GINECO.pptx

2.
OBJETIVO
QUE EL ALUMNO TENGA LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA PODER BRINDAR CUIDADOS
ESPECIALIZADOS A LA MUJER Y AL PEDIATRICO EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA,
CONOCER LAS DIFERENTES PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA MUJER Y NIÑO PARA PODER DAR
CUIDADOS ADECUADOS DE ENFERMERIA
4.
ACTIVIDAD
REALIZAR EQUIPOS DE 4 PERSONAS
CREA TU PROPIO CNCEPTO DE CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE PEDIATRICO Y
PACIENTE DE GINECO
EXPONER EN EQUIPOS LOS CONCEPTOS
5.
UNIDAD PEDIATRICA Y SUS CARACTERISTICA.
NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000,
Que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de hospitales y
consultorios de atención médica especializada
6.
INTRODUCCION
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEBE GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA
PROMOCION, PREVENCION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SALUD
REGULANDO LOS SERVICIOS MEDICOS PARA QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS Y
NECESIDADES DE LA POBLACION LAS CUALES DEBEN SER DE ALTA CALIDAD EN TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS.
7.
OBJETIVO
ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER LOS REQUISITOS
MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES Y CONSULTORIOS
QUE PRESTAN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
8.
CAMPO DE APLICACIÓN
ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS HOSPITALES DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO,
CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, QUE REALICEN INTERNAMIENTO DE ENFERMOS
PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO MEDICO, QUIRURGICO
O DE REHABILITACION.
9.
TAREA
INVESTIGA LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER EL AREA DE GINECOLOGIA Y PEDIATRIA