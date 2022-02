Kriptografi pertemuan ke-10-tanda tangan digital 1. KRIPTOGRAFI TEKNIK INFORMATIKA || UNIBBA PERTEMUAN KE-10 (3 SKS – 16 X PERTEMUAN) • Yaya Suharya, S.Kom., M.T. • yaya.unibba@gmail.com • 08112031124 2. PERTEMUAN KE-10 TANDA TANGAN DIGITAL/ DIGITAL SIGNATURE RABU, 09 JUNI 2021 https://www.youtube.com/watch?v=VIcBpRpiBoc What is a Digital Signature? https://www.youtube.com/watch?v=JR4_RBb8A9Q What are Digital Signatures and How Do They Work? 3. Digital signature atau tanda tangan digital adalah sebuah nilai kriptografis yang bergantung pada pesan dan pada pengirim pesan. Dengan menggunakan tanda tangan digital, maka integritas data dapat dijamin, selain itu tanda tangan digital juga dapat digunakan untuk membuktikan asal pesan, dan nirpenyangkalan. 4. Tanda tangan digital merupakan tanda tangan yang dilakukan dengan memakai alat elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan manual. Tanda tangan digital merupakan kumpulan bit yang bisa melakukan fungsi elektronik yang memakai fungsi hash satu arah untuk menjamin bahwa tanda tangan digital itu hanya berlaku untuk dokumen yang bersangkutan saja. 5. Jenis Tanda Tangan Digital ● Tidak Tersertifikasi – Dibuat tanpa Certification Authority – Kekuatan pembuktian nirsangkal lemah – Tidak mendukung keutuhan Integritas data – Contoh : ttd di tablet, scan ttd, dll ● Tersertifikasi – Dibuat dengan Certification Authority / CA / PsrE – Teknologi IKP / Public Key Infrastructure – Dapat menjaga dan membuktikan nir sangkal dan integritas data 6. DIGITAL SIGNATURE MODEL 7. DIGITAL SIGNATURE MODEL 8. CSC1720 – Introduction to Internet HOW DIGITAL SIGNATURE WORKS? User A User B Use A’s private key to sign the document Transmit via the Internet User B received the document with signature attached Verify the signature by A’s public key stored at the directory 9. CONTOH TANDA TANGAN DIGITAL/ DIGITAL SIGNATURE PADA SEBUAH DOKUMEN 10. BERIKAN CONTOHNYA DAN BUATLAH CARA MEMBERI TANDA TANGAN DIGITAL/ DIGITAL SIGNATURE PADA SEBUAH DOKUMEN MENGGUNAKAN SEBUAH APLIKASI (MS. OFFICE, ADOBE READER, WEBSITE, DLL)! Dikirim ke : yaya.unibba@gmail.com , waktu 1-2 minggu TUGAS INDIVIDU 11. NEXT .. PROTOKOL KRIPTOGRAFI

