري‬ ‫مميز‬ ‫كبير‬ ‫مدخل‬ ‫المبنــي‬ ‫بمنتصـف‬ ‫و‬ ‫مركزيه‬ ‫ليعطي‬ ‫فخامه‬ ‫معلـــــــق‬ ‫رئيســــــي‬ ‫درج‬ ‫الفنـــــــاء‬ ‫علــــي‬ ‫مطــــل‬ ‫فريده‬ ‫اطالله‬ ‫ذو‬ ‫الداخلي‬ ‫استقبــال‬ ‫جلســــات‬ ‫علي‬ ‫مطله‬ ‫وانتظار‬ ‫داخليــــــــــه‬ ‫حدائـــــق‬ ‫اضاءة‬ ‫أنظمة‬ ‫مكاتب‬‫طعام‬ ‫جلسات‬ ‫مكاتــــــب‬ ‫األرصفة‬ ‫مواقف‬ ‫خارجيــــة‬ ‫اضاءة‬ ‫)نظمة‬ ‫تعمـــل‬ ‫خارجيـــة‬ ‫اضاءه‬ ‫مميزة‬ ‫حالة‬ ‫خلق‬ ‫على‬ ‫الواجهــــه‬ ‫مع‬ ‫وتناغـــم‬ ً‫ال‬‫لي‬ ‫للمبني‬ ‫وانيقه‬ ‫مميزه‬ ‫مداخل‬ ‫للمكاتب‬ ‫مطـله‬ ‫خارجيه‬ ‫جلسات‬ ‫الداخلــــي‬ ‫البهــــو‬ ‫علي‬ ‫اكثر‬ ‫العمل‬ ‫بيئه‬ ‫لجعل‬ ً‫ال‬‫تفاعــــ‬ ‫مناسبة‬ ‫مساحات‬ ‫وجود‬ ‫المالصقة‬ ‫لالرصفه‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫للمبني‬ ‫مميز‬ ‫هندسي‬ ‫يسعـو‬ ‫مواقف‬ ‫طابقين‬ ‫سيارة‬ 120 ‫من‬ ‫اكتر‬ ‫الى‬ ‫مريحـــة‬ ‫منحــــدرات‬ ‫مع‬ 50 ‫من‬ ‫واكثر‬ ‫ومدروسه‬ ‫خارجــــي‬ ‫موقــف‬ ‫من‬ ‫تبدء‬ ‫مرنه‬ ‫مساحات‬ ‫اضفاء‬ ‫مع‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ 89 ‫وخدمات‬ ‫خشبي‬ ‫طابع‬ ‫مميزة‬ ‫مركزية‬
  13. 13. 2425 ,hru ‫متنوعة‬ ‫داخلية‬ ‫جلسات‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫محفزة‬ ‫عمل‬ ‫بيئة‬ ‫المكاتب‬ ‫لمداخل‬ ‫وأنيق‬ ‫فريد‬ ‫تصميم‬
  14. 14. 2627 ‫طبيعية‬ ‫إلنارة‬ ‫اليت‬ ‫بسكاي‬ ‫مغطى‬ ‫داخلي‬ ‫فناء‬ ‫خضــراء‬ ‫مناطـق‬ ‫مع‬ ‫مفتوحة‬ ‫داخلية‬ ‫جلسات‬ ‫مميـــــزة‬ ‫إلطــــــاللة‬
  15. 15. 2829 ً‫ال‬‫لي‬ ‫للمبنى‬ ‫ودفيء‬ ‫جمال‬ ‫تعطي‬ ‫ليلية‬ ‫انارة‬
  16. 16. 3031 ‫والخدمات‬ ‫المرافق‬ ‫مواقف‬ ‫مصاعد‬ ‫انظمة‬ ‫اضــاءة‬ ‫نظافة‬ ‫كاميرات‬ ‫انترنت‬ ‫تكييـف‬ ‫مركزي‬ ‫مميز‬ ‫موقع‬‫مميز‬ ‫هندسي‬ ‫تصميم‬ ‫مصلى‬ ‫انـــــــــارة‬ ‫طبيعية‬ ‫صيـــــانة‬ ‫حدائـــــق‬ ‫اطـــــــالله‬ ‫داخليـــــه‬ ‫وخارجيه‬ ‫مساحات‬ ‫تأجيــــرية‬ ‫مرنـــــــــة‬ ‫جلسـات‬ ‫عمل‬ ‫بيئة‬ ‫محفـــــزة‬ ‫غرفــــــــة‬ ‫بالمبنى‬ ‫خاصة‬
  17. 17. 3233 ‫الفناء‬ ‫على‬ ‫مطله‬ ‫ممرات‬ ‫مميزة‬ ‫اطاللة‬ ‫مع‬ ‫الداخلي‬ ‫بمساحات‬ ‫مميزة‬ ‫معارض‬ ‫كبيرة‬ ‫خارجية‬ ‫مساحات‬ ‫مع‬ ‫مختلفة‬
  18. 18. 34

×