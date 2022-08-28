WEB DEVELOPMENT DIPLOMA v1.pdf

كتاب مسار تطوير تطبيقات الويب

من حوالي سنة تقريبا انهيت تدريب "دبلوب تطوير الويب" وعملت بعدها على تجميع محتوى الدبلوم في كتاب واحد



هذا الكتاب يحوي معلومات جيدة عن لغات البرمجة المستخدمة في مجال بناء تطبيقات الويب مثل :



PHP , JS بلاضافة الى MYSQL و لغات التصميم HTMLو CSS وايضا Bootstrap V4 و أخيراً JQuery











#php



#javascript



#css #css3



#html



#mysql



#jquery



#boostrap



#webdevelopment