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M17  拉3-尼6章 內容綱要 思考問題

Jan. 22, 2023
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M17  拉3-尼6章 內容綱要 思考問題

Jan. 22, 2023
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1, 所羅巴伯和以色列的族長為什麼拒絕猶大和便雅憫的敵人參加為耶和華以色列的神建造殿宇，因為他們也常常祭祀神，拉四1-4
2. 神既然允許重建聖殿，為什麼會有那麼多的阻礙？拉四11-23
3.以色列人禁止與外族通婚，並且就是已經結婚的人也要離婚，這個條例是否適用於今天的社會，我們從中間可以學到什麼？拉9，10
4.尼希米向神的禱告包括那些成分，謝列出其中的一項，尼一
5.尼希米為什麼剛到耶路撒冷就自己一個人晚上去視察城牆，我們從中間可以學到什麼寶貴的經驗？
6.尼希米建造城牆，有多少以色列的敵人反對做這件事情，尼西米除了禱告之外又做了什麼事情，尼4:7-23
7. 尼希米除了建造城牆之外，還做了什麼，尼5，6

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2. 神既然允許重建聖殿，為什麼會有那麼多的阻礙？拉四11-23
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M17  拉3-尼6章 內容綱要 思考問題

  1. 1. 門徒建造分享 M17 拉3-尼6章 內容綱要 思考問題
  2. 2. •Tracy带领敬 拜一首诗歌 7:30-7:40PM
  3. 3. 以斯拉記第三章 • 【開始重建聖殿】 • 一、重建祭壇，恢復日常獻祭(1~6節) • 二、指派工匠和督工，訂購建殿材料(7~9 節) • 三、立定新殿根基(10~13節)
  4. 4. 以斯拉記第四章 • 【重建工作遭受攔阻】 • 一、敵人擾亂修建聖殿(1~5，24節)──從古列王年間 到大利烏第二年(主前538~521年) • 1.先是建議參與建造聖殿被拒(1~3節) • 2.後是擾亂建造並賄買謀士阻礙工程(4~5節) • 3.神殿工程直停到大利烏第二年(24節) • 二、敵人奏告阻止修建城牆(6~23節)──從亞哈隨魯 登基到亞達薛西年間(主前486~445年) • 1.在亞哈隨魯登基時上本控告猶民(6節) • 2.亞達薛西年間再上本奏告猶民建造城牆(7~16節) • 3.亞達薛西王諭令停工(17~22節) • 4.敵人用勢力強迫停工(23節)
  5. 5. 以斯拉記第五章 • 【繼續建殿工程】 • 一、恢復建殿(1~2節) • 1.由於先知哈該和撒迦利亞的勸勉(1節) • 2.所羅巴伯和耶書亞起來動手建造(2節) • 二、河西總督達乃前來關注(3~17節) • 1.與河西總督達乃周旋(3~5節) • 2.河西總督達乃上本奏告大利烏王(6~17 節)
  6. 6. 以斯拉記第六章 • 【建殿工程在大利烏王的批准下順利竣工】 • 一、大利烏王在調查檔案後下詔不得攔阻建殿工程 (1~13節) • 1.大利烏王降旨調閱古列王詔書檔案(1~2節) • 2.古列王詔書內容(3~5節) • 3.大利烏王降旨河西省撥貢銀助建殿經費(6~12節) • 4.河西總督和同黨急速遵行王旨(13節) • 二、殿工完竣、獻殿並守逾越節(14~22節) • 1.建殿工程順利完竣(14~15節) • 2.行獻殿之禮(16~18節) • 3.守逾越節(19~22節)
  7. 7. 以斯拉記第七章 • 【文士以斯拉帶領第二批猶太人回耶路撒 冷】 • 一、文士以斯拉的家譜(1~5節) • 二、以斯拉帶隊回耶路撒冷為要教導以色 列人律法(6~10節) • 三、亞達薛西王賜給以斯拉詔書的內容 (11~26節) • 四 、 以 斯 拉 為 回 歸 之 事 稱 頌 耶 和 華 神 (27~28節)
  8. 8. 以斯拉記第八章 • 【文士以斯拉帶領第二批猶太人回耶路撒冷紀實】 • 一、隨同以斯拉歸回的人名錄(1~14節) • 二、在亞哈瓦河邊徵召利未人和尼提寧人(15~20節) • 三、動身以前在亞哈瓦河邊宣告禁食(21~23節) • 四、將金銀等貴重物品點交給祭司們負責攜帶 (24~30節) • 五、蒙神保佑平安到達耶城後點交貴重物品(31~34 節) • 六、向神獻燔祭並向總督與省長遞交王的諭旨 (35~36節)
  9. 9. 以斯拉記第九章 • 【以斯拉聽見餘民中有人與迦南居民通婚】 • 一、眾首領前來告知雜婚的事(1~2節) • 二、以斯拉聽見消息後的反應(3~4節) • 三、以斯拉為百姓認罪禱告(5~15節)
  10. 10. 以斯拉記第十章 • 【以斯拉處理雜婚之事】 • 一、與眾百姓立約離絕外邦人妻子(1~5節) • 二、以斯拉召集眾人勸他們離絕外邦人妻 子(6~15節) • 三 、 查 辦 娶 外 邦 人 為 妻 者 並 登 記 其 名 (16~44節)
  11. 11. 尼希米記第一章 • 【尼希米和他的禱告】 • 一、尼希米心繫猶太人和聖城的光景 • 1.尼希米身在書珊的宮中，作王的酒政(一1，11) • 2.心中惦念回歸的猶太人和耶路撒冷的光景(一2) • 3.得悉猶太人受逼迫，城牆被毀，城門被燒(一3) • 4.為此哭泣、悲哀(一4) • 二、尼希米的禱告 • 1.在神面前禁食禱告(一4) • 2.根據神的信實(一5) • 3.為自己和以色列人認罪(一6~7) • 4.求神紀念祂自己所說的話(一8~9) • 5.提到神已往拯救以色列人的事實(一10) • 6.確信王的心握在神的手中(一11；箴廿一1)
  12. 12. 尼希米記第二章 • 【籌建聖城城牆】 • 一、向王提出請求 • 二、遭受仇敵的反對 • 三、夜間隱密勘察城牆毀壞情況 • 四、勸勉猶太人重建城牆 • 五、不顧仇敵的反對
  13. 13. 尼希米記第三章 • 【依次分班修建城牆和城門】 • 一、從羊門到古門(1~6節)——北面城牆和 城門的修建 • 二、從古門到糞廠門(7~14節)——西面城 牆和城門的修建 • 三、從糞廠門到凸出來的城樓(15~26節)— —東面南半部城牆和城門的修建 • 四、從凸出來的城樓到羊門(27~32節)—— 東面北半部城牆和城門的修建
  14. 14. 尼希米記第四章 • 【在內憂外患中堅定修造城牆】 • 一、敵黨對修城惱恨、嗤笑(1~3節) • 二、對策：一面禱告神，一面專心作工(4~6節) • 三、敵黨同謀破壞、擾亂、混入中間進行破壞(7~8， 11節) • 四、內部工人灰心、沮喪、擔憂(10，12節) • 五、對策：一面禱告神，一面加強防備，又激勵 全民信靠神(9，13~14節) • 六、敵黨計謀被挫(15節上) • 七、在嚴密戒備下，不停修造城牆(15節下~23節)
  15. 15. 尼希米記第五章 • 【為窮苦百姓主持正義】 • 一、百姓因不能承擔高利貸而呼號(1~5節) • 二、尼希米聞訊召開大會責備並強迫歸還 質押(6~13節) • 三、尼希米以身作則從未加重百姓負擔 (14~19節)
  16. 16. 尼希米記第六章 • 【堅定勝過內奸外敵，大工終告完成】 • 一、修完城牆，尚未安立城門之時(1~4節) • 1.敵人遣人邀約在城外平原相會(1~2節) • 二、敵人改變策略，內外發動心理戰術(5~14節) • 1.第五次使用公開信指控尼希米謀反(5~7節) • 3.祭司和先知被敵人賄買，恐嚇他，企圖使他喪膽 (10~14節) • 三、全部修造工程終告完成(15~19節) • 1.全部工程歷經五十二天，終告完工(15節) • 2.仇敵聞訊，一籌莫展(16節) • 3.貴冑與敵人聯姻，為敵人美言並遞送消息(17~19節)
  17. 17. 1, 所羅巴伯和以色列的族長為什麼拒絕猶大和便雅憫的 敵人參加為耶和華以色列的神建造殿宇，因為他們也常 常祭祀神，拉四1-4 2. 神既然允許重建聖殿，為什麼會有那麼多的阻礙？拉 四11-23 3.以色列人禁止與外族通婚，並且就是已經結婚的人也 要離婚，這個條例是否適用於今天的社會，我們從中間 可以學到什麼？拉9，10 4.尼希米向神的禱告包括那些成分，謝列出其中的一項， 尼一 5.尼希米為什麼剛到耶路撒冷就自己一個人晚上去視察 城牆，我們從中間可以學到什麼寶貴的經驗？ 6.尼希米建造城牆，有多少以色列的敵人反對做這件事 情，尼西米除了禱告之外又做了什麼事情，尼4:7-23 7. 尼希米除了建造城牆之外，還做了什麼，尼5，6
  18. 18. 聯絡方法 • https://discussion4disciple.blogspot.com/ • 上面是我的門徒訓練的網站，我盡我所知的 依據聖經來設計，如果有不符合聖經的地方， 請你不吝指教， 如果要看 請從 • S 總覧開始 謝謝你的時間 • ppp S 成為門徒應用指南/宗旨 https://discussion4disciple.blogspot.com/2020/ 05/s-slide-presentation.html • sdtsao2009@gmail.com

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