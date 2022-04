Preken palmesøndag 2022 - Frelsesambisjoner.pptx 1. Frelsesambisjone r Bykirken i Tønsberg, Palmesøndag, 10. april 2022 2. Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Johannes’ evangelium, kapittel 12, vers 1-13 (Se gjerne også Matteus 26, 6-13 + Markus 14, 3-9 og Lukas 7, 36-50) 3. Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender. Sakarja, kapittel 9, vers 9-10 4. JESUS FRA LÜBECK Det første britiske slaveskip som ankom Afrika (1562) 5. JESUS OG DE ARVELØSE ... en religion født av mennesker preget av forfølgelse og lidelse, har blitt hjørnesteinen i en sivilisasjon og for nasjoner hvis posisjon i det moderne liv altfor ofte har blitt sikret ved en hensynsløs bruk av makt anvendt på svake og forsvarsløse folk. 6. There is a fountain filled with blood – William Cowper (1772) There is a fountain filled with blood, drawn from Immanuel's veins And sinners plunged beneath that flood; lose all their guilty stains Lose all their guilty stains; lose all their guilty stains And sinners plunged beneath that flood; lose all their guilty stains. E'er since by faith I saw the stream, Thy flowing wounds supply, Redeeming love has been my theme, And shall be till I die; And shall be till I die, And shall be till I die; Redeeming love shall be my theme, And shall be till I die. 7. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Paulus’ brev til filipperne, kapittel 2, vers 5-11 8. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt Paulus’ andre brev til korinterne, kapittel 2, vers 14-15

