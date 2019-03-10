Woman and child abuse terms

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1 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ ‫ا‬ ً‫م‬ ْ ‫ل‬ِٖ ‫ي‬ِ‫و‬ْ‫ص‬ِ‫ػ‬ ِ ّ‫ب‬َّ‫ع‬‫ل‬ ُ ٢َ‫و...
2 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ًً‫واإلاُاص‬ ‫املجاالث‬ ‫في‬ ‫اؾاث‬‫ع‬‫والض‬ ‫باألبدار‬ ‫وحهخم‬ ‫ٌٗجى‬ ‫مغ٦ؼ‬ ‫...
3 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫جخ٣ضم‬ ‫للرتمجة‬ ‫العربية‬ ‫املدرسة‬ ‫والخ٣ضًغ‬‫الك٨غ‬ ‫بسالو‬ ‫واإلاخضعباث‬ ‫...
4 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫المسارد‬ ‫عن‬.... ‫الخضًث‬ ‫ص‬َ‫غ‬ َ‫ؾ‬ .‫مخخابٗا‬ ٌٗ‫ب‬‫زغ‬ َ ‫ؤ‬ ‫في‬ ‫ه‬ ُ ...
5 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫وحقائق‬ ‫أرقام‬* ٫‫ألاَٟا‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬ ‫ٞةن‬ ٪‫طل‬ ٘‫وم‬ ،‫الُٟل‬ ١‫خ٣ى‬ ‫اجٟ...
6 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ٥‫هىا‬62ُ٥‫ًتر‬ ‫ما‬‫وهى‬ ،٫‫اإلاجز‬ ‫في‬ ‫البضهُت‬ ‫الٗ٣ىبت‬ ‫اؾخسضام‬ ً ‫جما...
7 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
8 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫اإلاغؤة‬‫يض‬ ٠‫الٗى‬ ‫اهد‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ‫اهتها٧اث‬‫ؤ٦ثر‬ ‫ؤخض‬‫هى‬ ‫والٟخُ...
9 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ً‫م‬‫ً٣غب‬‫ما‬‫جؼوج‬302ً‫بلىٚه‬‫٢بل‬‫الٗالم‬‫ؤهداء‬ُ٘‫حم‬ ‫في‬ ‫الُىم‬ ‫الخُاة...
10 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫بالبكغ‬‫الاججاع‬ ‫الٗمل‬ ‫ٞيها‬ ‫بما‬ ‫ٖضة‬ ‫اى‬‫غ‬ٚ‫أل‬ ٫‫والغحا‬ ٫‫وألاَٟا‬...
11 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫اإلا‬ ّٝ‫حٗغ‬‫اصة‬3‫الاججاع‬ ،‫باألشخام‬ ًٍ‫اإلاخاحغ‬ ‫ومٗا٢بت‬‫بالبكغ‬‫ؤلاجج...
12 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
13 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Abuse ‫اٖخضاء‬ ‫ؤوالخٗضي‬ ‫اٚخهاب‬ ‫ؤو‬ ‫ؤنابه‬ ‫ؤو‬ ‫ؤطي‬ ‫ؤو‬ ‫بهاهت‬ ‫جىحُه...
14 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Agent ‫و٦ُل‬ ً‫م‬‫شخو‬ًٖ ‫هُابت‬ٝ‫ًخهغ‬‫آزغ‬.‫مدله‬ ‫ًدل‬‫ؤو‬ Aggravated Sexua...
15 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Antisocial personality disorder ‫اي‬‫اإلاٗاصًت‬ ‫الصخهُت‬‫اب‬‫غ‬ُ(‫اإلاؿتهُىت‬...
16 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Biological parent ‫والض‬‫والض‬)‫(بُىلىحُا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫الىص‬‫ؤو‬‫بالخبجي‬‫ألام‬‫ؤ...
17 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
18 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Case ‫٢ًُت‬/‫خالت‬ ‫الا‬ ٕ‫بى٢ى‬ ‫ٖلم‬ ‫الظي‬‫الصخو‬ ً‫م‬ ‫والخٟاٖل‬‫الاهخمام‬...
19 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Child Victim ‫الطخُت‬‫الُٟل‬ ً‫م‬ ‫ؤزغي‬ ‫ٞئاث‬ ‫الضولت‬‫حٗخبر‬ ‫ألاخُان‬ ٌٗ‫ب...
20 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Complainant /‫اإلاضعي‬‫الكا٧ي‬ .‫ي‬ ‫حيس‬ ‫اٖخضاء‬ ‫خالت‬ ًٖ ‫ي‬‫ق٨ى‬‫ؤو‬ ٙ‫بب...
21 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Court-appointed representative ‫املخ٨مت‬ً‫م‬ ‫اإلاٗحن‬‫اإلامثل‬ ‫لإلؾاءة‬ ‫حٗغ...
22 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Day Care Services ‫الُىمُت‬‫الغٖاًت‬‫زضماث‬ ٫‫زال‬ ٫‫لألَٟا‬ ‫خًاهت‬‫ؤو‬ ‫البِ...
23 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
24 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Domestic Violence ‫ألاؾغي‬ ٠‫الٗى‬-/‫الؼوحُت‬ ‫(ؤلاؾاءة‬‫ألاؾغٍت‬) ‫ؤو‬ ‫الؼوح...
25 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Economic/Financial Abuse ‫مالي‬ ٫‫اؾخٛال‬ ٫‫ؤمىا‬ ‫ٖلى‬ ‫الؿُُغة‬‫الخهغ‬ ‫ال‬ ...
26 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Equality ‫اإلاؿاواة‬ ‫الؿُاؾُت‬ ١‫الخ٣ى‬ ُ٘‫بجم‬ ٘‫الخمخ‬‫والا٢خهاصًت‬‫والاحخم...
27 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
28 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Family Support Services ‫ألاؾغة‬ ‫صٖم‬‫زضماث‬ ‫ألاوكُت‬‫املجخمُٗت‬‫الى٢اثُت‬‫ا...
29 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Forced Sex ‫الجيـ‬ ‫ٖلى‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ؤلا‬ .‫آلازغ‬ ٝ‫الُغ‬‫اٞ٣ت‬‫مى‬‫ن‬‫بضو‬ ‫حيؿ...
30 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Gender-based Violence ‫ي‬ ‫الجيس‬‫الخمُحز‬‫ؤؾاؽ‬ ‫ٖلي‬ ٠‫الٗى‬ ‫ؤي‬ ‫ٌكمل‬‫ق٩ل...
31 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Hazing ‫مٗا٦ؿاث‬-‫مًاً٣اث‬-‫حكىَل‬ ‫ٌؿبب‬ ٠٢‫مى‬ ‫ؤو‬ ‫ٞٗل‬ ‫بإي‬ ‫ال٣ُام‬‫الخ...
32 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
33 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Human Rights Violation ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ٥‫اهتها‬ ‫وؤلاٟٚاالث‬ ٫‫ألاٞٗا‬ ‫وهي‬ ...
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
Woman and child abuse terms
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Woman and child abuse terms

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Published on

النساء شقائق الرجال .... والمرأة نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر...
واحتفالا باليوم العالمي للمرأة يسعدنا أن نقدم هذا المسرد الثنائي الشارح للمصطلحات المستخدمة في وصف العنف ضد المرأة والطفل وفق وثائق المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة الإساءة إلى المرأة والطفل...
يتضمن المسرد قائمة ثنائية اللغة وتفصيلات شارحة لمعنى هذه المصطلحات ودلالتها فضلا عن رسومات توضيحة، وهو بذلك يوفر محتوى تثقيفي متكامل حول واحدة من أهم القضايا التي تواجه المرأة والطفل في عصرنا الحديث..
مع تحيات مركز بيت الحكمة للأبحاث والتطبيقات والتطوير

Published in: Education
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Woman and child abuse terms

  1. 1. 1 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ ‫ا‬ ً‫م‬ ْ ‫ل‬ِٖ ‫ي‬ِ‫و‬ْ‫ص‬ِ‫ػ‬ ِ ّ‫ب‬َّ‫ع‬‫ل‬ ُ ٢َ‫و‬ ‫الُٗٓم‬‫هللا‬١‫نض‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫مسرد‬ ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫هذايت‬ ‫إيمان‬
  2. 2. 2 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ًً‫واإلاُاص‬ ‫املجاالث‬ ‫في‬ ‫اؾاث‬‫ع‬‫والض‬ ‫باألبدار‬ ‫وحهخم‬ ‫ٌٗجى‬ ‫مغ٦ؼ‬ ‫وابخ٩اع‬ ‫وإًجاص‬ ،‫ونىاٖخيهما‬ ‫واللٛاث‬ ‫بالترحمت‬ ‫اإلاخٗل٣ت‬ ‫إلاٗغُٞت‬‫ا‬ ‫الخُىعاث‬ ٤ُ‫جُب‬ ‫في‬ ‫خضًثت‬ ‫ؤؾالُب‬ ‫وجُىٍغ‬ ..‫مجاالتهما‬ ‫في‬‫والخ٣ىُت‬ ‫جخ‬‫مترحمت‬ ‫وؤٖماال‬ ‫مخسههت‬ ‫ؤبدازا‬ ‫اإلاغ٦ؼ‬ ‫اث‬‫ع‬‫بنضا‬ ً‫ًم‬ ‫بزغاء‬ ‫بلى‬ ‫مجملها‬ ‫في‬ ٝ‫تهض‬ ‫زانت‬ ‫َبُٗت‬ ‫طاث‬ ‫اؾاث‬‫ع‬‫وص‬ .‫والٗالمي‬ ‫بي‬‫غ‬ٗ‫ال‬ ‫الترحمت‬ ‫ي‬‫مدخى‬ ،‫الترحمت‬ ‫نىاٖت‬ ‫ز٣اٞت‬ ‫وكغ‬ ‫في‬ ‫ؤلاؾهام‬ ‫بلى‬ ‫اإلاغ٦ؼ‬ ٝ‫حهض‬ ‫مٗغفي‬ ‫اص‬‫ػ‬ ‫وجىٞحر‬ ،‫بها‬ ‫واإلاهخمحن‬ ‫بالترحمت‬ ‫اإلاكخٛلحن‬ ‫إٞاصة‬‫و‬ ٗ‫إلا‬‫ا‬ ٘‫مجخم‬ ‫بلى‬ ٠ًًُ‫اإلاٗغٞت‬ ‫وإهخاج‬ ‫وجىَحن‬ ،‫الاوؿاوي‬ ‫غٞت‬ ‫ٖلى‬ ‫وَٗمل‬ ‫مٗلىماث‬ ٥‫وبىى‬ ‫اللٛاث‬ ‫مخٗضصة‬ ‫مهاصع‬ ‫وجىٞحر‬ .‫بُت‬‫غ‬ٗ‫ال‬ ‫واإلاٗغٞت‬ ‫الث٣اٞت‬‫جهضًغ‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬: ‫ـُش‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ال‬‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬-‫اإلاغ٦ؼ‬‫مضًغ‬ ‫بؿُىوي‬‫ؤمحر‬-‫والخ٣جي‬ ‫الٟجي‬ ‫ؤلاٖضاص‬ ٫‫الخُا‬ ‫قهحرة‬-‫واإلاخابٗت‬ ‫الخضعٍب‬ ‫الٗكغي‬ ‫٦غٍمت‬-ُ‫الخيؿ‬‫والضٖم‬ ٤ ٫‫حما‬ ‫قُماء‬-‫واليكغ‬‫الخدغٍغ‬ ‫خبرة‬ ‫بيج‬‫عربي‬‫بمعايير‬‫عالميت‬ ‫وترجم‬‫اللسان‬‫لخير‬‫اإلوسان‬ ‫المركز‬ ‫عه‬: ‫برعايت‬ :‫ال٣اهغة‬3‫حمٗت‬‫لُٟي‬‫ف‬–‫الُحران‬ ‫ف‬‫بمخضاص‬-٘‫الؿاب‬ ‫الخي‬-‫ههغ‬‫مضًىت‬ :‫ث‬33773333-27267603330-27273373722-27273370220-27732306030223) :‫ٍت‬‫ع‬‫الاؾ٨ىض‬76‫حم‬‫ي‬ ‫مغس‬٘‫م‬ ‫بضوي‬‫ٖبضالخمُض‬َ٘‫ج٣ا‬‫ٍؼ‬‫ؼ‬ٖ ‫ُل‬-‫ٍُت‬‫ع‬‫ألاػا‬ :‫ث‬073030322323)2722203730727222037330223)
  3. 3. 3 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫جخ٣ضم‬ ‫للرتمجة‬ ‫العربية‬ ‫املدرسة‬ ‫والخ٣ضًغ‬‫الك٨غ‬ ‫بسالو‬ ‫واإلاخضعباث‬ ‫اإلاخضعبحن‬ ً‫م‬ ‫وبىاتها‬ ‫ألبىائها‬ ،‫بةهجاػه‬ ‫٢امىا‬ًً‫والظ‬ ‫الٗمل‬ ‫هظا‬ ‫في‬ ‫اإلاكاع٦حن‬ ‫ٚحرهم‬ ٟ٘‫لى‬ ‫وؾٗيهم‬ ‫باحتهاصاتهم‬ ‫ٞسغها‬ًٖ‫وحٗبر‬... ‫وؤن‬ ٤ُٞ‫الخى‬‫بضوام‬ ‫لهم‬ ‫هللا‬‫صاٖحن‬‫إهجاػهم‬‫و‬‫ُٖائهم‬‫ٌؿخمغ‬... :‫جىىٍه‬‫هظا‬‫ي‬‫املخخى‬‫ٖمل‬،‫الض٢ت‬ ً‫م‬ ‫ي‬‫مؿخى‬ ‫ؤٖلى‬ ‫بلى‬ ‫به‬ ٫‫للىنى‬ ‫ٖلُه‬ ‫ن‬‫ال٣اثمى‬ ‫احتهض‬ ‫و٢ض‬ ‫بكغي‬ ‫ؤو‬ ٤ُ‫حٗل‬‫ؤو‬ ‫جهىٍب‬‫ؤو‬ ‫جىيُذ‬ ‫ؤي‬ ‫جل٣ي‬ ‫وَؿٗضها‬.‫وجدؿىه‬ ‫ي‬‫املخخى‬ ‫هظا‬ ‫ي‬‫جثر‬ ‫بياٞت‬
  4. 4. 4 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫المسارد‬ ‫عن‬.... ‫الخضًث‬ ‫ص‬َ‫غ‬ َ‫ؾ‬ .‫مخخابٗا‬ ٌٗ‫ب‬‫زغ‬ َ ‫ؤ‬ ‫في‬ ‫ه‬ ُ ًٗ‫ب‬ ‫مدؿ٣ا‬ ‫به‬ ‫حي‬ ْ ‫جإ‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫لى‬ِ‫ب‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ُ ‫ت‬ َ‫م‬ ِ‫ض‬ ْ ٣ َ ‫ج‬ :‫اللٛت‬ ‫في‬ ُ‫ص‬ْ‫غ‬ َّ‫الؿ‬ ِ‫ب‬ ً ‫صا‬ْ‫غ‬ َ‫ؾ‬ ‫ه‬ُ‫ص‬ُ‫غ‬ ْ‫ؿ‬ٌَ ‫وهدىه‬.)‫اللٛت‬ ‫في‬ ‫اح‬ ّ‫خ‬ ّ‫مثله(الص‬ ُ ‫ؿغٍض‬ َ ‫والد‬ :‫ألاصًم‬ ‫في‬ ُ ‫ػ‬ْ‫غ‬ َ ‫الخ‬ :ُ‫ص‬ْ‫غ‬ َ‫الؿ‬ .)‫الٗغب‬ ‫جابٗه(لؿان‬ ‫طا‬ ‫الغاثض‬‫(معجم‬‫هدىه‬‫ؤو‬ ‫ال٨خاب‬ ‫ٞهغؽ‬ :‫مؿغص‬ )‫الٛجي‬‫(اإلاعجم‬ ٌ ‫ت‬َ‫م‬ِ‫ث‬‫ا‬ َ ٢، ٌ‫ؽ‬ِ‫غ‬ْ‫ه‬ِٞ:" ٍ‫اب‬ َ ‫خ‬ ِ٦ ُ‫ص‬َ‫غ‬ ْ‫ؿ‬َ‫"م‬.) ‫اإلاؿغص‬(Glossary)‫لٛت‬ ‫قغخها‬‫ؤو‬ ‫اإلاهُلخاث‬ ‫مٗاوي‬ ‫ًًم‬ ‫مغحعي‬ ‫ٖمل‬‫هى‬ ‫انُالخا‬‫واخضة‬ ‫وًٍم‬ ‫ا‬ًُ‫ػمى‬ ‫وٍغجب‬ ‫ا‬ًُ‫جاعٍس‬ ‫ا‬ً‫مؿغص‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫٢ض‬‫ؤو‬ ، ‫اللٛخحن‬ ‫هاجحن‬ ‫بخضي‬ ٝ‫خغو‬ ‫ٖلى‬ ‫ا‬ًُ‫هجاث‬ ‫وٍغجب‬ ،‫ؤ٦ثر‬‫ؤو‬ ‫ٖباعة‬ ‫ق٩له‬ ‫في‬‫وهى‬ ،‫مُٗىحن‬ ًٞ‫ؤو‬ ‫بٗلم‬ ‫مؿغص‬ ‫٧ل‬ ‫وٍسخو‬ ،‫خضوثها‬ ‫و٢ذ‬ ٤ٞ‫و‬ ‫ما‬ ‫م٩ان‬ ‫في‬ ‫ا٢ٗت‬‫الى‬ ‫الخىاصر‬ ‫ال٣امىؽ‬ ً‫م‬ ‫ا‬ً‫حجم‬‫ؤنٛغ‬‫وهى‬ ،‫اإلاخ٣ابلت‬ ّ‫ألالٟا‬ ً‫م‬ ‫٢اثمت‬ ًٖ‫الٛغٍبت‬ ّ‫ألالٟا‬ ‫اإلاؿاعص‬ ‫وجًم‬ ،‫واإلاعجم‬ ‫٧ل‬ ‫ٌكمل‬‫وال‬ ،‫ؤزغي‬ ‫لٛاث‬ ً‫م‬ ‫ً٣ابلها‬ ‫ما‬‫ط٦غ‬‫ؤو‬ ‫اإلاخسههحن‬‫لٛحر‬ ‫مٗاهيها‬ ‫لبُان‬ ‫الخسههُت‬ ‫واإلاهُلخاث‬ ‫التي‬ ‫ال٩لماث‬ ًٖ ‫مٗلىماث‬ ‫ؤي‬‫ًظ٦غ‬ ‫وال‬ ،‫مٗحن‬ ٫‫مجا‬ ‫في‬ ‫مخسههت‬ ‫ا‬ ً ْ‫ؤلٟا‬ ‫اإلاؿغص‬ ‫وًٍم‬ ،‫اللٛت‬ ّ‫ؤلٟا‬ ‫ؤو‬‫مدضص‬ ٕ‫بٟغ‬ ‫ًسخو‬‫واإلاؿغص‬،‫ًخًمنها‬‫مخسهو‬‫ٞهى‬٪‫لظل‬ ‫مٗحن‬ ٫‫مجا‬. ٘‫م‬ ‫الخٗامل‬ ‫ٖىض‬ ‫زانت‬ ‫الترحمت‬ ‫ص٢ت‬ ‫ي‬‫مؿخى‬ ٘ٞ‫وع‬ ،‫اإلاترحم‬ ‫ٖمل‬‫جِؿحر‬ ‫في‬ ‫ُٖٓم‬ ‫صوع‬ ‫وللمؿاعص‬ ‫ٞاثضة‬‫جٓهغ‬ .‫مسههت‬ ‫اث‬‫ر‬‫حٗبح‬ ‫ؤو‬ ‫جسههُت‬ ‫إلاٟغصاث‬ ‫جخٗغى‬ ‫ؤو‬ ٤ُ٢‫ص‬ ‫جسهو‬ ً‫يم‬ ٘٣‫ج‬ ‫مهُلخاث‬ ‫وجثب‬ ‫جىخُض‬ ‫بلى‬ ‫ًدخاج‬ ‫ٖمل‬ ٤ٍ‫ٞغ‬ ً‫يم‬ ‫ؤو‬ ‫الجماعي‬ ‫الٗمل‬ ‫ٖىض‬ ‫ؤًًا‬ ‫اإلاؿاعص‬‫في‬ ‫اإلاهُلح‬ ‫اؾخسضام‬ ‫ُذ‬ ‫حٗضص‬‫او‬‫اب‬‫غ‬ُ‫اي‬‫ؤو‬‫حُٛحر‬‫ن‬‫صو‬ ‫الىزُ٣ت‬. ‫له‬‫ًىٞغ‬ ‫ما‬ ‫ل٩ل‬ ‫صاثمت‬ ‫بداحت‬‫ٞهى‬ ،‫اإلاترحم‬ ‫ًىاحهها‬ ‫التي‬ ‫الغثِؿت‬ ‫الخدضًاث‬ ‫ؤخض‬ ‫الى٢ذ‬ ‫ألن‬ ‫ا‬‫غ‬ٓ‫وه‬ ‫وإحمالي‬ ‫وؾغٖخه‬ ‫اإلاترحم‬ ‫ؤصاء‬ ‫ٖلى‬ ‫ًىٗ٨ـ‬ ‫بالخالي‬ ‫وهظا‬ ،‫والخى٣ل‬ ‫البدث‬ ‫و٢ذ‬‫جىٞحر‬ ‫في‬ ‫اإلاؿاعص‬ ‫وحٗحن‬ ،‫الى٢ذ‬ ‫ا‬ ‫الى٢ذ‬‫الخ٩لٟت‬ ً‫م‬ ‫ً٣لل‬ ‫باإلاؿاعص‬ ‫الاؾخٗاهت‬ ‫ؤن‬ ‫٦ما‬ .‫احٗت‬‫غ‬‫واإلا‬ ‫الترحمت‬ ‫ٖملُت‬ ‫اخل‬‫غ‬‫م‬ ‫حؿخٛغ٢ه‬ ‫لظي‬ ‫الترحمت‬ ‫لٗملُت‬ ‫الضازلُت‬،‫اإلاباقغ‬ ‫العجباَها‬ ٪‫وطل‬ ،‫وججضصا‬ ‫جُىعا‬ ‫اللٛىٍت‬ ‫اإلاهاصع‬ ٕ‫ؤؾغ‬ ‫اإلاؿاعص‬ ‫حٗض‬ ٧ ‫في‬ ‫اإلاؿخدضزت‬ّ‫لأللٟا‬ ‫اٞ٣ُت‬‫جى‬ُٜ‫ن‬ ٘‫وي‬ ‫جخُلب‬‫التي‬ ‫الخُاة‬ ‫في‬‫اليكُت‬‫باملجاالث‬٫‫مجا‬ ‫ل‬. ‫جسههُت‬ ‫ن‬‫ج٨ى‬ ‫و٢ض‬ ،‫مٗحن‬ ٫‫مجا‬‫ؤو‬ ‫ٖلم‬ ‫في‬ ‫اإلاخضاولت‬ ّ‫وألالٟا‬ ‫اإلاهُلخاث‬ ٫‫جدىاو‬ ‫ٖامت‬ ‫اإلاؿاعص‬ ‫ن‬‫ج٨ى‬ ‫٢ض‬ ‫ٖلى‬‫ج٣خهغ‬ ‫خحن‬ ‫جسههُت‬‫ؤ٦ثر‬ ‫مغخلت‬ ‫بلى‬ ‫جظهب‬ ‫و٢ض‬ ،٘‫ؤوؾ‬ ٫‫مجا‬ ً‫م‬ ‫حؼء‬‫ؤو‬ ‫مدضص‬ ‫ٖلم‬ ً‫م‬ ‫ا‬َٖ‫ٞغ‬ ٫‫جدىاو‬ ‫ٚحرها‬ ‫ن‬‫صو‬ ‫بُٗنها‬‫وزُ٣ت‬ ‫في‬ ‫اإلاهُلخاث‬ ٫‫جىاو‬.‫اإلاؿاعص‬ ٠ُ‫جهي‬ ًٖ ‫ؤما‬‫ج٣ىم‬‫مؿاع‬‫بما‬‫ؤجها‬ ‫هجض‬ ‫مدخىاها‬ ٤ٞ‫و‬ ‫ول٨ىه‬ ‫والا٢خًاب‬‫باالزخهاع‬‫ًمخاػ‬ ٕ‫الىى‬ ‫وهظا‬ ،‫بليها‬ ٫‫اإلاى٣ى‬ ‫باللٛت‬ ‫م٣ابله‬‫وط٦غ‬‫الخٗبحر‬‫ؤو‬ ‫اإلاهُلح‬‫ط٦غ‬ ‫ٖلى‬ ًٖ ‫البدث‬ ‫بلى‬ ‫اإلاترحم‬‫ًُُٞغ‬ ،‫الخٗبحر‬‫ؤو‬ ‫اإلاهُلح‬ ‫مٗجى‬ ‫ٞهم‬ ‫ٖلى‬ ‫اإلاترحم‬ ‫حٗحن‬ ‫قاعخت‬ ‫مٗلىماث‬‫ًىٞغ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫للمهُلخاث‬ ‫وقغح‬ ‫مٗجى‬‫ٞاثضة‬ ‫وٍ٣ضم‬ ،‫اإلاحزة‬ ‫هظه‬ "‫الكاعخت‬ ‫"اإلاؿاعص‬‫وهى‬ ‫الثاوي‬ ٕ‫الىى‬‫ًىٞغ‬ ‫بِىما‬ ،‫إلاترحمت‬ .‫للمترحم‬ ‫والخث٣ُٟي‬ ‫اإلاٗغفي‬‫ي‬‫املخخى‬ ً‫م‬‫اإلاؼٍض‬ ٠ًُ‫وج‬،‫ؤ٦بر‬
  5. 5. 5 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫وحقائق‬ ‫أرقام‬* ٫‫ألاَٟا‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬ ‫ٞةن‬ ٪‫طل‬ ٘‫وم‬ ،‫الُٟل‬ ١‫خ٣ى‬ ‫اجٟا٢ُت‬ ‫في‬ ‫ٖلُه‬ ‫مىهىم‬ ٠‫الٗى‬ ً‫م‬ ‫الخماًت‬ ‫في‬ ٫‫ألاَٟا‬ ٤‫خ‬ ‫بن‬ َ‫ملُاع‬ً‫م‬ ‫واخض‬ ‫َٟل‬ ‫وٍمىث‬ ‫ٖام؛‬ ‫٧ل‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫ؤو‬ ‫البضوي‬ ‫ؤو‬ ‫الٗاَٟي‬ ٠‫الٗى‬ ً‫م‬ ٕ‫هى‬ ‫بلى‬ ‫ن‬‫ًخٗغيى‬ ‫ٟل‬ ‫يض‬ ‫ًدضر‬ ‫ٞ٣ض‬.‫للخٗلُم‬‫ؤو‬‫للُب٣ت‬‫ؤو‬ ‫للث٣اٞت‬ ‫خضوصا‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬ ٝ‫ٌٗغ‬‫ال‬ .٤‫ص٢اث‬ ‫زمـ‬ ‫٧ل‬ ٠‫الٗى‬ ‫٢ل‬‫مهضع‬ ‫ؤًًا‬‫هى‬ ‫ألا٢غان‬ ‫بحن‬ ٠‫الٗى‬ ‫بن‬ .٫‫اإلاجز‬ ‫وفي‬ ،‫اإلاضاعؽ‬ ‫في‬ ،‫اإلااؾؿاث‬ ‫في‬ ٫‫ألاَٟا‬‫جؼاًض‬‫هى‬ ٪‫و٦ظل‬ ،٤ ًً‫ؤ‬ ‫ن‬‫ٌٗغٞى‬‫وال‬ ،ٝ‫وزى‬ ‫ووخضة‬ ‫ٖؼلت‬ ‫في‬ ٠‫للٗى‬ ‫ن‬‫اإلاٗغيى‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫ٌِٗل‬ ‫خُث‬ .‫ؤلاهترهذ‬ ‫قب٨ت‬‫ٖبر‬‫الخىمغ‬ ‫ؤو‬ ‫ٞ٣غهم‬ ‫ؤو‬ ‫بٖا٢تهم‬ ‫ؤو‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫حيـ‬ ‫ًؼٍض‬ ‫٢ض‬ .‫ا‬ً‫٢غٍب‬ ‫الجاوي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫ٖىضما‬ ‫زانت‬ ،‫للمؿاٖضة‬ ‫ن‬‫ًخىحهى‬ ‫ألانٛغ‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫خُث‬ ،٠‫الٗى‬‫زُغ‬ ً‫م‬ ‫الضًجي‬ ‫ؤنلهم‬‫ؤو‬ ‫حيؿُتهم‬‫٢ضعة‬ ‫ؤ٢ل‬ ‫ألجهم‬ ‫زام‬ ‫بك٩ل‬ ‫مٗغيحن‬ ‫ؾىا‬ .‫الضٖم‬‫وَلب‬‫الخدضر‬‫ٖلى‬ ‫بؿبب‬ ‫ن‬‫ًجزخى‬ ‫ؤؾغهم‬ ‫مىٟهلحن‬‫ؤو‬ ‫بظوحهم‬ ‫مصخىبحن‬‫ٚحر‬ ‫منهم‬‫وال٨ثحر‬ ،٫‫ألاَٟا‬ ً‫م‬ ‫اإلاالًحن‬ ٥‫هىا‬ ٤َ‫ومىا‬ ‫مسُماث‬ ٫‫وخى‬ ‫صازل‬ ‫الخُحرة‬ ‫الاهتها٧اث‬ ً‫م‬ ‫ٖالُت‬‫ملخاَغ‬ ‫ٖغيت‬ ‫هم‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫هاالء‬ ،‫اإلاؿلح‬ ٕ‫ا‬‫ز‬‫الج‬ .‫ملجإ‬ ً‫م‬ ‫ؤزغي‬‫بؿبب‬ ًً‫اإلاكغص‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫مدىت‬ ً‫م‬ ٠ُٟ‫للخس‬ ‫اءاث‬‫غ‬‫بةح‬ ‫ال٣ُام‬ ‫الؿغٖت‬ ‫وحه‬ ‫ٖلى‬ ‫مُلىب‬ ‫وج٣ضًم‬ ‫والالحئحن‬ ًً‫اإلاكغص‬ ٫‫ألاَٟا‬ ١‫خ٣ى‬ ‫ام‬‫ر‬‫اخت‬ ‫ٖلى‬ ‫ألاًٖاء‬ ٫‫الضو‬ ‫الٗام‬ ‫ألامحن‬ ٘‫وَصج‬ ،‫اإلاؿلح‬ ٕ‫ا‬‫ز‬‫الج‬ .‫الالػمت‬‫الضٖم‬‫زضماث‬ ‫لهم‬ َّ‫٧ل‬3٠‫الٗى‬٫‫ؤٖما‬ً‫م‬ ٍ‫ٖمل‬ ‫بؿبب‬٤‫مغاه‬‫ل‬ َ ‫٣خ‬ًٌ ٤‫ص٢اث‬ ‫ٌٗخ٣ض‬7.7ً‫م‬ ‫يغوعي‬ ‫ق٩ل‬ ‫هي‬ ‫ت‬ُّ‫البضه‬ ‫الٗ٣ىبت‬ َّ‫بإن‬ ‫ن‬‫ً٣ىلى‬ ٫‫لألَٟا‬ ‫الغٖاًت‬ ‫مي‬ ِ ّ ‫٣ض‬ُ‫م‬ ً‫م‬‫ملُاع‬ .‫الخإصًب‬ ‫ًخٗغى‬30‫بحن‬ ‫ؤٖماعهم‬ ‫اوح‬‫ر‬‫جت‬ ًً‫الظ‬ ٫‫ألاَٟا‬ ً‫م‬ ٪3‫و‬0‫ؤًضي‬ ‫ٖلى‬ ٠ُ‫الٗى‬ ‫الخإصًب‬ ‫بلى‬ ‫ؾىىاث‬ .‫لهم‬ ‫الغٖاًت‬‫مي‬ ِ ّ ‫٣ض‬ُ‫م‬ ‫ٌِٗل‬07‫ال‬‫غ‬ ُ ٓ‫جد‬‫ال‬ ‫بلضان‬‫في‬ ‫الخامؿت‬ ًّ‫ؾ‬ ‫ن‬‫صو‬ ٫‫ألاَٟا‬ ً‫م‬٪.٫‫اإلاجز‬ ‫في‬ ‫ت‬ُّ‫البضه‬‫ٗ٣ىبت‬ .‫مدُُها‬ ‫في‬‫ؤو‬ ‫اإلاضعؾت‬‫في‬ ‫ألا٢غان‬ ٠‫ٖى‬ ً‫م‬ ‫الٗالم‬‫في‬‫اه٣حن‬‫غ‬‫اإلا‬ ٠‫هه‬ ‫ٌٗاوي‬ ً‫م‬ ‫ً٣غب‬ ‫ما‬ ٥‫هىا‬302‫اٖاث‬‫غ‬‫اله‬ ً‫م‬ ‫اإلاخًغعة‬ ٤َ‫واإلاىا‬ ‫البلضان‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ٌِٗكى‬ ‫َٟل‬ ‫ن‬‫ملُى‬ ‫اإلاؿلخت‬. ً‫م‬ ‫ً٣غب‬ ‫ما‬3ّ‫٧ل‬ ‫بحن‬0‫ٖام‬ ‫في‬ ‫اٖاث‬‫ز‬‫للج‬ ‫هدُجت‬ ‫خخٟهم‬ ‫ل٣ىا‬ ‫اه٣حن‬‫غ‬‫م‬3270‫٧اه‬‫في‬ ‫ن‬‫ٌِٗكى‬ ‫ىا‬ .‫ؤٞغٍ٣ُا‬ ٫‫وقما‬ ِ‫ألاوؾ‬ ١‫الكغ‬
  6. 6. 6 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ٥‫هىا‬62ُ٥‫ًتر‬ ‫ما‬‫وهى‬ ،٫‫اإلاجز‬ ‫في‬ ‫البضهُت‬ ‫الٗ٣ىبت‬ ‫اؾخسضام‬ ً ‫جماما‬‫غ‬ ُ ٓ‫جد‬ ‫حكغَٗاث‬ ‫لضحها‬ ِ٣ٞ ً ‫بلضا‬ ً‫م‬‫ؤ٦ثر‬622.‫٧املت‬ ٍ‫٢اهىهُت‬ ٍ‫خماًت‬ َ ‫ن‬‫صو‬‫الٗمغ‬ ً‫م‬‫الخامؿت‬ ًّ‫ؾ‬ ‫جدذ‬ ٍ‫َٟل‬ َ ‫ن‬‫ملُى‬ ً‫م‬ ‫ً٣غب‬ ‫ما‬ ‫ًمىث‬‫٢ض‬32‫ال‬ ‫بلىٚهم‬‫٢بل‬ ‫َٟل‬‫ن‬‫ملُى‬‫خامؿت‬-3.6‫ٖام‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ملُى‬3232.‫وخضه‬ ‫ي‬‫ال٨بر‬ ‫اء‬‫غ‬‫الصخ‬ ‫حىىب‬ ‫ؤٞغٍ٣ُا‬ ‫في‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫ن‬‫ؾُ٨ى‬72ً‫ؾ‬ ‫بلىٚهم‬ ‫٢بل‬ ‫للىٞاة‬ ‫ٖغيت‬‫ؤ٦ثر‬ ‫اث‬‫غ‬‫م‬ .ٟ٘‫اإلاغج‬‫الضزل‬‫طاث‬ ‫البلضان‬ ‫في‬ ٫‫ألاَٟا‬ ٘‫م‬‫م٣اعهت‬ ‫الخامؿت‬ ‫٧ل‬ ً‫م‬ ‫حؿٗت‬72‫اء‬‫غ‬‫الصخ‬ ‫حىىب‬ ‫ؤٞغٍ٣ُا‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ؾُِٗكى‬ ٘٢‫مض‬‫ٞ٣غ‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ٌِٗكى‬ ًً‫الظ‬ ً‫م‬ ٫‫ؤَٟا‬ .‫ي‬‫ال٨بر‬ ً‫م‬‫ؤ٦ثر‬ ‫ن‬‫ؾُ٨ى‬62‫اإلاضاعؽ‬ ‫زاعج‬ ‫الابخضاجي‬ ‫الخٗلُم‬ ً‫ؾ‬ ‫في‬ ‫َٟل‬ ‫ن‬‫ملُى‬-ًً‫الظ‬ ‫ٖضص‬ ‫هٟـ‬ ‫ج٣غٍبا‬ .‫الُىم‬ ‫اإلاضعؾت‬‫زاعج‬ ‫هم‬ ‫خىالي‬ ٥‫هىا‬302‫ٖام‬ ‫ختى‬ ً‫جؼوح‬‫َٟلت‬ )‫ملُاع‬ٕ‫ؤعبا‬‫(زالزت‬ ‫ن‬‫ملُى‬3270. ٗ‫وال‬ ‫الؿلى٦ُت‬ ‫الايُغاباث‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫ًىاحه‬ ،٠‫الٗى‬ ‫ٞيها‬‫ًىدكغ‬ ‫التي‬‫ألاؾغ‬ ‫في‬‫ؤن‬ ً٨‫ًم‬ ‫اَُٟت‬ .‫خُاتهم‬ ً‫م‬ ‫الخ٣ت‬ ‫مغخلت‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ضخُت‬ ٕ‫الى٢ى‬‫ؤو‬٠‫الٗى‬٪‫طل‬ ٝ‫ا‬‫ر‬‫ا٢ت‬ ‫بلى‬‫بهم‬ ‫جاصي‬ ‫اى‬‫غ‬‫باألم‬‫بنابتهم‬‫ومٗضالث‬ ٫‫وألاَٟا‬ ٘ ّ ‫الغي‬‫وُٞاث‬ ‫مٗضالث‬ٕ‫واعجٟا‬ ٠‫الٗى‬‫بحن‬‫ٖال٢ت‬ ٥‫هىا‬.
  7. 7. 7 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
  8. 8. 8 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫اإلاغؤة‬‫يض‬ ٠‫الٗى‬ ‫اهد‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ‫اهتها٧اث‬‫ؤ٦ثر‬ ‫ؤخض‬‫هى‬ ‫والٟخُاث‬ ‫اليؿاء‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫وجضمح‬ ‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫غ‬‫واؾخم‬ ‫كاعا‬ ‫بالًُٟدت‬ ‫وؤلاخؿاؽ‬ ‫والهمذ‬ ‫الٗ٣اب‬ ‫اوٗضام‬ ‫بؿبب‬ ‫ٖىه‬ ٜ‫مبل‬ ‫ٚحر‬ ‫مٗٓمه‬ ٫‫ا‬‫ؼ‬ً ‫ال‬ ً٨‫الُىم.ول‬ ‫ٖاإلاىا‬ .‫به‬‫املخُُت‬‫الٗاع‬ ‫وونمت‬ ‫ٖام‬ ‫اإلاخدضة‬‫لألمم‬ ‫الٗامت‬‫الجمُٗت‬ًٖ‫الهاصع‬‫اإلاغؤة‬‫يض‬ ٠‫الٗى‬‫ٖلى‬ ‫ال٣ًاء‬‫بٖالن‬ ٝ‫ٌٗغ‬7003، ‫"ؤي‬ :‫٧الخالي‬ ‫اإلاغؤة‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬،‫ٖلُه‬ ‫ًترجب‬ ‫ؤن‬ ‫ًغجح‬‫ؤو‬ ‫ٖىه‬ ‫وٍترجب‬ ‫الجيـ‬ ‫ٖهبُت‬ ‫الُه‬ ٘ٞ‫جض‬ ٠ُ‫ٖى‬ ‫ٞٗل‬ ً‫م‬ ٫‫بإٞٗا‬ ‫التهضًض‬ ٪‫طل‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫الىٟؿُت‬‫ؤو‬ ‫الجيؿُت‬‫ؤو‬ ‫الجؿماهُت‬ ‫الىاخُت‬ ً‫م‬ ‫ؾىاء‬ ‫للمغؤة‬ ‫مٗاهاة‬‫ؤو‬ ‫ؤطي‬ .‫ؤوالخانت‬ ‫الٗامت‬‫الخُاة‬ ‫في‬٪‫طل‬ ‫خضر‬ ‫ؾىاء‬ ،‫الخغٍت‬ً‫م‬ ‫الخٗؿٟي‬ ‫الخغمان‬‫ؤو‬‫ال٣ؿغ‬‫ؤو‬‫ال٣بُل‬‫هظا‬ ‫جخٗغ‬‫وا‬ ‫ى‬‫خض‬‫ة‬‫زال‬ ً‫م‬‫زت‬‫هؿا‬‫و‬ ‫ء‬‫ٞخُا‬‫ث‬٠‫للٗى‬‫ا‬‫لجؿض‬‫ا‬‫ؤو‬‫ي‬‫لجىؿي‬٫‫زال‬ً‫خُاجﻬ‬ ‫خىالي‬ ‫يذ‬ّ‫حٗغ‬70‫بحن‬ً‫ؤٖماعه‬‫اوح‬‫ر‬‫جت‬‫اه٣ت‬‫غ‬‫م‬‫ٞخاة‬‫ن‬‫ملُى‬70َ‫و‬70‫ؾىت‬.‫لالٚخهاب‬ ً‫م‬ ‫ً٣غب‬‫ما‬7ّ‫٧ل‬ ‫بحن‬3‫خمُم‬ ٪ٍ‫قغ‬‫ؤو‬ ‫ألاؾغة‬ ‫اص‬‫غ‬ٞ‫ؤ‬ ‫ؤخض‬ ِ‫ًض‬‫ٖلى‬ ‫خلذ‬ ُ ٢‫ؤلاهار‬ ‫الطخاًا‬ً‫م‬ ً‫م‬‫ؤ٦ثر‬ ‫ؤٞاصث‬7‫٧ل‬ ‫بحن‬0‫ال٣ؿغي‬ ٕ‫للجما‬ ً‫حٗغي‬ ً‫بإجه‬‫وال٩امحرون‬ ‫بىٛالصٌل‬‫في‬‫اه٣اث‬‫غ‬‫م‬ ً‫م‬‫ؤ٦ثر‬72‫في‬ ‫الكاباث‬ً‫م‬ %0ً‫ؾ‬‫٢بل‬‫ي‬ ‫حيس‬ ٠‫ٖى‬ ‫بخجاعب‬‫ؤوعوبُت‬ ‫بلضان‬70‫ؾىت‬
  9. 9. 9 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ً‫م‬‫ً٣غب‬‫ما‬‫جؼوج‬302ً‫بلىٚه‬‫٢بل‬‫الٗالم‬‫ؤهداء‬ُ٘‫حم‬ ‫في‬ ‫الُىم‬ ‫الخُاة‬ ‫٢ُض‬‫ٖلى‬ ‫وٞخاة‬ ‫امغؤة‬ ‫ن‬‫ملُى‬ ‫ٖكغة‬ ‫الثامىت‬ً‫ؾ‬ ‫وا‬ ‫خلذ‬ ُ ٢‫ؤو‬ ً‫ٖكحره‬ ‫ؤًضي‬ ‫ٖلى‬ ‫الٗالم‬ ‫ؤهداء‬ ُ٘‫حم‬ ‫في‬ ً‫خل‬ ُ ٢ ‫الالحي‬ ‫اليؿاء‬ ً‫م‬ ‫ازيخحن‬ ‫٧ل‬ ً‫م‬ ‫خضة‬ ‫ٖام‬ ‫في‬ ً‫ؤؾغه‬3273‫بحن‬ً‫م‬ ِ٣ٞ‫واخض‬ ‫٢خل‬‫بِىما‬‫؛‬32.‫ممازلت‬ٝ‫ْغو‬ ‫في‬ ً ‫عحال‬ 37‫و‬ ،‫والٟخُاث‬ ‫اليؿاء‬ً‫م‬ ‫هم‬‫الٗالم‬‫في‬‫بالبكغ‬‫الاججاع‬ ‫ضخاًا‬ ُ٘‫حم‬ ً‫م‬ ٪3‫ؤنل‬ً‫م‬0‫هاالء‬ ً‫م‬ ‫والٟخُاث‬‫اليؿاء‬‫ي‬ ‫الجيس‬٫‫لالؾخٛال‬ ً‫ًخٗغي‬ ‫وؾبب‬ ، ‫ؤلاهجاب‬ ً‫ؾ‬ ‫في‬ ‫لليؿاء‬‫والعجؼ‬ ‫للىٞاة‬ ‫حىهغي‬ ‫ؾبب‬ ‫الؿغَان‬ ‫مثل‬ ‫اإلاغؤة‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬ .‫مٗا‬‫واإلاالعٍا‬‫الؿحر‬ ‫خىاصر‬ ٘‫م‬‫م٣اعهت‬ ‫ت‬ ّ ‫ل‬ِٗ‫لل‬ ‫ًاطي‬‫ؤزُغ‬ .‫الاهخداع‬‫ؤو‬‫٧ال٣خل‬ ،‫ممُخت‬ ‫ا٢ب‬‫ٖى‬ ًٖ ‫اإلاغؤة‬ ‫يض‬ ٠‫الٗى‬‫ٌؿٟغ‬‫ؤن‬ً٨‫ًم‬ ‫ٞى‬ ،‫بناباث‬ ٠‫الٗى‬ ًٖ ‫جىجم‬ ‫ؤن‬ ً٨‫ًم‬‫دى‬03٪ٍ‫الكغ‬ ٠‫لٗى‬ ً‫ًخٗغي‬ ‫اللىاحي‬ ‫اليؿاء‬ ً‫م‬ % .٠‫الٗى‬ ‫هظا‬‫اء‬‫غ‬‫ح‬ ً‫م‬ ‫إلنابت‬ ً‫حٗغيه‬ًٖ ًٛ ّ ‫ًبل‬‫الخمُم‬  ً ‫آزاعا‬ ٠ ّ ‫جسل‬ ‫ضخمت‬ ‫ا٢خهاصًت‬‫و‬ ‫احخماُٖت‬ ٠ُ‫ج٩ال‬ ‫ض‬ّ‫ج٨ب‬ ‫بلى‬ ‫ؤة‬‫غ‬‫اإلا‬ ‫يض‬ ‫اإلاماعؽ‬ ٠‫الٗى‬ ‫ًاصي‬ .‫٢اَبت‬٘‫املجخم‬‫ٖلى‬ ‫ٖضًضة‬ ‫ال‬ ‫وٖضم‬ ‫الٗؼلت‬ ً‫م‬ ٠‫للٗى‬ ً‫حٗغي‬ ‫الالجي‬ ‫اليؿاء‬ ‫حٗاوي‬ ‫٢ض‬‫وه٣و‬‫ألاحغ‬ ‫وٞ٣ضان‬ ‫الٗمل‬ ‫ٖلى‬ ‫٣ضعة‬ .ً‫وؤَٟاله‬ ً‫بإهٟؿه‬‫الاٖخىاء‬ ً‫م‬ ً ّ ٨‫الخم‬ ‫وٖضم‬‫اإلاىخٓمت‬ ‫ألاوكُت‬ ‫في‬ ‫اإلاكاع٦ت‬
  10. 10. 10 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫بالبكغ‬‫الاججاع‬ ‫الٗمل‬ ‫ٞيها‬ ‫بما‬ ‫ٖضة‬ ‫اى‬‫غ‬ٚ‫أل‬ ٫‫والغحا‬ ٫‫وألاَٟا‬ ‫لليؿاء‬ ٫‫اؾخٛال‬ ‫حغٍمت‬ ‫هى‬ ‫باألشخام‬‫الاججاع‬ ‫ض‬‫ٖضص‬ ‫الضولُت‬‫الٗمل‬‫مىٓمت‬‫وج٣ضع‬ .‫والبٛاء‬‫ال٣ؿغي‬‫ـ‬‫ب‬‫الٗالم‬ ‫في‬ ‫ال٣ؿغي‬‫الٗمل‬ ‫خاًا‬37ً‫بم‬‫شخو‬‫ن‬‫ملُى‬ ‫ٞةن‬ ،‫بهم‬ ‫ججغ‬ ُ ‫ا‬ ًً‫الظ‬ ‫الطخاًا‬ ‫ٖضص‬ ‫اإلاٗلىم‬ ‫ٚحر‬ ً‫م‬ ‫ؤن‬ ‫خحن‬ ‫وفي‬ .‫ي‬ ‫الجيس‬ ٫‫الاؾخٛال‬ ‫ضخاًا‬ ً‫م‬ ‫ٞيهم‬ .‫الٗالم‬ ‫في‬ ‫اإلاكِىت‬‫اإلاماعؾاث‬ ‫لهظه‬ ‫ن‬‫ًخٗغيى‬ ‫البكغ‬‫مالًحن‬ ٥‫هىا‬‫ؤن‬‫خ٣ُ٣ت‬ ‫بلى‬‫حكحر‬‫اث‬‫غ‬ً‫الخ٣ض‬
  11. 11. 11 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ ‫اإلا‬ ّٝ‫حٗغ‬‫اصة‬3‫الاججاع‬ ،‫باألشخام‬ ًٍ‫اإلاخاحغ‬ ‫ومٗا٢بت‬‫بالبكغ‬‫ؤلاججاع‬ ٘‫مى‬ ٫‫عوجى٦ى‬ ً‫م‬ )‫(ؤ‬ ‫الٟ٣غة‬ ، ٘ٞ‫بضا‬ ‫بًىاءهم‬ ‫ؤو‬ ‫وجدىٍلهم‬ ‫ه٣لهم‬ ‫ؤو‬ ‫ألاشخام‬ ‫ججىُض‬ ‫يمنها‬ ً‫م‬ ‫والتي‬ ،‫املخخلٟت‬ ‫بإق٩اله‬ ‫باألشخام‬ ‫ال٣ؿغ‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬ ‫اي‬‫ؤو‬ ‫ال٣ىة‬ ‫اؾخسضام‬‫ؤو‬ ‫التهضًض‬ ٤ٍ‫َغ‬ ًٖ ‫لألشخام‬ ‫حجؼهم‬‫ؤو‬ ٫‫ؤلاؾخٛال‬ٝ‫الازخُا‬‫ؤو‬ ٜ‫مبال‬ ‫بُٖاء‬‫ؤو‬ ٠ًٗ‫ال‬ ٠٢‫ا‬‫مى‬ ٫‫اؾخٛال‬‫ؤو‬ ‫الؿلُت‬ ‫اؾخسضام‬ ‫بؾاءة‬‫ؤو‬‫اػ‬‫ز‬‫ؤلابت‬‫ؤو‬ ٕ‫الخضا‬‫ؤو‬ ٫‫الاخخُا‬‫ؤو‬ ،٫‫الاؾخٛال‬ ً‫م‬ ‫ألاصوى‬ ‫الخض‬ ‫وَكمل‬ .٫‫الاؾخٛال‬ ‫لٛغى‬ ‫آزغ‬ ‫شخو‬ ‫ٖلى‬ ‫الؿُُغة‬ ٘ٞ‫بضا‬ ‫مؼاًا‬ ‫ؤو‬ ‫مالُت‬ ‫الج‬ ٫‫الاؾخٛال‬ ٫‫ؤق٩ا‬‫وؾاثغ‬ ‫الضٖاعة‬ ‫قب٩اث‬ ‫في‬ ‫ألاشخام‬ ٫‫اؾخٛال‬‫ؤو‬ ‫والسخغة‬ ‫املجاهُت‬ ‫الٗمالت‬‫ؤو‬ ‫ي‬ ‫يس‬ ‫الجؿماوي‬ ‫ؤلاؾخسضام‬ ٝ‫بهض‬ ‫ألاشخام‬ ‫اؾخٗباص‬‫ؤو‬ ،١‫بالغ‬ ‫الكبيهت‬ ‫اإلاماعؾاث‬‫ؤو‬ ١‫الاؾتر٢ا‬‫ؤو‬ ‫٦سضم‬ ‫الٗمل‬ .‫ألاًٖاء‬ ٕ‫وهؼ‬ ً‫ٌك٩ل‬ ‫اث‬‫غ‬‫ال٣ان‬ ‫والٟخُاث‬ ‫اليؿاء‬ ‫ؤن‬ ‫اإلاخدضة‬ ‫ألامم‬ ‫ؤٖلىذ‬33‫بالبكغ‬‫الاججاع‬ ‫ضخاًا‬ ً‫م‬ ‫اإلائت‬ ‫في‬ ‫ف‬ ٪‫طل‬ ‫حاء‬ .‫الٗالم‬ ٫‫خى‬‫والجغٍمت‬ ‫اث‬‫ع‬‫باملخض‬ ‫اإلاٗجي‬ ‫اإلاخدضة‬ ‫ألامم‬ ‫إلا٨خب‬‫ج٣غٍغ‬ ‫ي‬-‫ُِٞىا‬ ‫م٣غه‬-‫ججاعة‬ ٫‫خى‬ ً‫م‬ ‫مؿخمضة‬ ‫مُُٗاث‬ ‫يىء‬ ‫في‬ ‫وؤٖض‬ ،‫الٗالمي‬ ‫الهُٗض‬ ‫ٖلى‬‫البكغ‬703‫خىالي‬‫و‬ ،‫صولت‬30‫ضخاًا‬ ً‫م‬ ‫اإلااثت‬ ‫في‬ .‫ؤلاهار‬ ً‫م‬‫هم‬‫ا٦دكاٞهم‬ ‫جم‬ًً‫الظ‬ ‫ال٣ؿغي‬‫الٗمل‬‫اى‬‫غ‬ٚ‫أل‬‫الاججاع‬ *:‫اإلاهاصع‬ ‫ألامم‬ ‫مىٓمت‬‫للُٟىلت‬ ‫اإلاخدضة‬-٠‫الُىهِؿ‬ ‫الٗاإلاُت‬‫الصخت‬‫مىٓمت‬ ‫الضولُت‬‫الٗمل‬‫مىٓمت‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫لخ٣ى‬‫الؿامُت‬‫دضة‬ ّ ‫اإلاخ‬ ‫ألامم‬ ‫ت‬ُّ‫مٟىي‬ ‫ؤة‬‫غ‬‫للم‬ ‫ؤلاهماجي‬ ‫اإلاخدضة‬‫ألامم‬ ١‫نىضو‬ )‫ؤة‬‫غ‬‫للم‬ ‫اإلاخدضة‬‫ألامم‬ ‫(هُئت‬ ‫ؤة‬‫غ‬‫اإلا‬ ‫وجم٨حن‬‫الجيؿحن‬ ‫بحن‬‫للمؿاواة‬ ‫اإلاخدضة‬‫ألامم‬ ‫هُئت‬ ٞ‫إلا٩ا‬ ‫اإلاخدضة‬‫ألامم‬ ‫م٨خب‬‫الجغٍمت‬‫و‬‫اث‬‫ع‬‫املخض‬ ‫دت‬ (‫الُٟل‬١‫خ٣ى‬ ‫اجٟا٢ُت‬7070.) ‫الُٟل‬١‫خ٣ى‬ ‫بٖالن‬-(‫اإلاخدضة‬‫لألمم‬ ‫الٗامت‬ ‫الجمُٗت‬7000.) ‫ٖام‬ ‫اإلاخدضة‬‫لألمم‬ ‫الٗامت‬ ‫الجمُٗت‬ ًٖ‫الهاصع‬ ‫ؤة‬‫غ‬‫اإلا‬‫يض‬ ٠‫الٗى‬‫ٖلى‬ ‫ال٣ًاء‬‫بٖالن‬7003
  12. 12. 12 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
  13. 13. 13 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Abuse ‫اٖخضاء‬ ‫ؤوالخٗضي‬ ‫اٚخهاب‬ ‫ؤو‬ ‫ؤنابه‬ ‫ؤو‬ ‫ؤطي‬ ‫ؤو‬ ‫بهاهت‬ ‫جىحُه‬‫الاٖخضاء‬ ‫ٖلى‬ ِ٣ٞ ‫ً٣خهغ‬ ‫وال‬ ‫شخو‬ ‫ٖلي‬ ‫حيؿُا‬ ،‫الٗاَٟي‬ ‫الاٖخضاء‬ :‫الاٖخضاء‬ ٕ‫ؤهىا‬ ً‫وم‬ ‫واللٟٓي‬ ‫والغوحي‬ ‫اإلاالي‬ ‫والاٖخضاء‬ ‫اإلاكاٖغ‬ ‫وإًظاء‬ ‫الجؿضي‬ ‫و‬ ،‫والجؿضي‬‫ا‬‫ي‬ ‫والجيس‬ ‫ي‬ ‫لىٟس‬. Abuser ‫اإلاٗخضي‬ ‫ٖل‬ ‫الؿُُغة‬ ١‫وَغ‬ ‫ال٣ىة‬ ‫اؾخسضام‬‫ؤو‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫وؾاثل‬ ‫باؾخسضام‬ ‫ً٣ىم‬ ‫الظي‬ ‫الصخو‬‫جغبُه‬‫آزغ‬ ‫شخو‬ ‫ى‬ ٖ ‫به‬.‫ٖاثلخه‬ ‫ؤٞغاص‬ً‫م‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬‫ؤن‬‫ؤو‬‫ال٢ت‬ Adoption Services ‫الخبجي‬‫زضماث‬ ‫َٟل‬‫جبجي‬‫ٖملُت‬ ‫في‬ ‫حؿاٖض‬‫التي‬‫وألاوكُت‬‫الخضماث‬ Adoptive Parent )‫ُت‬ِ‫ي‬‫مخب‬‫وؤم‬‫ي‬ ِ‫مخبج‬‫(ؤب‬‫بالخبجي‬ًٍ‫ؤبى‬ ‫و‬ /‫الخ٣ُ٣ي‬ ‫والضه‬ ‫لِـ‬ ‫ٞهى‬ ‫بالُٟل‬ ‫٢اهىهُت‬ ‫ٖال٢ت‬ ‫له‬ ‫شخو‬١‫الخ٣ى‬ ‫هٟـ‬ ‫لضًه‬ ً٨‫ول‬ ‫الخ٣ُ٣ُت‬ ‫الضجه‬ .‫الخ٣ُ٣ي‬ ‫الىالض‬ ‫ٖلي‬ ‫اإلاىُب٣ت‬ ‫والىاحباث‬ Advocate ‫غ‬ ِ‫ان‬ َ ‫ى‬ ُ‫م‬/‫ض‬ٍّ َ ‫ا‬ُ‫م‬/‫حر‬ ِ‫ه‬ َ ‫ه‬ ‫للغبذ‬ ‫هاصٞت‬‫ٚحر‬ ‫مىٓمت‬ ‫لهالح‬ ‫ٌٗمل‬ ٕ‫مخُى‬‫ؤو‬ ٝ‫مدتر‬ ‫شخو‬‫ؤو‬‫وبغهامج‬ ‫اإلاجزلي‬ ٠‫للٗى‬ ‫مىاهًت‬ ‫خ٨ىمُت‬ . ‫الكهىص‬‫خماًت‬ Affirmative Consent ‫اٞ٣ت‬‫مى‬٦‫ما‬‫ضة‬‫ي‬ ‫حيس‬ ٍ‫وكا‬‫مماعؾت‬‫ٖلى‬ ‫الغيا‬/ ‫الُىعي‬ ١‫الاجٟا‬٥‫اإلاكتر‬"‫ي‬ ‫الجيس‬ ٍ‫اليكا‬ ‫في‬ ٍ‫ا‬‫غ‬‫الاهس‬ ‫ٖلى‬٫‫ألاٞٗا‬‫ؤو‬ ّ‫باأللٟا‬ ‫ؾىاء‬ ‫اٞ٣ت‬‫اإلاى‬ ٤٣‫وجخد‬ . ‫وال‬ .‫ي‬ ‫الجيس‬ ٍ‫اليكا‬ ‫في‬ ٍ‫ا‬‫غ‬‫الاهس‬ ‫في‬ ‫بالغٚبت‬ ٤‫ًخٗل‬ ‫ُٞما‬ ‫ا‬ ً‫واضخ‬ ‫ا‬ ً ‫بطه‬ ٤‫جسل‬ ٫‫ألاٞٗا‬‫ؤو‬ ّ‫ألالٟا‬ ‫هظه‬ ‫ؤن‬ ‫َاإلاا‬ ‫اإلا٣اومت‬ ‫وٖضم‬ ‫الهمذ‬‫ٌٗض‬‫ن‬‫صو‬ ‫٧ان‬ ً‫م‬‫هى‬ ‫اٞ٣ت‬‫اإلاى‬ ‫إلاىذ‬ ‫ماهل‬‫ٚحر‬ ‫والٟغص‬ ،‫اٞ٣ت‬‫مى‬73ً‫م‬ ‫ٌٗاوي‬‫ؤو‬ ،‫ٖاما‬ .‫اٞ٣ت‬‫اإلاى‬ ‫ببضاء‬ ‫ٖلى‬ ‫الجؿضًت‬ ‫لل٣ضعة‬ ‫ٞا٢ض‬‫ؤو‬،‫حؿضًت‬ ‫اٖا٢ت‬‫ٌٗاوي‬‫ؤو‬،‫لألهلُت‬ ‫ٞا٢ض‬‫ؤو‬ ،‫الظهىُت‬ ‫الاٖا٢ت‬
  14. 14. 14 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Agent ‫و٦ُل‬ ً‫م‬‫شخو‬ًٖ ‫هُابت‬ٝ‫ًخهغ‬‫آزغ‬.‫مدله‬ ‫ًدل‬‫ؤو‬ Aggravated Sexual Assault ‫اٖخضاء‬٠ُ‫ٖى‬ ‫ي‬ ‫حيس‬ ‫اٖخضاء‬‫ي‬ ‫حيس‬‫جخٗغى‬‫ُٞه‬‫الطخُت‬‫للجغح‬‫ؤو‬‫الدكىٍه‬‫ؤو‬‫الجغح‬‫ؤو‬‫الًغب‬‫ي‬ ‫الىخص‬‫ؤو‬،‫ال٣خل‬ ‫في‬ ٕ‫الكغو‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫ٖ٣ىبت‬ ‫وجهل‬‫ي‬ ‫الجيس‬‫هي‬ ٠ُ‫الٗى‬ً‫السج‬‫مضي‬.‫الخُاة‬ Alcohol abuse ٫‫ال٨دى‬ ‫حٗاَي‬ ‫مكا٧ل‬ ‫اعه‬‫غ‬‫ؤي‬ ً‫وم‬ ،‫الٗاصة‬‫ٚحر‬ ‫ٖلي‬ ٫‫لل٨دى‬ ٍ‫اإلاٟغ‬ ‫الخٗاَي‬‫ؤو‬ ‫الجُيُت‬ ٫‫ال٨دى‬ ‫ومخالػمت‬ ‫الىالصة‬ ‫لخضًثي‬ .‫الخمل‬ ‫ؤزىاء‬٫‫ال٨دى‬ ‫ألام‬ ‫حٗاَي‬‫بؿبب‬ ‫ؤلاٖا٢ت‬ ‫خضور‬ Alcohol-Facilitated Sexual Assault ٫‫ال٨دى‬‫جإزحر‬‫جدذ‬‫ي‬ ‫الجيس‬‫الاٖخضاء‬ ٫‫ال٨دى‬ ‫قغبه‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫و٢ض‬ ٫‫ال٨دى‬‫جإزحر‬ ‫جدذ‬ ‫٦الهما‬ ‫ؤو‬ ‫الطخُت‬ ‫ؤو‬ ‫الجاوي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫ي‬ ‫حيس‬ ‫ٞٗل‬ ‫ٖلي‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ا‬ ٖ‫َى‬‫في‬ ٫‫ال٨دى‬ ‫واؾخسضام‬ ،‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫لدؿهُل‬ ‫الطخُت‬ ‫وكىة‬ ‫الجاوي‬ ‫ٌؿخسضم‬ ‫و‬ ،‫اه‬‫غ‬٦‫باإل‬ ‫ؤو‬ ‫ُا‬ ‫في‬ ‫الخٟانُل‬ ‫٧اٞت‬ ‫بُٖاء‬ ‫ٖلي‬ ‫٢اصعة‬‫وٚحر‬ ‫الخاصر‬ ًٖ ‫الظا٦غة‬ ‫جٟ٣ض‬ ‫الطخُت‬ ‫ًجٗل‬ ‫الجيؿُت‬ ‫الاٖخضاءاث‬ ‫ال٨د‬ ‫قغب‬ ‫ؤن‬ ‫خُث‬ ‫ي‬ ‫حيس‬ ‫اٖخضاء‬ ‫ٌٗض‬ ‫الثملحن‬ ‫بحن‬ ‫الجيؿُت‬ ‫الٗال٢ت‬ ‫ٞان‬ ٪‫لظل‬ ،٤ُ٣‫الخد‬‫زُغ‬‫ٖىهغ‬ ٫‫ى‬ .‫الطخُت‬ ‫زُإ‬ ٝ‫الٓغو‬ ‫هظه‬‫ْل‬‫في‬‫الاٖخضاء‬ ‫ٌٗض‬‫وال‬،‫الاٖخضاء‬ ‫حغاثم‬ ‫العج٩اب‬ Allegation of Misconduct ٥‫الؿلى‬‫ؾىء‬ ‫اصٖاء‬ ‫مٗلىماث‬‫ٚحر‬‫ما٦ضة‬‫اخخمالُت‬ ٫‫خى‬‫ؾىء‬ ٕ‫و٢ى‬٥‫الؿلى‬.‫ؾىء‬ ‫اصٖاءاث‬‫جهضع‬٥‫الؿلى‬‫ٖاصة‬‫بٗض‬٤ُ٣‫الخد‬ ‫بضاًت‬‫ن‬‫ج٨ى‬‫و‬،‫والازباث‬‫٢اهىهُت‬ ‫اءاث‬‫غ‬‫إلح‬.‫جإصًبُت‬‫ؤو‬ Alleged victim ‫ضعي‬ ُ ‫اإلا‬-‫الطخُت‬ .‫آزغ‬‫شخو‬‫ؤو‬‫بىٟؿه‬‫ؾِئت‬‫إلاٗاملت‬ ‫حٗغيه‬ ًٖ ٙ‫ؤلابال‬ ‫ًخم‬‫الظي‬‫الصخو‬‫ؤو‬‫الُٟل‬ Anonymous Source ٫‫مجهى‬‫مهضع‬ .‫هٟؿه‬ ٝ‫ٌٗغ‬ ‫ؤن‬ ‫ن‬‫بضو‬‫لالٖخضاء‬ ‫شخو‬/‫َٟل‬ ‫حٗغى‬ًٖ ٙ‫باإلبال‬‫ً٣ىم‬‫شخو‬
  15. 15. 15 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Antisocial personality disorder ‫اي‬‫اإلاٗاصًت‬ ‫الصخهُت‬‫اب‬‫غ‬ُ(‫اإلاؿتهُىت‬)٘‫للمجخم‬ ‫ؤ‬‫اٞخ٣اع‬ ٘‫للمجخم‬ ‫اإلاٗاصًت‬ ‫الصخهُت‬ ‫لضي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫و٢ض‬ .‫اهتها٦ها‬‫ؤو‬ ًٍ‫آلازغ‬ ١‫بد٣ى‬ ٝ‫٧االؾخسٟا‬ ‫قاجٗت‬ ٍ‫هما‬ ،‫الًمحر‬‫ؤو‬‫ألازالقي‬ ‫للخـ‬‫و‬،‫امُت‬‫غ‬‫بح‬ ٫‫ألٖما‬‫جاعٍش‬‫و‬.‫وٖضواوي‬ ‫اهضٞاعي‬ ٥‫وؾلى‬،‫٢اهىهُت‬‫مكا٧ل‬ Assault and battery ‫والا‬‫الخٗضي‬‫بالًغب‬‫ٖخضاء‬ ‫واضخت‬ ‫بيُت‬ )‫الجؿضي‬ ‫(الاٖخضاء‬ ‫الًغب‬‫و‬ )٠‫بالٗى‬ ‫(التهضًض‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫هما‬ ٠‫ٖى‬ ‫حغٍمتي‬ ‫بحن‬ ‫واإلاؼج‬ ٘‫الجم‬ .‫زُحرة‬ ‫حؿضًت‬ ‫بناباث‬ ‫بلي‬‫جاصي‬ ‫الكضًضة‬‫والاٖخضاءاث‬،‫ؤلانابت‬ ١‫بلخا‬‫بٛغى‬‫الطخُت‬‫لًغب‬ Assessment (of an allegation) )‫(لالصٖاء‬‫ج٣ُُم‬ ٗ‫اإلا‬ ‫اى‬‫غ‬ٗ‫اؾخ‬‫٧اه‬ ‫بطا‬ ‫ما‬‫لخدضًض‬ ‫الىاعصة‬‫لىماث‬‫هظه‬‫ذ‬‫اإلاٗلىماث‬.٤ُ٣‫الخد‬‫بلى‬‫ؤلاخالت‬ ‫حؿخضعي‬ Assistance to victim / Victim Assistance ‫الطخُت‬‫مؿاهضة‬ ‫جىٞحرها‬ ‫ًخم‬ ‫ؤزغي‬ ‫زضماث‬ ‫ؤو‬ ‫٢اهىوي‬ ‫ؤو‬ ‫ي‬ ‫هٟس‬ ‫ؤو‬ ‫َبي‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ‫بٗضة‬ ‫والضٖم‬ ‫اإلاؿاٖضة‬ ‫ج٣ضًم‬ ‫لُٟل‬‫ؤو‬ ‫للطخُت‬‫ؤو‬ ‫ي‬‫الك٨ى‬‫لهاخب‬.‫ي‬ ‫الجيس‬٫‫والاؾخٛال‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫هدُجت‬ ‫ولض‬ Attorney ‫مدامي‬ .‫٢ًُت‬‫ؤو‬ ‫خالت‬‫ؤو‬‫ؤمغ‬‫في‬‫لُمثله‬ ‫ٖلُه‬ ‫اإلاضعي‬‫ؤو‬‫اإلاتهم‬ ‫به‬ ‫وَؿخٗحن‬ ‫املخاماة‬ ‫مهىت‬‫بمؼوالت‬‫له‬ ‫اإلاؿمىح‬‫الصخو‬ Batterer )‫(الًاعب‬‫مٗخضي‬ ‫و‬ ،‫آزغ‬ ‫شخو‬ ‫ٖلى‬ ‫ال٣ىة‬‫ؤو‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫وؾاثل‬ ‫باؾخسضام‬ ‫ً٣ىم‬ ‫الظي‬ ‫الصخو‬‫اإلاٗخضي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫٢ض‬(/‫اإلاهاحم‬ .‫ٖاثلخه‬ ‫ؤٞغاص‬ً‫م‬‫ؤو‬ ‫به‬‫ٖال٢ت‬ ‫ٖلى‬‫ؤو‬‫للطخُت‬ ‫٢غٍب‬ )‫الًاعب‬ Behavior problem ‫ؾلى٦ُت‬ ‫مك٩لت‬ .‫ألازالقي‬ ‫وجُىعه‬ ‫وهمىه‬‫وحٗلُمه‬‫جيكئخه‬ ‫ٖلي‬ ‫ؾلبا‬‫ًازغ‬ ‫الظي‬٘‫املجخم‬‫ؤو‬ ‫اإلاضعؾت‬‫في‬ ‫الُٟل‬ ٥‫ؾلى‬ Bias Crime/Hate Crime ‫اهُت‬‫غ‬٨‫ال‬‫حغٍمت‬ ‫ٖم‬‫حكحر‬‫بالخدحز‬ ‫مضٞىٖت‬ ‫ؤجها‬ ‫ٖلى‬ ‫بليها‬‫ًىٓغ‬ ‫التي‬ ‫امُت‬‫غ‬‫ؤلاح‬ ٫‫ألاٖما‬ ‫بلى‬ ً ‫ىما‬‫والخمُحز‬ ‫وال٨غاهُت‬‫ؤو‬ ‫اص‬‫غ‬ٞ‫ؤ‬ ‫يض‬ ‫و‬ ،‫هم‬ ‫مجمىٖاث‬‫ؤو‬ ،‫الجؿضي‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫ٖلى‬ ‫الخىاصر‬ ‫ي‬‫جىُى‬ ‫٢ض‬‫اع‬‫غ‬‫ؤلاي‬‫ؤو‬ ،‫البلُجت‬ ‫ؤو‬ ،‫باإلامخل٩اث‬ ‫ؤو‬ ،‫ؤلاهاهاث‬‫ؤو‬‫اللُٟٓت‬ ‫ؤلاؾاءة‬‫ؤو‬،‫اإلاًاً٣ت‬‫ؤو‬ ‫الجضعان‬‫ٖلى‬ ‫ال٨خابت‬‫ع‬‫اهُت‬‫غ‬٨‫ال‬‫ؾاثل‬.
  16. 16. 16 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Biological parent ‫والض‬‫والض‬)‫(بُىلىحُا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫الىص‬‫ؤو‬‫بالخبجي‬‫ألام‬‫ؤو‬‫ألاب‬ ‫ولِـ‬ ‫الخ٣ُ٣ُت‬‫الىالضة‬‫ؤو‬‫الخ٣ُ٣ي‬ ‫الىالض‬.‫وألاب‬‫ألام‬ ‫ػوج‬‫ؤو‬ Black Hat Hacker ١‫مستر‬/ ‫ؤؾىص‬‫٢غنان‬/‫ها٦غ‬ ‫والخسغٍب‬ ‫ؤلاًظاء‬ ‫ب٣هض‬ ‫بإوكُت‬ ‫ً٣ىم‬‫الظي‬١‫املختر‬ Bullying ‫ح‬/‫جىمغ‬‫ان‬‫غ‬٢‫ألا‬ ِ‫ؿل‬ ً‫م‬ ‫ؤ٦ثر‬ ‫وهُمىت‬ ‫احخماُٖت‬ ‫ؤو‬ ‫بضهُت‬ ‫٢ىة‬ ٪‫ًمخل‬ ‫الظي‬ ‫يء‬ ‫اإلاس‬ ‫ًغج٨بها‬ ‫التي‬ ‫اإلاًاً٣اث‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬ ‫ق٩ل‬ ٝ‫هض‬ ‫ؤجها‬ ‫ٖلى‬‫الخىمغ‬ ‫ضخُت‬ ‫بلى‬‫ٌكاع‬ ‫ما‬ ً ‫ؤخُاها‬ .‫الطخُت‬‫وٍمثل‬ ،‫اإلاخ٨غعة‬ ٫‫ألاٞٗا‬‫جدضر‬‫زلال‬-‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫٢ض‬ ‫مخهىعا‬‫ؤو‬ ‫خ٣ُ٣ُا‬-‫باليؿ‬ ‫ي‬‫ال٣ى‬ ‫ان‬‫ز‬‫مح‬ ‫في‬‫مجمىٖت‬ ‫تهاحم‬ ‫ملجمىٖت‬ ‫باليؿبت‬‫ؤو‬‫ألا٦بر‬ ‫ال٣ىة‬ ‫طي‬ ‫للُٟل‬ ‫بت‬ .‫٢ىة‬ ‫منها‬ ‫ؤ٢ل‬ ‫ؤزغي‬‫ًخم‬ ‫٢ض‬‫اه‬‫غ‬٦‫ؤلا‬ ‫ؤؾالُب‬ ً‫م‬ ‫ٚحرها‬‫ؤو‬ ،‫البضوي‬ ‫والاٖخضاء‬ ‫الٟٗلي‬ ‫الخدغف‬ ٤ٍ‫َغ‬ ًٖ‫الخىمغ‬. .‫اإلاؼعج‬ًٍ‫بال٣غ‬‫الٗمل‬ً٦‫وؤما‬‫اإلاضاعؽ‬ ‫في‬ ً ‫ؤًًا‬‫الخىمغ‬‫بلى‬‫ٌكاع‬ Burnout ٥‫بجها‬ ‫حؿضًت‬ ١‫بعها‬‫خالت‬ًٖ ‫هاججت‬‫وٖ٣لُت‬‫وهٟؿُت‬.‫َىٍلت‬‫إلاضة‬‫ٖاَُٟت‬ ‫ٖال٢ت‬ ‫في‬ٍ‫جىع‬ Bystander effect ‫اإلاخٟغج‬‫جإزحر‬/‫اإلاخٟغج‬ ‫المباالة‬ ًٍ‫خايغ‬ ٥‫هىا‬ ‫٧ان‬ ‫بطا‬ ‫للطخُت‬ ‫مؿاٖضة‬ ‫ؤي‬ ‫ج٣ضًم‬ ًٖ ‫الصخو‬ ٕ‫امخىا‬ ‫بلى‬‫حكحر‬ ‫احخماُٖت‬ ‫هٟؿُت‬ ‫ْاهغة‬ ‫ؤي‬ .‫اإلاخٟغححن‬ ‫ٖضص‬ ٘‫م‬ ً ‫ٖ٨ؿُا‬ ِ‫ًغجب‬ ‫اإلاؿاٖضة‬ ٫‫اخخما‬ .ًٍ‫آزغ‬‫ه٣هذ‬ ‫٧لما‬ ،‫اإلاخٟغححن‬ ‫ٖضص‬ ‫ػاص‬ ‫٧لما‬ ‫ؤهه‬ .‫اإلاؿاٖضة‬ ‫ؤخضهم‬‫٣ضم‬ًُ ‫ؤن‬‫وؿبت‬ Bystander Intervention ‫الخضر‬ ‫ٖلى‬ ‫الكاهض‬‫جضزل‬ /‫اإلاخٟغج‬‫جضزل‬ ٘‫إلاى‬ ‫الخضزل‬،‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫الاٖخضاء‬‫ؤخض‬ ‫ًغي‬ ‫خُث‬‫اإلااعة‬‫ول٨ىه‬ ‫حيؿُا‬ ‫اٖخضاءا‬‫٢ض‬ٝ‫ٌٗغ‬‫ؤو‬‫ال‬ٝ‫ٌٗغ‬‫ماطا‬،‫ًٟٗل‬ ‫ؤو‬‫الخضزل‬‫ٖلُه‬ ‫ؤن‬‫وَٗخ٣ض‬٢‫ض‬ٝ‫ًسا‬ً‫م‬‫الخضزل‬. Campus Sexual Assault ‫الا‬‫الجامعي‬ ‫الخغم‬‫صازل‬‫ي‬ ‫الجيس‬‫ٖخضاء‬ .‫الجامٗت‬‫ؤو‬ ‫ال٩لُت‬‫مثل‬ ،‫الٗالي‬‫للخٗلُم‬ ‫ماؾؿت‬ ‫بلى‬‫جدًغ‬‫ؤو‬‫ًدًغ‬‫َالبت‬‫ؤو‬‫َالب‬‫ٖلى‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬‫الاٖخضاء‬
  17. 17. 17 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
  18. 18. 18 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Case ‫٢ًُت‬/‫خالت‬ ‫الا‬ ٕ‫بى٢ى‬ ‫ٖلم‬ ‫الظي‬‫الصخو‬ ً‫م‬ ‫والخٟاٖل‬‫الاهخمام‬ ‫جخُلب‬‫خالت‬.‫ٖخضاء‬ Case Management ‫ي‬‫الضٖى‬‫بصاعة‬ ‫اإلاتهم‬ًٖ ‫هُابت‬‫املخامي‬ ‫بها‬‫ً٣ىم‬‫التي‬ ‫ال٣اهىهُت‬‫ألامىع‬ ‫جىُٓم‬ Case Management Services ‫ال٣ًاًا‬ ‫بصاعة‬ ‫مهام‬ .‫والٗاثالث‬٫‫ألاَٟا‬ ‫اخخُاحاث‬ ‫ومخابٗه‬٤ُ‫وجيؿ‬ ‫جغجِب‬‫مهام‬ Case Management Team ‫ي‬‫الضٖى‬‫بصاعة‬ ٤ٍ‫ٞغ‬ ‫هظا‬ ‫ٌٗمل‬٫‫ٞٗا‬ ‫بك٩ل‬ ‫ٖنها‬ ٜ‫اإلابل‬ ‫الخاالث‬ ‫٧ل‬ ‫٧املت‬ ‫وإصاعة‬ ‫ٖنها‬ ٙ‫ؤلابال‬ ‫جم‬ ‫التي‬ ‫ال٣ًاًا‬ ٤ُ‫جيؿ‬ ‫ٖلي‬ ٤ٍ‫الٟغ‬ .‫ٖلُه‬ ‫واإلاضعى‬‫اإلاضعي‬‫بحن‬‫الاجهاالث‬ ُ٘‫حم‬ ٤ُ‫وجيؿ‬ Child ‫َٟلت‬/‫َٟل‬ ‫٧ل‬‫بوؿان‬‫الٗمغ‬ ً‫م‬ ‫ٖكغة‬ ‫الثامىت‬ ٜ‫ًبل‬‫لم‬‫ًخٛحر‬‫و٢ض‬ ،.‫الضولت‬ ‫ن‬‫٢اهى‬ ‫خؿب‬ ً‫الؿ‬ Child Abuse ٫‫ألاَٟا‬ ‫ٖلى‬ ‫الاٖخضاء‬/٫‫لألَٟا‬ ‫ؤلاؾاءة‬/٫‫ألاَٟا‬ ٥‫اهتها‬. ‫له‬ ‫ًخٗغى‬ ٫‫بهما‬‫ؤو‬ ،‫مٗاملت‬ ‫ؾىء‬‫ؤو‬ ،‫ي‬ ‫حيس‬‫ؤو‬ ،‫حؿضي‬ ‫اٖخضاء‬ ‫ؤي‬‫ؤو‬ ‫الُٟل‬‫ًاص‬ ‫ٞٗل‬ ‫ؤي‬ ٘‫مى‬ ‫ٖضم‬‫ي‬‫بلى‬ ‫ب‬ ‫يغع‬ ١‫بلخا‬.‫ه‬ Child Care Provider ‫الُٟل‬‫عٖاًت‬‫زضمت‬ ‫م٣ضم‬/‫حلِـ‬ /ٕ‫ا‬‫ع‬ ‫بالُٟل‬‫٢غابت‬‫نلت‬ ‫له‬ ‫ولِـ‬‫بالُٟل‬‫باالٖخىاء‬ ‫ً٣ىم‬‫الظي‬‫الصخو‬‫مثل‬.٫‫ألاَٟا‬ ‫وحلِؿاث‬‫الخًاهاث‬ Child ID ‫الُٟل‬‫هىٍت‬ ‫قهاصة‬ /‫هىٍت‬‫بالُٟل‬ ‫زانت‬‫وٍىحض‬‫ٞيها‬‫مٗلىماث‬ًٖ‫جاعٍش‬‫ألام‬ ‫واؾم‬ ‫ول٣به‬ ‫اإلاىلىص‬ ‫واؾم‬ ‫اإلاُالص‬ ‫وؾاٖت‬ .‫اإلاُالص‬ ‫وم٩ان‬‫اإلاىلىص‬‫وحيـ‬‫وألاب‬
  19. 19. 19 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Child Victim ‫الطخُت‬‫الُٟل‬ ً‫م‬ ‫ؤزغي‬ ‫ٞئاث‬ ‫الضولت‬‫حٗخبر‬ ‫ألاخُان‬ ٌٗ‫ب‬ ‫وفي‬ ٫‫بهما‬‫ؤو‬ ‫لخاصر‬ ‫حٗغى‬ ‫اهه‬ ‫الخد٣ُ٣اث‬ ‫جثبذ‬ ‫الظي‬ ‫الُٟل‬ .‫٦طخاًا‬ ٫‫ألاَٟا‬ Civil Protection Order (CPO) ‫اإلاضهُت‬ ‫الخماًت‬٤ُ‫بخُب‬‫٢ًاجي‬‫ؤمغ‬ ‫الب‬ ‫م٣ضم‬ ًٖ ‫بُٗضا‬ ‫بالب٣اء‬ ‫ٖلُه‬ ‫اإلاضعي‬ ‫ًلؼم‬ ‫املخ٨مت‬ ‫جٟغيه‬ ‫خ٨م‬‫حغم‬ ‫بإي‬ ‫ال٣ُام‬ ‫ٖضم‬ ‫ٖلُه‬ ‫وٍٟغى‬ ٙ‫ال‬ .‫الٗاثلت‬٫‫مجز‬‫مٛاصعة‬ ‫ٖلُه‬ ‫اإلاضعي‬‫ٖلى‬ ‫وٍٟغى‬‫الخًاهت‬ ‫٢ىاهحن‬ ‫ؤًًا‬ ‫الخ٨م‬‫وَكمل‬ ٙ‫البال‬‫م٣ضم‬‫ججاه‬ Closed Without A Finding ‫لىدُجت‬ ‫الخىنل‬‫ن‬‫بضو‬٤ُ٣‫الخد‬١‫بٚال‬/٠٢‫و‬ ُ‫الخال‬ ‫لألؾباب‬ ٤ُ٣‫الخد‬ ٠٢‫و‬ ‫ًخم‬ ‫و٢ض‬ ‫هدُجت‬ ‫ألي‬ ‫للخد٣ُ٣اث‬ ‫جىنل‬ ‫ٖضم‬‫الىالًت‬ ً‫م‬ ‫الٗاثلت‬ ٫‫اهخ٣ا‬ :‫ت‬ .‫املخضص‬ ‫الؼمجي‬‫اإلاىٖض‬‫في‬‫ؤزغي‬‫ج٣اعٍغ‬‫ؤي‬‫ؤو‬‫الدصخهُت‬‫الخ٣اعٍغ‬ ‫اؾخالم‬ ‫ٖضم‬‫ؤو‬٤ُ٣‫بالخد‬‫اإلاٗىُت‬‫ال٣ًاثُت‬ Closure report )٤ُ٣‫الخد‬٠٢‫و‬‫(ج٣غٍغ‬١‫ؤلاٚال‬‫ج٣غٍغ‬ ‫وزُ٣ت‬‫صازلُت‬‫ؾغٍت‬‫التي‬ ‫للخد٣ُ٣اث‬ ‫مجهؼة‬‫ال‬‫ًيخج‬‫ٖنها‬‫ـالىٓغ‬‫ب‬ ‫جىنُاث‬‫في‬‫ؤلا‬‫اءاث‬‫غ‬‫ح‬‫الخإصًبُت‬‫ؤو‬‫ؤلاصاعٍت‬ ‫ؤو‬‫وٖاصة‬ ،‫ٚحرها‬‫ما‬‫ٌؿخسضم‬‫ج٣غٍغ‬١‫ؤلاٚال‬‫ٖىضما‬ ‫في‬‫ال‬‫الاصلت‬ ‫ن‬‫ج٨ى‬‫التي‬‫جم‬٫‫الخهى‬‫ٖليها‬‫ؤزىاء‬٤ُ٣‫الخد‬ ‫ال‬‫ؤو‬،‫الاصٖاء‬ ‫في‬ ‫وعص‬‫ما‬‫إلزباث‬ ‫٧اُٞت‬ٝ‫٧ا‬ ‫ؾبب‬‫ًىحض‬.‫الخد٣ُ٣اث‬ ٫‫الؾخ٨ما‬ Coerced Sex ‫الجيـ‬‫اه‬‫غ‬٦‫باإل‬ ‫ال٣هغ‬‫ؤو‬ ‫ال٣ىة‬ ‫اؾخسضام‬.‫آلازغ‬ ٝ‫الُغ‬‫اٞ٣ت‬‫مى‬‫ن‬‫بضو‬ ‫حيؿُت‬ ‫ٖال٢ت‬ ‫إل٢امت‬ ‫ي‬ ‫الىٟس‬‫الترهُب‬‫ؤو‬ Coercion ‫اه‬‫غ‬٦‫ب‬ ‫مباقغجه‬‫ًسخاع‬‫وال‬ ،‫ًغياه‬‫ال‬ ‫ما‬‫ًٟٗل‬‫ؤن‬‫ٖلى‬ ِ‫الٛحر‬‫خمل‬‫الخٟ٨حر‬‫ٖلى‬‫آزغ‬‫شخو‬‫بحباع‬‫وهى‬‫الخُاع‬ ‫له‬ ٥‫جغ‬ ‫بطا‬ ‫مثل‬،‫اصجه‬‫ع‬‫ب‬ًٖ ‫زاعحه‬ ‫بُغٍ٣ت‬ٝ‫الخهغ‬‫ؤو‬‫بحباع‬‫الطخُت‬‫ٖلى‬‫اإلاكاع٦ت‬‫ؤو‬‫ا‬‫ل٣ُام‬‫بإوكُت‬‫ٚحر‬‫٢اهىهُت‬. Compensation Program (CVC) ‫الخٗىًٍاث‬ ‫بغهامج‬ ١‫نىضو‬‫خ٨ىمي‬‫إلاؿاٖضة‬‫الطخاًا‬‫لجغاثم‬ ‫حٗغيهم‬ ‫بٗض‬ ‫وٖاثالتهم‬ ‫لخإهليهم‬٠‫الٗى‬ً‫م‬٫‫زال‬‫جدمل‬ ‫الىٟ٣اث‬‫اإلاخٗل٣ت‬،‫بالجغٍمت‬‫بما‬‫في‬٪‫طل‬‫وٖلى‬‫ؾبُل‬٫‫اإلاثا‬‫ال‬‫الخهغ‬:٠ُ‫الخ٩ال‬‫اإلاخٗل٣ت‬‫باإلاكىعة‬‫والج‬‫ىاػة‬ ًٞ‫والض‬‫والصخت‬‫والٗ٣لُت‬ ‫الجؿضًت‬‫ي‬‫واإلاإو‬‫الُاعت‬/‫اإلاا٢ذ‬٠ُ‫والخ٩ال‬‫ألازغي‬.‫بها‬‫اإلاؿمىح‬
  20. 20. 20 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Complainant /‫اإلاضعي‬‫الكا٧ي‬ .‫ي‬ ‫حيس‬ ‫اٖخضاء‬ ‫خالت‬ ًٖ ‫ي‬‫ق٨ى‬‫ؤو‬ ٙ‫ببال‬ ‫ًخ٣ضم‬ ً‫م‬ً‫م‬ ‫الىاححن‬ ‫ؤخض‬ ‫الصخو‬ ‫هظا‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫٢ض‬‫ؤو‬ ٫‫الاؾخٛال‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬‫الاٖخضاء‬ُ‫بالخ‬‫ٖلم‬ ‫ٖلى‬‫آزغ‬ ‫شخو‬‫ؤي‬‫ؤو‬.‫إ‬ Complaint ‫ي‬‫ق٨ى‬ ‫اإلا٣ضمت‬ ‫اإلاٗلىماث‬‫واإلاٗاًحر‬ ‫ال٣ىاهحن‬ ‫مسالٟت‬‫ؤو‬ ٥‫اهتها‬‫ؤو‬١‫زغ‬ ٫‫خى‬‫ؾىاء‬،‫م٣ضمت‬ ‫٧اهذ‬ً‫م‬‫الطخُت‬‫ؤي‬‫ؤو‬ (‫آزغ‬‫شخو‬‫ي‬‫الك٨ى‬‫مهضع‬). Compulsory/ Coerced sterilization ‫ال٣ؿغي‬‫الخٗ٣ُم‬/‫ؤلاحباعي‬/‫امي‬‫ؼ‬‫ؤلال‬ ‫ب‬‫غهامج‬‫جىٟظه‬‫ؾُاؾاته‬ ‫ٖلى‬ ‫بىاء‬ ‫الخ٨ىماث‬‫ا‬٫‫ٞخداو‬‫الىاؽ‬‫بحباع‬‫ٖلى‬،‫حٗ٣ُمُت‬ ‫اخت‬‫غ‬‫لج‬ ٕ‫الخًى‬٪‫وطل‬ ‫ؾُٗا‬‫الٗغقي‬ ‫والى٣اء‬‫للخُهحر‬‫ؤو‬‫ٌٗخبرون‬ ًً‫الظ‬ ‫الؿ٩ان‬ ٠ٖ‫وجًا‬‫ج٩ازغ‬ ٘‫إلاى‬ ‫الهاصٞت‬ ‫اليؿل‬ ‫جدؿحن‬ ‫امج‬‫غ‬‫ب‬ ‫ازُت‬‫الىع‬ ‫للُٗىب‬ ‫ها٢لحن‬‫في‬ ٪‫طل‬ ٕ‫وقا‬ ،ًٍ‫الٗكغ‬ ‫ال٣غن‬ ً‫م‬ ٫‫ألاو‬ ٠‫الىه‬.‫ؤلاحباعي‬ ‫بالخٗ٣ُم‬ ٝ‫ا‬‫ر‬‫الاٖت‬ ‫جم‬ ‫ا‬‫ؤو‬‫الكامل‬‫إلانهجي‬٧‫ؤلاوؿاهُت‬ ‫يض‬ ‫وحغٍمت‬‫حماُٖت‬ ‫ةباصة‬. Confidentiality ‫الؿغٍت‬ ‫ؤن‬‫يمان‬‫اإلاٗلىماث‬‫ن‬‫ج٨ى‬)‫بًٗها‬‫ؤو‬‫(٧لها‬ًً‫الظ‬٪‫ألولئ‬ ِ٣ٞ ‫مخاخت‬‫ًغزو‬‫لهم‬.‫ٖليها‬ ٕ‫باإلَال‬ Conflict-related sexual violence ‫اٖاث‬‫ز‬‫بالج‬ِ‫اإلاغجب‬‫ي‬ ‫الجيس‬٠‫الٗى‬ ‫الجيس‬ ٠‫الٗى‬ ً‫م‬ ٍ‫ؤهما‬‫ؤو‬ ‫خىاصر‬‫ي‬-، ‫ال٣ؿغٍت‬ ‫والضٖاعة‬ ، ‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫والاؾخٗباص‬ ، ‫الاٚخهاب‬ ٪‫طل‬ ‫في‬ ‫بما‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬‫آزغ‬ ‫ق٩ل‬ ‫وؤي‬ ‫ال٣ؿغي‬ ‫والؼواج‬ ، ‫ال٣ؿغي‬ ‫والخٗ٣ُم‬ ، ‫ال٣ؿغي‬ ‫وؤلاحهاى‬ ، ‫ال٣ؿغي‬ ‫والخمل‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬ ٠‫الٗى‬‫ا‬‫مباقغة‬ ‫مغجبُت‬ ‫ن‬‫ج٨ى‬ ‫التي‬ ‫ألاوالص‬‫ؤو‬ ‫والٟخُاث‬ ٫‫والغحا‬ ‫اليؿاء‬ ‫يض‬ ‫جغج٨ب‬ ‫لتي‬‫ٚحر‬ ‫بك٩ل‬‫ؤو‬ ‫مباقغ‬.ٕ‫ا‬‫ز‬‫بج‬‫ن‬‫ج٨ى‬‫ما‬‫ٚالبا‬‫مًُهضة‬ ‫صًيُت‬‫ؤو‬‫ٖغ٢ُت‬‫ؤو‬ ‫ؾُاؾُت‬‫ؤ٢لُت‬ ‫في‬ ‫ًٖىا‬ ‫الطخُت‬. Consent ٫‫٢بى‬ /‫اٞ٣ت‬‫مى‬/‫ججاوب‬ ‫اع‬‫غ‬٢‫ما٦ض‬‫ال‬‫لبـ‬‫ُٞه‬‫بىعي‬‫ًخم‬.‫اه‬‫غ‬٦‫ب‬‫ن‬‫صو‬ ‫وَىٖا‬ )ٝ‫ا‬‫غ‬َ‫(ألا‬‫الُغٞحن‬ً‫م‬‫٧امل‬ Constructive Discharge ‫ي‬‫حبر‬ ‫حؿغٍذ‬ ‫اإلاٗاملت‬ ‫ؾىء‬ ًٖ‫ٌٗبر‬‫٢اهىوي‬‫مهُلح‬.‫ٖملهم‬ ٥‫جغ‬‫ٖلي‬ ‫إلحباعهم‬ ‫اإلاىْٟحن‬ ‫مىه‬‫ٌٗاوي‬‫الظي‬‫والاخخ٣اع‬
  21. 21. 21 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Court-appointed representative ‫املخ٨مت‬ً‫م‬ ‫اإلاٗحن‬‫اإلامثل‬ ‫لإلؾاءة‬ ‫حٗغى‬‫َٟال‬ ‫لُمثل‬ ‫املخ٨مت‬ ‫حُٗىه‬ ‫شخو‬‫آزغ‬ ‫شخو‬‫ؤو‬ ‫مدامي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫ؤن‬ ً٨‫اإلام‬ ً‫وم‬ ‫الاٖخضاء‬‫ؤو‬ .‫مخسهو‬‫ألامغ‬ ‫بىلي‬‫بلُه‬‫ٌكاع‬‫ما‬‫ٚالبا‬ Criminal accountability ‫الجىاثُت‬ ‫اإلاؿاءلت‬ ٥‫الؿلى‬ ‫ؤن‬ ‫ًىضح‬ ‫مهُلح‬‫املخٓىع‬ً٨‫ًم‬‫ؤن‬‫ن‬‫لل٣اهى‬ ‫اهتها٧ا‬ ‫ٌٗض‬‫الجىاجي‬‫وبالخالي‬،‫مجغما‬ ‫الٟاٖل‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ .‫باألمغ‬‫اإلاٗىُت‬‫املخ٨مت‬‫ؤمام‬٫‫اإلاثى‬ ‫وٖلُه‬ Cyberbullying ‫الؿُبراوي‬/‫الال٨ترووي‬‫الخىمغ‬ ‫الا‬ ‫الخدغف‬ ٕ‫ؤهىا‬ ُ٘‫حم‬ ‫ٌكمل‬ ‫ٖام‬ ‫مهُلح‬٫‫ألاَٟا‬ ‫ٖلى‬ ‫الاهترهذ‬‫ٖبر‬ ‫الال٨ترووي‬‫الخىمغ‬‫ً٣خهغ‬‫ال‬ ،‫ل٨ترووي‬ ‫الجامٗاث‬ ‫َالب‬ ‫بحن‬ ُ٘‫وَك‬ ‫والسخغٍت‬ ‫وؤلاخغاج‬ ‫والتهضًض‬ ‫الخدغف‬ ‫ٌكمل‬ ‫ؤن‬ ً٨‫وٍم‬ ‫الكباب‬ ‫لٟئت‬ ‫ًمخض‬ ‫بل‬ .‫البالٛحن‬‫ٖلى‬ ‫ٖلى‬‫جإزحر‬‫وله‬ Cyber-Mob Attacks ‫الٛىٚاجي‬ ‫الؿُبراوي‬/‫الال٨ترووي‬ ‫الهجىم‬ ‫الهجى‬ ‫ًدضر‬‫ؤلال٨ترووي‬ ‫م‬‫الٛىٚاجي‬‫ملخاولت‬ ‫ؤلاهترهذ‬ ‫ٖلى‬ ‫٦بحرة‬ ‫مجمىٖت‬ ٘‫ججم‬ ‫ٖىضما‬‫مًاً٣ت‬‫ؤو‬ ٝ‫الهض‬ ‫تهضًضه‬‫ؤو‬ ‫مًاً٣خه‬‫اػه‬‫ز‬‫ابت‬‫ؤو‬‫ؾمٗخه‬‫حكىٍه‬‫ؤو‬.‫بلُه‬ ‫ؤلاؾاءة‬‫ؤو‬ Cyberstalking ‫الاهترهذ‬‫ٖبر‬ ‫الخدغف‬ /‫اإلاالخ٣ت‬-‫الؿُبراوي‬ ‫الخدغف‬/‫اإلاالخ٣ت‬ ‫الال٨ترووي‬ ‫الخدغف‬ ٠‫ًه‬ ‫٢اهىوي‬ ‫مهُلح‬‫ؤ‬ ‫ؤلاعهاب‬ ‫ؤو‬ ‫الخدغف‬ ‫ؤو‬ ‫ؤلاًظاء‬ ‫بلى‬ ٝ‫حهض‬ ‫الظي‬ ‫اإلاؿخمغ‬‫و‬ ‫التي‬ ‫الخدغف‬ ‫ؾلى٦ُاث‬ ً‫م‬ ‫ٖضص‬ ‫ؤًًا‬ ‫وَكمل‬ .‫ؤلاعهاب‬ ‫ؤو‬ ‫الخدغف‬ ‫ؤو‬ ‫ؤلانابت‬ ‫ؤو‬ ‫ال٣خل‬ ٝ‫بهض‬ ‫الخجؿـ‬ ً‫وم‬ ،ٍ‫ؤلاخبا‬ ‫الكٗىع‬ ‫ؤو‬ ٫‫وؤلاطال‬ ٤‫وال٣ل‬ ٝ‫الخى‬ ‫ٌؿبب‬ ‫ما‬ ‫ٖاصة‬ ‫والظي‬ ‫مىخٓم‬ ‫ؤو‬ ‫مخ٨غع‬ ‫بك٩ل‬ ‫جغج٨ب‬ ‫اإلاخ٨غع‬ ٫‫ؤلاعؾا‬ ‫نىعه‬‫ٖلى‬ ٠‫زاث‬ ‫الصخو‬ ‫ًجٗل‬ ‫الترهُب‬ ‫ؤو‬ ‫بالًغع‬ ‫التهضًض‬ ً‫جخًم‬ ‫التي‬ ‫للغؾاثل‬ .‫ؾالمخه‬ Dating (Intimate Partner) Violence ‫باإلاىاٖضة‬ِ‫اإلاغجب‬ ٠‫الٗى‬ ‫الٗال٢ت‬ ٕ‫وهى‬ ‫مضة‬ ٤ٞ‫و‬ ‫وٍخدضص‬‫بالطخُت‬ ‫ججمٗه‬‫خمُمت‬‫ؤو‬ ‫امُت‬‫غ‬ٚ ‫ٖال٢ت‬ ‫في‬ ‫الصخو‬‫ًغج٨به‬٠‫الٗى‬ً‫م‬ ٕ‫هى‬ ‫ا‬‫غ‬َ‫ؤ‬‫بحن‬‫الخٟاٖل‬ ‫وَبُُٗت‬‫الٗال٢ت‬ ٝ.
  22. 22. 22 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Day Care Services ‫الُىمُت‬‫الغٖاًت‬‫زضماث‬ ٫‫زال‬ ٫‫لألَٟا‬ ‫خًاهت‬‫ؤو‬ ‫البِذ‬ ‫في‬ ‫٧اهذ‬ ‫ؾىاء‬ ،‫وال٣ىاهحن‬ ‫ال٣ىاٖض‬ ٤ٞ‫و‬‫ؤ٦ثر‬‫ؤو‬ ‫لُٟل‬ ‫ج٣ضم‬ ‫مُٟضة‬ ‫ؤوكُت‬ .‫الُىم‬ ‫في‬ ‫مدضص‬ ‫و٢ذ‬ Denigration ‫الاؾخهٛاع‬ /‫الؿمٗت‬ ‫حكىٍه‬ ٫‫بعؾا‬ ٤ٍ‫َغ‬ ًٖ ‫الاهترهذ‬ ‫ٖلى‬ ‫ما‬ ‫بصخو‬ ‫اء‬‫ؼ‬‫الاؾته‬١‫بلخا‬ ٝ‫بهض‬ ‫ٖىه‬ ‫اإلاهُىت‬ ‫الكاجٗاث‬‫ؤو‬ ٝ‫ألاونا‬‫ووكغ‬ .‫ٖال٢اجه‬‫ؤو‬ ‫بؿمٗخه‬ ‫الًغع‬ Deprivation of Necessities ‫الخُاة‬‫ؤؾاؾُاث‬ ً‫م‬ ‫الخغمان‬ ‫للُٟل‬ ‫الالػمت‬ ‫الاخخُاحاث‬‫جىٞحر‬ ‫في‬ ‫بضوعه‬ ‫ً٣ىم‬ ‫ان‬ ‫اعي‬‫غ‬‫ال‬ ‫ؤو‬ ‫ي‬ ‫الىص‬‫ً٣ضع‬ ‫ال‬ ‫خحن‬ ‫الاٖخضاء‬ ٕ‫ؤهىا‬ ً‫م‬ ٕ‫هى‬ ‫٢ضعجه‬ً‫م‬‫الغٚم‬‫ٖلي‬ ‫ؾىه‬‫خؿب‬.‫جىٞحرها‬ ‫ٖلي‬ ‫اإلااصًت‬ Discrediting Tactic /‫َغٍ٣ت‬‫الؿمٗت‬‫حكىٍه‬٪ُ‫ج٨خ‬ ‫ا‬‫٦ما‬ .‫املخا٦م‬ ‫ؤمام‬ ‫اإلاٗغويت‬ ‫ال٣ًاًا‬ ‫وفي‬ ‫الؿُاؾت‬ ‫في‬ ،٫‫اإلاثا‬ ‫ؾبُل‬ ‫ٖلى‬ ،‫قنها‬ ‫ًخم‬ ‫التي‬ ‫الصخهُت‬ ‫لهجماث‬ ،‫ٌؿخد٣ه‬‫الظي‬‫ال٣ضع‬ ‫الصخو‬‫مىذ‬ ‫ٖضم‬ ٪‫٦ظل‬ ‫الؿمٗت‬‫حكىٍه‬‫ٌٗجي‬.‫قإهه‬ً‫م‬ ‫الخ٣لُل‬‫ؤو‬ Discrimination ‫اإلاحز‬/‫الخمُحز‬ ‫ا‬‫لخمُحز‬‫مٗاملت‬ ‫ٖلى‬ ‫ال٣اثم‬‫٢هض‬ ًٖ ‫ؤخضهم‬‫جمُحز‬ ‫ٖلى‬ ‫ي‬‫جىُى‬‫ٚحره‬ ‫ن‬‫صو‬‫بؿبب‬‫(٧الخمُحز‬ ‫زانُت‬ ‫بؿبب‬ ‫ؤو‬ ،‫ؤلاٖا٢ت‬ ‫ؤو‬ ،ً‫الؿ‬ ‫ؤو‬ ،‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫الخىحه‬ ‫ؤو‬ ،‫الىَجي‬ ‫ألانل‬ ‫ؤو‬ ،‫الجيـ‬ ‫ؤو‬ ،ًً‫الض‬ ‫ؤو‬ ،‫ن‬‫اللى‬ ‫ؤو‬ ،‫الٗىهغ‬ ٘‫الىي‬‫الاحخماعي‬). Disparaging ‫اخخ٣اع‬-‫به‬‫اهت‬-‫٢ضح‬-‫طم‬ ‫والٗمغ‬ ًً‫والض‬ ‫والجيؿُت‬ ٕ‫والىى‬ ‫ن‬‫واللى‬ ١‫بالٗغ‬ ٤‫جخٗل‬ ‫والتي‬ ‫واإلاهُىت‬ ‫اإلاكِىت‬ ‫اث‬‫ع‬‫الٗبا‬ ُ٘‫حم‬ ‫ٌكمل‬ ‫مهُلح‬ ‫والٗالماث‬ ‫اث‬‫ع‬‫وؤلاقا‬ ‫اإلاغثُت‬ ‫واإلاىاص‬ ‫واإلايكىعاث‬ ‫الؿب‬ ‫حكمل‬ ‫اإلاهُلخاث‬ ‫وهظه‬ ،‫الجيؿُت‬ ٫‫واإلاُى‬ ‫وؤلاٖا٢ت‬ ‫ٚحر‬‫جمُحز‬‫اؾخسضامها‬‫وَٗض‬ ،‫اث‬‫ع‬‫والكٗا‬‫واإلاله٣اث‬.‫٢اهىوي‬ Dogpiling ‫الاهترهذ‬‫ٖبر‬ ‫الجماعي‬‫الخ٩الب/الخدغف‬ ‫ؾلى٦ُاث‬ ‫و‬ ‫وإهاهاث‬ ‫اءاث‬‫ر‬‫اٞت‬ ‫و‬ ‫وتهضًضاث‬ ‫مؼٍٟت‬ ‫ؤؾئلت‬ ‫بُغح‬ ‫الاهترهذ‬ ‫ٖلى‬ ًً‫اإلاترنض‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖت‬ ‫٢ُام‬ .‫الاهترهذ‬ ‫اؾخسضام‬‫ٖضم‬ ‫ٖلي‬ ‫بحباعها‬‫ؤو‬‫منها‬‫الىُل‬‫ؤو‬ ‫الطخُت‬‫اج‬‫غ‬‫بخ‬‫زاللها‬ ً‫م‬‫مداولحن‬‫ؤزغي‬
  23. 23. 23 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
  24. 24. 24 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Domestic Violence ‫ألاؾغي‬ ٠‫الٗى‬-/‫الؼوحُت‬ ‫(ؤلاؾاءة‬‫ألاؾغٍت‬) ‫ؤو‬ ‫الؼوحُت‬ ‫الٗال٢ت‬ ‫في‬ ‫الكغٍ٨حن‬ ‫٦ال‬‫ؤو‬ ‫ؤخض‬ ‫٢بل‬ ً‫م‬ ‫الهاصعة‬ ‫اإلاؿِئت‬ ‫الخهغٞاث‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬ ‫ق٩ل‬‫ألاؾغٍت‬. ‫ؤو‬ .)‫وٚحرها‬ ‫باألقُاء‬ ‫والغمي‬ .ٟ٘‫واله‬ ،ٌٗ‫وال‬ ،‫والغ٧ل‬ ،‫(٧الًغب‬ ‫الجؿضي‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫منها‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ‫ٖضة‬ ‫وله‬ ‫ال‬ ‫التهضًض‬،‫الٗاَٟي‬ ‫الاٖخضاء‬‫ؤو‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫٧االٖخضاء‬ ‫ي‬ ‫ىٟس‬‫ؤو‬‫اإلاالخ٣ت‬‫ؤو‬ ،٠ٍ‫الخسى‬‫ؤو‬ ‫الاؾدبضاص‬‫ؤو‬ ‫الؿُُغة‬ ‫خاالث‬ ‫ألاؾغي‬ ٠‫الٗى‬ ‫ًهاخب‬ ‫و٢ض‬ ،‫الا٢خهاصي‬ ‫الخغمان‬‫ؤو‬ ،٫‫٧اإلهما‬ ‫الخٟي‬ ‫الؿلبي‬ ‫الاٖخضاء‬‫ؤو‬ .‫واإلاُاعصة‬ ‫ؤلاؾ‬ ‫ٖلى‬ ‫ألاؾغي‬ ٠‫الٗى‬‫ً٣خهغ‬ ‫ال‬ .‫الٗ٣لُت‬ ‫اى‬‫غ‬‫وألام‬ ٫‫ال٨دى‬ ‫٧ةصمان‬ ‫مغيُت‬‫بل‬ ‫الٓاهغة‬ ‫الجؿضًت‬ ‫اءاث‬ ‫ؤو‬ ‫ال٣اهىوي‬‫ٚحر‬ ‫الخبـ‬‫ؤو‬ ٝ‫الازخُا‬‫ؤو‬ ‫ؤلاحغام‬ ‫ٖلى‬ ‫ؤلا٦غاه‬‫ؤو‬‫للخُغ‬ ٌٍ‫٧الخٗغ‬ ‫ؤزغي‬ ‫ا‬ ً‫ؤمىع‬ ‫لِكمل‬ ‫ًخٗضاها‬ .‫واإلاًاً٣ت‬ ‫اإلاالخ٣ت‬‫ؤو‬‫الدؿلل‬ Doxing ‫شخهُت‬‫مٗلىماث‬ ‫اؾخ٣اء‬ ‫الخاؾىب‬ ‫مسترقي‬ ‫بحن‬ ٝ‫مٗغو‬ ،‫اهخ٣امي‬ ٪ُ‫ج٨خ‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلاٗلىماث‬ ٘‫حم‬ ‫في‬ ‫ٌؿخسضم‬‫اإلايكىعة‬ ‫الخؿاؾت‬ ٤‫لىزاث‬ ‫اإلااؾؿاث‬‫ؤو‬ ‫باألشخام‬٤‫جخٗل‬‫التي‬ ‫الاهترهذ‬ ‫قب٨ت‬‫ٖلى‬. Drug-Facilitated Sexual Assault ‫اث‬‫ع‬‫املخض‬‫جإزحر‬‫جدذ‬‫ي‬ ‫حيس‬ ‫اٖخضاء‬ ‫ن‬‫بضو‬ ‫الضواء‬ ً‫م‬ ‫اثضة‬‫ػ‬ ‫حغٖه‬‫جإزحر‬ ‫جدذ‬ ‫٦الهما‬ ‫ؤو‬ ‫الطخُت‬‫ؤو‬ ‫الجاوي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫خُث‬ ‫ي‬ ‫حيس‬ ‫ٞٗل‬ ‫ٖلي‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ب‬ ‫و٢ض‬ ‫اث‬‫ع‬‫مسض‬‫ؤو‬ ‫َبُت‬ ‫ونٟت‬‫اث‬‫ع‬‫املخض‬ ً‫م‬ ‫ؤهىاٖا‬ ‫الجاوي‬ ‫ٌؿخسضم‬‫و‬ ،‫اه‬‫غ‬٦‫باإل‬‫ؤو‬ ‫َىُٖا‬‫املخضع‬ ‫حٗاَي‬ ‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫ٌٗض‬ ‫وال‬ ،٤ُ٣‫الخد‬ ‫في‬ ‫الخٟانُل‬ ‫٧اٞت‬ ‫بُٖاء‬ ‫ٖلي‬ ‫٢اصعة‬‫وٚحر‬ ‫الخاصر‬ ًٖ ‫الظا٦غة‬ ‫جٟ٣ض‬ ‫الطخُت‬ ‫ججٗل‬ .‫الطخُت‬‫زُإ‬ ٝ‫الٓغو‬‫هظه‬‫ْل‬‫في‬‫الاٖخضاء‬ Economic abuse ‫ماصي‬٫‫اؾخٛال‬/‫ا٢خهاصي‬٠‫ٖى‬ ‫ؤ‬ ‫الدؿبب‬‫٢ضع‬ ‫في‬ ‫الخد٨م‬ ٤ٍ‫َغ‬ ًٖ ،‫آزغ‬ ‫شخو‬ )‫ٖلى‬ ‫ا‬ ً ‫مٗخمض‬‫(ؤو‬ ‫ا‬ًٗ‫جاب‬ ‫شخو‬ ‫حٗل‬ ‫في‬ ‫الدؿبب‬ ‫مداولت‬‫و‬ ‫الا٢خهاصًت‬ ‫وألاوكُت‬ ‫اإلاىاعص‬ ‫ٖلى‬ ‫خهىله/ها‬‫وهى‬‫في‬ ‫الؼوج‬ ‫ًخد٨م‬ ‫خُث‬ ،‫الؼوجي‬ ٠‫الٗى‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬ ‫ق٩ل‬ ٖ‫ص‬ ‫ٖلى‬ ‫الؼوحت‬ ‫٢ضعة‬ ‫ٖضم‬ ‫ٖلُه‬ ‫ًترجب‬ ‫مما‬ ،‫الا٢خهاصًت‬ ‫اإلاىاعص‬ ‫بلى‬ ٫‫الىنى‬ ‫ٖلى‬ ‫ػوحخه‬ ‫٢ضعة‬،‫ا‬ًً‫ماص‬ ‫هٟؿها‬ ‫م‬ ‫جابٗت‬ ‫ن‬‫ج٨ى‬ ‫ؤن‬ ‫بلى‬ ‫ًُغ‬ ُ ‫وج‬‫ا٢خهاصًا‬ً‫وٍخًم‬ .‫ا‬ ً ‫مجاه‬ ٫‫اإلاجز‬ ٫‫بإٖما‬ ‫ال٣ُام‬ ‫ٖلى‬ ‫ٖملها‬ ‫وٍ٣خهغ‬ ‫للمُٗل‬ ‫مىٗها‬ ٤ٍ‫َغ‬ ًٖ ،‫اإلاؿخ٣بل‬‫ؤو‬‫الخايغ‬ ‫في‬ ٫‫اإلاا‬ ‫ٖلى‬ ‫خهىلها‬ ‫بم٩اهُت‬ ً‫م‬ ‫الؼوحت‬ ‫خغمان‬ ‫الا٢خهاصي‬ ٠‫الٗى‬ .‫الٗمل‬‫ؤو‬‫الخٗلُم‬‫ٖلى‬ ٫‫الخهى‬ً‫م‬
  25. 25. 25 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Economic/Financial Abuse ‫مالي‬ ٫‫اؾخٛال‬ ٫‫ؤمىا‬ ‫ٖلى‬ ‫الؿُُغة‬‫الخهغ‬ ‫ال‬ ٫‫اإلاثا‬ ‫ؾبُل‬ ‫وٖلى‬ ‫الطخُت‬ ٕ‫وإزًا‬ ‫للؿُُغة‬ ٫‫اإلاا‬ ‫الجاوي‬ ‫ٌؿخسضم‬ ‫خحن‬ ‫ٖل‬ ‫الطخُت‬ ‫ؾلُت‬ ‫وج٣لُل‬ ٘‫واإلاى‬ ‫بالؿماح‬ ‫الخد٨م‬‫ؤو‬ ‫بطجها‬ ‫ن‬‫بضو‬ ‫الطخُت‬ ٫‫ؤمىا‬ ‫في‬ ٝ‫الخهغ‬‫ؤو‬ ‫الطخُت‬ ‫خؿا‬ ‫جهب‬‫ؤو‬ ‫الٗمل‬ ‫في‬ ‫الطخُت‬ ٤‫خ‬‫به٩اع‬‫ؤو‬ ٥‫البىى‬ ٫‫ؤمىا‬‫ٌكمل‬ ‫وهظا‬ ،‫البى٩ي‬ ‫به‬‫ٚحر‬ ‫الاؾخسضام‬‫ال‬‫٣اهىوي‬ ‫عٚبتها‬‫يض‬ ‫الؼوحت‬٫‫ما‬‫ؤو‬‫إلامخل٩اث‬. Emotional abuse ٠‫الٗى‬/‫الٗاَٟي‬‫الاٖخضاء‬‫الٗاَٟي‬ ‫ؤي‬‫ٞٗل‬‫ؤو‬٫‫بٟٚا‬‫ؤو‬ ‫بالىٟـ‬ ‫الث٣ت‬ ‫ٖلى‬ ‫ي‬ ‫ً٣ض‬‫الهىٍت‬‫ؤو‬‫جُىع‬‫الٟغص‬.‫وَكمل‬،٪‫طل‬‫ٖلى‬‫ؾبُل‬٫‫اإلاثا‬‫ال‬ ،‫الخهغ‬‫ؤو‬‫الاخخ٣اع‬‫التهضًض‬‫بٟ٣ضا‬‫ن‬‫خًاهت‬،٫‫ألاَٟا‬‫ؤو‬ ‫ألاؾغة‬ ًٖ ٫‫ا‬‫ؼ‬ٗ‫الاو‬ ًٖ ‫بحباعهم‬‫ؤو‬،‫ألانض٢اء‬‫ؤو‬ ‫التهضًض‬‫بةًظاء‬‫ؤو‬ ‫ؤ٢اعبهم‬ ‫ؤخض‬‫شخو‬‫حهخم‬،‫به‬‫ؤو‬‫ار‬‫غ‬‫اله‬‫ؤو‬‫الترهُب‬ ‫ب٩لماث‬ ٠ٍ‫الخسى‬‫ؤو‬‫اإلاؿخمغ‬ ‫الهُاح‬ .‫ٖلُه‬ ‫الؿُُغة‬‫ؤو‬ Emotional Disorder ‫الٗاَٟي‬‫اب‬‫غ‬ُ‫الاي‬ ‫مغٍدت‬ ‫ٖال٢اث‬ ًٍ‫ج٨ى‬ ‫ٖلى‬ ‫ال٣ضعة‬ ‫ٖضم‬‫خالت‬ ‫ٖلُه‬ ‫وَٛلب‬ ،‫ٖاصًت‬ ٝ‫ْغو‬ ‫في‬ ‫َبُُٗت‬ ‫بؿلى٦ُاث‬ ٝ‫والخهغ‬ .‫بها‬‫اإلاغجبُت‬ٝ‫املخاو‬‫ؤو‬‫الجؿضًت‬ ‫اى‬‫غ‬ٖ‫ألا‬ ‫لؼٍاصة‬ ٫‫ومُى‬ٍ‫وؤلاخبا‬‫بالخؼن‬‫ٖامت‬ Empathy ‫وحضاوي‬‫ج٣مو‬/‫غ‬ُٖ‫كا‬ َ ‫الد‬ ًٍ‫آلازغ‬ ٠َ‫ٖىا‬ ‫وجٟهم‬‫اإلاكاٖغ‬ ‫مكاَغة‬‫ٖلى‬ ‫وال٣ضعة‬‫وألاٞ٩ا‬ ٠َ‫والٗىا‬ ‫ألاخاؾِـ‬ ‫في‬ ‫ألاشخام‬ ‫مكاع٦ت‬‫ع‬ ٘٢‫اإلاخى‬ ٥‫للؿلى‬ ٤‫مؿب‬ ‫وٞهم‬ ٝ‫والخهغ‬. Equal Employment Opportunity Commission -EEOC ‫الٗمل‬ ‫ٞغم‬‫ج٩اٞا‬‫لجىت‬ ‫و٧الت‬‫اجداصًت‬‫في‬ ‫جإؾؿذ‬ ‫الٗمل‬ ‫م٩ان‬ ‫في‬‫الخمُحز‬ ‫يض‬ ‫اإلاضهُت‬ ١‫الخ٣ى‬ ‫٢ىاهحن‬ ‫وجٟغى‬‫جضًغ‬3‫ًىلُى‬7060 ًُ‫واقى‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫الغثِس‬ ‫م٣غها‬ ٘٣ٍ‫و‬‫ٖام‬ ‫وويٗذ‬7072‫اإلاباصت‬‫ا‬‫لخىحيهُت‬‫التي‬٥‫اهتها‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫الخدغف‬‫حٗخبر‬ ‫للماصة‬323ً‫م‬‫الباب‬٘‫الؿاب‬،‫مٗاًحر‬ ‫وبُيذ‬‫اٖخباع‬٥‫الؿلى‬‫طي‬‫الُبُٗت‬‫الجيؿُت‬‫ا‬ ً ‫جدغق‬‫ا‬ًُ‫حيؿ‬،‫وخضصث‬ ‫مؿاولُاث‬‫ناخب‬‫الٗمل‬،‫والخُىاث‬‫التي‬‫ًجب‬‫ٖلى‬‫ؤصخاب‬‫الٗمل‬‫اجساطها‬٘‫إلاى‬‫الخدغف‬‫وٍخم‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫جدضًث‬‫هظه‬‫اإلاٗاًحر‬‫بك٩ل‬.‫صوعي‬
  26. 26. 26 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Equality ‫اإلاؿاواة‬ ‫الؿُاؾُت‬ ١‫الخ٣ى‬ ُ٘‫بجم‬ ٘‫الخمخ‬‫والا٢خهاصًت‬‫والاحخماُٖت‬‫ؤو‬ ‫اللٛت‬ ‫ؤو‬ ‫ن‬‫اللى‬‫ؤو‬ ًً‫الض‬ ‫بؿبب‬‫الخمحز‬ ‫ن‬‫صو‬ ‫الجيـ‬‫الجيؿُت‬٫‫اإلاُى‬‫ؤو‬‫ي‬‫اإلاؿخى‬‫ؤو‬‫ي‬ ‫الؿُاس‬‫ؤي‬‫غ‬‫ال‬‫ؤو‬.‫الصخهُت‬ٝ‫الٓغو‬‫ؤو‬ ‫الاحخماعي‬ Evidence ‫الضلُل‬ ‫واإلاٗىى‬ ‫اإلااصًت‬ ٘‫الى٢اج‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖت‬٠‫٦ك‬ ‫في‬ ‫جُٟض‬ ‫التي‬ ‫ٍت‬‫ؤًت‬‫حغٍمت‬‫وإْهاع‬‫ٞيها‬ ‫الخ٣ُ٣ت‬‫وألاصلت‬‫الجىاثُت‬ ‫مغج٨بها‬ ٠‫و٦ك‬‫الجغٍمت‬ ٕ‫و٢ى‬ ‫جإ٦ُض‬‫في‬‫حؿخسضم‬‫ؤو‬‫مٗا‬ ‫الازىان‬.‫الخ٣ىُحن‬‫اء‬‫ر‬‫والخب‬ ‫ؤلازباث‬ ‫قهىص‬٪‫طل‬‫وَكمل‬ ‫ؤلال٨تروهُت‬ ٤‫الىزاث‬‫و‬‫حسجُالث‬ ‫والهىجُت‬‫الُٟضًى‬‫والهىع‬،‫اُٞت‬‫الٟىجىٚغ‬‫وألاصلت‬،‫البُىلىحُت‬‫مث‬‫ل‬‫الضم‬ ‫والكٗغ‬‫واإلاجي‬. Exploitative Relationship ‫اؾخٛاللُت‬ ‫ٖال٢ت‬ ‫ؤ‬،‫ا‬ًُ‫حيؿ‬ ً ‫اؾخٛالال‬ ‫حك٩ل‬‫ٖال٢ت‬‫ؤزغ‬‫بمٗجى‬‫و‬‫ؤو‬٠ٗ‫ي‬ ٘‫مىي‬ ‫اؾخسضام‬‫إلؾاءة‬ ‫مداولت‬‫ؤو‬ ‫ٞٗلُت‬‫مداولت‬ ‫ؤي‬ ‫الاحخ‬‫ؤو‬ ‫الى٣ضي‬ ‫الغبذ‬ ٤ُ٣‫جد‬ ،‫الخهغ‬‫ال‬ ٫‫اإلاثا‬ ‫ؾبُل‬ ‫ٖلى‬ ، ٪‫طل‬ ‫في‬ ‫بما‬ ، ‫الجيؿُت‬ ‫اى‬‫غ‬ٚ‫لأل‬ ، ‫ز٣ت‬‫ؤو‬ ‫ماعي‬ .‫آزغ‬‫لصخو‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬ ٫‫الاؾخٛال‬ ً‫م‬ ‫ي‬ ‫الؿُاس‬ Family ‫الٗاثلت‬ ‫والغوخُت‬ ‫اإلااصًت‬‫حىاهبه‬ ‫٧ل‬ ‫في‬‫الاحخماعي‬ ٍ‫اليكا‬‫في‬ ‫ألاؾغة‬ ‫وحؿاهم‬ ،‫والغخم‬ ‫ال٣غابت‬‫نلت‬ ‫بُنهم‬ِ‫جغب‬‫اص‬‫غ‬ٞ‫ؤ‬ ‫والا٢خهاصًت‬ ‫والٗ٣اثضًت‬. Family Planning Services ‫ألاؾغة‬ ‫جىُٓم‬‫زضماث‬ ‫و‬ ‫حٗلُمُت‬ ‫ؤوكُت‬‫لخدضًض‬ ٪‫وطل‬ ًٍ‫ال٣انغ‬ ٪‫طل‬ ‫وَكمل‬ ‫ألاٞغاص‬ ً٨‫جم‬ ‫والتي‬ ‫واحخماُٖت‬ ‫قامله‬ ‫َبُت‬ ‫عٖاًت‬ .٪‫طل‬‫بها‬‫ًخم‬‫التي‬‫الىؾاثل‬‫وازخُاع‬‫ؤزغ‬‫َٟل‬ ‫بهجاب‬ ‫بحن‬‫والٟترة‬ ‫ؤَٟالها‬‫ٖضص‬ Family Preservation Services ‫ألاؾغة‬ ‫ٖلى‬ ّ‫الخٟا‬‫زضماث‬ ‫ألا‬ ‫ومؿاٖضة‬ ‫ؤطي‬ ‫ؤي‬ ً‫م‬ ٫‫ألاَٟا‬ ‫لخماًت‬ ‫زههذ‬ ‫ؤوكُت‬٪‫طل‬ ‫وَكمل‬ ‫ألاػماث‬ ‫و٢ذ‬‫ؤو‬‫الخُغ‬ ‫خالت‬ ‫في‬ ‫ؾغة‬ .‫للمِٗكت‬ ً٦‫ؤما‬‫جغجِب‬‫ؤو‬٫‫اإلاىاػ‬ ‫في‬‫الخبجي‬ ‫صٖم‬‫ؤو‬ ‫ؤؾغهم‬ ٘‫م‬٫‫ألاَٟا‬ ‫صٖم‬
  27. 27. 27 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
  28. 28. 28 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Family Support Services ‫ألاؾغة‬ ‫صٖم‬‫زضماث‬ ‫ألاوكُت‬‫املجخمُٗت‬‫الى٢اثُت‬‫اإلاهممت‬‫خضة‬ ٠ُٟ‫لخس‬‫الخىجغ‬‫وحٗؼٍؼ‬‫ال٨ٟاءاث‬‫والؿلى٦ُاث‬‫ألابىٍت‬‫التي‬ً‫م‬ ‫قإجها‬‫ػٍاصة‬‫٢ضعة‬‫ألاؾغ‬‫ٖلى‬‫جيكئت‬‫ؤَٟالها‬،‫بىجاح‬‫وجم٨حن‬‫ألاؾغ‬ً‫م‬‫اؾخسضام‬‫مىاعص‬‫ؤزغي‬ ‫وٞغم‬‫مخاخت‬ ‫في‬،٘‫املجخم‬‫وإوكاء‬‫قب٩اث‬‫صاٖمت‬‫لخٗؼٍؼ‬‫جغبُت‬‫اث‬‫ع‬‫و٢ض‬ ٫‫ألاَٟا‬.ًً‫الىالض‬ Financial Problem ‫مالُت‬ ‫مكا٧ل‬ ‫ألاصوى‬ ‫الخض‬ ‫لخلبُت‬ ٫‫اإلاا‬‫جىٞحر‬ ‫ٖلى‬ ‫ألاؾغة‬ ‫٢ضعة‬‫ٖضم‬‫زُغ‬‫ألاؾغة‬ ‫اخخُاحاث‬ً‫م‬. Flaming ‫الاهترهذ‬ ‫ٖلى‬‫شجاع‬ ُ‫الال٨تروه‬ ‫الغؾاثل‬ ‫اؾخسضام‬ ٤ٍ‫َغ‬ ًٖ ‫الاهترهذ‬ ‫ٖلى‬ ‫مكاصة‬.‫مبخظلت‬ ‫خاصة‬ ‫لٛت‬ ٘‫م‬ ‫ت‬ Forced marriage ‫ػواج‬‫ػواج‬/‫٢ؿغي‬‫اه‬‫غ‬٦‫باإل‬ ‫له‬ ‫الُغٞحن‬ ‫٦ال‬‫ؤو‬ ‫ؤخض‬ ٌٞ‫ع‬ ً‫م‬ ‫الغٚم‬ ‫ٖلى‬ ‫ًخم‬ ‫الظي‬ ‫الؼواج‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ‫ؤخض‬‫حٗخبر‬ ،‫ألام‬ ‫مىٓمت‬‫ؤن‬ ‫اإلاخدضة‬ ‫م‬ ‫ألاٞغاص‬ ١‫خ٣ى‬ ِ‫ؤبؿ‬ ‫ٖلى‬ ‫ًخٗضي‬ ‫ألهه‬ ،‫ؤلاوؿان‬ ١‫لخ٣ى‬ ‫نغٍذ‬ ُ٥‫ها‬ ِ‫ت‬ ْ ‫ه‬ِ‫ا‬ ‫بال‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫ال٣ؿغي‬ ‫الؼواج‬ ‫واؾخ٣اللُتهم‬‫و‬ ،‫الؼوج‬ ‫ازخُاع‬ ‫في‬ ‫الخغٍت‬ ٤‫مُل‬ ‫ؤة‬‫غ‬‫للم‬ ‫ؤن‬ ‫ٖلى‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫لخ٣ى‬ ‫الٗالمي‬ ‫ؤلاٖالن‬ ‫ٍىو‬ ،‫بحباع‬ ‫ؤو‬‫٢هغ‬ ‫ن‬‫صو‬ ،‫اإلاىاؾب‬‫ٖام‬ ‫وفي‬3273‫جم‬ ،‫اٖخماص‬‫زام‬‫اع‬‫غ‬٢ ٫‫ؤو‬‫والؼواج‬ ،‫غ‬ ّ‫ه‬ ُ ٣‫ال‬ ‫ػواج‬ ‫بم٩اٞدت‬ .‫اإلاخدضة‬‫لألمم‬ ٘‫الخاب‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ‫مجلـ‬ َ‫ل‬ِ‫ب‬ َ ٢ً‫م‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫باإل‬‫والؼواج‬،‫اإلاب٨غ‬ Forced pregnancy ‫٢ؿغي‬‫خمل‬ ‫ا‬‫ٖلى‬ ‫امغؤة‬‫حباع‬،‫الخمل‬‫وهى‬‫الخىاؾلي‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ؤلا‬ ٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬ ‫ق٩ل‬ Forced prostitution ‫٢ؿغي‬‫بٛاء‬ ‫وهى‬ ،‫ي‬ ‫الجيس‬ ‫الاؾخٗباص‬ ً‫م‬ ٕ‫هى‬ً‫م‬ ‫خالت‬ ‫ؤي‬‫خاالث‬‫بحباع‬‫ي‬ ‫حيس‬ ٍ‫وكا‬ ‫في‬ ‫اإلاكاع٦ت‬ ‫ٖلى‬ ‫شخو‬‫و‬ ،‫َٗخبر‬ ٫‫زال‬ ً‫م‬ ‫الطخُت‬ ١‫لخ٣ى‬ ‫وناعر‬ ‫نغٍذ‬ ٥‫اهتها‬ ‫ألهه‬ ِ٣ٞ ‫لِـ‬ ‫ؤلاوؿان؛‬ ٤‫خ‬ ‫في‬ ‫حغٍمت‬ ‫ال٣ؿغي‬ ‫البٛاء‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ؤلا‬‫وإهما‬‫للطخُت‬ ‫الخجاعي‬ ٫‫الاؾخٛال‬ ‫بؿبب‬ ‫ؤًًا‬.‫ٚحر‬ ‫الضٖاعة‬ ‫باؾم‬ ‫ؤًًا‬ ‫ال٣ؿغي‬ ‫البٛاء‬ ٝ‫ٗغ‬ٌُ ٖ‫ص‬‫وهى‬ ،‫الُىُٖت‬.‫زالث‬ٝ‫َغ‬‫٢بل‬ً‫م‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ؤلا‬ ‫هدُجت‬‫ًدضر‬‫ي‬ ‫حيس‬ ١‫اؾتر٢ا‬‫ؤو‬ ‫اعة‬
  29. 29. 29 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Forced Sex ‫الجيـ‬ ‫ٖلى‬ ‫اه‬‫غ‬٦‫ؤلا‬ .‫آلازغ‬ ٝ‫الُغ‬‫اٞ٣ت‬‫مى‬‫ن‬‫بضو‬ ‫حيؿُت‬ ‫ٖال٢ت‬ ‫إل٢امت‬ ‫ي‬ ‫الىٟس‬‫الترهُب‬‫ؤو‬‫ال٣هغ‬‫ؤو‬ ‫ال٣ىة‬ ‫اؾخسضام‬ Foster Care ‫البضًلت‬ ‫الغٖاًت‬ ٘‫وي‬ ‫ُٞه‬ ‫ًخم‬ ‫هٓام‬‫ال٣انغ‬‫ؤو‬ ،‫حىاح‬ ‫في‬‫حما‬ ٫‫مجز‬‫عي‬‫ؤو‬ ،)...‫ؤو‬ ،‫ٖالج‬‫مغ٦ؼ‬‫ؤو‬ ،٫‫ؤَٟا‬ ‫لغٖاًت‬ ‫ؾ٨جي‬ ٘‫(مجم‬ ‫ألاؾغة‬ ‫ؤٞغاص‬ ‫ؤخض‬ ٘‫م‬‫ؤو‬ ،")‫ي(ال٨ُٟل‬ّ‫ب‬َ‫غ‬ ُ ‫اإلا‬ ‫"الىالض‬ ‫باؾم‬ ‫بلُه‬‫ٌكاع‬ ‫الضولت‬ ً‫م‬ ‫مٗخمض‬ ‫عٖاًت‬ ‫إلا٣ضم‬ ‫زام‬ ٫‫مجز‬ ،‫الاحخماُٖت‬ ‫الخضماث‬ ‫و٧الت‬‫ؤو‬ ‫الخ٨ىمت‬ ٫‫زال‬ ً‫م‬ ‫الُٟل‬ ٘‫وي‬ ‫جغجِب‬ ً ‫ٖاصة‬ ‫وٍخم‬ ،‫الضولت‬ ‫٢بل‬ ً‫م‬ ًً‫اإلاٗخمض‬ ‫٦ما‬‫الٗاثلت‬ ‫اص‬‫غ‬ٞ‫ؤ‬ ‫ؤخض‬ً‫م‬ ً٨ً ‫لم‬ ‫ما‬‫الىٟ٣اث‬ ًٖ ‫ال٨ُٟل‬ ‫الىالض‬‫ؤو‬‫الجماعي‬٫‫اإلاجز‬‫ؤو‬ ‫اإلااؾؿت‬ ٌٍ‫حٗى‬‫ًخم‬. Foster Care Services ‫البضًلت‬‫الغٖاًت‬‫زضماث‬ ‫وجى٧ل‬ ‫طوحهم‬ ًٖ ًً‫بُٗض‬ ‫ن‬‫ً٨ىهى‬ ًً‫الظ‬ ٫‫لألَٟا‬ ‫الؿاٖت‬‫مضاع‬ ‫ٖلى‬ ‫ج٣ضم‬ ‫البضًلت‬ ‫بالغٖاًت‬ ‫مخٗل٣ت‬ ‫ؤوكُت‬ ‫بلي‬‫عٖاًتهم‬‫مهمت‬.‫ؤ٢اعبهم‬ ‫ؤخض‬ Foster Parent ٕ‫عا‬/‫ي‬ ‫وص‬ ‫و‬ ‫الخ٨ىمت‬ ‫له‬ ‫حؿمذ‬‫و‬ ‫اإلاٗا٢حن‬‫ؤو‬ ٫‫ؤلاهما‬‫و‬ ‫الاٖخضاء‬ ‫ضخاًا‬‫ؤو‬ ‫لألًخام‬ ٫‫مجز‬‫جىٞحر‬ ‫في‬ ‫ال٣اهىوي‬ ٤‫الخ‬ ‫له‬ ً‫م‬ .٪‫بظل‬‫اإلاضوي‬٘‫املجخم‬‫مىٓماث‬ Gang Rape /‫حماعي‬ ‫اٚخهاب‬‫الٗهابي‬ ‫الاٚخهاب‬/‫الؼمغة‬ ‫اٚخهاب‬/ .‫الجىاة‬‫مخٗضص‬ ‫الاٚخهاب‬ ‫الظي‬ ‫الجماعي‬ ‫الاٚخهاب‬ ‫خىاصر‬‫جىدكغ‬ .‫ما‬ ‫ضخُت‬ ‫اٚخهاب‬ ‫في‬ ‫ألاٞغاص‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖت‬ ٥‫حكاع‬ ‫ٖىضما‬ ‫ًدضر‬ ‫اإلا‬ ً‫م‬ ‫ازىحن‬ ‫ًغج٨به‬ًً‫ٗخض‬‫ؤ٦ثر‬‫ؤو‬،‫ألا٢ل‬ ‫ٖلى‬.‫الاٚخهاب‬ ‫خىاصر‬ ‫في‬ ‫والطخاًا‬ًً‫اإلاٗخض‬ ‫ؤن‬‫اؾاث‬‫ع‬‫الض‬ ‫ؤْهغث‬ ٣‫م‬ ،‫الٗمل‬ ًٖ ‫ن‬‫الٗاَلى‬ ‫ٞيهم‬‫وٍ٨ثر‬ ،‫ؾىا‬‫ؤنٛغ‬ ‫الٗاصة‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ً٨ىهى‬ ‫الجماعي‬‫التي‬ ‫الاٚخهاب‬ ‫بدىاصر‬ ‫اعهت‬ ‫الاٚخهاب‬‫ؤو‬ ،‫الؼمغة‬‫اٚخهاب‬،‫الٗهابي‬ ‫باالٚخهاب‬‫ؤخُاها‬‫الجماعي‬‫الاٚخهاب‬ ‫بلى‬‫ٌكاع‬.‫واخض‬ ٍ‫حان‬ ‫ًغج٨بها‬ .‫الجىاة‬‫مخٗضص‬ Gender ٕ‫الىى‬‫الاحخماعي‬/‫الجىضع‬/‫الجىىؾت‬ ‫وٖال٢تهم‬ ‫لألٞغاص‬ ‫الاحخماعي‬ ٥‫الؿلى‬ ‫جدضص‬ ٘‫للمجخم‬ ‫الث٣اُٞت‬ ‫الهٟاث‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖه‬ٌٗ‫الب‬ ‫ببًٗهم‬ .ٌٗ‫الب‬‫بًٗهم‬‫بلي‬ ‫ًىٓغون‬٠ُ٦‫و‬‫بُنهم‬‫الخٗامل‬‫و٦ُُٟت‬‫الاحخماُٖت‬ ‫الٗال٢ت‬٪‫جل‬‫بىاء‬‫و٦ُُٟت‬
  30. 30. 30 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Gender-based Violence ‫ي‬ ‫الجيس‬‫الخمُحز‬‫ؤؾاؽ‬ ‫ٖلي‬ ٠‫الٗى‬ ‫ؤي‬ ‫ٌكمل‬‫ق٩ل‬ً‫م‬٫‫ؤق٩ا‬٠‫الٗى‬‫ٌؿخسضم‬‫وؤلاب٣اء‬ ‫الجيؿحن‬ ‫بحن‬ ‫اإلاؿاواة‬ ‫ٖضم‬ ‫مباصت‬ ‫وجغؾُش‬ ‫وصٖم‬ ٕ‫لؼع‬ ‫ٖلى‬‫الٗال٢ا‬‫ث‬‫ٚحر‬‫الؿلُت‬ ‫مدؿاوٍت‬‫بحن‬‫الجيؿحن‬.٠‫الٗى‬‫اإلاؿخسضم‬‫٧ألُت‬ٟٔ‫لخ‬ً‫ألام‬‫في‬‫ال٣ىاٖض‬ ‫والٗال٢اث‬‫بحن‬‫الجيؿحن‬‫وبٛغى‬ٕ‫زًى‬‫ؤة‬‫غ‬‫اإلا‬. Hacker ١‫مستر‬/‫٢غنان‬/‫ها٦غ‬ ‫ؤؾاؾا‬‫ها٦غ‬ ‫٧لمت‬ ‫وؤَل٣ذ‬ .‫اإلاٗلىماجُت‬ ً‫وؤم‬ ‫الخاؾىب‬ ٫‫مجا‬ ‫في‬ ‫اث‬‫ع‬‫مها‬ ً‫م‬ ً٨‫اإلاخم‬‫و‬ ‫املخخو‬ ‫الصخو‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖت‬ ‫ٖلى‬‫وٍداولى‬ ‫املخخلٟت‬ ‫ألاهٓمت‬ ‫ًخدضوا‬ ‫٧اهىا‬ ًً‫الظ‬ ‫ألاط٦ُاء‬ ‫اإلابرمجحن‬‫ن‬‫ولِـ‬ ،‫ا٢خدامها‬ ‫اتهم‬‫ع‬‫ل٣ض‬ ‫هجاخا‬‫ٌٗخبر‬ ١‫ا‬‫ر‬‫الازت‬ ‫في‬ ‫هجاخهم‬ ً٨‫ول‬ ،‫حىدت‬ ‫ختى‬‫ؤو‬ ‫حغٍمت‬ ‫اعج٩اب‬ ‫هُتهم‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ج٨ى‬ ‫ؤن‬ ‫بالًغوعة‬ ‫ن‬‫ال٣اهى‬ ‫ؤن‬‫بال‬.‫ومهاعتهم‬.‫ٞٗلهم‬‫ًجغم‬ Hacking ١‫ا‬‫ر‬‫ازت‬‫ال٨تروهُت‬‫٢غنىت‬/ ‫ازتر‬‫ؤلاهترهذ‬ ‫قب٨ت‬‫ٖبر‬ ‫الخاؾىب‬‫ألحهؼة‬١‫ا‬‫ؾغ٢ت‬٤ٍ‫َغ‬ ًٖ ‫اص‬‫غ‬ٞ‫ألا‬‫اػ‬‫ز‬‫ابت‬‫ؤو‬‫ؤلاًظاء‬‫ؤو‬ ‫الهجىم‬‫بٛغى‬‫ن‬‫وج٨ى‬ ،‫بٟحروؽ‬ ‫ؤحهؼتهم‬ ‫بنابت‬ ‫ؤو‬ ‫زهىنُتهم‬ ‫ا٢خدام‬‫و‬ ‫الصخهُت‬ ‫بُاهاتهم‬‫ؤو‬ ‫شخو‬ ‫الٗملُت‬ ‫بهظه‬ ‫وٍ٣ىم‬ ‫الخاؾىب‬ ‫امج‬‫غ‬‫ب‬ ‫في‬‫واؾٗت‬‫زبرة‬ ‫لضحهم‬ ‫ألاشخام‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖت‬. Harassment ‫الخدغف‬ ُ ‫اإلا‬،‫ًاً٣ت‬‫ال‬‫ؤو‬ً‫ًخًم‬ .‫الجؿضي‬‫ؤو‬ ‫اللٟٓي‬‫ؤو‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬‫ؤو‬ ‫ي‬ ‫الىٟس‬ ٕ‫الىى‬ ً‫م‬ ‫به‬ ‫مغخب‬‫ٚحر‬ ‫ٞٗل‬‫ؤو‬ ،‫خدغف‬ ‫ال‬ ‫اإلاًاً٣اث‬ ‫بلى‬ ‫البؿُُت‬ ‫الاهتها٧اث‬ ً‫م‬ ٫‫ألاٞٗا‬ ً‫م‬ ‫مجمىٖت‬‫خ‬ٟٔ‫الخل‬ ً‫جخًم‬ ‫ؤن‬ ً٨‫اإلام‬ ً‫م‬ ‫التي‬ ‫اصة‬ ‫ٖضة‬ ‫مىُل٣اث‬ ً‫م‬ ‫مؿِئت‬ ‫بخلمُداث‬.‫الخٟغ٢ت‬٫‫ؤق٩ا‬ ً‫م‬ ‫ق٩ل‬‫الخدغف‬‫ٌٗخبر‬ٗ‫ال‬‫ىهغٍت‬. Hateful speech ‫اهُت‬‫غ‬٨‫بال‬ ‫مٟٗمت‬‫اث‬‫ع‬‫ٖبا‬ /‫مكِىت‬‫اث‬‫ع‬‫ٖبا‬ ‫مُىله‬‫ؤو‬ ‫صًىه‬‫ؤو‬ ‫هىٍخه‬‫ؤو‬ ‫هىٖه‬‫ؤو‬ ‫ٖغ٢ه‬‫ؤو‬ ‫حيؿه‬‫ؤو‬ ‫٦هىٍخه‬ ‫الصخو‬ ً‫م‬ ‫مدضص‬ ‫حاهب‬ ‫ٖلى‬ ‫للهجىم‬ ‫وؾُلت‬ ‫ما‬ ‫وٚالبا‬ ‫بٖا٢خه‬‫ؤو‬‫الجيؿُت‬‫جإزظ‬.‫ال٨غه‬‫مكاٖغ‬‫ًدغ٦ها‬‫التي‬‫مصخهىت‬‫هجماث‬ ‫ق٩ل‬ Hateful speech and online threats ‫ال٨تروهُت‬‫وتهضًضاث‬ ‫اهُت‬‫غ‬٨‫بال‬ ‫مٟٗمت‬‫اث‬‫ع‬‫ٖبا‬ ‫اليؿبت‬ ‫ي‬‫جدخى‬‫ألا٦بر‬‫نغٍدت‬ ‫وتهضًضاث‬ ‫مكِىت‬ ‫اث‬‫ع‬‫ٖبا‬ ‫ٖلي‬ ‫الال٨تروهُت‬ ‫والهجماث‬ ‫الال٨ترووي‬ ‫الخدغف‬ ً‫م‬ ‫والبرًض‬ ‫الاحخماعي‬ ‫الخىانل‬ ‫وؾاثل‬ ‫جُبُ٣اث‬ ‫مخًمىت‬ ٘‫واؾ‬ ‫بك٩ل‬ ‫اهترهذ‬ ‫مؿخسضم‬ ‫ًيكغها‬ ‫ويمىُت‬ ُ‫والخٗل‬‫الال٨ترووي‬.‫الٟىعٍت‬‫الغؾاثل‬‫و‬‫الضعصقت‬ٝ‫وٚغ‬ ‫٣اث‬
  31. 31. 31 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Hazing ‫مٗا٦ؿاث‬-‫مًاً٣اث‬-‫حكىَل‬ ‫ٌؿبب‬ ٠٢‫مى‬ ‫ؤو‬ ‫ٞٗل‬ ‫بإي‬ ‫ال٣ُام‬‫الخغج‬‫ؤو‬‫اإلاًاً٣ت‬‫ؤو‬‫ألطي‬ ‫حماٖه‬ ‫ؤو‬ ‫ألاٞغاص‬ ‫ؤخض‬ ٌٍ‫حٗغ‬ ‫ؤو‬ ‫السخغٍت‬ ‫اإلاكاع٦ت‬ ‫في‬ ‫الٟغص‬ ‫عٚبت‬ ًٖ ‫الىٓغ‬ ٌٛ‫ب‬ ‫املجمىٖت‬ ‫في‬ ‫٢ضًم‬ ‫ؤو‬ ‫حضًضا‬ ‫ٞغصا‬ ‫٧ان‬ ‫ؾىاء‬ ‫حؿضي‬ ‫ؤو‬ ‫ٖاَٟي‬ ‫ٞا‬‫لها‬ ‫الاهًمام‬ ‫في‬ ‫ًغٚب‬ ً‫م‬ ‫وبحن‬ ‫املجمىٖت‬ ‫ؤٞغاص‬ ‫بحن‬ ‫ال٣ىة‬ ١‫ازخال‬‫ٖىهغ‬‫هى‬ ‫للمٗا٦ؿت‬ ‫ألاؾاؾُت‬ ‫لغ٦حزة‬‫ؤو‬ ‫بحن‬‫ؤًٖاء‬‫٦باع‬‫ونٛاع‬.‫املجمىٖت‬ ً‫م‬ Healing ‫حٗافي‬ ‫نضاماته‬ ً‫م‬ ‫الىاؽ‬ ‫وَكٟي‬ ‫الخاصر‬ ‫بؿبب‬ ‫الطخُت‬ ‫لها‬ ‫جخٗغى‬ ‫التي‬ ‫ألاػمت‬ ‫جسُي‬ ‫ٖملُت‬‫م‬‫مسخلٟت‬ ١‫بُغ‬ .‫مسخلٟت‬ ‫اخل‬‫غ‬‫وم‬ Hearing ٕ‫اؾخما‬‫حلؿت‬ ‫ٞيها‬ ‫ًخم‬ ‫بدُث‬ ،‫مُٗىت‬ ‫٢ًُت‬ ٘‫و٢اج‬ ‫في‬‫الىٓغ‬ ‫ًخم‬ ‫خُث‬ ‫٢اهىوي‬ ‫اء‬‫غ‬‫بح‬ٕ‫الاؾخما‬‫بلى‬،‫ي‬‫الضٖى‬ ٝ‫ؤَغا‬ ٫‫ؤ٢ىا‬ ‫الكهىص‬ ٫‫ؤ٢ىا‬‫و‬. Hostile Work Environment ‫الٗمل‬‫ؤزىاء‬‫الخدغف‬ ‫ق٩ل‬ً‫م‬٫‫ؤق٩ا‬‫الخدغف‬‫ي‬ ‫الجيس‬‫الظي‬‫ًدضر‬‫ٖىضما‬‫ن‬‫ً٨ى‬٥‫الؿلى‬‫ي‬ ‫الجيس‬‫ٚحر‬‫اإلاغخب‬‫به‬‫ا‬ ً ‫قضًض‬‫وَؿبب‬ .‫وؤلاهاهت‬ ‫بالٗضاثُت‬‫ملُئت‬‫ٖمل‬ ‫بِئت‬‫وَؿبب‬ ‫الٟغص‬‫ٖمل‬ ‫في‬٫‫م٣بى‬‫ٚحر‬ ‫جضزل‬ Human Rights ١‫خ٣ى‬‫ؤلاوؿان‬ ‫الخغٍاث‬ ٘‫م‬ ‫جخٗاعى‬ ‫التي‬ ‫وؤلاٟٚاالث‬ ٫‫ألاٖما‬ ً‫م‬ ‫والجماٖاث‬ ‫ألاٞغاص‬ ‫جدمي‬ ‫ٖاإلاُت‬ ‫٢اهىهُت‬ ‫يماهاث‬ ،‫ألاؾاؾُت‬،‫والاؾخد٣ا٢اث‬‫مخ‬ ‫ٞهي‬ .‫ؤلاوؿاهُت‬ ‫امت‬‫غ‬٨‫وال‬‫و٢ُمت‬ ‫امت‬‫غ‬٦ ‫ام‬‫ر‬‫اخت‬ ‫ٖلى‬ ‫وج٣ىم‬‫البكغ‬ ُ٘‫حم‬ ‫في‬ ‫إنلت‬ ‫وَٗؼػها‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ًٖ ‫ن‬‫ال٣اهى‬ ‫وَٗبر‬ .‫شخو‬ ‫٧ل‬،‫وٍ٨ٟلها‬‫زانت‬‫الىَىُت‬ ‫ال٣ىاهحن‬ ٫‫زال‬ ً‫م‬ ‫ن‬‫لل٣اهى‬ ‫الٗامت‬ ‫واإلاباصت‬ ‫الضولي‬ ‫الٗغفي‬ ‫ن‬‫وال٣اهى‬ ‫والضولُت‬ ‫وؤلا٢لُمُت‬ ‫الثىاثُت‬‫واإلاٗاًحر‬ ‫وال٣ىاٖض‬ ‫واإلاٗاهضاث‬ ‫مهاصع‬ ً‫م‬ ٪‫طل‬‫وٚحر‬.‫الضولي‬ ‫ن‬‫ال٣اهى‬ Human Rights Accountability ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ٫‫مجا‬‫في‬ ‫اإلاؿاءلت‬ ‫الخضابحر‬‫اإلاخسظة‬ٝ‫ا‬‫ر‬‫لالٖت‬١‫بد٣ى‬‫ؤلاوؿان‬ُ‫مؿاول‬ ‫وجدمل‬‫ت‬ٌٛ‫ب‬ ،‫ؤلاوؿان‬ ‫ٖلي‬ ‫ا٢ٗت‬‫الى‬ ‫الاهتها٧اث‬‫الىٓغ‬ ‫ٖما‬‫بطا‬٥‫الاهتها‬ ‫مغج٨ب‬ ‫٧ان‬ً‫م‬‫٢بل‬‫الخ٨ىمت‬‫وحهاث‬‫ٚحر‬‫الخابٗت‬‫للضولت‬‫ؤو‬‫ألاٞغاص‬.
  32. 32. 32 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬
  33. 33. 33 ‫والطفل‬ ‫المرأة‬ ‫ضذ‬ ‫العىف‬ ‫مصطلحاث‬ Human Rights Violation ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬ ٥‫اهتها‬ ‫وؤلاٟٚاالث‬ ٫‫ألاٞٗا‬ ‫وهي‬ .‫ؤلاوؿان‬ ١‫لخ٣ى‬ ‫والضولي‬ ‫وؤلا٢لُمي‬ ‫الىَجي‬ ‫ن‬‫ال٣اهى‬ ‫ً٨ٟلها‬ ‫التي‬ ١‫للخ٣ى‬ ‫اهتها٧اث‬ ‫ؤلاوؿان‬ ١‫خ٣ى‬‫مٗاًحر‬ًٖ ‫الىاقئت‬‫ال٣اهىهُت‬‫اماث‬‫ز‬‫الالت‬ ‫جىُٟظ‬‫ٖضم‬ ‫ٖلى‬ ‫ي‬‫جىُى‬‫التي‬ ‫الضولت‬ ‫بلى‬ ‫حٗؼي‬‫التي‬. Impersonation ‫(اله‬ ‫الاهترهذ‬ ‫ٖلى‬ ‫شخهُت‬٫‫اهخدا‬‫ا‬)‫٦غ‬ ‫الٓهىع‬‫ؤمام‬‫اهه‬ ٪‫ق‬ ‫ن‬‫صو‬ ‫ٌٗخ٣ض‬ ‫مٗه‬ ‫واإلاخٗامل‬ ‫بلُه‬‫الىاْغ‬ ‫بدُث‬ ‫شخهِخه‬ ٫‫اهخدا‬ ‫جم‬ ‫الظي‬‫بمٓهغ‬‫الٛحر‬ ‫شخهِخه‬ ٫‫اهخدا‬ ‫جم‬ ً‫م‬ ٘‫م‬ ‫ًخٗامل‬‫شخهِخه‬ ٫‫واهخدا‬ ‫الاهترهذ‬ ‫ٖلى‬ ‫ما‬ ‫شخو‬ ‫خؿاب‬ ‫ؾغ٢ت‬ ‫ٌكمل‬ ‫وهظا‬ ‫الصخو‬ ‫هظا‬‫ججٗل‬‫عؾاثل‬٫‫بعؾا‬ٝ‫بهض‬‫مما‬‫مُٗىت‬ ‫وعَت‬ ‫في‬٘٣ً‫حٗله‬‫ؤو‬‫ؾِئا‬‫ًبضو‬‫ئ‬ ‫ٌس‬‫ؾمٗخه‬ ‫بلى‬. Inappropriate Touch ‫مغٚىب‬‫ٚحر‬ ‫إلاـ‬ .‫بطهه‬ ‫ن‬‫بضو‬‫ؤزغ‬ ‫شخو‬‫حؿض‬ ‫إلاـ‬‫مداولت‬ Incapacitation ‫ألاهلُت‬ ‫ٞ٣ض‬ ‫ٞ٣ضا‬‫الخهغ‬‫ال‬ ٫‫اإلاثا‬ ‫ؾبُل‬ ‫ٖلى‬ ‫ومنها‬ ،‫صخُدت‬ ‫اث‬‫ع‬‫ا‬‫غ‬٢ ‫اجساط‬ ‫ٖلى‬ ‫والٗ٣ُلت‬ ‫البضهُت‬ ‫لل٣ضعة‬ ‫اوٗضام‬‫الىعي‬ ‫ن‬ .‫ألازغي‬ ‫ألاوصًت‬‫ؤو‬‫اث‬‫ع‬‫املخض‬‫وحٗاَي‬‫الخمغ‬ ‫قغب‬‫وخاالث‬.‫الظا٦غة‬‫وٞ٣ضان‬ ‫والىىم‬ Incest ‫املخاعم‬‫ػها‬ ‫ؤًًا‬‫وحكمل‬‫ألا٢اعب‬ ً‫م‬‫ؤخض‬‫ؤو‬ ‫ؤلازىة‬‫ؤو‬ ًً‫الىالض‬ ‫ؤخض‬‫اإلاٗخضي‬‫ن‬‫ً٨ى‬ ‫خُث‬ ‫ي‬ ‫الجيس‬‫الاٖخضاء‬ ٕ‫ؤهىا‬ً‫م‬ ٕ‫هى‬ .‫ألا٢اعب‬‫ؤو‬ ‫ألانض٢اء‬‫ؤو‬‫وألام‬‫ألاب‬ ‫ػوج‬ Indecent exposure ‫الخٗغى‬٠‫ال٨ك‬/٤‫الالث‬‫ٚحر‬ ‫ا‬‫ؤو‬ ‫الٗامت‬ ً٦‫ألاما‬ ‫في‬ ‫اإلاخٗمض‬ ٠‫ال٨ك‬ ‫بإجها‬ ٝ‫حٗغ‬ ‫التي‬ ‫لجغٍمت‬‫ؤمام‬‫اء‬‫ؼ‬‫ؤح‬‫ؤو‬ ‫لجؼء‬ ‫شخو‬ ‫حاهب‬ ً‫م‬ ‫الٗامت‬ .‫اإلاىاؾبت‬‫الؿلى٦ُاث‬ً‫م‬ ‫ٚحرها‬‫ؤو‬‫ألازال٢ُت‬‫اإلاٗاًحر‬٘‫م‬‫جدىافى‬ٝ‫ْغو‬ ‫في‬ ،‫حؿضه‬ ً‫م‬ Initial Investigation ‫مبضجي‬ /‫ؤولي‬٤ُ٣‫جد‬ .٤ُ٣‫الخد‬‫في‬‫مهمت‬ ‫الخاصر‬ ًٖ ‫مٗلىماث‬‫لضحهم‬ ‫ؤزغي‬‫بإشخام‬‫ؤو‬‫بالطخُت‬٫‫الاجها‬

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