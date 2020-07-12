Чушкин М.И., Мандрыкин С.Ю., Карпина Н.Л., Попова Л.А. Физическая активность и физические тренировки как метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиология. 2018;58(9S):10-18



Большое число данных свидетельствует, что функциональные возможности кардиореспираторной системы являются не менее важным фактором прогноза летальности, чем курение, артериальная гипертензия, ожирение, гиперхолестеринемия, СД. Пациенты с большей физической активностью имеют значительно меньший риск ССЗ, чем пациенты, ведущие неактивный образ жизни. В данном обзоре авторы показали возможности оценки физической активности и основные положения назначения физических тренировок для сохранения и повышения функциональных возможностей кардиореспираторной системы.