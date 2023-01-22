M17  拉3-尼6章 內容綱要 思考問題

1, 所羅巴伯和以色列的族長為什麼拒絕猶大和便雅憫的敵人參加為耶和華以色列的神建造殿宇，因為他們也常常祭祀神，拉四1-4

2. 神既然允許重建聖殿，為什麼會有那麼多的阻礙？拉四11-23

3.以色列人禁止與外族通婚，並且就是已經結婚的人也要離婚，這個條例是否適用於今天的社會，我們從中間可以學到什麼？拉9，10

4.尼希米向神的禱告包括那些成分，謝列出其中的一項，尼一

5.尼希米為什麼剛到耶路撒冷就自己一個人晚上去視察城牆，我們從中間可以學到什麼寶貴的經驗？

6.尼希米建造城牆，有多少以色列的敵人反對做這件事情，尼西米除了禱告之外又做了什麼事情，尼4:7-23

7. 尼希米除了建造城牆之外，還做了什麼，尼5，6

