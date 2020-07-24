Los tulises de durango

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2.
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, MEXICO SE DEBATIA LN LA GUI«HA IH lü
FORMA.
3.
¿EFORMISTAS e imperialistas, no dudaban en arriesgar todo por
AYUDAR AL TRIUNFO DE SU CAUSA.
4.
DE ESTA MANERA, EN EL AÑO DE 1859, EN EL NORTE DEL ESTADO DE
ZACATECAS, UNA PEQUEÑA GUERRILLA DEL PARTIDO CONSERVADOR SE
APRESTABA A COMBATIR.
5.
EL OFICIAL QUE DIRIGIA A LA PARTIDA TUVO UNA IDEA,
MIENTRAS TANTO, EN EL INTERIOR DE LA CARCEL...
6.
LA MAYORIA DE LOS PRESOS DE LA CARCEL DE SAN ANDRÉS, ERAN GENTE
DE LA PEOR CALAÑA.
7.
LOS CONSERVADORES ARMARON A LOS PRESOS, CONFIANDO EN SU FIDELIDAD
A LA CAUSA.
8.
POCO DESPUES, LOS BANDIDOS COMENZARON SU MARCHA SIGUIENDO A LOS
CONSERVADORES.
9.
UNA VEZ LIBERADOS, LOS DELINCUENTES COMUNES SE PREPARARON A AC
TUAR POR SU PROPIA CUENTA.
10.
asi' PUL el nacimiento de una de las mas terribles gavillas de
BANDIDOS EN LA HISTORIA DE MEXICO.
11.
4
SIN ESPERAR MUCHO, LOS PRIMEROS TULISES SE UNIERON A LA PARTI
DA DE SALTEADORES DE CAMINOS ENCABEZADA POR EUTIMIO SERRATO,
AHORA SI VAMOS A SER FUERTES,
MUCHACHOS, YA PODEMOS ARRIES
GARNOS A LAS VILLAS Y DEJAR
LAS RANCHERÍAS. ¡VIVAN LOS
TULISES !
V
12.
POCO DESPUES, LOS TULISES SE JUNTARON CON LA GAVILLA DE MUCIO
AQUINO, ALIAS "EL PA'jARO AZUL".
13.
AL VER EL ÉXITO DE LA UNIÓN DE LOS BANDIDOS, lA PARTIDA DE
FRANCISCO VALDEZ, ALIAS "EL CUCARACHO" TAMBIEN SE INTEGRCf
A LA BANDA DE LOS TULISES.
14.
LAS FECHORIAS DE LOS TULISES SE HICIERON COTIDIANAS EN LOS LÍ
MITES ENTRE DURANGO Y ZACATECAS.
15.
SIN DEJAR DE SAQUEAR UN SOLO MOMENTO, LOS TULISES. CON LA
FUERZA QUE LES DABA LA UNIÓN, SE JUNTARON EN LA POBLACIÓN DE
SUCHIL, DURANGO PARA ORGANIZARSE MEJOR.
16.
MANUEL FERNÁNDEZ FUE ELEGIDO JEFE DE LA TEMIBLE BANDA.
A LA SAZON, EL GOBIERNO DE DURANGO TOMO* MEDIDAS CONTRA LAS TRO
PELIAS DE LOS TULISES.
17.
SABIA BORREGO QUE SUS PERSEGUIDOS SE ENCONTRABAN EN SUCHIL, POR
ESO DECIDIO' IR A COMBATIRLOS A ESE LUGAR, DEJANDO DESPROTEGIDA
LA CIUDAD DE DURANGO.
18.
¡YIJAYJAY! Íí iSUELTEME, VIEJO COCHINO
_ /*) DESGRACIADO!
MATEN AL QUE SE RESISTA
v ¡DEMONIOS!
ESQUIVANDO A LAS FUERZAS DE BORREGO, LOS TULISES CAYERON SO
BRE LA POBLACION DE* SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL. SAQUEANDO E
INCENDIANDO POR DOQUIER.
19.
EN UNA ACCION SIN PRECEDENTES, LOS TULISES OCUPARON LA CAPITAL
DEL ESTADO DE DURANGO, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1859.
I
20.
PARA ENTONCES, LA BANDA TENIA YA 200 HOMBRES BIEN ARMADOS Y LOS
POBLADORES DE LA CIUDAD NO PUDIERON OFRECER RESISTENCIA A LOS
ABUSOS DE LOS BANDIDOS,QUE SE PROLONGARON HASTA EL Dl'A SIGUIENTE.
21.
PUSIERON EN LIBERTAD A LOS PRISIONEROS COMUNES.
22.
DE LA MISMA MANERA, LOS BANDOLEROS, INCREMENTANDO SU NUMERO CON
LOS REOS LIBERADOS, DESTROZARON LOS EDIFICIOS DE LA JEFATURA
POLINICA Y DE LA POLICÍA.
23.
EN LAS CASAS DE LOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA CIUDAD, ESPECIAL
MENTE DE LOS LIBERALES, EL SAQUEO FUE TOTAL,
24.
MIENTRAS TANTO, EN LA SACRISTIA DEL SAGRARIO DE LA CIUDAD SE CE
LEBRABA UNA JUNTA DE PERSONAJES DE LA ARISTOCRACIA,
25.
LO MEJOR SERA HABLAR CON LOS
JEFES DE LOS BANDIDOS Y CON
VENCERLOS DE QUE SE ADHIERAN
A LA CAUSA CONSERVADORA.
26.
SORPRESIVAMENTE, MIENTRAS SE CELEBRABA LA JUNTA, LLEGO' UNA NO
TICIA.
27.
PRONTO, LOS LIBERALES OCUPABAN LAS CALLES DE LA CIUDAD,
28.
LOS TULISES SE PREPARARON PARA LA DEFENSA Y CARGARON UNA PEQUE
ÑA PIEZA DE ARTILLERIA, QUE YA ERA PARTE DE SU ARSENAL.
SIN EMBARGO, EL ATAQUE FUE DECISIVO.
29.
DESPUES DE SU HUIDA DE DURANGO, LOS TULISES SE DIVIDIERON EN
DOS PARTIDAS. UNA DE ÉSTAS TOMO'EL RUMBO DE SAN JUAN DEL RIO.
30.
POCO DESPUES, EN SAN JUAN DEL R IO , LA TEMIBLE BANDA SE ENSAÑÓ* EN
EL SAQUEO Y LAS VIOLACIONES.
31.
¡AH , CARAY! NO SABIA QUE AQUÍ
EN SAN JUAN DEL RIO SEMBRA
RAN A LAS MUCHACHAS, i QUÉ BO
NITAS CRECEN! ¡ J E , J E , JE !
NO, PIEDAD!
PRIMERO MUERTA ANTES QUE
PERMITIR QUE ME TOQUEN.
32.
LA OIRA PARTIDA SE DIRIG IO *A LA POBLACION DE SANTIAGO PAPASQUIA-
RO, A LA QUE SAQUEARON TOTALMENTE EL 9 DE OCTUBRE,
33.
VARIOS AÑOS DESPUES DEL SAQUEO, LA ECONOMÍA DE SANTIAGO PAPAS-
QUIARO NO HABl'A LOGRADO REPONERSE.
34.
MINERAL DE CANELAS FUE DEFENDIDO POR EL JE F E MUNICIPAL, DON MANUEL
RIVAS AMADOR, AYUDADO POR SUS VECINOS.
35.
A s f, LOS BANDIDOS LOGRARON SU OBJETIVO.
LA PARTIDA QUE ATACO' MINERAL DE CANELAS, FUE PAULATINAMENTE DERRO
TADA EN PEQUEÑAS ESCARAMUZAS.
36.
LA FUERZA DE LOS TULISES FUE APROVECHADA POR EL GUERRILLERO
CONSERVADOR DE LA ZONA, DOMINGO CAJEN.
37.
CON FUERZAS DE NACIONALES LIBERALES V SU DEFENSA ORGANIZADA,
BERNARDO SALDAÑA LOGRO'REPELER EL ATAQUE DE LOS TEMIBLES BAN
DOLEROS.
38.
ANTE LA ORGANIZACION DE LOS DEFENSORES, LOS ASALTANTES SE VIERON
OBLIGADOS A HUIR.
I
39.
LOS BANDIDOS DERROTADOS SE DIRIGIERON A TERRITORIO ZACATECANO
Y EL 27 DE DICIEMBRE DE 1859 ASALTARON ATOTONILCO, MUNICIPIO
DE NIEVES, CAUSANDO ESTRAGOS EN LA POBLACION.
40.
ANTE LA INSEGURIDAD, EL GOBIERNO LIBERAL REDOBLO'ESFUERZOS PARA
PACIFICAR LA ZONA.
41.
. MIENTRAS TANTO/ EN EL CAMPAMENTO DE LOS T U LIS E S .. .
42.
H h ' « ■ r - t j - - i - . . i ' r - . - ■ -................
VOLVIENDO A LA CARGA, LOS BANDIDOS FUERON REPELIDOS, LUEGO DE
OCHO HORAS DE COMBATE CON LOS ORGANIZADOS VECINOS DE CHALCHI
HUITES EN ZACATECAS.
43.
DECiS FRANCISCO VALDE2/ QUE
NADA LO ACONGOJABA/ QUE ES
TANDO EN POTRERO DOBLE/ SU
CABALLO LO TRINCABA".
ANTES SIQUIERA TENIAMOS A
QUIEN PEDIRLE DINERO, PERO
AHORA SIEMPRE VAMOS A AN
DAR HUYENDO.
44.
SIN OTRA OPCION. LOS TULISES TERMINARON SU FULGURANTE CARRERA
DE BANDIDOS. CADA CUAL TOWf SU CAMINO EN LAS SIERRAS Y EN LOS
LLANOS.
45.
EL TULISÍN MAS TERRIBLE, FRANCISCO VALDEZ, ALIAS "EL RANCHERO"
Y ALIAS "E L CUCARACHO", REGREStf AL BANDIDAJE EN SU REGIÍN DE
ORIGEN,EN NOMBRE DE DIOS.
46.
"E L CUCARACHO" REGRESÉ A SUS ANTIGUAS CORRERIAS ASALTANDO A LOS
VIAJEROS Y CAYENDO SOBRE LOS POBLADOS PEQUEÑOS.
47.
NUNCA PODRÍ SER OTRA COSA EN
ESTE MUNDO, ESTOY MALDITO. A
DONDE QUIERA QUE VAYA SIEMPRE
SERE*PERSEGUIDO.
ESO A M Í NO ME IMPORTA,
QUICO" DE MI ALMA, BÍSE
ME COMO "NOMA'S" USTED
SABE.
48.
LA BANDA DEL "CUCARACHO" SE APODERO DEL ORO Y DE LA PLATA QUF
VARIAS CONDUCTAS TRANSPORTABAN DE LOS MINERALES DE LA COMARCA,
CONOCEDOR DEL TERRENO, SIEMPRE BURL(f LA PERSECUCION DEL GOBIERNO.
49.
EN 18 70 , EN LA V ILLA DE NOMBRE DE DIOS , ALGUIEN SE DECIDIO A
PELEAR.
50.
ERA JERONIMO CUMPLIDO, JEFE POLÍTICO DE LA V ILLA ,
51.
LAS FUERZAS DE JERONIMO CUMPLIDO SORPRENDIERON A LA TERRIBLE
BANDA EN LLANO DE LOS ANEGADOS, EN LA SIERRA DE M ICHT
AHORA ES CUANDO DEBO VENGAR A
MI POBRE HERMANA QUE SE L LE
VARON ESOS DESGRACIADOS.
52.
AEOGH!
EN EL COMBATE QUE SE
DEL CABALLO JUNTO CON
PERDIO LOS ESTRIBOS
DIAS DESPUÉS, EN LA V ILLA DE NOMBRE DE DI OS. . .
53.
HÜolS
LES PRESENTÓ
LOS TULISES DE DURANGO
Adaptación: Emmanuel Hass.- Guión: Antonio
Avitia.- Dibujo: Rafael Hernández.- Guía de color:
José de Jesús García.-
YA ESTA A
LA VENTA
LA REVISTA
U ESPADA SALVAJE K
IDONDE LA ACCIÓN Y
LA FANTASÍA K HACEN
REALIDAD!
FECHA DE APARICION
Octubre 27 de 1993
HOMBRES Y HÉROES
publicación semanal
Año VII No. 322
HOMBRES Y HÉROES
Editada por NOVEDADES EDITORES. S A da C V Morelos No 16. 4° piso. México. D F 06040 tal.:
518-54-82 con 9 lineas, ext. 139 Todos los Derechos Reservados (c) Copyright 1992
Impresa en Nueva
Impresora y Editora Mexicana. S.A . ubicada en ti Km 15 Carretera Lago de Guadalupe. San Mateo
Tecoloapan. Edo. de México. Tel.: 379-00-11 Certificado de Licitud de Titulo No. 3104 y Certificado
de Licitud de Contenido No. 2770, expedidos por la C C P R i el 21 de enero de 1988 (No de Expe
diente 1/432"87'75296). Reserva No. 219-88 (Expedida por la Dirección General del Derecho de Au
tor). Franqueo pagado Publicación periódica Permiso Num 054 0588 Características 224751604
Autorizado por SEPOMEX. Prohibida la reproducción parcial o total de esta revista. Cualquier seme
janza entre los personajes y hechos de esta revista con hechos y personajes de la actualidad es me
ra coincidencia Los materiales firmados son responsabilidad txclusiva del autor No se devuelven
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Hombres y Héroes
Emmanuel Haes
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