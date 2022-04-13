الخريطة الذهنية مقال.pdf

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سمعت من بعض الأصدقاء وبعض المدربين عن موضوع فن الخريطة الذهنية وعلاقاته باشتغال فصي الدماغ وبعض النظريات في هذا المجال، فقررت أن أبحث في هذا الموضوع والكتابة فيه لأهميته، وأطرح بعض التساؤلات وهي على الشكل التالي:
• ما الخرائط الذهنية؟
• ماذا قالوا عن الخريطة الذهنية؟
• من مخترع الخريطة الذهنية؟
• ما هي العلاقة بين خريطة العقل وفصي الدماغ؟
• ما هي فوائدها؟
• من يستخدم الخرائط الذهنية؟ ومتى؟
• ماهي خطوات رسم الخريطة الذهنية؟
في هذا المقال سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات.
سمعت من بعض الأصدقاء وبعض المدربين عن موضوع فن الخريطة الذهنية وعلاقاته باشتغال فصي الدماغ وبعض النظريات في هذا المجال، فقررت أن أبحث في هذا الموضوع والكتابة فيه لأهميته، وأطرح بعض التساؤلات وهي على الشكل التالي:
• ما الخرائط الذهنية؟
• ماذا قالوا عن الخريطة الذهنية؟
• من مخترع الخريطة الذهنية؟
• ما هي العلاقة بين خريطة العقل وفصي الدماغ؟
• ما هي فوائدها؟
• من يستخدم الخرائط الذهنية؟ ومتى؟
• ماهي خطوات رسم الخريطة الذهنية؟
في هذا المقال سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات.