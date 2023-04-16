1.
CATETER VENOSO CENTRAL
HOSPITAL VICENTE CORRAL
MOSCOSO
2.
CATETER VENOSO CENTRAL
DEFINICIÒN:
• Es un dispositivo que permite el acceso al torrente sanguíneo a nivel central con el fin de
administrar medicamentos, fluidoterapia, nutrición parenteral total o para monitorización
hemodinámica o hemodiálisis.
3.
CLASIFICACION DE CATETERES
VASCULARES
TIPO DE VASO SANGUÍNEO
CENTRAL,
PERIFÉRICO,
ARTERIAL.
DURACIÓN:
TEMPORAL O DE CORTA DURACIÓN,
PERMANENTE O DE LARGA DURACIÓN.
LUGAR DE INSERCIÓN:
CATÉTER CENTRAL DE
INSERCIÓN PERIFÉRICA
(PICC),
PERIFÉRICO,
SUBCLAVIO,
FEMORAL
YUGULAR INTERNO.
4.
TIPO DE
INSERCIÓN:
TUNELIZADO
NO
TUNELIZADO.
LONGITUD
FÍSICA:
LARGO
CORTO.
CARACTERÍSTICA ESPECIAL DEL
CATÉTER:
PRESENCIA O AUSENCIA DE UN
MANGUITO,
IMPREGNACIÓN CON HEPARINA,
ANTIBIÓTICOS O ANTISÉPTICOS,
NÚMERO DE LÚMENES.
5.
CVC NO TUNELIZADO
INSERTAN EN VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL A
TRAVÉS DE UNA VENOPUNCIÓN PERIFÉRICA, Y LA PUNTA
DEL CATÉTER AVANZA HASTA LA VENA CAVA SUPERIOR
CORTO PLAZO (MENOS DE TRES SEMANAS), SILICONA O
POLIURETANO.
AMBULATORIA
MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL (PVC)
ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Y / O MEDICAMENTOS HIPER
O HIPOOSMOLARES EN PACIENTES CON ACCESO PERIFÉRICO
LIMITADO
6.
CVC TUNELIZADO
SON CATÉTERES A LARGO PLAZO (SE USAN DE
SEMANAS A MESES) SE INSERTAN EN LA VENA
YUGULAR O SUBCLAVIA, LUEGO SE TUNELIZAN
QUIRÚRGICAMENTE DEBAJO DE LA PIEL PARA SALIR
AL EXTERIOR A VARIOS CENTÍMETROS DE LA VENA.
ÚTILES PARA LA TERAPIA A LARGO PLAZO, PUEDEN
TENER UNO O MÁS LÚMENES.
PUNTA DEL CATÉTER QUEDA EN EL TERCIO INFERIOR
DE LA VENA CAVA SUPERIOR EN LA UNIÓN
AURICULAR DERECHA. EL EXTREMO PROXIMAL SALE
DEL TÚNEL SUBCUTÁNEO EN LA PARED TORÁCICA
ANTERO-INFERIOR.
7.
HECHOS DE POLIURETANO Y MATERIAL DE SILICONA
EL MANGUITO INDUCE UNA RESPUESTA INFLAMATORIA QUE RESULTA EN
EL CRECIMIENTO DE TEJIDO FIBROSO QUE SUJETA EL CATÉTER EN SU
LUGAR.
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y LÍQUIDOS, TERAPIA CON
ANTIBIÓTICOS, QUIMIOTERAPIA, TERAPIA NUTRICIONAL, HEMODIÁLISIS Y
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA.
ESTOS CATÉTERES SON MÁS CÓMODOS Y DISCRETOS PARA EL PACIENTE
QUE LOS CATÉTERES NO TUNELIZADOS, PERO REQUIEREN UN
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO QUE CONLLEVA
RIESGOS CONCOMITANTES, COMO HEMORRAGIA, NEUMOTÓRAX E
INFECCIÓN.
CVC TUNELIZADO
8.
INDICACIONES:
●ACCESO VENOSO PERIFÉRICO INADECUADO
●INFUSIONES PERIFÉRICAMENTE INCOMPATIBLES: LA ADMINISTRACIÓN INTERMITENTE O CONTINUA A CORTO O
LARGO PLAZO DE MEDICAMENTOS COMO VASOPRESORES, SOLUCIONES HIPEROSMOLARES, AGENTES DE
QUIMIOTERAPIA Y NUTRICIÓN PARENTERAL GENERALMENTE SE ADMINISTRAN EN UNA VENA CENTRAL, YA QUE
PUEDEN CAUSAR INFLAMACIÓN DE LA VENA (FLEBITIS) CUANDO SE ADMINISTRAN A TRAVÉS DE UN CATÉTER
INTRAVENOSO PERIFÉRICO.
●MONITOREO HEMODINÁMICO : EL ACCESO VENOSO CENTRAL PERMITE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN VENOSA
CENTRAL, LA SATURACIÓN DE OXIHEMOGLOBINA VENOSA (SCVO 2 ) Y LOS PARÁMETROS CARDÍACOS (A TRAVÉS
DE UN CATÉTER EN LA ARTERIA PULMONAR).
●TERAPIAS EXTRACORPÓREAS : SE REQUIERE UN ACCESO VENOSO DE GRAN CALIBRE PARA SOPORTAR EL FLUJO
DE ALTO VOLUMEN REQUERIDO PARA MUCHAS TERAPIAS EXTRACORPÓREAS, INCLUIDA LA TERAPIA DE
REEMPLAZO RENAL (ES DECIR, HEMODIÁLISIS, HEMOFILTRACIÓN), PLASMAFÉRESIS Y OXIGENACIÓN POR
MEMBRANA EXTRACORPÓREA.
9.
CONTRAINDICACIONES.
INFECCIÓN O PÉRDIDA DE CONTINUIDAD EN LA PIEL SUPRAYACENTE AL SITIO DE
INSERCIÓN
TROMBOSIS DOCUMENTADA EN EL VASO A CANULAR.
RELATIVAS:
COAGULOPATÍA (INR MÁS DE 2 O USO SIMULTANEO DE ANTICOAGULANTES),
TROMBOCITOPENIA (MENOR DE 50,000).
11.
SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO Y EL SITIO
• HABILIDAD DEL OPERADOR
• DISPONIBILIDAD DE ULTRASONIDO Y EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD Y ANATOMÍA DE LA
VENA ANTES DE LA CANULACIÓN
• ANATOMÍA DEL PACIENTE (P. EJ., PUNTOS DE REFERENCIA RECONOCIBLES, TOLERANCIA DEL
PACIENTE PARA EL POSICIONAMIENTO DEL ACCESO, OCLUSIÓN VENOSA CONOCIDA, PRESENCIA
DE LINFEDEMA)
• RIESGOS ASOCIADOS CON LA COLOCACIÓN (P. EJ., COAGULOPATÍA) Y LAS NECESIDADES DE
ACCESO (P. EJ., LAS NECESIDADES DEL PACIENTE Y LA DURACIÓN DEL USO DEL CATÉTER)
12.
MATERIAL NECESARIO
JERINGA 10 ML.
LIDOCAÍNA 1%.
CAMPOS Y BATAS ESTÉRILES.
HOJA DE BISTURÍ NÚMERO 11.
CATÉTER VENOSO CENTRAL,
LONGITUD 20 CM, DOS O TRES LÚMENES.
CATÉTER INTRODUCTOR.
AGUJA DE SELDINGER.
JERINGA SIN ROSCA TIPO LUER (SIN ROSCA) O RAULERSON (ORIFICIO EN EXTREMO DISTAL QUE PERMITE PASO DE LA GUÍA).
GUÍA METÁLICA CON EXTREMO CURVO.
DILATADOR.
GASAS ESTÉRILES.
SUTURA PARA FIJACIÓN (SEDA 2-0).
APARATO DE ULTRASONIDO CON TRANSDUCTOR LINEAL.
GEL CONDUCTOR.COBERTURA ESTÉRIL (O CAMPOS ESTERILES) PARA CUBRIR EL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO.
LIGA ESTÉRIL PARA SOSTENER LA COBERTURA DEL TRANSDUCTOR.
14.
SECUENCIA PARA COLOCAR EL EQUIPO DE PROTECION
Bata:
Cubra con la bata todo el
torso desde el cuello hasta las
rodillas, los brazos hasta la
muñeca y dóblela alrededor
de la espalda.
Átesela por detrás a la altura
del cuello y la cintura.
Máscara o respirador:
Asegúrese los cordones o la
banda elástica en la mitad de
la cabeza y en el cuello.
Ajústese la banda flexible en
el puente de la nariz.
Acomódesela en la cara por
debajo del mentón.
Verifique el ajuste del
respirador.
Guantes estériles:
Extienda los guantes para
que cubran la parte del puño
en la bata de aislamiento.
Secuencia para colocarse el Equipo de Protección Personal
16.
• ZONAS A, B Y C DONDE SE
PUEDE PRESENTAR LA PUNTA
DEL CATÉTER VENOSO
CENTRAL.
• ZONA A, POSICIÓN OPTIMA DE
PUNTA.
• EN BLANCO, LA TRÁQUEA Y LOS
BRONQUIOS;
• EN AZUL, LA VENA CAVA
SUPERIOR.
17.
ACCESOS
VENA YUGULAR INTERNA.
ABORDAJE ANTERIOR:
• SE GIRA LA CABEZA DEL PACIENTE 30° EN DIRECCIÓN CONTRALATERAL.
• SE LOCALIZA EL TRIÁNGULO DE SEDILLOT, FORMADO LATERALMENTE CON
LOS HACES CLAVICULAR Y ESTERNAL DEL MÚSCULO
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO Y LA BASE CONSTITUIDA POR LA CLAVÍCULA
• SE INSERTA LA AGUJA EN EL VÉRTICE DEL TRIÁNGULO CON INCLINACIÓN
DE 45°, DIRIGIENDO LA AGUJA HACIA EL PEZÓN IPSILATERAL.
• UNA VEZ QUE SE LOGRA RETORNO VENOSO, EL RESTO DEL
PROCEDIMIENTO DESCRITO PREVIAMENTE.
19.
VENA SUBCLAVIA
ABORDAJE INFRACLAVICULAR
• GIRA LA CABEZA DEL PACIENTE 30° EN DIRECCIÓN
CONTRALATERAL.
• SE LOCALIZA EL PUNTO DE UNIÓN ENTRE EL TERCIO PROXIMAL
Y EL TERCIO MEDIAL DE LA CLAVÍCULA (DONDE SE"CURVA").
• SE INSERTA LA AGUJA EN ESTE PUNTO POR DEBAJO DE LA
CLAVÍCULA DIRIGIENDO LA AGUJA HACIA LA ESCOTADURA
SUPRAESTERNAL
• VEZ QUE SE LOGRA RETORNO VENOSO, EL RESTO DEL
PROCEDIMIENTO DESCRITO PREVIAMENTE.
20.
ABORDAJE SUPRACLAVICULAR
• ABORDAJE SUPRACLAVICULAR.SE GIRA LA CABEZA DEL
PACIENTE 30° EN DIRECCIÓN CONTRALATERAL.
• EN EL PUNTO DE UNIÓN DEL HAZ ESTERNAL DEL MÚSCULO
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO CON LA CLAVÍCULA SE INSERTA LA
AGUJA UN CM LATERAL AL HAZ CLAVICULAR Y 1 CM POSTERIOR
A LA CLAVÍCULA, CON UNA INCLINACIÓNDE 45°, DIRIGIDO AL
PEZÓN CONTRALATERAL
• SEGUIR TECNICA PRINCIPAL
21.
VENA FEMORAL
• SE LOCALIZA LA ARTERIA FEMORAL EN EL TRIÁNGULO FEMORAL
(FORMADO EN SU PORCIÓN SUPERIOR POR EL LIGAMENTO INGUINAL
Y A LOS LADOS POR EL SARTORIO LATERALMENTE Y EL ADUCTOR
LARGO MEDIALMENTE),GENERALMENTE 2 CM DEBAJO DEL PUNTO
MEDIO DEL PLIEGUE INGUINAL.
• LA VENA SE LOCALIZA 1 CM MEDIAL Y 1 CM DEBAJO DE LA ARTERIA
FEMORAL. SE INSERTA LA AGUJA EN ESTE SITIO CON UNA
INCLINACIÓN DE 45°.
• UNA VEZ QUE SE LOGRA RETORNO VENOSO, EL RESTO DEL
PROCEDIMIENTO SE REALIZA COMO DESCRITO ENTÉCNICA GENERAL
DE COLOCACIÓN
22.
CATETER ARTERIAL
LA CATETERIZACIÓN ARTERIAL, QUE ES EL SEGUNDO
PROCEDIMIENTO MÁS REALIZADO EN UCI, NOS PERMITE TENER
UN CONTROL CONTINUO DE LA PRESIÓN ARTERIAL (PA) Y UN
ACCESO PERMANENTE PARA MUESTRAS GASOMÉTRICAS.
LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL TEMA
CONCLUYEN QUE LOS CATÉTERES ARTERIALES SE ASOCIAN
ESENCIALMENTE CON EL MISMO RIESGO DE ITS QUE LOS
CVC Y DEBEN INSERTARSE Y MANTENERSE CON EL MISMO
GRADO DE ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES.
23.
CATETER HEMODIALISIS
PACIENTES CON HEMODIÁLISIS A TRAVÉS DE CATÉTER INTRAVASCULAR SON MÁS PROPENSOS
A EXPERIMENTAR ITS-CVC QUE AQUELLOS QUE SE SOMETEN A HEMODIÁLISIS A TRAVÉS DE
UNA FÍSTULA O INJERTO ARTERIOVENOSO.