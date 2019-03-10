Woman and child abuse terms

النساء شقائق الرجال .... والمرأة نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر...

واحتفالا باليوم العالمي للمرأة يسعدنا أن نقدم هذا المسرد الثنائي الشارح للمصطلحات المستخدمة في وصف العنف ضد المرأة والطفل وفق وثائق المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة الإساءة إلى المرأة والطفل...

يتضمن المسرد قائمة ثنائية اللغة وتفصيلات شارحة لمعنى هذه المصطلحات ودلالتها فضلا عن رسومات توضيحة، وهو بذلك يوفر محتوى تثقيفي متكامل حول واحدة من أهم القضايا التي تواجه المرأة والطفل في عصرنا الحديث..

مع تحيات مركز بيت الحكمة للأبحاث والتطبيقات والتطوير