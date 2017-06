TEACHING ACTIVITY 2016/17

PROGRAMMA ATTIVITA’ DIDATTICA A.A. 2016/17



PhD PROGRAM IN STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL ENGINEERING

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

Department of Structural and Geotechnical Engineering

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica



DESIGN OF WIND-EXCITED CIVIL STRUCTURES:

PHENOMENOLOGICAL BASIS, PERFORMANCES ASSESSMENT, SOLUTIONS AND CASE STUDIES