الخريطة الذهنية مقال.pdf

سمعت من بعض الأصدقاء وبعض المدربين عن موضوع فن الخريطة الذهنية وعلاقاته باشتغال فصي الدماغ وبعض النظريات في هذا المجال، فقررت أن أبحث في هذا الموضوع والكتابة فيه لأهميته، وأطرح بعض التساؤلات وهي على الشكل التالي:

• ما الخرائط الذهنية؟

• ماذا قالوا عن الخريطة الذهنية؟

• من مخترع الخريطة الذهنية؟

• ما هي العلاقة بين خريطة العقل وفصي الدماغ؟

• ما هي فوائدها؟

• من يستخدم الخرائط الذهنية؟ ومتى؟

• ماهي خطوات رسم الخريطة الذهنية؟

في هذا المقال سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات.

