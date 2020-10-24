صدر حديثا عن المؤلف علي طه النوباني الطبعة الثانية من رواية دموع فينيس على شكل كتاب إلكتروني، علما بأن الطبعة الأولى قد صدرت ورقيا في العاصمة الأردنية عمان عام 2017 عن دار البيروني للنشر والتوزيع.

ويذكر أن أحداث الرواية تدور في مدينة جرش الأردنية بشكل رئيسي. أما زمنيًا فتدور أحداثها في فترتين زمنيتين يفصل بينهما ألفا عام تقريبا، الفترة الرومانية والزمن الحالي، وتشتبك الرواية مع قضايا فكرية وإنسانية حرجة مثل: الدين والإرهاب، الحب والجنس، حقوق الإنسان، وغير ذلك.

يقول الناقد الدكتور ربيع محمود ربيع عن رواية دموع فينيس: ما يميّز رواية "دموع فينيس" ويجعلها ترتفع عن الخطاب المباشر هو لغة الرواية الرشيقة القادرة على السرد بسلاسة وإمتاع، والمبنية على التجريب غير المغالي؛ فيمر الكاتب بين الأحداث والشخصيات ملتقطًا أبرز تفاصيلها، كما أنه يترك المجال –حينما يستدعي الأمر- متاحًا لبعض الأصوات لتعبر عن مكنوناتها، ولا ينسى صوت جرش الرومانية المليء بعبق التاريخ دون أن يشعرنا بالتشتت أو الملل، ودون أن تتملّك القارئ الرغبة في ترك الرواية.

ويقول الناقد والشاعر عبد الرحيم جداية عن "دموع فينيس": ليست المجانية سلوكا روائيا في رواية دموع فينيس فلكل لفظ معنى ودلال لمن يتتبع خيوط الرواية التي تبدأ بتقدمة درامية عبارة عن حادث سيارة على يمين الشارع حيث يقف وهيب متنحيا بسيارته الكورية الصنع لتأتي سيارة ألمانية الصنع وتضربها من الخلف فيتساءل القارئ لماذا حدد سيارة bmw لفتى مدلل لا يحمل رخصة قيادة.

هذا المدخل الروائي مشهد استباقي للأحداث دال على صراع الحضارات والثقافات داخل المجتمعات بشرائحها وداخل الشريحة نفسها حيث زكية زوجة وهيب متدينة على غير علم، ووالدها متدين طيب بسيط يرى الخير في الناس، أما شقيق زكية فهو متدين متطرف حد جز الرؤوس دون رحمة. كما هو دال على الصراعات الحزبية وأعضاء الحزب الواحد الذين يحققون مصالحهم على حساب الحزب.

ويقول الكاتب والمترجم فتح عبد الفتاح كساب عن الرواية: لجأ الراوي إلى استخدام تقنية الصدمة والمفاجأة في الخط الروماني والحديث؛ ففي الفصل الخامس الروماني ظهرت هذه التقنية مبرزة الثنائيات الضدية بكل وضوح؛ فَ (نيرفا) المتجهة للسوق لشراء "عبد" تنهار أمام مشهد أخيها بين يدي النخاس معروضا للبيع، وقبل ذلك كانت تتضرع للآلهة لحفظ زوجها من أخطار السفر، لكنها تكيل الشتائم لنفس الآلهة في السوق عند مشاهدة أخيها معروضا للبيع.

يذكر أن المؤلف سيوفر الطبعة الثانية بصيغتها الإلكترونية للقارئ العربي للتحميل على المكتبات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.