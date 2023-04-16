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  1. 1. CATETER VENOSO CENTRAL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
  2. 2. CATETER VENOSO CENTRAL DEFINICIÒN: • Es un dispositivo que permite el acceso al torrente sanguíneo a nivel central con el fin de administrar medicamentos, fluidoterapia, nutrición parenteral total o para monitorización hemodinámica o hemodiálisis.
  3. 3. CLASIFICACION DE CATETERES VASCULARES TIPO DE VASO SANGUÍNEO CENTRAL, PERIFÉRICO, ARTERIAL. DURACIÓN: TEMPORAL O DE CORTA DURACIÓN, PERMANENTE O DE LARGA DURACIÓN. LUGAR DE INSERCIÓN: CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC), PERIFÉRICO, SUBCLAVIO, FEMORAL YUGULAR INTERNO.
  4. 4. TIPO DE INSERCIÓN: TUNELIZADO NO TUNELIZADO. LONGITUD FÍSICA: LARGO CORTO. CARACTERÍSTICA ESPECIAL DEL CATÉTER: PRESENCIA O AUSENCIA DE UN MANGUITO, IMPREGNACIÓN CON HEPARINA, ANTIBIÓTICOS O ANTISÉPTICOS, NÚMERO DE LÚMENES.
  5. 5. CVC NO TUNELIZADO INSERTAN EN VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL A TRAVÉS DE UNA VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA, Y LA PUNTA DEL CATÉTER AVANZA HASTA LA VENA CAVA SUPERIOR CORTO PLAZO (MENOS DE TRES SEMANAS), SILICONA O POLIURETANO. AMBULATORIA MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL (PVC) ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Y / O MEDICAMENTOS HIPER O HIPOOSMOLARES EN PACIENTES CON ACCESO PERIFÉRICO LIMITADO
  6. 6. CVC TUNELIZADO SON CATÉTERES A LARGO PLAZO (SE USAN DE SEMANAS A MESES) SE INSERTAN EN LA VENA YUGULAR O SUBCLAVIA, LUEGO SE TUNELIZAN QUIRÚRGICAMENTE DEBAJO DE LA PIEL PARA SALIR AL EXTERIOR A VARIOS CENTÍMETROS DE LA VENA. ÚTILES PARA LA TERAPIA A LARGO PLAZO, PUEDEN TENER UNO O MÁS LÚMENES. PUNTA DEL CATÉTER QUEDA EN EL TERCIO INFERIOR DE LA VENA CAVA SUPERIOR EN LA UNIÓN AURICULAR DERECHA. EL EXTREMO PROXIMAL SALE DEL TÚNEL SUBCUTÁNEO EN LA PARED TORÁCICA ANTERO-INFERIOR.
  7. 7. HECHOS DE POLIURETANO Y MATERIAL DE SILICONA EL MANGUITO INDUCE UNA RESPUESTA INFLAMATORIA QUE RESULTA EN EL CRECIMIENTO DE TEJIDO FIBROSO QUE SUJETA EL CATÉTER EN SU LUGAR. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y LÍQUIDOS, TERAPIA CON ANTIBIÓTICOS, QUIMIOTERAPIA, TERAPIA NUTRICIONAL, HEMODIÁLISIS Y TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA. ESTOS CATÉTERES SON MÁS CÓMODOS Y DISCRETOS PARA EL PACIENTE QUE LOS CATÉTERES NO TUNELIZADOS, PERO REQUIEREN UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO QUE CONLLEVA RIESGOS CONCOMITANTES, COMO HEMORRAGIA, NEUMOTÓRAX E INFECCIÓN. CVC TUNELIZADO
  8. 8. INDICACIONES: ●ACCESO VENOSO PERIFÉRICO INADECUADO ●INFUSIONES PERIFÉRICAMENTE INCOMPATIBLES: LA ADMINISTRACIÓN INTERMITENTE O CONTINUA A CORTO O LARGO PLAZO DE MEDICAMENTOS COMO VASOPRESORES, SOLUCIONES HIPEROSMOLARES, AGENTES DE QUIMIOTERAPIA Y NUTRICIÓN PARENTERAL GENERALMENTE SE ADMINISTRAN EN UNA VENA CENTRAL, YA QUE PUEDEN CAUSAR INFLAMACIÓN DE LA VENA (FLEBITIS) CUANDO SE ADMINISTRAN A TRAVÉS DE UN CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO. ●MONITOREO HEMODINÁMICO : EL ACCESO VENOSO CENTRAL PERMITE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL, LA SATURACIÓN DE OXIHEMOGLOBINA VENOSA (SCVO 2 ) Y LOS PARÁMETROS CARDÍACOS (A TRAVÉS DE UN CATÉTER EN LA ARTERIA PULMONAR). ●TERAPIAS EXTRACORPÓREAS : SE REQUIERE UN ACCESO VENOSO DE GRAN CALIBRE PARA SOPORTAR EL FLUJO DE ALTO VOLUMEN REQUERIDO PARA MUCHAS TERAPIAS EXTRACORPÓREAS, INCLUIDA LA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL (ES DECIR, HEMODIÁLISIS, HEMOFILTRACIÓN), PLASMAFÉRESIS Y OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA.
  9. 9. CONTRAINDICACIONES. INFECCIÓN O PÉRDIDA DE CONTINUIDAD EN LA PIEL SUPRAYACENTE AL SITIO DE INSERCIÓN TROMBOSIS DOCUMENTADA EN EL VASO A CANULAR. RELATIVAS: COAGULOPATÍA (INR MÁS DE 2 O USO SIMULTANEO DE ANTICOAGULANTES), TROMBOCITOPENIA (MENOR DE 50,000).
  10. 10. COMPLICACIONES DE LA INSERCION DE CVC
  11. 11. SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO Y EL SITIO • HABILIDAD DEL OPERADOR • DISPONIBILIDAD DE ULTRASONIDO Y EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD Y ANATOMÍA DE LA VENA ANTES DE LA CANULACIÓN • ANATOMÍA DEL PACIENTE (P. EJ., PUNTOS DE REFERENCIA RECONOCIBLES, TOLERANCIA DEL PACIENTE PARA EL POSICIONAMIENTO DEL ACCESO, OCLUSIÓN VENOSA CONOCIDA, PRESENCIA DE LINFEDEMA) • RIESGOS ASOCIADOS CON LA COLOCACIÓN (P. EJ., COAGULOPATÍA) Y LAS NECESIDADES DE ACCESO (P. EJ., LAS NECESIDADES DEL PACIENTE Y LA DURACIÓN DEL USO DEL CATÉTER)
  12. 12. MATERIAL NECESARIO JERINGA 10 ML. LIDOCAÍNA 1%. CAMPOS Y BATAS ESTÉRILES. HOJA DE BISTURÍ NÚMERO 11. CATÉTER VENOSO CENTRAL, LONGITUD 20 CM, DOS O TRES LÚMENES. CATÉTER INTRODUCTOR. AGUJA DE SELDINGER. JERINGA SIN ROSCA TIPO LUER (SIN ROSCA) O RAULERSON (ORIFICIO EN EXTREMO DISTAL QUE PERMITE PASO DE LA GUÍA). GUÍA METÁLICA CON EXTREMO CURVO. DILATADOR. GASAS ESTÉRILES. SUTURA PARA FIJACIÓN (SEDA 2-0). APARATO DE ULTRASONIDO CON TRANSDUCTOR LINEAL. GEL CONDUCTOR.COBERTURA ESTÉRIL (O CAMPOS ESTERILES) PARA CUBRIR EL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO. LIGA ESTÉRIL PARA SOSTENER LA COBERTURA DEL TRANSDUCTOR.
  13. 13. COLOCACION
  14. 14. SECUENCIA PARA COLOCAR EL EQUIPO DE PROTECION Bata: Cubra con la bata todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca y dóblela alrededor de la espalda. Átesela por detrás a la altura del cuello y la cintura. Máscara o respirador: Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza y en el cuello. Ajústese la banda flexible en el puente de la nariz. Acomódesela en la cara por debajo del mentón. Verifique el ajuste del respirador. Guantes estériles: Extienda los guantes para que cubran la parte del puño en la bata de aislamiento. Secuencia para colocarse el Equipo de Protección Personal
  15. 15. TECNICA DE COLOCACION
  16. 16. • ZONAS A, B Y C DONDE SE PUEDE PRESENTAR LA PUNTA DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL. • ZONA A, POSICIÓN OPTIMA DE PUNTA. • EN BLANCO, LA TRÁQUEA Y LOS BRONQUIOS; • EN AZUL, LA VENA CAVA SUPERIOR.
  17. 17. ACCESOS VENA YUGULAR INTERNA. ABORDAJE ANTERIOR: • SE GIRA LA CABEZA DEL PACIENTE 30° EN DIRECCIÓN CONTRALATERAL. • SE LOCALIZA EL TRIÁNGULO DE SEDILLOT, FORMADO LATERALMENTE CON LOS HACES CLAVICULAR Y ESTERNAL DEL MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO Y LA BASE CONSTITUIDA POR LA CLAVÍCULA • SE INSERTA LA AGUJA EN EL VÉRTICE DEL TRIÁNGULO CON INCLINACIÓN DE 45°, DIRIGIENDO LA AGUJA HACIA EL PEZÓN IPSILATERAL. • UNA VEZ QUE SE LOGRA RETORNO VENOSO, EL RESTO DEL PROCEDIMIENTO DESCRITO PREVIAMENTE.
  18. 18. ABORDAJE POSTERIOR:
  19. 19. VENA SUBCLAVIA ABORDAJE INFRACLAVICULAR • GIRA LA CABEZA DEL PACIENTE 30° EN DIRECCIÓN CONTRALATERAL. • SE LOCALIZA EL PUNTO DE UNIÓN ENTRE EL TERCIO PROXIMAL Y EL TERCIO MEDIAL DE LA CLAVÍCULA (DONDE SE"CURVA"). • SE INSERTA LA AGUJA EN ESTE PUNTO POR DEBAJO DE LA CLAVÍCULA DIRIGIENDO LA AGUJA HACIA LA ESCOTADURA SUPRAESTERNAL • VEZ QUE SE LOGRA RETORNO VENOSO, EL RESTO DEL PROCEDIMIENTO DESCRITO PREVIAMENTE.
  20. 20. ABORDAJE SUPRACLAVICULAR • ABORDAJE SUPRACLAVICULAR.SE GIRA LA CABEZA DEL PACIENTE 30° EN DIRECCIÓN CONTRALATERAL. • EN EL PUNTO DE UNIÓN DEL HAZ ESTERNAL DEL MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO CON LA CLAVÍCULA SE INSERTA LA AGUJA UN CM LATERAL AL HAZ CLAVICULAR Y 1 CM POSTERIOR A LA CLAVÍCULA, CON UNA INCLINACIÓNDE 45°, DIRIGIDO AL PEZÓN CONTRALATERAL • SEGUIR TECNICA PRINCIPAL
  21. 21. VENA FEMORAL • SE LOCALIZA LA ARTERIA FEMORAL EN EL TRIÁNGULO FEMORAL (FORMADO EN SU PORCIÓN SUPERIOR POR EL LIGAMENTO INGUINAL Y A LOS LADOS POR EL SARTORIO LATERALMENTE Y EL ADUCTOR LARGO MEDIALMENTE),GENERALMENTE 2 CM DEBAJO DEL PUNTO MEDIO DEL PLIEGUE INGUINAL. • LA VENA SE LOCALIZA 1 CM MEDIAL Y 1 CM DEBAJO DE LA ARTERIA FEMORAL. SE INSERTA LA AGUJA EN ESTE SITIO CON UNA INCLINACIÓN DE 45°. • UNA VEZ QUE SE LOGRA RETORNO VENOSO, EL RESTO DEL PROCEDIMIENTO SE REALIZA COMO DESCRITO ENTÉCNICA GENERAL DE COLOCACIÓN
  22. 22. CATETER ARTERIAL LA CATETERIZACIÓN ARTERIAL, QUE ES EL SEGUNDO PROCEDIMIENTO MÁS REALIZADO EN UCI, NOS PERMITE TENER UN CONTROL CONTINUO DE LA PRESIÓN ARTERIAL (PA) Y UN ACCESO PERMANENTE PARA MUESTRAS GASOMÉTRICAS. LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL TEMA CONCLUYEN QUE LOS CATÉTERES ARTERIALES SE ASOCIAN ESENCIALMENTE CON EL MISMO RIESGO DE ITS QUE LOS CVC Y DEBEN INSERTARSE Y MANTENERSE CON EL MISMO GRADO DE ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES.
  23. 23. CATETER HEMODIALISIS PACIENTES CON HEMODIÁLISIS A TRAVÉS DE CATÉTER INTRAVASCULAR SON MÁS PROPENSOS A EXPERIMENTAR ITS-CVC QUE AQUELLOS QUE SE SOMETEN A HEMODIÁLISIS A TRAVÉS DE UNA FÍSTULA O INJERTO ARTERIOVENOSO.
  24. 24. GRACIAS!!!

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