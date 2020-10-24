A year of mystery

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‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ ‫ومقاالت‬ ‫ترجمات‬
‫المحتويات‬ ‫العنوان‬‫الصفحة‬ ‫رقم‬ ‫كيف‬‫نفهم‬‫ونكتب‬‫التقارير‬‫حول‬‫فيروس‬ ‫كورونا‬ 3 ‫هل‬‫هنالك‬‫رغبة‬‫عالمية‬‫بالتخلص‬...
‫يا‬‫سكان‬‫العالم‬...‫انتبهوا‬130 ‫فيروس‬‫كورونا‬‫والنقود‬135
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 1 ‫مقدمة‬ ‫كوفيد‬ ‫العالمية‬ ‫الصحة‬ ‫منظ...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 2 ‫عام‬ ‫بداية‬ ‫بين‬ ‫الواقعة‬ ‫الفترة‬ ...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 3 ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫حول‬ ‫التقارير‬ ‫ونكت...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 4 ً‫ة‬‫عاد‬‫يتم‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫ب‬َ‫س‬ِ‫ن‬‫...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 5 1-‫عدد‬‫السكان‬‫الذين‬‫أصيبوا‬‫بالمرض‬....
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 6 ‫شيء‬‫آخر؟‬‫سيكون‬‫من‬‫المستحيل‬‫معرفة‬...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 7 ،‫المنشورة‬‫وكلما‬‫زاد‬‫عدد‬‫الحاالت‬‫ا...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 8 ،‫القادمة‬‫ولسوء‬‫الحظ‬‫فإن‬‫الفروقات‬‫...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 9 ‫رجل‬‫عمره‬75،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫يعاني‬‫من‬‫قص...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 10 ‫تخيل‬‫ًا‬‫ب‬‫شع‬‫دَثت‬َ‫ح‬‫فيه‬‫الكثي...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 11 ‫دعني‬‫أنهي‬‫بعض‬‫األمثلة‬.‫يشعر‬‫الزم...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 12 ‫التي‬‫نتوقعها‬‫عادة‬‫في‬‫األيام‬‫ال‬2...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 13 ‫بعد‬‫انتهاء‬‫هذه‬،‫الحلقة‬‫هنالك‬‫حاج...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 14 ‫السن؟‬ ‫كبار‬ ‫من‬ ‫بالتخلص‬ ‫عالمية‬...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 15 ‫العالمية‬َّ‫أن‬‫متوسط‬‫عدد‬‫الوفيات‬‫...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 16 ‫األنفلونزا‬‫العادية‬‫في‬‫الوقت‬،‫الحا...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 17 ‫محزن‬،‫للغاية‬ّ‫لكن‬‫الناس‬‫يموتون‬‫أ...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 18 ‫بالحاجة‬‫إلى‬،‫تخويفنا‬‫هذا‬‫ما‬‫يفعل...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 19 ‫أنفسهم؛‬‫ولكن‬‫هنالك‬‫أشخاص‬‫بعمر‬90‫...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 20 ‫إذا‬‫كان‬‫لديك‬‫مائة‬‫شخص‬‫تم‬‫تشخيصه...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 21 ‫والماليين‬‫من‬‫األشخاص‬‫المصابين‬‫بهذ...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 22 ‫قد‬‫يرحب‬‫بعض‬‫الشباب‬،‫بذلك‬‫ولكن‬‫أ...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 23 ‫يموتون‬‫في‬‫المتوسط‬‫من‬‫خالل‬‫عام‬‫ع...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 24 ( ‫اختبارات‬PCR‫كوفيد‬ ‫تشخيص‬ ‫لغايات...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 25 "‫اإليجابيين‬"‫حيث‬‫يتم‬ً‫ة‬‫عاد‬‫مساو...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 26 ،‫اختبار‬،‫اختبار‬‫اختبار‬-‫هذه‬‫هي‬‫ا...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 27 ‫وصفت‬‫جينا‬‫كوالتا‬‫في‬‫مقال‬‫لها‬‫في...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 28 "‫إذا‬‫كان‬‫لدينا‬‫اختبار‬‫جديد‬‫اللتق...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 29 ‫أعراض‬‫محددة‬‫مميزة‬‫لـ‬COVID-19‫كما‬...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 30 ‫أنها‬‫كتبت‬‫لنا‬‫في‬2‫يونيو‬" :‫سأحاو...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 31 ‫اكتشاف‬‫حتى‬‫أصغر‬‫القطع‬‫من‬DNA‫أو‬R...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 32 ‫دراسة‬1:Leo L. M. Poon‫؛‬‫مالك‬‫بيريس...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 33 ‫دراسة‬3:Wan Beom Park et al" .‫عزل‬‫ا...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 34 ‫فيما‬‫يتعلق‬‫باألوراق‬،‫المذكورة‬‫من‬...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 35 ‫اتصلنا‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫بالدكتور‬‫تشارلز‬،...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 36 ‫وباإلضافة‬‫إلى‬،‫ذلك‬‫ال‬‫يوجد‬‫دليل‬...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 37 ‫ا‬ً‫ت‬‫مؤق‬‫في‬‫الحيوانات‬‫ال‬‫تكاد‬،...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 38 ‫على‬‫وجه‬،‫الخصوص‬‫إذا‬‫كانت‬‫هناك‬‫د...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 39 ‫وعلى‬‫الرغم‬‫من‬‫أنهم‬‫يزعمون‬‫أن‬"‫ع...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 40 ‫بالتأكيد‬‫الفيروس‬‫لنثبت‬‫بطريقة‬‫مست...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 41 ‫حتى‬‫وانغ‬،‫تشين‬‫رئيس‬‫األكاديمية‬‫ا...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 42 ‫نتائج‬‫سلبية‬(‫اختبار‬‫بخصوصية‬95%‫يع...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 43 ‫في‬‫أحد‬‫السيناريوهات‬،‫الثالثة‬‫مع‬‫...
‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 44 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Tim...
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
A year of mystery
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A year of mystery

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منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 جائحة في العالم كله؛ تغيرت حياتنا كليا. أعلنت الكثير من الدول إجراءات استثنائية تحد من الحريات، وتجمد القوانين الدولية لحقوق الإنسان تحت مسميات مختلفة منها مثلا: قانون الطوارئ، أو قوانين الصحة العامة وغيرها.
وهكذا بدا الأمر وكأن العالم يتراجع عن حقوق الإنسان، وظهر مجموعة من الكتاب في العالم ممن يعارضون طريقة الاستجابة لفيروس كوفيد 19 أو حتى ينفون وجوده أصلا، وبين هؤلاء أطباء وكتاب مشهورون أمثال: فيرنون كولمان، جون لي، ديفيد آيك، هاري فوكس وغيرهم. .... r>وحيث أنَّ المصادر في اللغة العربية شبه معدومة، وتجعل القارئ العربي محاصرا بين الإشاعات ورأي السلطات؛ فقد عكفتُ على ترجمة مجموعة من المقالات المختارة بعناية لبعض هؤلاء الكتاب، وكان يتشكل لديَّ أحيانا وجهة نظر فأطرحها في مقالة مستقلة، وقد كان هذا في الفترة الواقعة بين بداية عام 2020 وحتى نهاية آب 2020. وقد كنت أنشرها على صفحات المواقع الإلكترونية أولا بأول، وها أنا أضعها بين يدي القارئ العربي في كتاب واحد لعلها تساعد في كشف بعض الجوانب الغامضة فيما يحدث هذا العام... عام الغموض.

Published in: News & Politics
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A year of mystery

  1. 1. ‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ ‫ومقاالت‬ ‫ترجمات‬
  2. 2. ‫المحتويات‬ ‫العنوان‬‫الصفحة‬ ‫رقم‬ ‫كيف‬‫نفهم‬‫ونكتب‬‫التقارير‬‫حول‬‫فيروس‬ ‫كورونا‬ 3 ‫هل‬‫هنالك‬‫رغبة‬‫عالمية‬‫بالتخلص‬‫من‬‫كبار‬ ‫السن؟‬ 14 ‫اختبارات‬(PCR)‫لغايات‬‫تشخيص‬‫كوفيد‬ 19‫ال‬‫معنى‬‫لها‬ 24 ‫فشل‬‫العلماء‬‫في‬‫إثبات‬‫أن‬‫الفيروس‬‫التاجي‬ ‫يحقق‬‫افتراضات‬‫كوخ‬ 58 ‫نظرية‬‫المؤامرة‬...‫متى‬‫تستحق‬‫التأمل؟‬67 ‫الديمقراطيون‬‫وتوظيف‬‫فيروس‬‫كوفيد‬19 ‫في‬‫السياسة‬ 73 ‫مصممو‬‫اإلغالق‬‫المجانين‬84 ‫ما‬‫بعد‬‫كورونا‬‫هو‬‫العودة‬‫إلى‬‫الحياة‬ ‫والحرية‬ 96 ‫الحكومات‬‫هي‬‫التي‬‫تهدد‬‫حياتنا‬‫وليس‬ ‫الفيروس‬‫التاجي‬ 102 ،‫كورونا‬‫تساؤالت‬‫حول‬‫منهج‬‫المواجهة‬112 ‫رسالة‬‫إلى‬‫منظمة‬‫الصحة‬‫العالمية‬119 ‫التراجع‬‫عن‬‫الديمقراطية‬‫وحقوق‬‫اإلنسان‬124
  3. 3. ‫يا‬‫سكان‬‫العالم‬...‫انتبهوا‬130 ‫فيروس‬‫كورونا‬‫والنقود‬135
  4. 4. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 1 ‫مقدمة‬ ‫كوفيد‬ ‫العالمية‬ ‫الصحة‬ ‫منظمة‬ ‫أعلنت‬ ‫أن‬ ‫منذ‬19‫في‬ ‫جائحة‬ ‫كله‬ ‫العالم‬‫إجراءات‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أعلنت‬ .‫كليا‬ ‫حياتنا‬ ‫تغيرت‬ ‫؛‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫استثنائية‬،‫تحت‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫القوانين‬ ‫وتجمد‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قوانين‬ ‫أو‬ ،‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ :‫مثال‬ ‫منها‬ ‫مختلفة‬ ‫مسميات‬ .‫وغيرها‬ ‫وظهر‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫يتراجع‬ ‫العالم‬ ‫وكأن‬ ‫األمر‬ ‫بدا‬ ‫وهكذا‬ ‫االستجابة‬ ‫طريقة‬ ‫يعارضون‬ ‫ممن‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫كوفيد‬ ‫لفيروس‬19‫وج‬ ‫ينفون‬ ‫حتى‬ ‫أو‬‫أطباء‬ ‫هؤالء‬ ‫وبين‬ ،‫أصال‬ ‫وده‬ ‫هاري‬ ،‫آيك‬ ‫ديفيد‬ ،‫لي‬ ‫جون‬ ،‫كولمان‬ ‫فيرنون‬ :‫أمثال‬ ‫مشهورون‬ ‫وكتاب‬ .‫وغيرهم‬ ‫فوكس‬ ‫وتجعل‬ ،‫معدومة‬ ‫شبه‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫المصادر‬ َّ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫عكفت‬ ‫فقد‬ ‫السلطات؛‬ ‫ورأي‬ ‫اإلشاعات‬ ‫بين‬ ‫محاصرا‬ ‫العربي‬ ‫القارئ‬‫على‬ ‫بعناية‬ ‫المختارة‬ ‫المقاالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ترجمة‬،‫الكتاب‬ ‫هؤالء‬ ‫لبعض‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ،‫مستقلة‬ ‫مقالة‬ ‫في‬ ‫فأطرحها‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫أحيانا‬ َّ‫لدي‬ ‫يتشكل‬ ‫وكان‬
  5. 5. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 2 ‫عام‬ ‫بداية‬ ‫بين‬ ‫الواقعة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫هذا‬2020‫آب‬ ‫نهاية‬ ‫وحتى‬2020‫وقد‬ . ‫أنا‬ ‫وها‬ ،‫بأول‬ ‫أوال‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫صفحات‬ ‫على‬ ‫أنشرها‬ ‫كنت‬ ‫لعله‬ ‫واحد‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫العربي‬ ‫القارئ‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫أضعها‬‫كشف‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫ا‬ .‫الغموض‬ ‫عام‬ ...‫العام‬ ‫هذا‬ ‫يحدث‬ ‫فيما‬ ‫الغامضة‬ ‫الجوانب‬ ‫بعض‬ ‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ ‫جرش‬-‫األردن‬ 27/8/2020
  6. 6. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 3 ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫حول‬ ‫التقارير‬ ‫ونكتب‬ ‫نفهم‬ ‫كيف‬ ‫د‬.‫جون‬‫لي‬* ‫ترجمها‬‫عن‬‫اإلنجليزية‬:‫علي‬‫طه‬‫النوباني‬ ‫في‬‫كل‬‫يوم‬‫من‬‫هذه‬‫األيام‬‫نرى‬‫ًا‬‫م‬‫أرقا‬‫عن‬‫وفيات‬‫فيروس‬ ،‫كورونا‬‫وهذه‬‫األرقام‬‫َّنة‬‫ي‬‫ب‬‫الم‬‫في‬‫رسومات‬‫بيانية‬‫رينا‬‫ت‬‫ارتفاعا‬‫ًا‬‫ي‬‫ّـ‬‫س‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫متصاعد‬.‫لكن‬‫يجب‬‫أن‬‫ى‬ ّ‫رو‬َ‫ت‬َ‫ن‬‫َّن‬‫ع‬‫ونتم‬‫في‬‫هذه‬‫األرقام‬‫قبل‬‫أن‬‫نأخذ‬‫بها‬. ‫ا‬ً‫نظر‬ َ‫و‬‫لالستجابة‬‫غير‬‫العادية‬‫لهذا‬‫الفيروس؛‬‫فمن‬‫الضروري‬‫أن‬‫يكون‬ ‫لدينا‬‫رؤية‬‫واضحة‬‫نقدمها‬‫حول‬‫معاني‬‫هذه‬،‫األرقام‬‫فعالم‬‫التقارير‬‫حول‬ ‫األمراض‬‫له‬‫ديناميكيته‬،‫الخاصة‬‫ومن‬‫هذه‬‫الديناميكيات‬‫التساؤل‬‫عن‬ ‫األرقام‬:‫ما‬‫مد‬‫ى‬‫دقتها؟‬‫وما‬‫مدى‬‫قابليتها‬‫للمقارنة؟‬‫وهل‬‫هي‬‫ن‬ِ‫تقار‬ ‫الوفيات‬‫بسبب‬‫كورونا‬‫في‬‫بلدان‬‫مختلفة؟‬
  7. 7. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 4 ً‫ة‬‫عاد‬‫يتم‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫ب‬َ‫س‬ِ‫ن‬‫ومعدالت‬‫الوفيات‬‫بالنسبة‬ ،‫لإلصابات‬‫وهذه‬‫األرقام‬‫يتم‬‫التعامل‬‫معها‬‫كمؤشرات‬‫عن‬‫مدى‬‫قدرة‬ ‫فيروس‬‫كوفيد‬19‫على‬،‫القتل‬‫لكن‬‫النسب‬‫تختلف‬‫ا‬ً‫ف‬‫اختال‬‫ا‬ً‫كبير‬. ‫في‬‫الواليات‬‫المتحدة‬1.8%(2191‫وفاه‬‫في‬124686 ‫إصابات‬‫مؤكدة‬)،‫وفي‬‫إيطاليا‬10.8%،‫وفي‬‫إسبانيا‬8.2%،‫وفي‬‫ألمانيا‬ 0.8%،‫وفي‬‫فرنسا‬6.1%،‫وفي‬‫بريطانيا‬6%،‫وهكذا‬‫نالحظ‬‫خمسة‬ ‫عشر‬‫ا‬ً‫ف‬‫ضع‬‫من‬‫الفروقات‬‫بين‬‫بلدان‬‫متماثلة‬‫ًا‬‫ب‬‫تقري‬:‫جميعها‬،‫متطورة‬ ‫وكلها‬‫ذات‬ِ‫ة‬‫أنظم‬‫رعاية‬‫صحية‬،‫جيدة‬‫وكلهم‬‫يعالجون‬‫المرض‬‫نفسه‬ (‫كورونا‬.) ‫َّما‬‫ب‬‫ر‬‫تعتقد‬‫أنه‬‫من‬‫السهل‬‫حساب‬‫معدالت‬،‫الوفيات‬‫فالموت‬ ‫صارخ‬‫وواضح‬‫ويسهل‬‫حساب‬‫نقطة‬‫النهاية‬.‫في‬‫حياتي‬،‫العملية‬‫وأنا‬ ‫أستاذ‬‫متقاعد‬‫في‬‫علم‬،‫األمراض‬‫وعادة‬‫أطلع‬‫على‬‫دراسات‬‫تقدم‬ ‫إحصاءات‬‫مقارنة‬‫ومعدالت‬:‫عدد‬‫الوفيات‬‫في‬‫زمن‬،‫محدد‬‫ومكان‬‫محدد‬ ‫ًا‬‫م‬‫مقسو‬‫على‬‫عدد‬‫السكان‬‫في‬‫تلك‬،‫المنطقة‬‫وعلى‬‫سبيل‬‫المثال‬:10 ‫وفيات‬‫في‬‫مجتمع‬‫مكون‬‫من‬1000‫شخص‬‫في‬،‫سنة‬‫ولذلك‬‫نحتاج‬‫إلى‬ ‫ثالثة‬‫أرقام‬:
  8. 8. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 5 1-‫عدد‬‫السكان‬‫الذين‬‫أصيبوا‬‫بالمرض‬. 2-‫عدد‬‫الوفيات‬‫بسبب‬‫المرض‬. 3-‫الفترة‬‫الزمنية‬. ‫والمشكلة‬‫هنا‬‫أن‬‫هذه‬‫األرقام‬‫الثالثة‬‫في‬‫جائحة‬‫كورونا‬‫غير‬ ‫واضحة‬: •‫أوال‬:‫لماذا‬‫نعتبر‬‫أرقام‬‫اإلصابات‬‫بفيروس‬‫كوفيد‬19 ‫أقل‬‫من‬‫التقديرات‬‫بكثير‬: ‫لنفترض‬‫أن‬‫هنالك‬‫ًا‬‫ض‬‫مر‬‫يسبب‬‫بقعة‬‫أرجوانية‬‫في‬‫وسط‬ ‫جبينك‬‫بعد‬،‫يومين‬‫سيكون‬‫من‬‫السهل‬،‫ه‬‫قياس‬‫وأي‬‫طبيب‬‫يستطيع‬‫أن‬ ‫يشخص‬،‫ذلك‬‫واإلحصاءات‬‫الوطنية‬‫ستكون‬‫موثوقة‬.‫واآلن‬‫لننظر‬‫إلى‬ ‫مرض‬‫آخر‬‫يسبب‬‫أعراض‬‫متغيرة‬‫من‬‫الحرارة‬‫والسعال‬‫في‬‫فترة‬‫من‬5 ‫إلى‬14،‫يوم‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫أعراض‬‫تنفسية‬‫متغيرة‬‫تتراوح‬‫من‬‫ال‬‫شيء‬ ‫إلى‬‫ضعف‬‫الجهاز‬‫التنفسي‬‫الحاد‬.‫سيكون‬‫هنالك‬‫طيف‬‫واسع‬‫من‬ ‫األعراض‬‫والعالمات‬‫على‬‫المرضى‬‫المصابين‬‫بهذا‬‫المرض‬‫تتداخل‬ ‫على‬‫نطاق‬‫واسع‬‫مع‬‫تأثيرات‬‫مماثلة‬‫تسببها‬‫العديد‬‫من‬‫األمراض‬‫المعدية‬ ‫األخرى‬.‫هل‬‫هو‬‫كوفيد‬19،‫أم‬‫أنفلونزا‬،‫موسمية‬‫أم‬‫نزلة‬،‫برد‬‫أم‬‫أي‬
  9. 9. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 6 ‫شيء‬‫آخر؟‬‫سيكون‬‫من‬‫المستحيل‬‫معرفة‬‫ذلك‬‫من‬‫خالل‬‫الفحص‬ ‫السريري‬. ‫الطريقة‬‫الوحيدة‬‫لمعرفة‬‫األشخاص‬‫المصابين‬‫بالمرض‬‫ستكون‬ ‫فقط‬‫بالفحص‬‫المخبري‬‫المحدد‬‫لتشخيص‬‫كورونا‬(‫أي‬َّ‫أن‬‫هذا‬‫الفحص‬ ‫يكشف‬‫فقط‬‫عن‬‫فيروس‬‫كوفيد‬19‫وليس‬‫أي‬‫مرض‬‫آخر‬)،‫وهذا‬ ‫الفحص‬‫حساس‬‫ا‬ً‫جد‬(‫يلتقط‬‫نسبة‬‫كبيرة‬‫من‬‫األشخاص‬‫المصابين‬ ‫بفيروس‬‫كوفيد‬19‫سواء‬‫أكان‬‫شديدا‬‫أم‬‫خفيفا‬.)‫وتطوير‬‫فحص‬‫دقيق‬ ‫وموثوق‬‫عملية‬‫صعبة‬‫تأخذ‬‫بعض‬،‫الوقت‬‫وحتى‬‫اآلن‬‫علينا‬‫أن‬‫نثق‬‫أن‬ ‫الفحوصات‬‫المتوفرة‬‫تفحص‬‫ما‬‫نعتقد‬‫أنها‬‫تفحصه‬. ‫في‬‫هذا‬‫الوباء‬‫حتى‬‫اآلن‬‫الفحوصات‬‫المخبرية‬‫يتم‬‫إجراؤها‬‫في‬ ‫المستشفيات‬‫للمرضى‬‫الذين‬‫لديهم‬‫أعراض‬،‫حادة‬‫أما‬‫الفحوصات‬‫التي‬ ‫يتم‬‫إجراؤها‬‫لمرضى‬‫يعانون‬‫من‬‫أعراض‬‫خفيفة‬‫فهي‬‫قليلة‬.‫وهذا‬‫يعني‬ ‫أن‬‫عدد‬‫الفحوصات‬‫اإليجابية‬‫ستكون‬‫أقل‬‫بكثير‬‫من‬‫عدد‬‫األشخاص‬ ‫المصابين‬،‫بالمرض‬‫وقد‬‫حاول‬‫السير‬‫باتريك‬‫فاالنس‬‫كبير‬‫المستشارين‬ ‫العلميين‬‫للحكومة‬‫البريطانية‬‫التأكيد‬‫على‬‫ذلك‬‫واقترح‬‫أن‬‫الرقم‬‫الحقيقي‬ ‫لإلصابات‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬‫من‬10‫إلى‬20‫ضعف‬‫ما‬‫تبدو‬‫عليه‬‫األرقام‬
  10. 10. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 7 ،‫المنشورة‬‫وكلما‬‫زاد‬‫عدد‬‫الحاالت‬‫التي‬‫لم‬‫يتم‬‫اختبارها‬‫انخفض‬‫معدل‬ ‫الوفيات‬‫الحقيقي‬. •ً‫ا‬‫ثاني‬:‫لماذا‬‫تعتبر‬‫وفيات‬‫كوفيد‬19‫مبالغا‬‫فيها‬‫بشكل‬ ‫كبير؟‬ ،‫وبعد‬‫ماذا‬‫عن‬‫الوفيات؟‬‫العديد‬‫من‬‫المتحدثين‬‫الصحيين‬ ‫البريطانيين‬‫كانوا‬‫حريصين‬‫على‬‫القول‬‫مرارا‬‫وتكرارا‬‫أن‬‫األرقام‬ ‫المعلنة‬‫في‬‫بريطانيا‬‫تشير‬‫إلى‬‫الموت‬‫مع‬‫الفيروس؛‬‫وليس‬‫الموت‬‫بسبب‬ ،‫الفيروس‬‫وهذا‬‫مهم‬،‫جدا‬‫فعندما‬‫قدم‬‫البروفيسور‬‫فيرغسون‬‫األدلة‬‫من‬ ‫جامعة‬‫إمباير‬‫كولبدج‬‫لندن‬‫في‬،‫البرلمان‬‫قال‬‫إنه‬‫يتوقع‬‫أقل‬‫من‬20000 ‫وفاة‬‫بسبب‬‫كوفيد‬19‫في‬‫المملكة‬‫المتحدة؛‬‫ولكن‬‫من‬‫المهم‬‫أن‬‫نقول‬‫أن‬ ‫اثنين‬‫من‬‫كل‬‫ثالثة‬‫من‬‫هؤالء‬‫كانوا‬‫سيموتون‬‫على‬‫كل‬‫حال‬.‫وبكلمات‬ ‫أخرى‬‫فهو‬‫يعتقد‬‫أن‬‫الرقم‬‫الخام‬‫لوفيات‬‫كوفيد‬19‫أعلى‬‫بثالث‬‫مرات‬ ‫من‬‫العدد‬‫الذي‬‫قتله‬‫كوفيد‬19‫بالفعل‬( .‫وحتى‬‫رقم‬‫الثلثين‬‫هو‬‫تقدير‬‫ولن‬ ‫أتفاجأ‬‫إذا‬‫كانت‬‫النسبة‬‫أعلى‬.) ‫هذه‬‫الفروق‬‫الدقيقة‬‫أمر‬‫بالغ‬‫األهمية‬‫ليس‬‫فقط‬‫في‬‫فهم‬‫المرض؛‬ ‫ولكن‬‫لفهم‬‫العبء‬‫الذي‬‫قد‬‫يضعه‬‫على‬‫الخدمات‬‫الصحية‬‫في‬‫األيام‬
  11. 11. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 8 ،‫القادمة‬‫ولسوء‬‫الحظ‬‫فإن‬‫الفروقات‬‫تميل‬‫إلى‬‫أن‬‫تكون‬‫مفقودة‬‫في‬ ‫األرقام‬‫المقتبسة‬‫من‬‫قاعدة‬‫البيانات‬‫التي‬‫تشير‬‫إلى‬‫كوفيد‬19:‫مركز‬ ‫موارد‬‫جون‬‫هوبكنز‬‫لفيروس‬‫كورونا‬. ‫لقد‬‫تم‬‫جمع‬‫قاعدة‬‫بيانات‬‫ضخمة‬‫حول‬‫كوفيد‬19‫من‬‫جميع‬ ‫أنحاء‬،‫العالم‬‫ويتم‬‫تحديثها‬،‫ًا‬‫ي‬‫يوم‬‫ويتم‬‫استخدام‬‫أرقامها‬‫لتتبع‬‫الفيروس‬. ‫هذه‬‫البيانات‬‫غير‬،‫موجودة‬‫ومن‬‫المحتمل‬‫أال‬‫تكون‬‫قابلة‬،‫للمقارنة‬‫ولكن‬ ‫ا‬ً‫نادر‬‫ما‬‫يتم‬‫التعبير‬‫عن‬‫هذا‬‫التحذير‬‫الهام‬‫في‬‫الرسوم‬‫البيانية‬‫العديدة‬ ‫التي‬،‫نراها‬‫إنها‬‫تخاطر‬‫بالمبالغة‬‫في‬‫جودة‬‫البيانات‬‫المنشورة‬. ‫التمييز‬‫بين‬‫الموت‬‫مع‬‫كوفيد‬19،‫والموت‬‫بسبب‬‫كوفيد‬19، ‫ليس‬‫مجرد‬‫تصفيف‬‫للشعر‬(‫بفتح‬‫الشين‬.)‫ولنأخذ‬‫باالعتبار‬‫بعض‬ ‫األمثلة‬:‫رجل‬‫عمره‬79‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫مصاب‬‫بسرطان‬‫المثانة‬،‫المنتشر‬‫رجل‬ ‫عمرة‬29‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫مصاب‬‫بسرطان‬‫الدم‬‫ويعالج‬‫بالعالج‬،‫الكيميائي‬‫امرأة‬ ‫عمرها‬46‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫مصابة‬‫بمرض‬‫الخاليا‬‫العصبية‬‫الحركية‬‫لمدة‬‫عامين‬. ‫كلهم‬‫يصابون‬‫بعدوى‬‫في‬‫الصدر‬،‫ويموتون‬‫وكل‬‫اختباراتهم‬‫لكوفيد‬19 ،‫إيجابية‬‫ولكن‬‫هم‬‫كل‬‫رضة‬‫ع‬‫للموت‬‫بسبب‬‫عدوى‬‫في‬‫الصدر‬‫من‬‫أي‬ ‫مرض‬‫معد‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫األنفلونزا‬.‫قد‬‫يكون‬‫كوفيد‬19‫القشة‬‫التي‬ ‫قصمت‬‫ظهر‬‫البعير؛‬‫لكنه‬‫لم‬‫يتسبب‬‫في‬‫وفاتهم‬.‫ولننظر‬‫لحالتين‬‫أخريين‬:
  12. 12. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 9 ‫رجل‬‫عمره‬75،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫يعاني‬‫من‬‫قصور‬‫طفيف‬‫في‬‫القلب‬‫والتهاب‬ ‫الشعب‬،‫الهوائية‬‫امرأة‬‫عمرها‬35،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫كانت‬‫في‬‫السابق‬‫بصحة‬،‫جيدة‬ ‫وليس‬‫لديها‬‫مشاكل‬‫صحية‬‫معروفة‬.‫كالهما‬‫يصاب‬‫بعدوى‬‫في‬‫الصدر‬ ،‫ويموت‬‫وكالهما‬‫لديهما‬‫فحص‬‫إيجابي‬‫لكوفيد‬19.‫في‬‫الحالة‬‫األولى‬ ‫ليس‬‫من‬‫الواضح‬‫ًا‬‫م‬‫تما‬‫ِصة‬‫ح‬‫األمراض‬‫السابقة‬‫في‬‫التسبب‬‫بالموت‬ ‫مقابل‬‫العدوى‬،‫بالفيروس‬‫والتخاذ‬‫هذا‬‫الحكم‬‫فإن‬‫األمر‬‫يتطلب‬‫ًا‬‫ب‬‫طبي‬ ‫ًا‬‫ص‬‫مخت‬‫لفحص‬‫تفاصيل‬،‫الحالة‬‫ّا‬‫م‬‫أ‬‫الحالة‬‫الثانية‬‫فستعزى‬‫الوفاة‬‫بشكل‬ ‫معقول‬‫إلى‬‫كوفيد‬19‫على‬‫افتراض‬‫أنه‬‫لم‬‫يكن‬‫هنالك‬‫مشاكل‬‫صحية‬ ‫سابقة‬. ‫وتجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أنه‬‫ال‬‫توجد‬‫طريقة‬‫قياسية‬‫دولية‬‫إلسناد‬ ‫أسباب‬‫الوفاة‬.‫ويضاف‬‫إلى‬‫ذلك‬‫أنه‬‫في‬‫الوضع‬‫الطبيعي‬‫لم‬‫سجل‬‫ت‬‫معظم‬ ‫حاالت‬‫الوفاة‬‫التنفسية‬‫ًا‬‫ب‬‫سب‬‫ًا‬‫ي‬‫معد‬‫ا‬ً‫محدد‬،‫ا‬ً‫أبد‬‫ولكن‬‫في‬‫الوقت‬‫الحالي‬ ‫يمكن‬‫للمرء‬‫أن‬‫يتوقع‬‫تسجيل‬‫جميع‬‫نتائج‬‫كوفيد‬19‫اإليجابية‬‫المرتبطة‬ ‫بالوفيات‬. ً‫ة‬َّ‫ر‬َ‫م‬‫أخرى‬‫هذا‬‫ليس‬‫تصفيفا‬‫للشعر‬.
  13. 13. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 10 ‫تخيل‬‫ًا‬‫ب‬‫شع‬‫دَثت‬َ‫ح‬‫فيه‬‫الكثير‬‫من‬‫إصابات‬‫كوفيد‬19،‫وتم‬ ‫فحص‬‫كل‬‫مريض‬‫للكشف‬‫عن‬،‫الفيروس‬‫ستبدو‬‫الوفيات‬‫ناتجة‬‫عن‬ ‫كوفيد‬19،‫وهكذا‬‫سيقترب‬‫مسار‬‫كوفيد‬19‫من‬‫معدل‬‫الوفيات‬ ،‫اإلجمالي‬‫وهكذا‬‫سيبدو‬‫األمر‬‫وكأن‬‫كل‬‫الوفيات‬‫ناتجة‬‫عن‬‫كوفيد‬19. ‫هل‬‫هذا‬‫حقيقي؟‬،‫ال‬‫ستتم‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫شدة‬‫الوباء‬‫بعدد‬‫الوفيات‬‫اإلضافية‬ (‫فوق‬‫المعدل‬‫الطبيعي‬)‫التي‬‫حدثت‬‫بشكل‬‫عام‬. •‫ثالثا‬:‫كوفيد‬19‫والفترة‬‫الزمنية‬: ،‫ا‬ً‫أخير‬‫ماذا‬‫عن‬‫الفترة‬‫الزمنية؟‬‫في‬‫سيناريو‬‫سريع‬‫الحركة‬‫مثل‬ ‫أزمة‬‫كوفيد‬19،‫م‬ِّ‫د‬‫تق‬‫لنا‬‫األرقام‬‫اليومية‬‫لقطة‬،‫فقط‬‫وإذا‬‫استغرق‬‫الناس‬ ‫وقتا‬‫طويال‬‫حتى‬‫يموتوا‬‫بسبب‬‫المرض؛‬‫فسوف‬‫يستغرق‬‫األمر‬‫ا‬ً‫ت‬‫وق‬ ‫ا‬ً‫قصير‬‫للحكم‬‫على‬‫معدل‬‫الوفيات‬،‫الحقيقي‬‫وستكون‬‫األرقام‬‫األولية‬‫أقل‬ ‫من‬‫الواقع‬.،‫ولكن‬‫إذا‬‫مات‬‫الناس‬‫بسرعة‬‫كبيرة‬‫بسبب‬‫المرض‬‫فستكون‬ ‫األرقام‬‫أقرب‬‫إلى‬‫المعدل‬،‫الحقيقي‬‫ومن‬‫المحتمل‬‫أن‬‫يكون‬‫هنالك‬‫تأخر‬ ،‫طفيف‬‫ومن‬‫المحتمل‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫أن‬‫الذين‬‫ماتوا‬‫اليوم‬‫قد‬‫أصيبوا‬‫بمرض‬ ‫خطير‬‫لعدة‬‫أيام‬.‫ولكن‬‫مع‬‫مرور‬‫الوقت‬‫سيصبح‬‫هذا‬‫أقل‬‫أهمية‬‫عند‬ ‫الوصول‬‫إلى‬‫حالة‬‫مستقرة‬.
  14. 14. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 11 ‫دعني‬‫أنهي‬‫بعض‬‫األمثلة‬.‫يشعر‬‫الزمالء‬‫في‬‫ألمانيا‬‫أن‬‫أعدادهم‬ ‫أقرب‬‫إلى‬‫الحقيقة‬‫من‬،‫األغلبية‬َّ‫ألن‬‫قدرتهم‬‫على‬‫إجراء‬‫الفحوصات‬ ‫كانت‬ً‫ة‬‫معد‬‫ا‬ً‫جيد‬‫عندما‬‫ضرب‬‫الوباء‬. ‫يبلغ‬‫معدل‬‫الوفيات‬‫ًا‬‫ي‬‫حال‬‫في‬‫ألمانيا‬0.8%،‫وإذا‬‫افترضنا‬‫أن‬ ‫حوالي‬‫ثلث‬‫الوفيات‬‫المسجلة‬‫يرجع‬‫إلى‬‫كوفيد‬19‫؛‬‫وأنهم‬‫تمكنوا‬‫من‬ ‫اختبار‬‫ثلث‬‫جميع‬‫الحاالت‬‫في‬‫البلد‬‫والذين‬‫يعانون‬‫بالفعل‬‫من‬‫المرض‬ (‫وهو‬‫افتراض‬‫سخي‬–‫مبالغ‬‫به‬)‫فإن‬‫معدل‬‫الوفيات‬‫لكوفيد‬19‫سيكون‬ 0.08%،‫وقد‬‫يرتفع‬‫هذا‬‫قل‬‫يال‬‫بسبب‬‫تأخر‬،‫الموت‬‫وإذا‬‫افترضنا‬‫في‬ ‫الوقت‬‫الحالي‬‫أن‬‫هذا‬‫التأثير‬‫سيكون‬25%(‫وهو‬‫سخي‬‫أيضا‬)‫فإن‬‫ذلك‬ ‫سيعطي‬‫ا‬ً‫حد‬‫ا‬ًّ‫م‬‫عا‬‫وربما‬‫أعلى‬‫لمعدل‬‫الوفيات‬‫يبلغ‬0.1%‫وهو‬‫ما‬‫يشبه‬ ‫األنفلونزا‬‫الموسمية‬. ‫ولننظر‬‫إلى‬‫األرقام‬‫في‬‫بريطانيا‬.‫حتى‬‫الساعة‬‫التاسعة‬‫من‬ ‫صباح‬‫يوم‬‫السبت‬(‫تاريخ‬‫نشر‬‫المقالة‬29/3/2020)‫كان‬‫هنالك‬1019 ‫حالة‬‫وفاة‬‫و‬17089‫إصابة‬،‫مؤكدة‬‫ومعدل‬‫الوفيات‬6%،‫وإذا‬‫كان‬‫ثلث‬ ‫الوفيات‬‫ناتجة‬‫عن‬‫كوفيد‬19،‫وتم‬‫تقليل‬‫الحاالت‬‫بالعامل‬‫المذكور‬‫ا؛‬ً‫ق‬‫ساب‬ ‫فإن‬‫معدل‬‫الوفيات‬‫سيكون‬0.13%،‫وعدد‬‫الوفيات‬‫بسبب‬‫كوفيد‬‫سيكون‬ 340،‫وهذا‬‫هو‬‫ا‬‫لعدد‬‫الذي‬‫يجب‬‫وضعه‬‫في‬‫االعتبار‬‫مع‬‫عدد‬‫الوفيات‬
  15. 15. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 12 ‫التي‬‫نتوقعها‬‫عادة‬‫في‬‫األيام‬‫ال‬28‫األولى‬‫من‬‫شهر‬‫مارس‬‫حيث‬ ‫اإلصابات‬46000‫ًا‬‫ب‬‫تقري‬. ‫سيزداد‬‫عدد‬‫الوفيات‬‫المسجلة‬‫في‬‫األيام‬،‫القادمة‬‫ولكن‬‫سيزداد‬ ‫عدد‬‫السكان‬‫المصابين‬‫بالمرض‬‫في‬‫جميع‬‫االحتماالت‬‫أسرع‬‫بكثير‬‫من‬ ‫الزيادة‬‫في‬‫الوفيات؛‬‫ألننا‬‫ننظر‬‫عن‬‫كثب‬‫إلى‬‫وجود‬‫كوفيد‬19،‫وليس‬‫ما‬ ‫ينتج‬‫عنه‬،‫بالفعل‬‫حيث‬‫يزداد‬‫معدل‬‫اإلصابة‬‫ومن‬‫المرجح‬‫أن‬‫يزداد‬ ،‫أكثر‬‫فإن‬‫الزيادة‬‫المقاسة‬‫في‬‫أعداد‬‫الوفيات‬‫ليست‬‫بالضرورة‬‫ًا‬‫ب‬‫سب‬‫للقلق‬ ‫إال‬‫إذا‬‫أظهرت‬ً‫صعود‬‫ا‬ً‫حاد‬‫في‬‫وقت‬‫الحق‬. 340‫حالة‬‫من‬46000‫حالة‬‫تظهر‬‫أننا‬‫لسنا‬‫قريبين‬‫من‬‫هذا‬ ‫في‬‫الوقت‬،‫الحالي‬‫لقد‬‫أعددنا‬،‫لألسوأ‬‫ولكن‬‫ذلك‬‫لم‬‫يحدث‬‫حتى‬،‫اآلن‬ ‫وقد‬‫يساعد‬‫االختبار‬‫الواسع‬‫النطاق‬‫لموظفي‬NHS‫الذي‬‫تم‬‫اإلعالن‬‫عنه‬ ‫ا‬ً‫مؤخر‬‫في‬‫توفير‬‫إشارة‬‫أوضح‬‫لمدى‬‫انتشار‬‫المرض‬‫بالفعل‬‫بين‬‫السكان‬. ‫ال‬‫تتحكم‬‫المملكة‬‫المتحدة‬‫والحكومات‬‫األخرى‬‫في‬‫كيفية‬‫اإلبالغ‬ ‫عن‬،‫بياناتها‬‫ولكن‬‫يمكنها‬‫تقليل‬‫احتمالية‬‫سوء‬‫التفسير‬‫إلى‬‫أدنى‬‫حد‬‫عن‬ ‫طريق‬‫توضيح‬‫أرقامها‬،‫ًا‬‫م‬‫تما‬‫وما‬‫ال‬‫تعنيه‬‫هذه‬‫األرقام‬.
  16. 16. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 13 ‫بعد‬‫انتهاء‬‫هذه‬،‫الحلقة‬‫هنالك‬‫حاجة‬‫واضحة‬‫لتحديث‬‫نسق‬‫دولي‬ ‫لكيفية‬‫حساب‬‫نسب‬،‫الوفيات‬‫وتسجيلها‬‫لنتمكن‬‫من‬‫فهم‬‫ما‬‫يحدث‬‫بشكل‬ ‫أكثر‬‫ا‬ً‫وضوح‬‫عندما‬‫نحتاج‬‫إلى‬‫ذلك‬. •‫د‬.‫جون‬‫لي‬:‫أستاذ‬‫متقاعد‬‫في‬‫علم‬‫األوبئة‬‫وأخصائي‬ ‫استشاري‬‫سابق‬‫في‬NHS.‫لقراءة‬‫المقالة‬‫األصلية‬‫على‬‫االنترنت‬‫اذهب‬ ‫إلى‬‫الرابط‬‫التالي‬: https://www.spectator.co.uk/article/how-to- understand-and-report-figures-for-covid-19-deaths-
  17. 17. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 14 ‫السن؟‬ ‫كبار‬ ‫من‬ ‫بالتخلص‬ ‫عالمية‬ ‫رغبة‬ ‫هنالك‬ ‫هل‬ ‫د‬.‫فيرنون‬‫كوليمان‬ ‫ترجمها‬‫عن‬‫اإلنجليزية‬:‫علي‬‫طه‬‫النوباني‬ ‫أعتقد‬‫أن‬‫الهستيريا‬‫التي‬‫ترافق‬‫فيروس‬‫كورونا‬‫غير‬،‫حقيقية‬ ‫وال‬‫ينضوي‬‫حديثي‬‫هذا‬‫تحت‬‫إحدى‬‫نظريات‬‫المؤامرة‬،‫المجنونة‬‫سوف‬ ‫أشرح‬‫األجندات‬‫الخفية‬‫وراء‬،‫ذلك‬‫ولماذا‬‫يقومون‬‫بإخبارنا‬ِّ‫ل‬‫بك‬‫هذه‬ ،‫األكاذيب‬‫لماذا‬‫تبالغ‬‫الحكومات‬‫ووسائل‬‫اإلعالم‬. ‫لذا‬‫إليك‬‫بعض‬‫الحقائق‬: ‫أعلم‬‫أن‬‫نشر‬‫هذا‬‫الموضوع‬‫على‬‫االنترنت‬‫ربما‬‫يكون‬،ً‫ا‬‫سخيف‬ ‫ولكن‬‫هذه‬‫حقائق‬،‫واقعية‬‫ويمكنك‬‫التحقق‬‫منها‬.‫تقول‬‫منظمة‬‫الصحة‬
  18. 18. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 15 ‫العالمية‬َّ‫أن‬‫متوسط‬‫عدد‬‫الوفيات‬‫بسبب‬،‫األنفلونزا‬‫أعني‬‫األنفلونزا‬ ‫العادية‬،‫القديمة‬‫يتراوح‬‫بين‬250000‫و‬650000‫في‬‫السنة‬‫على‬ ‫مستوى‬،‫العالم‬‫ويقول‬‫المركز‬‫األمريكي‬‫لمكافحة‬‫األمراض‬‫والوقاية‬ ‫منها‬CDC‫أن‬45‫مليون‬‫شخص‬‫في‬‫المتوسط‬‫يصابون‬‫باألنفلونزا‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫سنو‬‫والحديث‬‫هنا‬‫عن‬‫الشكل‬‫القديم‬‫الذي‬‫يتسبب‬‫في‬‫إبعادك‬‫عن‬‫العمل‬ ‫وربما‬‫إبقائك‬‫في‬،‫السرير‬‫وإذا‬‫كنت‬‫قليل‬‫الحظ‬‫فربما‬‫يقتلك‬. ‫يبلغ‬‫إجمالي‬‫عدد‬‫الوفيات‬‫منذ‬‫اكتشاف‬‫فيروس‬‫كورونا‬ ‫وظهوره‬‫للعلن‬‫كما‬‫يقول‬‫مدير‬‫العالقات‬‫العامة‬‫حوالي‬6500‫حتى‬‫اليوم‬ 16/3/2020،‫وسيكون‬‫بال‬‫شك‬‫أكثر‬‫عندما‬‫تشاهد‬‫هذا‬،‫الفيديو‬‫ويبلغ‬ ‫عدد‬‫الذين‬‫يموتون‬‫بسبب‬‫األنفلونزا‬‫العادية‬‫في‬‫فترة‬‫الشتاء‬‫القارس‬10 ‫أضعاف‬‫ذلك‬‫على‬‫األقل‬.‫عشرة‬‫أضعاف‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫ماتوا‬ ‫بسبب‬‫فيروس‬‫كورونا‬‫منذ‬‫بدايته‬‫حتى‬،‫اآلن‬‫والذي‬‫ال‬‫يبدو‬‫أن‬‫أحدا‬ ‫يعرف‬‫شيئا‬‫عن‬‫توقيت‬‫بدايته‬‫على‬‫وجه‬،‫التحديد‬‫فربما‬‫كان‬‫في‬‫نوفمبر‬ ،‫الماضي‬‫وربما‬‫كان‬‫في‬،‫يناير‬‫وفي‬‫الحالتين‬‫هذا‬‫أقل‬‫بكثير‬‫ممن‬‫يكونوا‬ ‫قد‬‫ماتوا‬‫بسبب‬‫األنفلونزا‬‫العادية‬. ،‫واآلن‬‫الشيء‬‫الغريب‬‫هو‬‫أن‬‫أرقام‬‫ضحايا‬‫األنفلونزا‬‫العادية‬ ‫تبدو‬‫غير‬‫متاحة‬،‫ألحد‬‫تقول‬‫الحكومة‬‫البريطانية‬‫أنه‬‫ليس‬‫لديها‬‫أرقام‬‫عن‬
  19. 19. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 16 ‫األنفلونزا‬‫العادية‬‫في‬‫الوقت‬،‫الحالي‬‫هم‬‫عادة‬‫يحتفظون‬،‫باألرقام‬‫ولكن‬ ‫يبدو‬‫أنهم‬‫ال‬‫يحتفظون‬‫بها‬‫في‬‫الوقت‬،‫الحالي‬‫هل‬‫يخلطون‬‫بين‬‫أرقام‬ ‫األنفلونزا‬‫وأرقام‬‫فيروس‬‫كورونا‬....‫من‬‫يعرف؟‬ ‫التوقعات‬‫في‬‫الوقت‬‫الحالي‬‫مضخمة‬‫على‬‫نحو‬،‫بذيء‬،‫الخبراء‬ ‫وأقول‬(‫الخبراء‬)‫بين‬‫قوسين‬‫يدعون‬‫أن‬80%‫من‬‫السكان‬‫في‬‫جميع‬ ‫البلدان‬‫سيصابون‬‫بفيروس‬،‫كورونا‬‫وأن‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬ ‫سيحتاجون‬‫إلى‬‫الذهاب‬‫إلى‬‫المستشفى‬‫سيكون‬‫بعشرات‬،‫الماليين‬‫وفي‬ ‫المملكة‬‫المتحدة‬‫وحدها‬‫يتحدثون‬‫عن‬‫حوالي‬8‫ماليين‬‫شخص‬‫سيصابون‬ ‫بفيروس‬‫كورونا؟‬ ‫ال‬‫أحد‬،‫يعرف‬‫كيف‬‫بحق‬‫هللا‬‫يعرفون‬‫هذا؟‬‫إنهم‬‫يخترعون‬ ‫األرقام‬‫من‬‫الفراغ‬. ‫ما‬‫يثير‬‫االهتمام‬‫هو‬‫أن‬‫منظمة‬‫الصحة‬‫العالمية‬‫تقول‬‫أن‬ ‫العدوى‬‫بفيروس‬‫كورونا‬‫أصعب‬‫من‬‫العدوى‬‫باألنفلونزا‬،‫العادية‬ ‫وصانعوا‬‫الدراما‬َ‫يدعون‬َّ‫أن‬َّ‫ل‬‫ك‬‫هؤالء‬‫الناس‬،‫سيموتون‬‫إحدى‬‫الصحف‬ ‫في‬‫المملكة‬‫المتحدة‬‫نشرت‬‫مانشيت‬‫عريض‬" :‫سيموت‬‫الناس‬"،،ً‫ا‬‫حسن‬ ‫الناس‬‫يموتون‬‫بسبب‬‫السقوط‬‫عن‬‫الدرج‬‫أو‬‫من‬‫فوق‬،‫الخيل‬‫وهو‬‫أمر‬
  20. 20. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 17 ‫محزن‬،‫للغاية‬ّ‫لكن‬‫الناس‬‫يموتون‬‫ألسباب‬،‫متنوعة‬‫وليس‬‫هنالك‬‫أي‬‫داع‬ َ‫لنخاف‬‫من‬‫األمر‬‫ما‬‫لم‬‫يكن‬‫لدينا‬‫بعض‬‫التقديرات‬‫التي‬‫يمكن‬‫االعتماد‬ ،‫عليها‬‫وليس‬‫لديهم‬‫أي‬‫تقديرات‬‫مؤكدة‬. ‫فما‬‫الذي‬‫يحدث؟‬ ‫هذه‬‫ليست‬‫المرة‬‫األولى‬‫التي‬‫تعمل‬‫فيها‬‫الحكومات‬‫ووسائل‬ ‫اإلعالم‬‫على‬‫تضخيم‬،‫المخاوف‬‫ربما‬‫نتذكر‬‫الذعر‬‫من‬‫اإليدز‬‫في‬ ‫ثمانينيات‬‫وتسعينيات‬‫القرن‬‫الماضي‬‫عندما‬‫قالت‬‫الجمعية‬‫الطبية‬ ‫البريطانية‬َّ‫أن‬‫كل‬‫شخص‬‫في‬‫بريطانيا‬‫سوف‬‫يتأثر‬،‫باإليدز‬‫آالف‬ ‫الماليين‬‫من‬‫الناس‬‫أصيبوا‬،‫بالرعب‬‫وفقدوا‬،‫صوابهم‬‫كان‬‫الكثيرون‬‫من‬ ‫الناس‬‫ينتحرون‬‫ألنهم‬‫كانوا‬‫قلقين‬‫للغاية‬.‫وفي‬‫وقت‬‫ما‬‫في‬‫المملكة‬ ‫المتحدة‬‫كان‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫تم‬‫توظيفهم‬‫لرعاية‬‫مرضى‬‫اإليدز‬ ‫أكثر‬‫من‬‫مرضى‬‫اإليدز‬‫أنفسهم‬‫في‬‫العالم‬‫كله‬. ‫ذكرت‬‫ذلك‬‫فقط‬‫إلظهار‬‫أن‬‫هذه‬‫ليست‬‫المرة‬‫األولى‬‫التي‬‫يتم‬ ‫فيها‬‫التهويل‬‫إلشعارنا‬‫بالخوف‬،‫والهلع‬‫فربما‬‫تذكرون‬‫سارس‬‫وأنفلونزا‬ ،‫الخنازير‬‫وفيروس‬‫اإليبوال‬.‫فبين‬‫الوقت‬‫واآلخر‬‫تشعر‬‫الحكومات‬
  21. 21. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 18 ‫بالحاجة‬‫إلى‬،‫تخويفنا‬‫هذا‬‫ما‬‫يفعلونه‬‫إلبقائنا‬‫تحت‬،‫السيطرة‬‫لكن‬‫ماذا‬ ‫يحدث‬‫هذه‬‫المرة؟‬ ‫تستهدف‬‫الحكومة‬‫البريطانية‬‫من‬‫هم‬‫فوق‬‫السبعين‬،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫حيث‬ ‫أنه‬‫يجب‬‫عليهم‬‫البقاء‬‫في‬‫بيوتهم‬‫لمدة‬‫أربعة‬،‫شهور‬‫لن‬‫يسمح‬‫لهم‬ ،‫بالخروج‬‫ال‬‫يمكنهم‬‫الذهاب‬‫إلى‬،‫الطبيب‬‫وال‬‫يمكنهم‬‫الذهاب‬‫إلى‬ ‫أخصائي‬،‫العيون‬‫وال‬‫يمكنهم‬‫مماشاة‬،‫كالبهم‬‫سيتم‬‫وضع‬‫إمدادات‬‫الطعام‬ ‫على‬‫عتبات‬‫منازلهم‬‫وإعادتها‬‫إلى‬،‫الداخل‬‫والحقيقة‬ّ‫أن‬‫السجناء‬ ‫يحصلون‬‫على‬‫معاملة‬‫أفضل‬‫من‬‫ذلك‬‫حيث‬‫يمكنهم‬‫الوصول‬‫إلى‬‫األطباء‬ ‫وأطباء‬‫األسنان‬. ‫لماذا‬‫تنتقي‬‫الحكومة‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫يزيد‬‫عمرهم‬‫عن‬‫السبعين‬ ‫أو‬‫الثمانين؟‬‫إنه‬‫أمر‬‫غريب‬‫حقا؛‬‫ألن‬‫جميع‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫ماتوا‬‫بسبب‬ ‫فيروس‬‫كورونا‬‫حتى‬‫اآلن‬‫كانوا‬‫أشخاصا‬‫يعانون‬‫من‬‫أمراض‬،‫أخرى‬ ‫كان‬‫لديهم‬‫مشاكل‬‫في‬‫القلب‬‫أو‬،‫الرئة‬‫وكانوا‬‫مرضى‬‫على‬‫نحو‬‫خطير‬ ‫قبل‬‫أن‬‫يموتوا‬‫من‬‫فيروس‬‫كورونا‬.‫قد‬‫يكون‬‫من‬‫المنطقي‬‫القول‬‫إنه‬‫يجب‬ ‫على‬‫أي‬‫شخص‬‫يعاني‬‫من‬‫حالة‬‫خطيرة‬‫أن‬‫يبقى‬‫في‬،‫البيت‬‫ويبتعد‬‫عن‬ ‫اآلخرين‬‫على‬‫أمل‬‫أال‬‫يصاب‬‫بفيروس‬،‫كورونا‬‫لكن‬‫ليس‬‫هنالك‬‫حكومة‬ ‫تقول‬‫ذلك؟‬‫الحكومات‬‫تقول‬ّ‫أن‬‫على‬‫من‬‫هم‬‫فوق‬‫السبعين‬‫أن‬‫يحبسوا‬
  22. 22. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 19 ‫أنفسهم؛‬‫ولكن‬‫هنالك‬‫أشخاص‬‫بعمر‬90‫سنة‬‫يشتركون‬‫في‬،‫ماراثون‬ ‫وهنالك‬‫أشخاص‬‫بعمر‬40‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫و‬30‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫يموتون‬‫من‬‫أمراض‬‫القلب‬ ‫وأمراض‬‫الرئة‬‫وجميع‬‫األمراض‬‫األخرى‬. ‫كان‬‫من‬‫المنطقي‬ً‫ا‬‫جد‬‫تحديد‬‫هؤالء‬‫األشخاص‬‫ليتم‬‫عزلهم‬‫في‬ ‫الحجر‬‫الصحي‬‫بغض‬‫النظر‬‫عن‬‫أعمارهم‬. ‫والشيء‬‫اآلخر‬‫هو‬‫العزلة‬‫الذاتية‬‫التي‬‫تحظى‬‫بشعبية‬‫كبيرة‬ ‫اآلن؛‬‫تقول‬‫الحكومات‬:‫يجب‬‫أن‬‫يبقوا‬‫فيها‬‫لمدة‬7،‫أيام‬،ً‫ا‬‫حسن‬‫أنا‬‫ال‬‫أفهم‬ ‫ذلك‬،‫حقا‬‫ألنه‬‫وفقا‬‫لجميع‬‫المعلومات‬‫التي‬‫لدينا‬‫يمكن‬‫لفيروس‬‫كورونا‬ ‫أن‬‫يكون‬ً‫ا‬‫نشط‬‫لمدة‬28‫ًا‬‫م‬‫يو‬(‫وفي‬‫آخر‬‫مرة‬‫رأيت‬‫فيها‬‫الرقم‬28‫كان‬ ‫أطول‬‫من‬‫الرقم‬7)‫لذا‬‫فإن‬‫العزل‬‫الذاتي‬‫لمدة‬7‫أيام‬‫ال‬‫معنى‬‫له‬‫على‬ ‫اإلطالق‬. ‫الجانب‬‫اآلخر‬‫الذي‬‫أريد‬‫التحدث‬‫عنه‬‫هو‬‫الطريقة‬‫التي‬‫يتم‬‫فيها‬ ‫تحريف‬‫أرقام‬‫الوفيات‬‫في‬‫الوقت‬،‫الحالي‬‫تشير‬‫األرقام‬‫التي‬‫لدينا‬‫إلى‬‫أن‬ ‫فيروس‬‫كورونا‬‫أكثر‬‫فتكا‬‫من‬‫فيروس‬‫األنفلونزا‬،‫العادي‬‫هل‬‫هذا‬ ‫صحيح؟‬‫فقط‬‫قم‬‫بنظرة‬‫على‬‫طريقة‬‫عرض‬‫األرقام‬‫ألن‬‫هذا‬‫هو‬‫المهم‬:
  23. 23. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 20 ‫إذا‬‫كان‬‫لديك‬‫مائة‬‫شخص‬‫تم‬‫تشخيصهم‬،‫بالمرض‬‫وتوفي‬‫منهم‬ 4‫أشخاص‬‫فمن‬‫الواضح‬‫أن‬‫معدل‬‫الوفيات‬‫هو‬4%،‫ولكن‬‫مع‬‫فيروس‬ ‫كورونا‬‫فإنهم‬‫فقط‬‫يختبرون‬‫األشخاص‬‫المرضى‬،‫بشدة‬‫واألشخاص‬ ‫الذين‬‫هم‬‫في‬،‫المستشفى‬‫لذا‬‫فإن‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫لديهم‬‫بالفعل‬ ‫فيروس‬‫كورونا‬‫هو‬‫أعلى‬‫بكثير‬‫من‬‫األرقام‬،‫المعلنة‬‫وهذا‬‫ال‬‫شك‬،‫فيه‬ ‫فبدال‬‫من‬‫المائة‬،‫المعلنة‬‫ربما‬‫هناك‬‫ألف‬‫أو‬‫عشرة‬،‫آالف‬‫فإذا‬‫كان‬‫لديك‬ ‫ألف‬‫شخص‬‫مصاب‬‫بفيروس‬‫كورونا‬‫ومات‬‫منهم‬4‫فإن‬‫معدل‬‫الوفيات‬ ‫سيكون‬0.4%‫وإذا‬‫كان‬‫لديك‬10000‫مصاب‬‫بفيروس‬‫كورونا‬‫وعدد‬ ‫الوفيات‬4‫يصبح‬‫معدل‬‫الوفيات‬‫أقل‬‫من‬‫حيث‬‫النسبة‬‫المئوية‬.‫وببساطة‬ ‫إذا‬‫لم‬‫تقم‬‫باختبار‬‫الناس‬‫لمعرفة‬‫إذا‬‫كانوا‬‫مصابين‬‫أم‬،‫ال‬‫وهذا‬‫االختبار‬ ‫لم‬‫يبدأ‬،‫حقا‬‫فقد‬‫تمكنت‬‫من‬‫التالعب‬‫باألرقام‬‫وجعلته‬‫أكثر‬‫ًا‬‫ب‬‫رع‬. ‫واآلن‬‫نأتي‬‫إلى‬‫األجندة‬‫الخفية‬‫أو‬‫على‬‫األقل‬‫جزء‬‫منها‬: ‫يقول‬‫األطباء‬‫في‬‫جميع‬‫أنحاء‬‫العالم‬‫أن‬‫األزمة‬‫سيئة‬‫للغاية‬ ‫لدرجة‬‫أنهم‬‫لم‬‫يتمكنوا‬‫من‬‫عالج‬‫المرضى‬‫الذين‬‫هم‬‫في‬‫السبعينات‬‫أو‬ ‫الثمانينات‬‫من‬،‫العمر‬‫وهم‬‫في‬‫الواقع‬‫لم‬‫يتمكنوا‬‫من‬‫عالجهم‬‫ليس‬‫من‬ ‫الفيروس‬‫كورونا‬‫فقط‬‫ولكن‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫لن‬‫يكونوا‬‫قادرين‬‫على‬‫معالجتهم‬‫من‬ ‫أي‬،‫شيء‬‫سيشعرون‬‫بالضغط‬‫الشديد‬‫عند‬‫التعامل‬‫مع‬‫هؤالء‬‫الماليين‬
  24. 24. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 21 ‫والماليين‬‫من‬‫األشخاص‬‫المصابين‬‫بهذا‬‫الفيروس‬‫المميت‬‫لدرجة‬‫أنهم‬‫لن‬ ‫يتمكنوا‬‫من‬‫عالج‬‫المرضى‬‫مهما‬‫كانت‬‫مشكلتهم‬‫الصحية‬‫إذا‬‫كان‬‫فوق‬ ‫السبعين‬‫أو‬‫الثمانين‬‫من‬‫عمره‬. ‫اآلن‬‫لدي‬‫شك‬‫في‬‫أن‬‫هذه‬‫ليست‬‫سوى‬،‫البداية‬‫أعتقد‬‫أن‬‫ما‬ ‫يحدث‬‫هنا‬‫هو‬‫شيطنة‬‫وتهميش‬‫وتجريد‬‫المسنين‬‫من‬،‫إنسانيتهم‬‫ألن‬ ‫المسنين‬‫أصبحوا‬‫مشكلة‬‫عالمية‬‫من‬‫الناحية‬،‫االقتصادية‬‫كل‬‫هذه‬ ‫المعاشات‬‫تضعف‬‫القدرة‬‫االقتصادية‬‫للكثير‬‫من‬،‫البلدان‬‫ومن‬‫أجل‬ ‫التخلص‬‫من‬‫بعض‬‫هؤالء‬‫المسنين‬‫تقوم‬‫الحكومات‬‫في‬‫كل‬‫مكان‬‫ببعض‬ ‫األشياء‬‫الغريبة‬،‫والشريرة‬‫في‬‫المملكة‬‫المتحدة‬‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬‫وفي‬ ‫كثير‬‫من‬‫األحيان‬‫ال‬‫يتم‬‫عالج‬‫المسنين‬‫الذين‬‫يعانون‬‫من‬‫التنكس‬‫البقعي‬ ‫في‬،‫العين‬‫ألنه‬‫ال‬‫يوجد‬‫مال‬‫في‬‫حين‬‫أن‬‫هنالك‬‫الكثير‬‫من‬‫المال‬ ‫المرصود‬‫للجراحات‬‫التجميلية‬‫أو‬‫لتغيير‬،‫الجنس‬‫ولكن‬‫ال‬‫يوجد‬‫مال‬ ‫إليقاف‬‫إصابة‬‫كبار‬‫السن‬‫بالعمى‬. ‫األمم‬‫المتحدة‬‫قررت‬‫أنه‬‫إذا‬‫مات‬‫شخص‬‫عمره‬‫أكثر‬‫من‬‫سبعين‬ ،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫فهذا‬‫ليس‬‫باألمر‬‫المهم‬‫ألنهم‬‫ال‬‫يحسبونهم‬‫من‬،‫البشر‬‫وبالتالي‬‫فإن‬ ‫الدول‬‫في‬‫كل‬‫مكان‬‫ترحب‬‫بهذا؛‬‫ألنها‬‫تمنحهم‬‫فرصة‬‫للتخلص‬‫من‬ ‫المسنين‬‫دون‬‫أن‬‫يبدو‬‫ذلك‬‫سيئا‬‫على‬‫الخدمات‬‫الصحية‬‫في‬‫البالد‬.
  25. 25. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 22 ‫قد‬‫يرحب‬‫بعض‬‫الشباب‬،‫بذلك‬‫ولكن‬‫أرى‬ّ‫أن‬‫عليهم‬ً‫ا‬‫أيض‬ ‫التفكير‬‫في‬‫أمرين‬: ‫األول‬:‫إذا‬‫كان‬‫عمرك‬30ً‫ا‬‫عام‬،‫اليوم‬‫فستكون‬‫في‬‫منطقة‬ ‫الخطر‬‫في‬‫وقت‬‫ليس‬،‫ببعيد‬‫وبالتالي‬‫إذا‬‫كان‬‫عمر‬‫السبعين‬‫هو‬‫خط‬ ،‫النهاية‬‫واألطباء‬‫سيقولون‬‫هم‬ّ‫ن‬‫أ‬‫لن‬‫يعالجوا‬‫أي‬‫شخص‬‫فوق‬‫السبعين‬ ‫ألنهم‬‫ال‬‫يستحقون‬‫العالج‬‫وبسبب‬‫قلة‬،‫الموارد‬‫فإنهم‬‫لن‬‫يلبثوا‬‫أن‬‫يغيروا‬ ‫خط‬‫النهاية‬‫إلى‬60‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫أو‬50،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫وهذه‬‫أمور‬‫يجب‬‫أن‬‫نحذر‬‫منها‬. ‫هنالك‬‫شيء‬‫آخر‬،‫كذلك‬‫ال‬‫أعتقد‬‫أنه‬‫مهم‬‫للبعض‬‫مثل‬‫تهميش‬ ‫كبار‬،ّ‫السن‬‫لكنني‬‫أشك‬‫أنه‬‫عندما‬‫يصبح‬‫اللقاح‬‫ا‬ً‫متاح‬‫لحمايتنا‬‫جميعا‬‫ضد‬ ،‫كورونا‬‫لن‬‫يكون‬،‫ًا‬‫ي‬‫طوع‬‫سيكون‬،‫إلزاميا‬‫وكذلك‬‫اللقاحات‬،‫األخرى‬ َّ‫ألن‬‫هذا‬‫ما‬‫كانت‬‫تدفع‬‫إليه‬‫الحكومات‬‫في‬‫كل‬‫مكان‬‫لفترة‬‫طويلة‬. ‫إذن‬‫هذان‬‫هما‬‫األمران‬‫من‬‫األجندة‬،‫الخفية‬‫أعتقد‬‫أننا‬‫نتجه‬ ‫للتطعيم‬،‫اإللزامي‬‫وأعتقد‬‫أننا‬‫نتجه‬‫إلى‬‫تهميش‬،‫المسنين‬‫وأعتقد‬‫أن‬‫كل‬ ‫ما‬‫عليك‬‫فعله‬‫للتحقق‬‫مما‬‫يحدث‬‫هو‬‫النظر‬‫ورؤية‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬ ‫أصيبوا‬‫بفيروس‬‫كورونا‬‫الحالي‬‫في‬‫غضون‬‫أسابيع‬،‫قليلة‬‫وكم‬‫عدد‬ ‫األشخاص‬‫الذين‬‫ماتوا‬،‫منهم‬‫وقياس‬‫ذلك‬‫مقابل‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬
  26. 26. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 23 ‫يموتون‬‫في‬‫المتوسط‬‫من‬‫خالل‬‫عام‬‫عادي‬‫من‬‫البرد‬‫أو‬‫األنفلونزا‬ ‫المعروفة‬. ،‫ر‬َّ‫ك‬‫تذ‬650‫ألف‬‫شخص‬‫قد‬‫يموتون‬‫في‬‫عام‬‫سيء‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لمنظمة‬ ‫الصحة‬‫العالمية‬‫من‬‫األنفلونزا‬،‫العادية‬‫وبالطبع‬‫كان‬‫العدد‬‫أكثر‬‫من‬‫ذلك‬ ‫بكثير‬‫في‬‫عام‬1918‫عندما‬‫انتشرت‬‫األنفلونزا‬‫اإلسبانية‬. ‫يمكنكم‬‫زيارة‬‫موقع‬‫الدكتور‬‫فيرنون‬‫كوليمان‬‫على‬‫الرابط‬ ‫التالي‬: http://www.vernoncoleman.com/main.htm
  27. 27. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 24 ( ‫اختبارات‬PCR‫كوفيد‬ ‫تشخيص‬ ‫لغايات‬ )19‫لها‬ ‫معنى‬ ‫لا‬ ‫مقالة‬‫كتبها‬:‫تورستن‬‫إنجلبرخت‬‫و‬‫كونستانتين‬‫ديميتر‬[i] ‫ترجمها‬‫عن‬‫اإلنجليزية‬:‫علي‬‫طه‬‫النوباني‬ ‫اختبارات‬(PCR)‫لغايات‬‫تشخيص‬‫كوفيد‬19‫ال‬‫معنى‬‫لها‬‫من‬ ‫الناحية‬‫العلمية‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫أن‬‫العالم‬‫كله‬‫يعتمد‬‫على‬RT-PCR "‫لتشخيص‬"‫عدوى‬Sars-Cov-2‫؛‬‫فإن‬‫العلم‬‫واضح‬:‫إنها‬‫غير‬‫مناسبة‬ ‫للغرض‬. ‫تعتمد‬‫عمليات‬‫اإلغالق‬‫والتدابير‬‫الصحية‬‫في‬‫جميع‬‫أنحاء‬‫العالم‬ ‫على‬‫عدد‬‫الحاالت‬‫ومعدالت‬‫الوفيات‬‫التي‬‫تم‬‫تشخيصها‬‫بواسطة‬‫ما‬ ‫يسمى‬‫اختبارات‬SARS-CoV-2 RT-PCR‫المستخدمة‬‫لتحديد‬‫المرضى‬
  28. 28. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 25 "‫اإليجابيين‬"‫حيث‬‫يتم‬ً‫ة‬‫عاد‬‫مساواة‬‫النتائج‬‫اإليجابية‬‫مع‬‫عدد‬ "‫المصابين‬." ‫ولكن‬‫بالنظر‬‫إلى‬‫الحقائق‬‫عن‬،‫كثب‬‫فإن‬‫االستنتاج‬‫هو‬َّ‫أن‬ ‫اختبارات‬PCR‫هذه‬‫ال‬‫معنى‬‫لها‬‫كأداة‬‫تشخيصية‬‫لتحديد‬‫اإلصابة‬ ‫المزعومة‬‫بفيروس‬‫جديد‬‫دعى‬‫ي‬‫السارس‬-CoV-2. ‫وشعار‬"،‫اختبار‬،‫اختبار‬،‫اختبار‬"...‫ال‬‫أساس‬‫له‬. ‫قال‬‫المدير‬‫العام‬‫لمنظمة‬‫الصحة‬،‫العالمية‬‫الدكتور‬‫تيدروس‬ ‫أدهانوم‬‫غيبريسوس‬‫في‬‫المؤتمر‬‫الصحفي‬‫حول‬COVID-19‫في‬16 ‫مارس‬2020:‫لدينا‬‫رسالة‬‫بسيطة‬‫لجميع‬‫البلدان‬:،‫االختبار‬،‫االختبار‬ ‫االختبار‬[" .ii] ‫وقد‬‫تم‬‫نشر‬‫الرسالة‬‫من‬‫خالل‬‫عناوين‬‫األخبار‬‫حول‬،‫العالم‬ ‫وعلى‬‫سبيل‬‫المثال‬‫من‬‫قبل‬‫رويترز‬‫وبي‬‫بي‬‫سي‬.‫وفي‬3،‫مايو‬‫كان‬ ‫مدير‬‫مجلة‬‫هوت‬‫وهي‬‫واحدة‬‫من‬‫أهم‬‫المجالت‬‫اإلخبارية‬‫على‬‫شاشة‬ ‫التلفزيون‬‫األلماني‬-‫يمرر‬‫شعار‬‫العقيدة‬‫اإلكلينية‬(‫العيادية‬‫أو‬‫الطبية‬) ‫إلى‬‫جمهوره‬‫بكلمات‬‫تحذيرية‬:
  29. 29. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 26 ،‫اختبار‬،‫اختبار‬‫اختبار‬-‫هذه‬‫هي‬‫العقيدة‬‫في‬‫الوقت‬،‫الحالي‬ ‫وهي‬‫الطريقة‬‫الوحيدة‬‫لفهم‬‫مدى‬‫انتشار‬‫الفيروس‬‫التاجي‬.‫وهذا‬‫يشير‬‫إلى‬ ‫أن‬‫اإليمان‬‫بصحة‬‫اختبارات‬‫تفاعل‬‫البوليميراز‬‫المتسلسل‬(PCR)‫قوي‬ ‫لدرجة‬‫أنه‬‫يساوي‬‫ًا‬‫ص‬‫ن‬‫ّا‬‫ي‬‫دين‬‫ال‬‫يحتمل‬‫أي‬‫تناقض‬‫ًا‬‫ب‬‫تقري‬. ‫لكن‬‫من‬‫المعروف‬‫أن‬‫األديان‬‫تدور‬‫حول‬‫اإليمان؛‬‫وليس‬‫حول‬ ‫الحقائق‬‫العلمية‬.‫وكما‬‫قال‬‫والتر‬‫ليبمان‬‫الفائز‬‫بجائزة‬‫بوليتزر‬‫مرتين‬‫وقد‬ ‫يكون‬‫الصحفي‬‫األكثر‬‫تأثيرا‬‫في‬‫القرن‬‫العشرين‬" :‫عندما‬‫يفكر‬‫الجميع‬ ‫بشكل‬،‫متشابه‬‫ال‬‫أحد‬‫يفكر‬‫جيدا‬." ‫في‬،‫البداية‬‫من‬‫الالفت‬‫للنظر‬‫أن‬‫كاري‬‫موليس‬‫نفسه‬‫مخترع‬ ‫تقنية‬‫تفاعل‬‫سلسلة‬‫البوليميراز‬(PCR)،‫لم‬‫يفكر‬‫مثلما‬‫فكر‬‫الجميع‬‫حيث‬ ‫حصل‬‫اختراعه‬‫على‬‫جائزة‬‫نوبل‬‫في‬‫الكيمياء‬‫عام‬1993،‫ولسوء‬‫الحظ‬ ‫توفي‬‫موليس‬‫العام‬‫الماضي‬‫عن‬‫عمر‬‫يناهز‬74،‫ًا‬‫م‬‫عا‬‫ولكن‬‫ليس‬‫هناك‬ ‫شك‬‫في‬َّ‫أن‬‫موليس‬‫الكيميائي‬‫الحيوي‬‫اعتبر‬PCR‫غير‬‫مناسب‬‫للكشف‬ ‫عن‬‫العدوى‬‫الفيروسية‬.‫والسبب‬‫هو‬‫أن‬‫االستخدام‬‫المقصود‬‫لـ‬PCR ،‫كان‬‫وال‬‫يزال‬‫لتطبيقه‬‫كتقنية‬‫تصنيع‬‫والقدرة‬‫على‬‫تكرار‬‫تسلسل‬ ‫الحمض‬‫النووي‬‫لماليين‬‫ومليارات‬،‫المرات‬‫وليس‬‫كأداة‬‫تشخيصية‬ ‫للكشف‬‫عن‬‫الفيروسات‬.
  30. 30. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 27 ‫وصفت‬‫جينا‬‫كوالتا‬‫في‬‫مقال‬‫لها‬‫في‬‫نيويورك‬‫تايمز‬‫عام‬ 2007‫كيف‬‫أن‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫جائحات‬‫الفيروسات‬‫على‬‫أساس‬‫اختبارات‬ ‫تفاعل‬‫البوليميراز‬‫المتسلسل‬(PCR)‫يمكن‬‫أن‬‫يقود‬‫إلى‬‫كارثة‬‫وباء‬‫ليس‬ ‫له‬‫وجود‬(Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t)[iii.] ‫وعالوة‬‫على‬،‫ذلك‬‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫اختبارات‬PCR ‫المستخدمة‬‫لتحديد‬‫ما‬‫يسمى‬‫مرضى‬COVID-19‫والذين‬‫من‬‫المفترض‬ ‫أنهم‬‫مصابون‬‫بما‬‫يسمى‬SARS-CoV-2‫ليس‬‫لها‬‫معيار‬‫ذهبي‬‫صالح‬ ‫لنقارن‬،‫به‬‫وهذه‬‫نقطة‬‫أساسية‬‫يجب‬‫تقييم‬‫االختبارات‬‫لتحديد‬‫دقتها‬- ‫وبعبارة‬‫أكثر‬‫دقة‬"‫حساسيتها‬[ "1]‫و‬"‫خصوصيتها‬"-‫من‬‫خالل‬ ‫المقارنة‬‫مع‬"‫المعيار‬‫الذهبي‬"،‫وهو‬‫ما‬‫يعني‬‫الطريقة‬‫المتاحة‬‫األكثر‬ ‫دقة‬. ‫وعلى‬‫سبيل‬‫المثال؛‬‫فإن‬‫المعيار‬‫الذهبي‬‫الختبار‬‫الحمل‬‫هو‬ ‫الحمل‬‫نفسه‬.‫ولكن‬‫كما‬‫ذكر‬‫األخصائي‬‫االسترالي‬‫في‬‫األمراض‬‫المعدية‬ ‫سانجايا‬،‫سيناناياكي‬‫على‬‫سبيل‬،‫المثال‬‫في‬‫مقابلة‬‫مع‬‫تلفزيون‬ABC‫في‬ ‫إجابة‬‫على‬‫السؤال‬"‫ما‬‫مدى‬‫دقة‬‫اختبار‬[COVID-19]‫؟‬:"
  31. 31. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 28 "‫إذا‬‫كان‬‫لدينا‬‫اختبار‬‫جديد‬‫اللتقاط‬[‫البكتيريا‬]‫المكورات‬ ‫العنقودية‬‫الذهبية‬‫في‬،‫الدم‬‫فلدينا‬‫بالفعل‬‫زراعات‬،‫الدم‬‫وهذا‬‫هو‬‫معيارنا‬ ‫الذهبي‬‫الذي‬‫نستخدمه‬‫منذ‬،‫عقود‬‫ويمكننا‬‫مطابقة‬‫هذا‬‫االختبار‬‫الجديد‬‫مع‬ ‫ذلك‬.‫لكن‬‫بالنسبة‬‫لـ‬COVID-19‫ليس‬‫لدينا‬‫اختبار‬‫المعيار‬‫الذهبي‬." ‫تؤكد‬‫جيسيكا‬‫واتسون‬‫من‬‫جامعة‬‫بريستول‬‫ذلك‬‫في‬‫ورقتها‬ "‫تفسير‬‫نتيجة‬‫اختبار‬COVID-19"‫التي‬‫نشرت‬‫ا‬ً‫مؤخر‬‫في‬‫المجلة‬ ‫الطبية‬‫البريطانية‬‫حيث‬‫كتبت‬‫أن‬‫هناك‬"‫نقص‬‫في‬‫مثل‬‫هذا‬"‫المعيار‬ ‫الذهبي‬"‫الواضح‬‫الختبار‬COVID-19." ‫ولكن‬ً‫ال‬‫بد‬‫من‬‫تصنيف‬‫االختبارات‬‫على‬‫أنها‬‫غير‬‫مناسبة‬ ‫الكتشاف‬SARS-CoV-2‫وتشخيص‬COVID-19،‫أو‬ً‫ال‬‫بد‬‫من‬‫اإلشارة‬ ‫إلى‬‫أن‬‫الفيروس‬‫فقط‬‫المثبت‬‫من‬‫خالل‬‫العزل‬‫والتنقية‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬ ‫ا‬ً‫معيار‬‫ًا‬‫ي‬‫ذهب‬،‫ًا‬‫ب‬‫صل‬‫تدعي‬‫واتسون‬‫بكل‬‫جدية‬‫أنه‬"‫بشكل‬‫عملي‬" ‫تشخيص‬COVID-19‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫اختبار‬PCR‫نفسه‬"‫قد‬‫يكون‬‫أفضل‬" ‫معيار‬‫ذهبي‬‫متاح؛‬"‫لكن‬‫هذا‬‫ليس‬‫صحيحا‬‫علميا‬. ‫وبصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫حقيقة‬‫أنه‬‫من‬‫العبث‬‫أن‬‫يؤخذ‬‫اختبار‬PCR ‫ه‬‫نفس‬‫كجزء‬‫من‬‫المعيار‬‫الذهبي‬‫لتقييم‬‫اختبار‬PCR‫؛‬‫فإنه‬‫ال‬‫توجد‬
  32. 32. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 29 ‫أعراض‬‫محددة‬‫مميزة‬‫لـ‬COVID-19‫كما‬‫يرى‬‫أشخاص‬‫مثل‬ Thomas Löscher‫الرئيس‬‫السابق‬‫لـ‬‫قسم‬‫العدوى‬‫والطب‬‫االستوائي‬ ‫بجامعة‬‫ميونيخ‬‫وعضو‬‫الجمعية‬‫الفيدرالية‬‫ألطباء‬‫الباطنة‬‫األلمان‬[2.] ‫وإذا‬‫لم‬‫تكن‬‫هناك‬‫أعراض‬‫محددة‬‫مميزة‬‫لـ‬COVID-19‫؛‬‫فإن‬ ‫تشخيص‬COVID-19-‫على‬‫عكس‬‫بيان‬‫واتسون‬-‫ال‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬ ‫ًا‬‫ب‬‫مناس‬‫للعمل‬‫كمعيار‬‫ذهبي‬‫صالح‬.‫وباإلضافة‬‫إلى‬،‫ذلك‬‫يتجاهل‬ "‫الخبراء‬"‫مثل‬Watson‫حقيقة‬‫أن‬‫عزل‬‫الفيروس‬‫فقط‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬ ‫دليال‬‫ال‬‫لبس‬‫فيه‬‫على‬‫وجود‬،‫الفيروسات‬‫ويمكن‬‫أن‬‫يكون‬‫المعيار‬ ‫الذهبي‬. ‫لهذا‬‫السبب‬‫هت‬َّ‫وج‬‫سؤاال‬‫إلى‬‫واتسون‬:‫كيف‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬ ‫تشخيص‬COVID-19"‫أفضل‬‫معيار‬‫ذهبي‬‫متاح‬"‫إذا‬‫لم‬‫تكن‬‫هناك‬ ‫أعراض‬‫محددة‬‫مميزة‬‫لـ‬COVID-19،‫وما‬‫إذا‬‫كان‬‫عزل‬‫الفيروس‬‫نفسه‬ ‫يحقق‬‫أفضل‬‫معيار‬‫ذهبي‬‫متاح‬‫أو‬‫ممكن‬.‫لكنها‬‫لم‬‫تجب‬‫على‬‫هذه‬‫األسئلة‬ ‫بعد‬-‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫الطلبات‬‫المتعددة‬.‫ولم‬‫ترد‬‫بعد‬‫على‬‫ردنا‬‫السريع‬ ‫على‬‫مقالها‬‫الذي‬‫نتناول‬‫فيه‬‫نفس‬‫النقاط‬‫بالضبط‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬
  33. 33. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 30 ‫أنها‬‫كتبت‬‫لنا‬‫في‬2‫يونيو‬" :‫سأحاول‬‫نشر‬‫رد‬‫في‬‫وقت‬‫الحق‬‫هذا‬ ‫األسبوع‬‫عندما‬‫تسنح‬‫لي‬‫الفرصة‬". ‫ال‬‫يوجد‬‫دليل‬‫على‬‫أن‬‫الحمض‬‫النووي‬RNA‫من‬‫أصل‬ ‫فيروسي‬. ‫والسؤال‬‫اآلن‬:‫ما‬‫هو‬‫المطلوب‬ً‫ال‬‫أو‬‫لعزل‬‫الفيروس‬‫أو‬‫إثبات‬ ‫وجوده؟‬‫نحن‬‫بحاجة‬‫إلى‬‫معرفة‬‫مصدر‬‫الحمض‬‫النووي‬RNA‫الذي‬‫يتم‬ ‫إجراء‬‫اختبارات‬PCR‫عليه‬. ‫الكتب‬‫المدرسية‬(‫على‬‫سبيل‬،‫المثال‬White / Fenner. Medical Virology،1986،p. 9)‫باإلضافة‬‫إلى‬‫كبار‬‫الباحثين‬‫في‬ ‫الفيروسات‬‫مثل‬Luc Montagnier‫أو‬‫حالة‬Dominic Dwyer، ‫تنقية‬‫الجسيمات‬-‫أي‬‫فصل‬‫كائن‬‫عن‬‫كل‬‫شيء‬‫آخر‬‫ليس‬‫هذا‬،‫الكائن‬ ‫وعلى‬‫سبيل‬‫المثال؛‬‫قامت‬‫ماري‬‫كوري‬‫الحائزة‬‫على‬‫جائزة‬‫نوبل‬‫بفصل‬ 100‫ملغ‬‫من‬‫كلوريد‬‫الراديوم‬‫في‬‫عام‬1898‫عن‬‫طريق‬‫استخراجه‬‫من‬ ‫أطنان‬‫من‬pitchblende-‫وهو‬‫شرط‬‫أساسي‬‫إلثبات‬‫وجود‬،‫فيروس‬ ‫وبالتالي‬‫إثبات‬َّ‫أن‬RNA‫من‬‫الجسيم‬‫المعني‬‫يأتي‬‫من‬‫فيروس‬‫جديد‬. ‫والسبب‬‫في‬‫ذلك‬‫أن‬‫اختبار‬PCR‫حساس‬،‫للغاية‬‫مما‬‫يعني‬‫أنه‬‫يمكنه‬
  34. 34. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 31 ‫اكتشاف‬‫حتى‬‫أصغر‬‫القطع‬‫من‬DNA‫أو‬RNA-‫ولكن‬‫ال‬‫يمكنه‬‫تحديد‬ ‫مصدر‬‫هذه‬،‫الجسيمات‬‫وبالتالي‬‫فإنه‬‫يجب‬‫تحديد‬‫ذلك‬‫مسبقا‬. ‫وألن‬‫اختبارات‬PCR‫محددة‬‫لتسلسل‬‫الجينات‬(‫في‬‫هذه‬،‫الحالة‬ ‫تكون‬‫تسلسالت‬RNA‫ألنه‬‫عتقد‬‫ي‬َّ‫أن‬SARS-CoV-2‫فيروس‬RNA)‫؛‬ ‫يجب‬‫أن‬‫نعرف‬‫أن‬‫هذه‬‫المقتطفات‬‫الجينية‬‫هي‬‫جزء‬‫من‬‫الفيروس‬‫الذي‬ ‫تم‬‫البحث‬‫عنه؛‬‫ولمعرفة‬‫ذلك‬‫يجب‬‫عزل‬‫وتنقية‬‫الفيروس‬‫المفترض‬ ‫بشكل‬‫صحيح‬. ‫ومن‬‫ثم؛‬‫فقد‬‫طلبنا‬‫من‬‫الفرق‬‫العلمية‬‫لألوراق‬‫ذات‬‫الصلة‬ ‫المشار‬‫إليها‬‫في‬‫سياق‬SARS-CoV-2‫إلثبات‬‫ما‬‫إذا‬‫كانت‬‫اللقطات‬ ‫الميكروسكوبية‬‫اإللكترونية‬‫الموضحة‬‫في‬‫تجاربهم‬‫في‬‫المختبر‬‫ظهر‬‫ت‬ ‫فيروسات‬‫نقية؛‬‫ولكن‬‫ال‬‫يمكن‬‫لفريق‬‫واحد‬‫اإلجابة‬‫على‬‫هذا‬‫السؤال‬‫بـ‬ "‫نعم‬"‫مع‬‫مالحظة‬‫أنه‬‫ال‬‫أحد‬‫قال‬‫إن‬‫التطهير‬‫ليس‬‫خطوة‬،‫ضرورية‬‫وقد‬ ‫حصلنا‬‫فقط‬‫على‬‫إجابات‬‫مثل‬"‫ال‬‫لم‬‫نحصل‬‫على‬‫صور‬‫إلكترونية‬‫دقيقة‬ ‫تبين‬‫درجة‬‫النقاء‬." ‫سألنا‬‫العديد‬‫من‬‫مؤلفي‬‫الدراسة‬"‫هل‬‫يظهر‬‫في‬‫التصوير‬ ‫اإللكتروني‬‫الدقيق‬‫لديكم‬‫فيروس‬‫؟‬ّ‫نقي‬"،‫وقد‬‫قدموا‬‫اإلجابات‬‫التالية‬:
  35. 35. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 32 ‫دراسة‬1:Leo L. M. Poon‫؛‬‫مالك‬‫بيريس‬" .‫ظهور‬‫فيروس‬ ‫تاجي‬‫ري‬َ‫ش‬َ‫ب‬‫جديد‬‫يهدد‬‫صحة‬‫اإلنسان‬"Nature Medicine،‫مارس‬ 2020. ‫رد‬‫المؤلف‬:‫مالك‬‫بيريس‬ ‫التاريخ‬:12‫مايو‬2020 ‫الجواب‬" :‫الصورة‬‫برز‬‫ت‬‫الفيروس‬‫من‬‫خلية‬‫مصابة‬.‫إنه‬‫ليس‬ ‫ًا‬‫س‬‫فيرو‬‫ًا‬‫ي‬‫نق‬." ‫دراسة‬2:Myung-Guk Han et al" .‫تحديد‬‫فيروس‬ ‫كورونا‬‫المعزول‬‫من‬‫مريض‬‫في‬‫كوريا‬‫مع‬COVID-19"،Osong Public Health and Research Perspectives،‫فبراير‬2020 ‫مؤلف‬‫الرد‬:‫ميونغ‬‫غوك‬‫هان‬ ‫التاريخ‬:6‫مايو‬2020 ‫الجواب‬" :‫لم‬‫نتمكن‬‫من‬‫تقدير‬‫درجة‬‫التطهير‬‫ألننا‬‫ال‬‫ننقي‬ ‫ونركز‬‫الفيروس‬‫المستزرع‬‫في‬‫الخاليا‬".
  36. 36. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 33 ‫دراسة‬3:Wan Beom Park et al" .‫عزل‬‫الفيروسات‬‫من‬ ‫أول‬‫مريض‬‫مصاب‬‫بالسارس‬-CoV - 2‫في‬‫كوريا‬"،‫مجلة‬‫العلوم‬ ‫الطبية‬،‫الكورية‬24‫فبراير‬2020 ‫رد‬‫المؤلف‬:‫وان‬‫بيوم‬‫بارك‬ ‫التاريخ‬:19‫مارس‬2020 ‫الجواب‬" :‫لم‬‫نحصل‬‫على‬‫صورة‬‫مجهرية‬‫إلكترونية‬‫توضح‬ ‫درجة‬‫التطهير‬." ‫دراسة‬4:Na Zhu،‫وآخرون‬"‫فيروس‬‫كوروني‬‫جديد‬‫من‬ ‫مرضى‬‫االلتهاب‬‫الرئوي‬‫في‬‫الصين‬"،2019،‫مجلة‬‫نيو‬‫إنجالند‬ ،‫الطبية‬20‫فبراير‬2020. ‫رد‬‫المؤلف‬:‫ونجي‬‫تان‬ ‫التاريخ‬:18‫مارس‬2020 ‫الجواب‬[" :‫نظهر‬]‫صورة‬‫من‬‫جزيئات‬‫الفيروس‬،‫الرسوبية‬ ‫وليس‬‫الجسيمات‬‫النقية‬."
  37. 37. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 34 ‫فيما‬‫يتعلق‬‫باألوراق‬،‫المذكورة‬‫من‬‫الواضح‬‫أن‬‫ما‬‫هو‬‫مبين‬‫في‬ ‫المجاهر‬‫اإللكترونية‬(EMs)‫هو‬‫النتيجة‬‫النهائية‬،‫للتجربة‬‫مما‬‫يعني‬‫أنه‬ ‫ال‬‫توجد‬‫نتيجة‬‫أخرى‬‫يمكن‬‫أن‬‫يوجدوا‬‫تلك‬‫الصور‬‫منها‬. ‫وهذا‬،‫يعني‬‫إذا‬‫اعترف‬‫مؤلفو‬‫هذه‬‫الدراسات‬‫بأن‬‫الصورة‬ ‫المجهرية‬‫اإللكترونية‬‫المنشورة‬‫الخاصة‬‫بهم‬‫ال‬‫تظهر‬‫جزيئات‬،‫منقاة‬ ‫فإنهم‬‫بالتأكيد‬‫ال‬‫يمتلكون‬‫جزيئات‬‫منقاة‬‫زعم‬‫ي‬‫أنها‬‫فيروسية‬( .‫في‬‫هذا‬ ‫السياق‬‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫بعض‬‫الباحثين‬‫يستخدمون‬‫مصطلح‬ "‫العزل‬"‫في‬‫أوراقهم؛‬‫لكن‬‫اإلجراءات‬‫الموصوفة‬‫فيه‬‫ال‬‫تمثل‬‫عملية‬ ‫عزل‬(‫تنقية‬)،‫مناسبة‬‫وبالتالي؛‬‫فإن‬‫مصطلح‬"‫العزل‬"‫في‬‫هذا‬‫السياق‬‫هو‬ ‫إساءة‬‫استخدام‬‫للمصطلح‬.) ‫وهكذا؛‬‫فإن‬‫مؤلفي‬‫أربعة‬‫من‬‫األوراق‬‫الرئيسية‬‫أوائل‬‫عام‬ 2020‫التي‬‫تدعي‬‫اكتشاف‬‫فيروس‬‫تاجي‬‫جديد‬‫يقرون‬‫بأنه‬‫ليس‬‫لديهم‬ ‫دليل‬‫على‬‫أن‬‫أصل‬‫جينوم‬‫الفيروس‬‫كان‬‫جزيئات‬‫شبيهة‬‫بالفيروسات‬‫أو‬ ‫الحطام‬،‫الخلوي‬‫ًا‬‫ي‬‫نق‬‫أو‬‫غير‬،‫نقي‬‫أو‬‫جزيئات‬‫من‬‫أي‬،‫نوع‬‫وبعبارة‬ ،‫أخرى‬‫فإن‬‫وجود‬‫السارس‬CoV-2 RNA‫مبني‬‫على‬‫اإليمان‬‫وليس‬ ‫على‬‫الحقيقة‬.
  38. 38. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 35 ‫اتصلنا‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫بالدكتور‬‫تشارلز‬،‫كاليشر‬‫وهو‬‫عالم‬‫الفيروسات‬ ‫المخضرم‬‫الذي‬‫نشر‬‫في‬‫عام‬2001"‫ًا‬‫ء‬‫ندا‬‫ًا‬‫ي‬‫حماس‬...‫للجيل‬‫األصغر‬" ‫من‬‫علماء‬‫الفيروسات‬،‫المخضرمين‬‫قائال‬: [‫األساليب‬‫الحديثة‬‫للكشف‬‫عن‬‫الفيروسات‬‫مثل‬]‫تفاعل‬‫سلسلة‬ ‫البوليميراز‬]...[‫تخبرنا‬‫بالقليل‬‫أو‬‫ال‬‫شيء‬‫عن‬‫كيفية‬‫تكاثر‬،‫الفيروس‬‫أو‬ ‫الحيوانات‬‫التي‬،‫تحمله‬‫أو‬‫كيف‬‫تجعل‬‫الناس‬‫مرضى‬[ .‫إنه‬]‫مثل‬‫محاولة‬ ‫القول‬‫ما‬‫إذا‬‫كان‬‫شخص‬‫ما‬‫لديه‬‫رائحة‬‫الفم‬‫الكريهة‬‫من‬‫خالل‬‫النظر‬‫إلى‬ ‫بصمة‬‫إصبعه‬[" .3] ‫ولهذا‬‫السبب‬‫سألنا‬‫الدكتور‬‫كاليشر‬‫عما‬‫إذا‬‫كان‬‫يعرف‬‫ورقة‬ ‫واحدة‬‫تم‬‫فيها‬‫عزل‬SARS-CoV-2‫وتنقيته‬‫ا‬ً‫ق‬‫ح‬.‫وكان‬‫جوابه‬: ‫ال‬‫أعرف‬‫مثل‬‫هذا‬‫المنشور‬.‫إنني‬‫أنتظر‬‫ظهور‬‫شيء‬‫كهذا‬ ‫بفارغ‬‫الصبر‬[" .4] ‫هذا‬‫يعني‬‫في‬‫الواقع‬‫أنه‬‫ال‬‫يمكن‬‫للمرء‬‫أن‬‫يستنتج‬‫أن‬‫تسلسالت‬ ‫جينات‬‫الحمض‬‫النووي‬RNA‫التي‬‫أخذها‬‫العلماء‬‫من‬‫عينات‬‫األنسجة‬ ‫المحضرة‬‫في‬‫التجارب‬‫المختبرية‬‫المذكورة‬‫والتي‬‫يتم‬‫إجراء‬‫اختبارات‬ PCR‫لها‬‫تنتمي‬‫إلى‬‫فيروس‬‫معين‬-‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫السارس‬-CoV-2.
  39. 39. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 36 ‫وباإلضافة‬‫إلى‬،‫ذلك‬‫ال‬‫يوجد‬‫دليل‬‫علمي‬‫على‬‫أن‬‫تسلسالت‬RNA‫هذه‬ ‫هي‬‫العامل‬‫المسبب‬‫لما‬‫يسمى‬COVID-19. ‫من‬‫أجل‬‫إقامة‬‫اتصال‬‫سببي‬،‫بطريقة‬‫أو‬،‫بأخرى‬‫أي‬‫بخالف‬ ‫عزل‬‫الفيروسات‬،‫وتنقيتها‬‫كان‬‫من‬‫الضروري‬‫للغاية‬‫إجراء‬‫تجربة‬ ‫تحقق‬‫فرضيات‬‫كوخ‬‫األربعة؛‬‫ولكن‬‫ال‬‫توجد‬‫مثل‬‫هذه‬،‫التجربة‬‫كما‬ ‫كشف‬Amory Devereux‫و‬Rosemary Frei‫ا‬ً‫مؤخر‬‫لـ‬ OffGuardian. ‫تم‬‫تأكيد‬‫ضرورة‬‫تحقيق‬‫هذه‬‫االفتراضات‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالسارس‬ CoV-2‫؛‬‫وقد‬‫تم‬‫بذل‬‫محاوالت‬‫لتحقيقها؛‬‫لكن‬‫حتى‬‫الباحثين‬‫الذين‬‫زعموا‬ ‫أنهم‬‫فعلوا‬،‫ذلك‬‫في‬،‫الواقع‬‫لم‬‫ينجحوا‬.‫وأحد‬‫األمثلة‬‫على‬‫ذلك‬‫دراسة‬ ‫نشرت‬‫في‬Nature‫في‬7‫مايو‬‫لم‬‫تستوف‬‫ًا‬‫ي‬‫أ‬‫من‬‫الفرضيات‬‫إلى‬‫جانب‬ ‫اإلجراءات‬‫األخرى‬‫التي‬‫تجعل‬‫الدراسة‬‫غير‬‫صالحة‬. ‫على‬‫سبيل‬،‫المثال‬‫لم‬‫ظهر‬‫ت‬‫الفئران‬‫المعملية‬‫المزعومة‬ "‫المصابة‬"‫أي‬‫أعراض‬‫سريرية‬‫ذات‬‫صلة‬‫تعزى‬‫بوضوح‬‫إلى‬‫االلتهاب‬ ،‫الرئوي‬‫والتي‬‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬‫للفرضية‬‫الثالثة‬‫يجب‬‫أن‬‫تحدث‬‫بالفعل‬‫إذا‬‫كان‬‫هناك‬ ‫فيروس‬‫خطير‬‫ومميت‬.‫واألعراض‬‫الطفيفة‬‫وفقدان‬‫الوزن‬‫التي‬‫لوحظت‬
  40. 40. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 37 ‫ا‬ً‫ت‬‫مؤق‬‫في‬‫الحيوانات‬‫ال‬‫تكاد‬،‫تذكر‬‫ليس‬‫فقط‬‫ألنها‬‫قد‬‫تكون‬‫ناجمة‬‫عن‬ ‫اإلجراء‬،‫نفسه‬‫ولكن‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫ألن‬‫الوزن‬‫عاد‬‫إلى‬‫طبيعته‬‫مرة‬‫أخرى‬. ،‫أيضا‬‫لم‬‫يمت‬‫أي‬‫حيوان‬‫باستثناء‬‫أولئك‬‫الذين‬‫قتلوا‬‫ألداء‬ ‫تشريح‬‫الجثث‬.‫ودعونا‬‫ال‬‫ننسى‬‫أن‬‫هذه‬‫التجارب‬‫كان‬‫يجب‬‫إجراؤها‬‫قبل‬ ‫تطوير‬،‫اختبار‬‫وهذا‬‫ليس‬‫هو‬‫الحال‬. ‫من‬‫الواضح‬‫أن‬‫أيا‬‫من‬‫الممثلين‬‫األلمان‬‫الرائدين‬‫للنظرية‬ ‫الرسمية‬‫حول‬SARS-Cov-2 / COVID-19-‫معهد‬‫روبرت‬‫كوخ‬ (RKI)‫وألكسندر‬‫إس‬‫كيكولي‬(‫جامعة‬‫هال‬)‫وهارتموت‬‫هينجل‬‫ورالف‬ ‫بارتنشلغر‬(‫المجتمع‬‫األلماني‬‫لعلم‬‫الفيروسات‬)،‫يمكن‬‫أن‬‫يجيب‬‫توماس‬ ‫لوشر‬‫المذكور‬،‫أعاله‬‫أو‬‫أولريش‬‫ديرناغل‬(‫شاريتي‬‫برلين‬)‫أو‬‫جورج‬ ‫بورنكام‬(‫عالم‬‫الفيروسات‬‫واألستاذ‬‫الفخري‬‫في‬Helmholtz- Zentrum Munich)‫على‬‫السؤال‬‫التالي‬‫الذي‬‫أرسلته‬‫إليهم‬: ‫إذا‬‫لم‬‫يتم‬‫تنقية‬‫الجزيئات‬‫التي‬‫زعم‬‫ي‬‫أنها‬‫سارس‬CoV-2، ‫فكيف‬‫تريد‬‫التأكد‬‫من‬‫أن‬‫تسلسل‬‫جينات‬‫الحمض‬‫النووي‬RNA‫لهذه‬ ‫الجسيمات‬‫ينتمي‬‫إلى‬‫فيروس‬‫جديد‬‫محدد؟‬
  41. 41. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 38 ‫على‬‫وجه‬،‫الخصوص‬‫إذا‬‫كانت‬‫هناك‬‫دراسات‬‫ظهر‬‫ت‬‫أن‬‫مواد‬ ‫مثل‬‫المضادات‬‫الحيوية‬‫التي‬‫ضاف‬‫ت‬‫إلى‬‫أنابيب‬‫االختبار‬‫في‬‫التجارب‬ ‫المختبرية‬‫التي‬‫يتم‬‫إجراؤها‬‫للكشف‬‫عن‬‫الفيروسات‬‫يمكن‬‫أن‬"‫تضغط‬" ‫على‬‫زراعة‬‫الخلية‬‫بطريقة‬‫يتم‬‫فيها‬‫تكوين‬‫تسلسالت‬‫جينية‬‫جديدة‬‫لم‬‫يكن‬ ‫من‬‫الممكن‬‫اكتشافها‬‫سابقا‬-‫وهو‬‫جانب‬‫لفتت‬‫إليه‬‫باربرا‬‫ماكلينتوك‬ ‫الحائزة‬‫على‬‫جائزة‬‫نوبل‬‫االنتباه‬‫إليه‬‫في‬‫محاضرة‬‫نوبل‬‫عام‬1983. ‫يجب‬‫أال‬‫ننسى‬‫ذكر‬‫شاريتيه‬‫صاحب‬‫العمل‬‫لكريستيان‬ ‫دروستين‬‫عالم‬‫الفيروسات‬‫األكثر‬‫ا‬ً‫تأثير‬‫في‬‫ألمانيا‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بـ‬ COVID-19‫وهو‬‫مستشار‬‫للحكومة‬‫األلمانية‬‫ومساعد‬‫ر‬ ِّ‫المطو‬‫ألول‬ ‫اختبار‬PCR‫تم‬‫قبوله‬‫دون‬‫التحقق‬‫من‬‫صحته‬‫من‬‫قبل‬‫منظمة‬‫الصحة‬ ‫العالمية‬.‫أرسلنا‬‫له‬‫لإلجابة‬‫على‬‫األسئلة‬‫حول‬‫هذا‬‫الموضوع‬‫لكننا‬‫لم‬ ‫نحصل‬‫على‬‫إجابات‬‫حتى‬18‫يونيو‬2020،‫وبعد‬‫شهور‬‫من‬‫عدم‬،‫الرد‬ ‫وفي‬،‫النهاية‬‫حققنا‬‫ذلك‬‫فقط‬‫بمساعدة‬‫المحامية‬‫برلين‬‫فيفيان‬‫فيشر‬‫فيما‬ ‫يتعلق‬‫بسؤالنا‬"‫هل‬‫أقنع‬‫شاريتيه‬‫نفسه‬‫بأنه‬‫تم‬‫إجراء‬‫تنقية‬‫مناسبة‬ ‫للجسيمات؟‬"‫تعترف‬‫شاريتيه‬‫بأنها‬‫لم‬‫تستخدم‬‫الجسيمات‬‫النقية‬.
  42. 42. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 39 ‫وعلى‬‫الرغم‬‫من‬‫أنهم‬‫يزعمون‬‫أن‬"‫علماء‬‫الفيروسات‬‫في‬ ‫شاريتيه‬‫متأكدون‬‫من‬‫أنهم‬‫يختبرون‬‫الفيروس‬"،‫في‬‫ورقتهم‬(Corman et al)‫يذكرون‬: ‫تم‬‫استخالص‬‫الحمض‬‫النووي‬RNA‫من‬‫عينات‬‫سريرية‬ ‫باستخدام‬‫نظام‬MagNA Pure 96 (Roche،Penzberg،‫ألمانيا‬) ‫ومن‬‫المواد‬‫الفائقة‬‫لزرع‬‫الخاليا‬‫باستخدام‬‫مجموعة‬RNA‫المصغرة‬ ‫الفيروسية‬(QIAGEN،Hilden،‫ألمانيا‬)،" ‫مما‬‫يعني‬‫أنهم‬‫افترضوا‬‫للتو‬‫أن‬‫الحمض‬RNA‫كان‬‫ًا‬‫ي‬‫فيروس‬. ،‫بالمناسبة‬‫فإن‬‫ورقة‬(Corman et al(‫كورمان‬‫وآخرين‬ ‫المنشورة‬‫في‬23‫يناير‬2020‫لم‬‫تخضع‬‫لعملية‬‫مراجعة‬‫نظير‬،‫مناسبة‬ ‫ولم‬‫تكن‬‫اإلجراءات‬‫الموضحة‬‫فيها‬‫مصحوبة‬‫بعناصر‬‫تحكم‬‫على‬‫الرغم‬ ‫من‬‫أنه‬‫من‬‫خالل‬‫هذين‬‫الشيئين‬‫فقط‬‫يصبح‬‫العمل‬‫العلمي‬‫ًا‬‫ب‬‫صل‬‫ا‬ً‫ق‬‫ح‬. ‫نتائج‬‫اختبار‬‫غير‬‫منطقية‬ ‫من‬‫المؤكد‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫أنه‬‫ال‬‫يمكننا‬‫معرفة‬‫المعدل‬‫اإليجابي‬‫الكاذب‬ ‫الختبارات‬PCR‫دون‬‫اختبار‬‫واسع‬‫النطاق‬‫لألشخاص‬‫الذين‬‫ليس‬‫لديهم‬
  43. 43. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 40 ‫بالتأكيد‬‫الفيروس‬‫لنثبت‬‫بطريقة‬‫مستقلة‬‫عن‬‫االختبار‬‫وجود‬‫معيار‬‫ذهبي‬ ‫صلب‬. ‫ولذلك‬‫فإنه‬‫ليس‬‫من‬‫المستغرب‬‫أن‬‫هناك‬‫العديد‬‫من‬‫األوراق‬ ‫التي‬‫توضح‬‫نتائج‬‫االختبار‬‫غير‬،‫المنطقي‬‫وعلى‬‫سبيل‬،‫المثال‬‫في‬ ‫فبراير‬،‫الماضي‬‫أفادت‬‫هيئة‬‫الصحة‬‫في‬‫مقاطعة‬‫جوانجدونج‬‫الصينية‬‫أن‬ ‫األشخاص‬‫قد‬‫تعافوا‬‫ًا‬‫م‬‫تما‬‫من‬‫المرض‬‫الذي‬‫تم‬‫تشخيصه‬‫على‬‫انه‬ COVID-19،‫وظهر‬‫لديهم‬‫نتيجة‬‫اختبار‬"‫سلبي‬"،‫ثم‬‫اختبروا‬‫بعد‬‫ذلك‬ "‫ًا‬‫ي‬‫إيجاب‬"‫مرة‬‫أخرى‬. ‫بعد‬،‫شهر‬‫ظهرت‬َ‫أ‬‫ورقة‬‫نشرت‬‫في‬‫مجلة‬‫علم‬‫الفيروسات‬ ‫الطبية‬‫أن‬29‫من‬‫بين‬610‫مريض‬‫في‬‫مستشفى‬‫في‬‫ووهان‬‫كان‬‫لديهم‬ 3‫إلى‬6‫نتائج‬‫اختبار‬‫انقلبت‬‫بين‬"‫سلبية‬"‫و‬"‫إيجابية‬"‫و‬"‫مشكوك‬‫فيها‬." ‫المثال‬‫الثالث‬‫هو‬‫دراسة‬‫من‬‫سنغافورة‬‫أجريت‬‫فيها‬‫االختبارات‬ ‫ًا‬‫ي‬‫يوم‬‫ًا‬‫ب‬‫تقري‬‫على‬18‫ًا‬‫ض‬‫مري‬‫وانتقلت‬‫الغالبية‬‫من‬"‫إيجابي‬"‫إلى‬"‫سلبي‬" ‫إلى‬"‫إيجابي‬"‫مرة‬‫واحدة‬‫على‬،‫األقل‬‫وما‬‫يصل‬‫إلى‬‫خمس‬‫مرات‬‫في‬ ‫مريض‬‫واحد‬.
  44. 44. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 41 ‫حتى‬‫وانغ‬،‫تشين‬‫رئيس‬‫األكاديمية‬‫الصينية‬‫للعلوم‬‫الطبية‬ ‫اعترف‬‫في‬‫فبراير‬‫أن‬‫اختبارات‬PCR"‫دقيقة‬‫بنسبة‬30‫إلى‬50‫في‬ ‫المائة‬‫فقط‬."‫بينما‬‫أرسل‬(‫سين‬‫هانغ‬‫لي‬)‫من‬‫مختبر‬‫ميلفورد‬‫للتشخيص‬ ‫الجزيئي‬‫رسالة‬‫إلى‬‫فريق‬‫االستجابة‬‫للفيروس‬‫التاجي‬‫في‬‫منظمة‬‫الصحة‬ ‫العالمية‬‫وإلى‬‫أنتوني‬‫س‬.‫فوسي‬‫في‬22‫مارس‬2020،ً‫قائال‬: ‫تم‬‫اإلبالغ‬‫على‬‫نطاق‬‫واسع‬‫في‬‫وسائل‬‫التواصل‬ ‫االجتماعي‬‫أن‬‫مجموعات‬‫اختبار‬RT-qPCR[‫النسخ‬‫الكمي‬‫العكسي‬ PCR]‫المستخدمة‬‫للكشف‬‫عن‬SARSCoV-2 RNA‫في‬‫العينات‬‫البشرية‬ ‫ـنتج‬‫ت‬‫العديد‬‫من‬‫النتائج‬‫اإليجابية‬‫الكاذبة‬‫وليست‬‫حساسة‬‫بما‬‫يكفي‬‫للكشف‬ ‫عن‬‫بعض‬‫الحاالت‬‫اإليجابية‬‫الحقيقية‬." . ‫ويتضح‬‫هذا‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫بالنظر‬‫إلى‬‫القيمة‬‫التنبؤية‬‫اإليجابية‬(PPV.) ‫يشير‬PPV‫إلى‬‫احتمال‬‫أن‬‫يكون‬‫الشخص‬‫الذي‬‫لديه‬‫نتيجة‬ ‫اختبار‬‫إيجابية‬"‫ًا‬‫ي‬‫إيجاب‬"‫ا‬ً‫ق‬‫ح‬(‫أي‬‫لديه‬‫فيروس‬‫مفترض‬)،‫ويعتمد‬‫على‬ ‫عاملين‬:‫انتشار‬‫الفيروس‬‫في‬‫عموم‬،‫السكان‬‫وخصوصية‬‫االختبار‬‫وهي‬ ‫النسبة‬‫المئوية‬‫لألشخاص‬‫الذين‬‫ليس‬‫لديهم‬‫المرض‬‫وأعطى‬‫اختبارهم‬
  45. 45. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 42 ‫نتائج‬‫سلبية‬(‫اختبار‬‫بخصوصية‬95%‫يعطي‬‫نتائج‬‫إيجابية‬‫بشكل‬‫خاطئ‬ ‫في‬5‫من‬‫أصل‬100‫شخص‬‫غير‬‫مصاب‬.) ‫وبالطريقة‬‫نفسها؛‬‫كلما‬‫زاد‬،‫االنتشار‬‫ارتفع‬PPV. ‫في‬‫هذا‬،‫السياق‬‫في‬12‫يونيو‬2020،‫نشرت‬‫مجلة‬ Deutsches Ärzteblattً‫مقاال‬‫تم‬‫فيه‬‫حساب‬PPV‫بثالثة‬ ‫سيناريوهات‬‫انتشار‬‫مختلفة‬. ‫يجب‬‫بالطبع‬‫عرض‬‫النتائج‬‫بشكل‬‫نقدي‬،‫للغاية‬ً‫ال‬‫أو‬‫ألنه‬‫ال‬ ‫يمكن‬‫حساب‬‫الخصوصية‬‫بدون‬‫معيار‬‫ذهبي‬،‫صلب‬‫كما‬‫هو‬،‫موضح‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وثان‬‫ألن‬‫الحسابات‬‫في‬‫المقالة‬‫تستند‬‫إلى‬‫الخصوصية‬‫التي‬‫حددتها‬ ‫الدراسة‬‫بواسطة‬‫جيسيكا‬،‫واتسون‬‫وهو‬‫أمر‬‫ال‬‫قيمة‬،‫له‬‫كما‬‫ذكرنا‬ ‫ًا‬‫ض‬‫أي‬. ‫ولكن‬‫إذا‬‫كنت‬‫تستخلص‬‫منه‬‫مفترضا‬‫أن‬‫الخصوصية‬‫األساسية‬ 95%،‫صحيحة‬‫وأننا‬‫نعرف‬،‫االنتشار‬‫فحتى‬‫المجلة‬‫الطبية‬‫الرئيسية‬ Deutsches Ärzteblatt‫تشير‬‫إلى‬‫أن‬‫ما‬‫يسمى‬‫اختبارات‬SARS- CoV-2 RT-PCR‫قد‬‫يكون‬‫لها‬PPV‫منخفض‬‫بشكل‬‫مروع‬‫وصادم‬.
  46. 46. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 43 ‫في‬‫أحد‬‫السيناريوهات‬،‫الثالثة‬‫مع‬‫افتراض‬‫معدل‬‫االنتشار‬ ‫المفترض‬‫بنسبة‬3%،‫كان‬‫معدل‬‫اإلصابة‬PPV 30%،‫فقط‬‫مما‬‫يعني‬ ‫أن‬70%‫من‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫تم‬‫اختبارهم‬"‫إيجابي‬"‫ليسوا‬"‫إيجابيين‬" ‫على‬‫اإلطالق‬.‫ومع‬،‫ذلك‬"‫يتم‬‫وضعهم‬‫بالحجر‬‫الصحي‬"،‫كما‬‫تالحظ‬ notesrzteblatt‫بشكل‬‫نقدي‬. ‫في‬‫السيناريو‬‫الثاني‬‫لمقالة‬،‫المجلة‬‫يفترض‬‫معدل‬‫انتشار‬‫بنسبة‬ 20%،‫وفي‬‫هذه‬‫الحالة‬‫يولدون‬PPV‫بنسبة‬78%‫ما‬‫يعني‬‫أن‬22%‫من‬ ‫االختبارات‬"‫اإليجابية‬"‫هي‬"‫نتائج‬‫إيجابية‬"‫خاطئة‬. ‫سيعني‬‫هذا‬:‫إذا‬‫أخذنا‬‫حوالي‬9‫ماليين‬‫شخص‬‫عتبرون‬‫ي‬‫ًا‬‫ي‬‫حال‬ "‫إيجابيين‬"‫في‬‫جميع‬‫أنحاء‬‫العالم‬-‫لنفترض‬‫أن‬"‫اإليجابيات‬"‫الحقيقية‬ ‫مصابة‬‫بعدوى‬‫فيروسية‬-‫فسوف‬‫نحصل‬‫على‬‫ما‬‫يقرب‬‫من‬‫مليوني‬ "‫إيجابي‬"‫كاذب‬. ‫كل‬‫هذا‬‫يتناسب‬‫مع‬‫حقيقة‬‫أن‬CDC‫و‬FDA،‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬ ِ‫ان‬ّ‫ِر‬‫ق‬‫ي‬‫في‬‫ملفاتهما‬‫بأن‬‫ما‬‫يسمى‬"‫اختبارات‬SARS-CoV-2 RT-PCR" ‫ليست‬‫مناسبة‬‫لتشخيص‬SARS-CoV-2.‫في‬‫ملف‬"CDC 2019-
  47. 47. ‫الغموض‬ ‫عام‬2020–‫عن‬ ‫وترجمات‬ ‫مقاالت‬‫كورونا‬ ‫جائحة‬-‫النوباني‬ ‫طه‬ ‫علي‬ 44 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnost"‫من‬‫ملف‬30‫مارس‬2020،‫على‬‫سبيل‬،‫المثال‬‫يقول‬: ‫قد‬‫ال‬‫يشير‬‫الكشف‬‫عن‬‫الحمض‬‫النووي‬RNA‫الفيروسي‬ ‫إلى‬‫وجود‬‫فيروس‬‫معدي‬‫أو‬ّ‫أن‬2019-nCoV‫هو‬‫العامل‬‫المسبب‬ ‫لألعراض‬‫السريرية‬" ‫ال‬‫يمكن‬‫لهذا‬‫االختبار‬‫استبعاد‬‫األمراض‬‫التي‬‫تسببها‬ ‫مسببات‬‫األمراض‬‫البكتيرية‬‫أو‬‫الفيروسية‬‫األخرى‬." ‫وتعترف‬‫إدارة‬‫الغذاء‬‫والدواء‬‫األمريكية‬‫بما‬‫يلي‬: ‫النتائج‬‫اإليجابية‬]…[‫ال‬‫تستبعد‬‫العدوى‬‫البكتيرية‬‫أو‬ ‫العدوى‬‫المشتركة‬‫مع‬‫الفيروسات‬،‫األخرى‬‫وقد‬‫ال‬‫يكون‬‫العامل‬ ‫المكتشف‬‫هو‬‫السبب‬‫المحدد‬‫للمرض‬." ‫والالفت‬‫للنظر‬‫أنه‬‫في‬‫كتيبات‬‫التعليمات‬‫الخاصة‬‫باختبارات‬ PCR‫يمكننا‬‫ًا‬‫ض‬‫أي‬‫أن‬‫نقرأ‬‫أنه‬‫ال‬‫قصد‬‫ي‬‫منها‬‫أن‬‫تكون‬‫ا‬ً‫اختبار‬‫ًا‬‫ي‬‫تشخيص‬ ‫كما‬‫هو‬‫الحال‬‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬‫في‬‫اختبارات‬Altona Diagnostics ‫و‬Creative Diagnostics.

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