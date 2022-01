Händleradressen raus schreiben aus Branchenführern Schreibbüro

Händleradressen raus schreiben aus Branchenführern Unser Schreibbüro erledigt Schreibarbeiten, wie das abtippen von Adressen aus Branchenführern. Die Adressen speichern wir entsprechend Ihren Vorgaben in Excel, damit Sie mit den Adressen arbeiten können und Ihre Vertriebs-/Marketingaktionen erfolgreich werden. Händleradressen: • Branchenbücher • Einkaufsführer • Gastroführer • Hotelführer • Reiseführer • Restaurantführer Branchenbücher können sein aus den Bereichen Gastronomie, Shopping, Tourismus, Spirituosen, Kleidung u.v.m. Es ist ganz einfach, scannen sie die Branchenbücher einfach ein und speichern diese als PDF Datei ab. So können Sie uns die Branchenbücher direkt per Email zusenden oder bei größeren Dateien auf unsere Dropbox hochladen. Aber aber „klassisch“ per Post an unsere Schreibbüro Adresse schicken. Sie können aber auch die Branchenbücher direkt an uns senden per Post, nach Beendigung des Projektes (abtippen der Adressen) senden wir Ihnen die Branchenbücher wieder zurück. Wenn Sie Adressen gesammelt haben, beispielsweise bei der letzten Messe, Tagung, Dienstreise ... dann können Sie uns diese direkt an uns senden. Egal ob Sie die Adressen handschriftlich auf losen Zetteln notiert haben, Seiten aus Magazinen heraus getrennt haben, Visitenkarten oder andere Unterlagen haben auf denen die Adressen stehen. Wie gesagt, einscannen oder im Original an uns senden und schon ist alles angeschoben, für das erfassen der Adressen übersichtlich in Excel. Senden Sie uns eine Email und schildern Sie Ihr Anliegen. Wir erstellen Ihnen dann umgehend ein kostenloses Angebot. Gern unterstützen wir Sie dabei Ihre Adressen zu optimieren. Vertraulich, gewissenhaft, preisgünstig, professionell, zeitnah und zuverlässig recherchieren wir für sie Adressen online. Wenn Sie darüber hinaus Fragen zum Thema: Händleradressen raus schreiben aus Branchenbüchern und erfassen in Excel haben, sind Sie bitte so nett und wenden sich vertrauensvoll an unser Büroserviceteam. Unsere Schreibbüro Mitarbeiter/-innen beraten Sie gern und erstellen Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Bitte richten Sie Ihre Fragen direkt an uns per Mail talk2us@fastnote.de. Unserem Schreibbüro Team freut sich auf Ihren Schreibauftrag!