OMEGA 3 1. ACADEMIA DE BELLEZA HOLÍSTICA 2 1. ESPECIALIZADO WELLNESS Todos los Emprendedores Asociados 2. ¿DIETA? “La cantidad de alimentos o platillos una persona consume durante un día” Características • Completa Nutrimentos • Equilibrada Proporciones adecuadas de nutrimentos • Inocua Sin riesgos • Suficiente Cubra necesidades para niños y adultos • Variada Grupos de alimentos • Adecuada Para cada persona 3. ALIMENTACIÓN vs NUTRICIÓN • Proceso involuntario e inconsciente • El organismo transforma los alimentos • Involucra cuatro procesos: digestión, respiración, circulación y excreción • Los nutrientes son utilizados por las células • Proceso voluntario, educable y consciente • Consiste en la elección, preparación e ingestión de los alimentos 4. TIPOS DE NUTRIMENTOS 5 Proporcionan energía al cuerpo Procesos metabólicos Macronutrimentos • Proteínas • Grasas • Carbohidratos Micronutrimentos • Vitaminas y Minerales 5. © O R I F L A M E C O S M E T I C S A G , 2 0 1 8 REQUISITOS BÁSICOS PARA CUIDAR LA SALUD Organización Mundial de la Salud + 6. Aproximadamente 50 Nutrimentos diariamente Energía proveniente de las Calorías de: Proteínas Carbohidratos Grasas Otros nutrientes esenciales • ácidos grasos • 8 aminoácidos • 20 minerales • 13 vitaminas ALIMENTACIÓN DIARIA? ¿QUÉ DEBE APORTAR LA 7. REALIDAD  Falta de hábitos saludables  Nuestras dietas son carentes de nutrimentos  Bajo consumo de agua  Vida sedentaria  Alto consumo de azúcares y conservadores  El 90% de las personas NO consumen el mínimo recomendado (500-1.000g) de frutas y verduras al día  Los niños de entre 4 a 10 años deben consumir 400gramos de verduras y fruta, el 90% no lo hace. 8. ¿Qué es y para que me sirve el Omega 3? WELLNESS PACK 9. • Es la fuente más concentrada de energía para nuestro cuerpo y cerebro • Forman parte de los tejidos del cuerpo y de algunas vitaminas • Producción de hormonas • Es importante para funciones del sistema nervioso • Fundamental al mantener saludables la piel y el cabello • Aislar los órganos del cuerpo de golpes • Regula la temperatura 10. 1.SATURADAS 2.MONOINSATURADAS 3.POLIINSATURADAS CLASIFICACIÓN DE GRASAS 4.TRANS 11. ACIDOS GRASOS ESENCIALES • EPA (ácido eicosapentaenoico) • DHA (ácido docosahexaenoico) 1.ACIDO LINOLEICO (AL) =OMEGA 6 2. ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO (ALA) =OMEGA 3 12. El suplemento Omega 3 para adultos proviene de peces pequeños capturados, naturalmente ricos en ácidos grasos Omega 3 EPA y DHA. 13. EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN OMEGA 3 Y 6 14. © O R I F L A M E C O S M E T I C S A G , 2 0 1 8 • Ácidos grasos esenciales, EPA y DHA • Un proceso de purificación de 5 pasos • Pescado (Aceite y Cápsula) • Pesca sostenible • Disponible en WellnessPack y Frasco Sin conservantes, colorantes artificiales o sabores Sin lácteos No-GMO Libre de soya Libre de Gluten CARACTERÍSTICAS E INGREDIENTES BENEFICIOS PARA EL CUERPO Para cada célula del cuerpo PIEL MÚSCULO CORAZÓN SANGRE CEREBRO HUESOS OMEGA 3 15. Sistemas Wellness Sistema Refuerzo Sistema Nutrición

