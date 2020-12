Apresentação José Galizia Tundisi - III SBHSF - Dezembro 2020

Abertura e Conferência Inicial: III Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

A importância da Ciência para o futuro do rio São Francisco



07 de Dezembro (segunda-feira), 9h30 às 12h

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), o Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (FIENPE) e a Agência Peixe Vivo promovem o III Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.



O III SBHSF acontece entre os dias 07 e 18 de dezembro de 2020, no Canal do Youtube do CBH São Francisco - http://www.youtube.com/cbhsaofrancisco. Inscreva-se e ative as notificações.



Confira a programação:



9:30h - Abertura:



Sílvia Corrêa Oliveira

Professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA)/UFMG



Eduardo Coutinho de Paula

Professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA)/UFMG



Renato Garcia

Coordenador do Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - FIENPE



Marília Melo

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais – SEMAD-MG



Oscar Cordeiro Netto

Diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA



Anivaldo de Miranda Pinto

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF



10h – Conferência:



Palestrante:

Professor José Galizia Tundisi

Presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos e Professor aposentado USP

Conferência: A importância da Ciência para o futuro do rio São Francisco



Apoio:

Eduardo Coutinho de Paula

Professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA) / UFMG



12h - Encerramento



