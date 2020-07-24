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LOS TULISES DE DURANGO
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, MEXICO SE DEBATIA LN LA GUI«HA IH lü FORMA.
¿EFORMISTAS e imperialistas, no dudaban en arriesgar todo por AYUDAR AL TRIUNFO DE SU CAUSA.
DE ESTA MANERA, EN EL AÑO DE 1859, EN EL NORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS, UNA PEQUEÑA GUERRILLA DEL PARTIDO CONSERVADOR SE A...
EL OFICIAL QUE DIRIGIA A LA PARTIDA TUVO UNA IDEA, MIENTRAS TANTO, EN EL INTERIOR DE LA CARCEL...
LA MAYORIA DE LOS PRESOS DE LA CARCEL DE SAN ANDRÉS, ERAN GENTE DE LA PEOR CALAÑA.
LOS CONSERVADORES ARMARON A LOS PRESOS, CONFIANDO EN SU FIDELIDAD A LA CAUSA.
POCO DESPUES, LOS BANDIDOS COMENZARON SU MARCHA SIGUIENDO A LOS CONSERVADORES.
UNA VEZ LIBERADOS, LOS DELINCUENTES COMUNES SE PREPARARON A AC­ TUAR POR SU PROPIA CUENTA.
asi' PUL el nacimiento de una de las mas terribles gavillas de BANDIDOS EN LA HISTORIA DE MEXICO.
4 SIN ESPERAR MUCHO, LOS PRIMEROS TULISES SE UNIERON A LA PARTI­ DA DE SALTEADORES DE CAMINOS ENCABEZADA POR EUTIMIO SERRA...
POCO DESPUES, LOS TULISES SE JUNTARON CON LA GAVILLA DE MUCIO AQUINO, ALIAS "EL PA'jARO AZUL".
AL VER EL ÉXITO DE LA UNIÓN DE LOS BANDIDOS, lA PARTIDA DE FRANCISCO VALDEZ, ALIAS "EL CUCARACHO" TAMBIEN SE INTEGRCf A LA...
LAS FECHORIAS DE LOS TULISES SE HICIERON COTIDIANAS EN LOS LÍ­ MITES ENTRE DURANGO Y ZACATECAS.
SIN DEJAR DE SAQUEAR UN SOLO MOMENTO, LOS TULISES. CON LA FUERZA QUE LES DABA LA UNIÓN, SE JUNTARON EN LA POBLACIÓN DE SUC...
MANUEL FERNÁNDEZ FUE ELEGIDO JEFE DE LA TEMIBLE BANDA. A LA SAZON, EL GOBIERNO DE DURANGO TOMO* MEDIDAS CONTRA LAS TRO­ PE...
SABIA BORREGO QUE SUS PERSEGUIDOS SE ENCONTRABAN EN SUCHIL, POR ESO DECIDIO' IR A COMBATIRLOS A ESE LUGAR, DEJANDO DESPROT...
¡YIJAYJAY! Íí iSUELTEME, VIEJO COCHINO _ /*) DESGRACIADO! MATEN AL QUE SE RESISTA v ¡DEMONIOS! ESQUIVANDO A LAS FUERZAS DE...
EN UNA ACCION SIN PRECEDENTES, LOS TULISES OCUPARON LA CAPITAL DEL ESTADO DE DURANGO, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1859. I
PARA ENTONCES, LA BANDA TENIA YA 200 HOMBRES BIEN ARMADOS Y LOS POBLADORES DE LA CIUDAD NO PUDIERON OFRECER RESISTENCIA A ...
PUSIERON EN LIBERTAD A LOS PRISIONEROS COMUNES.
DE LA MISMA MANERA, LOS BANDOLEROS, INCREMENTANDO SU NUMERO CON LOS REOS LIBERADOS, DESTROZARON LOS EDIFICIOS DE LA JEFATU...
EN LAS CASAS DE LOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA CIUDAD, ESPECIAL­ MENTE DE LOS LIBERALES, EL SAQUEO FUE TOTAL,
MIENTRAS TANTO, EN LA SACRISTIA DEL SAGRARIO DE LA CIUDAD SE CE­ LEBRABA UNA JUNTA DE PERSONAJES DE LA ARISTOCRACIA,
LO MEJOR SERA HABLAR CON LOS JEFES DE LOS BANDIDOS Y CON­ VENCERLOS DE QUE SE ADHIERAN A LA CAUSA CONSERVADORA.
SORPRESIVAMENTE, MIENTRAS SE CELEBRABA LA JUNTA, LLEGO' UNA NO­ TICIA.
PRONTO, LOS LIBERALES OCUPABAN LAS CALLES DE LA CIUDAD,
LOS TULISES SE PREPARARON PARA LA DEFENSA Y CARGARON UNA PEQUE­ ÑA PIEZA DE ARTILLERIA, QUE YA ERA PARTE DE SU ARSENAL. SI...
DESPUES DE SU HUIDA DE DURANGO, LOS TULISES SE DIVIDIERON EN DOS PARTIDAS. UNA DE ÉSTAS TOMO'EL RUMBO DE SAN JUAN DEL RIO.
POCO DESPUES, EN SAN JUAN DEL R IO , LA TEMIBLE BANDA SE ENSAÑÓ* EN EL SAQUEO Y LAS VIOLACIONES.
¡AH , CARAY! NO SABIA QUE AQUÍ EN SAN JUAN DEL RIO SEMBRA­ RAN A LAS MUCHACHAS, i QUÉ BO­ NITAS CRECEN! ¡ J E , J E , JE !...
LA OIRA PARTIDA SE DIRIG IO *A LA POBLACION DE SANTIAGO PAPASQUIA- RO, A LA QUE SAQUEARON TOTALMENTE EL 9 DE OCTUBRE,
VARIOS AÑOS DESPUES DEL SAQUEO, LA ECONOMÍA DE SANTIAGO PAPAS- QUIARO NO HABl'A LOGRADO REPONERSE.
MINERAL DE CANELAS FUE DEFENDIDO POR EL JE F E MUNICIPAL, DON MANUEL RIVAS AMADOR, AYUDADO POR SUS VECINOS.
A s f, LOS BANDIDOS LOGRARON SU OBJETIVO. LA PARTIDA QUE ATACO' MINERAL DE CANELAS, FUE PAULATINAMENTE DERRO­ TADA EN PEQU...
LA FUERZA DE LOS TULISES FUE APROVECHADA POR EL GUERRILLERO CONSERVADOR DE LA ZONA, DOMINGO CAJEN.
CON FUERZAS DE NACIONALES LIBERALES V SU DEFENSA ORGANIZADA, BERNARDO SALDAÑA LOGRO'REPELER EL ATAQUE DE LOS TEMIBLES BAN­...
ANTE LA ORGANIZACION DE LOS DEFENSORES, LOS ASALTANTES SE VIERON OBLIGADOS A HUIR. I
LOS BANDIDOS DERROTADOS SE DIRIGIERON A TERRITORIO ZACATECANO Y EL 27 DE DICIEMBRE DE 1859 ASALTARON ATOTONILCO, MUNICIPIO...
ANTE LA INSEGURIDAD, EL GOBIERNO LIBERAL REDOBLO'ESFUERZOS PARA PACIFICAR LA ZONA.
. MIENTRAS TANTO/ EN EL CAMPAMENTO DE LOS T U LIS E S .. .
H h ' « ■ r - t j - - i - . . i ' r - . - ■ -................ VOLVIENDO A LA CARGA, LOS BANDIDOS FUERON REPELIDOS, LUEGO D...
DECiS FRANCISCO VALDE2/ QUE NADA LO ACONGOJABA/ QUE ES­ TANDO EN POTRERO DOBLE/ SU CABALLO LO TRINCABA". ANTES SIQUIERA TE...
SIN OTRA OPCION. LOS TULISES TERMINARON SU FULGURANTE CARRERA DE BANDIDOS. CADA CUAL TOWf SU CAMINO EN LAS SIERRAS Y EN LO...
EL TULISÍN MAS TERRIBLE, FRANCISCO VALDEZ, ALIAS "EL RANCHERO" Y ALIAS "E L CUCARACHO", REGREStf AL BANDIDAJE EN SU REGIÍN...
"E L CUCARACHO" REGRESÉ A SUS ANTIGUAS CORRERIAS ASALTANDO A LOS VIAJEROS Y CAYENDO SOBRE LOS POBLADOS PEQUEÑOS.
NUNCA PODRÍ SER OTRA COSA EN ESTE MUNDO, ESTOY MALDITO. A DONDE QUIERA QUE VAYA SIEMPRE SERE*PERSEGUIDO. ESO A M Í NO ME I...
LA BANDA DEL "CUCARACHO" SE APODERO DEL ORO Y DE LA PLATA QUF VARIAS CONDUCTAS TRANSPORTABAN DE LOS MINERALES DE LA COMARC...
EN 18 70 , EN LA V ILLA DE NOMBRE DE DIOS , ALGUIEN SE DECIDIO A PELEAR.
ERA JERONIMO CUMPLIDO, JEFE POLÍTICO DE LA V ILLA ,
LAS FUERZAS DE JERONIMO CUMPLIDO SORPRENDIERON A LA TERRIBLE BANDA EN LLANO DE LOS ANEGADOS, EN LA SIERRA DE M ICHT AHORA ...
AEOGH! EN EL COMBATE QUE SE DEL CABALLO JUNTO CON PERDIO LOS ESTRIBOS DIAS DESPUÉS, EN LA V ILLA DE NOMBRE DE DI OS. . .
HÜolS LES PRESENTÓ LOS TULISES DE DURANGO Adaptación: Emmanuel Hass.- Guión: Antonio Avitia.- Dibujo: Rafael Hernández.- G...
Los tulises de durango
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Ficcionalización sobre Los Tulises, bandidos del orden común que fueron contratados por el bando conservador, en el siglo XIX, para combatir a los liberales en el estado d Durango.

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Los tulises de durango

  1. 1. LOS TULISES DE DURANGO
  2. 2. A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, MEXICO SE DEBATIA LN LA GUI«HA IH lü FORMA.
  3. 3. ¿EFORMISTAS e imperialistas, no dudaban en arriesgar todo por AYUDAR AL TRIUNFO DE SU CAUSA.
  4. 4. DE ESTA MANERA, EN EL AÑO DE 1859, EN EL NORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS, UNA PEQUEÑA GUERRILLA DEL PARTIDO CONSERVADOR SE APRESTABA A COMBATIR.
  5. 5. EL OFICIAL QUE DIRIGIA A LA PARTIDA TUVO UNA IDEA, MIENTRAS TANTO, EN EL INTERIOR DE LA CARCEL...
  6. 6. LA MAYORIA DE LOS PRESOS DE LA CARCEL DE SAN ANDRÉS, ERAN GENTE DE LA PEOR CALAÑA.
  7. 7. LOS CONSERVADORES ARMARON A LOS PRESOS, CONFIANDO EN SU FIDELIDAD A LA CAUSA.
  8. 8. POCO DESPUES, LOS BANDIDOS COMENZARON SU MARCHA SIGUIENDO A LOS CONSERVADORES.
  9. 9. UNA VEZ LIBERADOS, LOS DELINCUENTES COMUNES SE PREPARARON A AC­ TUAR POR SU PROPIA CUENTA.
  10. 10. asi' PUL el nacimiento de una de las mas terribles gavillas de BANDIDOS EN LA HISTORIA DE MEXICO.
  11. 11. 4 SIN ESPERAR MUCHO, LOS PRIMEROS TULISES SE UNIERON A LA PARTI­ DA DE SALTEADORES DE CAMINOS ENCABEZADA POR EUTIMIO SERRATO, AHORA SI VAMOS A SER FUERTES, MUCHACHOS, YA PODEMOS ARRIES­ GARNOS A LAS VILLAS Y DEJAR LAS RANCHERÍAS. ¡VIVAN LOS TULISES ! V
  12. 12. POCO DESPUES, LOS TULISES SE JUNTARON CON LA GAVILLA DE MUCIO AQUINO, ALIAS "EL PA'jARO AZUL".
  13. 13. AL VER EL ÉXITO DE LA UNIÓN DE LOS BANDIDOS, lA PARTIDA DE FRANCISCO VALDEZ, ALIAS "EL CUCARACHO" TAMBIEN SE INTEGRCf A LA BANDA DE LOS TULISES.
  14. 14. LAS FECHORIAS DE LOS TULISES SE HICIERON COTIDIANAS EN LOS LÍ­ MITES ENTRE DURANGO Y ZACATECAS.
  15. 15. SIN DEJAR DE SAQUEAR UN SOLO MOMENTO, LOS TULISES. CON LA FUERZA QUE LES DABA LA UNIÓN, SE JUNTARON EN LA POBLACIÓN DE SUCHIL, DURANGO PARA ORGANIZARSE MEJOR.
  16. 16. MANUEL FERNÁNDEZ FUE ELEGIDO JEFE DE LA TEMIBLE BANDA. A LA SAZON, EL GOBIERNO DE DURANGO TOMO* MEDIDAS CONTRA LAS TRO­ PELIAS DE LOS TULISES.
  17. 17. SABIA BORREGO QUE SUS PERSEGUIDOS SE ENCONTRABAN EN SUCHIL, POR ESO DECIDIO' IR A COMBATIRLOS A ESE LUGAR, DEJANDO DESPROTEGIDA LA CIUDAD DE DURANGO.
  18. 18. ¡YIJAYJAY! Íí iSUELTEME, VIEJO COCHINO _ /*) DESGRACIADO! MATEN AL QUE SE RESISTA v ¡DEMONIOS! ESQUIVANDO A LAS FUERZAS DE BORREGO, LOS TULISES CAYERON SO­ BRE LA POBLACION DE* SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL. SAQUEANDO E INCENDIANDO POR DOQUIER.
  19. 19. EN UNA ACCION SIN PRECEDENTES, LOS TULISES OCUPARON LA CAPITAL DEL ESTADO DE DURANGO, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1859. I
  20. 20. PARA ENTONCES, LA BANDA TENIA YA 200 HOMBRES BIEN ARMADOS Y LOS POBLADORES DE LA CIUDAD NO PUDIERON OFRECER RESISTENCIA A LOS ABUSOS DE LOS BANDIDOS,QUE SE PROLONGARON HASTA EL Dl'A SIGUIENTE.
  21. 21. PUSIERON EN LIBERTAD A LOS PRISIONEROS COMUNES.
  22. 22. DE LA MISMA MANERA, LOS BANDOLEROS, INCREMENTANDO SU NUMERO CON LOS REOS LIBERADOS, DESTROZARON LOS EDIFICIOS DE LA JEFATURA POLINICA Y DE LA POLICÍA.
  23. 23. EN LAS CASAS DE LOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA CIUDAD, ESPECIAL­ MENTE DE LOS LIBERALES, EL SAQUEO FUE TOTAL,
  24. 24. MIENTRAS TANTO, EN LA SACRISTIA DEL SAGRARIO DE LA CIUDAD SE CE­ LEBRABA UNA JUNTA DE PERSONAJES DE LA ARISTOCRACIA,
  25. 25. LO MEJOR SERA HABLAR CON LOS JEFES DE LOS BANDIDOS Y CON­ VENCERLOS DE QUE SE ADHIERAN A LA CAUSA CONSERVADORA.
  26. 26. SORPRESIVAMENTE, MIENTRAS SE CELEBRABA LA JUNTA, LLEGO' UNA NO­ TICIA.
  27. 27. PRONTO, LOS LIBERALES OCUPABAN LAS CALLES DE LA CIUDAD,
  28. 28. LOS TULISES SE PREPARARON PARA LA DEFENSA Y CARGARON UNA PEQUE­ ÑA PIEZA DE ARTILLERIA, QUE YA ERA PARTE DE SU ARSENAL. SIN EMBARGO, EL ATAQUE FUE DECISIVO.
  29. 29. DESPUES DE SU HUIDA DE DURANGO, LOS TULISES SE DIVIDIERON EN DOS PARTIDAS. UNA DE ÉSTAS TOMO'EL RUMBO DE SAN JUAN DEL RIO.
  30. 30. POCO DESPUES, EN SAN JUAN DEL R IO , LA TEMIBLE BANDA SE ENSAÑÓ* EN EL SAQUEO Y LAS VIOLACIONES.
  31. 31. ¡AH , CARAY! NO SABIA QUE AQUÍ EN SAN JUAN DEL RIO SEMBRA­ RAN A LAS MUCHACHAS, i QUÉ BO­ NITAS CRECEN! ¡ J E , J E , JE ! NO, PIEDAD! PRIMERO MUERTA ANTES QUE PERMITIR QUE ME TOQUEN.
  32. 32. LA OIRA PARTIDA SE DIRIG IO *A LA POBLACION DE SANTIAGO PAPASQUIA- RO, A LA QUE SAQUEARON TOTALMENTE EL 9 DE OCTUBRE,
  33. 33. VARIOS AÑOS DESPUES DEL SAQUEO, LA ECONOMÍA DE SANTIAGO PAPAS- QUIARO NO HABl'A LOGRADO REPONERSE.
  34. 34. MINERAL DE CANELAS FUE DEFENDIDO POR EL JE F E MUNICIPAL, DON MANUEL RIVAS AMADOR, AYUDADO POR SUS VECINOS.
  35. 35. A s f, LOS BANDIDOS LOGRARON SU OBJETIVO. LA PARTIDA QUE ATACO' MINERAL DE CANELAS, FUE PAULATINAMENTE DERRO­ TADA EN PEQUEÑAS ESCARAMUZAS.
  36. 36. LA FUERZA DE LOS TULISES FUE APROVECHADA POR EL GUERRILLERO CONSERVADOR DE LA ZONA, DOMINGO CAJEN.
  37. 37. CON FUERZAS DE NACIONALES LIBERALES V SU DEFENSA ORGANIZADA, BERNARDO SALDAÑA LOGRO'REPELER EL ATAQUE DE LOS TEMIBLES BAN­ DOLEROS.
  38. 38. ANTE LA ORGANIZACION DE LOS DEFENSORES, LOS ASALTANTES SE VIERON OBLIGADOS A HUIR. I
  39. 39. LOS BANDIDOS DERROTADOS SE DIRIGIERON A TERRITORIO ZACATECANO Y EL 27 DE DICIEMBRE DE 1859 ASALTARON ATOTONILCO, MUNICIPIO DE NIEVES, CAUSANDO ESTRAGOS EN LA POBLACION.
  40. 40. ANTE LA INSEGURIDAD, EL GOBIERNO LIBERAL REDOBLO'ESFUERZOS PARA PACIFICAR LA ZONA.
  41. 41. . MIENTRAS TANTO/ EN EL CAMPAMENTO DE LOS T U LIS E S .. .
  42. 42. H h ' « ■ r - t j - - i - . . i ' r - . - ■ -................ VOLVIENDO A LA CARGA, LOS BANDIDOS FUERON REPELIDOS, LUEGO DE OCHO HORAS DE COMBATE CON LOS ORGANIZADOS VECINOS DE CHALCHI­ HUITES EN ZACATECAS.
  43. 43. DECiS FRANCISCO VALDE2/ QUE NADA LO ACONGOJABA/ QUE ES­ TANDO EN POTRERO DOBLE/ SU CABALLO LO TRINCABA". ANTES SIQUIERA TENIAMOS A QUIEN PEDIRLE DINERO, PERO AHORA SIEMPRE VAMOS A AN­ DAR HUYENDO.
  44. 44. SIN OTRA OPCION. LOS TULISES TERMINARON SU FULGURANTE CARRERA DE BANDIDOS. CADA CUAL TOWf SU CAMINO EN LAS SIERRAS Y EN LOS LLANOS.
  45. 45. EL TULISÍN MAS TERRIBLE, FRANCISCO VALDEZ, ALIAS "EL RANCHERO" Y ALIAS "E L CUCARACHO", REGREStf AL BANDIDAJE EN SU REGIÍN DE ORIGEN,EN NOMBRE DE DIOS.
  46. 46. "E L CUCARACHO" REGRESÉ A SUS ANTIGUAS CORRERIAS ASALTANDO A LOS VIAJEROS Y CAYENDO SOBRE LOS POBLADOS PEQUEÑOS.
  47. 47. NUNCA PODRÍ SER OTRA COSA EN ESTE MUNDO, ESTOY MALDITO. A DONDE QUIERA QUE VAYA SIEMPRE SERE*PERSEGUIDO. ESO A M Í NO ME IMPORTA, QUICO" DE MI ALMA, BÍSE­ ME COMO "NOMA'S" USTED SABE.
  48. 48. LA BANDA DEL "CUCARACHO" SE APODERO DEL ORO Y DE LA PLATA QUF VARIAS CONDUCTAS TRANSPORTABAN DE LOS MINERALES DE LA COMARCA, CONOCEDOR DEL TERRENO, SIEMPRE BURL(f LA PERSECUCION DEL GOBIERNO.
  49. 49. EN 18 70 , EN LA V ILLA DE NOMBRE DE DIOS , ALGUIEN SE DECIDIO A PELEAR.
  50. 50. ERA JERONIMO CUMPLIDO, JEFE POLÍTICO DE LA V ILLA ,
  51. 51. LAS FUERZAS DE JERONIMO CUMPLIDO SORPRENDIERON A LA TERRIBLE BANDA EN LLANO DE LOS ANEGADOS, EN LA SIERRA DE M ICHT AHORA ES CUANDO DEBO VENGAR A MI POBRE HERMANA QUE SE L LE ­ VARON ESOS DESGRACIADOS.
  52. 52. AEOGH! EN EL COMBATE QUE SE DEL CABALLO JUNTO CON PERDIO LOS ESTRIBOS DIAS DESPUÉS, EN LA V ILLA DE NOMBRE DE DI OS. . .
  53. 53. HÜolS LES PRESENTÓ LOS TULISES DE DURANGO Adaptación: Emmanuel Hass.- Guión: Antonio Avitia.- Dibujo: Rafael Hernández.- Guía de color: José de Jesús García.- YA ESTA A LA VENTA LA REVISTA U ESPADA SALVAJE K IDONDE LA ACCIÓN Y LA FANTASÍA K HACEN REALIDAD! FECHA DE APARICION Octubre 27 de 1993 HOMBRES Y HÉROES publicación semanal Año VII No. 322 HOMBRES Y HÉROES Editada por NOVEDADES EDITORES. S A da C V Morelos No 16. 4° piso. México. D F 06040 tal.: 518-54-82 con 9 lineas, ext. 139 Todos los Derechos Reservados (c) Copyright 1992 Impresa en Nueva Impresora y Editora Mexicana. S.A . ubicada en ti Km 15 Carretera Lago de Guadalupe. San Mateo Tecoloapan. Edo. de México. Tel.: 379-00-11 Certificado de Licitud de Titulo No. 3104 y Certificado de Licitud de Contenido No. 2770, expedidos por la C C P R i el 21 de enero de 1988 (No de Expe­ diente 1/432"87'75296). Reserva No. 219-88 (Expedida por la Dirección General del Derecho de Au­ tor). Franqueo pagado Publicación periódica Permiso Num 054 0588 Características 224751604 Autorizado por SEPOMEX. Prohibida la reproducción parcial o total de esta revista. Cualquier seme­ janza entre los personajes y hechos de esta revista con hechos y personajes de la actualidad es me­ ra coincidencia Los materiales firmados son responsabilidad txclusiva del autor No se devuelven originales no solicitados Director de Hombres y Héroes Emmanuel Haes PRINTED IN MEXICO QR IMPRESO EN Mf XICO

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