Successfully reported this slideshow.

الخريطة الذهنية مقال.pdf

0

Share

Apr. 13, 2022
0 likes 56 views
Upcoming SlideShare
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.pdf
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.pdf
Loading in …3
×
1 of 4

الخريطة الذهنية مقال.pdf

Apr. 13, 2022
0 likes 56 views

0

Share

Download to read offline

Education

سمعت من بعض الأصدقاء وبعض المدربين عن موضوع فن الخريطة الذهنية وعلاقاته باشتغال فصي الدماغ وبعض النظريات في هذا المجال، فقررت أن أبحث في هذا الموضوع والكتابة فيه لأهميته، وأطرح بعض التساؤلات وهي على الشكل التالي:
• ما الخرائط الذهنية؟
• ماذا قالوا عن الخريطة الذهنية؟
• من مخترع الخريطة الذهنية؟
• ما هي العلاقة بين خريطة العقل وفصي الدماغ؟
• ما هي فوائدها؟
• من يستخدم الخرائط الذهنية؟ ومتى؟
• ماهي خطوات رسم الخريطة الذهنية؟
في هذا المقال سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات.

سمعت من بعض الأصدقاء وبعض المدربين عن موضوع فن الخريطة الذهنية وعلاقاته باشتغال فصي الدماغ وبعض النظريات في هذا المجال، فقررت أن أبحث في هذا الموضوع والكتابة فيه لأهميته، وأطرح بعض التساؤلات وهي على الشكل التالي:
• ما الخرائط الذهنية؟
• ماذا قالوا عن الخريطة الذهنية؟
• من مخترع الخريطة الذهنية؟
• ما هي العلاقة بين خريطة العقل وفصي الدماغ؟
• ما هي فوائدها؟
• من يستخدم الخرائط الذهنية؟ ومتى؟
• ماهي خطوات رسم الخريطة الذهنية؟
في هذا المقال سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات.

Education

Recommended

More Related Content

You Might Also Like

Blockchain + AI + Crypto Economics Are We Creating a Code Tsunami?
Dinis Guarda
The AI Rush
Jean-Baptiste Dumont
AI and Machine Learning Demystified by Carol Smith at Midwest UX 2017
Carol Smith
10 facts about jobs in the future
Pew Research Center's Internet & American Life Project
Harry Surden - Artificial Intelligence and Law Overview
Harry Surden
Inside Google's Numbers in 2017
Rand Fishkin
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Kishore Gopalakrishna
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel
Visual Design with Data
Seth Familian
Designing Teams for Emerging Challenges
Aaron Irizarry
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
Ned Potter
Winners and Losers - All the (Russian) President's Men
Ian Bremmer
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn
Shorter ER Wait Times
Knowledge@Wharton
Asia's Artificial Intelligence Agenda. MIT Technology Review
Alexander Jarvis
Martin Luther King's Pearl Of Wisdom!
SurveyCrest
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Shelly Sanchez Terrell
Inaugural Addresses
Booz Allen Hamilton
How to think like a startup
Loic Le Meur
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
Barry Feldman
How to Fix the Internet
LinkedIn Editors' Picks
5 major events that shaped 2016
Kotak Securities
What's Next in Growth? 2016
Andrew Chen
The Outcome Economy
Helge Tennø
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
Barry Feldman
6 things to know about demonetisation
Kotak Securities
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
maditabalnco
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
Brian Solis
Open Source Creativity
Sara Cannon
2017 Marketing Predictions—Marketo
Marketo
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Stanford GSB Corporate Governance Research Initiative
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
ux singapore
SEO: Getting Personal
Kirsty Hulse
Learn BEM: CSS Naming Convention
In a Rocket
How to Build a Dynamic Social Media Plan
Post Planner
10 Insightful Quotes On Designing A Better Customer Experience
Yuan Wang
Data Skills Are Key to Social ROI
Knowledge@Wharton
Prototyping is an attitude
With Company
50 Essential Content Marketing Hacks (Content Marketing World)
Heinz Marketing Inc
20 Ideas for your Website Homepage Content
Barry Feldman

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Everything Is F*cked: A Book About Hope Mark Manson
(4.5/5)
Free
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
(4.5/5)
Free
Decluttering at the Speed of Life: Winning Your Never-Ending Battle with Stuff Dana K. White
(4.5/5)
Free
The 7 Habits of Highly Effective People Stephen R. Covey
(4/5)
Free
The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life Mark Manson
(4.5/5)
Free
How May I Serve Karen Mathews
(3.5/5)
Free
Less Fret, More Faith: An 11-Week Action Plan to Overcome Anxiety Max Lucado
(4.5/5)
Free
Dry: A Memoir Augusten Burroughs
(4.5/5)
Free
The 7 Habits of Highly Effective People Personal Workbook Stephen R. Covey
(4/5)
Free
Girl, Stop Apologizing: A Shame-Free Plan for Embracing and Achieving Your Goals Rachel Hollis
(3.5/5)
Free
Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, HER Therapist, and Our Lives Revealed Lori Gottlieb
(4.5/5)
Free
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
(4/5)
Free
Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It Chris Voss
(4.5/5)
Free
Uninvited: Living Loved When You Feel Less Than, Left Out, and Lonely Lysa TerKeurst
(4.5/5)
Free
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
(3.5/5)
Free
The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth M. Scott Peck
(4.5/5)
Free

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
The Expectation Effect: How Your Mindset Can Change Your World David Robson
(4.5/5)
Free
Enter the Zone: Three Steps for Accessing Peak Performance Jari Roomer
(4.5/5)
Free
Already Enough: A Path to Self-Acceptance Lisa Olivera
(4.5/5)
Free
Dad on Pills: Fatherhood and Mental Illness Chris Gethard
(5/5)
Free
The Mom Friend Guide to Everyday Safety and Security: Tips from the Practical One in Your Squad Cathy Pedrayes
(0/5)
Free
How to Notice and Name Emotions Emma McAdam
(5/5)
Free
How to Be Perfect: The Correct Answer to Every Moral Question Michael Schur
(4.5/5)
Free
Life Lessons Harry Potter Taught Me: Discover the Magic of Friendship, Family, Courage, and Love in Your Life Jill Kolongowski
(3.5/5)
Free
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to Personal Development, Understanding Self-care, and Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
(5/5)
Free
Mindset Shifts: Embracing a Life of Personal Growth Tara Omorogbe
(4.5/5)
Free
Extraordinary Awakenings: When Trauma Leads to Transformation Steve Taylor
(4/5)
Free
Stress and Stressors: Avoiding and Managing Stress and Burnout at Work Brandy Payne
(4/5)
Free
Making Sense of Anxiety and Stress: A Comprehensive Stress Management Toolkit Saarim Aslam
(4.5/5)
Free
Empath Up!: How to Embrace the Gift of Empathy Cheryl Hutchinson
(4.5/5)
Free
A Body to Love: Cultivate Community, Body Positivity, and Self-Love in the Age of Social Media Angelina Caruso
(4/5)
Free
Full Out: Lessons in Life and Leadership from America's Favorite Coach Monica Aldama
(4/5)
Free

الخريطة الذهنية مقال.pdf

  1. 1. ‫الخر‬ ‫يطة‬ ‫الذهنية‬ ‫الخ‬ ‫فن‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫المدربين‬ ‫وبعض‬ ‫األصدقاء‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫سمعت‬ ‫ريطة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫النظريات‬ ‫وبعض‬ ‫الدماغ‬ ‫فصي‬ ‫باشتغال‬ ‫وعالقاته‬ ‫الذهنية‬ ‫فقررت‬ ،‫المجال‬ ‫ألهميته‬ ‫فيه‬ ‫والكتابة‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أبحث‬ ‫أن‬ ، ‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ‫التساؤالت‬ ‫بعض‬ ‫وأطرح‬ : • ‫الخرائط‬ ‫ما‬ ‫الذهنية؟‬ • ‫الخر‬ ‫عن‬ ‫قالوا‬ ‫ماذا‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫الذهنية؟‬ • ‫الذهنية؟‬ ‫الخريطة‬ ‫مخترع‬ ‫من‬ • ‫الدماغ؟‬ ‫وفصي‬ ‫العقل‬ ‫خريطة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫هي‬ ‫ما‬ • ‫فوائدها؟‬ ‫هي‬ ‫ما‬ • ‫الذهنية؟‬ ‫الخرائط‬ ‫يستخدم‬ ‫من‬ ‫ومتى؟‬ • ‫رسم‬ ‫خطوات‬ ‫ماهي‬ ‫الخريطة‬ ‫الذهنية؟‬ ‫التساؤالت‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫أجيب‬ ‫أن‬ ‫سأحاول‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ . • ‫ما‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫؟‬ ▪ ‫معجم‬ ‫من‬ ‫الخريطة‬ ‫تعريف‬ ‫المعاصرة‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ : ‫(جغ‬ :ُ‫ط‬‫وخرائ‬ ‫خريطات‬ ‫ج‬ :]‫[مفرد‬ ‫يطة‬ ِ‫َر‬‫خ‬ ‫خريطة‬ ‫على‬ ‫مرموقة‬ ‫مكانة‬ ‫لتحقيق‬ ‫"نسعى‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األرض‬ ‫للكرة‬ ‫رسم‬ ،‫خارطة‬ ) ‫المعاصر‬ ‫العالم‬ - ‫على‬ ّ‫ي‬‫جغراف‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫اإلحصائ‬ ‫البيانات‬ ‫تمثيل‬ :‫َّة‬‫ي‬‫البيان‬ ‫الخريطة‬ |"‫خرائط‬ ‫في‬ ‫األرض‬ ‫عن‬ ‫معرفته‬ ُ‫ن‬‫اإلنسا‬ ‫َّل‬‫ج‬‫س‬ ‫خريطة‬ - ‫نط‬ ‫على‬ ‫للدول‬ ّ‫ي‬‫سياس‬ ‫وضع‬ ‫رسم‬ :‫ّة‬‫ي‬‫ِياس‬ّ‫س‬‫ال‬ ‫الخريطة‬ ‫ّق‬‫ي‬‫ض‬ ‫أو‬ ‫واسع‬ ‫اق‬ - ّ‫ي‬‫العرب‬ ‫الوطن‬ ‫امتدادات‬ :‫ّة‬‫ي‬‫العرب‬ ‫الخريطة‬ - ‫خريطة‬ ‫استطالع‬ ‫على‬ ‫وتساعد‬ ‫قس‬َّ‫الط‬ ‫عناصر‬ ‫عليها‬ ‫ّن‬‫ي‬‫تب‬ ‫خريطة‬ :‫قس‬َّ‫الط‬ ‫خريطة‬ • .‫األرض‬ ‫سطح‬ ‫لمالمح‬ ‫عامة‬ ‫خريطة‬ :‫ّة‬‫ي‬‫طبوغراف‬ ‫غراف‬ُ‫ج‬ ‫منطقة‬ ‫فوق‬ ‫َّة‬‫ي‬‫األرصاد‬ ‫األحوال‬ ‫تصف‬ ‫خريطة‬ : ّ‫و‬َ‫ج‬‫ال‬ ‫خريطة‬ • .‫المقبلة‬ ّ‫الجو‬ ‫ظروف‬ ‫َّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫َّنة‬‫ي‬‫ع‬ُ‫م‬ ‫ّة‬‫ي‬ . ▪ ‫تعريف‬ ‫الذهنية‬ ‫معجم‬ ‫من‬ ‫المعاصرة‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ : :]‫[مفرد‬ ّ‫ي‬‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫ذ‬ 1 - ّ‫ي‬‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫ذ‬ ‫"عمل‬ ّ‫ي‬‫ل‬ْ‫ق‬َ‫ع‬ :‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫ذ‬ ‫إلى‬ ‫منسوب‬ ‫اسم‬ - ."‫ّة‬‫ي‬‫ِهن‬‫ذ‬ ‫ة‬ َّ‫قو‬ 2 - ‫أو‬ ،ّ‫ي‬‫شفه‬ ‫تعبير‬ ‫دون‬ ،‫فقط‬ ‫العقل‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫ويت‬ ،‫يحدث‬ ‫عمل‬ ."ّ‫ي‬‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫ذ‬ ‫"حساب‬ ّ‫ي‬‫كتاب‬ 3 - ‫تفكير‬ ‫طريقة‬ • .‫ّة‬‫ي‬‫بشر‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ن‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫مجتم‬ ‫ز‬ِّ‫ي‬‫م‬ُ‫ت‬ ‫وعادات‬ ،‫وأفكار‬ ،‫معتقدات‬ ‫إلى‬ ‫ومرجعها‬ ‫ُّها‬‫د‬‫مر‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫الماضي‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫ُّل‬‫ي‬‫تخ‬ :‫َّة‬‫ي‬‫ذهن‬ ‫ورة‬ُ‫ص‬ • .ّ‫ي‬‫العقل‬ ‫للمرض‬ ‫ض‬َّ‫عر‬ُ‫م‬ ‫غير‬ )‫(نف‬ :‫ًّا‬‫ي‬‫ذهن‬ ّ‫ِر‬‫ق‬‫ست‬ُ‫م‬ . ▪ ‫ميتشالكو‬ ‫مايكل‬ ‫حسب‬ ‫العقل‬ ‫الخريطة‬ : ‫تأخذك‬ ‫فهي‬ ،‫التقليدي‬ ‫الخطي‬ ‫التفكير‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫المخ‬ ‫أجزاء‬ ‫جميع‬ ‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫البديل‬ ‫األسلوب‬ ‫هي‬ ‫العقل‬ ‫خريطة‬ .‫زاوية‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫األفكار‬ ‫وتلتقط‬ ،‫االتجاهات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ▪ ‫حسب‬ ‫العقل‬ ‫الخريطة‬ ‫بوزان‬ ‫طوني‬ : ‫مهار‬ ‫اغلب‬ ‫بتسخير‬ ‫عقلك‬ ‫طاقة‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫تساعدك‬ ‫بمفاتيح‬ ‫تزودك‬ ‫قوية‬ ‫رسومية‬ ‫تقنية‬ ‫هي‬ ‫بـ‬ ‫العقل‬ ‫ات‬ ،‫كلمة‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ،‫إيقاع‬ ،‫ألوان‬ ،‫منطق‬ ،‫عدد‬ ،‫صورة‬ ‫وأسلوب‬ ‫طاقات‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫المطلقة‬ ‫الحرية‬ ‫يعطيك‬ ‫قوي‬ ‫عقلك‬ . ‫طريقة‬ ‫وبأوضح‬ ‫وتفكيرك‬ ‫تعلمك‬ ‫تحسين‬ ‫وفي‬ ‫الحياة‬ ‫مجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫بشري‬ ‫أداء‬ ‫وبأحسن‬ . ▪ ‫الخريطة‬ ‫تعريف‬ ‫الذهنية‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عبد‬ ‫العثمان‬ ‫هللا‬ : ‫استبدال‬ ‫االستطاعة‬ ‫قدر‬ ‫فيها‬ ‫تحاول‬ ‫منظم‬ ‫بشكل‬ ‫واحدة‬ ‫ورقه‬ ‫في‬ ‫تريده‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫رسم‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫رائعة‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬ ‫مركز‬ ‫بطريقة‬ ‫واحدة‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫تريد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وضع‬ ‫تستطيع‬ ‫بحيث‬ ‫عليها‬ ‫تدل‬ ‫برسمه‬ ‫الكلمات‬ ‫ة‬ ‫وسهلة‬ ‫ومختصرة‬ ‫لك‬ ‫بالنسبة‬ ‫التذكر‬ . ▪ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫تعريف‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫نجيب‬ ‫الدكتور‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫الرفاعي‬ : ‫رسومات‬ ‫بواسطة‬ ‫والمذكرات‬ ‫الكتب‬ ‫في‬ ‫المقروءة‬ ‫المعلومات‬ ‫بربط‬ ‫تقوم‬ ‫الدراسة‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫ناجحة‬ ‫وسيلة‬ ‫هي‬ ‫ممزوجة‬ ‫مختصرة‬ ‫كلمات‬ ‫إلى‬ ‫تحولها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المكتوبة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الفكرة‬ ‫تقرا‬ ً‫ال‬‫أو‬ ‫فأنت‬ ‫خريطة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫وكلمات‬ ‫باإلشكال‬ ‫حجم‬ ‫واحدة‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫كامل‬ ‫فصل‬ ‫اختصار‬ ‫فبإمكانك‬ ‫واأللوان‬ 4) (A ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫وبتعودك‬ .‫واالمتحانات‬ ‫االختبارات‬ ‫وأثناء‬ ‫الدراسة‬ ‫أثناء‬ ‫منها‬ ‫المعلومات‬ ‫استخراج‬ "‫جدا‬ ‫"السهولة‬ ‫من‬ ‫ستجد‬ ‫مركز‬ ‫بطريقة‬ ‫لك‬ ‫بالنسبة‬ ‫التذكر‬ ‫وسهلة‬ ‫ومختصرة‬ . ▪ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫تعريف‬ ‫طرف‬ ‫من‬ :‫الضميري‬ ‫عزيز‬ ‫محمد‬ ‫المدرب‬ ‫الذ‬ ‫الخريطة‬ ‫ه‬ ‫العقل‬ ‫خريطة‬ ‫هي‬ ‫نية‬ ‫هي‬ ‫والحفظ‬ ‫االفكار‬ ‫لجمع‬ ‫وسيلة‬ ‫واالستيعا‬ ‫ب‬ . ‫أداة‬ ‫هي‬ ‫والتعليم‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫المستعملة‬ ‫بالكلمات‬ ‫الخاصة‬ ‫االفكار‬ ‫ارتجال‬ ‫وعلى‬ ‫المشع‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ .‫الذهنية‬ ‫الصور‬ ‫وارتجال‬
  2. 2. • ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫عن‬ ‫أقوال‬ ▪ ‫يقول‬ ‫السويدان‬ ‫طارق‬ ‫الدكتور‬ : ‫كتاب‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ‫ألبوماتي‬ ‫إعداد‬ ‫إلى‬ ‫الكتب‬ ‫كتابة‬ ‫من‬ ‫أستخدمها‬ ‫دائما‬ ‫شخصيا‬ ‫وأنا‬ ‫جدا‬ ‫جدا‬ ‫بسيطة‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫خريطة‬ ‫وله‬ ‫إال‬ ‫عندي‬ .‫ذهنية‬ ▪ ‫يقول‬ ‫صالح‬ ‫الدكتور‬ ‫الراشد‬ ‫صالح‬ : ‫المفكرة‬ ‫بواسطة‬ ‫موضوع‬ ‫تلخص‬ ‫أو‬ ‫تكتب‬ ‫أنك‬ ‫البدائية‬ ‫من‬ ‫أصبح‬ ‫اآلن‬ ،‫والقلم‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫وقت‬ ‫هو‬ ‫اآلن‬ . ▪ ‫يقول‬ ‫نجيب‬ ‫الدكتور‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ :‫الرفاعي‬ ‫المذاكرة‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫النمط‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫التعود‬ ‫إن‬ ‫والدراسة‬ ‫االمتحانات‬ ‫في‬ ‫الطالب‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫شد‬ ‫بال‬ ‫يحسن‬ ‫سوف‬ ‫ويضمن‬ ‫الدرجات‬ ‫له‬ ‫سهلة‬ ‫بصورة‬ ‫وميسرة‬ . • ‫الذهنية‬ ‫الخرائط‬ ‫مخترع‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬ ‫هو‬ ‫بوزان‬ ‫توني‬ ‫لندن‬ ‫مواليد‬ ‫من‬ ‫الجنسية‬ ‫انجليزي‬ 1942 ‫و‬ ‫م‬ ‫بأستاذ‬ ‫المعروف‬ ‫الذاكرة‬ ‫السجل‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ، ‫المملو‬ ‫ء‬ ‫ب‬ ‫والكتابات‬ ‫األعمال‬ ‫حقل‬ ‫في‬ ‫المتميزة‬ ‫ا‬ ‫لذاكرة‬ ، ‫العقل‬ ‫الخرائط‬ ‫رسم‬ ‫طريقة‬ ‫أخرج‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫وضع‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫العقل‬ ‫خرائط‬ ‫والتي‬ ‫هي‬ ،‫األفكار‬ ‫لتنظيم‬ ‫مثالية‬ ‫فكرية‬ ‫أداة‬ ‫بتصن‬ ‫تقوم‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫واألفكار‬ ‫الحقائق‬ ‫وتنظيم‬ ‫يف‬ ‫أكبر‬ ‫شكلت‬ ‫والتي‬ ، ‫منتجاته‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الرائدة‬ ‫العلمية‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وأخرج‬ ‫العقل‬ ‫استخدام‬ ‫كتاب‬ ‫مثل‬ ً‫ا‬‫مبيع‬ ‫األكثر‬ ‫الكتب‬ ‫قوائم‬ ‫تصدرت‬ ‫التي‬ ‫المؤلفات‬ ‫خريطة‬ ‫عقلك‬ ‫واستخدم‬ ‫العقل‬ ‫و‬ ‫العقل‬ ‫خريطة‬ ‫تنشئ‬ ‫كيف‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫اعماله‬ ‫نشرت‬ ، ‫دولة‬ ‫وثالثين‬ ‫مئة‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫لغة‬ ‫بثالثين‬ ، ‫و‬ ‫مسابقات‬ ‫مؤسس‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫هو‬ ‫للذاكرة‬ ‫العالم‬ ‫بطولة‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫بمكانة‬ ‫يحظى‬ ً‫ا‬‫حدث‬ ‫اآلن‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫العالمية‬ ‫والرياضية‬ ‫الثقافية‬ ‫األحداث‬ ‫جدول‬ ، ‫وهو‬ ‫عقلك‬ ‫استخدم‬ ‫ونادى‬ ‫الخيرية‬ ‫تروست‬ ‫براين‬ ‫مؤسسة‬ ‫منشئ‬ ‫ووضع‬ ‫األلعاب‬ ‫أولمبياد‬ ‫أسس‬ ‫الذهنية‬ . • ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫الدماغ‬ ‫وفصي‬ ‫العقل‬ ‫خريطة‬ ‫نظرية‬ ‫سبيري‬ ‫روجر‬ : ‫عام‬ ‫في‬ 1960 ‫العالم‬ ‫أكتشف‬ ‫م‬ ‫روجر‬ ‫سبيري‬ ً‫ا‬‫خاص‬ ً‫ال‬‫عم‬ )‫واأليسر‬ ‫(األيمن‬ ‫الدماغ‬ ‫من‬ ‫نصف‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫به‬ ، ‫هذا‬ ‫وعن‬ ‫نوبل‬ ‫جائزة‬ ‫نال‬ ‫االكتشاف‬ ، ‫اآلخر‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫وظائف‬ ‫حدى‬ ‫على‬ ‫الدماغ‬ ‫من‬ ‫نصف‬ ‫ولكل‬ ، ‫يصيبهم‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫كان‬ ‫الصرع‬ ‫النصفين‬ ‫بين‬ ‫االرتباط‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫فصل‬ ‫هو‬ ‫عالجهم‬ . ‫منهم‬ ‫نصف‬ ‫كل‬ ‫استيعاب‬ ‫ومدى‬ ‫حدى‬ ‫على‬ ‫نصف‬ ‫كل‬ ‫سبيرى‬ ‫فدرس‬ ، ‫"نظرية‬ ‫او‬ "‫المخ‬ ‫نصفى‬ ‫"نظرية‬ ‫النظرية‬ ‫وتسمى‬ "‫المخين‬ ، ‫في‬ ‫لديك‬ ‫العقل‬ ‫فص‬ ‫ان‬ ‫محددة‬ ‫أشياء‬ ‫عن‬ ‫مسئول‬ ‫منهما‬ ‫وكل‬ ‫وأيسر‬ ‫أيمن‬ ‫مسؤو‬ ‫األيمن‬ ‫فالفص‬ ‫ل‬ ‫عن‬ ‫األلوان‬ ، ‫الخيال‬ ، ‫الرسم‬ ، ‫األصوات‬ ، ‫الموسيقى‬ ، ‫المشاعر‬ ‫و‬ ‫الحب‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫االيسر‬ ‫والفص‬ ‫الكلمـــات‬ ، ‫القوائم‬ ، ‫الحسابات‬ ، ‫المنطق‬ ، ‫األرقام‬ ‫و‬ ‫التفكير‬ .‫المنطق‬ ‫فص‬ ‫االيسر‬ ‫و‬ ‫المساعر‬ ‫فص‬ ‫االيمان‬ ‫الفص‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫لدلك‬ ، ‫سبيرى؟‬ ‫نظرية‬ ‫من‬ ‫نستفيد‬ ‫ماذا‬ ‫العقل‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫يحبها‬ ‫التي‬ ‫بالطريقة‬ ‫تدريب‬ ‫الى‬ ‫يحتاج‬ ‫معا‬ ‫المخ‬ ‫فصي‬ ‫لتشغيل‬ ‫والعقلي‬ ‫الدراسي‬ ‫بالضعف‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫تأكد‬ ، ‫األيمن‬ ‫فرعيه‬ ‫بكال‬ ‫الدماغ‬ ‫قدرات‬ ‫استغالل‬ ‫وإنما‬ ‫واأليسر‬ ‫الذاكرة‬ ‫بمستوى‬ ‫لالرتقاء‬ ‫األيسر‬ ‫بالقسم‬ ‫المخ‬ ‫من‬ ‫االيمن‬ ‫القسم‬ ‫ربط‬ ‫يجب‬ . ‫العصبية‬ ‫والخلية‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫تشبه‬ ‫الذهنية‬ ‫الخلية‬ ، ‫فرعية‬ ‫وفروع‬ ‫رئيسة‬ ‫وفروع‬ ‫للخلية‬ ‫مركز‬ ، ‫نهاية‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫امتدادها‬ ‫وشكل‬ . ”‫توي‬.‫“إتش‬ ‫العالم‬ ‫طرحها‬ ‫بحثية‬ ‫ورقة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫بالفعل‬ ‫إثباتها‬ ‫تم‬ ‫والذاكرة‬ ‫الذهنية‬ ‫الخرائط‬ ‫بين‬ ‫والعالقة‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫حول‬ ‫العالمي‬ ‫المؤتمر‬ ‫في‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫المبور‬ ‫كواال‬ 2009 ‫الفص‬ ‫نستهدف‬ ‫فأننا‬ ‫والصور‬ ‫األلوان‬ ‫نستعمل‬ ‫عندما‬ .‫االيسر‬ ‫الفص‬ ‫تشغيل‬ ‫نستهدف‬ ‫فأننا‬ ‫الكلمات‬ ‫استعمال‬ ‫وعند‬ ‫األيمن‬ • ‫الذهنية‬ ‫الخرائط‬ ‫فوائد‬ 1 . ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫تساعد‬ :‫التالية‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ 2 . ‫تن‬ ‫المعرفي‬ ‫البناء‬ ‫ظيم‬ ‫والمهاري‬ . 3 . ‫توظيف‬ ‫والتعلم‬ ‫التعليم‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ . 4 . ‫مهارات‬ ‫تنمي‬ ‫مستخدمها‬ ‫الفني‬ ‫اإلبداع‬ ‫في‬ 5 . ‫مستعمليها‬ ‫تمد‬ ‫الموضوع‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫ولمحة‬ ‫بالوضوح‬ . 6 . ‫مخيلت‬ ‫تنشط‬ ‫هم‬ 7 . ‫تمنح‬ ‫هم‬ ‫للموقف‬ ‫كاملة‬ ‫رؤية‬ 8 . ‫للمعلومات‬ ‫عمالق‬ ‫مخزن‬ ‫بمثابة‬ ‫تعمل‬ 9 . ‫تحفز‬ ‫االبداع‬ 10 . ‫إخراج‬ ‫وتقديمها‬ ‫االقتراحات‬ ‫مقنعة‬ ‫بصورة‬ 11 . ‫ربط‬ ‫األفكار‬ ‫تحتاج‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫وإبراز‬ ‫التركيز‬ ‫عليها‬ 12 . ‫الكلمات‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الكلمة‬ ‫واختصر‬ ‫المستخدمة‬ 13 . ‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫تذكر‬ ‫سهولة‬ 14 . ‫الذاكرة‬ ‫تطوير‬ .‫التركيز‬ ‫وتزيد‬ 15 . ‫والقراءة‬ ‫والعمل‬ ‫الشرح‬ ‫أتناء‬ ‫الموضوع‬ ‫على‬ ‫التركيز‬
  3. 3. 16 . ‫واالسترجاع‬ ‫والمذاكرة‬ ‫القراءة‬ ‫في‬ ‫المتعة‬ 17 . ‫المعلومات‬ ‫وتوصيل‬ ‫الموضوع‬ ‫اصنيف‬ ‫في‬ ‫وسهولة‬ ‫سرعة‬ 18 . ‫الفرعية‬ ‫واألفكار‬ ‫الرئيسة‬ ‫األفكار‬ ‫تنظيم‬ 19 . ‫واألفكار‬ ‫والمفاهيم‬ ‫مشكلة‬ ‫اكتشاف‬ 20 . ‫والموضوعات‬ ‫والحلول‬ ‫العالقات‬ ‫وإدراك‬ ‫فهم‬ 21 . ‫في‬ ‫واأليسر‬ ‫األيمن‬ ‫الجزأين‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫تساعد‬ .‫الدماغ‬ 22 . ‫االستيعاب‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫تزيد‬ .‫والتعلم‬ 23 . ‫ّة‬‫ي‬‫اإلبداع‬ ‫المهارات‬ ‫تنمي‬ • ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫يستخدم‬ ‫من‬ ‫؟‬ ‫عنده‬ ‫انسان‬ ‫أي‬ ‫عقل‬ : o ‫المبرمج‬ o ‫الطفل‬ o ‫الطالب‬ o ‫الموظف‬ o ‫بيت‬ ‫ربة‬ o ‫المدير‬ o ‫العالم‬ • ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫استخدامات‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫والمعلمين‬ ‫والطلبة‬ ‫والنساء‬ ‫والرجال‬ ‫والصغار‬ ‫للكبار‬ ‫يمكن‬ ‫استخداماتها‬ ‫بعض‬ ‫واليكم‬ ‫إليها‬ ‫يحتاج‬ ‫فالكل‬ ‫استخدامها‬ ‫سواء‬ o ‫الدراسة‬ ‫في‬ o ‫الذاكرة‬ ‫لتحسين‬ o ‫الخطابة‬ ‫في‬ o ‫للتخطيط‬ o ‫البحوث‬ ‫او‬ ‫المقاالت‬ ‫كتابة‬ o ‫للترتيب‬ o ‫للدورات‬ o ‫القرارات‬ ‫التخاذ‬ o ‫المشاعر‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬ o ‫الكتب‬ ‫لتلخيص‬ o ‫المشاريع‬ ‫لبناء‬ • ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫تدوين‬ :‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫ورسم‬ ‫التقليدية‬ ‫المالحظات‬ ‫مصحوبة‬ ‫وكلمات‬ ‫باأللوان‬ ‫غني‬ ‫فهو‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫رسم‬ ‫أما‬ ‫الكلمات‬ ‫على‬ ‫وقائم‬ ‫واحد‬ ‫وبلون‬ ‫خطي‬ ‫يكون‬ ‫التقليدية‬ ‫المالحظات‬ ‫تدوين‬ .‫الجوانب‬ ‫ومتعدد‬ ‫واشعاعي‬ ‫مترابط‬ ‫ومنطقي‬ ‫بالصور‬ • ‫ا‬ ‫لرسم‬ ‫األساسية‬ ‫القواعد‬ ‫الذهنية‬ ‫لخريطة‬ o ‫الم‬ ‫تحديد‬ ‫وضوع‬ o ‫األساسية‬ ‫المفاهيم‬ ‫استخراج‬ o ‫الورقة‬ ‫مركز‬ ‫نحدد‬ o ‫رئيسية‬ ‫تفرعات‬ ‫بوضع‬ ‫نقوم‬ o ‫الرئيسية‬ ‫العناصر‬ ‫كتابة‬ o ‫الثانوية‬ ‫الفروع‬ ‫رسم‬ o ‫الفرعية‬ ‫العناصر‬ ‫كتابة‬ o ‫والرموز‬ ‫الصور‬ ‫أستخدم‬ o ‫فكرة‬ ‫لكل‬ ‫مختلفة‬ ً‫ا‬‫ألوان‬ ‫أستخدم‬ • ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫رسم‬ ‫خطوات‬ ‫الجيدة‬ ‫الذهنية‬ ‫الخريطة‬ ‫بنى‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫باتباع‬ ‫خطوات‬ ‫التالية‬ : o ‫عرضي‬ ‫بشكل‬ ‫أمامك‬ ‫الورقة‬ ‫قطعة‬ ‫ضع‬ o ‫من‬ ‫يتفرع‬ ‫ا‬ً‫ك‬‫سمي‬ ‫ًا‬‫ع‬‫فر‬ ‫وارسم‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫لو‬ ‫اختر‬ ‫الموضوع‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫صورة‬ ‫او‬ ‫الموضوع‬ ‫اسم‬ ‫حيث‬ ‫الوسط‬ o ‫الرئيسي‬ ‫الفرع‬ ‫اسم‬ ‫اكتب‬ o ‫الرئيس‬ ‫الفرع‬ ‫من‬ ‫نابعة‬ ‫الثاني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫براعم‬ ‫ارسم‬ o ‫آ‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫لو‬ ‫اختر‬ ‫المركزية‬ ‫الصورة‬ ‫من‬ ‫يتفرع‬ ‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬ ‫ا‬ً‫س‬‫رئي‬ ‫ًا‬‫ع‬‫فر‬ ‫وارسم‬ ‫خر‬ o ‫جديدة‬ ‫ثانوية‬ ‫فروع‬ ‫إضافة‬ ‫و‬ ‫آلخر‬ ‫فرع‬ ‫من‬ ً ‫متنقال‬ ‫بحرية‬ ‫تحرك‬ o ‫الكلمات‬ ‫عوض‬ ‫تعبيرية‬ ‫اشكال‬ ‫او‬ ‫صور‬ ‫ارسم‬
  4. 4. • ‫هو‬ ‫المختصر‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إيصاله‬ ‫أردت‬ ‫ما‬ ‫ا‬ً‫م‬‫ختا‬ ‫أن‬ : ‫ال‬ ‫الخريطة‬ ‫ذ‬ ‫حي‬ ‫في‬ ‫ضرورية‬ ‫أصبحت‬ ‫هنية‬ ‫ا‬ ‫العمل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫تنا‬ ‫والتعليم‬ ‫المنزل‬ ‫وإدارة‬ ‫وتشعرنا‬ ‫والتذكر‬ ‫االبداع‬ ‫على‬ ‫تساعدنا‬ ‫وهي‬ ‫سع‬ ‫من‬ ‫وتزيد‬ ‫بالرضا‬ ‫ا‬ ‫وسنرى‬ ‫دراسته‬ ‫نريد‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫او‬ ‫فيه‬ ‫التحدث‬ ‫نريد‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫عن‬ ‫شاملة‬ ‫صورة‬ ‫وتعطينا‬ ،‫وإنتاجيتنا‬ ‫دتنا‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫بشموليته‬ ‫الموضوع‬ .

×