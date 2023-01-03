رونالدو و النصر السعودي

متى يصل كريستيانو رونالدو إلى السعودية؟

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرياضية أن رونالدو سيصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين في حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية على متن طائرة خاصة تنقله من مدريد.



ومن المقرر بعد ذلك إجراء فحوصات طبية كاملة للنجم البرتغالي قبل تقديمه رسميًا للجمهور في حفل ضخم يقام في حديقة مرسول الملعب الرئيسي للنصر.



متى موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر السعودي؟

وأصدر نادي النصر بيانًا صحفيًا أكد فيه تفاصيل الحدث مضمونه: "توقيع كريستيانو رونالدو الجديد لنادي النصر سيشكل أول ظهور له في المملكة العربية السعودية وهو يخطو إلى أرض ملعبه الحديثة مرسول بارك.



وتابع البيان: "سيتم كشف النقاب عنه رسميًا أمام عشرات الآلاف من المشجعين المبتهجين لأول مرة في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي للسعودية مساء غد الثلاثاء 3 يناير ".





ومن المقرر أيضًا أن يشارك رونالدو في جلسة تدريبية عامة يوم الثلاثاء إلى جانب الفريق بقيادة رودي جارسيا.



وسيتم السماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور هذه الحفلة التاريخية ورؤيه النجم البرتغالي.



ما طرق شراء تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر؟

تم طرح تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر على موقع تذاكر مرسول بارك، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.



عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.



ما طرق أسعار تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر؟

وأعلن نادي النصر أن سعر التذكر يصل إلى 15 ريال سعودي فقط.



وأوضح العالمي أن ربع عوائد التذاكر سوف تذهب لصالح منصة إحسان الخيرية.





