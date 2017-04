Intervenção de Adalmir José de Souza, Director da ABEPH

Powerpoint de suporte à intervenção efectuada por Adalmir José de Souza, Director Executivo da ABEPH, na “Conferência dos Portos de Língua Portuguesa”, evento organizado pela APLOP e que decorreu a 4 de Abril de 2017, na “INTERMODAL – Feira Internacional de Logística”,

em São Paulo (Brasil).

Apresentação integrada no Painel 1, sob a epígrafe “Desenvolvimento do Comércio entre os Países de Língua Portuguesa”.



A conferência contou com a presença da Ministra do Mar do governo português, Ana Paula Vitorino.



