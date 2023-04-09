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LP PKP 1 (PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN) (1).docx

Apr. 09, 2023
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LP PKP 1 (PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN) (1).docx

Apr. 09, 2023
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Government & Nonprofit

kawalan pergerakan

kawalan pergerakan

Government & Nonprofit
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LP PKP 1 (PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN) (1).docx

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2, 17600 JELI KELANTAN Tel : 09-9440727 Kod Sekolah : DBA 9013 BE NUMBER ONE, EXCELLENT CATATAN AKTIVITI GURU SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKPB) TARIKH : 22 November 2020 (Ahad) MATA PELAJARAN DIAJAR : Bahasa Melayu Tahun 3 Zamrud MASA : 9.00 pagi – 10 pagi AKTIVITI : 1) Guru memaklumkan di dalam whatsap group kelas murid belajar mengikut jadual yang diberi HARI/MASA 9.00 pagi – 10 pagi 11.00 pagi – 12.00 Tengahari AHAD BAHASA MELAYU BAHASA ARAB ISNIN BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU SELASA MATEMATIK BAHASA INGGERIS RABU SAINS MATEMATIK KHAMIS PEND. AGAMA ISLAM SAINS 2) Guru menerangkan aktiviti bertulis yang perlu dibuat oleh murid berdasarkan lembaran kerja yang dibekalkan melalui whatsap group kelas. 3) Lembaran kerja yang telah siap perlu dikembalikan murid ke dalam bakul yang disediakan di sekolah mengikut kelas masing-masing. 4) Guru membuat semakan dan meletakkan kembali ke dalam bakul untuk diambil semula oleh murid. REFLEKSI : i. Murid menunjukkan latihan yang dibuat dalam whatsap dan disemak atau di tambahbaik oleh guru.
  2. 2. SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2, 17600 JELI KELANTAN Tel : 09-9440727 Kod Sekolah : DBA 9013 BE NUMBER ONE, EXCELLENT CATATAN AKTIVITI GURU SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKPB) TARIKH : MATA PELAJARAN DIAJAR : Bahasa Melayu Tahun 5 Cerdas : Bahasa Melayu Tahun 5 Gigih MASA : AKTIVITI : 1) Membina bahan pembelajaran digital. 2) Menghantar bahan digital pembelajaran kepada murid Dipautan https://form.gle/oEbuvoMs8febpBrs8 3) Terdapat 10 set soalan dan 10 item yang perlu dijawab oleh murid (murid boleh menjawab mengikut jadual yang diberi) 4) Murid jawab, hantar dan lihat skor 5) Membuat semakan. REFLEKSI : i. Ibu bapa memberi maklum balas bahawa anak-anak mereka membuka laman sesawang tersebut dan jawab dengan bimbingan..
  3. 3. SEKOLAH KEBANGSAAN JELI 2, 17600 JELI KELANTAN Tel : 09-9440727 Kod Sekolah : DBA 9013 BE NUMBER ONE, EXCELLENT

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