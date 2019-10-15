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{mobi/ePub} Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective [Free Ebook] Third-Party Liabilit...
{mobi/ePub} Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective [Free Ebook]
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{mobiePub} Third-Party Liability of Classification Societies A Comparative Perspective [Free Ebook]

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{mobiePub} Third-Party Liability of Classification Societies A Comparative Perspective [Free Ebook]

  1. 1. {mobi/ePub} Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective [Free Ebook] Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective Details of Book Author : Jürgen Basedow Publisher : Springer ISBN : 3540261842 Publication Date : 2005-9-1 Language : Pages : 125
  2. 2. {mobi/ePub} Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective [Free Ebook]
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  4. 4. if you want to download or read Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective, click button download in the last page Description Classification societies are charged with the technical supervision of maritime shipping to enhance the safety of life and property at sea by securing high te- nical standards of design, manufacture, construction and maintenance of seagoing vessels. Each and every shipping catastrophe caused by a technical defect reminds the maritime world of the central importance of the vessel s proper technical supervision. Correspondingly, the liability of classification societies has become a particularly discussed issue over the past years. Their contractual liability is usually limited by general terms and conditions incorporated in the classification rules and cases brought by typical contracting partners of classification societies, such as ship owners and ship yards, are not an issue in the current debate. H- ever, one can note a substantial worldwide increase of actions brought by parties who are not in privity with classification societies. This study focuses on third-party liability of classification societies. It ori- nates in an expert opinion on selected issues relating to third-party liability which the authors compiled for the German classification society Germanischer Lloyd AG. Driven by the highly interesting legal issues and unexplored shores in this area of law, we continued our research and are able to present a relatively c- prehensive overview on the law on third-party liability of classification societies. Given the origins of our work, the discussion of limitations of liability clauses is based on the standard terms and conditions of the Germanischer Lloyd, version 2005."
  5. 5. Download or read Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective by click link below Download or read Third-Party Liability of Classification Societies: A Comparative Perspective http://ebookcollection.space/?book=3540261842 OR

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