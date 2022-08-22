GINECO.pptx

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  2. 2. OBJETIVO QUE EL ALUMNO TENGA LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA PODER BRINDAR CUIDADOS ESPECIALIZADOS A LA MUJER Y AL PEDIATRICO EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA, CONOCER LAS DIFERENTES PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA MUJER Y NIÑO PARA PODER DAR CUIDADOS ADECUADOS DE ENFERMERIA
  3. 3. ENCUADRE EXAMEN .............................40% EXPOSICIONES ....................20% PARTICIPACION ....................20% PRACTICAS ...........................20 %
  4. 4. ACTIVIDAD REALIZAR EQUIPOS DE 4 PERSONAS CREA TU PROPIO CNCEPTO DE CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE PEDIATRICO Y PACIENTE DE GINECO EXPONER EN EQUIPOS LOS CONCEPTOS
  5. 5. UNIDAD PEDIATRICA Y SUS CARACTERISTICA. NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada
  6. 6. INTRODUCCION EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEBE GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROMOCION, PREVENCION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SALUD REGULANDO LOS SERVICIOS MEDICOS PARA QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACION LAS CUALES DEBEN SER DE ALTA CALIDAD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS.
  7. 7. OBJETIVO ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES Y CONSULTORIOS QUE PRESTAN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
  8. 8. CAMPO DE APLICACIÓN ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS HOSPITALES DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, QUE REALICEN INTERNAMIENTO DE ENFERMOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO MEDICO, QUIRURGICO O DE REHABILITACION.
  9. 9. TAREA INVESTIGA LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER EL AREA DE GINECOLOGIA Y PEDIATRIA

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