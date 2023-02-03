1.
Lampiran Pengumuman
Nomor : 131557/A.A3/KP/2019
Hal : Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019
(untuk Formasi Pendidikan Tinggi)
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH
BARAT
2 1 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK LISTRIK/ S-2 TEKNIK ELEKTRO
KONSENTRASI TEKNIK LISTRIK DAN ENERGI TERBARUKAN
1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT PROGRAM STUDI D-II INSTALASI DAN
PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK
2 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL MANAJEMEN DAN REKAYASA TRANSPORTASI/ S-2 TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI STUDI REKAYASA STRUKTUR/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI
STUDI REKAYASA GEOTEKNIK
1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT PROGRAM STUDI D-II KONSTRUKSI
PONDASI, BETON DAN PENGASPALAN JALAN
2 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN 1 3 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 TEKNIK MESIN OTOMOTIF 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN PROGRAM STUDI PEMELIHARAAN
KENDARAAN RINGAN
3 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA
SANG FAJAR BLITAR
2 4 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI SERVER DAN JARINGAN KOMPUTER
S-1 TEKNIK INFORMATIKA
5 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INDONESIA/ S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR PROGRAM STUDI
PENGOLAHAN HASIL TERNAK UNGGAS
S-1 BAHASA INDONESIA / S-1
PENDIDIKAN BAHASA
INDONESIA
4 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG
LEBONG
1 6 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BUDIDAYA IKAN/ S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN/ S-2 ILMU
AKUAKULTUR/ S-2 USAHA BUDIDAYA IKAN
1 1 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG PROGRAM STUDI BUDIDAYA
PERIKANAN AIR TAWAR
5 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 36 7 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI BENIH 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN
8 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA/ S-2 MATEMATIKA TERAPAN DENGAN PEMINATAN AKTUARIA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI AKTUARIA DEPARTEMEN
MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
9 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ARSITEKTUR LANSKAP 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSEKAP
DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSEKAP FAKULTAS PERTANIAN
10 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN/ S-2 ADMINISTRASI BISNIS/ S-2 MANAJEMEN DAN BISNIS/ S-2
MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN
1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI BISNIS SEKOLAH BISNIS
11 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU EKONOMI/ S-2 ECONOMICS/ S-2 APPLIED ECONOMICS 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
12 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KAJIAN PARIWISATA/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI EKOWISATA SEKOLAH VOKASI IPB
13 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FISIKA/ S-2 TEKNIK FISIKA/ S-2 BIOFISIKA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI FISIKA DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
14 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KELAUTAN KONSENTRASI BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY/S-2 ILMU
KELAUTAN KONSENTRASI CHEMICAL OCEANOGRAPHY/S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN/
S-2 MARINE ROBOTIC/ S-2 MARINE REMOTE SENSING
1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN
15 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK
KOMPUTER
1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN
ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
S-1 ILMU KOMPUTER/S-1
INFORMATIKA/S-1 TEKNIK
INFORMATIKA/S-1 TEKNIK
KOMPUTER/S-1 SISTEM
INFORMASI
16 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ANATOMI PERKEMBANGAN HEWAN/ S-2 ILMU FAAL DAN KHASIAT OBAT/ S-2
SAINS VETERINER
1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
DEPARTEMEN ANATOMI, FISIOLOGI, DAN FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN
S-1 PROFESI DOKTER HEWAN
17 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS/ S-2 ILMU KEDOKTERAN DASAR 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
DEPARTEMEN ANATOMI, FISIOLOGI, DAN FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN
S-1 PROFESI DOKTER
18 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS/ S-2 MIKROBIOLOGI 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
S-1 PROFESI DOKTER
19 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MIKROBIOLOGI MEDIK/ S-2 SAINS VETERINER 2 2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
S-1 PROFESI DOKTER HEWAN
20 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN/ S-2 SAINS VETERINER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
DEPARTEMEN KLINIK, REPRODUKSI, DAN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN
S-1 PROFESI DOKTER HEWAN
21 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI/ S-2 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEDESAAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI KOMUNIKASI SEKOLAH VOKASI IPB
22 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU GIZI/ S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/ S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN INDUSTRI JASA
MAKANAN DAN GIZI SEKOLAH VOKASI IPB
23 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU TANAH/ S-2 BIOTEKNOLOGI TANAH DAN LINGKUNGAN/ S-2
AGROTEKNOLOGI TANAH/ S-2 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
2 1 3 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN
DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN
24 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN/ S-2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUTAN
2 2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA
PERAIRAN DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
25 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU NUTRISI DAN PAKAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN
DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN
26 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN
DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN
27 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FITOPATOLOGI/ S-2 ILMU PENYAKIT TUMBUHAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN DEPARTEMEN
PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN
(UNTUK FORMASI PENDIDIKAN TINGGI)
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
Hal 1 of 52
2.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
28 LEKTOR - DOSEN S-3 BIOLOGI REPRODUKSI/ S-3 SAINS VETERINER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN
DEPARTEMEN KLINIK, REPRODUKSI, DAN PATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN
S-1 PROFESI DOKTER HEWAN
29 LEKTOR - DOSEN S-3 ILMU KOMPUTER 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN
ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
30 LEKTOR - DOSEN S-3 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN PEDESAAN DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
31 LEKTOR - DOSEN S-3 CHEMICAL ENGINEERING/ S-3 TEKNIK KIMIA 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI S-2 TEKNOLOGI PASCAPANEN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
32 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STATISTIKA/ S-2 STATISTIKA TERAPAN/ S-2 DATA SCIENCE 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI STATISTIKA DEPARTEMEN
STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
33 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PANGAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI SUPERVISOR JAMINAN MUTU
PANGAN SEKOLAH VOKASI IPB
34 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU AKUAKULTUR/ S-2 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN
PERIKANAN BUDIDAYA DEPARTEMEN BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN
35 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM PERIKANAN TANGKAP/ S-2 TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP/ S-2
TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT
1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN
PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
36 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN/ S-2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN
DEPARTEMEN HASIL HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN
37 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN/ S-2 BIOTEKNOLOGI 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN
DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN
38 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 1 1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK
DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS
PETERNAKAN
6 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH
4 39 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN DESAIN/ S-2
PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA.
1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI
VISUAL JURUSAN SENI RUPA DAN DESAIN
40 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN
DAN SENI RUPA
1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN
JURUSAN SENI PERTUNJUKAN
41 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI
PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA
1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI SENI TARI JURUSAN
SENI PERTUNJUKAN
42 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI
PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA
1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH PROGRAM STUDI SENI TEATER JURUSAN
SENI PERTUNJUKAN
7 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
BANDUNG
6 43 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI /S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI
KONSENTRASI GAMELAN SUNDA
1 1 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 KARAWITAN/D-IV
ANGKLUNG DAN MUSIK BAMBU
44 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI TARI /S-2 PENCIPTAAN
DAN PENGKAJIAN SENI
1 1 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG PROGRAM STUDI SENI TARI SUNDA
JURUSAN SENI TARI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 SENI TARI
45 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI TEATER 1 1 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG PROGRAM STUDI SENI TEATER
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 SENI TEATER
8 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
TANAH PAPUA
5 46 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI PERTUNJUKAN
JURUSAN PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 TARI
47 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI PERTUNJUKAN
JURUSAN PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 MUSIK
48 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI SENI RUPA
DAN DESIGN JURUSAN SENI RUPA DAN DESIGN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESIGN
S-1 KRIYA SENI
49 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI SENI RUPA
DAN DESIGN JURUSAN SENI RUPA DAN DESIGN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESIGN
S-1 DESIGN KOMUNIKASI
VISUAL
50 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA PROGRAM STUDI SENI RUPA
DAN DESIGN JURUSAN SENI RUPA DAN DESIGN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESIGN
S-1 SENI RUPA MURNI
9 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 6 51 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 SENI TARI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR JURUSAN SENI TARI FAKULTAS SENI
PERTUNJUKAN
52 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN
DAN SENI RUPA / S-2 SENI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI DESAIN MODE JURUSAN
DESAIN MODE FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
53 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK / S-2 PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA / S-2
SENI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI SENDRATASIK JURUSAN
SENDRATASIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
54 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN
DAN SENI RUPA / S-2 SENI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN
JURUSAN SENI KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
55 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN
DAN SENI RUPA / S-2 SENI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI RUPA MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
56 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI / S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN
DAN SENI RUPA / S-2 SENI / S-2 TV DAN FILM
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM
JURUSAN TELEVISI DAN FILM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
10 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG
PANJANG
6 57 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI DESAIN
KOMUNIKASI VISUAL JURUSAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL FAKULTAS SENI RUPA
DAN DESAIN
58 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU MANAJEMEN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI DESAIN MODE
JURUSAN DESAIN MODE FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
59 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA/ S-2 PENCIPTAAN DAN
PENGKAJIAN SENI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
JURUSAN FOTOGRAFI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
60 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU HUKUM 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRIYA
JURUSAN PENDIDIKAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
Hal 2 of 52
3.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
61 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1/D-IV SENI MURNI/ S-1/D-IV SENI KRIYA/ S-1/D-IV FOTOGRAFI / S-1/D-IV TV DAN
FILM
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI SENI MURNI
JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
62 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1/D-IV SENI MUSIK/ S-1/D-IV SENI TARI/ S-1/D-IV SENI KARAWITAN/ S-1/D-IV
TEATER/ S-1/D-IV SASTRA MINANGKABAU
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG PROGRAM STUDI SENI TEATER
JURUSAN SENI TEATER FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
11 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 14 63 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 ETNOMUSIKOLOGI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
64 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV KRIYA SENI/ D-IV BATIK/ D-IV KERIS DAN SENJATA TRADISIONAL 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
65 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
66 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 SENI RUPA MURNI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
67 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 DESAIN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI BATIK JURUSAN KRIYA
SENI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SENI/S-1 DESAIN/D-IV
BATIK/D-IV TEKNIK TEKSTIL
68 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS/ S-2 SASTRA INGGRIS 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR
JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SASTRA INGGRIS/S-1
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
69 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI
JURUSAN ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 PENDIDIKAN SENI DRAMA,
TARI DAN MUSIK
70 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI FOTOGRAFI JURUSAN
SENI MEDIA REKAM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SENI/S-1 DESAIN
71 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN
BUDAYA/ S-2 DESAIN
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI KERIS DAN SENJATA
TRADISIONAL JURUSAN KRIYA SENI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SENI/S-1 DESAIN/D-IV
KERIS DAN SENJATA
TRADISIONAL
72 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI SENI KARAWITAN
JURUSAN KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 SENI KARAWITAN
73 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN
BUDAYA DAN MEDIA/ S-2 PENGKAJIAN SENI RUPA DAN SENI PERTUNJUKAN
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI RUPA MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SENI RUPA/S-1 SENI RUPA
MURNI/S-1 SENI LUKIS
74 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN
BUDAYA
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI RUPA MURNI FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SENI RUPA/S-1 SENI RUPA
MURNI/S-1 TELEVISI DAN
FILM/D-IV ANIMASI/S-1
FOTOGRAFI
75 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN SENI/ S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 KAJIAN
BUDAYA DAN MEDIA/ S-2 KOMUNIKASI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM
JURUSAN SENI MEDIA REKAM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 FILM DAN TELEVISI/S-1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
76 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SASTRA INDONESIA/ S-2 PENCIPTAAN SENI/ S-2 PENGKAJIAN SENI/ S-2
PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI/ S-2 ANTROPOLOGI/ S-2 MEDIA DAN BUDAYA
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM
JURUSAN SENI MEDIA REKAM FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
S-1 SASTRA INDONESIA
12 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 11 77 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN (BUSANA) 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI BATIK DAN FASHION
JURUSAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA
S-1 KRIYA TEKSTIL
78 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI STUDI PENCIPTAAN SENI/ S-
2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/
S-2 SENI KONSENTRASI STUDI PENCIPTAAN SENI/ S-2 SENI KONSENTRASI DESAIN
KOMUNIKASI VISUAL
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI
VISUAL JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA
S-1 DESAIN KOMUNIKASI
VISUAL
79 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI UTAMA VIDEOGRAFI / S-2
PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI UTAMA DESAIN INTERIOR
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
JURUSAN TELEVISI FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
80 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN & SENI RUPA, KONSENTRASI UTAMA MUSIK
NUSANTARA (KARAWITAN) / S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI
UTAMA MUSIK NUSANTARA (KARAWITAN)/ S-2 SENI, KONSENTRASI UTAMA
PENGKAJIAN SENI MUSIK NUSANTARA (KARAWITAN).
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI KARAWITAN JURUSAN
KARAWITAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 SENI KARAWITAN
KONSENTRASI PENYAJIAN
ATAU PENGKAJIAN ATAU
PENCIPTAAN SENI KARAWITAN
81 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI KONSENTRASI UTAMA MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI MUSIK JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 MUSIK KONSENTRASI
PENGKAJIAN/PENCIPTAAN
82 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN & SENI RUPA, KONSENTRASI UTAMA MUSIK /
S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI, KONSENTRASI UTAMA MUSIK BARAT/ S-2
SENI, KONSENTRASI UTAMA MUSIK BARAT.
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK
JURUSAN PENDIDIKAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 SENI MUSIK KONSENTRASI
POP JAZZ/ S-1 SENI MUSIK
KONSENTRASI MUSIK KLASIK
BARAT
83 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI KONSENTRASI MANAJEMEN SENI PERTUNJUKAN 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI PENYAJIAN MUSIK
JURUSAN PENYAJIAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 SENI MUSIK KONSENTRASI
MUSIK POP JAZZ/ S-1 SENI
MUSIK KONSENTRASI
PENDIDIKAN MUSIK
84 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TATA KELOLA SENI 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN SENI
PERTUNJUKAN JURUSAN PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS SENI
PERTUNJUKAN
S-1 TEATER
85 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI PENCIPTAAN SENI/ S-2
PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI SENI MURNI/ S-2 SENI
KONSENTRASI PENCIPTAAN SENI/ S-2 SENI KONSENTRASI SENI MURNI
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA
S-1 SENI PATUNG/ S-1 SENI
LUKIS
86 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU RELIGI DAN BUDAYA KONSENTRASI UTAMA PENGKAJIAN BUDAYA 1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SENI PEDALANGAN JURUSAN
PEDALANGAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 PEDALANGAN
87 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI PENCIPTAAN/ S-2
PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI TEATER
1 1 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SENI TEATER JURUSAN TEATER
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
S-1 TEATER
13 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 9 88 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN/ S-2 DESAIN INTERIOR/ S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-2 DESAIN
PRODUK
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI DESAIN FAKULTAS SENI RUPA
DAN DESAIN
89 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FARMASI/ S-2 FARMASI INDUSTRI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI FARMASI SEKOLAH FARMASI
90 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KIMIA/ S-2 PENGAJARAN KIMIA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
91 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SAINS MANAJEMEN/ S-2 MANAJEMEN/ S-2 ADMINISTRASI BISNIS 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH BISNIS
DAN MANAJEMEN
92 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK DIRGANTARA/ S-2 PENERBANGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK DIRGANTARA FAKULTAS
TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA
93 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI/ S-2 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI/ S-2 LOGISTIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI
94 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LINGKUNGAN/ S-2 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DAN
SANITASI/ S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
95 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS
TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA
96 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERMINYAKAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
Hal 3 of 52
4.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
14 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 23 97 LEKTOR - DOSEN S-3 SYSTEM CYBERNETICS 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES S-1 TEKNIK ELEKTRO
98 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN SAINS
TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARITIMAN
S-1 AGAMA ISLAM
99 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA/ S-2 SAINS KOMPUTASI/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU
KOMPUTER/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/
S-2 COMPUTER SCIENCE
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN
MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 MATEMATIKA/S-1 SAINS
KOMPUTASI
100 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2
TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 TELEKOMUNIKASI/ S-2 COMPUTER
SCIENCE/ S-2 SAINS KOMPUTASI
1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN
MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1
ILMU KOMPUTER/S-1 SISTEM
INFORMASI/S-1 TEKNIK
ELEKTRO/S-1 TEKNIK
KOMPUTER/S-1
TELEKOMUNIKASI/S-1
COMPUTER SCIENCE/S-1 SAINS
KOMPUTASI
101 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2
TEKNOLOGI INFORMASI/ S-2 MANAJEMEN TEKNOLOGI/ S-2 MANAJEMEN
INFORMASI/ S-2 COMPUTER SCIENCE/ S-2 SAINS KOMPUTASI
1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI JURUSAN
MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 SISTEM INFORMASI/S-1
TEKNIK INFORMATIKA/S-1 ILMU
KOMPUTER/S-1 PENDIDIKAN
TEKNIK INFORMATIKA
102 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO / S-2 TEKNIK FISIKA (REKAYASA INSTRUMENTASI INDUSTRI) 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES
S-1 ELEKTRO
103 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI 2 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI JURUSAN
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES
S-1 TEKNIK INDUSTRI
104 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA/ S-2 CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING/ S-2 CHEMICAL
ENGINEERING
1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA JURUSAN
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES
S-1 TEKNIK KIMIA
105 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK LINGKUNGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
JURUSAN ILMU KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN
S-1 TEKNIK LINGKUNGAN DAN S-
2 TEKNIK LINGKUNGAN
106 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / S-2 ILMU DAN TEKNIK MATERIAL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL DAN
METALURGI JURUSAN ILMU KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN
107 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONSTRUKSI/ S-2 DESAIN/ S-2 PERANCANGAN/ S-
2 MEKATRONIKA/ S-2 SISTEM KONTROL / S-2 TEKNIK MESIN MANUFAKTUR
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES
108 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERKAPALAN / S-2 TEKNIK PRODUKSI DAN MATERIAL KELAUTAN / S-2
NAVAL ARCHITECTURE / S-2 NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE SYSTEM
ENGINEERING / S-2 MARITIME SCIENCE AND TECHNOLOGY / S-2 SUSTAINABILITY
SCIENCE
1 1 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN
JURUSAN SAINS TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARITIMAN
S-1 TEKNIK PERKAPALAN /S-1
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN
109 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ARSITEKTUR 2 2 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
S-1 TEKNIL SIPIL/S-1
ARSITEKTUR
110 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG GEOTEKNIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
S-1 TEKNIK SIPIL
111 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG HIDROTEKNIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
S-1 TEKNIK SIPIL
112 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG STRUKTUR 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
S-1 TEKNIK SIPIL
113 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL BIDANG TRANSPORTASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
S-1 TEKNIK SIPIL
15 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
11 114 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STATISTIKA / S-2 DATA SCIENCE 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS
MATEMATIKA, KOMPUTASI, DAN SAINS DATA
115 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 INFORMATIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
116 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK MESIN/ S-3 METALURGI/ S-3 TEKNIK MATERIAL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI PASCASARAJANA
TEKNIK MESIN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
S-1 TEKNIK MESIN
117 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STUDI PEMBANGUNAN/ S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI S-1 STUDI
PEMBANGUNAN DEPARTEMEN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS BISNIS DAN
MANAJEMEN TEKNOLOGI
118 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 SISTEM KONTROL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
S-1 TEKNIK MESIN
119 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 GEOFISIKA/ S-2 SEISMIK EKSPLORASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK
GEOFISIKA DEPARTEMEN TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNIK SIPIL,
LINGKUNGAN, DAN KEBUMIAN
S-1 TEKNIK GEOFISIKA
120 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK
SIPIL DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN
KEBUMIAN
S-1 TEKNIK SIPIL
121 LEKTOR - DOSEN S-3 STATISTIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
STATISTIKA BISNIS DEPARTEMEN STATISTIKA BISNIS FAKULTAS VOKASI
122 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK FISIKA - REKAYASA INSTRUMENTASI INDUSTRI KONSENTRASI
REKAYASA VIBRASI & AKUSTIK/S-3 TEKNIK FISIKA - REKAYASA INSTRUMENTASI
INDUSTRI KONSENTRASI FISIKA BANGUNAN
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA
JURUSAN TEKNIK FISIKA FAKULTAS TEKNOOGI INDUSTRI
S-1 TEKNIK FISIKA
123 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA/ S-2 REKAYASA BAHAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL
DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
S-1 TEKNIK KIMIA
124 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN/ S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN KONSENTRASI TEKNIK
SISTEM DAN PENGENDALIAN KELAUTAN/ S-2 TEKNIK KELAUTAN/ S-2 TEKNIK
PERKAPALAN/ S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 TEKNIK ELEKTRO
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM
PERKAPALAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN FAKULTAS TEKNOLOGI
KELAUTAN
16 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 33 125 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 MATEMATIKA /S-1 FISIKA /S-1 KIMIA /S-1 BIOLOGI /S-1 FARMASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA JURUSAN SAINS
126 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA /S-1 TEKNIK GEOMATIKA /S-1 TEKNIK SIPIL /S-1
TEKNIK LINGKUNGAN /S-1 ARSITEKTUR
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
127 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKTUARIA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI AKTUARIA JURUSAN SAINS
128 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN/ S-2 AQUATIC PRODUCT TECHNOLOGY/ S-2 ILMU
AKUAKULTUR / S-2 BIOLOGI KONSENSTRASI AKUAKULTUR ATAU PERAIRAN/ S-2
TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT / S-2 ILMU KELAUTAN
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI AKUAKULTUR
129 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOSAINS HEWAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN SAINS
Hal 4 of 52
5.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
130 LEKTOR - DOSEN S-3 KRIYA KONSENTRASI TEKTSTIL LOGAM/ S-3 DESAIN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI DESAIN KRIYA
131 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FISIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN SAINS
132 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK FISIKA KONSENTRASI INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-3 TEKNIK
ELEKTRO KONSENTRASI KONTROL / S-3 FISIKA KONSENTRASI INSTRUMENTASI / S-
3 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL KONSENTRASI INSTRUMENTASI
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI INSTRUMENSASI DAN KONTROL
133 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI MATEMATIKA JURUSAN SAINS
134 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOLOGI / S-2 MIKROBIOLOGI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI MIKROBIOLOGI
135 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 INFORMATIKA / S-2 MATEMATIKA / S-2 STATISTIK / S-2 FISIKA / S-2 TEKNIK
FISIKA
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI SAINS DATA
136 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOTEKNOLOGI KELAUTAN / S-2 BIOTEKNOLOGI KONSENTRASI BIDANG
KELAUTAN
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN
JURUSAN SAINS
137 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN PERTANIAN DAN PANGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK BIOSISTEM JURUSAN
SAINS
138 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK KENDALI/ S-2 ELEKTRONIKA/ S-2 TEKNIK TENAGA
LISTRIK
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN
SAINS
139 LEKTOR - DOSEN S-3 BIOMEDICAL ENGINEERING 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN
SAINS
140 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK FISIKA / S-2 INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-2 TEKNIK ELEKRO 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA JURUSAN SAINS
141 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 GEOFISIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA JURUSAN
SAINS
142 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PETROLEUM GEOSCIENCE 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA JURUSAN
SAINS
143 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK AIR TANAH 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI JURUSAN
SAINS
144 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK GEOMATIKA 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA JURUSAN
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
145 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI JURUSAN
SAINS
146 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI ENVIRONMENTAL SCIENCE,
SPATIAL PLANNING/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI AIR
TRANSPORT AND TOURISM MANAGEMENT/ S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
TOURISM STUDY / S-2 PERENCANAAN WILAYAH KOTA GEOGRAPHY/ S-2
PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI TOURISM MARKETING/ S-2
PERENCANAAN WILAYAH KOTA KONSENTRASI HERITAGE MANAGEMENT
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
KEPARIWISATAAN
147 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SAINS KOMPUTASI 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN
SAINS
148 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LINGKUNGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN JURUSAN
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
S-1 TEKNIK LINGKUNGAN
149 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK LOGISTIK / S-3 TEKNIK INDUSTRI / S-3 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI; 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK LOGISTIK
150 LEKTOR - DOSEN S-3 MECHANIC-MATERIALS 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL JURUSAN
SAINS
151 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK MEKATRONIKA / S-3 TEKNIK MESIN / S-3 TEKNIK ELEKTRO / S-3
INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-3 TEKNIK FISIKA
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
152 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI HIDROLOGI / S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI
HIDROLIKA/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI PERAIRAN
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK PENYEDIAAN DAN TATA
KELOLA AIR
153 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK SIPIL / S-3 TEKNIK PERKERETAAPIAN / S-3 TEKNIK MESIN / S-3 TEKNIK
ELEKTRO
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK PERKERETAAPIAN
154 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL/ S-2 TEKNIK SIPIL LINGKUNGAN 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
155 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM ENERGI
JURUSAN SAINS
156 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN SAINS
157 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI KEUANGAN / S-2 TEKNIK INDUSTRI
KONSENTRASI KEUANGAN/ S-2 TEKNIK FISIKA / S-2 TEKNIK ELEKTRO / S-2
EKONOMI / S-2 AKUNTANSI / S-2 PERBANKAN / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI
KONSENTRASI KEUANGAN/ S-2 MATEMATIKA KONSENTRASI KEUANGAN/ S-2
TEKNOLOGI FINANSIAL / S-2 MANAJEMEN FINANSIAL
1 1 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI FINANSIAL
17 LLDIKTI WILAYAH III 1 158 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK 1 1 LLDIKTI WILAYAH III SUBBAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN TATA LAKSANA
BAGIAN UMUM
18 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA
17 159 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK SISTEM TENAGA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK
ELEKTRO INDUSTRI DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
D-IV TEKNIK ELEKTRO
INDUSTRI / S-1 TEKNIK
ELEKTRO KONSENTRASI
TEKNIK SISTEM TENAGA
160 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK
INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1
TEKNIK INFORMATIKA
161 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK
INFORMATIKA PSDKU SUMENEP DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1
TEKNIK INFORMATIKA
Hal 5 of 52
6.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
162 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA /S-2 TEKNIK
INFORMATIKA DAN KOMPUTER
1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI
MULTIMEDIA BROADCASTING PSDKU LAMONGAN DEPARTEMEN TEKNOLOGI
MULTIMEDIA KREATIF
D-IV TEKNIK INFORMATIKA (S2-
TEKNIK ELEKTRO BIDANG
JARINGAN CERDAS
MULTIMEDIA)/D-IV TEKNIK
KOMPUTER (S2-TEKNIK
ELEKTRO BIDANG JARINGAN
CERDAS MULTIMEDIA)/S-1
TEKNIK INFORMATIKA (S2-
TEKNIK ELEKTRO BIDANG
JARINGAN CERDAS
MULTIMEDIA)/S-1 TEKNIK
ELEKTRO (S2-TEKNIK ELEKTRO
BIDANG JARINGAN CERDAS
MULTIMEDIA)
163 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI
MULTIMEDIA BROADCASTING PSDKU SUMENEP DEPARTEMEN TEKNOLOGI
MULTIMEDIA KREATIF
S-1 ILMU KOMUNIKASI
164 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI
MULTIMEDIA BROADCASTING PSDKU SUMENEP DEPARTEMEN TEKNOLOGI
MULTIMEDIA KREATIF
D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1
TEKNIK INFORMATIKA
165 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK SISTEM TENAGA 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK
ELEKTRO INDUSTRI DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
D-IV TEKNIK ELEKTRO
INDUSTRI / S-1 TEKNIK
ELEKTRO KONSENTRASI
TEKNIK SISTEM TENAGA
166 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 COMPUTER SCIENCE & INFORMATION ENGINEERING/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/
S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
2 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK
INFORMATIKA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1
TEKNIK INFORMATIKA
167 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TELEKOMUNIKASI/ S-2 TEKNIK
ELEKTRONIKA
1 1 2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK
TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
S-1 TEKNIK ELEKTRO
KONSENTRASI TEKNIK
TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK
ELEKTRONIKA
168 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE/ S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI
GAME DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1
TEKNIK ELEKTRO
169 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN PRODUK/ S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS
MULTIMEDIA
1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI
REKAYASA MULTIMEDIA DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
D-IV TEKNIK MULTIMEDIA / S-1
TEKNIK MULTIMEDIA / S-1
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL /
S-1 DESAIN PRODUK
170 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO BIDANG JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA/ S-2 TEKNIK
INFORMATIKA DAN KOMPUTER
1 1 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI
REKAYASA MULTIMEDIA DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-
IV TEKNIK KOMPUTER / S-1
TEKNIK INFORMATIKA / S-1
TEKNIK ELEKTRO
19 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANDUNG
4 171 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK MANUFAKTUR
172 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK OTOMASI
MANUFAKTUR DAN MEKATRONIKA
173 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNIK MATERIAL / S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / S-2
TEKNIK PENGECORAN LOGAM
1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK PENGECORAN
LOGAM
174 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN / S-2 TEKNIK MANUFAKTUR 1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK PERANCANGAN
MANUFAKTUR
20 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG
2 175 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MEKATRONIKA/ S-2 ELEKTRO/ S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA DAN
INSTRUMENTASI
1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG PROGRAM STUDI TEKNIK
ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRONIKA
D-IV MEKATRONIKA
176 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MANUFAKTUR/ S-2
TEKNIK MESIN
1 1 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG PROGRAM STUDI TEKNIK
PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN (D3) JURUSAN TEKNIK MESIN
21 POLITEKNIK MARITIM NEGERI
INDONESIA
2 177 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV NAUTIKA 1 1 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA JURUSAN NAUTIKA
178 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIKA/ D-IV TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA JURUSAN TEKNIKA
22 POLITEKNIK NEGERI AMBON 6 179 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
180 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU EKONOMI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN AKUNTANSI
181 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
182 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERTAMBANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN TEKNIK MESIN
183 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK GEOLOGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI AMBON JURUSAN TEKNIK SIPIL
23 POLITEKNIK NEGERI BALI 8 184 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
185 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK METALURGI/ S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK
MESIN
186 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI MANAJERIAL JURUSAN
AKUNTANSI
187 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL/ S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI STRUKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN PROYEK
KONSTRUKSI JURUSAN TEKNK SIPIL
188 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI/ S-2 KOMPUTER/ S-2
TEKNIK INFORMATIKA
1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK OTOMASI JURUSAN TEKNK
ELEKTRO
189 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN JURUSAN TEKNIK MESIN
190 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN JURUSAN TEKNIK SIPIL
191 PELAKSANA/TERAMPIL - ANALIS
KEPEGAWAIAN
D-III TEKNIK KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN
24 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 9 192 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI ALAT BERAT JURUSAN TEKNIK
MESIN
193 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 TEKNIK INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI ALAT BERAT JURUSAN TEKNIK
MESIN
194 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INDONESIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI DIVISI KAMAR JURUSAN
PERHOTELAN
195 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
JURUSAN AKUNTANSI
S-1 AKUNTANSI
Hal 6 of 52
7.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
196 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TATA BOGA JURUSAN
PERHOTELAN
S-1 ILMU GIZI
197 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
198 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEWARGANEGARAAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
199 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBTAN JURUSAN TEKNIK SIPIL
200 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBTAN JURUSAN TEKNIK SIPIL
25 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 3 201 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN /S-2 TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA /S-2 TEKNIK ENERGI
/S-2 TEKNIK ELEKTRO
1 1 2 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA
202 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL / S-2 GEODESI / S-2 ARSITEKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL
26 POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 1 203 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN PRODUKSI
JURUSAN TEKNIK MESIN
S-1 TEKNIK MESIN
27 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 12 204 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV MANAJEMEN AGROINDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
205 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 ILMU AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
206 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL/ S-2 REKAYASA INFRASTRUKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL/TEKNOLOGI
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL
S-1 /D-IV TEKNIK SIPIL
207 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS
PARIWISATA
208 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
S-1 MATEMATIKA
209 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 SISTEM
INFORMASI/ S-2 ILMU KOMPUTER
1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
210 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK PERANCANGAN & KONTRUKSI KAPAL/ D-IV TEKNIK DESAIN &
MANUFAKTUR/ D-IV TEKNIK PERKAPALAN/ D-IV TEKNIK SISTEM PERKAPALAN
1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MANUFAKTUR KAPAL
JURUSAN TEKNIK MESIN
211 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERKAPALAN/ S-2 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MANUFAKTUR KAPAL
JURUSAN TEKNIK MESIN
212 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-2 ILMU AGAMA ISLAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
213 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN DENGAN KONSENTRASI SISTEM MANUFAKTUR/ S-2 TEKNIK
MESIN DENGAN KONSENTRASI MATERIAL/ S-2 TEKNIK MATERIAL
1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
214 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BIOTEKNOLOGI/ S-2 BIOTEKNOLOGI PERIKANAN/ S-2 BIOTEKNOLOGI
PERIKANAN DAN KELAUTAN
1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK PENGOLAHAN HASIL
TERNAK
215 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PROGRAM STUDI TEKNIK PENGOLAHAN HASIL
TERNAK
28 POLITEKNIK NEGERI BATAM 8 216 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI / S-2 PERNIAGAAN ANTAR BANGSA / S-2 PERDAGANGAN
INTERNASIONAL / S-2 INTERNATIONAL BUSINESS
1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN MANAJEMEN BISNIS
217 LEKTOR - DOSEN S-3 MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING/ S-3 MATERIALS STRUCTURE SCIENCE 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM ELEKTRONIKA MANUFAKTUR JURUSAN TEKNIK
ELEKTRO
218 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO / S-2 ELECTRICAL AND CONTROL ENGINEERING / S-2
KEJURUTERAAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN SISTEM/ S-2 ELECTRICAL
ENGINEERING
1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
219 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA S-1 MATEMATIKA
220 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA / S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI / S-2
TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL
1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK INSTRUMENTASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
221 LEKTOR - DOSEN S-3 CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN
222 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MEKATRONIKA / S-2 ROBOTIKA / S-2 OTOMASI INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNIK ROBOTIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
223 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KONVERSI ENERGI / S-2 ENERGY SYSTEM 1 1 POLITEKNIK NEGERI BATAM TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
29 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 3 224 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SISTEM PENGATURAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
D-IV TEKNIK ELEKTRO
INDUSTRI
225 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-2
MANAJEMEN KEAMANAN JARINGAN INFORMASI
1 1 2 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN
TEKNIK INFORMATIKA
D-IV TEKNOLOGI MEDIA
DIGITAL/D-IV TEKNIK
INFORMATIKA/S-1 SISTEM
INFORMASI
30 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK 5 226 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRIBISNIS/ S-2 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH/ S-2 ILMU
PANGAN/ S-2 PROSESING/ S-2 PERIKANAN/ S-2 PERTANIAN/ S-2 MEKANISASI
1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI
227 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2 PENDIDIKAN BAHASA
INGGRIS
1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
228 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LISTRIK/ S-2 TEKNIK ENERGI/ S-2 TEKNIK KENDALI/ S-2 TEKNIK
ELEKTRO ARUS KUAT
1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK S-1 TEKNIK LISTRIK
229 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI TEKNIK PERAWATAN DAN
PERBAIKAN MESIN JURUSAN TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN
230 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL/ S-2 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG/ S-2 TEKNIK
SIPIL STRUKTUR/ S-2 GEOMATIKA
1 1 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK
SIPIL
S-1 TEKNIK MESIN
31 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU 2 231 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ELECTRICAL ENERGY AND MOBILITY SYSTEMS/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
232 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU PROGRAM STUDI TEKNIK PENDINGIN DAN TATA
UDARA JURUSAN TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA
32 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 29 233 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
234 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI / S-2 TEKNIK LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
235 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
236 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 KONSTRUKSI GEDUNG
JURUSAN TEKNIK SIPIL
237 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 KONSTRUKSI SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL
238 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / S-2
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 KONSTRUKSI SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL
239 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 JURNALISTIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 PENERBITAN (JURNALISTIK)
JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN
Hal 7 of 52
8.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
240 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK LISTRIK JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
241 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK LISTRIK / S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK ENERGI LISTRIK/
S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK TENAGA LISTRIK/ S-2 TEKNIK TENAGA
LISTRIK DAN ENERGI
1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
242 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI TEKNIK PRODUKSI / S-2 TEKNIK MESIN
KONSENTRASI STRUKTUR DAN PERANCANGAN / S-2 TEKNIK MATERIAL
KONSENTRASI MATERIAL LOGAM
1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
243 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK METALURGI / S-2 TEKNIK KIMIA KONSENTRASI MATERIAL PROCESSING 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
244 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK ELEKTRO /S-1 TELEKOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D3 TELEKOMUNIKASI JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
245 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / S-2 SISTEM INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
JURUSAN AKUNTANSI
246 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 DESAIN GRAFIS JURUSAN
TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN
247 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI KONTROL INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 INSTRUMENTASI DAN KONTROL
INDUSTRI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
248 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 MANUFAKTUR JURUSAN TEKNIK
MESIN
249 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 PERANCANGAN JALAN DAN
JEMBATAN JURUSAN TEKNIK SIPIL
250 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / S-2
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 PERANCANGAN JALAN DAN
JEMBATAN JURUSAN TEKNIK SIPIL
251 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG
JURUSAN TEKNIK SIPIL
252 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL UMUM / S-2 TEKNIK SIPIL STRUKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG
JURUSAN TEKNIK SIPIL
253 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN / S-2 DESAIN KONSENTRASI DIGITAL MEDIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
254 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI ANIMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
255 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI JARINGAN KOMPUTER/ S-2 TEKNIK
INFORMATIKA KONSENTRASI KEAMANAN JARINGAN
1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MULTIMEDIA JARINGAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
256 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK
KEMASAN JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN
257 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL
258 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEPARIWISATAAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI MICE JURUSAN ADMINISTRASI
NIAGA
259 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI
BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
260 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TERAPAN TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI S2 TERAPAN TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
261 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI S3 TERAPAN TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
33 POLITEKNIK NEGERI JEMBER 26 262 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 AKUTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN
MANAJEMEN AGRIBISNIS
263 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK PRODUKSI BENIH 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. KULTUR JARINGAN JURUSAN PRODUKSI
PERTANIAN
264 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. KULTUR JARINGAN JURUSAN PRODUKSI
PERTANIAN
265 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV MANAJEMEN AGROINDUSTRI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. MANAJEMEN AGROINDUSTRI JURUSAN
MANAJEMEN AGRIBISNIS
266 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV MANAJEMEN BISNIS UNGGAS 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. PAKAN TERNAK JURUSAN PETERNAKAN
267 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK ENERGI TERBARUKAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. TEKNIK ENERGI TERBARUKAN, PROGRAM STUDI
TEKNIK ENERGI TERBARUKAN JURUSAN TEKNIK
268 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 MIKROBIOLOGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB. TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN PROGRAM
STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
269 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER LAB.TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN JURUSAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
270 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN SDM 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN
271 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KAJIAN PARIWISATA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA JURUSAN
BAHASA KOMUNIKASI DAN PARIWISATA
272 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERENCANAAN PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA JURUSAN
BAHASA KOMUNIKASI DAN PARIWISATA
273 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV GIZI KLINIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI GIZI KLINIK JURUSAN KESEHATAN
274 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN JURUSAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
275 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
276 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN AGRIBISNIS (TERAPAN) 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI
JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN
277 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI
JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN
S-1 TEKNOLOGI HASIL
PERTANIAN
278 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN
S-1 ILMU TANAMAN
279 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV REKAM MEDIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI REKAM MEDIK JURUSAN
KESEHATAN
280 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Hal 8 of 52
9.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
281 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
282 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK PRODUKSI BENIH 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNIK PRODUKSI BENIH JURUSAN
PRODUKSI PERTANIAN
283 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN) 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
S-1 TEKNOLOGI HASIL
PERTANIAN (ILMU
PANGAN/TEKNOLOGI PANGAN)
284 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI JEMBER PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN
PANGAN JURUSAN PRODUKSI PERTANIAN
34 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 1 285 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK
PERTAMBANGAN
35 POLITEKNIK NEGERI KUPANG 10 286 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV USAHA PERJALANAN WISATA/ D-IV PERHOTELAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM BAR JURUSAN
PARIWISATA
287 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN/ D-IV
TEKNIK PERANCANGAN IRIGASI DAN PENANGANAN PANTAI/ D-IV MANAJEMEN
PERUSAHAAN/ D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM KEAIRAN, JURUSAN
TEKNIK SIPIL
288 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV USAHA PERJALANAN WISATA/ D-IV PERHOTELAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM KITCHEN JURUSAN
PARIWISATA
289 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN/ D-IV
TEKNIK PERANCANGAN IRIGASI DAN PENANGANAN PANTAI/ D-IV MANAJEMEN
PERUSAHAAN/ D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG BENGKEL/ LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH,
JURUSAN TEKNIK SIPIL
290 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS S-1 MANAJEMEN
291 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI/D-IV
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
292 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN ELEKTRO S-1 TEKNIK KOMPUTER
293 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN PARIWISATA S-1 PARIWISATA
294 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI KUPANG JURUSAN TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK MESIN
36 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 9 295 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN PRODUK
AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
296 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT/ S-2 PENANGKAPAN HASIL PERIKANAN 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI PERIKANAN TANGKAP JURUSAN
PETERNAKAN
297 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERJALANAN WISATA KONSENTRASI PARIWISATA/ S-2 MANAJEMEN
EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN/ S-2 PERENCANAAN KEPARIWISATAAN/ S-2
MANAJEMEN EKOWISATA
1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA JURUSAN
EKONOMI DAN BISNIS
298 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK KIMIA/ D-IV ANALIS KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI TEKNIK REKAYASA KIMIA
INDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
299 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI/ S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI BENIH 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PERBENIHAN
JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
37 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 8 300 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH/S-2 AKUNTANSI SYARIAH 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI AKUNTASI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH JURUSAN TATA NIAGA
301 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 JARINGAN CERDAS
MULTIMEDIA/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 TERAPAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN
JARINGAN JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
302 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KOSENTRASI ROBOTIKA/ S-2 TEKNIK ROBOTIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
303 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KONTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG JURUSAN TEKNIK SIPIL
304 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KOSENTRASI SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK/ S-2
TEKNIK SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
305 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
INSTRUMENTASI DAN KONTROL JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
306 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KOSENTRASI KONVERSI ENERGI/ S-2 TEKNIK MESIN
KONSENTRASI KONVERSI ENERGI
1 1 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
PEMBANGKIT ENERGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
38 POLITEKNIK NEGERI MADIUN 8 307 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 ILMU AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN KOMPUTER
AKUNTANSI
308 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN TRANPORTASI/ S-2 SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN JURUSAN TEKNIK
309 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN JURUSAN TEKNIK
310 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI PERKERETAAPIAN JURUSAN TEKNIK
311 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK
312 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI JURUSAN
TEKNIK
313 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI INFORMASI /S-2 SISTEM INFORMASI /S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI MADIUN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI JURUSAN
TEKNIK
39 POLITEKNIK NEGERI MADURA 4 314 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI KELAUTAN/ S-2 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-2 KIMIA/ S-2 TEKNIK
LINGKUNGAN
1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA JURUSAN TEKNIK BANGUNAN KAPAL
315 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA JURUSAN TEKNIK LISTRIK INDUSTRI
316 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 ILMU KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK LISTRIK INDUSTRI
317 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 ILMU KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MADURA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK MESIN ALAT
BERAT
40 POLITEKNIK NEGERI MALANG 19 318 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ADMININISTRASI BISNIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN
ADMINISTRASI NIAGA
S-1 ADMINISTRASI BISNIS
319 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI
320 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA / S-2 MANAJEMEN WISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS JURUSAN
ADMINISTRASI NIAGA
S-1 PARIWISATA
Hal 9 of 52
10.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
321 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 TEKNIK KOMPTER / S-2 SISTEM INFORMASI / S-2
ILMU KOMPUTER / S-2 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-2 COMPUTER SCIENCE
2 2 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1
TEKNIK KOMPTER/ S-1 SISTEM
INFORMASI /S-1 ILMU
KOMPUTER /S-1 MANAJEMEN
INFORMATIKA / S-1 COMPUTER
SCIENCE
322 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA
KONSTRUKSI JURUSAN TEKNIK SIPIL
S-1 TEKNIK SIPIL
323 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PERTAMBANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI PERTAMBANGAN JURUSAN TEKNIK
SIPIL
S-1 PERTAMBANGAN
324 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ARUS LEMAH 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
S-1TEKNIK ELEKTRONIKA
KONSENTRASI ARUS LEMAH
325 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SISTEM PENGATURAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA
326 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK
KIMIA
S-1 TEKNIK KIMIA
327 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA KONSENTRASI TEKNOLOGI BIOENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK
KIMIA
S-1 TEKNIK KIMIA
328 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 FISIKA / S-2 PENDIDIKAN FISIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK
MESIN
S-1 FISIKA/S-1 PENDIDIKAN
FISIKA
329 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK AERONOTIKA DAN ASTRONIKA / S-2 TEKNIK KEDIRGANTARAAN / S-2
TEKNIK PENERBANGAN
1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK
MESIN
S-1 TEKNIK AERONOTIKA DAN
ASTRONIKA/S-1 TEKNIK
KEDIRGANTARAAN/S-1 TEKNIK
PENERBANGAN
330 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK
MESIN
S-1 TEKNIK KIMIA
331 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK
JURUSAN TEKNIK MESIN
S-1 TEKNIK MESIN OTOMOTIF
332 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM KELISTRIKAN
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
S-1 TEKNIK ELEKTRO ARUS
KUAT
333 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
334 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI/S-
1 TEKNIK ELEKTRO
335 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN,
JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR JURUSAN TEKNIK SIPIL
S-1 TEKNIK SIPIL
41 POLITEKNIK NEGERI MANADO 4 336 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO EKOWISATA BAWAH LAUT JURUSAN TEKNIK
INFORMATIKA
D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI
PERAWATAN/S-1 TEKNIK MESIN
337 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO EKOWOSATA BAWAH LAUT JURUSAN TEKNIK
INFORMATIKA
S-1 PERIKANAN
338 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO LABORATORIUM KONSTRUKSI DASAR JURUSAN
TEKNIK SIPIL
339 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM 1 1 POLITEKNIK NEGERI MANADO SUBBAGIAN TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
42 POLITEKNIK NEGERI MEDAN 2 340 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
341 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK GEODESI DAN GEOMETRI / S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL
43 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF 16 342 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI BROADCAST JURUSAN
PENERBITAN
343 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI DESAIN GRAFIS JURUSAN
DESAIN GRAFIS
344 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI DESAIN GRAFIS JURUSAN
DESAIN GRAFIS
345 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI DESAIN MODE JURUSAN
DESAIN GRAFIS
346 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI FOTOGRAFI JURUSAN
PENERBITAN
347 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI MULTIMEDIA JURUSAN
DESAIN GRAFIS
348 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 HUKUM 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PENERBITAN JURUSAN
PENERBITAN
349 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MEDIA DAN KOMUNIKASI/S-2 COMMUNICATION PUBLICATION 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PENERBITAN JURUSAN
PENERBITAN
350 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI KONSENTRASI KAJIAN FILM, TELEVISI DAN
MEDIA
1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PENYIARAN JURUSAN
PENERBITAN
351 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PEMASARAN DIGITAL 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI PERIKLANAN JURUSAN
PENERBITAN
352 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA/ S-2 PERHOTELAN/ S-2 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI SENI KULINER JURUSAN
PARIWISATA
353 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNIK GRAFIKA JURUSAN
TEKNIK GRAFIKA
354 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN PRODUK 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNIK KEMASAN JURUSAN
TEKNIK GRAFIKA
355 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA TERAPAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNIK KEMASAN JURUSAN
TEKNIK GRAFIKA
356 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI MEDIA DIGITAL DAN GAME/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PERMAINAN
JURUSAN DESAIN GRAFIS
357 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM TATA NEGARA/ S-1 PSIKOLOGI/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN
KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUN DAN KEUANGAN
44 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 8 358 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA LABORATORIUM JURUSAN TEKNIK KOMPUTER
DAN KOMUNIKASI
Hal 10 of 52
11.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
359 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN
KESEHATAN
360 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN
KESEHATAN
S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
361 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU AKUAKULTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN
JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN
362 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN
JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN
363 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN IPA / S-2 PENDIDIKAN SAINS 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENANGKAPAN
IKAN JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN
364 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN
HASIL LAUT JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN
365 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN
HASIL LAUT JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN
45 POLITEKNIK NEGERI PADANG 6 366 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 KEUANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI JURUSAN
AKUNTANSI
367 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ELECTRONIC ENGINEERING 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
368 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK
ELEKTRO KONSENTRASI MEDIA DIGITAL/ S-2 TEKNIK KOMPUTER
1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KOMPUTER JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
369 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III TEKNIK LISTRIK JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
370 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PARIWISATA 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-III USAHA PERJALANAN WISATA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
371 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 MANUFAKTUR 1 1 POLITEKNIK NEGERI PADANG PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MANUFAKTUR
JURUSAN TEKNIK MESIN
46 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 17 372 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INGGRIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN
ADMINISTRASI BISNIS
S-1 BAHASA INGGRIS
373 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-2 ADMINISTRASI NEGARA 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
374 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BAHASA INGGRIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
S-1 BAHASA INGGRIS
375 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BUDIDAYA PERIKANAN/ S-2 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERIKANAN
JURUSAN ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
S-1 BUDIDAYA PERAIRAN/D-IV
BUDIDAYA PERIKANAN/D-IV
TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN
376 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 ILMU MATERIAL/ S-2 ILMU BAHAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
D-IV TEKNIK MESIN/ S-1 TEKNIK
MESIN/ D-IV ILMU MATERIAL/ S-
1 ILMU MATERIAL/ D-IV ILMU
BAHAN / S-1 ILMU BAHAN
377 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI/ S-2 PERPAJAKAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK JURUSAN AKUNTANSI
S-1 AKUNTANSI /D-IV
AKUNTANSI PUBLIK/D-IV
PERPAJAKAN
378 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV BUDIDAYA TANAMAN
PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
379 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGROTEKNOLOGI/ S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV BUDIDAYA TANAMAN
PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
380 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PEMULIAAN TANAMAN/ S-2 BIOTEKNOLOGI TANAMAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV BUDIDAYA TANAMAN
PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
S-1 BUDIDAYA PERKEBUNAN
381 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRIBISNIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV MAMAJEMEN PERKEBUNAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
382 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV MAMAJEMEN PERKEBUNAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
383 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV MANAJEMEN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN PERKEBUNAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
384 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN/ S-2 KONVERSI ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
D-IV TEKNIK MESIN/ S-1 TEKNIK
MESIN/ D-IV KONVERSI ENERGI
/ S-1 KONVERSI ENERGI
385 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL 2 1 3 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK
SIPIL DAN PERENCANAAN
D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK
SIPIL
386 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM 1 1 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM DAN KEUANGAN
47 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 10 387 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU HUKUM KONSENTRASI HUKUM BISNIS 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN
KEPELABUHAN JURUSAN KEMARITIMAN
D-IV AKUNTANSI MANAJERIAL
388 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PEMASARAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN
KEPELABUHAN JURUSAN KEMARITIMAN
S-1 PEMASARAN
389 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 MOBILE COMPUTING 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 TEKNIK INFORMATIKA
390 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO BIDANG STUDI TEKNIK SISTEM TENAGA / S-2 SISTEM
TENAGA LISTRIK (POWER) / S-2 POWER SYSTEM ENGINEERING
1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
391 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 RANGKAIAN ELEKTRONIKA / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK REKAYASA KOMPUTER JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
392 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ROBOTIKA DAN OTOMASI / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK REKAYASA KOMPUTER JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
S-1 TEKNIK INFORMATIKA
393 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TELEKOMUNIKASI / S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK REKAYASA KOMPUTER JURUSAN
TEKNOLOGI INFORMASI
394 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 GEODESI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL
395 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL
396 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU ADMINISTRASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TEKNIKA JURUSAN KEMARITIMAN
48 POLITEKNIK NEGERI SAMBAS 1 397 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGROTEKNOLOGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SAMBAS PROGRAM STUDI AGROBISNIS JURUSAN
AGROBISNIS
49 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 11 398 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
S-1 SARJANA TERAPAN
KOMPUTERISASI AKUNTANSI
Hal 11 of 52
12.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
399 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 STUDI ISLAM 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH JURUSAN
AKUNTANSI
S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB
400 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA/S-1
TEKNIK ELEKTRO
401 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNIK KOMPUTER/ S-2 SISTEM INFORMASI/ S-2
ILMU KOMPUTER/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI
1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/
D-IV/S-1 TEKNIK KOMPUTER/ D-
IV/S-1 SISTEM INFORMASI/ D-
IV/S-1 ILMU KOMPUTER
402 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK KONVERSI ENERGI
JURUSAN TEKNIK MESIN
S-1 TEKNIK MESIN
403 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK TENAGA LISTRIK 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
D-IV TEKNIK LISTRIK/S-1
TEKNIK ELEKTRO
404 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MATEMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK
MESIN
S-1 MATEMATIKA
405 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO/ S-2 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI
/S-1 TEKNIK TELKOMUNIKASI/S-
1 TEKNIK ELEKTRO
50 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 25 406 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN INFORMATIKA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
(PSDKU) BANYUASIN JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
407 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
(PSDKU) KAB. BANYUASIN JURUSAN TEKNIK MESIN
408 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK SIPIL KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI/ S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
(PSDKU) OKU JURUSAN TEKNIK SIPIL
409 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN KEUANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
410 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI JURUSAN
AKUNTANSI
411 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU KOMUNIKASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III BAHASA INGGRIS JURUSAN
BAHASA INGGRIS
412 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENGELOLAAN PERHOTELAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III BAHASA INGGRIS JURUSAN
BAHASA INGGRIS
413 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
414 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KIMIA JURUSAN
TEKNIK KIMIA
415 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-2 ILMU KOMPUTER 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER
416 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
417 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
418 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN JURUSAN
TEKNIK MESIN
419 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL
420 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM DAN TEKNIK JALAN RAYA/ S-2 TEKNIK SIPIL 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL
421 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TRANSPORTASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL
422 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN AKUNTANSI
423 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN AKUNTANSI
424 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA KONSENTRASI IT INFRASTRUCTURE/ S-2 ILMU
KOMPUTER
1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
425 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA KONSENTRASI PETROKIMIA/ S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV PENGOLAHAN MINYAK DAN
GAS JURUSAN TEKNIK KIMIA
426 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK ENERGI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ENERGI JURUSAN
TEKNIK KIMIA
427 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ENERGI JURUSAN
TEKNIK KIMIA
428 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MESIN KONSENTRASI KONVERSI ENERGI/ S-2 TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI
DAN PERAWATAN JURUSAN TEKNIK MESIN
429 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNNOLOGI KIMIA
INDUSTRI JURUSAN TEKNIK KIMIA
430 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI INFORMATIKA
MULTIMEDIA DIGITAL JURUSAN TEKNIK KOMPUTER
51 POLITEKNIK NEGERI SUBANG 8 431 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG JURUSAN TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN
MESIN
432 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI/S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI
PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN
AGROINDUSTRI
433 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI/S-2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA/S-2 ILMU & TEKNOLOGI
PANGAN/S-2 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI JURUSAN
AGROINDUSTRI
434 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 KEPERAWATAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN
AGROINDUSTRI
435 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 KEPERAWATAN/S-2 KESEHATAN/S-2 KESEHATAN MASYARAKAT/S-2
MANAJEMEN KESEHATAN/S-2 HUKUM KESEHATAN
1 1 2 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JURUSAN
AGROINDUSTRI
S-1 PROFESI KEPERAWATAN
436 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN/ S-2 SISTEM INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI SUBANG PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI JURUSAN
MANAJEMEN INFORMATIKA
S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN/S-
1 SISTEM INFORMASI
52 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 6 437 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN TEKNIK
INFORMATIKA
438 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SISTEM INFORMASI 1 1 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
Hal 12 of 52
13.
UMUM CUMLAUDE DISABILITAS
PA/PI PAPUA DAN
PAPUA BARAT
JUMLAH
TOTAL 1928 56 6 4 1994
JENIS FORMASI
RENCANA PENEMPATAN PERSYARATAN TAMBAHAN KETERANGAN
NO PT UNIT KERJA
JUMLAH
FORMASI
PER UNIT
KERJA
NO
URUT
NAMA JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
439 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK INFORMATIKA/ S-2 TEKNOLOGI INFORMASI/ S-2 TERAPAN TEKNIK
INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-2 INFORMATIKA
1 1 2 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
440 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI PANGAN/ S-2 ILMU PANGAN/ S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 1 1 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI
PERTANIAN JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
53 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 4 441 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI JURUSAN
AKUNTANSI
442 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO 1 1 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KOMPUTER
DAN JARINGAN JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
443 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 INSTRUMENTASI DAN KONTROL 1 1 2 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI D4 TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
54 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL 2 444 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN PARIWISATA KONSENTRASI EKOWISATA 1 1 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL PROGRAM STUDI PARIWISATA JURUSAN
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
445 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENANGKAPAN 1 1 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL PROGRAM STUDI TPI JURUSAN TEKNOLOGI
HASIL PERIKANAN
55 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI
SURABAYA
3 446 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 DESAIN PRODUK/ S-2 ARSITEKTUR 1 1 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI DIII TEKNIK
BANGUNAN KAPAL JURUSAN TEKNIK BANGUNAN KAPAL
447 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI JARINGAN CERDAS MULTIMEDIA 1 1 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK
OTOMASI JURUSAN TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL
448 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 1 1 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK
PERPIPAAN JURUSAN TEKNIK PERMESINAN KAPAL
56 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
KUPANG
9 449 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MANAJEMEN HUTAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SUMBARDAYA HUTAN JURUSAN KEHUTANAN
450 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SILVIKULTUR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SUMBARDAYA HUTAN JURUSAN KEHUTANAN
451 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI PENGELOLAAN HUTAN
JURUSAN KEHUTANAN
452 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 PENYULUHAN PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI PENYULUHAN
PERTANIAN LAHAN KERIN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING
453 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK
JURUSAN PETERNAKAN
454 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 MEKANISASI PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA JURUSAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
455 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA JURUSAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
456 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 BUDIDAYA PERIKANAN/ S-2 BUDIDAYA PERAIRAN/ S-2 ILMU AKUAKULTUR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BUDIDAYA
PERIKANAN JURUSAN PERIKANAN
457 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI BISNIS/ S-1 MANAJEMEN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG SUBBAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
57 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKAJENE KEPULAUAN
13 458 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 AKUNTANSI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN
459 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU HUKUM/ S-2 HUKUM/ S-2 HUKUM BISNIS/ S-2 HUKUM BISNIS
INTERNASIONAL/ S-2 HUKUM DAGANG
1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN
460 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS PETERNAKAN JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN
461 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS PETERNAKAN JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN
462 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU NUTRISI DAN PAKAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS PETERNAKAN JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN
463 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNIK INDUSTRI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
464 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
465 LEKTOR - DOSEN S-3 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/ S-3 AGROINDUSTRI 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
AGROINDUSTRI JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
466 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
467 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 LOGISTIK 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN JURUSAN PENANGKAPAN IKAN
468 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN JURUSAN BUDIDAYA PERIKANAN
469 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN
HASIL PERIKANAN
470 AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA
APARATUR / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
58 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PAYAKUMBUH
3 471 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV TEKNIK KIMIA 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
472 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
D-IV PENGELOLAAN / D-IV MANAJEMEN PERKEBUNAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH PROGRAM STUDI BUDIDAYA
TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
473 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 SAINS VETERINER KONSENTRASI ILMU KLINIK VETERINER/ S-2 BIOPATOLOGI/ S-
2 BIOREPRODUKSI / S-2 ILMU BIOLOGI REPRODUKSI / S-2 BIOLOGI REPRODUKSI /
S-2 VAKSINOLOGI DAN IMUNOTERAPETIKA / S-2 ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER / S-2 AGRIBISNIS VETERINER / S-2 ANATOMI DAN
PERKEMBANGAN HEWAN / S-2 ILMU BIOMEDIS HEWAN / S-2 ILMU-ILMU FAAL DAN
KHASIAT OBAT / S-2 PARASITOLOGI DAN ENTOMOLOGI KESEHATAN / S-2
KEDOKTERAN HEWAN / S-2 SMALL ANIMAL MEDICINE / S-2 EQUINE MEDICINE
1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH PROGRAM STUDI PARAMEDIK
VETERINER JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
S-1 PROFESI DOKTER HEWAN
59 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
SAMARINDA
6 474 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 AGRONOMI/ S-2 HORTIKULTURA 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA PROGRAM STUDI BUDIDAYA
TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN
475 ASISTEN AHLI - DOSEN S-2 ILMU TANAH/ S-2 BIOTEKNOLOGI TANAH DAN LINGKUNGAN 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA PROGRAM STUDI PENGOLOLAAN
LINGKUNGAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN
476 AHLI PERTAMA - PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
S-1 DESAIN PRODUK/S-1 INTERIOR 1 1 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA PROGRAM STUDI REKAYASA KAYU
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Hal 13 of 52