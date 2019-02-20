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BRUKNER & KHAN'S CLINICAL SPORTS MEDICINE: INJURIES, VOL. 1
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  2. 2. Book Details Author : Peter Brukner ,Ben Clarsen ,Jill Cook ,Ann Cools ,Kay Crossley ,Mark Hutchinson ,Paul Mccrory ,Roald Bahr ,Karim Khan Pages : 1104 Publisher : McGraw-Hill Education / Australia Brand : English ISBN : Publication Date : 2017-01-16 Release Date : 2017-01-16
  3. 3. Description PLEASE CHECK THE DESCRIPTION BEFORE BUYING. Brand New Hardcover International Edition*Cover Image & ISBN may be different from regular edition* but contents same as regular Edition** May have been printed restrictions on cover like not for sale outside Asia etc **Printed in India**Printed in black and white**English language**we ship order 48 hours online tracking**delivered packet 3-5 business days. With CDs** fast and quick delivery by DHL/FEDEX/ARAMEX Customer satisfaction guaranteed **please contact us before leaving negative feedback ** Kindly Request for positive feedback for the business. Thank you.
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