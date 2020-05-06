Беларусь: Подвиг. Трагедия. Память.

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Энциклопедия содержит около 3000 статей, в которых отображены события Великой Отечественной войны, происходившие на террит...
Беларусь. 1941-1945 : Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. / А. А. Коваленя (пред.) [и др.]. — Минск : Беларус. навука, 2010....
Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне / А. М. Литвин [и др.] ; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред...
Твои сыновья, Беларусь : маршалы, генералы (адмиралы) - белорусы и уроженцы Беларуси в годы Великой Отечественной войны : ...
Памяць Беларусі : Рэспубліканская кніга / Рэд. кал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 2005. – 592с. • Соде...
Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А. А. Коваленя. – Минск : БЕЛТА, 2005. – 544 с. В данном издании...
Беларусь напярэдні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны : вучэб. дапаможнік / пад рэд. А. А. Кавалені. – Мінск : Акад. МУС Рэсп...
Коваленя, А. А. С верой в Победу: Беларусь в Великой Отечественной войне: 100 вопросов и ответов / А. А. Коваленя, Б. Д. Д...
Вялікая Айчыная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) : вучэбны дапаможнік / пад рэд. Ю. М. Бохана і...
Беларусь ў Вялікай Айчыннай вайне : дзень за днём : ілюстраваная храналогія / аут.-уклад. Я. В. Малашэвiч. – Минск : Белар...
В книге подробно освещаются трагические события лета 1941 года, оккупация белорусских земель, боевая деятельность белорусс...
Басюк, І. А. Пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі : Манаграфія / І. А. Басюк. – Гродна : ГрДУ 200...
Платонов, Р. П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное : по док. Нац. ахива Респ. Беларусь / Р. П. Платонов. – Минск ...
О мужестве, стойкости, героизме славных бойцов и командиров, героически защищавших Минск в июне 1941 года, рассказывает эт...
Волчок, Г. И. Оборона Могилёва летом 1941 года / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. Кулешова, 2003.– 40 с. Бессмертный подв...
Всенародная борьба в Белоруссии против немецко- фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны : в 3-х т. — Мин...
Беларусь партызанская : фотоальбом / сост. Р. А. Черноглазова. – Минск : «Беларусь», 1990. – 295 с. Альбом содержит фотодо...
Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944) : документы и ма...
Калинин, П. З. Партизанская республика : 3-е издание / З. П. Калинин – Минск : «Беларусь» , 1973. В годы войны П.3.Калинин...
Лебедев П. Л. Мы — алексеевцы: Записки партизанского разведчика.— 3-е изд., доп. и перераб.— Минск : Беларусь, 1985.— 415 ...
Киселев, В. К. Особый фронт партизан Белоруссии: Июнь 1941 - июль 1944 / В. К. Киселев. - Минск : Беларуская навука, 2011....
Представленная работа раскрывает ряд крупных разведывательных операций советской разведки и контрразведки на фронте и на в...
Крыварот, А. А. Узаемадзеянне партызанскіх фарміраванняў Беларусі і Расіі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / А. А. Крыварот. ...
Подвиги их бессмертны. – Минск : Беларусь, 1978. Это было первое в республике издание, в котором опубликовался обобщенный ...
Новиков, И. Г. Минск – город-герой / И. Г. Новиков. – Минск : Воениздат, 1986. – 157 с. В годы Великой Отечественной войны...
В непокоренном Минске: документы и материалы о подпольной борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (и...
Мінскае антыфашысцкае падполле / Аўт,- укл. Я. I. Бараноўскі [і інш.].- Мінск : Беларусь, 1995.— 256 с. Кніга ўяўляе сабою...
Воронкова, И. Ю. Минск: лето 1941, лето 1944 / И. Ю. Воронкова. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 334 с. На основе архи...
Освобождение Беларуси, 1943-1944 / рук. авт. кол. В. В. Абатуров, А. М. Литвин; сопред. И. И. Басик, А. А. Коваленя. – Мин...
Военно-исторический очерк посвящён боям Советской Армии и партизан за освобождение Белоруссии от немецко- фашистских захва...
Акалович, Н. М. Освобождение Белоруссии : люди, подвиги / Н. М. Акалович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 239 с. В книг...
Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии (1941—1944)/ В. Е. Лобанок [и др.].— Минск : Беларусь, 1984....
Озаричи – лагерь смерти. Документы и материалы / сост. М. И. Богдан, А. Н. Гесь, Н. А. Яцкевич. – Минск : НАРБ, 1997.– 132...
Шерман, Б. П. Барановичское гетто. Колдычевский лагерь смерти: справка-характеристика крупных преступлений фашистов в гор....
Гончар, Н. Осколки рабского детства: документы и материалы / Н. Гончар; ред. Н. М. Вырский. – Речица, 2002. – 60 с. В книг...
Памяць зямлі беларускай / сост. Н. В. Синькевич. – Минск : Беларусь, 1979. Эта книга рассказывает о том, что есть на белор...
Хатынь / ред. И. Крымова. – Минск : Беларусь, 1973. Книга посвящена мемориальному комплексу «Хатынь». Если бы камни могли ...
Прарыў / рэд. М. П. Цімошак. - Минск : Беларусь, 1983. – 32 с. Книга о мемориальном комплексе «Прорыв», о боевых действиях...
Они сражались за Родину: преподаватели, сотрудники, студенты БПИ-БГПА-БНТУ в Великой Отечественной войне / сост. : Л. Н. С...
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Презентация создана библиографом 1-й категории отдела гуманитарно-просветительской работы Научной библ...
Беларусь: Подвиг. Трагедия. Память.
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Беларусь: Подвиг. Трагедия. Память.

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Предлагаем вашему вниманию тематическую выставку, подготовленную сотрудниками отдела гуманитарно-просветительской работы Научной библиотеки и приуроченные 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На выставке «НЕПОКОРЁННАЯ БЕЛАРУСЬ» представлена литература, в которой нашли отражение события Великой Отечественной войны на территории Беларуси начиная с трагического 1941 и до освобождения в 1944 году.

Published in: Education
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Беларусь: Подвиг. Трагедия. Память.

  1. 1. Энциклопедия содержит около 3000 статей, в которых отображены события Великой Отечественной войны, происходившие на территории Белоруссии. Беларусь у Вялікай Айчынай вайне, 1941-1945 : Энцыклапедыя. /Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1990. - 680с.
  2. 2. Беларусь. 1941-1945 : Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. / А. А. Коваленя (пред.) [и др.]. — Минск : Беларус. навука, 2010. - 480 с. В коллективном труде на основе широкого круга отечественных и зарубежных источников с позиций современной исторической науки освещаются жизнь белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В подготовке работы были задействованы ведущие специалисты военной истории Беларуси.
  3. 3. Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне / А. М. Литвин [и др.] ; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. - 2-е изд. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 495 с. В издании рассматриваются вопросы участия белорусов и уроженцев Беларуси в важнейших событиях Великой Отечественной войны, характеризующие общий вклад населения республики в Победу. Комплексно исследуется массовый героизм белорусского народа на фронтах войны, раскрывается самоотверженная борьба патриотов в рядах партизан и подполья, участие белорусов и уроженцев республики в европейском движении Сопротивления и в составе войск антигитлеровской коалиции, героический труд в советском тылу.
  4. 4. Твои сыновья, Беларусь : маршалы, генералы (адмиралы) - белорусы и уроженцы Беларуси в годы Великой Отечественной войны : биографический справочник / сост.: Б. Д. Долготович, А. А. Коваленя. - Минск : Беларуская навука, 2019.- 475 с. В книге приведены биографии маршалов, генералов и адмиралов СССР - белорусов и уроженцев Беларуси, участников Великой Отечественной войны. Кроме биографических сведений, дается краткое описание их боевого пути, подвигов, приводится информация о наградах и увековечении памяти. Персоналии размещены в сборнике по тематическим разделам, многие статьи проиллюстрированы портретами.
  5. 5. Памяць Беларусі : Рэспубліканская кніга / Рэд. кал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 2005. – 592с. • Содержит общий рассказ про события Великой Отечественной войны на территории Беларуси. • Даётся информация о наиболее значительных событиях Великой Отечественной войны на территории каждого района республики. • Впервые публикуются таблицы потерь Красной Армии в боях на территории Беларуси, цифры погибших партизан, подпольщиков, мирных жителей – жертв фашистского террора.
  6. 6. Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А. А. Коваленя. – Минск : БЕЛТА, 2005. – 544 с. В данном издании на богатом фактическом материале исследуются важнейшие события, которые происходили накануне и в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси.
  7. 7. Беларусь напярэдні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны : вучэб. дапаможнік / пад рэд. А. А. Кавалені. – Мінск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2004. – 124 с. Учебное пособие в краткой и доступной форме освещает исторические события в Белоруссии накануне и в годы Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны.
  8. 8. Коваленя, А. А. С верой в Победу: Беларусь в Великой Отечественной войне: 100 вопросов и ответов / А. А. Коваленя, Б. Д. Долготович, Д. Н. Хромченко. — Минск : Беларуская навука, 2010. — 199 с. • В форме вопросов и ответов на фактическом и цифровом материале отражаются важнейшие события, которые проходили накануне и в период Великой Отечественной войны. • На многочисленных примерах рассказывается о героизме белорусов и уроженцев Беларуси на фронтах и во вражеском тылу, о вкладе белорусского народа в Победу. • Книга написана на основе архивных материалов и документальных источников, в ней помещено большое количество иллюстраций.
  9. 9. Вялікая Айчыная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) : вучэбны дапаможнік / пад рэд. Ю. М. Бохана і В. Ф. Кушнера. Мінск : Экаперспектіва, 2005. – 279с. В пособии на фоне европейской и мировой политики рассматриваются предпосылки и причины Второй мировой войны, взаимоотношения СССР с Германией и другими странами. Концентрируется внимание на проблемах партизанской и антифашистской борьбы, создания и деятельности антигитлеровской коалиции.
  10. 10. Беларусь ў Вялікай Айчыннай вайне : дзень за днём : ілюстраваная храналогія / аут.-уклад. Я. В. Малашэвiч. – Минск : Беларусь, 2004. – 231 с. В книге в хронологическом порядке зафиксированы основные события, которые происходили на территории Беларуси от дня нападения фашистской Германии на СССР и до освобождения Беларуси в июле 1944 года.
  11. 11. В книге подробно освещаются трагические события лета 1941 года, оккупация белорусских земель, боевая деятельность белорусских партизан и подпольщиков в тылу врага, наступательные операции Красной Армии и освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Показаны не только победы и успехи советских войск, но и неудачи и поражения. Приведены данные о боевых потерях. Тимохович, И. В. Битва за Белоруссию: 1941 – 1944. – Минск : Беларусь, 1994.
  12. 12. Басюк, І. А. Пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі : Манаграфія / І. А. Басюк. – Гродна : ГрДУ 2003. - 238 с. Манаграфія прысвечана маладаследаванай старонцы айчыннай гісторыі - пачатковаму перыяду Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі. Зроблена спроба комплексна адлюстраваць карціну пачатковага перыяду вайны на тэрыторыі Беларусі, абгрунтаваць прычыны няўдач летам 1941 года войск Заходняга фронту.
  13. 13. Платонов, Р. П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное : по док. Нац. ахива Респ. Беларусь / Р. П. Платонов. – Минск : БелНИИДАД, 2000. – 209 с. Книга посвящена малоизвестным страницам начала войны на территории Беларуси. Автор освещает обстановку в республике перед нападением гитлеровской Германии, причины поражения войск в первых боях, первые шаги партизанского движения.
  14. 14. О мужестве, стойкости, героизме славных бойцов и командиров, героически защищавших Минск в июне 1941 года, рассказывает эта книга. Очерки написаны на основе архивных документов, воспоминаний ветеранов, поисков и бесед красных следопытов с участниками боёв. Акалович, Н. М. Они защищали Минск / Н. М. Акалович. – Минск : Народная асвета, 1982. – 287 с.
  15. 15. Волчок, Г. И. Оборона Могилёва летом 1941 года / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ им. Кулешова, 2003.– 40 с. Бессмертный подвиг совершили под Могилёвом летом 1941 года части 172-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора М.Т. Романова и отряды народного ополчения численностью 12 тысяч человек. Здесь было задержано наступление группы армий «Центр» на главном, московском направлении.
  16. 16. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко- фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны : в 3-х т. — Минск : Беларусь, 1983. Настоящая книга — о незабываемой, яркой и впечатляющей странице в истории нашей страны, о мужестве и стойкости всех, кто своими поступками, своими делами способствовал быстрейшему разгрому фашистских захватчиков, приближал день великой Победы. Выделяются три основных периода: начальный (июнь 1941 — ноябрь 1942 гг.); коренного перелома в ходе войны (ноябрь 1942—1943 гг.); победоносного завершения войны (1944 — май 1945 гг.).
  17. 17. Беларусь партызанская : фотоальбом / сост. Р. А. Черноглазова. – Минск : «Беларусь», 1990. – 295 с. Альбом содержит фотодокументы и воспоминания партизан и подпольщиков, которые принимали непосредственное участие в героической борьбе белорусского народа против захватчиков.
  18. 18. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944) : документы и материалы : в 3-х т. — Минск : Беларусь, 1982. Первый том посвящен зарождению и развитию партизанского движения в Белоруссии в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 - ноябрь 1942). Документы второго тома отражают дальнейший рост всенародного партизанского движения в год коренного перелома в войне (ноябрь 1942 - декабрь 1943). В третий том вошли документы и материалы о партизанской борьбе на территории Белоруссии в январе - июле 1944 года. Документы и материалы томов размещены в строгой хронологической последовательности.
  19. 19. Калинин, П. З. Партизанская республика : 3-е издание / З. П. Калинин – Минск : «Беларусь» , 1973. В годы войны П.3.Калинин был начальником Белорусского штаба партизанского движения. В его книге — рассказ о становлении и развитии партизанского движения на оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной. В лесах Белоруссии. Воспоминания советских партизан и немецких антифашистов. – Минск: Беларусь, 1977. В сборнике собраны воспоминания советских партизан и немецких антифашистов о совместной борьбе против гитлеровских захватчиков. Авторами воспоминаний являются непосредственные участники партизанского движения и события тех дней описаны так, как они сохранились в памяти авторов. Некоторые факты затем проверялись и уточнялись по архивным документам, по ранее опубликованным источникам. Книга была одновременно издана в Минске на русском языке и в Берлине на немецком.
  20. 20. Лебедев П. Л. Мы — алексеевцы: Записки партизанского разведчика.— 3-е изд., доп. и перераб.— Минск : Беларусь, 1985.— 415 с. В книге рассказывается о партизанской бригаде «Алексей», которой командовал Герой Советского Союза А. Ф. Данукалов. Ливенцев В. И. Партизанский край.— 4-е изд., испр. и доп.— Минск : Беларусь, 1983,— 319 с. Воспоминания Героя Советского Союза В. И. Ливенцева посвящены боевому пути 1-й Бобруйской партизанской бригады .
  21. 21. Киселев, В. К. Особый фронт партизан Белоруссии: Июнь 1941 - июль 1944 / В. К. Киселев. - Минск : Беларуская навука, 2011.- 294 с. Книга посвящается истории возникновения, организации и развития системы разведки и контрразведки партизанских формирований отрядов, бригад, полков, зональных и областных соединений. Особое место уделено разведчикам, контрразведчикам, связным, командирам подразделений как войсковой, так и агентурной разведки, которые героически добывали крайне необходимую и своевременную информацию о враге, его силах, планах, проводимых тайных мероприятиях, складах и местах их размещения, задачах разведывательных школ спецслужб гитлеровцев.
  22. 22. Представленная работа раскрывает ряд крупных разведывательных операций советской разведки и контрразведки на фронте и на временно оккупированной территории Белоруссии. В работе описаны формы и методы разведки, приводятся истории отдельных крупных операций. Сведения основаны на конкретных документальных материалах (ранее совершенно секретных), что придает им особую значимость и научную ценность. Около 300 источников использовал автор в данном труде. Киселёв, В. К. Об этом молчали сводки. Монография / В. К. Киселёв. — Минск : УП «Технопринт», 2003.
  23. 23. Крыварот, А. А. Узаемадзеянне партызанскіх фарміраванняў Беларусі і Расіі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / А. А. Крыварот. - Мінск : Беларуская навука, 2015. -239 с. Упершыню ў гістарыяграфіі зроблена спроба сістэмнага і комплекснага даследавання сумесных дзеянняў партызан Беларусі і Расіі на працягу 1941-1944 гадоў па арганізацыі і ўмацаванні партызанскіх атрадаў, брыгад, часовых злучэнняў пры нанясенні ўдараў па камунікацыях германскіх войск і яго апорных пунктах (гарнізонах, паліцэйскіх участках, валасных управах), пры адбіцці карных экспедыцый акупацыйных сіл.
  24. 24. Подвиги их бессмертны. – Минск : Беларусь, 1978. Это было первое в республике издание, в котором опубликовался обобщенный фактический материал о подпольной борьбе советских людей против фашистских оккупантов в городах и селах Белоруссии. В книге раскрывается история создания и деятельность подпольных организаций и групп в столице Белоруссии городе-герое Минске, областных центрах Витебске, Гомеле, Могилеве, городах Бобруйске, Вилейке, Орше, Лиде, населенных пунктах Бобруйского, Дзержинского, Круглянского, Минского, Оршанского, ряда западных районов республики.
  25. 25. Новиков, И. Г. Минск – город-герой / И. Г. Новиков. – Минск : Воениздат, 1986. – 157 с. В годы Великой Отечественной войны Белоруссия стала партизанской республикой. Все жители поднялись на всенародную борьбу в тылу врага. В книге И. Г. Новикова, активного участника минувшей войны, в популярной форме рассказывается о самоотверженной деятельности минских подпольщиков.
  26. 26. В непокоренном Минске: документы и материалы о подпольной борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - июль 1944) : сборник / сост. Л. В. Аржаева, П. П. Липило. – Минск : Беларусь, 1987. – 238 с. Мужество и отвага многих жителей Минска, проявленные в годы немецко-фашистской оккупации, снискали столице Советской Белоруссии славу непокорённого города, города-борца. В книге собраны выявленные в стране и за рубежом документы, в которых раскрывается история создания и деятельности подполья в городе Минске в годы Великой Отечественной войны.
  27. 27. Мінскае антыфашысцкае падполле / Аўт,- укл. Я. I. Бараноўскі [і інш.].- Мінск : Беларусь, 1995.— 256 с. Кніга ўяўляе сабою выданне поўнага спісу ўдзельнікаў падполля (каля 6 тыс. чалавек). Большасць прозвішчаў (каля 80 %) друкуюцца ўпершыню. Уключаны звесткі аб канспіратыўных кватэрах (больш за 200), падпольных групах і арганізацыях (каля 90), хроніка дзейнасці падполынчыкаў з 1941 па 1944 гады. Змешчаны нарыс аб гісторыі Мінскага падполля, дзе апублікаваны арыгінальныя малавядомыя і невядомыя дакументы.
  28. 28. Воронкова, И. Ю. Минск: лето 1941, лето 1944 / И. Ю. Воронкова. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 334 с. На основе архивных документов, воспоминаний жителей Минска, других свидетелей подробно рассматривается жизнь столицы Белорусской ССР в канун Великой Отечественной войны и на протяжении первых военных дней 22-28 июня 1941 года. Заключительная часть посвящена последним месяцам оккупации и первым дням освобождения. Показаны действия немецких властей по укреплению обороны Минска, усилия партизан, подпольщиков, воинов Красной Армии по спасению города и его жителей от уничтожения.
  29. 29. Освобождение Беларуси, 1943-1944 / рук. авт. кол. В. В. Абатуров, А. М. Литвин; сопред. И. И. Басик, А. А. Коваленя. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 943 с. В книге показаны наиболее значимые события, происходившие на территории республики в 1943-1944 годах. Проанализирована обстановка в Беларуси накануне ее освобождения Красной Армией, акцентировано внимание на преступных деяниях оккупационного режима, раскрыты содержание, формы и способы сопротивления партизан и подпольщиков захватчикам. Детальному освещению этих вопросов способствуют документы из фондов архивов Российской Федерации, многие из которых публикуются впервые.
  30. 30. Военно-исторический очерк посвящён боям Советской Армии и партизан за освобождение Белоруссии от немецко- фашистских захватчиков в 1943-1944 годах. Даётся обобщённое представление о Белорусской операции, рассказывается о действиях и героизме воинов трёх Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов. Плотников, Ю. В. В сражениях за Белоруссию / Ю. В. Плотников. – Минск : Беларусь, 1982.
  31. 31. Акалович, Н. М. Освобождение Белоруссии : люди, подвиги / Н. М. Акалович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 239 с. В книге рассказывается о мужестве и героизме советских воинов при освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в конце 1943 – первой половине 1944 года. Вызваленне Беларусі : фотаальбом. – Минск : Беларусь, 1975. – 144 с. В альбоме использованы фотоматериалы из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного архива кинофотодокументов БССР, фотохроники БелТА и др.
  32. 32. Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии (1941—1944)/ В. Е. Лобанок [и др.].— Минск : Беларусь, 1984.— 271 с. На многочисленном фактическом и цифровом материале показывается человеконенавистническая политика немецко-фашистских захватчиков, уничтожавших на оккупированной территории Белоруссии людей и материальные ценности.
  33. 33. Озаричи – лагерь смерти. Документы и материалы / сост. М. И. Богдан, А. Н. Гесь, Н. А. Яцкевич. – Минск : НАРБ, 1997.– 132 с. В сборнике публикуются документы и материалы о лагерях для гражданского населения, созданных фашистскими оккупантами на переднем крае обороны, а также свидетельства очевидцев и узников лагерей о злодеяниях вражеской армии на территории Беларуси в последние месяцы оккупации.
  34. 34. Шерман, Б. П. Барановичское гетто. Колдычевский лагерь смерти: справка-характеристика крупных преступлений фашистов в гор. Барановичи и районе в 1941-1944 гг. / Б. П. Шерман. – Барановичи, 1997. – 100 с. Шкуран, А. П. Трагедия Полесья. Малоизвестные страницы войны, 1943-1944 гг.: концлагерь «Озаричи»/ А. Шкуран, М. Синькевич.– Минск : Технопринт, 2005. – 353 с.
  35. 35. Гончар, Н. Осколки рабского детства: документы и материалы / Н. Гончар; ред. Н. М. Вырский. – Речица, 2002. – 60 с. В книге публикуются документы и материалы, которые рассказывают о тех жестокостях, что применялись гитлеровскими фашистами в годы ВОВ по отношению к гражданскому населению Беларуси, в том числе и к детям, как на оккупированной территории, так и в Германии .
  36. 36. Памяць зямлі беларускай / сост. Н. В. Синькевич. – Минск : Беларусь, 1979. Эта книга рассказывает о том, что есть на белорусской земле горькая память. Да и как же иначе, если каждый четвертый житель Белоруссии погиб в войне, а сколько по земле братских могил, курганов под которыми спят ее защитники.
  37. 37. Хатынь / ред. И. Крымова. – Минск : Беларусь, 1973. Книга посвящена мемориальному комплексу «Хатынь». Если бы камни могли говорить : фотоальбом / ред. Э. Я. Ясный. – Минск : Беларусь, 1984. Фотоальбом посвящен мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».
  38. 38. Прарыў / рэд. М. П. Цімошак. - Минск : Беларусь, 1983. – 32 с. Книга о мемориальном комплексе «Прорыв», о боевых действиях проходивших во время войны в Витебском крае. Мемориальный комплекс Рыленки / ред. И. Д. Крымова. – Минск : Беларусь, 1979. В память о тех, кто погиб, защищая Родину в Великой Отечественной войне, поднялся величественный мемориальный комплекс «Рыленки» расположенный на территории небольшого городка Дубровно.
  39. 39. Они сражались за Родину: преподаватели, сотрудники, студенты БПИ-БГПА-БНТУ в Великой Отечественной войне / сост. : Л. Н. Семёнова, А. В. Давидович, С. А. Киселёва; под ред. В. А. Божанова. – Минск : БГАТУ, 2015. -188 с. Помним, гордимся: материалы студенческой научной конференции (к 75- летию освобождения Беларуси от немецко- фашистских оккупантов) / Под общей редакцией В. А. Бобкова. – Минск : БНТУ, 2019. – 185 с.
  40. 40. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Презентация создана библиографом 1-й категории отдела гуманитарно-просветительской работы Научной библиотеки БНТУ И. П. Ивановой

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