Impact Mapping - strategische Steuerung agiler Entwicklung

(German) Slides from Manage Agile Berlin 2017 (15.11.2017)

---

Agile Methoden helfen bei der Risikominimierung sowie der Einhaltung von Budgets und Terminen. Doch wie steuert man agile Teams, damit all diese Versprechen auch tatsächlich erfüllt werden?

In der Praxis scheitern agile Teams meist auf Grund der fehlenden Einbindung von Auftraggebern und Management. Als Folge wird nach alt gewohnter Manier das definierte Backlog vollständig und möglichst zum vorgegebenen Budget und Termin abgearbeitet. Das eigentliche Ziel der Auftraggeber bleibt hingegen unzureichend definiert oder gänzlich unbekannt. Kein Wunder also, dass viele agile Teams nicht die hochgesteckten Erwartungen der Auftraggeber erfüllen können.

Impact Mapping ist eine Methode, mit der die tatsächlichen Erfolgskriterien eines Vorhabens extrahiert und mit allen Beteiligten abgestimmt werden können. Die dafür vermuteten Kausalitätsketten werden messbar mit den Lösungsoptionen des Backlogs in Verbindung gebracht, um sie dann mittels iterativer Entwicklung über kurze Feedbackschlaufen zu validieren. Dies erlaubt die strategische Steuerung agiler Projekt- und Produktentwicklung.

Erfahren Sie, wie Projektauftraggeber und Management agile Teams strategisch Steuern können, um damit ihre Vorhaben zielgerichteter und erfolgreicher umzusetzen. Neben einer Einführung zu Impact Mapping wird auch die praktische Anwendung in der Softwareentwicklung an Hand von Beispielen gezeigt.