Understanding CVE-2022-24765 and Git v2.35.2

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深入理解 CVE-2022-24765 漏洞的攻擊與防護策略 (Git v2.35.2)
今年 2022/2/10 在 CVE (常見漏洞與披露) 資料庫中記載了一個新型態的攻擊手法，主要針對 Git for Windows 在特定使用情境下可能會造成一個有機會遭受攻擊的資安破口，Git 直到 2022/4/13 終於釋出了 v2.35.2 版本，徹底堵上了這個漏洞！
如果你覺得直接升級到 v2.35.2 這個版本就沒事，那你就錯了！會有這個漏洞就是因為 Windows 用戶經常會有些不好的習慣，導致駭客有機可乘。所以當你升級上去之後，可能會導致你目前的 Git 變的無法使用，甚至於會覺得軟體出現 Bug，進而花上大量時間找尋各種似是而非的解法。
本次直播我將分享這個漏洞的技術細節，也會示範如何重現這個問題，最後也會分享「最正確」與「最安全」的解決方法，幫助大家節省寶貴的時間。
深入理解 CVE-2022-24765 漏洞的攻擊與防護策略 (Git v2.35.2)
今年 2022/2/10 在 CVE (常見漏洞與披露) 資料庫中記載了一個新型態的攻擊手法，主要針對 Git for Windows 在特定使用情境下可能會造成一個有機會遭受攻擊的資安破口，Git 直到 2022/4/13 終於釋出了 v2.35.2 版本，徹底堵上了這個漏洞！
如果你覺得直接升級到 v2.35.2 這個版本就沒事，那你就錯了！會有這個漏洞就是因為 Windows 用戶經常會有些不好的習慣，導致駭客有機可乘。所以當你升級上去之後，可能會導致你目前的 Git 變的無法使用，甚至於會覺得軟體出現 Bug，進而花上大量時間找尋各種似是而非的解法。
本次直播我將分享這個漏洞的技術細節，也會示範如何重現這個問題，最後也會分享「最正確」與「最安全」的解決方法，幫助大家節省寶貴的時間。