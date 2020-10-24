دموع فينيس

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‫رواية‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ 2020
‫ح‬‫للمؤلف‬ ‫محفوظة‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫قوق‬ ‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫المملكة‬ ‫الوطنية‬ ‫المكتبة‬ ‫دائرة‬ ‫لدى‬ ‫اإليداع‬ ‫ر...
‫رواية‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ 2020
7 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫إ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫غ‬‫ينب‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬...
8 (1) ‫كذ‬‫ألن:ق‬ ‫يب‬ ‫و‬‫يي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ييذهم‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذهع‬‫ي‬‫ش‬‫...
9 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ب‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ي‬‫و‬ ‫ي:م‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ذ‬‫ي:إ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫...
10 ‫كذ‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫قا‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫لي‬ ‫يذق‬‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫ييذهم‬‫ي‬‫ا‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫رق‬ ‫ذ...
11 ‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫يد‬‫ي‬‫ب‬‫ين‬‫ي‬ ‫بذلع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫يح‬ ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يمء‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ، ‫ي:ه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذ...
12 (2) ‫م‬‫د‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬ ‫ه‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ، ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫اأ‬ ‫ر‬ ‫ذكي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬ ‫ل‬‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذوه‬‫ي...
13 ‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫...
14 ‫و‬‫يد‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ئ‬‫ول‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫طيم‬ ‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫ذه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يقذين‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫يذ‬ ‫ي...
15 ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ :‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير؟‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫أ...
16 :‫يدا‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫وه‬ ‫يب‬‫ي‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫إ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ظ‬:‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫بذب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ف‬‫و...
17 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ : ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لنغي‬ ‫ينذء‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫بن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫فر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫يي‬‫...
18 ‫و‬ ‫ري‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ :‫ا‬ ‫يم‬‫د‬ ‫مخ‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫لشديد‬ ‫ذق‬ ‫ل‬ . ‫ك‬ ‫لعذ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬...
19 ‫انذء‬ ‫ألذ‬ .‫ت‬ ‫لبذ‬ ‫إ‬ ‫لرألذ‬ ‫ذ‬ ‫:ك‬ ‫ب‬‫يت‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ‫فقد‬‫ير‬‫ي‬‫ظ‬‫من‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ء‬ ‫وه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫بذ...
20 -‫أل‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫لي‬‫شذ‬‫؟‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫لق‬ ‫أ‬ ‫لر‬‫رف‬‫صذء‬‫ألقذب‬‫أ‬‫كظر‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ،‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫...
21 :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ك‬ ‫يندكت‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ن؟‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ب‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫وك‬ ...
22 ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ييدو‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ظ‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫لب‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫حرو‬ ‫ل‬...
23 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫يذألر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫...
24 .... ‫ول‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫قذ‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ق‬ ‫قذطع‬ ‫لقذير‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ين‬‫ي‬ ‫ك‬‫و‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬ ‫ب‬‫حب‬.‫ن‬ ‫...
25 (3) ‫ه‬‫م‬‫د‬ ‫ألح‬ :‫ب‬‫م‬‫ير‬‫ي‬‫ش‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ذك‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫ير‬ :‫كذك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫...
26 ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫و‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫لعذ‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫...
27 ‫كر‬ ‫ي‬‫ي‬‫م‬‫لن‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ذ‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬:‫ي‬‫ي‬ ‫أ‬‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ص‬‫لي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ب‬‫وهو‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ،...
28 (4) ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يأ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫م‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يركن‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ينقك‬‫ي‬‫ي‬‫...
29 ‫ي‬‫ب‬‫لم‬ ‫إ‬ ‫ل‬ : ‫ف‬ ‫ذم‬ ‫بدفع‬ ‫لنم‬ ‫أ‬ ‫لر‬ ‫ر‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ .‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫أل‬...
30 (5) ‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫بين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬:‫يعذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫...
31 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫قيق‬‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬:‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ألعر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يث‬‫ي...
32 ‫ييي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫يي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫ي‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬...
33 ،‫يد‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ق‬‫طب‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫م‬‫يذ‬‫ي‬ ‫ألذأل‬ ‫و‬‫يبيذ‬‫ي‬‫ش‬‫ا‬ ‫ييذ‬‫ي‬‫ا‬‫كر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ‫ي...
34 ‫ان‬ ‫و‬‫ك‬‫ك‬ ‫قذ‬ -‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يي‬ ‫يح‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي...
35 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يند‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ذء‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي...
36 -‫ي‬‫د‬ ‫ذ‬ ‫ل‬‫ن‬‫ن‬، ‫يد‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لنر‬ ‫أل‬ :‫ويق‬‫م‬‫كبر‬ ‫هللا‬‫م‬‫ي‬‫م‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫لدبذ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ق‬...
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
دموع فينيس
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دموع فينيس

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صدر حديثا عن المؤلف علي طه النوباني الطبعة الثانية من رواية دموع فينيس على شكل كتاب إلكتروني، علما بأن الطبعة الأولى قد صدرت ورقيا في العاصمة الأردنية عمان عام 2017 عن دار البيروني للنشر والتوزيع.
ويذكر أن أحداث الرواية تدور في مدينة جرش الأردنية بشكل رئيسي. أما زمنيًا فتدور أحداثها في فترتين زمنيتين يفصل بينهما ألفا عام تقريبا، الفترة الرومانية والزمن الحالي، وتشتبك الرواية مع قضايا فكرية وإنسانية حرجة مثل: الدين والإرهاب، الحب والجنس، حقوق الإنسان، وغير ذلك.
يقول الناقد الدكتور ربيع محمود ربيع عن رواية دموع فينيس: ما يميّز رواية "دموع فينيس" ويجعلها ترتفع عن الخطاب المباشر هو لغة الرواية الرشيقة القادرة على السرد بسلاسة وإمتاع، والمبنية على التجريب غير المغالي؛ فيمر الكاتب بين الأحداث والشخصيات ملتقطًا أبرز تفاصيلها، كما أنه يترك المجال –حينما يستدعي الأمر- متاحًا لبعض الأصوات لتعبر عن مكنوناتها، ولا ينسى صوت جرش الرومانية المليء بعبق التاريخ دون أن يشعرنا بالتشتت أو الملل، ودون أن تتملّك القارئ الرغبة في ترك الرواية.
ويقول الناقد والشاعر عبد الرحيم جداية عن "دموع فينيس": ليست المجانية سلوكا روائيا في رواية دموع فينيس فلكل لفظ معنى ودلال لمن يتتبع خيوط الرواية التي تبدأ بتقدمة درامية عبارة عن حادث سيارة على يمين الشارع حيث يقف وهيب متنحيا بسيارته الكورية الصنع لتأتي سيارة ألمانية الصنع وتضربها من الخلف فيتساءل القارئ لماذا حدد سيارة bmw لفتى مدلل لا يحمل رخصة قيادة.
هذا المدخل الروائي مشهد استباقي للأحداث دال على صراع الحضارات والثقافات داخل المجتمعات بشرائحها وداخل الشريحة نفسها حيث زكية زوجة وهيب متدينة على غير علم، ووالدها متدين طيب بسيط يرى الخير في الناس، أما شقيق زكية فهو متدين متطرف حد جز الرؤوس دون رحمة. كما هو دال على الصراعات الحزبية وأعضاء الحزب الواحد الذين يحققون مصالحهم على حساب الحزب.
ويقول الكاتب والمترجم فتح عبد الفتاح كساب عن الرواية: لجأ الراوي إلى استخدام تقنية الصدمة والمفاجأة في الخط الروماني والحديث؛ ففي الفصل الخامس الروماني ظهرت هذه التقنية مبرزة الثنائيات الضدية بكل وضوح؛ فَ (نيرفا) المتجهة للسوق لشراء "عبد" تنهار أمام مشهد أخيها بين يدي النخاس معروضا للبيع، وقبل ذلك كانت تتضرع للآلهة لحفظ زوجها من أخطار السفر، لكنها تكيل الشتائم لنفس الآلهة في السوق عند مشاهدة أخيها معروضا للبيع.
يذكر أن المؤلف سيوفر الطبعة الثانية بصيغتها الإلكترونية للقارئ العربي للتحميل على المكتبات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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دموع فينيس

  1. 1. ‫رواية‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ 2020
  2. 2. ‫ح‬‫للمؤلف‬ ‫محفوظة‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫قوق‬ ‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫المملكة‬ ‫الوطنية‬ ‫المكتبة‬ ‫دائرة‬ ‫لدى‬ ‫اإليداع‬ ‫رقم‬ 4225/10/2020 813,9 ‫الن‬,‫وباني‬‫طه‬ ‫علي‬ ‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫فينيس/علي‬ ‫دموع‬–:‫جرش‬,‫المؤلف‬2020 (242.‫ص‬ ) :‫إ‬ .‫ر‬4225/10/2020. /‫الحديث‬ ‫العصر‬ /‫العربي‬ ‫األدب‬ /‫العربية‬ ‫/القصص‬ :‫الواصفات‬ ‫عب‬ُ‫ي‬ ‫وال‬ ‫مصنفه‬ ‫محتوى‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ ‫كامل‬ ‫المؤلف‬ ‫يتحمل‬‫هذا‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫المكتبة‬ ‫دائرة‬ ‫رأي‬ ‫عن‬ ‫المصنف‬‫أخرى‬ ‫حكومية‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ :‫المؤلف‬ :‫الناشر‬ ‫جرش‬-‫األردن‬-‫البريدي‬ ‫الرمز‬26110 :‫نقال‬ ‫هاتف‬00962777849083 :‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬alitnobani@gmail.com ‫الغالف‬ ‫تصميم‬‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ :‫الداخلي‬ ‫والتصميم‬ ‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ ‫للمؤلف‬ ‫الغالف‬ ‫لوحة‬ ‫الطبعة‬‫الثانية‬2020 )‫(ردمك‬ISBN 978-9957-67-685-8
  3. 3. ‫رواية‬ ‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ 2020
  4. 4. 7 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫إ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫غ‬‫ينب‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لرو‬ ‫مرقيم‬ ‫مم‬ ‫وقد‬ ،‫لحديث‬ ‫لعصر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يدوه‬ ‫ي:ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ف‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ه‬ ‫بذ‬1،2،3‫يدوه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ل‬ ‫و‬ ، ‫يذ‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬‫يذ‬‫ي‬‫ب‬‫مقري‬‫يرقيم‬‫ي‬‫م‬ ‫يم‬‫ي‬‫م‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ، ‫ي:ل‬‫ص‬‫ف‬‫يذ‬‫ق‬‫ه‬ ‫بذ‬I, II, III, IV, V, VI, VII….
  5. 5. 8 (1) ‫كذ‬‫ألن:ق‬ ‫يب‬ ‫و‬‫يي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ييذهم‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذهع‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يذهل‬‫ي‬‫ا‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫لنر‬ ‫ين‬‫ي‬‫ق‬‫نا‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ب‬ ،‫لشذهع‬،‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫و‬‫ء‬ ‫وه‬ ‫ذ‬‫أل‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫يذكي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬:‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫لينحذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫لي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫لنذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يرل‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫وف‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يك‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫لع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫يذكي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫يب‬‫ي‬‫ص‬‫كن‬ ‫و‬ ،‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يرع‬‫ي‬‫ص‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ذ‬
  6. 6. 9 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ب‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ي‬‫و‬ ‫ي:م‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ذ‬‫ي:إ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫يد‬ .‫.م‬.‫ل:إ‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ظ‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذبأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫أل‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫لخ‬ ‫أل‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫يذه‬ ‫ب‬ ‫لادألت‬‫ي‬‫ي‬‫ذ‬‫ف‬‫ع‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يدف‬‫ي‬‫ك‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ن:ك‬ ‫ن‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫يري‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ي‬‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬‫م‬‫ياد‬‫ي‬‫ل‬‫فذ‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬‫يذل‬‫ي‬‫ب‬:‫ق‬‫ي‬‫يم‬‫ي‬ ،‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫م‬‫ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬ ‫بذ‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬‫رو‬‫و‬ ‫و‬ ،‫د‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ادوش‬‫م‬‫ي‬:‫:ل‬ ‫بعيني‬‫ي‬‫ب‬‫لين‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ك‬‫ي‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫لنذ‬ ‫ز‬ ‫ألذ‬ ‫يني‬. ‫ك‬ ‫ع‬ ‫يت‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يرل‬‫ي‬‫ا‬ ‫يحقت‬‫ي‬‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬ :‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ب‬ ‫ك:ع‬ ‫أل‬ ‫لصن‬ ‫ذكين‬ ‫ل‬ ‫ايذه‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لخ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يغير‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ : ‫ل‬ ‫ييذهم‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫وو‬ ، ‫ألذ‬ ‫كثنت‬ ‫قد‬ ‫ين‬ ‫لخ‬ ‫د‬ ‫قذ‬ ‫ل‬‫يذ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫عند‬ ‫ل‬ ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ش‬ ‫ين‬‫ي‬‫ن‬‫لثذأل‬ ‫يذوز‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫يأ‬‫ي‬ ‫يح‬‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ين‬‫ي‬‫ص‬‫ها‬
  7. 7. 10 ‫كذ‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫قا‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫لي‬ ‫يذق‬‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫ييذهم‬‫ي‬‫ا‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫رق‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫ار‬.‫ذ‬ ‫و‬ ، ‫يذ‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫يدو‬‫ي‬‫ب‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يعر‬‫ي‬‫ل‬ ،‫ع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬‫ب‬‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫د‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫أل‬ ‫ييذهم‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫مب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫نح‬ ‫ل‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫من‬ ‫يبذ‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ظ‬ .‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬: ‫أل‬ ‫يأ‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫يد‬‫ي‬‫ش‬‫لح‬‫يذ‬‫ي‬‫ق‬ ،‫ء‬ :‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ين‬‫ي‬‫ل‬‫بد‬ ‫يدإ‬‫ي‬‫م‬‫ير‬ ‫ين‬‫ي‬‫أل‬‫لقذ‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬:‫ط‬ ، ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫بدف‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫فع‬ ‫مه‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ل‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ر‬ ‫يرز‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫د‬ ‫و‬ : ‫هفعت‬ ‫بذ‬ ‫ي‬ ‫يث‬ ‫و‬ ،‫م‬ ‫ئ‬ ‫ط‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫دي‬ ‫ل‬‫م‬‫يدق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ، ‫يديق‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ‫كثير‬. ‫اريان‬ ‫هام‬ ‫و‬ ‫لحذ‬ ‫يأ‬ ‫م‬ ‫ين‬ ‫كي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذء‬،‫لشرطر‬:‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫بخ‬ ‫يذفذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ييع‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫وه‬ ، ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫يذهع‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألننظ‬‫وه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫طر‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬‫ك‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ط‬‫اذه‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يح‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ .‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫مب‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫قذب‬ ‫يت‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ييذه‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬‫ي‬‫غ‬‫لبذل‬ ‫إلذبذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫يخ‬ ‫يم‬‫ي‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫د‬ ‫يذه‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذكا‬‫ي‬‫ف‬ ،‫يغيأ‬‫ي‬‫ش‬‫ن‬ ‫ل‬
  8. 8. 11 ‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫يد‬‫ي‬‫ب‬‫ين‬‫ي‬ ‫بذلع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫يح‬ ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يمء‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ، ‫ي:ه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬‫و‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫لي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫لخ‬‫ي‬‫يد‬‫ي‬‫ص‬‫ه‬‫ي:م‬‫ي‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ألم‬. ‫بذ‬ ‫ل‬ ‫ايذه‬ :‫ل‬ ‫ألثأ‬ ‫ذ‬
  9. 9. 12 (2) ‫م‬‫د‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬ ‫ه‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ، ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫اأ‬ ‫ر‬ ‫ذكي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬ ‫ل‬‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذوه‬‫ي‬ ‫ل‬،‫ي‬‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ه‬‫ي‬‫د‬‫يذل‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يق‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫و‬ ،‫يذألر‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ب‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫فذكن‬ ،‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ك‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ . ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ز‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫قذك‬ ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫نر‬ ‫ه‬ ،‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذير‬‫ي‬‫ا‬‫م‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬‫منحر‬ ‫بقينذ‬ ‫ر‬ ‫ذكي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫يصرع‬‫بك‬ ‫أل‬ ‫كذ‬ ‫ذك‬ ‫ل‬ ‫لعر‬. ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬‫وين‬ ،‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫فر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫بت‬ ‫ذ‬ ‫بين‬ ،‫لغرفن‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫:ل‬‫ي‬‫ي‬‫زك‬ ‫ن‬ ‫زو‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ك‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬ ‫ي‬:‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫من‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذء‬‫ي‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬ ،‫يم‬ ‫ير‬‫ي‬‫ل‬ ‫يياذ‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫بذل‬‫د‬، ‫بذكر‬ :‫ايصح‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫وقذ‬‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ .‫ن‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫لي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ف‬ ‫ه‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫لخذك‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ز‬ ‫ر‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ر‬
  10. 10. 13 ‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫لقذ‬ ‫ذ‬ :‫أل‬‫لح‬. ‫في‬ ‫ي‬‫ت‬ ‫م‬ ‫لنر‬ ‫ر‬ ‫ف‬‫ير‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ش‬‫ذء‬ ‫بذل‬‫م‬‫يي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ك‬ ‫يعنر‬ ‫قد‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫يأ‬‫ي‬ ‫غ‬، ‫يبذ‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬:‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ش‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ف‬‫ذ‬ ‫يذء‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫كذب‬ ‫ف‬‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬ ‫و‬ ،‫ذ‬ ‫ي‬‫لرإ‬ ‫يشب‬ ‫كظذ‬ ‫أ‬ ‫يع‬‫ين‬‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بذلننقي‬‫أ‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫لحن‬، ‫ومد‬‫و‬‫و‬ ‫ذء‬ ‫بذل‬‫ك‬‫ي‬‫ك‬‫م‬‫كريم‬‫م‬‫أل‬ ‫بذلبشر‬ ‫نذين‬ !‫لذكيأ‬ ‫نحضر‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي:أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يرإ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ل‬‫ياأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ : ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫خم‬‫م‬‫يرق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫لن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يرق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ولن‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫نبق‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫:ز‬‫ل‬ ‫ع‬‫يدا‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يل‬‫ي‬‫ض‬‫ب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أ‬ ‫أ‬‫يغ‬‫ي‬‫ش‬‫ي‬ ‫يبع‬‫ي‬‫ل‬ ،‫يير‬‫ي‬‫ص‬‫ق‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫يخن‬‫ي‬‫ض‬‫أل‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ربذ‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫منق‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫لخم‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ئ‬‫لنعب‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬ ‫يغ‬ ‫آلار‬ ‫لبع‬ ‫و‬ ،‫ديد‬ ‫أل‬ ‫يذ‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يي‬‫ي‬‫غ‬‫ل‬ ‫ذه‬ ‫كثر‬ ‫ذ‬‫ي‬‫أل‬ ،‫اأ‬ ‫ل‬‫م‬‫يم‬‫ي‬ ‫ف‬
  11. 11. 14 ‫و‬‫يد‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ئ‬‫ول‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫طيم‬ ‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫ذه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يقذين‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫يذ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ه‬ ‫يم‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫يأء‬‫ي‬‫أل‬ ‫و‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ق‬‫لحدي‬‫ذ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫يري‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ع‬ ‫أل‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ئ‬‫ول‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫و‬ ‫ذ‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬‫يح‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬ ‫نخ‬ ‫ل‬ ‫يذط‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ :‫ن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫بي:م‬ ‫ذء‬ ‫ل‬ :‫ل:ل‬ ‫كبر‬ ‫رلن‬ ‫ب‬.‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫فإ‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫لابي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬ ‫ألر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫بي‬ ‫ياأ‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ذ‬ ‫ذه‬ ‫يصرع‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ضنم‬ ‫نخ‬ ‫ل‬ ‫نذط‬ ‫ل‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ر‬ ‫يرق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫هللا‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ئ‬‫معب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬‫ن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫كذ‬ ‫ام‬،‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ذل‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫قذ‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫و‬‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ :‫ي‬‫ي‬‫ض‬ ‫وي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ير‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذط‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ .‫ين‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ركذم‬ ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ييدف‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬ ، ‫ييذهم‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫يذلي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫كذأل‬ ‫يأ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫لن‬‫و‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫لر‬ ‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫و‬ ‫؟‬ ‫يذلي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫بق‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫مغا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ء‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫لبد‬ ‫عأ‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذب‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ط‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫يدا‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ين؟‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬
  12. 12. 15 ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ :‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير؟‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫أل‬ ‫د‬ ‫اي‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ألذ؟‬ ‫لرء‬ ‫لقذير‬‫ي‬‫ق‬‫ر‬‫ي‬‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫أل‬ ‫نذل‬‫ب‬‫غ‬‫؟‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫أل‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫كي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫مب‬ ‫يعبن‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫عذ‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫لك‬ ‫و‬ ‫نم‬ ‫ش‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫وقت‬ ‫ارع‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يذه‬ ‫ل‬ ‫يذطك‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫وظي‬ ‫يحذف‬ ‫ر‬ ‫ل‬‫يركذ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ينقك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫و‬ ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫منا‬ ‫م‬ ‫يذم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬ ‫وألر‬ ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ .‫ألضنين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫من‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ،‫يعن‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫يذلن‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬ ،‫لبذكر‬ ‫لصبذ‬ ‫ألن‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫فدو‬ :‫ين‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫نذل‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫كب‬‫ين‬‫ي‬ :‫ل‬ ‫ذ‬ ‫يدأل‬‫ي‬‫ق‬‫ين‬ ‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫م‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫يرق‬‫ي‬‫غ‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫خ‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ووظي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬: ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫يذلخ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي‬‫د‬ :‫يدي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ف‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬‫ر‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫بعك‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫خذ‬ ‫بذل‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫لق‬ ‫يرق‬‫ي‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫يرق‬‫ي‬‫ي‬‫غ‬‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫خ‬‫ف‬ ‫يب‬‫ي‬‫ن‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ألن‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي:إ‬‫ي‬‫ن‬‫ويح‬ ،‫يذع‬‫ي‬ ‫م‬ ‫بذ‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫وطقم‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫لب‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫بذل‬ ‫د‬‫ي‬ ‫ن‬‫أل‬ ‫ب‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬ ، :‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬
  13. 13. 16 :‫يدا‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫وه‬ ‫يب‬‫ي‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫إ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ظ‬:‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫بذب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ف‬‫و‬ .‫ن‬ ‫ل‬‫ين‬‫ي‬‫ف‬‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫نذ‬ ‫يذلن‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫زو‬ ‫أل‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ ‫يدأل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ديد‬ ‫يبذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ء‬ ‫وه‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫لي‬ ‫ن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫وي‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫وه‬ ‫ي‬‫ت‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫يث‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألن‬ ‫يرطن‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬ ‫يبذ‬‫ي‬‫ض‬‫لق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬ ‫م‬.‫مرألش‬ ‫ذ‬ ‫ي:ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫زو‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫لقرف‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يدا‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫يذلن‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ر‬‫أل‬.‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬‫ي‬‫ق‬ ‫ألع‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ب‬‫بذلغ‬ ‫يئن‬ ‫أل‬ ‫ن‬ ‫قدي‬ ‫ن‬ :‫ل‬ ‫كظر‬ ‫نت‬ ‫ل‬ .‫م‬ ‫ل‬ ‫اذل‬ ‫لعد‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ن‬‫ك‬ ،‫لصذلن‬ ‫لده‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ا‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬‫خ‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫قصير‬ ‫ن‬ ‫لر‬ ‫زكين‬‫يث‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ن‬‫دي‬ ‫ل‬ ‫يذوه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫لغذ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫لق‬ ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ش‬‫ب‬ ‫أ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يم‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫لن‬ ‫و‬ ‫يروق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ : ‫يي‬‫ي‬‫ا‬‫و‬ ، ‫ني‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫لنر‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ينراذء‬‫ي‬‫ا‬
  14. 14. 17 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ : ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لنغي‬ ‫ينذء‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫بن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫فر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ . ‫ده‬ ‫بعن‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫لقري‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫لغذ‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫كثي‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يعن‬‫ي‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬ ‫لح‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫فع‬‫ييك‬‫ي‬‫ي‬ ‫ظ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ذ‬ ‫أل‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫مخ‬ ‫ي:ل‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬‫يروه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ول‬ ، ‫بي‬ ‫أل‬ ‫ر‬ ‫بذلن‬ ‫لحذهقن‬ ‫ع‬ ‫لش‬ ‫لعن‬ ‫مبد‬ ‫ل:قت‬ ،‫نت‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫إ‬ ‫ك‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫كر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫وك‬ ،‫ذه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬ ‫ك‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ول‬ .‫ين‬‫ي‬‫ن‬‫دي‬ ‫ل‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫و‬:‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يع:ه‬‫ي‬‫ل‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫غذ‬‫ر‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ع‬‫طبي‬ ‫ذبن‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ب‬‫يأ‬‫ي‬‫ص‬‫ألن‬ ‫يرء‬‫ي‬‫ل‬ ،‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫لرء‬ ‫ذ‬ ‫ينقص‬ ‫و‬ !‫ألريضن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫فذلابي‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫لابي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ا‬‫ار‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫يأ‬‫ي‬‫ظ‬ .:‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫لن‬‫ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬ ‫د‬ ‫ألش‬‫م‬:‫ي:مي‬‫م‬‫ن‬ ‫كثي‬ ‫لغذبن‬‫ي:م‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ‫ل:ه‬‫يأ‬‫ي‬‫ب‬ ‫ذم‬ ‫م‬ :‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬ :‫ألنن‬ ‫ذ‬:‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ذه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي:ه‬‫ي‬‫ي‬‫لا‬ ‫ي‬ ‫كر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫و‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫وار‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫لقري‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫لغذ‬ ‫م‬‫:ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫في‬ ‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫يبب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬
  15. 15. 18 ‫و‬ ‫ري‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ :‫ا‬ ‫يم‬‫د‬ ‫مخ‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫لشديد‬ ‫ذق‬ ‫ل‬ . ‫ك‬ ‫لعذ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ينم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫نخ‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يم‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ييق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ف‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬،‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫لقري‬ ‫يذفير‬‫ي‬‫ص‬‫لع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ذلين‬ ‫ل‬ ‫زألن‬ :‫لقذ‬.‫ألن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يم‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يعب‬‫ي‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ن‬‫لب‬ : ‫يذه‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ،‫رين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬ ‫يذب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫مب‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫يار‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ،‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ف‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫أل‬ ،‫يرش‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ييذه‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ل‬ ‫لإلقد‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫طر‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ينع‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ييذه‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫م‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ألننظ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫أل‬‫لعذ‬ ‫يك‬‫ي‬‫ل‬ : ‫فذل‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫لب‬ .‫نذاب‬ ‫ل‬ ‫ل:قت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫لع‬ :‫ل:ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ل‬ ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫وطن‬ ‫ذ‬،‫ذ‬ ‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫قا‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫زك‬ ‫ل‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬:‫ل‬ ‫يرك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ،‫أ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ، :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ل‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫قا‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫قذ‬
  16. 16. 19 ‫انذء‬ ‫ألذ‬ .‫ت‬ ‫لبذ‬ ‫إ‬ ‫لرألذ‬ ‫ذ‬ ‫:ك‬ ‫ب‬‫يت‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ‫فقد‬‫ير‬‫ي‬‫ظ‬‫من‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ء‬ ‫وه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫بذ‬، ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫لكألع‬ ‫يني‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لع‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫بعيني‬ ‫يذلن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫فنظر‬‫ألع‬ : ‫ان‬ ‫وقذ‬ ،‫يب‬ ‫و‬ ‫ذ‬ :‫كح‬‫ي‬‫و‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذ‬‫:ل‬.‫ن‬ ‫يحيأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫قدي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫كم‬ :‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ا‬ :‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫م‬ ‫فرز‬‫ي‬ ‫و‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫بذ‬‫ذك‬‫يد‬‫ي‬‫ق‬ ‫ر‬ ‫يذه‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ف‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫عذ‬ ‫ل‬‫ييك‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬‫ن‬ ‫ل‬ ،‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذلغرا‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫يذب‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ألذل‬ ‫ل‬ ‫قذ‬ ‫فقد‬ ،‫يب‬ ‫و‬‫ا‬‫ع‬‫ي:فر‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ألذ‬ ‫واذلن‬ ‫وهايصن‬.‫ذ‬ ‫ألن‬ ‫أ‬ ‫نع‬ ‫ل‬ ‫م‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ألر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ،‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ير‬‫ي‬‫ق‬ ‫م‬‫ير‬‫ي‬‫ظ‬‫ك‬ .‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫نعر‬ ‫أل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫أ‬، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫يدإ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ير‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫و‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫بعين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ : ‫بنا‬‫ي‬‫يص‬ ‫وق‬ ‫نم‬‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ،‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ا‬ ‫في‬ ‫بي‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ر‬‫لق‬‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫رم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ، :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لبنا‬ ‫يذهل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫خ‬ ‫يري‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ي‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ذ‬‫ر‬‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫قنرب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ ‫و‬ ، ‫م‬ ‫ذ‬ ‫بعض‬ ‫أل‬‫ح‬‫ت‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ب‬:‫م‬ ‫يغير‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬ ‫ر‬ ‫لحديث‬
  17. 17. 20 -‫أل‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫لي‬‫شذ‬‫؟‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫لق‬ ‫أ‬ ‫لر‬‫رف‬‫صذء‬‫ألقذب‬‫أ‬‫كظر‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ،‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫وك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ه‬ ‫د‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ .‫اير‬ -‫يذي‬‫ي‬‫ل‬ ،‫ار‬ ‫يذ‬ . ‫اكألن‬ ‫هللا‬ ‫د‬ ‫لح‬ ، ‫ذ‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫وهللا‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬ ‫بذل‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ . ‫و‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫بيقدهو‬ ‫وألذ‬ :‫ين‬ ‫بند‬ ‫ي‬‫م‬‫ق‬ ‫ه‬‫لنر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫حذألر؟‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫قذ‬ ‫ألذ‬ ‫مص:ه‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫يك‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬ ‫فق‬ ،‫ي‬‫ت‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لخ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫فكأل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫كخ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫يذ‬ ‫م‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫م‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ .‫م‬ : ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫كنرك‬ ‫شذ‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لر‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ،‫يديث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫بذل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ك‬ ‫ان‬‫ك‬ ‫قذ‬ -: ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫منذ‬ ‫رو‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫لر‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫يذ‬‫ي‬‫ب‬‫أل‬ ‫ي‬‫د‬‫إ‬،‫هللا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يرز‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ينم‬‫ي‬‫أل‬‫لقيذ‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫أل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ب‬ . ‫لي‬ ‫ووقعت‬ ‫اندي‬ ‫بر‬ ‫ك‬ ‫يعنر‬ :‫ل‬
  18. 18. 21 :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ك‬ ‫يندكت‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ن؟‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ب‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫وك‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ، :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ميع‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ .‫م‬ ‫لعيذ‬ ‫لرق‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بيع‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫ر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ظ‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ،‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫م‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫يبب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫كن‬ ،‫يذل‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألن‬ ‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫قن‬ ‫قن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ل‬ ‫و‬ ‫يذلن‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫يخ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ينرإ‬‫ي‬‫ش‬‫ي‬‫يذ‬‫ي‬‫ق‬‫ك‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذم‬‫و‬ ‫ي‬‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ،‫يدإ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫لن‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يع‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ب‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫بذلنق‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫كقد‬ ‫ذ‬ ‫يبيع‬‫يأ‬‫ي‬‫ص‬‫يح‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ق‬ ‫و‬ : ‫ل‬ ‫اعر‬ ‫بنص‬ ‫ذ‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يديد‬‫ي‬‫ي‬ ‫بن‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫وي‬ ،‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫لن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يره‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫لابي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫و‬ ،‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫بيذ‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لع‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫غ‬:‫يدي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يرم‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ينع‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ، ‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ع‬‫م‬‫يك‬‫ي‬‫ل‬ ‫:ز‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذه‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫يد‬‫ي‬‫ل‬ ‫يبأ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ، ‫يذك‬ ‫ن:بن‬ ‫وأل‬ ‫:ين‬ ‫ل‬، :‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫يحر‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ولئ‬ ‫ذء‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ذ‬
  19. 19. 22 ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ييدو‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ين‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ظ‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫لب‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫حرو‬ ‫ل‬ ‫ن‬ .‫ذ‬ ‫ن‬ ‫كص‬ ‫أل‬ ‫قأ‬ ‫ب‬ ‫مبذع‬ ‫لنر‬ :‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ظ‬‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫إ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ين‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬‫ذ‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬ ‫لد‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫في‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألنم‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬‫بن‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ه‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ل‬‫ه‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫إ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ، ‫لنعذط‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫بذ‬ .‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫ين‬‫ي‬‫ف‬‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫أ‬‫لغ‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬‫و‬ ‫و‬ ،‫يذ‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ظ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫لعذب‬ ‫يذلن‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يع‬‫ي‬ ‫لع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ح‬ ‫بر‬ ‫ن‬‫ر‬ ‫يك‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ،‫يرإ‬‫ي‬‫ش‬‫لب‬‫يب‬‫ي‬‫ن‬ ‫أل‬ ‫ء‬ ‫وه‬ ‫يع‬‫ي‬ ‫ي‬‫ك‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫لب‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫لخ‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫بد‬ ‫يدإ‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ير‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫ء‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫يدي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ير‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫كذ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي:ه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫يبر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬‫ييذهم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬،‫ألع‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫أل‬ ، :‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬ ‫يده‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫د‬ ‫وين‬ :‫اا‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ء‬ :‫ا‬.‫هفيعن‬ ‫م‬‫ي‬‫ك‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ير‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ض‬‫لق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫يث‬ ،‫صرين‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل‬‫يذ‬‫ي‬‫ض‬‫لق‬ ‫أل‬ ‫ء‬ ‫وه‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬ ‫ألرم‬ ‫ين‬‫ي‬‫ل‬‫طذو‬‫ين‬‫ي‬‫ق‬‫كي‬،‫يذأل‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي:ه‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يذب‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫وي‬.‫ت‬
  20. 20. 23 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫يذألر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫دإ‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬ ‫ينغر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ... ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ن‬ ‫ل‬‫ي‬‫يع‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬‫ء‬ ‫وه‬ ‫نب‬ ‫أل‬. ‫كارو‬ ‫قضذ‬ ‫:ل‬ ‫وليع‬ ‫يب‬ ‫و‬ :‫كح‬ ‫لقذير‬ ‫كظر‬،‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫معن‬ ‫أ‬ ‫وقذ‬ ‫أل‬ ‫لحذ‬‫ن‬‫ع‬‫ي‬‫د؟‬ ‫و‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫من‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ي‬ ‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫كن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫طذو‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬‫م‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫مفر‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬ ،‫ييم‬‫ي‬ ‫ألغ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬، ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يأ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫يم‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ي‬‫ر‬‫ك‬ ‫لقذير‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ان‬ ‫بذل‬ ‫ر‬ :‫م‬ ‫بنبر‬ -‫ي‬ ‫معنقد‬ ‫أ‬‫لحذ‬‫د؟‬ ‫ألنع‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫ارل‬،‫وقذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ر‬‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫من‬ ‫يم‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ب‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫نذ‬ ‫ب‬ ‫يب‬‫ي‬‫م‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫لقذ‬ ‫يأ‬ ‫لنص‬‫ق‬ ‫ألا‬ ‫يذه‬ ‫ل‬‫ير‬‫ي‬‫ظ‬‫وك‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ق‬:‫ين‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫أل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ،‫يذلخرول‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫و‬‫ذ‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ألنر‬‫؟‬ ‫يذه‬ ‫ل‬ ‫يأ‬ ‫ومص‬ ‫قذ‬‫ذزأل‬ ‫لقذير‬. ‫لعد‬ ‫كذمب‬ ‫لد‬ ‫ا‬ ‫ذ‬
  21. 21. 24 .... ‫ول‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫قذ‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ق‬ ‫قذطع‬ ‫لقذير‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ين‬‫ي‬ ‫ك‬‫و‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ا‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ر‬ ‫ب‬‫حب‬.‫ن‬ ‫اذ‬ ‫بعي‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ذ‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يرل‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫و‬ ، ‫ز‬ ‫وقد‬ ‫لقذير‬‫يرم‬.
  22. 22. 25 (3) ‫ه‬‫م‬‫د‬ ‫ألح‬ :‫ب‬‫م‬‫ير‬‫ي‬‫ش‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ذك‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫ير‬ :‫كذك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬ ‫ركذ‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ذ‬ ‫يدو‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫كقذم‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ،‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬،:‫يذك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫وك‬ ، ‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألي‬‫ك‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫بي‬‫يغير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ذ‬‫يذلقر‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬ ‫بذإي‬ ‫م‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫م‬‫ي‬‫ر‬‫مع‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ت‬‫ز‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫زو‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألح‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫بين‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫و‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫وه‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫م‬ ‫يذهمذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫أل‬ :‫ول‬ ‫د‬ ‫ألح‬. ‫د‬ ‫و‬ ‫رق‬ ‫كنت‬‫ز‬ ‫ير‬‫ي‬‫ن‬ ‫زو‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫لحذه‬ ‫ابذه‬‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ‫ينم‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫فر‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫بد‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬
  23. 23. 26 ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫و‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫لعذ‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬:‫لثذك‬ ‫يدهل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألح‬ ‫ي‬ ‫زكين‬ ‫ي‬ ‫كر‬ ‫ار‬ ‫لده‬‫أ‬ ‫ين‬ ‫لم‬ ‫ذ‬ ‫فر‬. ‫يت‬‫ي‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ي‬‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫بد‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ي‬‫ي‬ ‫يير‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫فر‬ ‫يأ‬‫ي‬ ‫يح‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ظ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫كنذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫زك‬ ‫يي‬‫ي‬ ‫ت‬‫ح‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ‫ف‬ ،‫ذ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫:ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫وب‬ .‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫لعذ‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬:‫لثذك‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫يع‬ ‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫زك‬‫ي‬‫و‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫فر‬‫يئع‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ، ‫يأ‬‫ي‬‫ك‬‫و‬ . ‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫و‬ :‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫يذ‬‫ي‬‫أل‬‫ك‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫زك‬ ‫ك‬‫اذف‬‫ر‬.‫ي‬‫د‬‫لثذ‬ ‫صأ‬ ‫ل‬ ‫ين‬ ‫بد‬ ‫أل‬ ‫هوايذ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫و‬-‫:ه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫إ‬-‫يت‬‫ي‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ء‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫بعي‬‫ين‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ : ‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫م‬‫يد‬‫ي‬ ‫ألح‬ :‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫م‬، ‫يذ‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألظ‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫فر‬‫ر‬‫و‬ ،‫ييذ‬‫ي‬‫ا‬‫هو‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ب‬‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألرم‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫لق‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ :‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫أ‬. ‫يذ‬‫ي‬‫ع‬‫ذأل‬ ‫ل‬‫ي‬ ‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ك‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لح‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫ل‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫لخ‬ ‫و‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ذألذ‬ ‫أل‬ ‫ت‬ ‫ع‬‫ألذ‬‫م‬‫أ‬ ‫ع‬:‫كح‬.‫فضأ‬
  24. 24. 27 ‫كر‬ ‫ي‬‫ي‬‫م‬‫لن‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ذ‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬:‫ي‬‫ي‬ ‫أ‬‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ص‬‫لي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ب‬‫وهو‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ،‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫هو‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ذ‬ ‫لن‬‫ن‬‫م‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫فر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ألق‬‫يدإ‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫فذم‬ ‫أل‬ ‫ل‬ ‫يذ‬ ،‫د‬ ‫و‬‫أ‬!‫ظيم‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫م‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ : ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫هيي‬ ‫ي:ه‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫و‬‫ب‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ك‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ياأ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ش‬ ‫ين‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ذ‬ .‫كنذ‬ ‫ير‬ :‫كذك‬
  25. 25. 28 (4) ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يأ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫م‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يركن‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ينقك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ه‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫و‬ ، ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫لم‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫لد‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫لق‬ ‫و‬‫ك‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫بر‬‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫و‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ‫ز‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫يين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫لر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫كب:ب‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يبن‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫لخ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫برألي‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫لق‬ ‫ك‬ ‫ين‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫د‬ ‫ل‬ ‫لقا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يركن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يغ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫يرا‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ق‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ، ‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫في‬ ‫يأ‬‫ي‬ ‫ع‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫طذه‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫قناذ‬ . ‫مب‬ ‫ه‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬:‫لا‬ ‫يأ‬‫ي‬ ‫لر‬ ‫م‬ ‫يت‬‫ي‬‫ع‬‫هف‬ ‫يي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يذه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ط:يك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫م‬ ‫يي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ول‬ ،‫ءم‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫لبدلن‬ ‫إ‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫يذق‬‫ي‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫لد‬ ‫لقا‬ ‫ن‬ ‫ك‬‫ي‬ ‫و‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫كذم‬ ‫ن‬‫يد‬‫ي‬‫يم‬‫ي‬‫ل‬
  26. 26. 29 ‫ي‬‫ب‬‫لم‬ ‫إ‬ ‫ل‬ : ‫ف‬ ‫ذم‬ ‫بدفع‬ ‫لنم‬ ‫أ‬ ‫لر‬ ‫ر‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ .‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫يذلم‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫أل‬ ‫ذأل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ألخن‬ ‫كذكت‬ ‫أ‬ ‫لر‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يب‬ :‫ل‬ ‫قذ‬ ،‫ذ‬ ‫ي‬‫ن‬‫د‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫ألر‬‫لركن‬ ‫أل‬. ‫ألي‬ ‫لن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫ل‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يت‬‫ي‬‫ع‬‫هف‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ب‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ي‬‫ر‬ ‫ي‬ : ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫:ف‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫طر‬ ‫رألر‬‫يرك‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ألن‬ ‫عذ‬ ‫ل‬ ‫ا:برألذهكت‬ ‫ألذ‬‫يد‬‫ي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ك‬ ‫ذ‬‫د‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫وف‬ ،‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫لع‬ ‫يك‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬: ‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ، ‫يغير‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ب‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يت‬‫ي‬‫ع‬‫هف‬‫ي‬‫أ‬‫يذ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫بذا‬‫لخصي‬‫ين‬‫ي‬‫ص‬‫ها‬ ‫أ‬ ‫يح‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫بن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫يب‬ ‫و‬ ‫بنخدير‬ ‫وقذ‬‫د‬‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يذلي‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫بنغاين‬ ‫ف‬ ، ‫ألي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يغاي‬‫ع‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬:‫ق‬‫ن‬‫يدو‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ييذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يذفن‬‫ي‬‫ي‬‫بذإ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ص‬‫م‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ، ‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ص‬‫ها‬ ‫ين‬‫ي‬‫أل‬ ‫ر‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ألذل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يذل‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ل‬ ‫يدهل‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ع‬ :‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫اذه‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫لح‬‫ي‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ييع‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ، ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬ ‫د‬، ‫لضحي‬ ‫أل:ق‬ ‫كنقأ‬‫ي:أل‬ ‫ن‬.‫ألذ‬ ‫ذ‬
  27. 27. 30 (5) ‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫بين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬:‫يعذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي:برألذهكتم‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫لعروا‬‫ي:م‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫يعر‬ ‫ذ‬‫د‬، ‫ي‬ ‫اعيد‬ : ‫ذ‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ .‫يأ‬‫ي‬‫ي‬:‫ط‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يك‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫لبن‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫أل‬ ،‫ين‬‫ي‬‫أل‬‫لقذ‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬:‫ط‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ، ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لح‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫وب‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫دي‬ ‫يذع‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ين‬‫ي‬‫ا‬‫بذ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ش‬‫مرأل‬ ‫يغيرمذ‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬‫يب‬ ‫و‬‫ذ‬،‫يذألت‬‫ي‬‫ل‬ : ‫و‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫كر‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫ذطن‬ ‫بب‬‫أ‬‫ي‬ ‫ل‬‫ن‬‫ي‬‫أل‬.‫لذألت‬ : ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫م‬‫ي‬‫ك‬‫ر‬‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫و‬ ،‫يعيد‬‫ي‬‫ا‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫لب‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ذ‬ ‫يري‬‫ي‬‫ش‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫قبأ‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫قذ‬‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ز‬ ‫أل‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ، ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫كث‬ ‫يذو‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫أل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ذ‬
  28. 28. 31 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫قيق‬‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬:‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ألعر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذم‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ذ‬ ‫إك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ط‬‫و‬ ،‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ان‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬ ،‫ير‬‫ي‬ ‫منن‬ ‫ير‬‫ي‬‫ض‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ب‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ب‬ :‫ب‬ ‫ار‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫اعيد‬ .‫م‬ ‫ير‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫نذ‬ ‫فغذك‬ ‫ها‬ ‫يت‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬ ،‫لضي:ق‬ ‫رفن‬ ‫اك‬‫ين‬‫ي‬‫ل‬‫رو‬ ‫أل‬ ‫ب‬‫ح‬‫يير‬‫ي‬‫ص‬‫ين‬‫ي‬‫ف‬‫ألمار‬ ‫ين‬ ‫يني‬‫ي‬‫ا‬‫بك‬‫ين‬‫ي‬‫ك‬: ‫وأل‬‫و‬ ‫زه‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ب‬‫ير‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ، ‫يذأل‬‫ي‬‫ي‬‫غ‬‫ل‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫مرميب‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫فر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يمإ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫إك‬ ‫يرق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫أ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬(U)‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ :‫م‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫و‬ ، ‫و‬ .‫ينظم‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫أ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ب‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ل‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يذكد‬‫ي‬ ‫ل‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ه‬ ‫د‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لح‬ ‫إ‬ ‫ي:ز‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫ي:ه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ألع‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫كذ‬‫يذءم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫بي‬ ‫ق‬ ‫ق‬‫ر‬‫ي‬‫ك‬ ‫ذ‬‫د‬ ‫أل‬ ‫اذ‬ ‫أ‬ ‫يع‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫اعيد‬ ‫لد‬ :‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫أل‬ ‫قد‬ ‫أل‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ف‬.‫رش‬ ‫د‬ ‫كذ‬‫بيت‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫أل‬ ‫اعيد‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ث‬‫ل‬ ‫يذب‬‫ي‬‫ا‬‫ل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يذهإ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫دي‬ ‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لقدي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لبنذ‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬
  29. 29. 32 ‫ييي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫يي‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫ي‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫لضيقن‬ ‫لداك‬ ‫و‬ ‫ين‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫هع‬ :‫لش‬ ‫أل‬ ‫بعد‬ ‫ينصك‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬ :‫نن‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫لن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫في‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫منن‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬.‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫و‬ ‫ل‬ ‫يرش‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫لثذك‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذق‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫يرش‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ألدي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬-‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫ير‬‫ي‬‫ث‬‫ك‬ ‫يدو‬‫ي‬‫ب‬‫م‬ ‫لنر‬ ‫و‬ ،‫ن‬ ‫لقدي‬ ‫لروألذكين‬ /‫ريقين‬ ‫إ‬‫م‬‫يق‬‫ي‬‫ا‬‫نذ‬‫ذ‬ ‫ومنظي‬‫ألذه‬ ‫أل‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫لح‬ ‫ألذ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫لحديثن‬ ‫رش‬ ‫أل‬ ‫ذ‬ . ‫ني‬ ‫ل‬ ‫ل:ق‬ ‫بر‬ ‫ذ‬ ‫يربن‬ ‫لنر‬ ‫ز‬ ‫لم‬ ‫بب‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫م‬‫يذه‬ ‫يد‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يعيد‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫لن‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫إ‬،‫ين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ه‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألعذأل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫نذب‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫:أل‬ ‫لح‬ ‫ر‬ ‫يدو‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫يعر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫وك‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ذأل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ي‬ :‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫وأل‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫وق‬ ،‫يأ‬‫ي‬‫ي‬:‫ط‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ز‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ح‬‫ين‬ ‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ر‬ ‫ين‬‫ي‬‫ق‬‫لحقي‬ ‫و‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ق‬ ‫فذ‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫و‬‫ذ‬‫ييئ‬‫ي‬‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬‫ل‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬‫دي‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ك‬ ‫م‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫لع‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫بحر‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫قنر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يداأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يير‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫م‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ . ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫لغر‬‫ن‬ ‫ياأ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ألعدك‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫طذو‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫كر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ء‬ ‫وه‬ ‫يبرم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ا‬
  30. 30. 33 ،‫يد‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ق‬‫طب‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫م‬‫يذ‬‫ي‬ ‫ألذأل‬ ‫و‬‫يبيذ‬‫ي‬‫ش‬‫ا‬ ‫ييذ‬‫ي‬‫ا‬‫كر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫و‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ام‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫لاذو‬ ‫يذوه‬‫ي‬‫ي‬ ‫وي‬ ، ‫يغير‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫وطرب‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫في‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫كثر‬ ‫ب‬ ‫لنق‬ :‫لي‬ ‫ل‬ ‫وألن‬ ، ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫أل‬ ‫د‬ ‫ي‬‫ر‬‫أل‬ ‫كأ‬ ‫ي‬‫ف‬‫و‬ ،‫لعذألن‬ ‫لحديقن‬ ‫ي‬‫ف‬‫و‬ ، : ‫ل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ألر‬‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ص‬‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫بذل‬‫ع‬ ‫د‬‫يذو‬‫ي‬‫ح‬‫أل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ك‬‫ير‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ث‬ ‫ل‬‫ين‬‫ي‬‫ع‬‫ألنذب‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬ ،‫ير‬‫ي‬ ‫منن‬ ‫ير‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ا‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يخ‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬:‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫لص‬‫أ‬ ‫بش‬ ‫دي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يدف‬‫ي‬‫ي‬ ‫نبذطر‬‫ي‬‫ي‬ ‫يث‬‫ي‬‫ح‬‫لب‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫أل‬ ‫ايذه‬‫ع‬‫ي‬‫ق‬‫د‬. ‫ألن‬ ‫نخ‬ ‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫وبين‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬‫ك‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ي‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬‫يرط‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫لحصير‬ ‫قذ‬ ‫ل‬ ‫ذايت‬ ‫ل‬‫ق‬‫ر‬‫ذز‬‫يأ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫لن‬‫م‬ ‫ذ‬‫ا‬‫ي‬ ‫عيد‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬‫أ‬:‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يديث‬‫ي‬‫ح‬‫بذل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ،‫يذإ‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يينين‬‫ي‬‫ل‬ ‫ينخ‬‫وي‬‫:ل‬ ‫ل‬ -‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫نر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ييت‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫كذ‬ ‫يري‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫وق‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫هللا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ب‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬ ‫إ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ر‬ ‫لصح‬ .‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫م‬ ، ‫دي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬
  31. 31. 34 ‫ان‬ ‫و‬‫ك‬‫ك‬ ‫قذ‬ -‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يي‬ ‫يح‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يديذه‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ينذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫فغذك‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ : ‫يذم‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬ ‫هللا‬ :‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ومنر‬ ‫م‬ ‫لبعيد‬‫ينك‬‫ي‬‫ح‬‫أل‬ ‫ياي‬‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ين‬‫ي‬‫ط‬‫و‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ،‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ب‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬‫يذ‬‫ي‬‫ن‬‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يدي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ك‬ :‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫م‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يي‬ :‫يي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذء‬‫ي‬ ‫كن‬ ‫ي:ه‬‫ي‬‫ف‬ :‫ي‬‫ي‬ ‫لي‬ ‫و‬. : ‫لي‬ ‫أل‬ ‫بذلقنذ‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫يرطن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫يب‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ع‬ ‫وي‬ ، ‫يذه‬‫ي‬‫ب‬‫لع‬ ‫م‬‫غ‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ك‬‫و‬ ، ‫يبك‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ث‬‫بع‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫د‬ :‫ي‬‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫لح‬ ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫لع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ي‬‫ك‬ ‫ك‬ ، ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫لنذ‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬ ‫في‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ظ‬‫ين‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫و‬ ،‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬ ‫يث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ي‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬‫ذ‬‫ييك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫يذك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يديث‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫يرإ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ي‬‫ذ‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذأل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬‫م‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ين‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫م‬‫و‬ ، ‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫لع‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫يعذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫من‬ ‫يغيرمي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫ل‬ ‫يضح‬ ‫م‬ ، ‫لخ‬ ‫و‬ ‫لألألذ‬ ‫نم‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫يح‬‫ق‬‫يير‬‫ي‬‫ص‬ ‫د‬‫و‬ ‫ذ‬ ‫بعد‬ :‫يع‬ ،‫ل‬‫ع‬‫أل‬ ‫ين‬‫د‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬ ‫ب‬
  32. 32. 35 ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يند‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ذء‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫لع‬ !‫عركن‬ ‫ل‬ ‫ول:يذ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ا‬ ‫يغ‬‫يث‬‫ي‬‫ع‬‫فذكب‬ ‫يأم‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫يذز‬‫ي‬ ‫زه‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ويث‬ ‫هللا‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يح‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ييل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ :‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫م‬‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ :‫ي‬ :‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ر‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫و‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫كن‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫عر‬ ‫ل‬ ‫يذهفت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫و‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬‫ييل‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬‫و‬ ‫ي‬‫يم‬‫ي‬ .‫يم‬‫ي‬ ‫و‬‫يب‬‫ي‬‫ك‬ : ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬‫ك‬‫عر‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫وك‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ألخن‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫د‬‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ح‬‫م‬ ‫ليب‬ ‫:فيينر‬ ‫ل‬:‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ‫ألذ‬ ‫ثر‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫بذإك‬ . ‫لعنذ‬ ‫و‬ ‫لم‬ ‫نذ‬ ‫و‬‫ط:يك‬ ‫ت‬ ‫يص‬ ‫اعيد‬ ‫أ‬ ‫يحن‬‫ط‬ ‫ف‬ ‫ذز‬‫يأ‬ ‫لن‬‫ك‬ ‫ان‬ ‫و‬‫ديث‬ -‫ينم‬‫ي‬‫ي‬ ‫ه‬ ‫يدو‬‫ي‬‫ل‬ ‫ألكيي‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫طذ‬ ،‫ه‬‫ي‬:‫ص‬‫م‬ !‫هللا‬ ‫ابحذ‬ ، ‫لنر‬ ‫أل‬ ‫نن‬ ‫بح‬ ‫ذ‬ ‫اقذط‬ ‫يذألن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫ذع‬ ‫ين‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫بذ‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫بذلح‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ح‬‫إي‬ ‫يذ‬‫ي‬‫أل‬‫ك‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يأ‬‫ي‬‫ي‬:‫ي‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬ ‫لع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬
  33. 33. 36 -‫ي‬‫د‬ ‫ذ‬ ‫ل‬‫ن‬‫ن‬، ‫يد‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لنر‬ ‫أل‬ :‫ويق‬‫م‬‫كبر‬ ‫هللا‬‫م‬‫ي‬‫م‬ ،‫ين‬‫ي‬‫ب‬‫لدبذ‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬‫ر‬ ‫يذ‬‫ي‬‫ا‬‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫دي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ألذ‬ ‫كر‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ،‫ر‬ ‫فنن‬ . ‫ل‬ ‫ح‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫يذه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫يذزم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ييت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫يري‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫فر‬ ‫يت‬‫ي‬‫ق‬‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫ين‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ير‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يب‬‫ي‬‫ي‬ :‫ل‬‫ي‬‫ي‬ ،‫ي‬‫م‬‫يد‬‫ي‬‫ح‬‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫برز‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫كث‬ ‫ليذء‬-‫هللا‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫بح‬-‫يناذع‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫د‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫يم‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫م‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ي‬‫يذء‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬‫ف‬ ، ‫يي‬ :‫يي‬‫ي‬‫ش‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫زو‬‫وك‬ ،‫يرش‬‫ي‬ ‫لشيل‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ين‬‫ي‬ : ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذ‬ ‫لنبر‬ ‫ل‬ : ‫لدقذء‬‫م‬ ،‫ذ‬ ‫وقر‬ ‫ش‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ث‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ك‬ ‫و‬ ،‫ز‬ ‫يم‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫خ‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ه‬ ‫ير‬‫ي‬‫ب‬‫م‬ ‫يذء‬‫ي‬ ‫لن‬‫ي‬ ‫و‬ ،‫بر‬ ‫ي‬‫ي‬‫ل‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يمء‬‫ي‬ ‫ب‬‫يأ‬‫ي‬‫ث‬‫أل‬ ‫هللا‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫يذ‬‫ي‬ ‫يم‬‫ي‬ . ‫ير‬‫ي‬‫ا‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يد‬‫ي‬ ‫يد‬‫ي‬‫ق‬ ‫ي‬‫ي‬ . ‫نذم‬ ‫أليم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫و‬ ، ‫عذ‬ ‫أل‬ ‫ألن‬ ‫ينقبأ‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يعيد‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫يذها‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ع‬‫ل‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫يذء‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬ ‫ك‬ ‫يروه‬‫ي‬‫أل‬ ‫يد‬‫ي‬‫ع‬‫ب‬ ‫ي:برألذهكت‬‫ي‬ ‫ل‬‫يم‬‫ي‬‫ل‬ :‫ين‬‫ي‬‫ا‬ ‫يب‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫ي‬‫أل‬ ‫ير‬‫ي‬‫ث‬

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