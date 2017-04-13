матвеевдокладрынокук вар2

Категория услуг контроллинга (УК) является одним из важных элементов в структуре системы научных понятий, используемых в рамках концепции контроллинга. По сути, термин «услуги контроллинга» используется для обозначения итогового результата применения инновационной технологии контроллинга в менеджменте.

Для системного исследования этой категории контроллинга целесообразно рассмотреть УК в рыночном аспекте. Действительно, УК - нематериальный инновационный продукт, на который существует рыночный спрос и предложение. Рыночный спрос осуществляется со стороны потребителей услуг – руководителей высшего и среднего уровня множества организаций. Рыночное предложение осуществляется со стороны специалистов и организаций, работающих в области контроллинга, выполняющих свою деятельность как внутри таких организаций-потребителей УК, так и вне их (аутсорсинг УК). Существует и рынок УК как сферы обмена между производителями УК и их потребителями.

В работе рассмотрены субъекты и объекты рынка УК. Разработана детализированная схема их взаимодействия. Выделены УК первого и второго порядков, рассмотрена их взаимосвязь между собой и с категорией самоконтроллинга. Выявлено наличие рыночных моделей монопсонии (внутри организации) и монополистической конкуренции (вне организаций) на рынке УК.

Обоснована необходимость коллективной разработки «Свода знаний» об УК аналогично имеющимся «Сводам знаний» в смежных областях. Рассмотрены основные группы источников для составления такого «Свода знаний» и группы его пользователей, возможный вариант его структуры.

Предложенный новый научный подход к изучению УК как рыночной категории направлен на развитие теоретических и практических аспектов концепции контроллинга.

