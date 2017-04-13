О СТРУКТУРЕ РЫНКА УСЛУГ КОНТРОЛЛИНГА МАТВЕЕВ Сергей Григорьевич, к.т.н., доцент кафедры «Экономика и организация производс...
УСЛУГИ КОНТРОЛЛИНГА – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА Пять основных понятий термина «контроллинг», использ...
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ РЫНКА УСЛУГ КОНТРОЛЛИНГА Внешние поставщики услуг контроллинга: •консалтинговые компании в области мене...
УСЛУГИ КОНТРОЛЛИНГА 1-ГО, 2-ГО ПОРЯДКА И САМОКОНТРОЛЛИНГ 4 Это услуги контроллинга первого порядка. Включают работы по под...
ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА СТРУКТУРЫ РЫНКА УСЛУГ КОНТРОЛЛИНГА 5 Локальные конкуренты внутри организации Глобальные конкуренты ...
ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ СВОДОВ ЗНАНИЙ В СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ 6 Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0 Ассоциация ...
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА К «СВОДУ ЗНАНИЙ» ОБ УСЛУГАХ КОНТРОЛЛИНГА (УК) 7 Раздел 1. Основные сведения о контроллинге...
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матвеевдокладрынокук вар2

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Категория услуг контроллинга (УК) является одним из важных элементов в структуре системы научных понятий, используемых в рамках концепции контроллинга. По сути, термин «услуги контроллинга» используется для обозначения итогового результата применения инновационной технологии контроллинга в менеджменте.
Для системного исследования этой категории контроллинга целесообразно рассмотреть УК в рыночном аспекте. Действительно, УК - нематериальный инновационный продукт, на который существует рыночный спрос и предложение. Рыночный спрос осуществляется со стороны потребителей услуг – руководителей высшего и среднего уровня множества организаций. Рыночное предложение осуществляется со стороны специалистов и организаций, работающих в области контроллинга, выполняющих свою деятельность как внутри таких организаций-потребителей УК, так и вне их (аутсорсинг УК). Существует и рынок УК как сферы обмена между производителями УК и их потребителями.
В работе рассмотрены субъекты и объекты рынка УК. Разработана детализированная схема их взаимодействия. Выделены УК первого и второго порядков, рассмотрена их взаимосвязь между собой и с категорией самоконтроллинга. Выявлено наличие рыночных моделей монопсонии (внутри организации) и монополистической конкуренции (вне организаций) на рынке УК.
Обоснована необходимость коллективной разработки «Свода знаний» об УК аналогично имеющимся «Сводам знаний» в смежных областях. Рассмотрены основные группы источников для составления такого «Свода знаний» и группы его пользователей, возможный вариант его структуры.
Предложенный новый научный подход к изучению УК как рыночной категории направлен на развитие теоретических и практических аспектов концепции контроллинга.

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матвеевдокладрынокук вар2

  1. 1. О СТРУКТУРЕ РЫНКА УСЛУГ КОНТРОЛЛИНГА МАТВЕЕВ Сергей Григорьевич, к.т.н., доцент кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана Доклад на VI международной научно-практической конференции НП «Объединения контроллеров» 26 марта 2017 г., г. Рязань
  2. 2. УСЛУГИ КОНТРОЛЛИНГА – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА Пять основных понятий термина «контроллинг», используемого в различных смысловых контекстах, и схема их взаимосвязи Область возникновения концепции контроллинга и место категории «услуги контроллинга» в этой концепции 2
  3. 3. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ РЫНКА УСЛУГ КОНТРОЛЛИНГА Внешние поставщики услуг контроллинга: •консалтинговые компании в области менеджмента; •внедренческие IT-компании, продвигающие продукты бизнес-аналитики (Business Intelligence). Внутренние поставщики услуг контроллинга: •собственные подразделения контроллинга внутри предприятия-потребителя УК; •специалисты функциональных подразделений (не контроллеров). 3 Множество предприятий, в системе управления которых целесообразно использование концепции контроллинга. Внутри выделяются две большие группы потребителей услуг контроллинга: •руководители высшего управленческого звена; •руководители среднего управленческого звена.
  4. 4. УСЛУГИ КОНТРОЛЛИНГА 1-ГО, 2-ГО ПОРЯДКА И САМОКОНТРОЛЛИНГ 4 Это услуги контроллинга первого порядка. Включают работы по подготовке и обоснованию вариантов управленческих решений, предоставляемых непосредственно потребителям (руководству высшего и среднего звена предприятий) Основные услуги контроллинга (УК1П) Самоконтроллинг Сами потребители (руководители высшего и среднего звена) берут на себя выполнение части задач контроллинга Вспомогательные услуги контроллинга (УК2П) Это услуги контроллинга второго порядка: •услуги по созданию и развитию систем контроллинга; •услуги по внедрению инструментов контроллинга, средств и продуктов Business Intelligence
  5. 5. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА СТРУКТУРЫ РЫНКА УСЛУГ КОНТРОЛЛИНГА 5 Локальные конкуренты внутри организации Глобальные конкуренты на внешнем рынке МОНОПСОНИЯ внутри организации. Это ситуация на рынке, когда единственный покупатель (в данном случае - руководитель организации) взаимодействует с множеством поставщиков услуг контроллинга, конкурирующих внутри предприятия друг с другом МОНОПОЛИСТИЧЕС -КАЯ КОНКУРЕНЦИЯ на внешней части рынка услуг контроллинга (УК) характеризуется тем, что достаточно большое количество предприятий- поставщиков УК имеет возможность производить сходные, но не идентичные виды продуктов контроллинга
  6. 6. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ СВОДОВ ЗНАНИЙ В СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ 6 Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0 Ассоциация профессионалов управления проектами (ABPMP) Руководство к Своду знаний по управлению проектами: PMBOK 5-th Edition Американский институт управления проектами (PMI) Международные принципы управленческого учета   The Global Management Accounting Principles CIMA (Великобритания), AICPA (США) Другие примеры практических руководств в смежных областях знаний Вывод: В сообществе контроллеров в настоящее время также имеется возможность создания аналогичного «Свода знаний»
  7. 7. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА К «СВОДУ ЗНАНИЙ» ОБ УСЛУГАХ КОНТРОЛЛИНГА (УК) 7 Раздел 1. Основные сведения о контроллинге Введение Основы концепции контроллинга Контроллинг и этапы жизненного цикла организации Структура рынка услуг контроллинга Процессы внедрения контроллинга в организацию Раздел 2. Основные услуги контроллинга (УК1П) для руководителей высшего и среднего звена Свод знаний об основных УК в трех проекциях: Уровни руководителей Этапы цикла управления Уровни задач управления Раздел 3. Вспомогательные услуги контроллинга (УК2П) для руководителей, контрол- леров и специалистов Проектирование систем контроллинга  Методология;  Структура;  Этапы создания;  Ресурсы Моделирование деятельности организации Инструменты контроллинга  Стратегические  Оперативные  Проектные Системы показателей эффективности управленческих решений Системы отчетности, документации и информационных панелей для руководителей Информационное обеспечение Средства бизнес-аналитики Проектирование структуры службы контроллинга

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