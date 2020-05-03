Al waha-gate-ksa

الفكرة التصميميه

الفكرة التصميميه تكمن فى خلق بيئـــة عمل مناسبــه وجديــدة اكثــر تفاع ُلا وتميزُا عن طريق تصميم عصــــرى حديث و جــــــذاب يناســـب كافــة الاحتياجـــات

ٌ

مــدروس معمـــاريــا من حــيث التوجيه والخدمات ومسارات الحركة والمداخـل

والمساحات



تم تصميم فناء داخلي كبير لجميع الأدوار ومناطق خضراء مع فتحات سماوية اعلى الجلسات بغطاء لتوفير الاضاءة الطبيعية وتخللها داخل المبنى وتقليل الاعتماد على الاضاءة الصناعية

خلق بيئة عمل محفزة اكثر تفاعلاً



أخذا في الاعتبــار مرعـــاة تصميـــم￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

مدخـــل كبيـــر مميز بمنتصـــــــف المبني ليعطي مركزية للحـركة

وفخامة مع اطلاله داخلية

وصممت الواجهه بدراسه وعنايه معمارية حيث تصميم جـــذاب و بيئــــي يعطـــى اعلـــي نسبــــــه

انــــاره طبيعيـــه ومعالجــــه معمــــارية لتقليـــــل الحمــل الحـــراري بكاســـــــــــرات شمس مندمجــه بالتصميــــــم

الخـــارجى للواجهـــ