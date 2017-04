Scopri di più su http://www.calzetti-mariucci.it/shop/prodotti/la-preparazione-mentale-nella-pallavolo-casadei



Questo libro racchiude lo studio e l’esperienza diretta dell’autore per aiutare allenatori e atleti a saper sfruttare al meglio i meccanismi mentali per raggiungere l’obiettivo finale. In particolare agli atleti viene mostrato come: riuscire a concentrarsi, utilizzare le proprie capacità, fare ricorso alla visualizzazione, avere sempre pensieri positivi, avere convinzioni potenzianti, superare lo stress.

Con altrettanta efficacia, il libro si rivolge agli allenatori per: definire obiettivi chiari e raggiungibili al fine di ottenere dei buoni risultati sul campo; conoscere i propri atleti, cioè essere in grado di rapportarsi in modo adeguato con ogni singolo giocatore; creare un collettivo, un gruppo-squadra; valutare i diversi rapporti interpersonali tra i vari atleti.

Gli esercizi specifici proposti in modo chiaro e funzionale alla trattazione, possono essere utili agli allenatori per facilitare la crescita mentale dei propri giocatori e ai singoli atleti per poter sviluppare e potenziare le proprie capacità mentali.