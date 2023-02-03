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  1. 1. Lampiran Pengumuman Nomor : 131557/A.A3/KP/2019 Hal : Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 (untuk Formasi Pendidikan Tinggi) UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT 2 1 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK LISTRIK/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK LISTRIK DAN ENERGI TERBARUKAN 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT PROGRAM STUDI D-II INSTALASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK 2 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL MANAJEMEN DAN REKAYASA TRANSPORTASI/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI STUDI REKAYASA STRUKTUR/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI STUDI REKAYASA GEOTEKNIK 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT PROGRAM STUDI D-II KONSTRUKSI PONDASI, BETON DAN PENGASPALAN JALAN 2 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN 1 3 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 TEKNIK MESIN OTOMOTIF 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN PROGRAM STUDI PEMELIHARAAN KENDARAAN RINGAN 3 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR 2 4 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR PROGRAM STUDI ADMINISTRASI SERVER DAN JARINGAN KOMPUTER S-1 TEKNIK INFORMATIKA 5 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INDONESIA/ S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR PROGRAM STUDI PENGOLAHAN HASIL TERNAK UNGGAS S-1 BAHASA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 4 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG 1 6 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BUDIDAYA IKAN/ S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN/ S-2 ILMU AKUAKULTUR/ S-2 USAHA BUDIDAYA IKAN 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR 5 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 36 7 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI BENIH 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI AGRONOMI DAN HORTIKULTURA DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN 8 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA/ S-2 MATEMATIKA TERAPAN DENGAN PEMINATAN AKTUARIA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI AKTUARIA DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 9 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ARSITEKTUR LANSKAP 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSEKAP DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSEKAP FAKULTAS PERTANIAN 10 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN/ S-2 ADMINISTRASI BISNIS/ S-2 MANAJEMEN DAN BISNIS/ S-2 MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI BISNIS SEKOLAH BISNIS 11 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU EKONOMI/ S-2 ECONOMICS/ S-2 APPLIED ECONOMICS 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN 12 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KAJIAN PARIWISATA/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI EKOWISATA SEKOLAH VOKASI IPB 13 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FISIKA/ S-2 TEKNIK FISIKA/ S-2 BIOFISIKA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI FISIKA DEPARTEMEN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 14 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KELAUTAN KONSENTRASI BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY/S-2 ILMU KELAUTAN KONSENTRASI CHEMICAL OCEANOGRAPHY/S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN/ S-2 MARINE ROBOTIC/ S-2 MARINE REMOTE SENSING 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 15 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK KOMPUTER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 INFORMATIKA/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI 16 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ANATOMI PERKEMBANGAN HEWAN/ S-2 ILMU FAAL DAN KHASIAT OBAT/ S-2 SAINS VETERINER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN DEPARTEMEN ANATOMI, FISIOLOGI, DAN FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN S-1 PROFESI DOKTER HEWAN 17 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS/ S-2 ILMU KEDOKTERAN DASAR 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN DEPARTEMEN ANATOMI, FISIOLOGI, DAN FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN S-1 PROFESI DOKTER 18 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS/ S-2 MIKROBIOLOGI 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN S-1 PROFESI DOKTER 19 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MIKROBIOLOGI MEDIK/ S-2 SAINS VETERINER 2 2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN S-1 PROFESI DOKTER HEWAN 20 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN/ S-2 SAINS VETERINER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN DEPARTEMEN KLINIK, REPRODUKSI, DAN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN S-1 PROFESI DOKTER HEWAN 21 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI/ S-2 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEDESAAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KOMUNIKASI SEKOLAH VOKASI IPB 22 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU GIZI/ S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/ S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI SEKOLAH VOKASI IPB 23 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU TANAH/ S-2 BIOTEKNOLOGI TANAH DAN LINGKUNGAN/ S-2 AGROTEKNOLOGI TANAH/ S-2 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2 1 3 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN 24 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN/ S-2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN 2 2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 25 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU NUTRISI DAN PAKAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN 26 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN 27 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FITOPATOLOGI/ S-2 ILMU PENYAKIT TUMBUHAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN (UNTUK FORMASI PENDIDIKAN TINGGI) JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN Hal 1 of 52
  2. 2. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 28 LEKTOR - DOSEN S-3 BIOLOGI REPRODUKSI/ S-3 SAINS VETERINER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN DEPARTEMEN KLINIK, REPRODUKSI, DAN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN S-1 PROFESI DOKTER HEWAN 29 LEKTOR - DOSEN S-3 ILMU KOMPUTER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 30 LEKTOR - DOSEN S-3 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA 31 LEKTOR - DOSEN S-3 CHEMICAL ENGINEERING/ S-3 TEKNIK KIMIA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 TEKNOLOGI PASCAPANEN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 32 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STATISTIKA/ S-2 STATISTIKA TERAPAN/ S-2 DATA SCIENCE 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI STATISTIKA DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 33 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PANGAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN SEKOLAH VOKASI IPB 34 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU AKUAKULTUR/ S-2 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA DEPARTEMEN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 35 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM PERIKANAN TANGKAP/ S-2 TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP/ S-2 TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 36 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN/ S-2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN DEPARTEMEN HASIL HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN 37 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN/ S-2 BIOTEKNOLOGI 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 38 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN 6 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 4 39 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN DESAIN/ S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA. 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JURUSAN SENI RUPA DAN DESAIN 40 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN JURUSAN SENI PERTUNJUKAN 41 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI SENI TARI JURUSAN SENI PERTUNJUKAN 42 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI SENI TEATER JURUSAN SENI PERTUNJUKAN 7 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG 6 43 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI /S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI GAMELAN SUNDA 1 1 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 KARAWITAN/D-IV ANGKLUNG DAN MUSIK BAMBU 44 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI TARI /S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG PROGRAM STUDI SENI TARI SUNDA JURUSAN SENI TARI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 SENI TARI 45 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI TEATER 1 1 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG PROGRAM STUDI SENI TEATER FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 SENI TEATER 8 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 5 46 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI PERTUNJUKAN JURUSAN PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 TARI 47 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI PERTUNJUKAN JURUSAN PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 MUSIK 48 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI SENI RUPA DAN DESIGN JURUSAN SENI RUPA DAN DESIGN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESIGN S-1 KRIYA SENI 49 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI SENI RUPA DAN DESIGN JURUSAN SENI RUPA DAN DESIGN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESIGN S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL 50 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI SENI RUPA DAN DESIGN JURUSAN SENI RUPA DAN DESIGN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESIGN S-1 SENI RUPA MURNI 9 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 6 51 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 SENI TARI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR JURUSAN SENI TARI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN 52 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA / S-2 SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI DESAIN MODE JURUSAN DESAIN MODE FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 53 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK / S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA / S-2 SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI SENDRATASIK JURUSAN SENDRATASIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN 54 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA / S-2 SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN JURUSAN SENI KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN 55 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA / S-2 SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI JURUSAN SENI RUPA MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 56 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA / S-2 SENI / S-2 TV DAN FILM 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM JURUSAN TELEVISI DAN FILM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 10 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG 6 57 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JURUSAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 58 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU MANAJEMEN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI DESAIN MODE JURUSAN DESAIN MODE FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 59 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI FOTOGRAFI JURUSAN FOTOGRAFI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 60 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU HUKUM 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRIYA JURUSAN PENDIDIKAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN Hal 2 of 52
  3. 3. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 61 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1/D-IV SENI MURNI/ S-1/D-IV SENI KRIYA/ S-1/D-IV FOTOGRAFI / S-1/D-IV TV DAN FILM 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI SENI MURNI JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 62 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1/D-IV SENI MUSIK/ S-1/D-IV SENI TARI/ S-1/D-IV SENI KARAWITAN/ S-1/D-IV TEATER/ S-1/D-IV SASTRA MINANGKABAU 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI SENI TEATER JURUSAN SENI TEATER FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN 11 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 14 63 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 ETNOMUSIKOLOGI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN 64 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV KRIYA SENI/ D-IV BATIK/ D-IV KERIS DAN SENJATA TRADISIONAL 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 65 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 66 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 SENI RUPA MURNI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 67 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 DESAIN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI BATIK JURUSAN KRIYA SENI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SENI/S-1 DESAIN/D-IV BATIK/D-IV TEKNIK TEKSTIL 68 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS/ S-2 SASTRA INGGRIS 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SASTRA INGGRIS/S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 69 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI JURUSAN ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK 70 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI FOTOGRAFI JURUSAN SENI MEDIA REKAM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SENI/S-1 DESAIN 71 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN BUDAYA/ S-2 DESAIN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI KERIS DAN SENJATA TRADISIONAL JURUSAN KRIYA SENI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SENI/S-1 DESAIN/D-IV KERIS DAN SENJATA TRADISIONAL 72 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN JURUSAN KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 SENI KARAWITAN 73 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA/ S-2 PENGKAJIAN SENI RUPA DAN SENI PERTUNJUKAN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI JURUSAN SENI RUPA MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SENI RUPA/S-1 SENI RUPA MURNI/S-1 SENI LUKIS 74 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN BUDAYA 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI JURUSAN SENI RUPA MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SENI RUPA/S-1 SENI RUPA MURNI/S-1 TELEVISI DAN FILM/D-IV ANIMASI/S-1 FOTOGRAFI 75 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA/ S-2 KOMUNIKASI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM JURUSAN SENI MEDIA REKAM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 FILM DAN TELEVISI/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 76 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SASTRA INDONESIA/ S-2 PENCIPTAAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 ANTROPOLOGI/ S-2 MEDIA DAN BUDAYA 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM JURUSAN SENI MEDIA REKAM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN S-1 SASTRA INDONESIA 12 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 11 77 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN (BUSANA) 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI BATIK DAN FASHION JURUSAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA S-1 KRIYA TEKSTIL 78 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI STUDI PENCIPTAAN SENI/ S- 2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-2 SENI KONSENTRASI STUDI PENCIPTAAN SENI/ S-2 SENI KONSENTRASI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 79 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI UTAMA VIDEOGRAFI / S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI UTAMA DESAIN INTERIOR 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI JURUSAN TELEVISI FAKULTAS SENI MEDIA REKAM 80 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN & SENI RUPA, KONSENTRASI UTAMA MUSIK NUSANTARA (KARAWITAN) / S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI UTAMA MUSIK NUSANTARA (KARAWITAN)/ S-2 SENI, KONSENTRASI UTAMA PENGKAJIAN SENI MUSIK NUSANTARA (KARAWITAN). 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI KARAWITAN JURUSAN KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 SENI KARAWITAN KONSENTRASI PENYAJIAN ATAU PENGKAJIAN ATAU PENCIPTAAN SENI KARAWITAN 81 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI KONSENTRASI UTAMA MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI MUSIK JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 MUSIK KONSENTRASI PENGKAJIAN/PENCIPTAAN 82 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN & SENI RUPA, KONSENTRASI UTAMA MUSIK / S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI, KONSENTRASI UTAMA MUSIK BARAT/ S-2 SENI, KONSENTRASI UTAMA MUSIK BARAT. 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK JURUSAN PENDIDIKAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 SENI MUSIK KONSENTRASI POP JAZZ/ S-1 SENI MUSIK KONSENTRASI MUSIK KLASIK BARAT 83 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI KONSENTRASI MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI PENYAJIAN MUSIK JURUSAN PENYAJIAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 SENI MUSIK KONSENTRASI MUSIK POP JAZZ/ S-1 SENI MUSIK KONSENTRASI PENDIDIKAN MUSIK 84 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN JURUSAN PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 TEATER 85 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI PENCIPTAAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI SENI MURNI/ S-2 SENI KONSENTRASI PENCIPTAAN SENI/ S-2 SENI KONSENTRASI SENI MURNI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA S-1 SENI PATUNG/ S-1 SENI LUKIS 86 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU RELIGI DAN BUDAYA KONSENTRASI UTAMA PENGKAJIAN BUDAYA 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SENI PEDALANGAN JURUSAN PEDALANGAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 PEDALANGAN 87 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI PENCIPTAAN/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI TEATER 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SENI TEATER JURUSAN TEATER FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN S-1 TEATER 13 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 9 88 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN/ S-2 DESAIN INTERIOR/ S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-2 DESAIN PRODUK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI DESAIN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 89 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FARMASI/ S-2 FARMASI INDUSTRI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI FARMASI SEKOLAH FARMASI 90 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KIMIA/ S-2 PENGAJARAN KIMIA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 91 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SAINS MANAJEMEN/ S-2 MANAJEMEN/ S-2 ADMINISTRASI BISNIS 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN 92 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK DIRGANTARA/ S-2 PENERBANGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK DIRGANTARA FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA 93 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI/ S-2 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI/ S-2 LOGISTIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 94 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LINGKUNGAN/ S-2 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DAN SANITASI/ S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 95 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA 96 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERMINYAKAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN Hal 3 of 52
  4. 4. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 14 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 23 97 LEKTOR - DOSEN S-3 SYSTEM CYBERNETICS 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES S-1 TEKNIK ELEKTRO 98 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN SAINS TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARITIMAN S-1 AGAMA ISLAM 99 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA/ S-2 SAINS KOMPUTASI/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 COMPUTER SCIENCE 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 MATEMATIKA/S-1 SAINS KOMPUTASI 100 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 TELEKOMUNIKASI/ S-2 COMPUTER SCIENCE/ S-2 SAINS KOMPUTASI 1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK ELEKTRO/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1 TELEKOMUNIKASI/S-1 COMPUTER SCIENCE/S-1 SAINS KOMPUTASI 101 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI/ S-2 MANAJEMEN TEKNOLOGI/ S-2 MANAJEMEN INFORMASI/ S-2 COMPUTER SCIENCE/ S-2 SAINS KOMPUTASI 1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 102 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO / S-2 TEKNIK FISIKA (REKAYASA INSTRUMENTASI INDUSTRI) 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES S-1 ELEKTRO 103 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI 2 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES S-1 TEKNIK INDUSTRI 104 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA/ S-2 CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING/ S-2 CHEMICAL ENGINEERING 1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES S-1 TEKNIK KIMIA 105 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK LINGKUNGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN JURUSAN ILMU KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN S-1 TEKNIK LINGKUNGAN DAN S- 2 TEKNIK LINGKUNGAN 106 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / S-2 ILMU DAN TEKNIK MATERIAL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI JURUSAN ILMU KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN 107 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONSTRUKSI/ S-2 DESAIN/ S-2 PERANCANGAN/ S- 2 MEKATRONIKA/ S-2 SISTEM KONTROL / S-2 TEKNIK MESIN MANUFAKTUR 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES 108 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERKAPALAN / S-2 TEKNIK PRODUKSI DAN MATERIAL KELAUTAN / S-2 NAVAL ARCHITECTURE / S-2 NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE SYSTEM ENGINEERING / S-2 MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY / S-2 SUSTAINABILITY SCIENCE 1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN JURUSAN SAINS TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARITIMAN S-1 TEKNIK PERKAPALAN /S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 109 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ARSITEKTUR 2 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN S-1 TEKNIL SIPIL/S-1 ARSITEKTUR 110 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG GEOTEKNIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN S-1 TEKNIK SIPIL 111 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG HIDROTEKNIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN S-1 TEKNIK SIPIL 112 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG STRUKTUR 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN S-1 TEKNIK SIPIL 113 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG TRANSPORTASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN S-1 TEKNIK SIPIL 15 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 11 114 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STATISTIKA / S-2 DATA SCIENCE 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA, KOMPUTASI, DAN SAINS DATA 115 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 INFORMATIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 116 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK MESIN/ S-3 METALURGI/ S-3 TEKNIK MATERIAL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI PASCASARAJANA TEKNIK MESIN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI S-1 TEKNIK MESIN 117 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STUDI PEMBANGUNAN/ S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI S-1 STUDI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN TEKNOLOGI 118 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 SISTEM KONTROL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI S-1 TEKNIK MESIN 119 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 GEOFISIKA/ S-2 SEISMIK EKSPLORASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEOFISIKA DEPARTEMEN TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIAN S-1 TEKNIK GEOFISIKA 120 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIAN S-1 TEKNIK SIPIL 121 LEKTOR - DOSEN S-3 STATISTIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN STATISTIKA BISNIS DEPARTEMEN STATISTIKA BISNIS FAKULTAS VOKASI 122 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK FISIKA - REKAYASA INSTRUMENTASI INDUSTRI KONSENTRASI REKAYASA VIBRASI & AKUSTIK/S-3 TEKNIK FISIKA - REKAYASA INSTRUMENTASI INDUSTRI KONSENTRASI FISIKA BANGUNAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA JURUSAN TEKNIK FISIKA FAKULTAS TEKNOOGI INDUSTRI S-1 TEKNIK FISIKA 123 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA/ S-2 REKAYASA BAHAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI S-1 TEKNIK KIMIA 124 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN/ S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN KONSENTRASI TEKNIK SISTEM DAN PENGENDALIAN KELAUTAN/ S-2 TEKNIK KELAUTAN/ S-2 TEKNIK PERKAPALAN/ S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM PERKAPALAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN 16 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 33 125 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 MATEMATIKA /S-1 FISIKA /S-1 KIMIA /S-1 BIOLOGI /S-1 FARMASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA JURUSAN SAINS 126 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA /S-1 TEKNIK GEOMATIKA /S-1 TEKNIK SIPIL /S-1 TEKNIK LINGKUNGAN /S-1 ARSITEKTUR 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 127 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKTUARIA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI AKTUARIA JURUSAN SAINS 128 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN/ S-2 AQUATIC PRODUCT TECHNOLOGY/ S-2 ILMU AKUAKULTUR / S-2 BIOLOGI KONSENSTRASI AKUAKULTUR ATAU PERAIRAN/ S-2 TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT / S-2 ILMU KELAUTAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI AKUAKULTUR 129 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOSAINS HEWAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN SAINS Hal 4 of 52
  5. 5. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 130 LEKTOR - DOSEN S-3 KRIYA KONSENTRASI TEKTSTIL LOGAM/ S-3 DESAIN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI DESAIN KRIYA 131 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FISIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN SAINS 132 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK FISIKA KONSENTRASI INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-3 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI KONTROL / S-3 FISIKA KONSENTRASI INSTRUMENTASI / S- 3 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL KONSENTRASI INSTRUMENTASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI INSTRUMENSASI DAN KONTROL 133 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI MATEMATIKA JURUSAN SAINS 134 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOLOGI / S-2 MIKROBIOLOGI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI MIKROBIOLOGI 135 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 INFORMATIKA / S-2 MATEMATIKA / S-2 STATISTIK / S-2 FISIKA / S-2 TEKNIK FISIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI SAINS DATA 136 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOTEKNOLOGI KELAUTAN / S-2 BIOTEKNOLOGI KONSENTRASI BIDANG KELAUTAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN JURUSAN SAINS 137 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN PERTANIAN DAN PANGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK BIOSISTEM JURUSAN SAINS 138 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK KENDALI/ S-2 ELEKTRONIKA/ S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN SAINS 139 LEKTOR - DOSEN S-3 BIOMEDICAL ENGINEERING 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN SAINS 140 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK FISIKA / S-2 INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-2 TEKNIK ELEKRO 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA JURUSAN SAINS 141 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 GEOFISIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA JURUSAN SAINS 142 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PETROLEUM GEOSCIENCE 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA JURUSAN SAINS 143 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK AIR TANAH 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI JURUSAN SAINS 144 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK GEOMATIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 145 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI JURUSAN SAINS 146 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI ENVIRONMENTAL SCIENCE, SPATIAL PLANNING/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI AIR TRANSPORT AND TOURISM MANAGEMENT/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA TOURISM STUDY / S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA GEOGRAPHY/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI TOURISM MARKETING/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI HERITAGE MANAGEMENT 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI KEPARIWISATAAN 147 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SAINS KOMPUTASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN SAINS 148 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN S-1 TEKNIK LINGKUNGAN 149 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK LOGISTIK / S-3 TEKNIK INDUSTRI / S-3 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI; 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK LOGISTIK 150 LEKTOR - DOSEN S-3 MECHANIC-MATERIALS 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL JURUSAN SAINS 151 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK MEKATRONIKA / S-3 TEKNIK MESIN / S-3 TEKNIK ELEKTRO / S-3 INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-3 TEKNIK FISIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA 152 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI HIDROLOGI / S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI HIDROLIKA/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI PERAIRAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK PENYEDIAAN DAN TATA KELOLA AIR 153 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK SIPIL / S-3 TEKNIK PERKERETAAPIAN / S-3 TEKNIK MESIN / S-3 TEKNIK ELEKTRO 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK PERKERETAAPIAN 154 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL/ S-2 TEKNIK SIPIL LINGKUNGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 155 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM ENERGI JURUSAN SAINS 156 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN SAINS 157 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI KEUANGAN / S-2 TEKNIK INDUSTRI KONSENTRASI KEUANGAN/ S-2 TEKNIK FISIKA / S-2 TEKNIK ELEKTRO / S-2 EKONOMI / S-2 AKUNTANSI / S-2 PERBANKAN / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI KONSENTRASI KEUANGAN/ S-2 MATEMATIKA KONSENTRASI KEUANGAN/ S-2 TEKNOLOGI FINANSIAL / S-2 MANAJEMEN FINANSIAL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI FINANSIAL 17 LLDIKTI WILAYAH III 1 158 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK 1 1 LLDIKTI WILAYAH III SUBBAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN TATA LAKSANA BAGIAN UMUM 18 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA 17 159 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK SISTEM TENAGA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK SISTEM TENAGA 160 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA 161 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK INFORMATIKA PSDKU SUMENEP DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA Hal 5 of 52
  6. 6. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 162 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA /S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING PSDKU LAMONGAN DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF D-IV TEKNIK INFORMATIKA (S2- TEKNIK ELEKTRO BIDANG JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA)/D-IV TEKNIK KOMPUTER (S2-TEKNIK ELEKTRO BIDANG JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA)/S-1 TEKNIK INFORMATIKA (S2- TEKNIK ELEKTRO BIDANG JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA)/S-1 TEKNIK ELEKTRO (S2-TEKNIK ELEKTRO BIDANG JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA) 163 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING PSDKU SUMENEP DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF S-1 ILMU KOMUNIKASI 164 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING PSDKU SUMENEP DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA 165 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK SISTEM TENAGA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK SISTEM TENAGA 166 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 COMPUTER SCIENCE & INFORMATION ENGINEERING/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 2 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA 167 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TELEKOMUNIKASI/ S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA 1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO S-1 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA 168 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE/ S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI GAME DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO 169 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN PRODUK/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF D-IV TEKNIK MULTIMEDIA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN PRODUK 170 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO BIDANG JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D- IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO 19 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG 4 171 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK MANUFAKTUR 172 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK OTOMASI MANUFAKTUR DAN MEKATRONIKA 173 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNIK MATERIAL / S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / S-2 TEKNIK PENGECORAN LOGAM 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK PENGECORAN LOGAM 174 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN / S-2 TEKNIK MANUFAKTUR 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK PERANCANGAN MANUFAKTUR 20 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG 2 175 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MEKATRONIKA/ S-2 ELEKTRO/ S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRONIKA D-IV MEKATRONIKA 176 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MANUFAKTUR/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG PROGRAM STUDI TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN (D3) JURUSAN TEKNIK MESIN 21 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 2 177 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV NAUTIKA 1 1 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA JURUSAN NAUTIKA 178 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIKA/ D-IV TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA JURUSAN TEKNIKA 22 POLITEKNIK NEGERI AMBON 6 179 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA 180 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU EKONOMI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN AKUNTANSI 181 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 182 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERTAMBANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN TEKNIK MESIN 183 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK GEOLOGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN TEKNIK SIPIL 23 POLITEKNIK NEGERI BALI 8 184 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI 185 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK METALURGI/ S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 186 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI MANAJERIAL JURUSAN AKUNTANSI 187 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI STRUKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI JURUSAN TEKNK SIPIL 188 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI/ S-2 KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK OTOMASI JURUSAN TEKNK ELEKTRO 189 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN JURUSAN TEKNIK MESIN 190 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN JURUSAN TEKNIK SIPIL 191 PELAKSANA/TERAMPIL - ANALIS KEPEGAWAIAN D-III TEKNIK KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN 24 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 9 192 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI ALAT BERAT JURUSAN TEKNIK MESIN 193 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 TEKNIK INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI ALAT BERAT JURUSAN TEKNIK MESIN 194 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INDONESIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI DIVISI KAMAR JURUSAN PERHOTELAN 195 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN JURUSAN AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI Hal 6 of 52
  7. 7. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 196 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TATA BOGA JURUSAN PERHOTELAN S-1 ILMU GIZI 197 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 198 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEWARGANEGARAAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 199 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBTAN JURUSAN TEKNIK SIPIL 200 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBTAN JURUSAN TEKNIK SIPIL 25 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 3 201 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN /S-2 TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA /S-2 TEKNIK ENERGI /S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA 202 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL / S-2 GEODESI / S-2 ARSITEKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL 26 POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 1 203 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PRODUKSI JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK MESIN 27 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 12 204 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV MANAJEMEN AGROINDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 205 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 ILMU AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 206 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL/ S-2 REKAYASA INFRASTRUKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL/TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 /D-IV TEKNIK SIPIL 207 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA 208 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA S-1 MATEMATIKA 209 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 210 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK PERANCANGAN & KONTRUKSI KAPAL/ D-IV TEKNIK DESAIN & MANUFAKTUR/ D-IV TEKNIK PERKAPALAN/ D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MANUFAKTUR KAPAL JURUSAN TEKNIK MESIN 211 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERKAPALAN/ S-2 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MANUFAKTUR KAPAL JURUSAN TEKNIK MESIN 212 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-2 ILMU AGAMA ISLAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 213 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN DENGAN KONSENTRASI SISTEM MANUFAKTUR/ S-2 TEKNIK MESIN DENGAN KONSENTRASI MATERIAL/ S-2 TEKNIK MATERIAL 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 214 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOTEKNOLOGI/ S-2 BIOTEKNOLOGI PERIKANAN/ S-2 BIOTEKNOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK PENGOLAHAN HASIL TERNAK 215 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK PENGOLAHAN HASIL TERNAK 28 POLITEKNIK NEGERI BATAM 8 216 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI / S-2 PERNIAGAAN ANTAR BANGSA / S-2 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-2 INTERNATIONAL BUSINESS 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN MANAJEMEN BISNIS 217 LEKTOR - DOSEN S-3 MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING/ S-3 MATERIALS STRUCTURE SCIENCE 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM ELEKTRONIKA MANUFAKTUR JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 218 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO / S-2 ELECTRICAL AND CONTROL ENGINEERING / S-2 KEJURUTERAAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN SISTEM/ S-2 ELECTRICAL ENGINEERING 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 219 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA S-1 MATEMATIKA 220 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA / S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI / S-2 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK INSTRUMENTASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 221 LEKTOR - DOSEN S-3 CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 222 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MEKATRONIKA / S-2 ROBOTIKA / S-2 OTOMASI INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK ROBOTIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 223 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KONVERSI ENERGI / S-2 ENERGY SYSTEM 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 29 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 3 224 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SISTEM PENGATURAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI 225 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-2 MANAJEMEN KEAMANAN JARINGAN INFORMASI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA D-IV TEKNOLOGI MEDIA DIGITAL/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI 30 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK 5 226 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRIBISNIS/ S-2 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH/ S-2 ILMU PANGAN/ S-2 PROSESING/ S-2 PERIKANAN/ S-2 PERTANIAN/ S-2 MEKANISASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI 227 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA 228 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LISTRIK/ S-2 TEKNIK ENERGI/ S-2 TEKNIK KENDALI/ S-2 TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT 1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK S-1 TEKNIK LISTRIK 229 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN JURUSAN TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN 230 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL/ S-2 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG/ S-2 TEKNIK SIPIL STRUKTUR/ S-2 GEOMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 TEKNIK MESIN 31 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU 2 231 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ELECTRICAL ENERGY AND MOBILITY SYSTEMS/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 232 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU PROGRAM STUDI TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA JURUSAN TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA 32 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 29 233 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 234 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI / S-2 TEKNIK LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 235 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 236 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 KONSTRUKSI GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL 237 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 KONSTRUKSI SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 238 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / S-2 MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 KONSTRUKSI SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 239 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 JURNALISTIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 PENERBITAN (JURNALISTIK) JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN Hal 7 of 52
  8. 8. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 240 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 241 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LISTRIK / S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK ENERGI LISTRIK/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TENAGA LISTRIK/ S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK DAN ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 242 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI TEKNIK PRODUKSI / S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI STRUKTUR DAN PERANCANGAN / S-2 TEKNIK MATERIAL KONSENTRASI MATERIAL LOGAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 243 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK METALURGI / S-2 TEKNIK KIMIA KONSENTRASI MATERIAL PROCESSING 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 244 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK ELEKTRO /S-1 TELEKOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 245 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / S-2 SISTEM INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN JURUSAN AKUNTANSI 246 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 DESAIN GRAFIS JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN 247 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI KONTROL INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 248 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 MANUFAKTUR JURUSAN TEKNIK MESIN 249 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN JURUSAN TEKNIK SIPIL 250 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / S-2 MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN JURUSAN TEKNIK SIPIL 251 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL 252 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL UMUM / S-2 TEKNIK SIPIL STRUKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL 253 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN / S-2 DESAIN KONSENTRASI DIGITAL MEDIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 254 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI ANIMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 255 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI JARINGAN KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI KEAMANAN JARINGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MULTIMEDIA JARINGAN JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 256 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN 257 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 258 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEPARIWISATAAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI MICE JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA 259 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA 260 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TERAPAN TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI S2 TERAPAN TEKNIK ELEKTRO JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 261 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI S3 TERAPAN TEKNIK ELEKTRO JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 33 POLITEKNIK NEGERI JEMBER 26 262 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 AKUTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS 263 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK PRODUKSI BENIH 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. KULTUR JARINGAN JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN 264 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. KULTUR JARINGAN JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN 265 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV MANAJEMEN AGROINDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. MANAJEMEN AGROINDUSTRI JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS 266 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV MANAJEMEN BISNIS UNGGAS 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. PAKAN TERNAK JURUSAN PETERNAKAN 267 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK ENERGI TERBARUKAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. TEKNIK ENERGI TERBARUKAN, PROGRAM STUDI TEKNIK ENERGI TERBARUKAN JURUSAN TEKNIK 268 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 MIKROBIOLOGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 269 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB.TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 270 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN SDM 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN 271 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KAJIAN PARIWISATA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA JURUSAN BAHASA KOMUNIKASI DAN PARIWISATA 272 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERENCANAAN PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA JURUSAN BAHASA KOMUNIKASI DAN PARIWISATA 273 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV GIZI KLINIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI GIZI KLINIK JURUSAN KESEHATAN 274 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 275 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI 276 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN AGRIBISNIS (TERAPAN) 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN 277 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 278 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN S-1 ILMU TANAMAN 279 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV REKAM MEDIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI REKAM MEDIK JURUSAN KESEHATAN 280 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI Hal 8 of 52
  9. 9. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 281 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI 282 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK PRODUKSI BENIH 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK PRODUKSI BENIH JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN 283 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN) 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (ILMU PANGAN/TEKNOLOGI PANGAN) 284 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN 34 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 1 285 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN 35 POLITEKNIK NEGERI KUPANG 10 286 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV USAHA PERJALANAN WISATA/ D-IV PERHOTELAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM BAR JURUSAN PARIWISATA 287 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN/ D-IV TEKNIK PERANCANGAN IRIGASI DAN PENANGANAN PANTAI/ D-IV MANAJEMEN PERUSAHAAN/ D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM KEAIRAN, JURUSAN TEKNIK SIPIL 288 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV USAHA PERJALANAN WISATA/ D-IV PERHOTELAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM KITCHEN JURUSAN PARIWISATA 289 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN/ D-IV TEKNIK PERANCANGAN IRIGASI DAN PENANGANAN PANTAI/ D-IV MANAJEMEN PERUSAHAAN/ D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH, JURUSAN TEKNIK SIPIL 290 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS S-1 MANAJEMEN 291 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI/D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 292 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN ELEKTRO S-1 TEKNIK KOMPUTER 293 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN PARIWISATA S-1 PARIWISATA 294 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK MESIN 36 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 9 295 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 296 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT/ S-2 PENANGKAPAN HASIL PERIKANAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI PERIKANAN TANGKAP JURUSAN PETERNAKAN 297 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERJALANAN WISATA KONSENTRASI PARIWISATA/ S-2 MANAJEMEN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN/ S-2 PERENCANAAN KEPARIWISATAAN/ S-2 MANAJEMEN EKOWISATA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS 298 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK KIMIA/ D-IV ANALIS KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI TEKNIK REKAYASA KIMIA INDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 299 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI/ S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI BENIH 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PERBENIHAN JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN 37 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 8 300 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH/S-2 AKUNTANSI SYARIAH 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI AKUNTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN TATA NIAGA 301 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 TERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER 302 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KOSENTRASI ROBOTIKA/ S-2 TEKNIK ROBOTIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 303 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KONTRUKSI BANGUNAN GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL 304 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KOSENTRASI SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK/ S-2 TEKNIK SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 305 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 306 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KOSENTRASI KONVERSI ENERGI/ S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 38 POLITEKNIK NEGERI MADIUN 8 307 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 ILMU AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN KOMPUTER AKUNTANSI 308 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN TRANPORTASI/ S-2 SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN JURUSAN TEKNIK 309 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN JURUSAN TEKNIK 310 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN JURUSAN TEKNIK 311 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK 312 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI JURUSAN TEKNIK 313 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI INFORMASI /S-2 SISTEM INFORMASI /S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI JURUSAN TEKNIK 39 POLITEKNIK NEGERI MADURA 4 314 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN/ S-2 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-2 KIMIA/ S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA JURUSAN TEKNIK BANGUNAN KAPAL 315 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA JURUSAN TEKNIK LISTRIK INDUSTRI 316 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 ILMU KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK LISTRIK INDUSTRI 317 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 ILMU KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK MESIN ALAT BERAT 40 POLITEKNIK NEGERI MALANG 19 318 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ADMININISTRASI BISNIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA S-1 ADMINISTRASI BISNIS 319 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI 320 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA / S-2 MANAJEMEN WISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA S-1 PARIWISATA Hal 9 of 52
  10. 10. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 321 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 TEKNIK KOMPTER / S-2 SISTEM INFORMASI / S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-2 COMPUTER SCIENCE 2 2 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 TEKNIK KOMPTER/ S-1 SISTEM INFORMASI /S-1 ILMU KOMPUTER /S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 COMPUTER SCIENCE 322 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 TEKNIK SIPIL 323 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERTAMBANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI PERTAMBANGAN JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 PERTAMBANGAN 324 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ARUS LEMAH 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO S-1TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ARUS LEMAH 325 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SISTEM PENGATURAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA 326 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK KIMIA S-1 TEKNIK KIMIA 327 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA KONSENTRASI TEKNOLOGI BIOENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK KIMIA S-1 TEKNIK KIMIA 328 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FISIKA / S-2 PENDIDIKAN FISIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 FISIKA/S-1 PENDIDIKAN FISIKA 329 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK AERONOTIKA DAN ASTRONIKA / S-2 TEKNIK KEDIRGANTARAAN / S-2 TEKNIK PENERBANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK AERONOTIKA DAN ASTRONIKA/S-1 TEKNIK KEDIRGANTARAAN/S-1 TEKNIK PENERBANGAN 330 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK KIMIA 331 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK MESIN OTOMOTIF 332 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM KELISTRIKAN JURUSAN TEKNIK ELEKTRO S-1 TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT 333 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 334 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI/S- 1 TEKNIK ELEKTRO 335 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 TEKNIK SIPIL 41 POLITEKNIK NEGERI MANADO 4 336 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO EKOWISATA BAWAH LAUT JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI PERAWATAN/S-1 TEKNIK MESIN 337 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO EKOWOSATA BAWAH LAUT JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA S-1 PERIKANAN 338 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO LABORATORIUM KONSTRUKSI DASAR JURUSAN TEKNIK SIPIL 339 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO SUBBAGIAN TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 42 POLITEKNIK NEGERI MEDAN 2 340 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 341 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK GEODESI DAN GEOMETRI / S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 43 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF 16 342 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI BROADCAST JURUSAN PENERBITAN 343 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI DESAIN GRAFIS JURUSAN DESAIN GRAFIS 344 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI DESAIN GRAFIS JURUSAN DESAIN GRAFIS 345 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI DESAIN MODE JURUSAN DESAIN GRAFIS 346 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI FOTOGRAFI JURUSAN PENERBITAN 347 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI MULTIMEDIA JURUSAN DESAIN GRAFIS 348 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 HUKUM 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PENERBITAN JURUSAN PENERBITAN 349 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MEDIA DAN KOMUNIKASI/S-2 COMMUNICATION PUBLICATION 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PENERBITAN JURUSAN PENERBITAN 350 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI KAJIAN FILM, TELEVISI DAN MEDIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PENYIARAN JURUSAN PENERBITAN 351 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PEMASARAN DIGITAL 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PERIKLANAN JURUSAN PENERBITAN 352 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA/ S-2 PERHOTELAN/ S-2 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI SENI KULINER JURUSAN PARIWISATA 353 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNIK GRAFIKA JURUSAN TEKNIK GRAFIKA 354 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN PRODUK 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNIK KEMASAN JURUSAN TEKNIK GRAFIKA 355 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA TERAPAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNIK KEMASAN JURUSAN TEKNIK GRAFIKA 356 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI MEDIA DIGITAL DAN GAME/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PERMAINAN JURUSAN DESAIN GRAFIS 357 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM TATA NEGARA/ S-1 PSIKOLOGI/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUN DAN KEUANGAN 44 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 8 358 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN KOMUNIKASI Hal 10 of 52
  11. 11. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 359 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN KESEHATAN 360 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT 361 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU AKUAKULTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 362 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 363 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN IPA / S-2 PENDIDIKAN SAINS 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 364 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL LAUT JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 365 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL LAUT JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 45 POLITEKNIK NEGERI PADANG 6 366 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 KEUANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI 367 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ELECTRONIC ENGINEERING 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 368 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI MEDIA DIGITAL/ S-2 TEKNIK KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI 369 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 370 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III USAHA PERJALANAN WISATA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA 371 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 MANUFAKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MANUFAKTUR JURUSAN TEKNIK MESIN 46 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 17 372 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INGGRIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS S-1 BAHASA INGGRIS 373 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-2 ADMINISTRASI NEGARA 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS 374 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INGGRIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS S-1 BAHASA INGGRIS 375 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BUDIDAYA PERIKANAN/ S-2 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERIKANAN JURUSAN ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN S-1 BUDIDAYA PERAIRAN/D-IV BUDIDAYA PERIKANAN/D-IV TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN 376 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 ILMU MATERIAL/ S-2 ILMU BAHAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN D-IV TEKNIK MESIN/ S-1 TEKNIK MESIN/ D-IV ILMU MATERIAL/ S- 1 ILMU MATERIAL/ D-IV ILMU BAHAN / S-1 ILMU BAHAN 377 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 PERPAJAKAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI /D-IV AKUNTANSI PUBLIK/D-IV PERPAJAKAN 378 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 379 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGROTEKNOLOGI/ S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 380 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PEMULIAAN TANAMAN/ S-2 BIOTEKNOLOGI TANAMAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN S-1 BUDIDAYA PERKEBUNAN 381 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRIBISNIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV MAMAJEMEN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 382 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV MAMAJEMEN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 383 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV MANAJEMEN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 384 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN D-IV TEKNIK MESIN/ S-1 TEKNIK MESIN/ D-IV KONVERSI ENERGI / S-1 KONVERSI ENERGI 385 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 2 1 3 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL 386 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN 47 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 10 387 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU HUKUM KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN JURUSAN KEMARITIMAN D-IV AKUNTANSI MANAJERIAL 388 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PEMASARAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN JURUSAN KEMARITIMAN S-1 PEMASARAN 389 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 MOBILE COMPUTING 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNIK INFORMATIKA 390 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO BIDANG STUDI TEKNIK SISTEM TENAGA / S-2 SISTEM TENAGA LISTRIK (POWER) / S-2 POWER SYSTEM ENGINEERING 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 391 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 RANGKAIAN ELEKTRONIKA / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK REKAYASA KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI 392 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ROBOTIKA DAN OTOMASI / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK REKAYASA KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNIK INFORMATIKA 393 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TELEKOMUNIKASI / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK REKAYASA KOMPUTER JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI 394 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 GEODESI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 395 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 396 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU ADMINISTRASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIKA JURUSAN KEMARITIMAN 48 POLITEKNIK NEGERI SAMBAS 1 397 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGROTEKNOLOGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMBAS PROGRAM STUDI AGROBISNIS JURUSAN AGROBISNIS 49 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 11 398 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI S-1 SARJANA TERAPAN KOMPUTERISASI AKUNTANSI Hal 11 of 52
  12. 12. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 399 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STUDI ISLAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH JURUSAN AKUNTANSI S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 400 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA/S-1 TEKNIK ELEKTRO 401 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/ D-IV/S-1 TEKNIK KOMPUTER/ D- IV/S-1 SISTEM INFORMASI/ D- IV/S-1 ILMU KOMPUTER 402 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK KONVERSI ENERGI JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK MESIN 403 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO D-IV TEKNIK LISTRIK/S-1 TEKNIK ELEKTRO 404 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 MATEMATIKA 405 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI /S-1 TEKNIK TELKOMUNIKASI/S- 1 TEKNIK ELEKTRO 50 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 25 406 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) BANYUASIN JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA 407 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) KAB. BANYUASIN JURUSAN TEKNIK MESIN 408 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI/ S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) OKU JURUSAN TEKNIK SIPIL 409 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN KEUANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS 410 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI 411 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III BAHASA INGGRIS JURUSAN BAHASA INGGRIS 412 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGELOLAAN PERHOTELAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III BAHASA INGGRIS JURUSAN BAHASA INGGRIS 413 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 414 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK KIMIA 415 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-2 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KOMPUTER JURUSAN TEKNIK KOMPUTER 416 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 417 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 418 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN 419 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 420 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM DAN TEKNIK JALAN RAYA/ S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 421 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TRANSPORTASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL 422 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN AKUNTANSI 423 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN AKUNTANSI 424 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI IT INFRASTRUCTURE/ S-2 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA 425 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA KONSENTRASI PETROKIMIA/ S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS JURUSAN TEKNIK KIMIA 426 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ENERGI JURUSAN TEKNIK KIMIA 427 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ENERGI JURUSAN TEKNIK KIMIA 428 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONVERSI ENERGI/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN JURUSAN TEKNIK MESIN 429 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNNOLOGI KIMIA INDUSTRI JURUSAN TEKNIK KIMIA 430 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL JURUSAN TEKNIK KOMPUTER 51 POLITEKNIK NEGERI SUBANG 8 431 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG JURUSAN TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN 432 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI/S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN AGROINDUSTRI 433 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI/S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA/S-2 ILMU & TEKNOLOGI PANGAN/S-2 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN AGROINDUSTRI 434 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN AGROINDUSTRI 435 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEPERAWATAN/S-2 KESEHATAN/S-2 KESEHATAN MASYARAKAT/S-2 MANAJEMEN KESEHATAN/S-2 HUKUM KESEHATAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN AGROINDUSTRI S-1 PROFESI KEPERAWATAN 436 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN/ S-2 SISTEM INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN/S- 1 SISTEM INFORMASI 52 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 6 437 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 438 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA Hal 12 of 52
  13. 13. UMUM CUMLAUDE DISABILITAS PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT JUMLAH TOTAL 1928 56 6 4 1994 JENIS FORMASI RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN NO PT UNIT KERJA JUMLAH FORMASI PER UNIT KERJA NO URUT NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 439 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI/ S-2 TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-2 INFORMATIKA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 440 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI PANGAN/ S-2 ILMU PANGAN/ S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 53 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 4 441 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI 442 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 443 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI D4 TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 54 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL 2 444 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN PARIWISATA KONSENTRASI EKOWISATA 1 1 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL PROGRAM STUDI PARIWISATA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 445 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENANGKAPAN 1 1 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL PROGRAM STUDI TPI JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 55 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA 3 446 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN PRODUK/ S-2 ARSITEKTUR 1 1 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI DIII TEKNIK BANGUNAN KAPAL JURUSAN TEKNIK BANGUNAN KAPAL 447 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 1 1 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK OTOMASI JURUSAN TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL 448 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 1 1 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK PERPIPAAN JURUSAN TEKNIK PERMESINAN KAPAL 56 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 9 449 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN HUTAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBARDAYA HUTAN JURUSAN KEHUTANAN 450 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SILVIKULTUR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBARDAYA HUTAN JURUSAN KEHUTANAN 451 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI PENGELOLAAN HUTAN JURUSAN KEHUTANAN 452 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENYULUHAN PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERIN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING 453 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK JURUSAN PETERNAKAN 454 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MEKANISASI PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JURUSAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 455 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JURUSAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 456 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BUDIDAYA PERIKANAN/ S-2 BUDIDAYA PERAIRAN/ S-2 ILMU AKUAKULTUR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN JURUSAN PERIKANAN 457 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI BISNIS/ S-1 MANAJEMEN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG SUBBAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 57 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN 13 458 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN 459 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU HUKUM/ S-2 HUKUM/ S-2 HUKUM BISNIS/ S-2 HUKUM BISNIS INTERNASIONAL/ S-2 HUKUM DAGANG 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN 460 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PETERNAKAN JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN 461 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PETERNAKAN JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN 462 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU NUTRISI DAN PAKAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PETERNAKAN JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN 463 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNIK INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 464 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 465 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/ S-3 AGROINDUSTRI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 466 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN 467 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 LOGISTIK 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN JURUSAN PENANGKAPAN IKAN 468 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN JURUSAN BUDIDAYA PERIKANAN 469 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 470 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN 58 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH 3 471 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 472 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN D-IV PENGELOLAAN / D-IV MANAJEMEN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN 473 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SAINS VETERINER KONSENTRASI ILMU KLINIK VETERINER/ S-2 BIOPATOLOGI/ S- 2 BIOREPRODUKSI / S-2 ILMU BIOLOGI REPRODUKSI / S-2 BIOLOGI REPRODUKSI / S-2 VAKSINOLOGI DAN IMUNOTERAPETIKA / S-2 ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER / S-2 AGRIBISNIS VETERINER / S-2 ANATOMI DAN PERKEMBANGAN HEWAN / S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN / S-2 ILMU-ILMU FAAL DAN KHASIAT OBAT / S-2 PARASITOLOGI DAN ENTOMOLOGI KESEHATAN / S-2 KEDOKTERAN HEWAN / S-2 SMALL ANIMAL MEDICINE / S-2 EQUINE MEDICINE 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH PROGRAM STUDI PARAMEDIK VETERINER JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN S-1 PROFESI DOKTER HEWAN 59 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 6 474 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI/ S-2 HORTIKULTURA 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN 475 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU TANAH/ S-2 BIOTEKNOLOGI TANAH DAN LINGKUNGAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA PROGRAM STUDI PENGOLOLAAN LINGKUNGAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN 476 AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN S-1 DESAIN PRODUK/S-1 INTERIOR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA PROGRAM STUDI REKAYASA KAYU JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN Hal 13 of 52

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