‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬
‫مؤشر‬‫البورصة‬‫الرئيسي‬ ‫المصرية‬EGX30 ‫مع‬‫مستوى‬ ‫من‬ ‫باألمس‬ ‫المؤشر‬ ‫اقتراب‬13.300‫جزء‬ ‫عادت‬ ‫نقطة‬ ‫لتعود‬ ‫الشي...
‫مؤشر‬‫المصرية‬ ‫البورصة‬‫ة‬‫الصغير‬ ‫لالسهم‬EGX70 ‫الصعودية‬ ‫مستهدفاته‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫السبعيني‬ ‫المؤشر‬ ‫استمر‬ ‫مستوى‬...
‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫ي‬‫التجار‬‫الدولي‬COMI80.8179.5080.5081.7082...
‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫بالم‬‫هيلز‬PHDC3.102.903.023.153.27‫األداء‬:...
‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫المصرية‬‫لإلتصاالت‬ETEL10.109.7510.0010.7011...
‫السهم‬ ‫اسم‬ ‫كود‬ ‫رويترز‬ ‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫العربية‬‫لألسمنت‬ARCC9.278.909.209.659.90‫...
‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫المالية‬‫الصناعية‬‫و‬EFIC16.4115.0016.0016.7...
‫جهات‬‫اإلتصال‬ ‫السميع‬ ‫عبد‬ ‫هيثم‬ ‫مدير‬–‫الفني‬ ‫التحليل‬ ‫ة‬‫إدار‬ HAbdelSameea@arabeyaonline.com ‫الشبيني‬ ‫هشام‬ ‫...
البورصة المصرية تقرير التحليل الفنى من شركة عربية اون لاين ليوم الخميس 22 6-2017
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البورصة المصرية تقرير التحليل الفنى من شركة عربية اون لاين ليوم الخميس 22 6-2017

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البورصة المصرية تقرير التحليل الفنى من شركة عربية اون لاين ليوم الخميس 22-6-2017
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تقرير التحليل الفنى البورصة المصرية من شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية
اضغط على الرابط التالى لتحميل التقرير بصيغة pdf
http://bit.ly/2sY77iS
او من هنا
http://bit.ly/2tR1GPT
لتواصل معنا
للاستفسار على خدمات الشركة وكيفية الاستثمار فى البورصة المصرية
الهاتف من داخل مصر: 01028433301 - 01062659261
الهاتف من خارج مصر: 00201028433301 - 00201062659261
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البورصة المصرية تقرير التحليل الفنى من شركة عربية اون لاين ليوم الخميس 22 6-2017

  1. 1. ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬
  2. 2. ‫مؤشر‬‫البورصة‬‫الرئيسي‬ ‫المصرية‬EGX30 ‫مع‬‫مستوى‬ ‫من‬ ‫باألمس‬ ‫المؤشر‬ ‫اقتراب‬13.300‫جزء‬ ‫عادت‬ ‫نقطة‬ ‫لتعود‬ ‫الشيء‬ ‫بعض‬ ‫اليوم‬ ‫الشرائية‬ ‫القوة‬ ‫تستمر‬ ‫قد‬ ،‫جديد‬ ‫من‬ ‫الشرائية‬ ‫القوة‬ ‫من‬ ‫لمستويات‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫بالمؤشر‬13.400‫ثم‬13.460‫استمرار‬ ‫أما‬ ،‫نقطة‬‫الضغوط‬ ‫مستوى‬ ‫وتخطي‬ ‫البيعية‬13.323‫ألسفل‬ ‫نقطة‬‫إطار‬ ‫داخل‬ ‫التصحيحي‬ ‫الهبوط‬ ‫ليستمر‬ ‫مستويات‬ ً‫ا‬‫مستهدف‬ ،‫الصاعد‬ ‫العام‬ ‫األتجاه‬13.300‫ثم‬13.150‫ثم‬13.050‫نقطة‬. ‫اتجاه‬‫هابط‬‫على‬ ‫صاعد‬ ،‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫االداء‬ ‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫المحافظ‬ ‫في‬ ‫الوزن‬ ‫بتقليل‬ ‫ننصح‬‫مع‬ ‫ائية‬‫ر‬‫الش‬ ‫اكز‬‫ر‬‫الم‬‫لمستوى‬ ‫المؤشر‬ ‫عودة‬ 13.460‫نقطة‬. ‫التوصية‬ ‫التداول‬ ‫قيمة‬(‫باأللف‬) ‫التغير‬ ‫اغالق‬ 683 -0.29% 13.376 ‫مقاومة‬2 ‫مقاومة‬1 ‫دعم‬2 ‫دعم‬1 13.620 13.550 13.300 13.460 ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬
  3. 3. ‫مؤشر‬‫المصرية‬ ‫البورصة‬‫ة‬‫الصغير‬ ‫لالسهم‬EGX70 ‫الصعودية‬ ‫مستهدفاته‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫السبعيني‬ ‫المؤشر‬ ‫استمر‬ ‫مستوى‬ ‫أخرها‬ ‫كان‬ ‫والتي‬634‫المذكور‬ ‫المستوى‬ ‫أعلى‬ ‫األستقرار‬ ،‫نقطة‬ ‫مستويات‬ ‫ألستهداف‬ ‫الطريق‬ ‫يفتح‬641‫ثم‬645‫ثم‬650‫نقطة‬‫عودة‬ ‫أما‬ ، ‫من‬ ‫األرباح‬ ‫جني‬‫مستوى‬ ‫أسفل‬ ‫جديد‬634،‫نقطة‬‫لمستوى‬ ‫يعيده‬628‫نقطة‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫الشرائية‬ ‫القوة‬ ‫ليستعيد‬. ‫والنقل‬ ‫السياحة‬ ‫قطاعات‬ ‫هي‬ ‫للصعود‬ ‫المرشحة‬ ‫القطاعات‬ ‫أهم‬ ‫والكيماويات‬. ‫المدى‬ ‫على‬ ‫صاعد‬ ‫اتجاه‬‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫صاعد‬ ،‫القصير‬ ‫االداء‬ ‫متوسط‬ ‫المحافظ‬ ‫في‬ ‫الوزن‬ ‫جني‬ ‫مع‬ ،‫احتفاظ‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬‫جزئي‬ ‫أرباح‬‫أسفل‬ ‫العودة‬ ‫مع‬‫مستوى‬ 634‫نقطة‬ ‫التوصية‬ ‫التداول‬ ‫قيمة‬(‫باأللف‬) ‫التغير‬ ‫اغالق‬ 683 1.19% 635.59 ‫مقاومة‬2 ‫مقاومة‬1 ‫دعم‬2 ‫دعم‬1 641‫مستهدف‬ 638‫مستهدف‬ 622 628 ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬
  4. 4. ‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫ي‬‫التجار‬‫الدولي‬COMI80.8179.5080.5081.7082.15 ‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫التوصية‬:‫ب‬ ‫ننصح‬‫مستوى‬ ‫أسفل‬ ‫األستقرار‬ ‫مع‬ ‫األرباح‬ ‫جني‬ ‫استمرار‬ 82.00‫مستوى‬ ‫حول‬ ‫الشراء‬ ‫وإعادة‬ ،‫جنية‬80.00‫جنية‬. ‫هيرميس‬HRHO23.9023.2523.7024.8025.40 ‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫التوصية‬:‫األستقرار‬ ‫مع‬ ‫جزئي‬ ‫أرباح‬ ‫بجني‬ ‫ننصح‬‫مستوى‬ ‫أسفل‬ 25.80‫مستوى‬ ‫حول‬ ‫الشراء‬ ‫وإعادة‬ ،‫جنية‬23.70‫جنية‬. ‫تليكوم‬ ‫جلوبال‬GTHE6.676.406.586.836.95‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬6.58،6.95‫جنية‬. ‫مصطفى‬ ‫طلعت‬TMGH7.377.007.257.507.72‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫أقل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫مستوى‬ ‫أسفل‬ ‫األستقرار‬ ‫مع‬ ‫بالخروج‬ ‫ننصح‬7.40‫جنية‬. ‫لإلسكان‬ ‫نصر‬ ‫مدينة‬MNHD23.5222.0022.7023.6524.00 ‫األداء‬:‫أعلى‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫من‬ ‫أعلى‬ ‫المتوسط‬ ‫التوصية‬:‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬ ‫بالمتاجرة‬22.70،24.00‫جنية‬. ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬ ‫السوق‬ ‫علي‬ ‫ة‬‫نظر‬
  5. 5. ‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫بالم‬‫هيلز‬PHDC3.102.903.023.153.27‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬3.02،3.15‫جنية‬. ‫الجديدة‬ ‫مصر‬HELI27.9426.2527.0028.0029.00‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬27.00،29.00‫جنية‬. ‫سوديك‬OCDI14.1413.7014.0014.7015.00‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬14.00،15.50‫جنية‬. ‫إعمار‬EMFD2.682.602.672.822.96 ‫األداء‬:‫أعلى‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫من‬ ‫أعلى‬ ‫المتوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬2.67،2.96‫جنية‬. ‫حديد‬‫عز‬ESRS21.1920.4520.9021.8022.80‫األداء‬:‫أعلى‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫مستويي‬ ‫بين‬ ‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬20.90،21.80‫جنية‬. ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬ ‫السوق‬ ‫علي‬ ‫ة‬‫نظر‬
  6. 6. ‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫المصرية‬‫لإلتصاالت‬ETEL10.109.7510.0010.7011.40‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫التوصية‬:‫مستويي‬ ‫بين‬ ‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬10.00،10.70‫جنية‬. ‫لألتصاالت‬ ‫اسكوم‬‫ر‬‫أو‬OTMT0.670.620.660.700.72‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بتقليل‬ ‫ننصح‬‫مستوى‬ ‫حول‬ ‫المراكز‬0.70‫جنية‬. ‫بايونيرز‬PIOH8.678.008.509.009.45‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬8.50،9.45‫جنية‬. ‫سيدي‬‫كرير‬SKPC16.6515.7016.3017.0017.70‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫مستويي‬ ‫بين‬ ‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬16.30،17.70‫جنية‬. ‫أموك‬AMOC10.259.389.8510.7011.00‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬ ‫بالمتاجرة‬9.85،10.70‫جنية‬. ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬ ‫السوق‬ ‫علي‬ ‫ة‬‫نظر‬
  7. 7. ‫السهم‬ ‫اسم‬ ‫كود‬ ‫رويترز‬ ‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫العربية‬‫لألسمنت‬ARCC9.278.909.209.659.90‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬9.20،9.90‫جنية‬. ‫لإلنشاءات‬ ‫اسكوم‬‫ر‬‫أو‬ORAS121.25115.00119.00122.75130.00 ‫األداء‬:‫أعلى‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بزيادة‬ ‫ننصح‬‫مستوى‬ ‫تخطي‬ ‫مع‬ ‫الشراء‬ ‫مراكز‬122.75 ‫مستوى‬ ً‫ا‬‫مستهدف‬ ‫ألعلى‬ ‫جنية‬130.00‫جنية‬. ‫ات‬‫ر‬‫لإلستشا‬ ‫القلعة‬CCAP0.800.750.780.830.87‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫المتوسط‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬0.78،0.83‫جنية‬. ‫لحليج‬ ‫العربية‬‫األقطان‬ACGC4.784.504.655.005.15‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫مثل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬4.65،5.00‫جنية‬. ‫النساجون‬‫الشرقيون‬ORWE18.3217.6518.1018.7019.40‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫ننصح‬‫مستوى‬ ‫أسفل‬ ‫المراكز‬ ‫بتقليل‬18.70‫جنية‬. ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬ ‫السوق‬ ‫علي‬ ‫ة‬‫نظر‬
  8. 8. ‫السهم‬ ‫اسم‬‫رويترز‬ ‫كود‬‫اخر‬‫سعر‬‫دعم‬2‫دعم‬1‫مقاومة‬1‫مقاومة‬2‫التوصية‬ ‫المالية‬‫الصناعية‬‫و‬EFIC16.4115.0016.0016.7517.40‫األداء‬:‫أقل‬‫من‬‫السوق‬ ‫أداء‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬16.00،17.40‫جنية‬. ‫للتنمية‬ ‫األهلي‬AFDI11.4311.0011.2512.5013.00‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫نفس‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬11.25،12.50‫جنية‬. ‫انس‬‫ر‬‫ت‬ ‫إيجي‬ETRS7.857.157.608.258.80‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫نفس‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬7.60،8.80‫جنية‬. ‫للتوكيالت‬ ‫القناة‬CSAG7.907.407.858.258.78‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫أقل‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬7.85،8.25‫جنية‬. ‫للمنتجعات‬ ‫المصرية‬EGTS0.990.920.951.001.04‫األداء‬:‫السوق‬ ‫أداء‬ ‫نفس‬‫الوزن‬‫المحافظ‬ ‫في‬:‫متوسط‬ ‫التوصية‬:‫بالمتاجرة‬ ‫ننصح‬‫مستويي‬ ‫بين‬0.95،1.04‫جنية‬. ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬ ‫السوق‬ ‫علي‬ ‫ة‬‫نظر‬
  9. 9. ‫جهات‬‫اإلتصال‬ ‫السميع‬ ‫عبد‬ ‫هيثم‬ ‫مدير‬–‫الفني‬ ‫التحليل‬ ‫ة‬‫إدار‬ HAbdelSameea@arabeyaonline.com ‫الشبيني‬ ‫هشام‬ ‫مدير‬–‫التحليل‬ ‫ة‬‫إدار‬‫المالي‬ HElShebeini@arabeyaonline.com ‫حسين‬ ‫عمر‬ ‫مدير‬–‫ة‬‫إدار‬‫العمالء‬ ‫خدمة‬ OHussein@arabeyaonline.com ‫تم‬‫ة‬‫إدار‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬‫الفني‬ ‫التحليل‬‫بالشركة‬‫المعلومات‬‫و‬ ‫البيانات‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫وتم‬ ،‫للجميع‬ ‫ومتاحة‬ ‫ة‬‫متوفر‬ ‫مصادر‬ ‫من‬.‫علما‬‫يجب‬ ‫ال‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫إستثمارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫أية‬ ‫إتخاذ‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫للش‬ ‫كحافز‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫أن‬‫أن‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ما‬‫ومعلومات‬‫عادلة‬ ‫إنها‬ ‫إعتقادنا‬ ‫في‬‫ودقيقة‬‫ها‬‫نشر‬ ‫وقت‬.‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ة‬‫إدار‬‫الشركة‬‫ال‬‫تتحمل‬ ‫إستثمارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫أية‬ ‫إتخاذ‬ ‫في‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫إستخدام‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫خسائر‬ ‫ألية‬ ‫نتيجة‬ ‫مسئولية‬ ‫أي‬. ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫في‬ ‫للوساطة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫عربية‬ ‫عوده‬ ‫بنك‬ ‫مجموعة‬ ‫شركات‬ ‫إحدي‬

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