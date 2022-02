What to Upload to SlideShare

Nossas Soluções 1. LIQUID STUDIO BRASIL Soluções 2. O New Supply é um sistema de otimização de logística dentro de pátios de transportadoras, onde os sistemas tradicionais eram analógicos e demandavam muito esforço para coordenação dos caminhões para carga e descarga de mercadorias. New Supply Cross-Industry,CG&S, Resources INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) INTERNET DA COISAS (IOT) SAP 3. Smart shelves é uma solução que utiliza reconhecimento de imagens para fazer o controle e otimização de produtos em uma gôndola, permitindo com que o varejista saiba quantos produtos estão dispostos na gôndola e qual é o fluxo de vendas. Smart Shelves CG&S,Retail INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) SAP 4. A olho nu o açúcar e a areia são idênticos, mas seus espectros de luz são completamente diferentes. Com base nessa informação foi desenvolvido um dispositivo que por meio de sensores infravermelho analisa a refração do feixe de luz e identifica em tempo real se existe fraude. Sugar Fraud CG&S, Resourses INTERNET DA COISAS (IOT) SAP 5. Através de uma pulseira sensitiva que capta impulsos elétricos e movimentações, junto a uma plataforma de Realidade Virtual, pessoas com limitações físicas podem reproduzir movimentos e interagir através de membros virtuais. Assim, o Virtual Bionics permite aprimorar o processo reabilitação de pessoas que tiveram algum trauma e colabora com o mapeamento dos impulsos elétricos para criação e ajuste de próteses. Virtual Bionics Health, CG&S – Life Science REALIDADE VIRTUAL (VR) 6. Asoluçãosurgiudanecessidadedereduzir o tempo gasto no processo de separação de itens de estoque por parte de gerentes de armazém, permitindo uma melhor navegação e facilitando a inspeção do conteúdo e detalhes do contêiner. Augmented Warehouse é um aplicativo móvel que melhorao gerenciamentodeestoque,reduz temponaseparaçãodeitens,usaa tecnologiaARbaseadaemiOSKitparavisualizaçãodoconteúdodo contêineretecnologiaBeaconparanavegaçãointernaconfiável. AR Warehouse Cross-Industry,CG&S REALIDADE AUMENTADA (AR) SAP 7. O Q-Route é uma solução logística integrada com o Módulo SAP TM por chamada API através do SCP. Utiliza o algoritmo Quantum Annealing para encontrar a rota ideal com o mínimo custo logístico. Ele respeita algumas restrições, como tempo máximo de entrega, capacidade de carga, centros logísticos fechados, cidades intermediárias que precisam ser visitadas e mudanças nas rotas logísticas devido a perigos como tempestades e terrorismo. Q Route CG&S, Resources COMPUTAÇÃO QUÂNTICA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) SAP 8. Uma assistente de inteligência artificial (AIA) que interpreta emoções dos consumidores durante ligações de atendimento pós- venda, fornecendo informações de compras anteriores e em andamento, disponibilizando em tempo real análises de sentimentos dos consumidores nas mídias socais, permitindo ao operador direcionar o atendimento de forma personalizada, estipulando novas datas e oferencendo descontos promocionais para produtos voltados ao perfil do cliente quando necessário, afim de garantir a satisfação com a marca ao final do atendimento. AIA (AssistentedeinteligênciaAumentada) Cross-Industry INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 9. Atravésdevisãocomputacionaleusodedrones,épossívelfazer estimativadeproduçãodelaranjasemtodooterritóriodeumafazenda, alémdeidentificarlaranjaspequenasegrandesefazercálculodo possívelganhocomasvendasdaquelaprodução.Odashboardgerado dáoutrosinsights,comoindicaçãodepossíveiscompradoresparacada tipodelaranja,emelhorépocaparacolheita. Intelligent Agriculture CG&S INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 10. O Flying Hana é um drone equipado com detecção de objetos, que veio para facilitar as inspeções de linhas de transmissão. Ele também pode detectar objetos impróprios ao longo do caminho da linha ou até mesmo ser usado para detectar problemas em plantações. Flying Hana surge como uma opção para eliminar o risco de vida de quem trabalha na fiscalização de linhas de transmissão, o que também pode reduzir custos para as empresas. O drone também permitirá uma resposta rápida às não conformidades, ao gravar um vídeo, foto ou som e enviar para o SAP ou aplicativo do Google Maps, a fim de adicionar o plano de manutenção. Flying Hana Cross-Industry INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) INTERNET DAS COISAS (IOT) SAP 11. Rede de Blockchain desenvolvida em Hyperledger Fabric para atender solução de cadeia de distrubuição (Supply Chain), afim de permitir o controle de fabricação, distribuição e recebimento de fármacos, possibilitando a fácil rastreabilidade em qualquer ponto da cadeia (nó), reduzindo as possibilidades de extravio e fraude. PharmaChain Health, CG&S– Life Science BLOCKCHAIN INTERNET DAS COISAS (IOT) SAP 12. Devidoaocrescimentodomercadodegeraçãodeenergiaalternativaeseu amadurecimentoemproporçõesglobais,desenvolvemosumaredeBlockchain chamadaEnergyMarketplace. UtilizandoaplataformaHyperLedger(naCloudFoundrydaSAP),asolução registratodasasgeraçõeseconsumosdeenergiaemumaredeelétrica,seja realizadaporumausinahidrelétricaouporumpequenoprodutor(consumidore produtordeenergia). Assim,podemosmelhoraratransparênciadessesmovimentoseaveracidade dessesdados,disponibilizando-osparacomercialização,paraqueessaenergia sejaentreguecomsegurançaealtograudeconfiabilidade. Energy Marketplace Resources BLOCKCHAIN SAP REALIDADE AUMENTADA (AR) 13. OassistenteLifetemcomopropostamelhorarasrelaçõesdecomunicação, possibilitandotransformaragestãodaindústriafarmacêutica,promovendo aumentodatransparênciaedaprodutividade,bemcomogerandodados estratégicos. Atuandocomofacilitadordevendas,owizardanalisaosdadosegeraumpainel, aumentandoaquantidadededadosextraídosdasvisitasdorepresentantedo medicamentopormeiodeinteligênciaartificial,oassistentedevidaanalisaum registrodeáudiodefundoegeraresultadosquenãoestãodisponíveisno mercado.Oassistentedevidareduzadistânciaentreosetorestratégicoea informação,promovendoaaquisiçãodedados,aumentandoaquantidadede feedbackepromovendooaumentodaprodutividadeatravésdeumprocesso degamificação. Smart Visit Cross Industry INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 14. Utilizando alta frequência, foi desenvolvido um protocolo de transmissão de dados a curta distância através de som (ultrassom), que por meio de microfone e alto falante permite a comunicação entre dois dispositivos de forma inaudível aos usuários. Esta tecnologia permite a transmissão de dados entre dispositivos sem depender de conexão com a internet ou via bluetooth, reduzindo o consumo de dados e de processamento. Ultrasound CG&S,Retail INTERNET DA COISAS (IOT) 15. A análise de sentimentos proporcionará uma nova experiência para gerentes e varejistas, fornecendo percepções sobre o humor do público-alvo, obtendo informações sobre emoções, idade e gênero, para revolucionar seu mercado e transformar seu produto em um sucesso de vendas. Para ilustrar a aplicação da tecnologia de forma divertida, foi desenvolvida uma solução que libera doces quando a pessoa usuária sorri. Com o uso dessa tecnologia, podem ser traçadas, por exemplo, estratégias de marketing assertivas, que ajudarão no sucesso das vendas de um determinado produto e/ou serviço. Smile Coin Cross Industry INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) INTERNET DA COISAS (IOT) 16. Afimdeexplicaracomputaçãoquântica-umatecnologiaemergente quevemganhandorelevâncianomercado–deformalúdica,foi desenvolvidoumjogoquesimulaadiferençaentreumhumano,um computadorclássicoeumcomputadorquântico. Alémdeesclarecerconceitosbásicosdatecnologia,aojogar,apessoa usuáriapodeveroprocessodeescolhaacadatomadadedecisãona tentativedeencontrarocoelho. Find the Rabbit Prod,CMT, FS COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 17. Com o aplicativo do Connected Mine HoloLens, você pode colocar uma mina de holograma em escala reduzida dentro do seu espaço físico. Permitindo a usuários visualizar toda a operação, com cópias digitais dos ativos físicos, como caminhões, pás e furadeiras. Você pode não apenas visualizar a operação de forma holística, mas pode fazer uma busca detalhada em uma máquina para visualizar informações do driver, dados analíticos e produtividade geral integrada com o SAP. Connected Mine Natural Resources,Resources,Industrial,CMT, Digital Video REALIDADE EXTENDIDA (XR) INTERNET DA COISAS (IOT) SAP 18. Com os impedimentos impostos pela pandemia do coronavírus, reinventamos a forma de fazer eventos. Usando o Altspace VR, plataforma social de realidade virtual, planejamos e apoiamos um evento interno de tecnologia para colaboradores de um grupo financeiro. O evento recebeu pessoas de diferentes países de forma imersiva, livres para navegar pelas diferentes salas de palestras em um ambiente totalmente virtual. Evento em Realidade Virtual Cross-Industry REALIDADE VIRTUAL (VR) 19. Ao realizar manutenções ou reparos no sistema, uma companhia de saneamento básico precisa escavar as ruas para ter acesso ao encanamento. Unindo o mapeamento atual das tubulações com Realidade Aumentada, foi possibilitado ao operador obter o mapeamento em 3D, visualizado por um dispositivo eletrônico (celular ou tablet), que indica com precisão o local dos canos danificados, otimizando o processo de reparo. Pipes Cross-Industry,CG&S,ResourceCross-Industry REALIDADE AUMENTADA (AR) INTERNET DA COISAS (IOT) SAP 20. Conhecerocomportamentodaspessoaséumaferramentapoderosa paratomardecisões,eumainformaçãoquenosdámuitosinsightssobre issoécomoeporondeaspessoaspassam.Paraobteressesdados,este aplicativodetectaerastreiapessoas,fornecendoIDsexclusivospara cadapessoadetectada. Éutilizadoparaobterpreferênciasderastreamentodoconsumidorem umalojaafimdeotimizaracolocaçãodeprodutos,medirofluxode pessoasnosmetrôsparaencontrargargalos,detectarcomportamentos anormais,orientaroportadordedeficiênciavisualpelosomecontar quantaspessoasestãopresentes. People Tracking Cross-Industry INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 21. Criando e escalando soluções inovadoras com tecnologias emergentes. Somos pessoas apaixonadas por inovação, trabalhando para ajudar clientes a identificar, acelerar e escalar soluções para geração de novas oportunidades de negócio por meio de novas tecnologias, plataformas, produtos, conceitos e mindset. Sobre o Liquid Studio Brasil

