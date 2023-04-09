LP PKP 1 (PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN) (1).docx

1.
SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2,
17600 JELI KELANTAN
Tel : 09-9440727 Kod Sekolah : DBA 9013
BE NUMBER ONE, EXCELLENT
CATATAN AKTIVITI GURU SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKPB)
TARIKH : 22 November 2020 (Ahad)
MATA PELAJARAN DIAJAR : Bahasa Melayu Tahun 3 Zamrud
MASA : 9.00 pagi – 10 pagi
AKTIVITI :
1) Guru memaklumkan di dalam whatsap group kelas murid belajar mengikut jadual yang diberi
HARI/MASA 9.00 pagi – 10 pagi 11.00 pagi – 12.00 Tengahari
AHAD BAHASA MELAYU BAHASA ARAB
ISNIN BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU
SELASA MATEMATIK BAHASA INGGERIS
RABU SAINS MATEMATIK
KHAMIS PEND. AGAMA ISLAM SAINS
2) Guru menerangkan aktiviti bertulis yang perlu dibuat oleh murid berdasarkan lembaran kerja yang
dibekalkan melalui whatsap group kelas.
3) Lembaran kerja yang telah siap perlu dikembalikan murid ke dalam bakul yang disediakan di sekolah
mengikut kelas masing-masing.
4) Guru membuat semakan dan meletakkan kembali ke dalam bakul untuk diambil semula oleh murid.
REFLEKSI :
i. Murid menunjukkan latihan yang dibuat dalam whatsap dan disemak atau di tambahbaik oleh guru.
2.
SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2,
17600 JELI KELANTAN
Tel : 09-9440727 Kod Sekolah : DBA 9013
BE NUMBER ONE, EXCELLENT
CATATAN AKTIVITI GURU SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKPB)
TARIKH :
MATA PELAJARAN DIAJAR : Bahasa Melayu Tahun 5 Cerdas
: Bahasa Melayu Tahun 5 Gigih
MASA :
AKTIVITI :
1) Membina bahan pembelajaran digital.
2) Menghantar bahan digital pembelajaran kepada murid
Dipautan https://form.gle/oEbuvoMs8febpBrs8
3) Terdapat 10 set soalan dan 10 item yang perlu dijawab oleh murid (murid boleh menjawab mengikut
jadual yang diberi)
4) Murid jawab, hantar dan lihat skor
5) Membuat semakan.
REFLEKSI :
i. Ibu bapa memberi maklum balas bahawa anak-anak mereka membuka laman sesawang tersebut
dan jawab dengan bimbingan..
3.
SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2,
17600 JELI KELANTAN
Tel : 09-9440727 Kod Sekolah : DBA 9013
BE NUMBER ONE, EXCELLENT