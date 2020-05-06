Беларусь: Подвиг. Трагедия. Память.

Предлагаем вашему вниманию тематическую выставку, подготовленную сотрудниками отдела гуманитарно-просветительской работы Научной библиотеки и приуроченные 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



На выставке «НЕПОКОРЁННАЯ БЕЛАРУСЬ» представлена литература, в которой нашли отражение события Великой Отечественной войны на территории Беларуси начиная с трагического 1941 и до освобождения в 1944 году.