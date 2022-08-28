Оцінювання персоналу.pptx

3.
Метою навчальної дисципліни (науки) є
формування у студентів фундаментальних знань з
теорії та практики оцінювання персоналу та
оволодіння ними професійними компетенціями у
галузі оцінювання персоналу організації.
4.
ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
— це процес дослідження і вимірювання певних
професійно значущих характеристик чи досягнутих
результатів професійної діяльності працівника.
До характеристик персоналу, які підлягають
оцінюванню, належать:
професійно значущі компетенції,
знання,
уміння,
навики,
особистісні якості
та ін.
5.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1 Місце оцінювання працівників в управлінні персоналом.
Тема 2 Інструментарій оцінювання персоналу.
Тема 3 Методичні аспекти розроблення шкали оцінювання
Тема 4 Методи збирання та оброблення інформації про працівника
Тема 5 Оцінювання результатів праці
Тема 6 Комплексна методика оцінювання працівників
Тема 7 Технологія роботи центрів оцінювання (Assessment Center)
Тема 8 Процедура оцінювання працівників
Тема 9 Суб’єкти оцінювання працівників
Тема 10 Регламентація оцінювання персоналу
Тема 11 Використання результатів оцінювання в управлінні персоналом.
Тема 12 Атестація персоналу як специфічна форма оцінювання
6.
Взаємозв’язок оцінювання персоналу з іншими функціями управління персоналом
Функція
управління
персоналом
Вплив результатів оцінюванням персоналу
на прийняття управлінських рішень
Планування
персоналу
- узгодження планів організації з наявними людськими ресурсами
- надання інформації про кількість і якість наявних в організації
людських ресурсів
Підбір
персоналу
- визначення відповідності кандидата кваліфікаційним вимогам
Розвиток
персоналу
- визначення потреби у навчанні працівників
- формування кадрового резерву
- планування просування працівників
Управління
процесами
руху
працівників
- прийняття рішень про підвищення працівника, переведення на інше
робоче місце, пониження чи звільнення з роботи
Регламентація
трудової
діяльності
- удосконалення організаційної структури та корегування функцій,
посадових обов’язків, повноважень, відповідальності працівника
Мотивація
персоналу
- рішення про заохочення тих працівників, які досягли високих
результатів праці та покарання працівників з незадовільними
результатами праці