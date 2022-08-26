3. GRANULOMETRIA Y LIMITES.pdf

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  1. 1. (o ^6¡ E8 'gz (, s¡ qg Elj o:. oiá PROYECTO: "i'EJORAITIIIENTO Y AMPLIICION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓT.¡ IT.¡rcNI EN LA ¡.E. N" I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL D¡STRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE AGOBAMBA- DEPARTAiiEHTO DE HUANCAVELICA" cóDrco uNtFtcADo:- 24a317 1 cóDtco MoDULAR:04215¡(I cóDrco uoceut¡o¿21 ANEXO II Resultados de ensayos de laboratorio. fiEIilI Mu,rhuu Mutunoros INGE¡I¡ERO CIVIL RUC §el E+ail Oirección ;2060t102115 ; 982 403 566 I 971 444 47O : geoviconsac@gmail.com I gÉovicon.§ác.üonsullas@gmail.com Ca. Diarñante A¿ul N"?33 El Tambo - Huanc,ayo t"*ror,,on §,A,C. REG. ClP H. 183691 :JCEOR {TORIO DE ENSAYO DE MATERI'TLES r*ñdEtÉ08§ñ¡Éi
  2. 2. o É F g o ul ü Ei o t) r¡, §¡ o o o ó (t u, = c, ¡o ; i"il !-,.É & '* ry ' ..* PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVIC¡OS DE EDUCACÉN INIC¡AL EN LA I.E. N' I25 DE LA LOGALIDAD DE PAUCARA DEL DI§TRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAiNENTO DE HUANCAVELICA" cóolcouxlplcADo: 2¡rgitlTl cóDlconoDUláR:042,t84§ cóDrcoLocAL:178424 PETICIONARIO PROYECfO UBICACÓN ESTRUCTURA .MEJOBAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" I25 DE LA DE PAUCARA, DEL DI$TRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMEi.ÍTO DE HUANCAVELIC{ I.E. N" l25.DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL c-01 0.20-3.00 m 3.00 m A (m) ING, JORGE P. BORJA SANCHEZ s& ABERTURA PESO REIENIDO PARCIAL RETENIDO ACUMULADO RÉTENIDO ACUMULAOO QUE PASA DEscRtPctóN DE LA MUESTRA (mm) {sr) g.l P/.1 lv"t 76.20A 0.00 0.00 0.00 i00 00 PESO MUESTRA SECA lNlClAL ( g ): PESO MUESTRA §ECA LAVADA ( g } 789.20 465.00 21t2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 7', 0.00 0.00 c.00 100.00 11t2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 CoNTENTDO DE HUMEDAD NATURAL {ASTM D2216) 25 4oa 0.00 000 ': : 14,85 % 314' 19.O50 0.00 0.0íi 0.00 100.00 112- 17..700 0,00 0.00 0.00 ! roo.oo LIMITE§ DE CONSI§TENCIA (ASTM - D423-D42¡l): 3a" 0.00 0.00 0.00 LL: LP: IP: 37.4t Eo 21.@ % 16.40 0A 'lt4' § :53 40.60 5.r4 5.14 t{€ ¡l 41.ñ 52$ 10.34 ¿-q §t Ns6 3 6rt 32 30 ¿1.16 14.50 85.5ú No8 2.380 4.51 i9.01 ir't :, PORCENTAJES No r0 41.10 5.21 24.21 75.79 GRAVA > N"4 : ARENA < N"4 : FINOS < N"200 10.34 % 48.58 % 41.04 % No l6 1.'190 34.20 4.33 28.55 71.45 N"20 0.840 30.00 3.80 67.65 No 30 0.590 29.90 3.79 36.14 N.40 4.426 43.30 5.49 41.62 58.3É CLASIFIGAGION: N" 50 42.4O 542 47.05 52.95 SUGS: AASHTO; §C (Ama arcillosa) A-6 {3) N" 80 0.177 29.60 3.75 50.30 49.20 N" 100 o.149 33.40 4.23 44.97 M 200 0.474 30.70 41.08 OB§ERVACIONES; -200 1C0.00 789.2 ril i Pes 2ü6021021 r5 982 403 566 I 971 444 47A geovíc{n§ac@gmail,corn I gecvicgn.sac.consuitas@§má¡l.com Ca. úiamante Azul N"233 El Tambo - Huancayo CUIIVA GRANULOüTETRICA € *rovrcor'¡ l"e.c. 2 :zi: : s t I 1 00.000 smo 80.000 70 000 60.000 50.000 40.@0 30.000 20 mo 1 0.000 ¡t § ñ f § I ¡ * 2 I I É, o ¡ 6 al@á §EftTUmTMlz(mm) RUC Qel Email Dirección ##r9 6* iB &E*¡M{k Mafunom¡ ctvtt Rt6. oP N. 183691 LABORAT()RTO DE ENSAY(} DE MATERTALES il tit ll ltt tt ii llt il I i l--'{l :I 1i il Iit ttl ilt -¿V1 rl i ll ll! ll ll I il ilt H li I I tt tt ! I II ilt il I I
  3. 3. EH bz ory * 6_l 8B PROYECTO: "IiEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAñIIBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóoreo ul¡lncADo: 2¡rgg{r,t cógrco frroouLAR:0¿trs¡tg cóDrco tocautzerz¿ DE ,MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LOCALIDAD DE PAUCARA, OEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA . DE HUANCAVELICA" I.E, N' 125 -DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA CIMENTACÉN SUPERFIcIAL G01 0.20-3.00 m 3.00 m NaIuraI IIVEL FREATEO: No (ml ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ LIMITES DE CONSI§TENCIA LIMITE LIOUIDO (ASTM D .423) LIMITE PLASTICO (ASTM.121) SUELO HUMEDO + TARA 43.20 41.40 41.16 12.18 13.86 SUELO SECO + TAR.A 38.76 37.39 36.98 11.37 12.90 PESO DEL AGUA 4,M 4.01 4.18 0,81 0.96 PESO TARA 27.27 2A.47 25.26 7.39 8.45 SUELO SECO 11.49 10.92 11.72 3.98 4.45 3E.64 36.72 35.07 20.stt 21.57 NUMERO DE GOLPES ,t9.0 29.0 37.0 LÍMITE LIAUDO ; LIMITE PLASTEO : ixorce oe pusroo¡ : 37.10 2t.00 16.40 39.0 ñ ; § se.o 3 r ul á o o 37.0 2 rJl F z (.) 36.0 CURVA DE FLUIDEZ y = 4,/i75in(x) + 5'1.81 1 1.0 JD.U 100.0 10.0 N" DE GOLPES RUC Cel E+nail D¡recc¡ón - Conarüo :206021021 1 5 : 982 403 566 / 971 444 470 : geoviconsac@gmail.com / geovbon.sac,consulhs@gmail.com : Ca. Diamsnts Azu¡ N'233 El Tambo - lluancayg ülro*.ou s,A.c. Malunoms ctvtt ñfG, CrP N'183691 LAB(,RATORIO DE EHSAYO DE MATERIATE§
  4. 4. (o ^N ú9 '94 or 4* o _.1 8B .r t-^lJ u § ..¡s b .,'.,,@ É* _ .,:¿ * PROYECTO: "IIIIEJORAIIIIIENTO Y AII'IPLIACION DE LOS SERVICIO§ DE EDUCACIÓN ¡NIC¡AL EN LA I.E. NO 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINC¡A DE ACOBAII'BA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVEI-ICA" cóDtcouNrFrcADo: 2¡83{7{ cóDlcoitoDULAR:042,t§4s cóDlcoLocAL:126424 'MEJORAIIIIENfO Y AMPUACIo¡I 0€ lOS SERVICIOS 0E EoUCACION l¡¡lolAl EN tA l.E. N' 125 DE tA IOCALIDAo DE PAUCARA OEL ol§lRlTO DE PAIJCARA PROVINCIA OE ACOBAMBA - DEPAFIAI]|ENIO DE HUANCAVELICA' i LE. N' 125 DE LA |OC,{L¡DAO DE PAUCAM, DEL DISTRIÍO DE PAUCAM - PROVINCIA DE ACOBATdm " DEPARTAMENTO 0€ HUAI'{CAVELICA' : CIMENTACÉ}i SUPERF¡CIAL : c{1 r 0.20 m .3.00 m :3@m ilTVEL FREAÍICO (m) IN6, JORGE P, BORJA SA}ICHEZ DEScRrPctó¡t DEL suElo 0 uAfERtr{L Flilo < N.200 ESTADO 16.5 0.00 assliTo ESPECII,IEN N' I I 'tl E§FUERZO NORiIAL ESFUERZO DE CORTE MAXIMO (Krúsm2) lKg/cm2) 0.56 0.58s 0.855 1.447 c 1.6 IA 1.2 1.0 o.a o.6 0.4 a2 0,0 ESFUERZO NORMAL vs ESFUERZO DE CORTE y=o.51s5x+C.2888 1.0 2.O 0.50 1.00 1.S 2.00 6.0 coHEslóil 0.29 Kdm2 AIIGULo DE FRIccIó{ IIiT¡ER}{A 27.45" rcfA : I,, MWSIM ] OMAOA IENÍIFBMA Y PROPOrcIOMDA POR EL §OLrcIIN]E f4 FUE AEMOLUEADA A US CNDEIONE§ OE DGN§IDM Y HWEDro PROPOrcIOWA POR EL §OLICITN IE I3i §E RECOMIENOA UW EI FACTOB DE SEGURION DE 4 POR AUE EL ENSYO §E REAIZOO EÑ CONDIC¡ON NO DreWO NO CON§OLIDMO REftA Coac¡'*o RUC Cel Efiail Direccion .29sE.2102115 : 982 403 íAE I 97'l 444 470 : geoviconsac@gmáii.Éom I geoviton^sac.consullas@gmail.com : ca. D¡amante Azul N"233 El Tambo - Huancayo *&ro*.oo clvtt REG, CIP N' ]E3691 LABORATONTO DE EN§AYO DE fYIATERIATÉ5 §.4.(. EI{§AYO DE GORTE OIREGTO (A§?M D-3080) :' ,r 1.6m i1.40 i! I' it r.¿m 1 1.m 0.§00 0.6m 0.m : 0.20,, 0,000 7.0 0.00 2.50
  5. 5. (9 E§ '99 o .:l qg o_l 8B , "t':ttl * il': & X '.r..u -;. PROYECTO: 'MEJORAMIENTOYAMPL¡ACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACóN ¡NICIAL EN Iá I.E. N" I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINGIA DE ACOBAMBA. DEPARTAiNENTO DE HUANCAVELICA" cóolGou¡rrrcADo: 24g3l7r cóorcouoou¡-lR:042,rs{5 cóorcoLocal:,lre¿z¿ E}¡SAYO DE CORTE BIRECTO (ASTM D-3080) 'MEJORAMIENIO Y AMPI.IACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCAC¡ON INICIAL EN LA I,E, N'125 OE LA LOCALIDAO OE PAUCARq, DEL DISTRJTO D€ PROVII'¡CIA OE ACOBAII'BA. DEPARTAMEÑTO OE HUANCAVEUCA' LE. N' 125 DE tA L@AlloAD DE PAUCARA oEL OSfRlfO DE PAUCARA ' PRoVINCIA 0E ACOBAIiTBA " DEPARTAMENTO 0€ HUA¡ICAVEIICA' cIME¡|IAoIÓN SUPERFICIAL iIIVEL FREATIGO : : lNG. JORGE P. BoRJA SANCHEZ UÉ¡CACIÓf ESIRUCTURA ESIRATO PRoF (m) c41 0.20 m 3.00 m 3.00 m NatuEl DE§CRIPCIÓN OEL EQUIPO Y LA MUESTRA loescnncrm oel suelo CARACTERISTICAS OE LO§ ESPEC¡IiEilE§ CLASIFICACiO}¡ SUCS clAstFtcAcóil AssHto TIMTE LIOUIDO INDICE DE PLASTICIDAD IilATERIAL FINO < N'2OO lcoxrerroo oe xuueoeo PE§O TARA * SUELO HUMEDO 9ESO TARA + SUELO SECO PESO AGUA PESO TARA PESO SUELO SECO CONTEN¡OO DE HUI'EDAD (%) - Cono¡rgto 2e6{i21021 r5 9e? 403 56$ i 971 444 47ü §esviconsac@gmáil.com / geovicon.sac.coñsultas@gmail.üom Ca. Oi¡¡*ante Azul N"233 El Tambo - Huancayo SC 37.4 16.5 P. MUESTRA + AÑILLO PESO ANILLO P. Ii4UESTRA lNlClAL ALTURA I¡¡ICIAL AREA VoLUlirlEN llllClAL PE§AS AL EXTREMO FACTOR ANILLO E§TADO 303.11 s 166.31 s 136.S0 s 2.m m 36.00 m2 72.N m3 2.00 Ks 9,8'1 + 0.0@ Rflddeado (Mateial < Tffi¡z N.4) 142.83 132.18 10.67 60 3' 71-85 1,t_90 s I s s % DEiISIDADES INIC¡]ALES u6§rñu orxsolo ieil : {,?rou,.oor*,.. 1.S00 1.054 s/M3 s/*3 €§FUERZO IORilAI ( &/cm2) 0.56 OIAL DE CARGA (dM DEFORi{AClÓ}¡ TAilGEilCIAL (nm) DEFoRi4Ac¡ÓN NORMAL FUERZA COR-I,üTE (Ks) ESFUERZO DE CORIE (Kfrcn2) 0.0 0.00 0.0r 0.0m 20.0 0.03 2,039 0,05/ 38.5 0.06 0.103 51.5 0.12 5.86r 0.163 0.18 0,214 03, i0.143 0.282 125.5 0.45 12.793 0.355 141.0 0.60 14.373 0.399 155.0 0.75 15.800 0-43S 162.0 0.s0 16.514 0.459 111.0 1.05 1,7.431 0.1&f 181.0 1.24 18.451 0.513 193.0 'l.50 19.674 200.0 1.80 m.§1 0,§06 203.0 2.10 20.693 2m.0 2.40 20.99S 0.583 206.5 2.7A 2'1.050 0.585 M.5 3.00 m.M6 0,579 201.0 3.60 m.489 0.569 194.0 1.m 19.n6 0.549 192.0 48i 19.572 0.514 190.0 5.40 19.368 0.538 189,5 6.00 19 317 0.537 P,' §E reCOMIENDA USM EI FAC]OR DE SEGURIDS D€ 4, PCR OUE EL ;NSAYO §E RALZOO ÉN CON'ICIN rc DRENrcO NO CONSOL¡DPO REYilA RUC Cel Eflail Dirección INGED¡.iERO Crvll mg. oP N' 183691 LABOBATORIO DE ENSAYO DE ÍYIATEBIALE§ r'HEr*á tr&rÉÉe{{h 0t;
  6. 6. (lt E§ 'q2 or! 4* o_l 8B , *i"r: § q ::: ¡t H..'..§ ÁÉ PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóotcouxtHcADo: 2483,t7r cóBrcoiloDuLAR:042,rs¡r.5 cóD|GoLocAL:,r26424 0.3080) PEflCt0rllAgro ING, JORGE P, BORJASANCHEZ uBtcAciút{ ESfRUCTUNA CALICAfA E§TRATO PRoF (m) ESTADO 'MEJORAIi|IENTO Y AMPLIACIO¡¡ DE LO§ SERVICIOS DE EDUCACION lNlClA E¡1 LA l.E. N' 125 DE LA LOCAU0AD DE PAUCARA, DE¡- OISIR T0 0E PAUCAM PROViNCIA DE ACOEAIüM - DEPARIAME¡ITO DE HUAI.¡CAVELICA' : l.E. N' 125 DE LA LoCALJDA0 DE PAUCARA, DEL DISÍR¡ÍO DE PAUCARA - PRoVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO !E HuANcAvEucA' : CIMENT¡ICIÓN SUPERFICIAL : c4f : 0.20 m .3.m m : 3.00 m : Narrel NnGt FREATTCO: NoFee.da jul20 loescnrrcrólr oel suelo CLASIFICACION SUGS CLA§IFICACIO¡I ASSHIO LIMfTE LIQUIDO IIDICE DE PLASTICIDAD MATERTAL FII{O < I'¡?OO lcomexoo oexureom PESO TARA + SUELO HÚMEDO PESO TARA + SUELO SECO PESO AGUA PESO TARA PESO SUELO SECO collTEHtDO DE HUITEDAo (%] REYI{A 'congñto :2ú8021G21'15 : 982 4ü3 Sffi I 971 444 470 : geoviconsac@grnail.com I . geóv¡con.sác,csnsulta§@árhail.cór, r : Ca. Diaman'le A¿ul N"233 El Tambo - Huancayc CARACTER|STICAS'€ Io§ E§PECIMET¡ES s s s m m2 m3 Kq 0 37.1 0.00 lo P, MUESTRA 1 AI{ILLO PESO AIiILLO P. MUESfRA INICIAL ALTURA ll,llClAl AREA VOLUMEN INICIAL PESAS AL EXTREMO FACTOR ANILLO ESTADO 303_11 166.31 136.80 2.W 36.00 72.00 4.00 9.81 + 0.000 Rmddeado (Mat«id < Tmiz Nó4) 142& 13216 10.67 ffi.31 71.85 14.90 s s 0 s s % DEI'ISl0AoES lNlclALEs IEI{SDAD iECA : 1.gffi 1.6U dm3 g/m3 E§FU€RZO NOR!¡IAL { Ys/csr2} ; t.l, DIAL DE CARCaA (dlv) DEF0RtttAclÓtl TAilGEilCIAL (mm, DEFORMACIÓN NORI{AL FUERZA CoRTAHTE (Ks) ESFUERZO DE CoRTE (Kqlcmz) 0.0 0.00 0.0C¡0 0.000 0.03 2.b4 0.064 60.{t 0.06 6.167 0.171 &1.0 0.12 8.s63 0.238 105.0 0.18 10.703 150.0 0.30 '!5.291 0 425 1 90.0 0.45 1S.368 0.538 225.4 0.60 22.936 0.637 248.0 0.75 25.2N 0.702 2i3.4 090 27.Bn 0.773 283.0 1.05 28.848 0.801 2S1.0 1.m 2S.664 0.824 302.0 '1.50 30.785 300 0 1.80 31.581 0.849 2,.i0 2525 240 a.B't7 0.828 291.0 2.7A 2!r.664 0.824 28S.0 3.00 29.460 0.818 286.5 3.60 n.?!5 0.811 2M.A 4.m 28,950 0,804 282.A 4.80 28.t46 0.799 280 0 5.40 28.542 0.793 278.0 6.00 28 338 0.787 ilOIA : I) MUE§TM TOMroA, DENIIFICMA Y PROPORGIOWA Pffi EI SOLII]NTE f2' FUE reMOLIruA A U§ CONDICrcre§ OE OEN§IDO Y HUMEOM PROPOrcrcWA POR EL SOLICiTÑG O}Sf RECEIilDAUWEI.:ACIOROESEGMIOOÜE4, POROUEELENSAYOSERillTOO€I{CONDICIONNODREIMNOCCNSOiOOO RUC CEI Email Dirección *áro*.u*r*... LABORATOR¡O DE EN§AYCI DE MATER¡ALES áñ*erh€M EI{§AYO DE CORTE DIRECTO Matunoros crvtr f,t€. clP N. 183691
  7. 7. (o ñN Ér '92 or E* oj 8B t É:;il r E",,il ! ''..! : ",: PROYECTO: "MEJORAIñIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVIC¡OS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N'I25 DE 1á LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA . PROVINCIA DE ACOBAiIIBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cótxcouNrFtcADo: 2¡E3t7r cóDrcouoDULAR:042,t5¡rs cóDlcoLoeALr't26424 (A§T!' t!30Er') : ¡¡fG. JORGE P BORJA SANCHEZ - .MEJOMffIEI.¡IO Y AIIPI.IACION DE tO§ SERVICIOS OE EDUCACION INICIAL EN LA I,E. N' 125 OE LA LOCAI.ID¡O OE PAUCARA, OEL DISÍRITO OE PAUCARA . PROVINCIA DE ACOBAMM. OEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA' : l.E. N' 125 DE LA LOCALIDAo DE PAUCAR s oEL olsTRlÍO DÉ PAUCARA ' PROViNCIA DE ACoEAMBA - DEPARTAITEIIIO óE HUANCAVELICA' ; C¡MENTACIÓN SUPERF]CIAL Nfi,EL FREATICO (m) tlú c{t 0.20 m 3.@ m 3.00 m lláltrd DEL EqUPO Y LA MUE§TRA loescnrec6r ort suelo cLASrFlCACoil SUCS cLAstFrcactói¡ Asstro LIIIITE LIQUIDO I'{DICE DE PLASTICIDAD llAfERlAL FINO < 11"200 lcomarroo or xuurom PESo TARA + §UELo HÚMEDo PE§O TARA + §UELO SECO PE§O AGUA PESO TARA PESO SUELO SECO coNT€NiDO DE BUIUE9AD (%) :2SSO2'1021 15 :982 4ü3 566 / 971 M4 47A : geouiconsac@gmáil.com / gÉevicoñ.sac.consultas@gmail.com : Ca. Diañánte A¿ui N'233 El Tambo - Huancayo CARACTERISTICAS DE TOS E§PECIIüEI{ES 0 37.4 '16.5 0.00 oa P, ilUESTRA + ANILLO FESO AÑILLO P. MUESTRA INICIAL ALTURA I¡¡iCIAL AREA VOLUME¡¡ I¡IICIAL PESA§ AL EXIREMO FACTOR AIIILLO ESTADO 303.11 s 166.31 s 136.80 s 2.m m 36.00 qn2 72.m cm3 8.m (g 9.8'l + 0.000 Rflddsado (¿tatsid < Tfliz N"4) 14283 13216 10.67 il.31 71.85 14.90 s s s 0 o % DET.¡§IDADES INICIALE§ ,Vutunnros INGEH}ERO CIVII RtG, OP N' 113691 LABORATORIO DE EN§AYO DE MATERIALES 1.900 1.654 g/cm3 g/cm3 DE}ISIDAD §ECA. ESFUERZO ¡lORli{AL ( Ks/cm2) 2.2? OI/AL DE CARGA (d¡v) DEFORIi{ACIÓN fANGEilCIqI (mm) DEFoRMACIÓN NORMAL coRTAilTE (Ks) coRlE (Ks/cm2) 0.0 0.00 5.000 0.000 24.5 0.03 2.497 0.06s ql.0 0.06 9.174 0.255 1n.a 0.12 13 c4B 0.s2 173.5 0.18 17,686 0,491 238.0 0.30 24.N1 0,674 291.0 0.45 n.w 0.824 346 0 0.60 35.270 0.980 314.5 0.75 J8.1 75 1.060 403.5 0.90 41.131 1143 430.0 1.05 43.333 '1.218 444.0 1.20 45.260 1.251 168.0 1.50 47.76 1.38 481.0 130 49.643 '1.379 2.14 50.306 1.3S7 502.5 2.44 51 ?23 1.n?3 507.0 2.70 51,682 1,436 300 52.CSo 1.441 509.0 3,60 5't.886 1.441 5'17.0 4m 51 682 1.436 504.5 4.80 51,427 1áN 501 5 5.40 51.121 1.420 499.0 6.00 50.866 1.413 }¡OTA : fI) MUESTM TOffiA IDENfIFICAOA 1 PI]OPOrcOWA POR EL SOLICITilIE /2) I'U€ REMOLOEMA A LA§ CÓNÚIC}ONES DE MUSIDO Y ruMEDS PROPORCICMOA POR €L SOLICIIME pl sE m0MTENDA usR EL FACfOR DE SEGURTDAo 0E 4, POR QUE EL FNSAYo §E 8!ALr¿OO EN C0MIION NO DREMO0 N0 C0NSoI[¡OO ConsrEt0 Rl.,c Cel E<nail Dirección *l.o*.o*u.0... ,á**e a* ¡s &i*iarÉr
  8. 8. (o E§ b2 o§ qÉ oj 8B ft s -x * .'"; á *.r* PROYECTO: "MEJORAMIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN I.A I.E. N" 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCAR.A - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóDteouNtFtcADo: 2481!{7,t eóDtcouoDULAR:o¡t2,t§4s eóDlcoLocAL:17e424 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAT'áIZADO (ASTM .422} CURVA GRANULOilETRIGA zz 6 ot.mó 1+-o-q:. §ERTURA TAffIZ (nñ) §§ z2- ¡ f I g l ? F z { t É o t 1m.000 s.mo 80 000 70.000 60 000 50 000 40.000 30.000 20.m 1 0.000 Ba B B B 'S*e B B a B sB {d d { d d d d d d d dd RUC Cel E+sil D¡rece¡ón 15 : 9S2 403 566 I 071 444 47O : geoviconsac@grnáil.óóm / geovícon-sac-consultás@gmail.com : Cs. üiárñánte Azut N"233 E¡ Tambo - Huancayo &.Éeovrro¡¡ s.n.c. Matulto¡os cfvrt ftE6.gP N. 183691 LABONATORIO DE ENSAYO DE MATEAIALE§ "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EOUCACION INICIAL EN LA IE. N' 125 DE tA DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" I.E. N" 125 .DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL c-02 0.2O.3.O0 m 3.00 m (ml TA o ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ ABERTURA PESO RETENIDO PARCIAL RETENIOO ACUi'ULADO RETENIDO ACUMIJLADO QUE PASA sE* (mm) (sr) (Y.', (%) {Y.l DEscRIFcfóN DE LA MUESTRA 0.00 0.00 ú.00 100.@ 21t2" 0.00 0.00 0.00 750.30 492.80 PESo MUESTRA SECA lNlC,AL ( g ) : PE§O MUESTRA §ECA LAVADA ( s ) 50.fio0 0.00 0.00 0,00 100,00 11t2" 38.100 0.00 0.00 10c.0.4 CONTENTDO DE HUMEDAD NATURAL (ASTM D?2I6} 0.00 0.00 0.00 1úC 0C 13.97 0Á CH: 0.00 0.00 l4" 0.00 100.00 1f2" 000 0.0c 100.00 LIMITES DE CON§ISTENCIA (ASTM - Dr23-DiÍ24): 3,4" 9.525 0.00 0.00 0.00 1t4" 6-350 35 00 4.66 95.34 N"4 42.40 5.65 10.32 LL: LP: lPl 35.80 % 21.54 % 14.30 % N"6 3.SO 37.40 4.96 '15.30 N.a 2.380 44.4O 5.97 7e.73 PORCENTAJES Nó f O 2.000 4.76 N.16 1.190 41,50 31 56 No 20 0.840 28.00 GRAVA > N"4: ARE}.IA < N"4: FTNOS < N"200 10.32 % 54.03 % 35.65 70 No 30 0.590 34.60 4.61 39.90 00.10 N" ¡lO 0.4?c 44.57 55.43 CLA§IFICAüÓN; N. 50 o.297 4.53 49.10 50.90 No 80 o.177 44.20 45.01 SUCS: AASHTO: SC (Aem arcillos) A€(1) No 100 0.149 33.20 4.42 59.42 40.58 ilo zr) o.o74 37.00 4.93 64 35 :15.6§ -200 247.50 OBSERVACIONES 100,§ á&¡¿t+&,* @ &áeeÉá il il il il ffill lt ilt il iil il -ll |lt ll tt ilt tt il l
  9. 9. (D E§ '24 ON 4g oj 8B ! 'r.:.-31 § * ._H {. ".- lá _ *.i PROYECTO: "MEJORAMIENTOYAÍTIPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCAC¡ÓN ¡NICIAL EN LA ¡.E. N" 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVEL¡GA" cóorco urulrlcADo: 2ir83r7r cÓDlco t oDULAR0{2{545 CÓDIGO LOClL:,rZe¿U¿ LITIIITE§ DE CONSISTENCIA (A§TM.4318) 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION OE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E, N' 125 DE LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOEAMBA . DEPART, DE HUANCAVELICA" I,E. N' 125.DISTRITO DE PAUC/qRA. PROVINCIA DE ACOBAMBA crueNtlcróu supERFlcrAL c-02 0.20-3.c10 m 3,00 m NaIuIaI i¡T!EL FREATEO : No PETICIONARIO PROYECTO ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ uBrcAcÉN ESTRUCTURA ESIRATO PROF {m} ESTAÍ'O LIMITES OE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO (A§TM 0.123) LIMITE PLASTICO (A§TM.124) SUELO HUMEDO + TAFTA 39.98 43.90 42.32 15.44 12.66 596¡9 gt§Q + TARA 36.27 39.72 37.92 14.01 11,64 PESO DELAGUA 3.71 4.18 4.40 1.43 1.02 PESO TARA 26.'t8 27.87 25.14 7.22 SUELO SECO '10.09 11.85 12.78 6.79 ¿Añ x8.n 55.¿ I 34.43 21.06 2{.8S 20,0 28,0 35,0 LíMTE LIOUIDO LIMrE PLAsnco íHoEe or puslctot 35.80 2r.5{t 1L30 38.0 37.0 36.0 35.0 34_0 l CURVA DE FLUIDEZ y=-4,2031n(x)+49.337 1.0 100 0 s (1 u,t E :) I t¡¡ o o o = l¡J t-. z o o 10.0 N" DE GOLPES RUC Cel Ena¡l Dirccción ffEñt - Consuto 20602r 021 : 982 403 56§ / S71 444 470 : geovie*nsac@gñail.coñ, geovicon.sac-consultas@qfl¡sil.com : Ca. Diemante Azul N'233 El lambo - Huancayo {,}.o*.o*r.o... ,Vutu*l¡.ts INGENI€RO CIVII RIG CIP N'191il" I.ABORATORIO DE EN§AYO DE MATENIALE§ f&*is ñ& § &rÉ!re*
  10. 10. o É. F I o t¡J ú. ci o o (o N o C) o o N u, = () G f *ti f §'§ f ' .-,!8 ;! : ": PROYECTO: "MEJORAiIIIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN I.A I.E. N" 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAIIIBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóDrcouNtEtcADo: !{8!,t7,t eóDrcoIroDULAR:o¡trl5{g eóDlco LocAL:,t7842t E]'ISAYO OE CORTE DIRECTO (ASrM rL3080) 'MEJORAiÁENfO Y AMPUACTON DE LOS SERV|CTOS DE EOUCACTON |NICIAL EN LA l,E. N' 125 0E LA LOCALTDAD 0E PAUCARA DEL DISTR|TO DE PAUCAF/q PROVINCIA DE ACOBAMM - DEPARfAi'EI.¡IO D€ HUANCAVEUC¡f : l.E. N' 125 DE LA LoCALIDAD DE PAUoAM, DEL olSTRlTo 0E PAIICARA - PROVINCIA DE ACOSAMBA " 0EPARTAME¡fio 0E HUA|,lCAVEtlcA' : CIMEI.¡TACIÓN §UPERFIC¡A : c¡2 : 0.m m.3.00 m ; 3.00 ñ (m) IIIVELFREATICO: I'Io IÑG. JORGE P. BORJASANCHEZ DE§CRIPCIÓN DEL SUELO 14.3 0.00 ASSHTO a % iilATER!{L Flt¡O < l{"200 I lll DE CORfE MAXIMO 0.56 4.497 1.11 0.851 16 7.1 1.2 1.O o.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1,§@ 1.S 1.2m 1.m 0.ffi o.6m l I o.4m i o.2üa l , ü.&0 ESFUERZO NORMALvs ESFUERZO DE CORTE y=0-553x+0.2017 0.0 5.0 1.0 0.00 0,50 1.50 2,§0 2,50 RESULTADOS DEL EI{SAYO; coHEsó[ 0.N Kdñ2 ATIGULO DE FRICCloil ¡MERI{A 29.38', Muta»nms civtr ll'1E3691 }STA: I" UUTSf AA fOMADA. {DEMFOMA Y PROPORCIOWA POR EL SOIrcITMI É,I FUE REMOLOEMA A US COMOIONES DÉ DFI.I§IOAD Y HWEDAD PROPORCIOffiA Pffi !L SOIICIIilTE P,i SE reCOMIFNDA USM EI TACfOR E §EGURIDM DE 4, POR QUE EL EN§AYO §E REruIZOO EN CONOICION NO DREMOO NO CONSOLIDroO cencreto RUC Cel E{ail Dirección :2*6S21021 l5 : 982 403 §66 / §71 444 470 : geoviconsac@gmai|.cafi1 I gesvicon.sac-consultas@grñsil. com Ca. Diarnante Azul N"233 EI Tembo - Huáncayo t árov¡con s.R,c" I.ABORATARTO DE ENSAYO DE MATERIALES :&fi1onár e C6lei* ' l:. i-. t,@
  11. 11. (D E§ 'sD?- O(! qg fiÉ U6 PROYECTO: 'MEJORAMIENTOYAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N'I25 DE LA LOCAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA.PROVINC¡A DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVEL¡CA" cóDrco uNtFtcADo: t¡l83,tz,r cóDteoMoDULAR:042,rs¡rE cóDrcoLocAL:,t?6424 {asTt D,3080) 'MEJORAMIENTO Y ¡üIPLIACIO+I DE LO§ SEHVICIOS DE EDUCACION IN¡C¡AI- EN LA I,E. N' 125 OE LA LOCAJOAD DE PAUCARA OEL DISTRITO OE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAIIIENTO 0E HUANCAVELICA' I,E, N' 125 DE LA IOCAUOAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCAR,q, PROVINCIA DE ACOBAMBA. D€PARTAMENTO DE HUAT'¡CAVELICA' crMEMrActóN suPERFtctAl" TI¡VEL FREATICO (m) ING, JORGE P BORJA SA}¡CHEZ c{2 0.20 m 3.(ú m 3.00 m Natunl DE§CRIPCIÓI{ DEL EOUIPO Y tA IIiI,ESTRA loescnrclór orl surlo cLAStFICACtOt¡ SUCS clAstFrcAcróll assHIo LIIIIIE LIQUIDO INDICE DE PLASTICIDAD MAIERIAL FIIIO < N?{X} lcoxreuoo oe xuurolo PESO ÍARA + SUELO HÚiIEDO PESO TARA } SUELO SECO PESO AGUA PESO ÍARA PESO SUELO SECO CONfENIDO DE HUi¿iEDAD {%) :2ffi21021i5 : Se? {ü3 5SS / 971 444 47A ; g*ovicnn*ac@gmail.com / gessicon.sac.consulta§@gmail.com : Cé- *iár?lente Azul N'233 El Támbo - Husncayo CARACÍ ERIS1ICAS DE LO§ E§PECIIIEI{;S 35.8 14.3 163.87 151.44 1243 62fr 88.U 14.00 % P. MLIE§TRA + A¡llLLO PESO ANILLO P, MUESTRA Ii¡ICIAL ALTURA IiIICIAL ARErd VoLUllEll IttlClAL PE§AS AL EXTREMO FACTOR ANILLO E§TAOO DEI{SIDADES ¡¡¡ICIALES 2§2.31 s 166,3r s 126.00 s 2.00 m 36.00 ñA 72.N sn3 2.@ Kg 9.81 + 0.000 Rffioldeado (Matqial < Tffiiz N"4) d*3 glm3 s s o s s % DENSIOAD SECA 1.750 1.535 ESFUERZO iloRllAl { lfu/cm2) 0.5t DrAr DE CARGA (dú) DEFORMACIÓT{ TANGENCIA! (nml DEFORMACIÓN NORIIIAL CORÍANÍE (Ks) ESFUERZO DE CORTE (r.gúcmz) 0.0 0.00 0,000 0.000 19.5 0.03 1.9BB 0.055 0.06 2.905 0.081 54.5 012 5.556 0,154 7A.0 0.18 7.136 0.1s8 94.0 0.30 s.582 113.0 0.45 11.519 0.320 .r28 5 0.60 13.0S9 0.341 143.0 0.75 14.571 0.405 152.5 0.w 15.545 0.432 160.0 1.05 16.310 0.453 167.0 1,20 17.423 0,473 174,4 1.50 17.737 175.5 1.80 17.e90 0.497 170.4 2.10 173n 166.C 2.40 16.922 0.470 162.0 2.74 16.514 0.459 158 0 3.00 16.1m 0.447 156.0 15.902 0.142 1s4.A {20 i5.69B 0.436 152.0 4.80 15.4U 0.430 i51.0 5¿0 15.392 0.428 '149,0 6.00 15.189 0.422 rcIA: í,I MUE§Iff IOMÑ4, ID€NI 66A Y PROPORCIOWA rcR EL SOLICII&G I2,,FUE REIICLDWA A US CONOICIOffiS DÉ DL]NSDM Y tsWED{ ffitroRcIOWA POR EL SOLII]IÍNIE. frlsER€GoMIEN0AUWELFACToRDESEGmtDmE4, PORAUEELENSAYOSERilTZOOENCOilDTCIONNOOREM)ONOCONSOLO$O RUC Cel Eqail Direccióñ {"}ror*oor*,.. Mu.y h uu,l,lut un r.¡ ro s INGEI{¡ERO CIVII Rt§. ctP N'183691 T.ABORATORIO DE EN§AYO DE MATEAIATE§ e$*§f* @ C#*re*h
  12. 12. o É F E o u¡ É. ct o (J (o G¡ o ó o o N ao = o (, .-ql"n a É .ñ 3 ',',.. § s §4) PROYECTO: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" eóDleouNtFtcADo: 2¡t83,t?{ cóDreoiloDULAR:0¿t2ls¿ts eóDrcoLocAL:,t28424 EI{SAYO DE CORIE TXRECTO (ASTM D-3r180) X'EJORAI'IENTO Y AMPUACiON DE LOS §ER4CIOS OE EOUCACION ¡NICIAL EN tA I,E. N' 125 DE TA LOCAUOAD DE PAI'CARA DEL DISÍRITO DE PRovlNclr{ DE ACOBAIIEA - DEPARTAII€NTO 0E HUANCAVEIICA" I,E. N' I25 DE LA LOCALIDAD OE PAUCARA, DEL DISTRITO OE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAT4BA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA' ctMENTA0IóN suPERFtctAt 0.20 m.3.$ m J.W m IifVEL FREAÍiCO uBrcAcrói¡ PROF (m) ING. JORGE P, BOR.'A SANCHEZ DESCRIPCIÓT DEL EQUIPo Y LA MuEsfnA loescmroór orl suelo CARACTERiSTICAS DE LO§ E§PECIT,IEIIES cLASTF¡CACtOtt SI,CS CLASTFTCAC|Óil AS§HÍO LIIIITE LIOUIDO II{DICE DE PLASTICTDAD ii|A'IERIAL Flt{O < N?m lcoxruroo oe xuueoeo P. MUESTRA + Ai¡ILLO PESO AN¡LLO P, MUESTRA I},IICIAL ALTURA INICIAL AREA VOLUIiIEN lltlClAL PESAS AL EX¡REMO FACfOR ANILLO ESTADO 0 35.8 '14.3 0.00 % ú2.X1 t6,Jt 126.m 2.00 3§.00 72.N 4.00 9.81 1.751) slm3 s s s cm w2 m3 Kg PESO TARA + SUELO HÚMEDO PE§O TARA + §UELO SECO PESO AGUA PESO TARA PESO SUELO SECO cor{fEiltDo DE HuüEDA0 (%} :2$S021021 15 : 982 403 566 I 971 M4 470 : geaviconsac@grnáil.csn / ge?vicon.sac.consultás@gmáil.com Ca. Oiarñánte Azül N'233 El Tambo - Huáncayo + 0.000 Rsnddeado (Mátsial < fmiz N"4) 1ñ.87 ¡5t.44 12.43 62.54 88.94 14.m s s s s s % DEH§IDADES II{ICIALES rÉrvro numEu o¡xso¡n éscl I {,}uo*.oo**,." g/m3 E§FUERZO i{ORMAL I lqlcm2} 1.11 DIALDE CAR€A (d¡v) DEFoRMACIÓi¡ TAi{GE}|CIAL (nm} DEFoRüACIÓN NORI|{AL CoRTANTE (Kgl ESFUERZO DE CORfE (lfurcm4 0.0 0.m 0.000 0,000 0.03 2.n4 0.004 50.0 0.06 5.097 0.142 86.5 0.12 8.818 0.245 11S.0 0.18 11.825 0.328 153.0 0.30 15.596 0.433 196.5 0.45 '19.011 o528 213.5 060 21 7U 0.605 23A.0 0.75 23.853 0.663 ?51 s 0m 25.637 0.712 ,0 1.05 27,C13 0.750 1.n 27.531 0.na 289.0 1.50 29.460 0.818 298.0 1.80 30.377 0.814 .ü 30.6E3 301.5 2.44 30.1u 0.854 300.0 2.70 30.58i 0.849 300 0 3.00 30.58t 0,849 300.s 3.60 30.632 0.851 1.5 4.N 30.73¿ 0.89t ,5 4.80 30.734 0.854 5.{0 30 581 0.849 6.00 30,377 0.844 rcfA: I'} MUSfU 1OffiA IDENÍITEMAY PROrcRCIOWA POR EI SOIICIÍ§TE 12)FUÉ REMODMAACS CMrcIMES OE ENSIDM Y ruUEOM PRCPORCrcNM¡.PL1R [L SOLICITSM pl§!recNrENoAUsmELFACrORDt§EGURTDñ084. PORAUIELEN§AYOSERA'ZOOENCONDTCIONNOOREWONOC0]$OL'OMO j'.tcr$o j RUC Cel E*naii Direccion I.ABORATORIO DE EN§AYO DE MATENIALE§ ,ú¡dt§6*¡¿ w C#re*# ?14 a 3{X} 0 :§8.11
  13. 13. ñ§ EB '92 (,.! g §É |"'§ ñ§ &,* PROYECTO: 'MEJORAMIENTOYAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓN INIC¡AL EN I.A I.E. N'I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cÓDlGo uNlFlcADo: 2¡t83r7,t cóDrco lroDul.AR:0¡ots¡1s cóDtco LocAL:.t26424 .MEJORAMIENÍO Y AIdPLIACION OE LOS SEFiICIOE O€ EOTJCACIOÑ IitICIAL EI,I tA I,E, N" 125 DE LA LOCA¡DAD DE PAUCAM, OEL OISIRITO O€ PAUCARA PROVINCIA OE ACOEAI,IBA . DEPARTAMETIÍO DE HUAI'¡CAVELICA' I.E, I'I' 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA t}EL OISÍRIfO DE PAUCARA. PROVINCIA OE ACO8AM8A. DEPARTAMENfODE TruANCAVELICA' oIMENTAC¡ÓN suPERFtcf AL c.02 0.20 m 3.00 m 3mm I¡IVEL FRFáfICO P, (m) ING. DEL EQUIPO Y LA ITUE§ÍRA lorscnrrcro* oel surr-o CLASIF|CACIOÍ{ SUCS clAstFtcActóil Assilro LIIi.iITE LIQUIDO INDICE DE PLASTICIDAD I'ATERIAL FIIIO < N'2OO lcomeroo oe uuutolo PESO T/TRA + SUELO HÚMEDO PESO fARA + SUELO SECO PE§O AGUA PESO TARA PESO SUELO SECO COI¡¡ÍE!{IOO OE HUMEDAD {%) ll.4creto cAMcTERlsTrcAs DE Los EspEciMEr{Es sc 0 35.8 14.3 0.00 Yo P, !,UE§TM + AilILLO PESO ANILLO P, MUESIRA INICIAL ALTURA INICIAL AREA VOLUME',¡ INICIAL PESAS AL EXTREMO FACÍOR ANILLO ESIADO n231 166.31 1m.00 2.00 36.00 72.N 8.00 s s o q ñ2 m3 Kg " 0.000 Rsddeádo (Mátdid < Teiz N'4) I 6i.8 / 151.U 12.43 62.50 88.94 14.00 s o g s g % 0EIISIDADE§ ll,¡lclAL.Es DEI{SIDAO .ECA : 1.750 1.535 dffi3 glm3 E§FUER¿O I'lORlilAL { Ks/cm2) 2.22 olAt DE CARGA (dlY) DEFORMACIÓI¡ TANGET{CIAL (mm} DEFORIltACIÓI¡ NORMAL FUERZA coRTAt{TE (Ks} CORÍE (lQ/cm2) 0.0 0.00 0.m0 0.m0 24.5 0.03 2.497 0,(h3 75.5 0.06 4.211 130.C 0.12 13 252 0.368 171.0 0.18 17.431 .484 236.0 0 .1¡ 24.457 .668 283,0 0.45 28.848 0.801 32C.0 0.60 32.6N 0,906 354.0 0.75 36.086 1.002 385.0 0.90 39.246 '1.0s0 403.0 41.081 1.141 415.0 12§4 1.175 446.0 1.50 45.464 1 46C.0 1.80 46.8S1 .{70.0 2.10 47 910 479.5 2.40 13.879 .35e 487.0 2.14 49.643 .379 488.5 .1ül 4S.7E6 .383 4S3.0 3.60 *.255 .396 501.0 4.& §1,070 .419 508.0 4.80 51.7U 1.438 51C.0 5.40 51.S88 1.444 506.0 6.00 51.580 1,433 rcfA: I' MUESIM IOWA, IDENIIF]COA Y PROPGCI(MA POR EL §OLICI'NE 12' FUE REMOLDWA A hS CONDICIONES OE OENSIOÑ Y HUUEOÑ PROPORCIOWA POR EL SOLICIINIE 13) SE RECOMEMA Uffi EL FACTOR DE STGURIDM DE 4. POR OUE EL EN$YO SE R€AI]ZOO EN COÑOICIOil M DREIüOO ÑO CONSOLIO$O Mut*ua Makuoros crvlt REG. OP N' 1836e1 RUC E+naii 0irección :2*ffi2102115 ; 9*t 4ü3 566 i 971 441 470 : §e+§ic{asa@ümáil.corñ I ge#r,iesn.sác.-consultás@gmai l.cófi : CB- úlsmsnie Azul N"233 El Tambo - Huáncáyó Cel €. Srovlcr,,r'¡ s,n.c. T.ABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES l*É+@M
  14. 14. {o E§ ba ON qE oj 8B t *:i': f. á .. & & "-..* PROYECTO: *MEJoRAM¡ENTo y AMpLtActoN DE Los sERvtc¡os DE EDUcAclóru lucn¡- EN LA l.E. N' lz5 DE t-A LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOtsAMBA - DEPARTAIIIENTO DE HUANCAVELICA" cóoleouxlrtcADo: 24B3r7l cóEreoMoDULAR:042Is4t cóoreoloctt:tze¿:¿ ANALISIS GRANULOÍI,ETRICO POR TAMIZADO (ASTM .422) CUBVA GBANULOTETRICA ¿z o o1-@o s 1 G ! 5 <, ! : F z I o a o ¿ 1m.000 90.000 80.m 70 mo 60.coo 50.000 40.00ú 30.000 2Q_m0 10.@0 0mo ABERTUNA T¡I¡IIZ (mm) RUC Cel E+ail Di¡ección REYilA - c0§ñto :2ffiS21S2115 : 982 403 56S i §71 444 47O : gecviconsac@gmail -com / Eeovhon-sae.consultas@gmail.com : ga. úíár$a¡te Azul N'233 El Tambo - Huancayo &. Seovrct¡ru s.*e. Mu)'luar Mulunwot INGEIflERO CIVIL RfG. ClP N" 183691 I.ASORATORTO DE ETIsAYO DE MATERTALES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE tOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LA DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA . PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA' I.E. N' 125 -DISTRITO DE PAUCARA PROMNCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA ctMENTACtóN suPERFtcrAL c-03 0.2G3.00 m 3.OO m PROYECTO ING. ESTRUCTURA CALICATA PRoF {m} ESTADO ABERTURA PESO REfENIDO PARCIAL RETENIDO ACUiiULADO RETENIOO ACUI'ULADO QUE PASA (mm) (sr) %t ('/") (%) DESGRTPGTóN oE LA MUESÍRA t6 Zoc c.00 0.00 0.0c 100.00 63.,5G0 0.00 0.00 0.00 '100.00 682.50 412.80 PESO MUESTRA SECA INICIAL ( g ) ; PESO MUESTRA SECA LAVAPA ( s ) 2" 0.00 0.00 0.00 100.00 1 1t2" 38.10r1 0.00 000 100.00 CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL (ASTM D2216) : '.. 0.00 0.00 i ú¿.ú0 13.17 Vo CH: 0.00 0.00 100.00 3t1" 19.050 0.00 'l¡2' 12.700 0.00 0.00 100.00 uarlTES DE CON§ISTENCIA {A§TM - IM23-tx2¡r}: 3,9" 0ic 0¿ü 0.00 1t4" o ctl o.00 0.00 100.00 4.760 18.'10 ?.65 97.§5 LL: LP: IP: 39.80 % 21.20 % 14.60 % No6 3.600 30.00 4.40 7.O5 $2.95 M8 5.01 12 1S PORCENTAJES N. l0 2.000 34.20 5.01 17.O7 N. 16 '1.190 33.eC 4.95 77.94 No 20 0.840 3¿.5e 5.64 72.34 GRAVA > N'4: ARENA < N"4 : FTNOS < N"200 2.65 lo 57.83 % 39.52 % M30 44.4C 6.55 34.23 65.77 §" ¡10 40.80 44.21 ,59 /9 cLASrFrcAcóN: N6 50 4.297 37.24 5.45 54.34 ¡tc 80 0.117 29 30 429 50.05 SUCS: AASHTO: §C (AÉna arcillos) A€ (3) 44.10 ti¡o I 00 40.60 iilo 200 0.074 .:: -200 269.70 100.00 OBSERVACIONES: 't00.0 tt tt trttt tit tt ilt tl tit il WT II It II tit il I ,-vt ti I lt ll I il tlt tt ii I tt frttt I il ilt il tl I
  15. 15. 8§ 'e3 (, ct qÉ oj 8B ¡ al-nl r Ée § '-,. F -, PROYEGTO: "ITIIEJORAMIENTO Y AMPL¡ACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÉN INIGIAL EN I-A I.E. N. I25 DE LA LOGAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROV¡NCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAII'IENTO DE HUANCAVELICA" eÓucout'llFlcADo: 248317{ cóDrcouoDULAR:o¡t2is4s eóolool-ocat:tze+z¿ (ASTM- ING. JORGE P. BOR.'A SANCHEZ -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACO&{MBA DE HUANCAVELICA" I.E. N' 125.DISTRITO DE PAUCAR{. PROVINCIA DE ACOBAI'BA CTMENTACÓN SUPERFICIAL G03 0.20-3.00 m 3.00 m Narurar i{IVEL FREATICO: .TA (m) No LIMITE§ DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO (ASTM 0.423) LIMITE PLASTICO (ASTM.421) SUELO HUMEDO + TARA 41.39 43.85 41.97 15.05 15.66 SUELO SECO + TARA 37.39 38.78 37.42 13.87 M.A4 PESO DEL AGUA 4.00 5.07 4.55 1.18 1.62 PE§O TARA 27.87 25.90 ¿¡.ü4 E.21 6.50 SUELO §ECO 9.52 12.88 11.78 5.66 7.54 12.02 39.36 J{.[¿ 20.85 21.¡19 16.0 ¿r,1, 32,0 LfillTE LÍQUDO LÍMITE PLASnco lmrceo¡pr¡srrctol 43.0 ;o oro q = :) x Ei ar.o o o z ¡lJ ! aoo o (, l' CURVA DE FLUIOEZ y=-4.9361n(x)+55"682 1.0 39.0 38.0 100.0 10.0 N" DE GOLPES RUC Cel Email Dirección RBII{A Gonoüs : 206021 021 1 5 :982 403 5É6 I 971 444 47ü : geevic+nsac@grnail.com / gesvíeon.sae-ccnsultas@gmail.com : Ca. Diaúáflte Azul N"233 El Tambo - Huancayo § ,& eovtcut'¡ s,e.c. lvlu.fhnu Mulwnoms ll{6El*[R0 clvlt rt6. oP N' 181691 LABORATORTO DE EHSAYO DE T$ATEBIALE§ 8.80 21.24 r8.60
  16. 16. @ E§ '94 o. ryg 8B t a'"t ! s .'ñ á ,- ¡* : ",: PROYECTO: "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N" f 25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTR'TO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóDrcouNtFlcADo: 2¡t83,trl cóDlcoiloDULAR:0¡t2l54g cóoleoloclt:lze¿z¿ (asTM 0-3080) ,MEJORA]''IENÍO Y AMPL¡ACION DE LOS SERVICIOS OE EOUCACIOI./ INIC¡AI- EN LA I.E. N" 125 DE LA IOCAIIDAO OE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA OÉ ACOEAMBA. DEPARIAMEÑIO DE HUANCAVEUC¡f : l.E. N' 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DlSTRlfo 0E PAUCARA - PROVINC¡A 0E ACOBAI,BA - DEPÁRTAMENIO DE Ht Ai{CAVELICA' : CIII,IENTACIÓN SUPERFICIAL : c{3 : 0.m m 3.00 m :3.mñ ilrvEL FREATtco (m) No I¡IG, JORGE P. BORJA §AÑCHEZ I}IDICE DE I,{AfERIAL E§fADO J8.m Rmddenlo FINO < t{.2m < Tmiz SC ASSHTO 4..6 {3) LIOU!DO I II il DE CoRTE }{AXIMO 0.56 0,s27 1.11 0,7§0 t4 1.2 1,0 o_8 oá o.¡ o.? 0.0 1.0 2,0 3 0 4"0 5.0 6.0 7.0 ESFUERZO NORMAL vs ESFUERZO DE CORTE 1,400 1.200 1.m o.m 0.600 0,40ú 0.20ü y= o.372ax + 0.3285 0.0 0.000 0.00 0.50 1.m 1.50 2.00 2.50 coHEstóil 0.33 Kgiqr2 - C*,q,:úüto A¡IGULo DE FRccIÓN II{TER]{A n.45" rcTÁ: 'I) MUE§B,IOMÑA IDENIIf 6MA Y PROPORC'OMDA POR EL §OLICIINTs, Í2]TUE ffiMOUE§A A U§ COND'CIONÉS DE OENs8ro Y HUMEOM PROPORC|OWA COR EL SOLICITffiE f3) SE RECOM|EI.]DA USAR EL FACTOR I]É §EGURIDAD DE 4, POR OUE EI ENSAYO SE REAIIZOO ÉN C&DICION NO ORENADO NO CONSOLIOADO REWA RUC Cel Eflail Dirección ; 2*É021 021 I 5 ; 982 {03 566 / 971 444 470 : gesYiconsac@grnail.com / geovicon"sac"consultas@gmail. com : Ca- Diarfiante Azul N"233 El Tambo - Huancayo &seov¡cuxs¿.c. Mot¿anorus crvil" me. op N. rg:osr LABORATORIO DE ENSAYO DE MATENIALE§ l*a3ú@Cffi¿á;
  17. 17. (o E§ b3 oa! qÉ 8B PROYECTO: "MEJORAII'IENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACÚN INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE AGOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóDrcouñ$FtcADor 2il83tr,r cóDlcoMoDULAR:0421545 cóDrcorocaulz8¿2¿ DIRECTO 'MEJOMMJENÍO Y AMPUACION DE LO6 SERVICIOS DE EDUCAC'ON ¡NICIAL EN LA I,E, N' 125 OE tA LOCALIOAO DE PAUCARA, DEL D{STRIÍO OE PAUCARA PROVINCIA Dg ACOMMBA - OEPARTAMENTO OE HUANCAVEUCA" NIVET FREATICO PEItCIOIARIO (m) ING, JORGE P, BORJA DEL EQUIPO Y LA MUESTRA DESCRIPCIÓI{ DEL SUELO CARACTERISTICAS DE tO8 E§PECIIdEI{E§ CLASIFICACION SUC§ CLASIFIcAc¡ÓN AssHTo LIMITE LIQUIDO INDICE DE PLASTICIDAD MATERIAL FINO < N"2OO P. MUESTRA + ANILLO PESO ANILLO P. MUESÍRA INICIAL ALTURA INICIAL AREA VOLUMET{ INICIAL PESAS AL EXTREIIO FACTOR ARILLO ESTADO COII¡ÍEIIIDO DE }IUMEDAD PESO TARA + SUELO HUMEDO PESO ÍARA + SUELO §ECO PESO AGUA PE§O TARA PESO SUELO SECO CoNTENTDO DE flUMEoAo (%) : 208021 021 1 5 :082 403 566 I 971 44447A : geoviconsac@gmáil -com I gecvicon.sac-cansultas@gmail.com : Cá. DiamantÉ Azul N'?33 EITámbo - l'iuancayo o s s cm cm2 m3 Kg A-6 (3) 39,8 tB.6 18.60 vo 28s.40 166 31 18A9 2.00 36.00 -¡2.4) 2.00 s.81 + 0.000 Rmddeedo (Mateial < Iamiz N'4) ,19.78 132.96 1682 6i.74 69.26 2!.§ s s 0 s % D§NSIüAüES ¡F]IE:AtE9 glm3 g/cm3 c¡vI L,ABOAATORIO DE EN§AYO DE MATERIALE§ ESFUERZO liORi{AL ( Kdcm2} ú.50 DlAt DE CARGA (d¡Y) DEFORMAOÓH TANGET¡CIAL (mm) DEFOPMACIÓX NORMAL CoRTAilfE (Ks) E§FUTRZO DE CORÍE (Kg,cm2) 0.0 0.00 0.000 0.000 lB.5 0.03 1 886 0.052 27.0 0.06 2.752 0.076 43.0 0.12 ¡.383 0.122 53.0 0.18 5.{¡3 0.150 74.0 0.30 7.543 0.210 89.5 0.41t 3.123 0.253 101.5 0.60 fi.u7 0.287 1120 0.15 11417 0.317 120.0 0.90 12.232 0,340 127.0 1.05 12.946 0.360 132 0 1.20 13 4s6 0.374 142.5 '1.50 14.52§ 0.403 151.0 1.80 15 392 0424 159.0 2.10 16.208 168.0 2.40 17.125 0,476 171.5 2.10 17.tj.2 0.486 176.5 3.m 11.W2 0.500 181.0 3.$:l 18.451 0.513 18s.5 4.20 '18.909 0.525 186.0 4.80 18.960 0.527 185.0 5.40 18,858 0.521 184.0 6.00 18.7s6 0,521 rcTA : I',I MUE§IM TOMADA, IDENTIFICMA Y ffiOPORCJOWA POR EL §OLCINE. f2,) FE ffMOLOffiA A US CONDICIONES D€ OEN§IDAD Y UUMEOAI] PROPORCIONADA POR EL .IOIIC]TANIE P] §E reCOMIEMA UW EL FACTOR 05 SEGURIDM O:4, POR OUE EL ENSAYO SE MIZOO EN CONDIC]ON rc DtrIWO NO CONSOLIDMO, - ConctEto RE€. OP N' 183691 OEIiSIDAD HUMEDA OEiI§IDAD SECA 1.710 l.J/c & $eovrcc,ru s.n.c. RUC Cel E*nail D¡reccion ,t# Fé H Ceñd¡rá¡ : I,E, N. 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRIfO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA , DEPARTAMENTO OE TIUANCAVELICIf : CIMENÍACIÓN SUPERFICIAL : c¡3 : 0.mm-3.00m : 3.00 m
  18. 18. 8H h3 EE o_! 8E | '"'§ NT xt : -.1: PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERvIcIoS DE EDUcAcIÓN INIcIAL EN LA I.E. N. I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL D¡STRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBATIBA - DEPARTAMENTO DE HUANGAVELICA" cÓotoouurrcADo:2¿8317{ cóorcouoour-tR:o¡t21545 cóDrcoLocaL:lze¿z¿ DIRECTO .I4EJORAMIEI¿IO Y AMPLIACION OE LO§ SER{CIOS OE EOUCACION INICIAI EN LA I.E, N' 125 O€ LA LOCALIOAO DE PAUCARA OEL OISfRITO OE PAUCARA . PROV|NCIA OE ACOSAi¡I8A - DEPARIAMEMTO DE HUAI1ICAVELIoA, ; I,E. N' 125 OE TA LOCATIDAO DE PAUCARA DEL DI§IRIfO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMSA - OEPARTAMENTO fE HUA}IJCAVELICf : C¡MENIACIÓN SUPÉRFICIAL : c{3 :0.20o3.00m : 3.mm : lNG. JORGE P BORJASANCHE2 A No ESIRATO PROF (m) üi'- loescnreaol oel suelo ctAstFtc ctot{ sucs cLASIFIcAcfON As§HTo LIMITE LIQUIDO I}IDICE DE PLASTICIDAD MAfERI,AL FIIO < t{"2M lcoxteuoo oe xuueom PESO TARA + SUELO HÚMEDO PESO TARA + SUELO §ECO PESO AGUA PESO TARA PESO SUELO SECo CoNTEMOO DE HUI{EDAD (%) . Conscto : 20€021 021 1 5 ; $82 403 566 I 871 444 470 : g*oviconsac@gmáii.com I geovicon.sac,ccnsultas@gmail.com : Cá. üiarnanle Azui N"233 El Tambo - Huancayo CARACTER|STICAS DE tOS E§PECIMEÍ{ES A-6 (3) 39.8 18.6 18.60 t49.78 t32SE 1682 ñ./0 69.26 24.N % P- MUESÍRA + Al'¡lLLo PESO AI{ILLC P. MUESTRA INICIAL ALTUNA I}¡ICIAL AREA VOLUMEN INICIAL PE§AS AL EXTREMO FACTOR ANILLO ESTADO 289.40 166.31 123.09 2.04 36 00 4.00 9.8i s g s m cm2 m3 Kg DE¡I§DAOES INICIALES ffioru u ngmaH o¡rs¡oEo irc¡ : {,}.ru,.onu^... 1.110 * 0.000 Rffiddoado {tilatsial < Imiz N"4} g/m3 dffi3 Muluno¡os crvlt R[G. Op N. 183691 TABORATORTO DE ENSAYO DE MATENIALES ESFUERZo NoRldAL ( Kglcm2) l.1t DIAL DE CARGA (dlv) DEFoRtiáActóN fAile$¡CIAL {mm} DEFoRMAcIÓÑ IIORUAL FUERZA coRTAlllE {Ks} ESFUERZO DE CORTE (Ks/om2) 0.0 0.00 0"000 0.000 22.0 0.03 2.243 0.062 42.5 0.06 4.332 0.120 56.0 0.12 5.7(ts 0.159 77.4 0.18 7.U9 0.2'ls 101.5 0.30 10.3¿7 0.287 118.0 0.45 12.0X 0.334 143.5 0.60 14.628 0.406 162.5 0,75 16.565 0.460 169 0 090 fi.n7 0.479 185.0 1.05 18.&58 0,524 195 5 1.m 19.92S 0.554 217.A 1.50 ?2.124 0.614 224 0 '1.80 22834 0.634 239.0 2.10 24.§3 2U.0 2.40 24 Ut3 0.631 253.0 2.78 25.7W 0.716 2s3.5 300 25.U1 0.718 260.0 3.m x.ñ4 0.736 265.5 4.n 27.W 0.762 m7,0 4.80 27.217 0.756 266 0 5.40 17 11a 0.753 265.0 6.00 27.A13 0.750 rcTA : I'} UGS& TOWA ID&ÍIFICPA Y PROPORCIOWA PM EL SOIICITffi. IA FUE RLMCLDF¡DA A US CONDICIONES DE DENSIDM Y HUI¿IEDAD PROPORCIOWA POR EI. SOLICIISTE 13]SEreCOMIEMAUSffiRTACTORDE SOUroDM DE4, POR OG ELENSAYO SEiwIZOOENCONÚICION NO DreWO ÑOCONSOLIDPO, RUC Cel E*nail Dirección li*dteir @ &eÉ*h s s s s s % REfiI
  19. 19. o É. F I o t¡J É. d o o (o N o o o o N o E I o ¡f, PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC¡ON DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N" I25 DE LA LOCAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cÓDlcoun¡tFtcADo:243r7r cóDlcoMoDULAR:0421s¡t6 cóDrcoLocAL:tz6{24 DE .MEJORAI¡IENTO Y A"PUACION DE LOS SERI/ICIOs OE EDUCACION INICIAI EN I.A I.E. N" 125 DE LA LOCALIDAD I}E PAUCARA, DEL DISTRIfO DE PAUCARA PROMNCIA DE ACOEAMSA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICf I,E. N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCAR,4 DEL DISTRÍTO OT PAI,ICARA . PROMNCIA DE ACOEA'¡IBA . DEPARTAMENIO DE HI,AÑCAVELICA' cIMENfAcIÓN SUPERFICIAL c{3 020ñ3.mm 3.00 m ING. JORGE P, BORJA §ANCHEZ (m) IfvEL OEL EQUIPO Y LA iiI'ESTRA lorscneaóx osr- suelo cARAcTER¡srrcAs DE Los EspEciMEilEs cLAStF|CACÍO¡¡ SUCS cLAstFtcAcfóN AssHTo LIMITE LIOUIDO INDICE DE PLASTICIDAD IIATERIAL FI¡¡O < N'2OO PESOANILLO P. IIIUESTRA INICIAL ALTURA INICIAL AREA VOLUMEH INIC|AL PESAS AL EXTREMO FACÍOR AI,¡ILLO ESTADO lcourerroo or rutrrolo PE§O ÍARA + SI'ELO HÚI'EDO PESO TARA + §UELO SECO PESO AGUA PE§O TARA PESO SUELO SECO CoNTENTDO DE HUilEDAD (%) r'ñqcrgto :2s6fl.2102115 : 9S2 403 566 / §71 444 470 : geoviconsac@gmáil.com I geüvícoñ.saü.consultas@gmáil.cam Ca. Diamante Azul N'233 El Témbo - Huancayo A-6 (3) 39.8 '18.6 ,l8.60 2¡9.40 166.31 123 09 36.00 72.00 8.00 9.81 1.710 '!.375 o s 0 cm m2 m3 Kg + 0.000 Rfloldoado (Matsial < Tamiz N'4) t49.78 132.96 1 6.82 63.t0 69.26 24.30 s s s s s % DENSIDADES INICIALE§ ÉÉe¡lJ,g DEilSIOAD .ECA : t ñ EovtcuN t.A.c. g/m3 ESFUERZO NóRliAL ( ltlcm2) 2.4 OAL DE eARcA (dív) DEFoRT{ACTÓi,l TAltGEilCm(nm) DEFORNACIÓN NORMAL FUEIIZA GoRTANTE (Kg) ESFUERZO DE CORÍE (r€/m2) 0.0 0.00 0.00i:r 0.000 23.5 0.03 2.3C6 0.06/ 62.5 0.06 6.371 0.ln 0.12 I 123 0.253 112-.0 0.18 11.417 0,317 161.5 0.30 16.463 0,457 201.5 0.45 20.540 0.571 231.5 060 23.598 u.wb 263.5 0.75 26.860 0.746 283.5 090 28.899 0.803 295.5 30.122 0.837 310 5 1.m 31.651 0.879 331.0 150 33.741 0.937 3d6.0 180 35.270 0.980 358.0 2.10 36.493 365.0 2.40 il.n7 1.034 373.0 2.70 §,0u 1,0§6 3B1.0 3.00 38.838 1.079 387.0 3.60 39.450 1.096 3%.0 4.n 4¡.367 1.121 400.5 4.80 40.826 1.134 ¿07.0 5,+A 41.4§ 1.152 406.0 6.00 41 386 '1.150 rcTA: If} MGSR]OWA ¡DEMIFICADAY ffiOPOrcIruA POR EL SOLICITNE IAFUE reMOLDMAA tr CÜNDICIONES DE DENSDM Y HffiEDN PROPOT|OWA POR EL SOLICITNTE. I3i SE RECOUIENDA USAR EL FACTOR DE SEGURIDAD DE 4, POR OUE EL ENSAYO SÉ MLITOO EN CONDICIÓN NO DREMOO NO CÓNSOLIDMO, dffi3 Malunorus |ñGENTERo ctvll R[G. ClP N. 18]691 LABOBATONIO DE ENSAY(} DE TUATERIAI-ES RUC Cel Efiail Dirección eÉá6 6iáa w e@b¿,*
  20. 20. 15 ^N ET b3 (,§ Y.h := a_1 Qb 96 t'f É4 &;4 PROYECTO: "iñEJORAMIENTO Y AiIPLIACION DE LO§ SERVTCIOS DE EDUCACIÓT¡ U'I¡CI¡¡. EI.I LA I.E. N" 125 DE I.A LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAiIIBA. PEPARTAII'IENTO DE HUANCAVELICA" cóDtcouNlFtcADo:2¿taSfrl cóDrcoMoDl.tLAR:o42l5/15 cóorcotocnL:tzs¿z¿ : ..MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N. 125 DE IA LoCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA . DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA' I,E. N" t25 -DISTRITO DE PAUCARA- PROVINCIA DE ACOBAMBA - OEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA crMENTACróN suPERFrclAL c-04 0.20-3-00 m 3.00 m NIVEL FREA' ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ CALICATA PROF (m) ESTADO ABERTURA PE§O REfENIDO PARCIAL RETENIOO ACUMULADO REfENIDO ACUMULADO OUE PASA (mm) lgr) (%l lYo) (Yol DEscRrPclóN DE LA MUESTRA 76.200 ü.00 0.00 0.00 10ú.c$ 2 1t2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100 00 PESO MUESTRA SECA lNiClAL ( s ) : PESO MUESTRA SECA LAVADA ( s ) 774.5A 512.90 50.800 0.00 0.00 0.00 ,t 1t2" 39.100 0.00 0.00 0.00 100.00 CONTENIDO DE HUMEDAO NATURAL {ASTM D22I6) : 0.00 0.00 ü.00 10ü.ó0 14.52 % CH: 3t4" 0.00 0.00 c00 1t2" 12.7ñ 35.70 4.61 4.61 ufrilfE§ DE coNstsIENctA (Asfu - [N2]fN24]. 318' 4.14 4.75 1t{' 6.350 30.50 3.94 a7.31 N"4 4.700 32.10 4.14 16.84 i.i.1r LL: LP: IP: 3r.80 % 19.30 % 12.50 % N.6 3.600 24.10 3.63 20.46 N"8 3.62 PORCENTAJES N" 10 2.000 5.04 .¡0.88 No l6 1.1-q0 34.00 4.39 33.51 66 49 N. ?0 ¡.E4ü 27.ñ 3.59 37.09 GRAVA > N"4: ARENA < N'4: FINOS < N200 16.84 % 49.39 % 33.75 % No 30 0.590 43.80 5.66 E7 'E No 40 o 426 31.00 4.00 46.75 cLAStFTCAC!ÓN: No 50 u.70 61.23 &.77 No 80 o.177 35.40 ': a. ,', 44.20 SUCS: AASHTO: SC (Aremarcillos 6 gEva) A-2€ (O) N.100 0.149 5.22 61.O2 No 200 o.o74 40_30 5.20 33.78 -200 261,60 100.00 OA,§ERVACIONES 774"5 100.0 1 ,/ é a o1ño d d d d J JJ ; J J 1gm AIEi'URA lAlllz (mm) RUC : 206rJ21A2":15 :982 403 566 / 97't 444 470 : geovlcon§ac@gmeil.com / geov¡co¡.§ac.consultas@gmail.com : Ca. D¡amante Aarl N'233 ElTembo . Huanca!,§ zzzz CURVA GRANULOHETRICA 38. I ir3 3S §:- : ¡€ ( I 4 ¡¡ ) q I a F z E g E o ¡ 100.m0 90.000 80.000 70.m0 60.000 50.000 ,o.000 30.@0 20.m0 10.000 {-ltoo,.oo r.o... CIVIL REG. OP N' LABORATOAIO DE EN§AYO DE MATER¡ALES MukilomÍ Cel Eryail Dirccción lS&*@&{M tt tittt ttt tt t.ittt il tit )-t- ttt ll il ltt I tt ll ilt il til il tl
  21. 21. o ü, F g o t! É. ci o () (o §t o o c3 e §¡ tt, E ¡ o ¡¡i} l ¡'--':': u F ..,8 * .',_s * .a _ PROYECTO: .MEJORAMIENTO Y AMPLTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCAGÉN INICIAL EN LA ¡.E. N' 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROV¡NCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóDtcouNrFEADo:2{8947,r cóDteoMoDULAR:ol;2ls¡g cóDleoLocAL:l?6424 LiilIITE§ DE CONSISTENCIA (ASTM.fir8l .MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N" 125 DE LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DI§TRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMEA DE HUANCAVELICA" I.E. N" I25 -DISIRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL G04 0.20-3.00 m 3.00 m Natural illVEL FREATICO: N0 A (m) 'ADO ING. JORGE P. BORJA SANCHEZ PROYECTO UBICACÚN ESTRUCTURA LIMITES DE co¡¡srsTENctA LIMITE LIQUIDO (ASTM D.1A) LIMITE PLASfICO (ASTM-121) SUELO HUMEDO + TARA 38.75 42.54 10 .eo 1' aa 11.61 SUELO SECO + TARA 35.36 38.93 36.39 11.43 10.93 PESO DEL AGUA 3.39 J.O I : 5ij 0.90 0.68 PESO TARA 25.27 27.81 25.08 6.67 7.48 SUELO SECO 10.09 11.12 11.31 4.76 3.45 % DE HUMEDAD 33.60 32.h 30.95 r8.91 19.7{ NUMERO DE GOLPES t6.0 21,4 31,0 LíM|TE LíoUDo LÍMITE PLA§TICO lNorce os prrsrrool 3r.&l 19.30 12.50 CURVA DE FLUIDEZ y=-4.oo1ln(x) +M.675 s ó U = f :E t¡t o o o UJ t- z, o o 1.0 100.0 34.0 30.0 33.0 32_0 31.0 100 N'DE GOLPES : 2SSú21021 I 5 ; 942 4ü3 566 I 971 444 47o : geoviconsac@gmail.com / geoviccn.sac-consultas@gmail.com : Ca. Diamanle A:ul N"233 El Tambo - Huencayo {"krn*.o*r*... Matunoms CIVIL Rt6. C¡p N. 183591 l.ABORATORTO DE EIVSAYO DE MATERIALT§ rglr RUC Cel Oirección @#@kffi
  22. 22. E§ h3 o(Y ry* (]j 8B PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS §ERVICIo§ DE EDUCACIÓN ¡NICIAL EN LA I.E. N' I25 DE LA LOGALIDAD DE PAUCARA DEL DISTR¡TO DE PAUCARA - PROV¡NCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cÓoleouxlplcaDo: 2¡t83,17t cóDtcoMoDuLAR:04Í!,t545 cóolcotocaL:,tzs¿z¿ OIRECTO (ASTM .MEJOM'I,IIENTO Y AUFL!{SON DE LO§ SERV¡CIOS DE EOUCACION INICIAL EN LA I,E, II' 125 DE LA LOCALIOAO DE PAUCARA OEL DI§TRITO DE PAUCARA PROVINCIA OE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA' I,E, N" 125 OE LA LOCAIIOAD DE PAUCARA, DEL DISfRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACO8AM8A. DEPARTAMENTO TE áIJANCAVELICA" C,MENTACóN SUPERF¡oIAL c44 o.a0 m -3.00 m amm (m) xtvEL FREATtco. No ING, JORGE P, BORJA SANCHEZ OEL §UELO SUCS ASSHTO 33.78 L'QUl00 A-2,6 {0) MATERIAL FINO < }r.200 CORTE E§PECIMEI{ N' I I ESFUENZO '{ORIIAL E§FUERZO OE CORTE MAXIMO {KgLlcm2} (Kq/cn2) 0.56 0.M7 '1.11 0.83B ?11 1.445 ESÉUERZO NORMAL vs ESFUERZO DE CORTE y=0.6169x+0.1239 1,600 1.400 1.200 1.m 0,Em 1n 1"2 1.0 o.8 o-6 o.4 o.6m I o.4oo o.2ü) 0,m 1,50 2,00 2.90 0.50 1,00 0.00 5.0 6.0 7.O 1.0 0.0 d 00 NO}A: I,, MUESfRA TOMMA. DENIIFJCADA Y MOPOrc!6iUAOA POR EL SÓI¡CÍfANE. AJFE ffiMOIDE&AA IA§ CONDCJONE§ DE DENSIDM Y H¡]MEO@ PROPORC1OWA POR EI SOLICI]ÑM I3,iSEFECOMIEüDAUsffiELFACTORDESECUFIDADDE4, PORAUIELEN§AÍO§EBEALI¿OOENCONOICIONNODREI'TA¡ONOCONSOL1DADO coHEsÉn 0.i2 Kglñt2 ATIGULO DE FNICCIÓ}¡ I}ITERNA 31.67" Malqnorus ctv[ RtG.0? N' 181691 Emlt coaocto RUC Cel E«ail 29882192115 982 403 50S l 971 444 470 geoviconsac@gmáil.com 1 geovicon.sac-consullas@gmail.com Ca. úiamante Azul N"233 El Tambo - Huancayo (l&ru*.o*r*.." LABORATORIO DE ENSAYCI DE f$ATTAIATES Dirocción 'I
  23. 23. o ú, F- o o lr¡ ü, ci o (J (o §¡ o o o o ñ¡ I u, = I o r¡o ! -1'-:: I il:-8 § ;:* " _1 " PROYECTO: "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ¡NICIAL EN ¡-A I.E. N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL D¡STRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" eóDrcouNtFrcADo: 2¡rg3rz,r cóDrcotioDULAR:04215{B cóDrcoLocAklz6424 ENSAYO OE CORÍE DIRECTO (A§IIil D'S080) ,MEJORAMIENTO Y AMPUACIOI'¡ OE LOS SER,ICIOS OE EOUCACION INIC¡AL EN LA I,E, I'¡. 125 OE LA LOCALIDAD OE PAUCARAs DEL oISTRITo OE PAU0ÁRA I,E. N" 125 OE LA LOCALIDAO DE PAUCAFÁ, OEL OISiRIfO DE PAUCARA, PROVINCIA OE ACOBAMBA - DEPARTA¡'ENTO OE HUANCAVELICA' CIMENIACIÓN SUPERFICIAL c44 0.20 m -3.00 m 3.mm ING, JORGE P, BORJA SANCHEZ (m) T{IVELFREÁTICO: No PROVINCIA DE ACOBAMBA. OEPARTAMENTO OE HUANCAVELICA' DEL EQUIPO Y LA OESCMPC¡ÓI{ DÉL SUELO CARACTERI§IICAS DE LOS E§"ECI'{EI{ES ci-AstFtcActoN sucs cLASIFICACtÓti¡ ASSHÍO LIMITE LIQUIDO INDICE DE PLASÍIC!DAD MATERTAL FHO < tir.200 COI{ÍENIDO DE HUI¡EDAO PESO ÍARA + SUELO HÚ}IEDO PESO TARA + SUELO SECO PESO AGUA PE§O TARA PESO SUELO §ECO cotrTENrDo DE HUMEDAD {%) :.:_16021021 1 5 Í;i7_ 443 566 ¡ 971 M4 47A i=iiriconsac@gmail.tom I :i:ovicon.sac.con§ultas@gma¡l.com .:,. D¡amante Azul N"233 ElTembo - Huancayo 302.40 s 166.31 s 136.00 s 2.m m 36.00 cm2 72.ú m3 2.m Kg 9.81 + 0-000 Rffidd€€do (Matsid < Taniz N"4) g/cm3 $/cm3 DEI¡SIDADES INICIALE§ DEI{SIDAD HUITIEDA DE'{SIDAD SECA 1.890 1.52t T SEOVICUN S.A.C. A-2-6 (0) 31.8 12.5 33.78 % P, MUESTRA + AÑILLÓ PESO ANILLO P, MUESTRA INICIAL ALTURA INICIAL AREA voLUMEll ttilctAl PESAS AL EXTREMO FACTOR ANILLO E§TADO 149.78 1329§ 16.82 ffi./a 6926 24.N s s s s o DIAL DE CARGA (dlvl DETORMACIÓN TAilGEilCIAL (mm) DEFORilIACIÓII tlORf,lAL FUER¿A coRrAriTE (K!) E§FUERZO DE CORÍE (Kg/6m2) 0.0 0.c0 0.ü]c 0.000 mo 0.03 2.03S 0.05/ 28.5 0.06 2.905 0.081 37.5 0.12 3.823 0.106 47.5 0.18 4.U2 0.134 52.5 0.30 5.352 0.149 M.0 0.45 6.524 0.18'l 74.5 0.60 7.594 0.211 81.0 0.75 8.257 0.2N 88.0 0.90 8.970 0.249 930 1.05 9.430 0.263 s8.5 1.m 10 041 0,279 109.5 1.50 11.162 117.4 1.80 11.527 0.331 123.0 2.10 12.538 128.0 2.44 13.M8 0.362 133.5 2.70 13.609 0,378 138 0 3.00 14.067 0.391 146.5 3.60 14.94 0.415 152.0 4.X 15.494 0,430 155.5 4.80 0.440 158.0 5.40 16.106 0.447 156.0 6.00 15.902 0.M2 MTA: I' UU§M IOMPA,IDENTIFICMAY PROPOFCIOWA POR EL SO!]CI]M,12)FUE reMODruAA úS COMICIONE§ DE DENIDM Y HWEDM PROPORAIOWA POR EL SOL¡CIÍAffiF 13) SE RECOMIENDA USffi EL FACÍOR DE SECURDAD OE 4, POR OUE EL FNSAYO SE RSLIZOO EN CONDICION NO DMWO NO CONSOLIDOO. - Conglto 'Mu),htw l*tknnms tf{§EMEfrO Ctvtt lEG. GP N. 183691 I.AEORATORIO DE EN§AYO DE MATENIALE§ á*Éánn*¿ W toÉ#é6
  24. 24. E§ bt OC:| 49 §E PROYECTO: "MEJoRAMIENTo YAMPuActoN DE Los sERuctos DE EDUcAc6ru lt¡lcnt EN t-A t.E. N'125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA. PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVEL¡CA" cóDtcouNtFtcADo:24,89t2{ cóDlcoMoDULAR:042,r5¡r5 cóoleotocal:rzo+z+ II'IO, JORGE P, BORJA SANCHEZ 'MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SERMCIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E, N' 125 OE LA LOCAIJOAO OE PAUCARA OEL DISfRITO DE PAUCARA PROMNCIA DE ACOSAMBA - OEPARTAMENTO DE HUAiICAVELICA' iiBtcactó¡¡ I,E N' I25 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA, DEL DISTRITO OE PAUCARA. PROV¡NCIA DE ACOBAMBA, OEPARTAMEI{TO DE HUANCAVELIü' crMENTAclóN suPERFtcrAL c{1 0.Om3.(Eñ 3.00 h (m) NIVEL úfi_ YtA loescmeoox oel surlo CARACTERISTICA§ DE LO§E§PECIT]iEilES clástFtcActoll sucs CLASIFICACION A§SflTO LIMITE LIQUIDO INDICE DE PLASTICIDAO MATERIAL FII,IO < N"2OO lco*rcntoo or Huueom PESO IANA + SUELO HÚI,EDO PE§O TARA + SUELO §ECO PE§O AEUA PESO TARA PE§O §UELO SECO cot{TENtDo DE HU$EoAD (16} : ?06021 021 15 : 982 403 566 / S71 444 470 : gsoviconsae@gmáil.com I gÉsvicon.sac-consultás@gmsil.csm : Ce. Diánrante Azul N'233 Ef T8mbo - Huáncayo P. MUE§ÍRA + ANILLO PESO ANILLO P, MUESTRA INICIAL ALTURA I}¡ICIAL AREA voluilEtt t¡flctAL PESAS AL EXTREMO FACTOR ARILLO ESTAOO fi2.40 tm Jt 136.09 2.00 36.00 72.N 4.00 s.81 + 0.000 : Rmddéado (Malqjd < Tmiz N"4) 149.78 132% 16.82 63.7A 6S.26 24.30 DEiISIDADES INICIALE§ u@üu& mrsmn ieca : g s s ffi sn2 m3 Kg SC A-2-6 (0) 31.8 33.78 s s s s '1.8s I arl ( Kglen?) L11 rxAL DE CARGA (dtu) DEFoRMACIóN TANGEIIflAL {nm} DEFoRMAcÉN ¡IORMAL CORÍANTE {Kg) E§FUERZO DE CORTE (f.gromz) 0.0 0.m 0.000 0.000 22.0 0.03 2.243 0.$2 38.0 0.06 3.874 0.108 69.0 0.12 7.Av 0.195 37.0 0.18 8.869 0,246 114.0 0.30 11.621 0.323 140.0 c.45 14.271 152.4 0.60 '15.404 0.130 180.0 0.75 18.349 0.510 1S3.0 0,90 19.614 0.546 205.0 1.05 20.897 0.580 215.0 1.X 21.916 0,609 1.50 24.006 245 A 180 24 915 0.694 254.0 25.892 tó2.0 2.44 26 tA7 0.742 268.0 2.74 27.313 0.759 212.0 3.00 27.127 0.n0 2'fi.4 3.60 28.2§ 0.7u m7.a 4.?1J 2s.256 0.813 4.80 23.766 0.827 296.0 540 0.838 295.0 6.00 1t0.071 0.835 I3)SffiOMIENDAUSffiELiACIOROESEGWDMDE4, PORCUEELENSAYOSERBIZOOENCONOICIONNOOreWONOCONSOIDEO REYI{T - Coc€ilsto REG. CIP N" 183691 {&ro*.u*ro.. T.ABORATORIO DE ENSAYO DE ÍI'IATERIALES RUC Cel E{nail Direccióq &r6!sr.!# **¿,l#r dffi3 0/ffi3 Malunnms ctvtL
  25. 25. (o E§ '2:o o.l 9 oj oá ()h t q .s § '-.é : '.* PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LO§ SERVICIOS DE EDUCACÉN INICIAL EN LA I.E. N" I25 DE I.A LOCAL¡DAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" cóDtco utr[FtcADo: 24831r't cóDIGo noDulAR:0it2,ts¡ts cóDtco LocAL:,t2G424 EI{SAYO DE CORIE OIRECTO (ASTM D-3080) . .MEJORAMIENTO Y AT'FI.IACION OE LOS SERVICIOS OE EOUCACION INICIAL EN ¡.A I.E. N' 125 DE LA LOCALIOAO Of PAUCARA DEL OI§fRITO DE PAUCARA . PROVINCÁ DE ACOEAMM. DEPARTAMENIO D€ HUANCAVEUCA' I.E, N" 125 DE LA LOCAIIDAD DE PAUCARA, DEL OI§TR1TO OE PAUCARq . PROVINCIA DE ACOBAMBA . OEPARTAMENTO Dq HUAÑCAVELICA' : lNG. JORGE P, 8OR,JA SANCHEZ (m) CALICATA IÍVEL FREATICO: ctMENfAclóN suPERFtctAL c{4 0.m m "3.00 m lm m Nalr¿¡ OESCRIPCIÓN DEL EOUTPO Y LA I¡IUESTRA loescnnaór o* suelo CLASTFTCACIOil SUC§ cLAStFICACiói¡ ASSHÍO LII'ITE LIQUIDO II{DICE DE PTASTICIDAD MATER'AL FI¡IO < I{"2ü} §c A-2$ (0) 31.8 12.5 33.78 % CARAGIERISTICA§ I'E LO§ ESPECIIiEI{ES P, MUESTRA + AN,L¿"O P€SO ATILLO P, MUESTRA INICIAL ALTURA INICIAL AREA VOLUMEN INICIAL PESA§ AL EXTREMO FACTOR AHILLO ESTADO + 0.000 Rmddeado (Matsid < l¿miz N"4) §2/o 166.31 136.09 2.00 36.00 72.ffi 8.m 9.81 1.8S0 1.521 s s s m m2 ffi3 Kg lconreuoo oe xuusolo PESO ÍARA + SUELO HÚMEDO PESO TAR + SUELO S€CO PE§O AGUA PESO IARA FESO SUELO SECO coNfEt{lDo DE HUTT|EDAD e/") 1j2115 : 982 403 566 i §71 444 478 : geoviconsac@gmeíl.com I geovicon.sac.consuitas@gmail. com : Ca. Diamante Azul N'233 El Tambo - liuancayo DE¡I§IOAOES IiIICIALE§ DEI{SIDAD SECA DIAL 0E CARGA (dlvl DEFoRMACtó¡¡ TANGENCIAL (nm) DEFoRMACTóH NORMAL CORTAI'IE (Kg] CORTE (Ks/cm2) 0.0 0.00 0,000 0.000 24.5 0.03 2.497 0.06s 80.0 0.06 8.1 55 122.4 0.12 12.4§ 0.345 145.0 0.18 14.781 0.411 195.0 0.30 1g.B7g 0.552 253.0 0.45 25.790 0.7r6 278.4 0.60 28.338 0.787 0.75 33.180 0.922 355.C 0c0 36.188 1.005 375.0 1.05 38.323 1.065 393.5 1.n 4An2 1.114 422.5 1.50 43.068 443.5 1.80 45.;!0 1.256 459.0 2.10 46 789 465.0 2.40 47.401 1.317 485.0 2.70 4§.439 1.!73 487.0 3.m 4S.643 1.379 501.0 3.60 5'1.070 1.l'tS 507 5 4.n 51 733 1.(l7 4.80 52.956 1.471 524 5 5.40 53.46S 1.485 524.C 6.00 53.415 1,W 149.78 132.96 16.82 ü.70 69.26 24.30 s s s s s % I{OTA : 1I, MUÉ§TM TOUADA, iDEI{flT[AAq Y PROPORCIOMDA POR EL §OLICITA}¡TE 14 FUE RTMO|DEADA A IAS CONDICIONEIi DI DENS}DAD Y ruilEDM PRoPoRcIoWA PoR EL SOLICITAIÍIE. O) SE reCOMIEMA USM €L FAC'IOR DE SEGUR1OM DE 4, POR QUE EL ENSAYO §E MZOO EN CMD]CION NO DE|M NO COII§OLIDMO. RET?{A - Coro¡to .d * {,*sovrco¡l S¿m3 dm3 Matsnorus ctvtt RE§, oP N'l636el LABORATORIO DE EN§AYO DE TT'IATERIALHS RUC Cel E.mail Dirección s.A.c. !&+ts ñXé @ k*!***¡*

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