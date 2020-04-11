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Авторы: Мартинович В.В., Мащар Н.В., 3 курс, лечебный факультет Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Доценко Э.А., а...
Актуальность. Общепризнано, что определение общего уровня IgE имеет диагностическое и прогностическое значение при аллерги...
Цель. Определить достоверно диагностический уровень IgE среди пациентов с БА и АР, учитывая показатели пациентов из контро...
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили выписки из медицинской карты стационарного пациента, предоставле...
Результаты и их обсуждение. Отмечено высокое содержание общего IgE у 86 % пациентов с бронхиальной астмой, превышающее уро...
Результаты и их обсуждение. У пациентов с наличием персистирующего аллергического ринита средние значения IgE были менее в...
0 350 700 1050 1400 0 1 2 3 4 5 1 239 284 183159130119 Результаты и их обсуждение. Рис. 3,4 - Аллергены - клещи (класс). С...
0 500 1000 1500 2000 0 1 2 3 4 5 1 842 318300270 169136 Рис. 6,7 - Аллергены - эпидермальные (класс). Содержание общего Ig...
0 150 300 450 600 0 1 2 3 4 5 495 428 364 332 186 150 Рис. 9,10 - Аллергены - грибы (класс). Содержание общего IgE у пацие...
0 1000 2000 3000 4000 0 1 2 3 4 5 3 438 874 438321242120 Рис. 12,13 - Аллергены - деревья. Содержание общего IgE у пациент...
0 125 250 375 500 0 1 2 3 4 5 408 241 223 150 109101 Рис. 15,16 - Аллергены - злаки. Содержание общего IgE у пациентов с Б...
0 500 1000 1500 2000 0 1 2 3 4 5 1 807 423400 306270 183 Рис. 18,19 - Аллергены - сложноцветные . Содержание общего IgE у ...
На графике (Рис. 21) определён достоверно диагностический уровень IgE для пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим р...
Рис. 22 Результаты и их обсуждение. На графике (Рис. 22) отражено количество пациентов имеющих моносенсибилизацию и полисе...
Рис. 23 Результаты и их обсуждение. На графике (Рис. 23) отмечено количество пациентов, у который заболевания протекают кр...
Заключение. У пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом отмечено высокое содержание IgE, значительно превыша...
Выводы. Возрастание аллергизации населения обусловило увеличение количества относительно здоровых людей, имеющих высокий у...
Благодарим за внимание!
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Определение диагностического уровня IgE у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом

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Актуальность.
Общепризнано, что определение общего уровня IgE имеет диагностическое и прогностическое значение при аллергических заболеваниях.
В основе как бронхиальной астмы (БА), так и аллергического ринита (АP) лежит IgE опосредованное воспаление слизистой дыхательных путей (ДП) в ответ на повторное воздействие причинно значимого аллергена.
Аллергическое воспаление представляет собой сложную систему сетевого взаимодействия между эффективными клетками (моноцитами, лимфоцитами, эозинофилами и др), их медиаторами, цитокинами и структурными компонентами ДП, которое и приводит к нарушению функций дыхательной системы.
Цель.
Определить достоверно диагностический уровень IgE среди пациентов с БА и АР, учитывая показатели пациентов из контрольной группы.
Выявить зависимость между уровнем общего IgE, у исследуемой группы пациентов, и этиологией заболеваний, типом чувствительности, временем года.

Published in: Health & Medicine
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Определение диагностического уровня IgE у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом

  1. 1. Авторы: Мартинович В.В., Мащар Н.В., 3 курс, лечебный факультет Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Доценко Э.А., ассистент Новикова Т.П. Определение диагностического уровня IgE у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом Кафедра пропедевтики внутренних болезней Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
  2. 2. Актуальность. Общепризнано, что определение общего уровня IgE имеет диагностическое и прогностическое значение при аллергических заболеваниях. В основе как бронхиальной астмы (БА), так и аллергического ринита (АP) лежит IgE опосредованное воспаление слизистой дыхательных путей (ДП) в ответ на повторное воздействие причинно значимого аллергена. Аллергическое воспаление представляет собой сложную систему сетевого взаимодействия между эффективными клетками (моноцитами, лимфоцитами, эозинофилами и др), их медиаторами, цитокинами и структурными компонентами ДП, которое и приводит к нарушению функций дыхательной системы.
  3. 3. Цель. Определить достоверно диагностический уровень IgE среди пациентов с БА и АР, учитывая показатели пациентов из контрольной группы. Выявить зависимость между уровнем общего IgE, у исследуемой группы пациентов, и этиологией заболеваний, типом чувствительности, временем года.
  4. 4. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили выписки из медицинской карты стационарного пациента, предоставленные УЗ 6 ГКБ г. Минска. Для системного, ретроспективного анализа были использованы данные выписок 153 пациентов (84 женщин и 69 мужчин) в возрасте от 15 до 68 лет, поступивших в лечебное учреждение в 2016-2019 годах. У всех пациентов, за исключением контрольной группы, диагностирована бронхиальная астма, либо аллергический ринит. Это позволило разделить пациентов на три группы в зависимости от диагноза. Также все исследуемые были разделены на варианты по этиологии заболевания (клещи, эпидермальные, грибы, деревья, злаки, сложноцветные), чувствительности (моносенсибилизация, полисенсибилизация) и времени года (круглогодичное, сезонное).
  5. 5. Результаты и их обсуждение. Отмечено высокое содержание общего IgE у 86 % пациентов с бронхиальной астмой, превышающее уровень здоровых почти в 10 раз: 470+-42,31 МЕ/мл и 48,6 +- 5.13 МЕ/мл соответственно, р<0,001, говоря о средних значениях. На графике приведены средние значения с учётом стандартных отклонений. 0 125 250 375 500 БА Контрольная группа АР 114 48,6 470 Рис. 1 - Средние значения содержания бщего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл.
  6. 6. Результаты и их обсуждение. У пациентов с наличием персистирующего аллергического ринита средние значения IgE были менее высокими: 114+-25,5 МЕ/мл. Анализ данных содержания общего IgE в сыворотке крови пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом показал достоверное увеличение концентраций этого показателя у пациентов, в сравнении с контрольной группой «здоровых» людей. Однако остаётся открытым вопрос: какой минимальный уровень общего IgE является диагностически значимым при бронхиальной астме и аллергическом рините? 0 125 250 375 500 БА Контрольная группа АР 114 48,6 470 Рис. 1 - Средние значения содержания бщего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл.
  7. 7. 0 350 700 1050 1400 0 1 2 3 4 5 1 239 284 183159130119 Результаты и их обсуждение. Рис. 3,4 - Аллергены - клещи (класс). Содержание общего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл. Уровень IgE Аллерген - клещи Класс 119 МЕ/мл 0 130 МЕ/мл 1 159 МЕ/мл 2 183 МЕ/мл 3 284 МЕ/мл 4 1239 МЕ/мл 5 Пациенты были разделены на группы (0-5) в зависимости от уровня сенсибилизации организма, титра специфических антител. 0 - аллергии нет 1 - диагн. незначимо 2,3,4,5 - аллергия есть и уровень сенсибилизации организма увеличивается от 2 до 5 соответственно Анализируя уровень общего IgE у пациентов по классу аллергенов - клещи, мы выявили общий минимально диагностический уровень, равный 119 МЕ/мл однако это значение не может быть референтным, т.к. относится к БА, АР и контрольной группе. Для выявления более точных достоверно диагностических значений мы провели анализ данных в 3 группах по классу клещи, отдельно! Результаты представлены на Рис.5 Контрольная группа Аллергический ринит Бронхиальная астма Референтные значения по классу клещи 46 МЕ/мл 62 МЕ/мл 86 МЕ/мл Рис. 5 - Статистически достоверные диагностические показатели общего IgE.
  8. 8. 0 500 1000 1500 2000 0 1 2 3 4 5 1 842 318300270 169136 Рис. 6,7 - Аллергены - эпидермальные (класс). Содержание общего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, представлены средние значения в МЕ/мл. Уровень IgE. Аллерген - эпид. Класс 136 0 169 1 270 2 300 3 318 4 1842 5 Пациенты были разделены на группы (0-5) в зависимости от уровня сенсибилизации организма, титра специфических антител. 0 - аллергии нет 1 - диагн. незначимо 2,3,4,5 - аллергия есть и уровень сенсибилизации организма увеличивается от 2 до 5 соответственно Результаты и их обсуждение. Контрольная группа Аллергический ринит Бронхиальная астма Референтные значения по классу эпидер. 50 МЕ/мл 68 МЕ/мл 88 МЕ/мл Анализируя уровень общего IgE у пациентов по классу аллергенов - эпитермальные, мы выявили общий минимально диагностический уровень, равный 136 МЕ/мл однако это значение не может быть референтным, т.к. относится к БА, АР и контрольной группе. Для выявления более точных достоверно диагностических значений мы провели анализ данных в 3 группах по классу эпидермальные, отдельно! Результаты представлены на Рис.8 Рис. 8 - Статистически достоверные диагностические показатели общего IgE.
  9. 9. 0 150 300 450 600 0 1 2 3 4 5 495 428 364 332 186 150 Рис. 9,10 - Аллергены - грибы (класс). Содержание общего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл. Уровень IgE. Аллерген - грибы Класс 150 0 186 1 332 2 364 3 428 4 495 5 Пациенты были разделены на группы (0-5) в зависимости от уровня сенсибилизации организма, титра специфических антител. 0 - аллергии нет 1 - диагн. незначимо 2,3,4,5 - аллергия есть и уровень сенсибилизации организма увеличивается от 2 до 5 соответственно Результаты и их обсуждение. Контрольная группа Аллергический ринит Бронхиальная астма Референтные значения по классу грибы 52 МЕ/мл 70 МЕ/мл 90 МЕ/мл Анализируя уровень общего IgE у пациентов по классу аллергенов - грибы, мы выявили общий минимально диагностический уровень, равный 150 МЕ/мл однако это значение не может быть референтным, т.к. относится к БА, АР и контрольной группе. Для выявления более точных достоверно диагностических значений мы провели анализ данных в 3 группах по классу грибы, отдельно! Результаты представлены на Рис.11 Рис. 11 - Статистически достоверные диагностические показатели общего IgE.
  10. 10. 0 1000 2000 3000 4000 0 1 2 3 4 5 3 438 874 438321242120 Рис. 12,13 - Аллергены - деревья. Содержание общего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл. Уровень IgE. Аллерген - дерев. Класс 120 0 242 1 321 2 438 3 874 4 3438 5 Пациенты были разделены на группы (0-5) в зависимости от уровня сенсибилизации организма, титра специфических антител. 0 - аллергии нет 1 - диагн. незначимо 2,3,4,5 - аллергия есть и уровень сенсибилизации организма увеличивается от 2 до 5 соответственно Результаты и их обсуждение. Контрольная группа Аллергический ринит Бронхиальная астма Референтные значения по классу деревья 48 МЕ/мл 64 МЕ/мл 88 МЕ/мл Анализируя уровень общего IgE у пациентов по классу аллергенов - деревья, мы выявили общий минимально диагностический уровень, равный 120 МЕ/мл однако это значение не может быть референтным, т.к. относится к БА, АР и контрольной группе. Для выявления более точных достоверно диагностических значений мы провели анализ данных в 3 группах по классу деревья, отдельно! Результаты представлены на Рис.14 Рис. 14 - Статистически достоверные диагностические показатели общего IgE.
  11. 11. 0 125 250 375 500 0 1 2 3 4 5 408 241 223 150 109101 Рис. 15,16 - Аллергены - злаки. Содержание общего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл. Уровень IgE. Аллерген - злаки Класс 101 0 109 1 150 2 223 3 241 4 408 5 Пациенты были разделены на группы (0-5) в зависимости от уровня сенсибилизации организма, титра специфических антител. 0 - аллергии нет 1 - диагн. незначимо 2,3,4,5 - аллергия есть и уровень сенсибилизации организма увеличивается от 2 до 5 соответственно Результаты и их обсуждение. Контрольная группа Аллергический ринит Бронхиальная астма Референтные значения по классу злаки 42 МЕ/мл 58 МЕ/мл 80 МЕ/мл Анализируя уровень общего IgE у пациентов по классу аллергенов - злаки, мы выявили общий минимально диагностический уровень, равный 101 МЕ/мл однако это значение не может быть референтным, т.к. относится к БА, АР и контрольной группе. Для выявления более точных достоверно диагностических значений мы провели анализ данных в 3 группах по классу злаки, отдельно! Результаты представлены на Рис.17 Рис.17 - Статистически достоверные диагностические показатели общего IgE.
  12. 12. 0 500 1000 1500 2000 0 1 2 3 4 5 1 807 423400 306270 183 Рис. 18,19 - Аллергены - сложноцветные . Содержание общего IgE у пациентов с БА - бронхиальной астмой, АР - аллергическим ринитом и контрольной группы, средние значения представлены в МЕ/мл. Уровень IgE. Аллерген - слож. Класс 101 0 109 1 150 2 223 3 241 4 408 5 Пациенты были разделены на группы (0-5) в зависимости от уровня сенсибилизации организма, титра специфических антител. 0 - аллергии нет 1 - диагн. незначимо 2,3,4,5 - аллергия есть и уровень сенсибилизации организма увеличивается от 2 до 5 соответственно Результаты и их обсуждение. Контрольная группа Аллергический ринит Бронхиальная астма Референтные значения по классу сложн. 54 МЕ/мл 72 МЕ/мл 92 МЕ/мл Анализируя уровень общего IgE у пациентов по классу аллергенов -сложноцветные, мы выявили общий минимально диагностический уровень, равный 183 МЕ/мл однако это значение не может быть референтным, т.к. относится к БА, АР и контрольной группе. Для выявления более точных достоверно диагностических значений мы провели анализ данных в 3 группах по классу сложноцветные, отдельно! Результаты представлены на Рис. 20 Рис. 20 - Статистически достоверные диагностические показатели общего IgE.
  13. 13. На графике (Рис. 21) определён достоверно диагностический уровень IgE для пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, учитывая показатели пациентов из контрольной группы. Рис. 21 Результаты и их обсуждение.
  14. 14. Рис. 22 Результаты и их обсуждение. На графике (Рис. 22) отражено количество пациентов имеющих моносенсибилизацию и полисенсибилизацию соответственно. Напомним, что общее количество пациентов составляет 153 человека, из которых 37 относятся к контрольной группе и сенсибилизации не имеют.
  15. 15. Рис. 23 Результаты и их обсуждение. На графике (Рис. 23) отмечено количество пациентов, у который заболевания протекают круглогодично, сезонно или смешанно. Общее количество пациентов составляет 153 человека, из которых 37 относятся к контрольной группе и не учитываются в приведённом примере .
  16. 16. Заключение. У пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом отмечено высокое содержание IgE, значительно превышающее уровень данного показателя у «здоровых», по данному критерию, людей. Выявлена зависимость между уровнем общего IgE, у исследуемой группы пациентов, и этиологией заболеваний. По результатам проведённого исследования выявлено, что достоверно значимым диагностическим уровнем общего IgE у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом является- 87,1+-6,8 ME/мл и 66,5+-5,6ME/мл соответственно. На данном этапе исследования статистически подтверждённая зависимость между уровнем общего IgE, у исследуемой группы пациентов, и типом чувствительности, временем года не выявлена.
  17. 17. Выводы. Возрастание аллергизации населения обусловило увеличение количества относительно здоровых людей, имеющих высокий уровень IgE. Ранее принятую норму общего IgE равную 100 МЕ/мл стоит понизить для улучшения эффективности диагностики пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. Таким образом, если пациент жалуется на приступы удушья и у него показатель общего IgE больше 80, то у него есть риск развития бронхиальной астмы. При наличии у пациента жалоб на симптомы ринита, конъюнктивита при контакте с каким-либо аллергеном, и наличии уровня общего IgE больше 60, то можно предположить вероятность развития у данного пациента аллергического ринита.
  18. 18. Благодарим за внимание!

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