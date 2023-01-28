ما هو قمع المبيعات؟ - Google Docs.pdf

بدأ استراتيجيات التسويق في قمع المبيعات باستقطاب الزيارات إلى موقع الويب، وتصبح طرق التواصل مع العملاء باستمرار تقدمهم داخل القمع أكثر تخصيصًا، مثل شروحات المنتج والمكالمات الهاتفية بغرض الشراء. يشبه مسار المبيعات “المنخل” الذي به ثقوب، حيث يقل عدد العملاء في قمة القمع عن من استمروا في المسار إلى نهايته (القاع