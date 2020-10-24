A year of mystery

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 جائحة في العالم كله؛ تغيرت حياتنا كليا. أعلنت الكثير من الدول إجراءات استثنائية تحد من الحريات، وتجمد القوانين الدولية لحقوق الإنسان تحت مسميات مختلفة منها مثلا: قانون الطوارئ، أو قوانين الصحة العامة وغيرها.

وهكذا بدا الأمر وكأن العالم يتراجع عن حقوق الإنسان، وظهر مجموعة من الكتاب في العالم ممن يعارضون طريقة الاستجابة لفيروس كوفيد 19 أو حتى ينفون وجوده أصلا، وبين هؤلاء أطباء وكتاب مشهورون أمثال: فيرنون كولمان، جون لي، ديفيد آيك، هاري فوكس وغيرهم. .... r>وحيث أنَّ المصادر في اللغة العربية شبه معدومة، وتجعل القارئ العربي محاصرا بين الإشاعات ورأي السلطات؛ فقد عكفتُ على ترجمة مجموعة من المقالات المختارة بعناية لبعض هؤلاء الكتاب، وكان يتشكل لديَّ أحيانا وجهة نظر فأطرحها في مقالة مستقلة، وقد كان هذا في الفترة الواقعة بين بداية عام 2020 وحتى نهاية آب 2020. وقد كنت أنشرها على صفحات المواقع الإلكترونية أولا بأول، وها أنا أضعها بين يدي القارئ العربي في كتاب واحد لعلها تساعد في كشف بعض الجوانب الغامضة فيما يحدث هذا العام... عام الغموض.