3. GRANULOMETRIA Y LIMITES.pdf

1.
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PROYECTO:
"i'EJORAITIIIENTO Y AMPLIICION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓT.¡ IT.¡rcNI EN LA ¡.E. N" I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL D¡STRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE AGOBAMBA- DEPARTAiiEHTO
DE HUANCAVELICA"
cóDrco uNtFtcADo:- 24a317 1 cóDtco MoDULAR:04215¡(I cóDrco uoceut¡o¿21
ANEXO II
Resultados de ensayos de laboratorio.
fiEIilI Mu,rhuu Mutunoros
INGE¡I¡ERO CIVIL
RUC
§el
E+ail
Oirección
;2060t102115
; 982 403 566 I 971 444 47O
: geoviconsac@gmail.com I
gÉovicon.§ác.üonsullas@gmail.com
Ca. Diarñante A¿ul N"?33 El Tambo - Huanc,ayo
t"*ror,,on §,A,C.
REG. ClP H. 183691
:JCEOR {TORIO
DE ENSAYO
DE MATERI'TLES
r*ñdEtÉ08§ñ¡Éi
2.
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVIC¡OS DE EDUCACÉN INIC¡AL EN LA I.E. N' I25 DE LA
LOGALIDAD DE PAUCARA DEL DI§TRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAiNENTO
DE HUANCAVELICA"
cóolcouxlplcADo: 2¡rgitlTl cóDlconoDUláR:042,t84§ cóDrcoLocAL:178424
PETICIONARIO
PROYECfO
UBICACÓN
ESTRUCTURA
.MEJOBAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" I25 DE LA
DE PAUCARA, DEL DI$TRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMEi.ÍTO DE HUANCAVELIC{
I.E. N" l25.DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
c-01
0.20-3.00 m
3.00 m
A
(m)
ING, JORGE P. BORJA SANCHEZ
s& ABERTURA
PESO
REIENIDO
PARCIAL
RETENIDO
ACUMULADO
RÉTENIDO
ACUMULAOO QUE
PASA DEscRtPctóN DE LA MUESTRA
(mm) {sr) g.l P/.1 lv"t
76.20A 0.00 0.00 0.00 i00 00 PESO MUESTRA SECA lNlClAL ( g ):
PESO MUESTRA §ECA LAVADA ( g }
789.20
465.00
21t2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00
7', 0.00 0.00 c.00 100.00
11t2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 CoNTENTDO DE HUMEDAD NATURAL {ASTM D2216)
25 4oa 0.00 000 ': : 14,85 %
314' 19.O50 0.00 0.0íi 0.00 100.00
112- 17..700 0,00 0.00 0.00 ! roo.oo LIMITE§ DE CONSI§TENCIA (ASTM - D423-D42¡l):
3a" 0.00 0.00 0.00 LL:
LP:
IP:
37.4t Eo
21.@ %
16.40 0A
'lt4' § :53 40.60 5.r4 5.14
t{€ ¡l 41.ñ 52$ 10.34 ¿-q §t
Ns6 3 6rt 32 30 ¿1.16 14.50 85.5ú
No8 2.380 4.51 i9.01 ir't :, PORCENTAJES
No r0 41.10 5.21 24.21 75.79 GRAVA > N"4 :
ARENA < N"4 :
FINOS < N"200
10.34 %
48.58 %
41.04 %
No l6 1.'190 34.20 4.33 28.55 71.45
N"20 0.840 30.00 3.80 67.65
No 30 0.590 29.90 3.79 36.14
N.40 4.426 43.30 5.49 41.62 58.3É CLASIFIGAGION:
N" 50 42.4O 542 47.05 52.95 SUGS:
AASHTO;
§C (Ama arcillosa)
A-6 {3)
N" 80 0.177 29.60 3.75 50.30 49.20
N" 100 o.149 33.40 4.23 44.97
M 200 0.474 30.70 41.08 OB§ERVACIONES;
-200 1C0.00
789.2 ril i
Pes
2ü6021021 r5
982 403 566 I 971 444 47A
geovíc{n§ac@gmail,corn I
gecvicgn.sac.consuitas@§má¡l.com
Ca. úiamante Azul N"233 El Tambo - Huancayo
CUIIVA GRANULOüTETRICA
€ *rovrcor'¡ l"e.c.
2 :zi: : s t I
1 00.000
smo
80.000
70 000
60.000
50.000
40.@0
30.000
20 mo
1 0.000
¡t
§
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§
I
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6 al@á
§EftTUmTMlz(mm)
RUC
Qel
Email
Dirección ##r9 6* iB &E*¡M{k
Mafunom¡
ctvtt
Rt6. oP N. 183691
LABORAT()RTO
DE ENSAY(}
DE MATERTALES
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8B
PROYECTO:
"IiEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAñIIBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóoreo ul¡lncADo: 2¡rgg{r,t cógrco frroouLAR:0¿trs¡tg cóDrco tocautzerz¿
DE
,MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE
LOCALIDAD DE PAUCARA, OEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA .
DE HUANCAVELICA"
I.E, N' 125 -DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA
CIMENTACÉN SUPERFIcIAL
G01
0.20-3.00 m
3.00 m
NaIuraI IIVEL FREATEO: No
(ml
ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ
LIMITES DE
CONSI§TENCIA
LIMITE LIOUIDO
(ASTM D .423)
LIMITE PLASTICO
(ASTM.121)
SUELO HUMEDO + TARA 43.20 41.40 41.16 12.18 13.86
SUELO SECO + TAR.A 38.76 37.39 36.98 11.37 12.90
PESO DEL AGUA 4,M 4.01 4.18 0,81 0.96
PESO TARA 27.27 2A.47 25.26 7.39 8.45
SUELO SECO 11.49 10.92 11.72 3.98 4.45
3E.64 36.72 35.07 20.stt 21.57
NUMERO DE GOLPES ,t9.0 29.0 37.0
LÍMITE LIAUDO ;
LIMITE PLASTEO :
ixorce oe pusroo¡ :
37.10
2t.00
16.40
39.0
ñ
;
§ se.o
3
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2
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(.)
36.0
CURVA DE FLUIDEZ
y = 4,/i75in(x) + 5'1.81 1
1.0
JD.U
100.0
10.0
N" DE GOLPES
RUC
Cel
E+nail
D¡recc¡ón
- Conarüo
:206021021 1 5
: 982 403 566 / 971 444 470
: geoviconsac@gmail.com /
geovbon.sac,consulhs@gmail.com
: Ca. Diamsnts Azu¡ N'233 El Tambo - lluancayg
ülro*.ou s,A.c.
Malunoms
ctvtt
ñfG, CrP N'183691
LAB(,RATORIO
DE EHSAYO
DE MATERIATE§
4.
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or
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PROYECTO:
"IIIIEJORAIIIIIENTO Y AII'IPLIACION DE LOS SERVICIO§ DE EDUCACIÓN ¡NIC¡AL EN LA I.E. NO 125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINC¡A DE ACOBAII'BA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVEI-ICA"
cóDtcouNrFrcADo: 2¡83{7{ cóDlcoitoDULAR:042,t§4s cóDlcoLocAL:126424
'MEJORAIIIIENfO Y AMPUACIo¡I 0€ lOS SERVICIOS 0E EoUCACION l¡¡lolAl EN tA l.E. N' 125 DE tA IOCALIDAo DE PAUCARA OEL ol§lRlTO DE PAIJCARA
PROVINCIA OE ACOBAMBA - DEPAFIAI]|ENIO DE HUANCAVELICA'
i LE. N' 125 DE LA |OC,{L¡DAO DE PAUCAM, DEL DISTRIÍO DE PAUCAM - PROVINCIA DE ACOBATdm " DEPARTAMENTO 0€ HUAI'{CAVELICA'
: CIMENTACÉ}i SUPERF¡CIAL
: c{1
r 0.20 m .3.00 m
:3@m
ilTVEL FREAÍICO
(m)
IN6, JORGE P, BORJA SA}ICHEZ
DEScRrPctó¡t DEL suElo
0 uAfERtr{L Flilo < N.200
ESTADO
16.5
0.00
assliTo
ESPECII,IEN N' I I
'tl
E§FUERZO NORiIAL
ESFUERZO DE CORTE MAXIMO
(Krúsm2)
lKg/cm2)
0.56
0.58s 0.855 1.447
c
1.6
IA
1.2
1.0
o.a
o.6
0.4
a2
0,0
ESFUERZO NORMAL vs ESFUERZO DE CORTE
y=o.51s5x+C.2888
1.0 2.O 0.50 1.00 1.S 2.00
6.0
coHEslóil 0.29 Kdm2 AIIGULo DE FRIccIó{ IIiT¡ER}{A 27.45"
rcfA : I,, MWSIM ] OMAOA IENÍIFBMA Y PROPOrcIOMDA POR EL §OLrcIIN]E f4 FUE AEMOLUEADA A US CNDEIONE§ OE DGN§IDM Y HWEDro PROPOrcIOWA POR EL §OLICITN IE
I3i §E RECOMIENOA UW EI FACTOB DE SEGURION DE 4 POR AUE EL ENSYO §E REAIZOO EÑ CONDIC¡ON NO DreWO NO CON§OLIDMO
REftA
Coac¡'*o
RUC
Cel
Efiail
Direccion
.29sE.2102115
: 982 403 íAE I 97'l 444 470
: geoviconsac@gmáii.Éom I
geoviton^sac.consullas@gmail.com
: ca. D¡amante Azul N"233 El Tambo - Huancayo
*&ro*.oo
clvtt
REG, CIP N' ]E3691
LABORATONTO
DE EN§AYO
DE fYIATERIATÉ5
§.4.(.
EI{§AYO DE GORTE OIREGTO
(A§?M D-3080)
:'
,r 1.6m
i1.40
i!
I'
it r.¿m
1
1.m
0.§00
0.6m
0.m
:
0.20,,
0,000
7.0 0.00 2.50
5.
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X '.r..u
-;.
PROYECTO:
'MEJORAMIENTOYAMPL¡ACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACóN ¡NICIAL EN Iá I.E. N" I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINGIA DE ACOBAMBA. DEPARTAiNENTO
DE HUANCAVELICA"
cóolGou¡rrrcADo: 24g3l7r cóorcouoou¡-lR:042,rs{5 cóorcoLocal:,lre¿z¿
E}¡SAYO DE CORTE BIRECTO
(ASTM D-3080)
'MEJORAMIENIO Y AMPI.IACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCAC¡ON INICIAL EN LA I,E, N'125 OE LA LOCALIDAO OE PAUCARq, DEL DISTRJTO D€
PROVII'¡CIA OE ACOBAII'BA. DEPARTAMEÑTO OE HUANCAVEUCA'
LE. N' 125 DE tA L@AlloAD DE PAUCARA oEL OSfRlfO DE PAUCARA ' PRoVINCIA 0E ACOBAIiTBA " DEPARTAMENTO 0€ HUA¡ICAVEIICA'
cIME¡|IAoIÓN SUPERFICIAL
iIIVEL FREATIGO :
: lNG. JORGE P. BoRJA SANCHEZ
UÉ¡CACIÓf
ESIRUCTURA
ESIRATO
PRoF (m)
c41
0.20 m 3.00 m
3.00 m
NatuEl
DE§CRIPCIÓN OEL EQUIPO Y LA MUESTRA
loescnncrm oel suelo CARACTERISTICAS OE LO§ ESPEC¡IiEilE§
CLASIFICACiO}¡ SUCS
clAstFtcAcóil AssHto
TIMTE LIOUIDO
INDICE DE PLASTICIDAD
IilATERIAL FINO < N'2OO
lcoxrerroo oe xuueoeo
PE§O TARA * SUELO HUMEDO
9ESO TARA + SUELO SECO
PESO AGUA
PESO TARA
PESO SUELO SECO
CONTEN¡OO DE HUI'EDAD (%)
- Cono¡rgto
2e6{i21021 r5
9e? 403 56$ i 971 444 47ü
§esviconsac@gmáil.com /
geovicon.sac.coñsultas@gmail.üom
Ca. Oi¡¡*ante Azul N"233 El Tambo - Huancayo
SC
37.4
16.5
P. MUESTRA + AÑILLO
PESO ANILLO
P. Ii4UESTRA lNlClAL
ALTURA I¡¡ICIAL
AREA
VoLUlirlEN llllClAL
PE§AS AL EXTREMO
FACTOR ANILLO
E§TADO
303.11 s
166.31 s
136.S0 s
2.m m
36.00 m2
72.N m3
2.00 Ks
9,8'1 + 0.0@
Rflddeado (Mateial < Tffi¡z N.4)
142.83
132.18
10.67
60 3'
71-85
1,t_90
s
I
s
s
%
DEiISIDADES INIC¡]ALES
u6§rñu
orxsolo ieil :
{,?rou,.oor*,..
1.S00
1.054
s/M3
s/*3
€§FUERZO IORilAI ( &/cm2)
0.56
OIAL DE CARGA (dM
DEFORi{AClÓ}¡
TAilGEilCIAL (nm)
DEFoRi4Ac¡ÓN
NORMAL
FUERZA
COR-I,üTE (Ks)
ESFUERZO DE
CORIE (Kfrcn2)
0.0 0.00 0.0r 0.0m
20.0 0.03 2,039 0,05/
38.5 0.06 0.103
51.5 0.12 5.86r 0.163
0.18 0,214
03, i0.143 0.282
125.5 0.45 12.793 0.355
141.0 0.60 14.373 0.399
155.0 0.75 15.800 0-43S
162.0 0.s0 16.514 0.459
111.0 1.05 1,7.431 0.1&f
181.0 1.24 18.451 0.513
193.0 'l.50 19.674
200.0 1.80 m.§1 0,§06
203.0 2.10 20.693
2m.0 2.40 20.99S 0.583
206.5 2.7A 2'1.050 0.585
M.5 3.00 m.M6 0,579
201.0 3.60 m.489 0.569
194.0 1.m 19.n6 0.549
192.0 48i 19.572 0.514
190.0 5.40 19.368 0.538
189,5 6.00 19 317 0.537
P,' §E reCOMIENDA USM EI FAC]OR DE SEGURIDS D€ 4, PCR OUE EL ;NSAYO §E RALZOO ÉN CON'ICIN rc DRENrcO NO CONSOL¡DPO
REYilA
RUC
Cel
Eflail
Dirección
INGED¡.iERO Crvll
mg. oP N' 183691
LABOBATORIO
DE ENSAYO
DE ÍYIATEBIALE§
r'HEr*á tr&rÉÉe{{h
0t;
6.
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ÁÉ
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóotcouxtHcADo: 2483,t7r cóBrcoiloDuLAR:042,rs¡r.5 cóD|GoLocAL:,r26424
0.3080)
PEflCt0rllAgro ING, JORGE P, BORJASANCHEZ
uBtcAciút{
ESfRUCTUNA
CALICAfA
E§TRATO
PRoF (m)
ESTADO
'MEJORAIi|IENTO Y AMPLIACIO¡¡ DE LO§ SERVICIOS DE EDUCACION lNlClA E¡1 LA l.E. N' 125 DE LA LOCAU0AD DE PAUCARA, DE¡- OISIR T0 0E PAUCAM
PROViNCIA DE ACOEAIüM - DEPARIAME¡ITO DE HUAI.¡CAVELICA'
: l.E. N' 125 DE LA LoCALJDA0 DE PAUCARA, DEL DISÍR¡ÍO DE PAUCARA - PRoVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO !E HuANcAvEucA'
: CIMENT¡ICIÓN SUPERFICIAL
: c4f
: 0.20 m .3.m m
: 3.00 m
: Narrel NnGt FREATTCO: NoFee.da jul20
loescnrrcrólr oel suelo
CLASIFICACION SUGS
CLA§IFICACIO¡I ASSHIO
LIMfTE LIQUIDO
IIDICE DE PLASTICIDAD
MATERTAL FII{O < I'¡?OO
lcomexoo oexureom
PESO TARA + SUELO HÚMEDO
PESO TARA + SUELO SECO
PESO AGUA
PESO TARA
PESO SUELO SECO
collTEHtDO DE HUITEDAo (%]
REYI{A
'congñto
:2ú8021G21'15
: 982 4ü3 Sffi I 971 444 470
: geoviconsac@grnail.com I .
geóv¡con.sác,csnsulta§@árhail.cór, r
: Ca. Diaman'le A¿ul N"233 El Tambo - Huancayc
CARACTER|STICAS'€ Io§ E§PECIMET¡ES
s
s
s
m
m2
m3
Kq
0
37.1
0.00 lo
P, MUESTRA 1 AI{ILLO
PESO AIiILLO
P. MUESfRA INICIAL
ALTURA ll,llClAl
AREA
VOLUMEN INICIAL
PESAS AL EXTREMO
FACTOR ANILLO
ESTADO
303_11
166.31
136.80
2.W
36.00
72.00
4.00
9.81 + 0.000
Rmddeado (Mat«id < Tmiz Nó4)
142&
13216
10.67
ffi.31
71.85
14.90
s
s
0
s
s
%
DEI'ISl0AoES lNlclALEs
IEI{SDAD iECA :
1.gffi
1.6U
dm3
g/m3
E§FU€RZO NOR!¡IAL { Ys/csr2} ;
t.l,
DIAL DE CARCaA (dlv)
DEF0RtttAclÓtl
TAilGEilCIAL (mm,
DEFORMACIÓN
NORI{AL
FUERZA
CoRTAHTE (Ks)
ESFUERZO DE
CoRTE (Kqlcmz)
0.0 0.00 0.0C¡0 0.000
0.03 2.b4 0.064
60.{t 0.06 6.167 0.171
&1.0 0.12 8.s63 0.238
105.0 0.18 10.703
150.0 0.30 '!5.291
0 425
1 90.0 0.45 1S.368 0.538
225.4 0.60 22.936 0.637
248.0 0.75 25.2N 0.702
2i3.4 090 27.Bn 0.773
283.0 1.05 28.848 0.801
2S1.0 1.m 2S.664 0.824
302.0 '1.50 30.785
300 0 1.80 31.581 0.849
2,.i0
2525 240 a.B't7 0.828
291.0 2.7A 2!r.664 0.824
28S.0 3.00 29.460 0.818
286.5 3.60 n.?!5 0.811
2M.A 4.m 28,950 0,804
282.A 4.80 28.t46 0.799
280 0 5.40 28.542 0.793
278.0 6.00 28 338 0.787
ilOIA : I) MUE§TM TOMroA, DENIIFICMA Y PROPORGIOWA Pffi EI SOLII]NTE f2' FUE reMOLIruA A U§ CONDICrcre§ OE OEN§IDO Y HUMEOM PROPOrcrcWA POR EL SOLICiTÑG
O}Sf RECEIilDAUWEI.:ACIOROESEGMIOOÜE4, POROUEELENSAYOSERillTOO€I{CONDICIONNODREIMNOCCNSOiOOO
RUC
CEI
Email
Dirección
*áro*.u*r*...
LABORATOR¡O
DE EN§AYCI
DE MATER¡ALES
áñ*erh€M
EI{§AYO DE CORTE DIRECTO
Matunoros
crvtr
f,t€. clP N. 183691
7.
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PROYECTO:
"MEJORAIñIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVIC¡OS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N'I25 DE 1á
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA . PROVINCIA DE ACOBAiIIBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cótxcouNrFtcADo: 2¡E3t7r cóDrcouoDULAR:042,t5¡rs cóDlcoLoeALr't26424
(A§T!' t!30Er')
: ¡¡fG. JORGE P BORJA SANCHEZ
-
.MEJOMffIEI.¡IO
Y AIIPI.IACION DE tO§ SERVICIOS OE EDUCACION INICIAL EN LA I,E. N' 125 OE LA LOCAI.ID¡O OE PAUCARA, OEL DISÍRITO OE PAUCARA
.
PROVINCIA DE ACOBAMM. OEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA'
: l.E. N' 125 DE LA LOCALIDAo DE PAUCAR s oEL olsTRlÍO DÉ PAUCARA ' PROViNCIA DE ACoEAMBA - DEPARTAITEIIIO óE HUANCAVELICA'
; C¡MENTACIÓN SUPERF]CIAL
Nfi,EL FREATICO
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3.00 m
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PE§O TARA + §UELO SECO
PE§O AGUA
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:2SSO2'1021 15
:982 4ü3 566 / 971 M4 47A
: geouiconsac@gmáil.com /
gÉevicoñ.sac.consultas@gmail.com
: Ca. Diañánte A¿ui N'233 El Tambo - Huancayo
CARACTERISTICAS DE TOS E§PECIIüEI{ES
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ALTURA I¡¡iCIAL
AREA
VOLUME¡¡ I¡IICIAL
PESA§ AL EXIREMO
FACTOR AIIILLO
ESTADO
303.11 s
166.31 s
136.80 s
2.m m
36.00 qn2
72.m cm3
8.m (g
9.8'l + 0.000
Rflddsado (¿tatsid < Tfliz N"4)
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DET.¡§IDADES INICIALE§
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INGEH}ERO CIVII
RtG, OP N' 113691
LABORATORIO
DE EN§AYO
DE MATERIALES
1.900
1.654
g/cm3
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DE}ISIDAD §ECA.
ESFUERZO ¡lORli{AL ( Ks/cm2)
2.2?
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DEFORIi{ACIÓN
fANGEilCIqI (mm)
DEFoRMACIÓN
NORMAL coRTAilTE (Ks) coRlE (Ks/cm2)
0.0 0.00 5.000 0.000
24.5 0.03 2.497 0.06s
ql.0 0.06 9.174 0.255
1n.a 0.12 13 c4B 0.s2
173.5 0.18 17,686 0,491
238.0 0.30 24.N1 0,674
291.0 0.45 n.w 0.824
346 0 0.60 35.270 0.980
314.5 0.75 J8.1 75 1.060
403.5 0.90 41.131 1143
430.0 1.05 43.333 '1.218
444.0 1.20 45.260 1.251
168.0 1.50 47.76 1.38
481.0 130 49.643 '1.379
2.14 50.306 1.3S7
502.5 2.44 51 ?23 1.n?3
507.0 2.70 51,682 1,436
300 52.CSo 1.441
509.0 3,60 5't.886 1.441
5'17.0 4m 51 682 1.436
504.5 4.80 51,427 1áN
501 5 5.40 51.121 1.420
499.0 6.00 50.866 1.413
}¡OTA : fI) MUESTM TOffiA IDENfIFICAOA 1 PI]OPOrcOWA POR EL SOLICITilIE /2) I'U€ REMOLOEMA A LA§ CÓNÚIC}ONES DE MUSIDO Y ruMEDS PROPORCICMOA POR €L SOLICIIME
pl sE m0MTENDA usR EL FACfOR DE SEGURTDAo 0E 4, POR QUE EL FNSAYo §E 8!ALr¿OO EN C0MIION NO DREMO0 N0 C0NSoI[¡OO
ConsrEt0
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Dirección
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN I.A I.E. N" 125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCAR.A - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDteouNtFtcADo: 2481!{7,t eóDtcouoDULAR:o¡t2,t§4s eóDlcoLocAL:17e424
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAT'áIZADO
(ASTM .422}
CURVA GRANULOilETRIGA
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: 9S2 403 566 I 071 444 47O
: geoviconsac@grnáil.óóm /
geovícon-sac-consultás@gmail.com
: Cs. üiárñánte Azut N"233 E¡ Tambo - Huancayo
&.Éeovrro¡¡ s.n.c.
Matulto¡os
cfvrt
ftE6.gP N. 183691
LABONATORIO
DE ENSAYO
DE MATEAIALE§
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EOUCACION INICIAL EN LA IE. N' 125 DE tA
DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
I.E. N" 125 .DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
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0.2O.3.O0 m
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ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ
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50.fio0 0.00 0.00 0,00 100,00
11t2" 38.100 0.00 0.00 10c.0.4 CONTENTDO DE HUMEDAD NATURAL (ASTM D?2I6}
0.00 0.00 0.00 1úC 0C 13.97 0Á
CH:
0.00 0.00
l4" 0.00 100.00
1f2" 000 0.0c 100.00 LIMITES DE CON§ISTENCIA (ASTM - Dr23-DiÍ24):
3,4" 9.525 0.00 0.00 0.00
1t4" 6-350 35 00 4.66 95.34
N"4 42.40 5.65 10.32
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LP:
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35.80 %
21.54 %
14.30 %
N"6 3.SO 37.40 4.96 '15.30
N.a 2.380 44.4O 5.97 7e.73 PORCENTAJES
Nó f O 2.000 4.76
N.16 1.190 41,50 31 56
No 20 0.840 28.00
GRAVA > N"4:
ARE}.IA < N"4:
FTNOS < N"200
10.32 %
54.03 %
35.65 70
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N" ¡lO 0.4?c 44.57 55.43 CLA§IFICAüÓN;
N. 50 o.297 4.53 49.10 50.90
No 80 o.177 44.20 45.01
SUCS:
AASHTO:
SC (Aem arcillos)
A€(1)
No 100 0.149 33.20 4.42 59.42 40.58
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-200 247.50
OBSERVACIONES
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTOYAÍTIPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCAC¡ÓN ¡NICIAL EN LA ¡.E. N" 125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVEL¡GA"
cóorco urulrlcADo: 2ir83r7r cÓDlco t oDULAR0{2{545 CÓDIGO LOClL:,rZe¿U¿
LITIIITE§ DE CONSISTENCIA
(A§TM.4318)
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION OE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E, N' 125 DE
LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOEAMBA . DEPART,
DE HUANCAVELICA"
I,E. N' 125.DISTRITO DE PAUC/qRA. PROVINCIA DE ACOBAMBA
crueNtlcróu supERFlcrAL
c-02
0.20-3.c10 m
3,00 m
NaIuIaI i¡T!EL FREATEO : No
PETICIONARIO
PROYECTO
ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ
uBrcAcÉN
ESTRUCTURA
ESIRATO
PROF {m}
ESTAÍ'O
LIMITES OE
CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO
(A§TM 0.123)
LIMITE PLASTICO
(A§TM.124)
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PESO DELAGUA 3.71 4.18 4.40 1.43 1.02
PESO TARA 26.'t8 27.87 25.14 7.22
SUELO SECO '10.09 11.85 12.78 6.79 ¿Añ
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: 982 403 56§ / S71 444 470
: geovie*nsac@gñail.coñ,
geovicon.sac-consultas@qfl¡sil.com
: Ca. Diemante Azul N'233 El lambo - Huancayo
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INGENI€RO CIVII
RIG CIP N'191il"
I.ABORATORIO
DE EN§AYO
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PROYECTO:
"MEJORAiIIIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN I.A I.E. N" 125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAIIIBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDrcouNtEtcADo: !{8!,t7,t eóDrcoIroDULAR:o¡trl5{g eóDlco LocAL:,t7842t
E]'ISAYO OE CORTE DIRECTO
(ASrM rL3080)
'MEJORAiÁENfO Y AMPUACTON DE LOS SERV|CTOS DE EOUCACTON |NICIAL EN LA l,E. N' 125 0E LA LOCALTDAD 0E PAUCARA DEL DISTR|TO DE PAUCAF/q
PROVINCIA DE ACOBAMM - DEPARfAi'EI.¡IO D€ HUANCAVEUC¡f
: l.E. N' 125 DE LA LoCALIDAD DE PAUoAM, DEL olSTRlTo 0E PAIICARA - PROVINCIA DE ACOSAMBA " 0EPARTAME¡fio 0E HUA|,lCAVEtlcA'
: CIMEI.¡TACIÓN §UPERFIC¡A
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: 0.m m.3.00 m
; 3.00 ñ
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IIIVELFREATICO: I'Io
IÑG. JORGE P. BORJASANCHEZ
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Muta»nms
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}STA: I" UUTSf AA fOMADA. {DEMFOMA Y PROPORCIOWA POR EL SOIrcITMI É,I FUE REMOLOEMA A US COMOIONES DÉ DFI.I§IOAD Y HWEDAD PROPORCIOffiA Pffi !L SOIICIIilTE
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Dirección
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: 982 403 §66 / §71 444 470
: geoviconsac@gmai|.cafi1 I
gesvicon.sac-consultas@grñsil. com
Ca. Diarnante Azul N"233 EI Tembo - Huáncayo
t árov¡con s.R,c"
I.ABORATARTO
DE ENSAYO
DE MATERIALES
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PROYECTO:
'MEJORAMIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N'I25 DE LA
LOCAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA.PROVINC¡A DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVEL¡CA"
cóDrco uNtFtcADo: t¡l83,tz,r cóDteoMoDULAR:042,rs¡rE cóDrcoLocAL:,t?6424
{asTt D,3080)
'MEJORAMIENTO Y ¡üIPLIACIO+I DE LO§ SEHVICIOS DE EDUCACION IN¡C¡AI- EN LA I,E. N' 125 OE LA LOCAJOAD DE PAUCARA OEL DISTRITO OE PAUCARA
PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAIIIENTO 0E HUANCAVELICA'
I,E, N' 125 DE LA IOCAUOAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCAR,q, PROVINCIA DE ACOBAMBA. D€PARTAMENTO DE HUAT'¡CAVELICA'
crMEMrActóN suPERFtctAl"
TI¡VEL FREATICO
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ING, JORGE P BORJA SA}¡CHEZ
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0.20 m 3.(ú m
3.00 m
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DE§CRIPCIÓI{ DEL EOUIPO Y tA IIiI,ESTRA
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LIIIIIE LIQUIDO
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PESO ÍARA
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: Se? {ü3 5SS / 971 444 47A
; g*ovicnn*ac@gmail.com /
gessicon.sac.consulta§@gmail.com
: Cé- *iár?lente Azul N'233 El Támbo - Husncayo
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0.0 0.00 0,000 0.000
19.5 0.03 1.9BB 0.055
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54.5 012 5.556 0,154
7A.0 0.18 7.136 0.1s8
94.0 0.30 s.582
113.0 0.45 11.519 0.320
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5 0.60 13.0S9 0.341
143.0 0.75 14.571 0.405
152.5 0.w 15.545 0.432
160.0 1.05 16.310 0.453
167.0 1,20 17.423 0,473
174,4 1.50 17.737
175.5 1.80 17.e90 0.497
170.4 2.10 173n
166.C 2.40 16.922 0.470
162.0 2.74 16.514 0.459
158 0 3.00 16.1m 0.447
156.0 15.902 0.142
1s4.A {20 i5.69B 0.436
152.0 4.80 15.4U 0.430
i51.0 5¿0 15.392 0.428
'149,0
6.00 15.189 0.422
rcIA: í,I MUE§Iff IOMÑ4, ID€NI 66A Y PROPORCIOWA rcR EL SOLICII&G I2,,FUE REIICLDWA A US CONOICIOffiS DÉ DL]NSDM Y tsWED{ ffitroRcIOWA POR EL SOLII]IÍNIE.
frlsER€GoMIEN0AUWELFACToRDESEGmtDmE4, PORAUEELENSAYOSERilTZOOENCOilDTCIONNOOREM)ONOCONSOLO$O
RUC
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Eqail
Direccióñ
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Mu.y h uu,l,lut un r.¡ ro s
INGEI{¡ERO CIVII
Rt§. ctP N'183691
T.ABORATORIO
DE EN§AYO
DE MATEAIATE§
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PROYECTO:
'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
eóDleouNtFtcADo: 2¡t83,t?{ cóDreoiloDULAR:0¿t2ls¿ts eóDrcoLocAL:,t28424
EI{SAYO DE CORIE TXRECTO
(ASTM D-3r180)
X'EJORAI'IENTO Y AMPUACiON DE LOS §ER4CIOS OE EOUCACION ¡NICIAL EN tA I,E. N' 125 DE TA LOCAUOAD DE PAI'CARA DEL DISÍRITO DE
PRovlNclr{ DE ACOBAIIEA - DEPARTAII€NTO 0E HUANCAVEIICA"
I,E. N' I25 DE LA LOCALIDAD OE PAUCARA, DEL DISTRITO OE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAT4BA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'
ctMENTA0IóN suPERFtctAt
0.20 m.3.$ m
J.W m
IifVEL FREAÍiCO
uBrcAcrói¡
PROF (m)
ING. JORGE P, BOR.'A SANCHEZ
DESCRIPCIÓT DEL EQUIPo Y LA MuEsfnA
loescmroór orl suelo CARACTERiSTICAS DE LO§ E§PECIT,IEIIES
cLASTF¡CACtOtt SI,CS
CLASTFTCAC|Óil AS§HÍO
LIIIITE LIOUIDO
II{DICE DE PLASTICTDAD
ii|A'IERIAL Flt{O < N?m
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P. MUESTRA + Ai¡ILLO
PESO AN¡LLO
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ALTURA INICIAL
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PESAS AL EX¡REMO
FACfOR ANILLO
ESTADO
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2.00
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72.N
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1.751)
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cm
w2
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Kg
PESO TARA + SUELO HÚMEDO
PE§O TARA + §UELO SECO
PESO AGUA
PESO TARA
PESO SUELO SECO
cor{fEiltDo DE HuüEDA0 (%}
:2$S021021 15
: 982 403 566 I 971 M4 470
: geaviconsac@grnáil.csn /
ge?vicon.sac.consultás@gmáil.com
Ca. Oiarñánte Azül N'233 El Tambo - Huáncayo
+ 0.000
Rsnddeado (Mátsial < fmiz N"4)
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DEFoRüACIÓN
NORI|{AL CoRTANTE (Kgl
ESFUERZO DE
CORfE (lfurcm4
0.0 0.m 0.000 0,000
0.03 2.n4 0.004
50.0 0.06 5.097 0.142
86.5 0.12 8.818 0.245
11S.0 0.18 11.825 0.328
153.0 0.30 15.596 0.433
196.5 0.45 '19.011 o528
213.5 060 21 7U 0.605
23A.0 0.75 23.853 0.663
?51 s 0m 25.637 0.712
,0 1.05 27,C13 0.750
1.n 27.531 0.na
289.0 1.50 29.460 0.818
298.0 1.80 30.377 0.814
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301.5 2.44 30.1u 0.854
300.0 2.70 30.58i 0.849
300 0 3.00 30.58t 0,849
300.s 3.60 30.632 0.851
1.5 4.N 30.73¿ 0.89t
,5 4.80 30.734 0.854
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6.00 30,377 0.844
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Direccion
I.ABORATORIO
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LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cÓDlGo uNlFlcADo: 2¡t83r7,t cóDrco lroDul.AR:0¡ots¡1s cóDtco LocAL:.t26424
.MEJORAMIENÍO
Y AIdPLIACION OE LOS SEFiICIOE O€ EOTJCACIOÑ IitICIAL EI,I tA I,E, N" 125 DE LA LOCA¡DAD DE PAUCAM, OEL OISIRITO O€ PAUCARA
PROVINCIA OE ACOEAI,IBA . DEPARTAMETIÍO DE HUAI'¡CAVELICA'
I.E, I'I' 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA t}EL OISÍRIfO DE PAUCARA. PROVINCIA OE ACO8AM8A. DEPARTAMENfODE TruANCAVELICA'
oIMENTAC¡ÓN suPERFtcf AL
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I¡IVEL FRFáfICO
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DEL EQUIPO Y LA ITUE§ÍRA
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CLASIF|CACIOÍ{ SUCS
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LIIi.iITE LIQUIDO
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NORMAL
FUERZA
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0.0 0.00 0.m0 0.m0
24.5 0.03 2.497 0,(h3
75.5 0.06 4.211
130.C 0.12 13 252 0.368
171.0 0.18 17.431 .484
236.0 0 .1¡ 24.457 .668
283,0 0.45 28.848 0.801
32C.0 0.60 32.6N 0,906
354.0 0.75 36.086 1.002
385.0 0.90 39.246 '1.0s0
403.0 41.081 1.141
415.0 12§4 1.175
446.0 1.50 45.464 1
46C.0 1.80 46.8S1
.{70.0 2.10 47 910
479.5 2.40 13.879 .35e
487.0 2.14 49.643 .379
488.5 .1ül 4S.7E6 .383
4S3.0 3.60 *.255 .396
501.0 4.& §1,070 .419
508.0 4.80 51.7U 1.438
51C.0 5.40 51.S88 1.444
506.0 6.00 51.580 1,433
rcfA: I' MUESIM IOWA, IDENIIF]COA Y PROPGCI(MA POR EL §OLICI'NE 12' FUE REMOLDWA A hS CONDICIONES OE OENSIOÑ Y HUUEOÑ PROPORCIOWA POR EL SOLICIINIE
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Mut*ua Makuoros
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REG. OP N' 1836e1
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0irección
:2*ffi2102115
; 9*t 4ü3 566 i 971 441 470
: §e+§ic{asa@ümáil.corñ I
ge#r,iesn.sác.-consultás@gmai l.cófi
: CB- úlsmsnie Azul N"233 El Tambo - Huáncáyó
Cel
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T.ABORATORIO
DE ENSAYO
DE MATERIALES
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PROYECTO:
*MEJoRAM¡ENTo y AMpLtActoN DE Los sERvtc¡os DE EDUcAclóru lucn¡- EN LA l.E. N' lz5 DE t-A
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOtsAMBA - DEPARTAIIIENTO
DE HUANCAVELICA"
cóoleouxlrtcADo: 24B3r7l cóEreoMoDULAR:042Is4t cóoreoloctt:tze¿:¿
ANALISIS GRANULOÍI,ETRICO POR TAMIZADO
(ASTM .422)
CUBVA GBANULOTETRICA
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ABERTUNA T¡I¡IIZ (mm)
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Di¡ección
REYilA
- c0§ñto
:2ffiS21S2115
: 982 403 56S i §71 444 47O
: gecviconsac@gmail -com /
Eeovhon-sae.consultas@gmail.com
: ga. úíár$a¡te Azul N'233 El Tambo - Huancayo
&. Seovrct¡ru s.*e.
Mu)'luar Mulunwot
INGEIflERO CIVIL
RfG. ClP N" 183691
I.ASORATORTO
DE ETIsAYO
DE MATERTALES
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE tOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LA
DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA . PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'
I.E. N' 125 -DISTRITO DE PAUCARA PROMNCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
ctMENTACtóN suPERFtcrAL
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0.2G3.00 m
3.OO m
PROYECTO
ING.
ESTRUCTURA
CALICATA
PRoF {m}
ESTADO
ABERTURA
PESO
REfENIDO
PARCIAL
RETENIDO
ACUiiULADO
RETENIOO
ACUI'ULADO QUE
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DESGRTPGTóN oE LA MUESÍRA
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2" 0.00 0.00 0.00 100.00
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CH:
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3,9" 0ic 0¿ü 0.00
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4.760 18.'10 ?.65 97.§5
LL:
LP:
IP:
39.80 %
21.20 %
14.60 %
No6 3.600 30.00 4.40 7.O5 $2.95
M8 5.01 12 1S PORCENTAJES
N. l0 2.000 34.20 5.01 17.O7
N. 16 '1.190 33.eC 4.95 77.94
No 20 0.840 3¿.5e 5.64 72.34
GRAVA > N'4:
ARENA < N"4 :
FTNOS < N"200
2.65 lo
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39.52 %
M30 44.4C 6.55 34.23 65.77
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N6 50 4.297 37.24 5.45 54.34
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SUCS:
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PROYEGTO:
"ITIIEJORAMIENTO Y AMPL¡ACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INIGIAL EN I-A I.E. N. I25 DE LA
LOGAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROV¡NCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAII'IENTO
DE HUANCAVELICA"
eÓucout'llFlcADo: 248317{ cóDrcouoDULAR:o¡t2is4s eóolool-ocat:tze+z¿
(ASTM-
ING. JORGE P. BOR.'A SANCHEZ
-MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE
LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACO&{MBA
DE HUANCAVELICA"
I.E. N' 125.DISTRITO DE PAUCAR{. PROVINCIA DE ACOBAI'BA
CTMENTACÓN SUPERFICIAL
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0.20-3.00 m
3.00 m
Narurar i{IVEL FREATICO:
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LIMITE§ DE
CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO
(ASTM 0.423)
LIMITE PLASTICO
(ASTM.421)
SUELO HUMEDO + TARA 41.39 43.85 41.97 15.05 15.66
SUELO SECO + TARA 37.39 38.78 37.42 13.87 M.A4
PESO DEL AGUA 4.00 5.07 4.55 1.18 1.62
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SUELO §ECO 9.52 12.88 11.78 5.66 7.54
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Dirección
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: 206021 021 1 5
:982 403 5É6 I 971 444 47ü
: geevic+nsac@grnail.com /
gesvíeon.sae-ccnsultas@gmail.com
: Ca. Diaúáflte Azul N"233 El Tambo - Huancayo
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N" f 25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTR'TO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDrcouNtFlcADo: 2¡t83,trl cóDlcoiloDULAR:0¡t2l54g cóoleoloclt:lze¿z¿
(asTM 0-3080)
,MEJORA]''IENÍO
Y AMPL¡ACION DE LOS SERVICIOS OE EOUCACIOI./ INIC¡AI- EN LA I.E. N" 125 DE LA IOCAIIDAO OE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA
PROVINCIA OÉ ACOEAMBA. DEPARIAMEÑIO DE HUANCAVEUC¡f
: l.E. N' 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DlSTRlfo 0E PAUCARA - PROVINC¡A 0E ACOBAI,BA - DEPÁRTAMENIO DE Ht Ai{CAVELICA'
: CIII,IENTACIÓN SUPERFICIAL
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I}IDICE DE
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f3) SE RECOM|EI.]DA USAR EL FACTOR I]É §EGURIDAD DE 4, POR OUE EI ENSAYO SE REAIIZOO ÉN C&DICION NO ORENADO NO CONSOLIOADO
REWA
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Dirección
; 2*É021 021 I 5
; 982 {03 566 / 971 444 470
: gesYiconsac@grnail.com /
geovicon"sac"consultas@gmail. com
: Ca- Diarfiante Azul N"233 El Tambo - Huancayo
&seov¡cuxs¿.c.
Mot¿anorus
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LABORATORIO
DE ENSAYO
DE MATENIALE§
l*a3ú@Cffi¿á;
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PROYECTO:
"MEJORAII'IENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÚN INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE AGOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDrcouñ$FtcADor 2il83tr,r cóDlcoMoDULAR:0421545 cóDrcorocaulz8¿2¿
DIRECTO
'MEJOMMJENÍO Y AMPUACION DE LO6 SERVICIOS DE EDUCAC'ON ¡NICIAL EN LA I,E, N' 125 OE tA LOCALIOAO DE PAUCARA, DEL D{STRIÍO OE PAUCARA
PROVINCIA Dg ACOMMBA - OEPARTAMENTO OE HUANCAVEUCA"
NIVET FREATICO
PEItCIOIARIO
(m)
ING, JORGE P, BORJA
DEL EQUIPO Y LA MUESTRA
DESCRIPCIÓI{ DEL SUELO CARACTERISTICAS DE tO8 E§PECIIdEI{E§
CLASIFICACION SUC§
CLASIFIcAc¡ÓN AssHTo
LIMITE LIQUIDO
INDICE DE PLASTICIDAD
MATERIAL FINO < N"2OO
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PESO ANILLO
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ALTURA INICIAL
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PESAS AL EXTREIIO
FACTOR ARILLO
ESTADO
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PE§O TARA
PESO SUELO SECO
CoNTENTDO DE flUMEoAo (%)
: 208021 021 1 5
:082 403 566 I 971 44447A
: geoviconsac@gmáil -com I
gecvicon.sac-cansultas@gmail.com
: Cá. DiamantÉ Azul N'?33 EITámbo - l'iuancayo
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Kg
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2.00
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-¡2.4)
2.00
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Rmddeedo (Mateial < Iamiz N'4)
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g/cm3
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L,ABOAATORIO
DE EN§AYO
DE MATERIALE§
ESFUERZO liORi{AL ( Kdcm2}
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DlAt DE CARGA (d¡Y)
DEFORMAOÓH
TANGET¡CIAL (mm)
DEFOPMACIÓX
NORMAL CoRTAilfE (Ks)
E§FUTRZO DE
CORÍE (Kg,cm2)
0.0 0.00 0.000 0.000
lB.5 0.03 1 886 0.052
27.0 0.06 2.752 0.076
43.0 0.12 ¡.383 0.122
53.0 0.18 5.{¡3 0.150
74.0 0.30 7.543 0.210
89.5 0.41t 3.123 0.253
101.5 0.60 fi.u7 0.287
1120 0.15 11417 0.317
120.0 0.90 12.232 0,340
127.0 1.05 12.946 0.360
132 0 1.20 13 4s6 0.374
142.5 '1.50 14.52§ 0.403
151.0 1.80 15 392 0424
159.0 2.10 16.208
168.0 2.40 17.125 0,476
171.5 2.10 17.tj.2 0.486
176.5 3.m 11.W2 0.500
181.0 3.$:l 18.451 0.513
18s.5 4.20 '18.909
0.525
186.0 4.80 18.960 0.527
185.0 5.40 18,858 0.521
184.0 6.00 18.7s6 0,521
rcTA : I',I MUE§IM TOMADA, IDENTIFICMA Y ffiOPORCJOWA POR EL §OLCINE. f2,) FE ffMOLOffiA A US CONDICIONES D€ OEN§IDAD Y UUMEOAI] PROPORCIONADA POR EL .IOIIC]TANIE
P] §E reCOMIEMA UW EL FACTOR 05 SEGURIDM O:4, POR OUE EL ENSAYO SE MIZOO EN CONDIC]ON rc DtrIWO NO CONSOLIDMO,
- ConctEto
RE€. OP N' 183691
OEIiSIDAD HUMEDA
OEiI§IDAD SECA
1.710
l.J/c
& $eovrcc,ru s.n.c.
RUC
Cel
E*nail
D¡reccion ,t# Fé H Ceñd¡rá¡
: I,E, N. 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRIfO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA , DEPARTAMENTO OE TIUANCAVELICIf
: CIMENÍACIÓN SUPERFICIAL
: c¡3
: 0.mm-3.00m
: 3.00 m
18.
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERvIcIoS DE EDUcAcIÓN INIcIAL EN LA I.E. N. I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL D¡STRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBATIBA - DEPARTAMENTO
DE HUANGAVELICA"
cÓotoouurrcADo:2¿8317{ cóorcouoour-tR:o¡t21545 cóDrcoLocaL:lze¿z¿
DIRECTO
.I4EJORAMIEI¿IO
Y AMPLIACION OE LO§ SER{CIOS OE EOUCACION INICIAI EN LA I.E, N' 125 O€ LA LOCALIOAO DE PAUCARA OEL OISfRITO OE PAUCARA
.
PROV|NCIA OE ACOSAi¡I8A - DEPARIAMEMTO DE HUAI1ICAVELIoA,
; I,E. N' 125 OE TA LOCATIDAO DE PAUCARA DEL DI§IRIfO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMSA - OEPARTAMENTO fE HUA}IJCAVELICf
: C¡MENIACIÓN SUPÉRFICIAL
: c{3
:0.20o3.00m
: 3.mm
: lNG. JORGE P BORJASANCHE2
A
No
ESIRATO
PROF (m)
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loescnreaol oel suelo
ctAstFtc ctot{ sucs
cLASIFIcAcfON As§HTo
LIMITE LIQUIDO
I}IDICE DE PLASTICIDAD
MAfERI,AL FIIO < t{"2M
lcoxteuoo oe xuueom
PESO TARA + SUELO HÚMEDO
PESO TARA + SUELO §ECO
PESO AGUA
PESO TARA
PESO SUELO SECo
CoNTEMOO DE HUI{EDAD (%)
. Conscto
: 20€021 021 1 5
; $82 403 566 I 871 444 470
: g*oviconsac@gmáii.com I
geovicon.sac,ccnsultas@gmail.com
: Cá. üiarnanle Azui N"233 El Tambo - Huancayo
CARACTER|STICAS DE tOS E§PECIMEÍ{ES
A-6 (3)
39.8
18.6
18.60
t49.78
t32SE
1682
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69.26
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P- MUESÍRA + Al'¡lLLo
PESO AI{ILLC
P. MUESTRA INICIAL
ALTUNA I}¡ICIAL
AREA
VOLUMEN INICIAL
PE§AS AL EXTREMO
FACTOR ANILLO
ESTADO
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166.31
123.09
2.04
36 00
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cm2
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Kg
DE¡I§DAOES INICIALES
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* 0.000
Rffiddoado {tilatsial < Imiz N"4}
g/m3
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Muluno¡os
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R[G. Op N. 183691
TABORATORTO
DE ENSAYO
DE MATENIALES
ESFUERZo NoRldAL ( Kglcm2)
l.1t
DIAL DE CARGA (dlv)
DEFoRtiáActóN
fAile$¡CIAL {mm}
DEFoRMAcIÓÑ
IIORUAL
FUERZA
coRTAlllE {Ks}
ESFUERZO DE
CORTE (Ks/om2)
0.0 0.00 0"000 0.000
22.0 0.03 2.243 0.062
42.5 0.06 4.332 0.120
56.0 0.12 5.7(ts 0.159
77.4 0.18 7.U9 0.2'ls
101.5 0.30 10.3¿7 0.287
118.0 0.45 12.0X 0.334
143.5 0.60 14.628 0.406
162.5 0,75 16.565 0.460
169 0 090 fi.n7 0.479
185.0 1.05 18.&58 0,524
195 5 1.m 19.92S 0.554
217.A 1.50 ?2.124 0.614
224 0 '1.80 22834 0.634
239.0 2.10 24.§3
2U.0 2.40 24 Ut3 0.631
253.0 2.78 25.7W 0.716
2s3.5 300 25.U1 0.718
260.0 3.m x.ñ4 0.736
265.5 4.n 27.W 0.762
m7,0 4.80 27.217 0.756
266 0 5.40 17 11a 0.753
265.0 6.00 27.A13 0.750
rcTA : I'} UGS& TOWA ID&ÍIFICPA Y PROPORCIOWA PM EL SOIICITffi. IA FUE RLMCLDF¡DA A US CONDICIONES DE DENSIDM Y HUI¿IEDAD PROPORCIOWA POR EI. SOLICIISTE
13]SEreCOMIEMAUSffiRTACTORDE SOUroDM DE4, POR OG ELENSAYO SEiwIZOOENCONÚICION NO DreWO ÑOCONSOLIDPO,
RUC
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Dirección li*dteir @ &eÉ*h
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIAC¡ON DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N" I25 DE LA
LOCAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cÓDlcoun¡tFtcADo:243r7r cóDlcoMoDULAR:0421s¡t6 cóDrcoLocAL:tz6{24
DE
.MEJORAI¡IENTO
Y A"PUACION DE LOS SERI/ICIOs OE EDUCACION INICIAI EN I.A I.E. N" 125 DE LA LOCALIDAD I}E PAUCARA, DEL DISTRIfO DE PAUCARA
PROMNCIA DE ACOEAMSA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICf
I,E. N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCAR,4 DEL DISTRÍTO OT PAI,ICARA . PROMNCIA DE ACOEA'¡IBA . DEPARTAMENIO DE HI,AÑCAVELICA'
cIMENfAcIÓN SUPERFICIAL
c{3
020ñ3.mm
3.00 m
ING. JORGE P, BORJA §ANCHEZ
(m)
IfvEL
OEL EQUIPO Y LA iiI'ESTRA
lorscneaóx osr- suelo cARAcTER¡srrcAs DE Los EspEciMEilEs
cLAStF|CACÍO¡¡ SUCS
cLAstFtcAcfóN AssHTo
LIMITE LIOUIDO
INDICE DE PLASTICIDAD
IIATERIAL FI¡¡O < N'2OO
PESOANILLO
P. IIIUESTRA INICIAL
ALTURA INICIAL
AREA
VOLUMEH INIC|AL
PESAS AL EXTREMO
FACÍOR AI,¡ILLO
ESTADO
lcourerroo or rutrrolo
PE§O ÍARA + SI'ELO HÚI'EDO
PESO TARA + §UELO SECO
PESO AGUA
PE§O TARA
PESO SUELO SECO
CoNTENTDO DE HUilEDAD (%)
r'ñqcrgto
:2s6fl.2102115
: 9S2 403 566 / §71 444 470
: geoviconsac@gmáil.com I
geüvícoñ.saü.consultas@gmáil.cam
Ca. Diamante Azul N'233 El Témbo - Huancayo
A-6 (3)
39.8
'18.6
,l8.60
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166.31
123 09
36.00
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cm
m2
m3
Kg
+ 0.000
Rfloldoado (Matsial < Tamiz N'4)
t49.78
132.96
1 6.82
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69.26
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s
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DENSIDADES INICIALE§
ÉÉe¡lJ,g
DEilSIOAD .ECA :
t ñ EovtcuN t.A.c.
g/m3
ESFUERZO NóRliAL ( ltlcm2)
2.4
OAL DE eARcA (dív)
DEFoRT{ACTÓi,l
TAltGEilCm(nm)
DEFORNACIÓN
NORMAL
FUEIIZA
GoRTANTE (Kg)
ESFUERZO DE
CORÍE (r€/m2)
0.0 0.00 0.00i:r 0.000
23.5 0.03 2.3C6 0.06/
62.5 0.06 6.371 0.ln
0.12 I 123 0.253
112-.0 0.18 11.417 0,317
161.5 0.30 16.463 0,457
201.5 0.45 20.540 0.571
231.5 060 23.598 u.wb
263.5 0.75 26.860 0.746
283.5 090 28.899 0.803
295.5 30.122 0.837
310 5 1.m 31.651 0.879
331.0 150 33.741 0.937
3d6.0 180 35.270 0.980
358.0 2.10 36.493
365.0 2.40 il.n7 1.034
373.0 2.70 §,0u 1,0§6
3B1.0 3.00 38.838 1.079
387.0 3.60 39.450 1.096
3%.0 4.n 4¡.367 1.121
400.5 4.80 40.826 1.134
¿07.0 5,+A 41.4§ 1.152
406.0 6.00 41 386 '1.150
rcTA: If} MGSR]OWA ¡DEMIFICADAY ffiOPOrcIruA POR EL SOLICITNE IAFUE reMOLDMAA tr CÜNDICIONES DE DENSDM Y HffiEDN PROPOT|OWA POR EL SOLICITNTE.
I3i SE RECOUIENDA USAR EL FACTOR DE SEGURIDAD DE 4, POR OUE EL ENSAYO SÉ MLITOO EN CONDICIÓN NO DREMOO NO CÓNSOLIDMO,
dffi3
Malunorus
|ñGENTERo ctvll
R[G. ClP N. 18]691
LABOBATONIO
DE ENSAY(}
DE TUATERIAI-ES
RUC
Cel
Efiail
Dirección eÉá6 6iáa w e@b¿,*
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PROYECTO:
"iñEJORAMIENTO Y AiIPLIACION DE LO§ SERVTCIOS DE EDUCACIÓT¡ U'I¡CI¡¡. EI.I LA I.E. N" 125 DE I.A
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAiIIBA. PEPARTAII'IENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDtcouNlFtcADo:2¿taSfrl cóDrcoMoDl.tLAR:o42l5/15 cóorcotocnL:tzs¿z¿
:
..MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N. 125 DE IA LoCALIDAD
DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA . DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'
I,E. N" t25 -DISTRITO DE PAUCARA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - OEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
crMENTACróN suPERFrclAL
c-04
0.20-3-00 m
3.00 m
NIVEL FREA'
ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ
CALICATA
PROF (m)
ESTADO
ABERTURA
PE§O
REfENIDO
PARCIAL
RETENIOO
ACUMULADO
REfENIDO
ACUMULADO OUE
PASA
(mm) lgr) (%l lYo) (Yol
DEscRrPclóN DE LA MUESTRA
76.200 ü.00 0.00 0.00 10ú.c$
2 1t2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100 00
PESO MUESTRA SECA lNiClAL ( s ) :
PESO MUESTRA SECA LAVADA ( s )
774.5A
512.90
50.800 0.00 0.00 0.00
,t 1t2" 39.100 0.00 0.00 0.00 100.00 CONTENIDO DE HUMEDAO NATURAL {ASTM D22I6) :
0.00 0.00 ü.00 10ü.ó0 14.52 %
CH:
3t4" 0.00 0.00 c00
1t2" 12.7ñ 35.70 4.61 4.61 ufrilfE§ DE coNstsIENctA (Asfu - [N2]fN24].
318' 4.14 4.75
1t{' 6.350 30.50 3.94 a7.31
N"4 4.700 32.10 4.14 16.84 i.i.1r
LL:
LP:
IP:
3r.80 %
19.30 %
12.50 %
N.6 3.600 24.10 3.63 20.46
N"8 3.62 PORCENTAJES
N" 10 2.000 5.04 .¡0.88
No l6 1.1-q0 34.00 4.39 33.51 66 49
N. ?0 ¡.E4ü 27.ñ 3.59 37.09
GRAVA > N"4:
ARENA < N'4:
FINOS < N200
16.84 %
49.39 %
33.75 %
No 30 0.590 43.80 5.66 E7
'E
No 40 o 426 31.00 4.00 46.75 cLAStFTCAC!ÓN:
No 50 u.70 61.23 &.77
No 80 o.177 35.40 ': a. ,', 44.20
SUCS:
AASHTO:
SC (Aremarcillos 6 gEva)
A-2€ (O)
N.100 0.149 5.22 61.O2
No 200 o.o74 40_30 5.20 33.78
-200 261,60 100.00
OA,§ERVACIONES
774"5 100.0
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AIEi'URA lAlllz (mm)
RUC : 206rJ21A2":15
:982 403 566 / 97't 444 470
: geovlcon§ac@gmeil.com /
geov¡co¡.§ac.consultas@gmail.com
: Ca. D¡amante Aarl N'233 ElTembo . Huanca!,§
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CURVA GRANULOHETRICA
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CIVIL
REG. OP N'
LABORATOAIO
DE EN§AYO
DE MATER¡ALES
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PROYECTO:
.MEJORAMIENTO Y AMPLTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCAGÉN INICIAL EN LA ¡.E. N' 125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROV¡NCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDtcouNrFEADo:2{8947,r cóDteoMoDULAR:ol;2ls¡g cóDleoLocAL:l?6424
LiilIITE§ DE CONSISTENCIA
(ASTM.fir8l
.MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE
LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DI§TRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMEA
DE HUANCAVELICA"
I.E. N" I25 -DISIRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
G04
0.20-3.00 m
3.00 m
Natural illVEL FREATICO: N0
A
(m)
'ADO
ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ
PROYECTO
UBICACÚN
ESTRUCTURA
LIMITES DE
co¡¡srsTENctA
LIMITE LIQUIDO
(ASTM D.1A)
LIMITE PLASfICO
(ASTM-121)
SUELO HUMEDO + TARA 38.75 42.54 10 .eo 1' aa 11.61
SUELO SECO + TARA 35.36 38.93 36.39 11.43 10.93
PESO DEL AGUA 3.39 J.O I : 5ij 0.90 0.68
PESO TARA 25.27 27.81 25.08 6.67 7.48
SUELO SECO 10.09 11.12 11.31 4.76 3.45
% DE HUMEDAD 33.60 32.h 30.95 r8.91 19.7{
NUMERO DE GOLPES t6.0 21,4 31,0
LíM|TE LíoUDo
LÍMITE PLA§TICO
lNorce os prrsrrool
3r.&l
19.30
12.50
CURVA DE FLUIDEZ
y=-4.oo1ln(x) +M.675
s
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34.0
30.0
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N'DE GOLPES
: 2SSú21021 I 5
; 942 4ü3 566 I 971 444 47o
: geoviconsac@gmail.com /
geoviccn.sac-consultas@gmail.com
: Ca. Diamanle A:ul N"233 El Tambo - Huencayo
{"krn*.o*r*...
Matunoms
CIVIL
Rt6. C¡p N. 183591
l.ABORATORTO
DE EIVSAYO
DE MATERIALT§
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RUC
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Oirección @#@kffi
22.
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8B
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS §ERVICIo§ DE EDUCACIÓN ¡NICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA
LOGALIDAD DE PAUCARA DEL DISTR¡TO DE PAUCARA - PROV¡NCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cÓoleouxlplcaDo: 2¡t83,17t cóDtcoMoDuLAR:04Í!,t545 cóolcotocaL:,tzs¿z¿
OIRECTO
(ASTM
.MEJOM'I,IIENTO
Y AUFL!{SON DE LO§ SERV¡CIOS DE EOUCACION INICIAL EN LA I,E, II' 125 DE LA LOCALIOAO DE PAUCARA OEL DI§TRITO DE PAUCARA
PROVINCIA OE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'
I,E, N" 125 OE LA LOCAIIOAD DE PAUCARA, DEL DISfRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACO8AM8A. DEPARTAMENTO TE áIJANCAVELICA"
C,MENTACóN SUPERF¡oIAL
c44
o.a0 m -3.00 m
amm
(m)
xtvEL FREATtco. No
ING, JORGE P, BORJA SANCHEZ
OEL §UELO
SUCS
ASSHTO 33.78
L'QUl00
A-2,6 {0) MATERIAL FINO < }r.200
CORTE
E§PECIMEI{ N' I I
ESFUENZO
'{ORIIAL
E§FUERZO OE CORTE MAXIMO
{KgLlcm2}
(Kq/cn2)
0.56
0.M7
'1.11
0.83B
?11
1.445
ESÉUERZO NORMAL vs ESFUERZO DE CORTE
y=0.6169x+0.1239
1,600
1.400
1.200
1.m
0,Em
1n
1"2
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0,m
1,50 2,00 2.90
0.50 1,00
0.00
5.0 6.0 7.O
1.0
0.0 d
00
NO}A: I,, MUESfRA TOMMA. DENIIFJCADA Y MOPOrc!6iUAOA POR EL SÓI¡CÍfANE. AJFE ffiMOIDE&AA IA§ CONDCJONE§ DE DENSIDM Y H¡]MEO@ PROPORC1OWA POR EI SOLICI]ÑM
I3,iSEFECOMIEüDAUsffiELFACTORDESECUFIDADDE4, PORAUIELEN§AÍO§EBEALI¿OOENCONOICIONNODREI'TA¡ONOCONSOL1DADO
coHEsÉn 0.i2 Kglñt2 ATIGULO DE FNICCIÓ}¡ I}ITERNA 31.67"
Malqnorus
ctv[
RtG.0? N' 181691
Emlt
coaocto
RUC
Cel
E«ail
29882192115
982 403 50S l 971 444 470
geoviconsac@gmáil.com 1
geovicon.sac-consullas@gmail.com
Ca. úiamante Azul N"233 El Tambo - Huancayo
(l&ru*.o*r*.."
LABORATORIO
DE ENSAYCI
DE f$ATTAIATES
Dirocción
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ¡NICIAL EN ¡-A I.E. N' I25 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL D¡STRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
eóDrcouNtFrcADo: 2¡rg3rz,r cóDrcotioDULAR:04215{B cóDrcoLocAklz6424
ENSAYO OE CORÍE DIRECTO
(A§IIil D'S080)
,MEJORAMIENTO
Y AMPUACIOI'¡ OE LOS SER,ICIOS OE EOUCACION INIC¡AL EN LA I,E, I'¡. 125 OE LA LOCALIDAD OE PAUCARAs DEL oISTRITo OE PAU0ÁRA
I,E. N" 125 OE LA LOCALIDAO DE PAUCAFÁ, OEL OISiRIfO DE PAUCARA, PROVINCIA OE ACOBAMBA - DEPARTA¡'ENTO OE HUANCAVELICA'
CIMENIACIÓN SUPERFICIAL
c44
0.20 m -3.00 m
3.mm
ING, JORGE P, BORJA SANCHEZ
(m)
T{IVELFREÁTICO: No
PROVINCIA DE ACOBAMBA. OEPARTAMENTO OE HUANCAVELICA'
DEL EQUIPO Y LA
OESCMPC¡ÓI{ DÉL SUELO CARACTERI§IICAS DE LOS E§"ECI'{EI{ES
ci-AstFtcActoN sucs
cLASIFICACtÓti¡ ASSHÍO
LIMITE LIQUIDO
INDICE DE PLASÍIC!DAD
MATERTAL FHO < tir.200
COI{ÍENIDO DE HUI¡EDAO
PESO ÍARA + SUELO HÚ}IEDO
PESO TARA + SUELO SECO
PESO AGUA
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.:,. D¡amante Azul N"233 ElTembo - Huancayo
302.40 s
166.31 s
136.00 s
2.m m
36.00 cm2
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2.m Kg
9.81 + 0-000
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CORÍE (Kg/6m2)
0.0 0.c0 0.ü]c 0.000
mo 0.03 2.03S 0.05/
28.5 0.06 2.905 0.081
37.5 0.12 3.823 0.106
47.5 0.18 4.U2 0.134
52.5 0.30 5.352 0.149
M.0 0.45 6.524 0.18'l
74.5 0.60 7.594 0.211
81.0 0.75 8.257 0.2N
88.0 0.90 8.970 0.249
930 1.05 9.430 0.263
s8.5 1.m 10 041 0,279
109.5 1.50 11.162
117.4 1.80 11.527 0.331
123.0 2.10 12.538
128.0 2.44 13.M8 0.362
133.5 2.70 13.609 0,378
138 0 3.00 14.067 0.391
146.5 3.60 14.94 0.415
152.0 4.X 15.494 0,430
155.5 4.80 0.440
158.0 5.40 16.106 0.447
156.0 6.00 15.902 0.M2
MTA: I' UU§M IOMPA,IDENTIFICMAY PROPOFCIOWA POR EL SO!]CI]M,12)FUE reMODruAA úS COMICIONE§ DE DENIDM Y HWEDM PROPORAIOWA POR EL SOL¡CIÍAffiF
13) SE RECOMIENDA USffi EL FACÍOR DE SECURDAD OE 4, POR OUE EL FNSAYO SE RSLIZOO EN CONDICION NO DMWO NO CONSOLIDOO.
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lEG. GP N. 183691
I.AEORATORIO
DE EN§AYO
DE MATENIALE§
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PROYECTO:
"MEJoRAMIENTo YAMPuActoN DE Los sERuctos DE EDUcAc6ru lt¡lcnt EN t-A t.E. N'125 DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVEL¡CA"
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II'IO, JORGE P, BORJA SANCHEZ
'MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SERMCIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E, N' 125 OE LA LOCAIJOAO OE PAUCARA OEL DISfRITO DE PAUCARA
PROMNCIA DE ACOSAMBA - OEPARTAMENTO DE HUAiICAVELICA'
iiBtcactó¡¡ I,E N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO OE PAUCARA. PROV¡NCIA DE ACOBAMBA, OEPARTAMEI{TO DE HUANCAVELIü'
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PE§O TARA + SUELO §ECO
PE§O AEUA
PESO TARA
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: 982 403 566 / S71 444 470
: gsoviconsae@gmáil.com I
gÉsvicon.sac-consultás@gmsil.csm
: Ce. Diánrante Azul N'233 Ef T8mbo - Huáncayo
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38.0 0.06 3.874 0.108
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140.0 c.45 14.271
152.4 0.60 '15.404 0.130
180.0 0.75 18.349 0.510
1S3.0 0,90 19.614 0.546
205.0 1.05 20.897 0.580
215.0 1.X 21.916 0,609
1.50 24.006
245 A 180 24 915 0.694
254.0 25.892
tó2.0 2.44 26 tA7 0.742
268.0 2.74 27.313 0.759
212.0 3.00 27.127 0.n0
2'fi.4 3.60 28.2§ 0.7u
m7.a 4.?1J 2s.256 0.813
4.80 23.766 0.827
296.0 540 0.838
295.0 6.00 1t0.071 0.835
I3)SffiOMIENDAUSffiELiACIOROESEGWDMDE4, PORCUEELENSAYOSERBIZOOENCONOICIONNOOreWONOCONSOIDEO
REYI{T
- Coc€ilsto
REG. CIP N" 183691
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T.ABORATORIO
DE ENSAYO
DE ÍI'IATERIALES
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Direccióq &r6!sr.!# **¿,l#r
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PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LO§ SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN LA I.E. N" I25 DE I.A
LOCAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
cóDtco utr[FtcADo: 24831r't cóDIGo noDulAR:0it2,ts¡ts cóDtco LocAL:,t2G424
EI{SAYO DE CORIE OIRECTO
(ASTM D-3080)
.
.MEJORAMIENTO
Y AT'FI.IACION OE LOS SERVICIOS OE EOUCACION INICIAL EN ¡.A I.E. N' 125 DE LA LOCALIOAO Of PAUCARA DEL OI§fRITO DE PAUCARA
.
PROVINCÁ DE ACOEAMM. DEPARTAMENIO D€ HUANCAVEUCA'
I.E, N" 125 DE LA LOCAIIDAD DE PAUCARA, DEL OI§TR1TO OE PAUCARq . PROVINCIA DE ACOBAMBA . OEPARTAMENTO Dq HUAÑCAVELICA'
: lNG. JORGE P, 8OR,JA SANCHEZ
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CALICATA
IÍVEL FREATICO:
ctMENfAclóN suPERFtctAL
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OESCRIPCIÓN DEL EOUTPO Y LA I¡IUESTRA
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LII'ITE LIQUIDO
II{DICE DE PTASTICIDAD
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CARAGIERISTICA§ I'E LO§ ESPECIIiEI{ES
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Rmddeado (Matsid < l¿miz N"4)
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166.31
136.09
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PESO ÍARA + SUELO HÚMEDO
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PE§O AGUA
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: 982 403 566 i §71 444 478
: geoviconsac@gmeíl.com I
geovicon.sac.consuitas@gmail. com
: Ca. Diamante Azul N'233 El Tambo - liuancayo
DE¡I§IOAOES IiIICIALE§
DEI{SIDAD SECA
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DEFoRMACtó¡¡
TANGENCIAL (nm)
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0.0 0.00 0,000 0.000
24.5 0.03 2.497 0.06s
80.0 0.06 8.1 55
122.4 0.12 12.4§ 0.345
145.0 0.18 14.781 0.411
195.0 0.30 1g.B7g 0.552
253.0 0.45 25.790 0.7r6
278.4 0.60 28.338 0.787
0.75 33.180 0.922
355.C 0c0 36.188 1.005
375.0 1.05 38.323 1.065
393.5 1.n 4An2 1.114
422.5 1.50 43.068
443.5 1.80 45.;!0 1.256
459.0 2.10 46 789
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4.80 52.956 1.471
524 5 5.40 53.46S 1.485
524.C 6.00 53.415 1,W
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O) SE reCOMIEMA USM €L FAC'IOR DE SEGUR1OM DE 4, POR QUE EL ENSAYO §E MZOO EN CMD]CION NO DE|M NO COII§OLIDMO.
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