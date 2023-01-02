expo zoología. PEÑA DIOSES (3).pptx

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  1. 1. CARACTERISTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS ARÁCNIDOS ALUMNA: PEÑA DIOSES, LEYLA.
  2. 2. Los Arácnidos, Arachnida, son una clase dentro del filo de los artrópodos. Se integran dentro del subfilo de los quelicerados, que comparten con los pictonogónidos, arañas de mar y los Merostomados, cangrejos de herradura. Incluyen más de 100.000 especies y entre los animales más comunes de esta clase se encuentran por ejemplo las arañas, los escorpiones, los murgaños, las garrapatas, los ácaros y las arañas camello. ARÁCNIDOS
  3. 3. CARACTERISTICAS DE LOS ARÁCNIDOS
  4. 4. • POSEEN OCHO PATAS Y ADEMÁS DOS PARES DE APÉNDICES • EN ALGUNAS ESPECIES LAS DOS PATAS DELANTERAS, SE HAN MODIFICADO PARA ADQUIRIR FUNCIONES SENSORIALES Y EN OTRAS ESPECIES, LOS APÉNDICES SE HAN DESARROLLADO TANTO, QUE PUEDEN CONFUNDIRSE CON PATAS. • EL PRIMER PAR DE APÉNDICES SE CONOCEN COMO QULÍCEROS Y SON LOS QUE DAN NOMBRE EL SUBFILO DE LOS QUELÍCERADOS. SUS FUNCIONES ESTÁN GENRALMENTE RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN Y LA DEFENSA CONTRA DEPREDADORES. EL SEGUNDO PAR DE APÉNDICES, SE LLAMAN PEDIPALPOS Y SE HAN ADAPTADO A LA LOCOMOCIÓN, ALIMENTACIÓN Y FUNCIONES REPRODUCTIVAS. • LOS ARÁCNIDOS SE DIFERENCIAN DE OTROS ARTRÓPODOS EN QUE NO PRESENTAN NI ANTENAS NI ALAS. SU CUERPO, ADEMÁS, ESTÁ DIVIDIDO EN DOS TAGMAS CONOCIDOS COMO CEFALOTORAX Y ABDOMEN RESPECTIVAMENTE. • COMO TODOS LOS ARTRÓPODOS, LOS ARÁCNIDOS PRESENTAN UN EXOESQUELETO Y TIENE UNA ESTRUCTURA INTERNA DE TEJIDO PARECIDO AL CARTÍLAGO AL QUE LOS MÚSCULOS ESTÁN UNIDOS. PARA SU LOCOMOCIÓN, LA MAYORÍA EXTIENDEN SUS EXTREMIDADES MEDIANTE EL IMPULSO HIDRÁULICO GENERADO POR LA PRESIÓN DE SU HEMOLINFA. ALGUNOS, SIN EMBARGO, SI POSEEN MÚSCULOS CAPACES DE EXTENDER LAS ARTICULACIONES DE SUS EXTREMIDADES.
  5. 5. RESPIRACIÓN LA RESPIRACIÓN DE LOS ARÁCNIDOS SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS TRÁQUEAS, SISTEMAS DE TUBOS QUE CONECTAN LA SUPERFICIE EXTERIOR DE ANIMAL CON LOS ÓRGANOS.
  6. 6. SISTEMA CIRCULATORIO EL SISTEMA CIRCULATORIO DE LOS ARÁCNIDOS VARÍA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ESPECIE. LOS QUE TIENEN UN BUEN SISTEMA TRAQUEAL NO NECESITANTRANSPORTAR OXIGENO EN LA SANGRE Y TIENEN UN APARTO CIRCULATORIO MUY REDUCIDO.
  7. 7. APARATO EXCRETOR EL APARTO EXCRETOR DE LOS ARÁCNIDOS ESTÁ ESPECIALMENTE PREPARADO PARA LA CONSERVACIÓN DE AGUA, DEBIDO A SU VIDA EN HÁBITATS TERRESTRES. LA EXCRECIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE GLÁNDULAS COXALES DEL CEFALOTORAX Y A TRAVÉS DE UNAS ESTRUCTURAS TUBULARES CONOCIDAS COMO TUBOS DE MALPIGHI.
  8. 8. ÓRGANOS SENSORIALES LOS SENTIDOS MÁS DESARROLLADOS EN LOS ARÁCNIDOS SON LA VISTA Y EL TACTO. POSEEN DOS TIPOS DIFERENTES DE OJOS, LOS OCELOS LATERALES Y LOS MEDIANOS. ALGUNOS POSEEN AMBOS A LA VEZ, MIENTRAS QUE LA MAYORÍA SOLO TIENEN UNOS U OTROS. EL SENTIDO DEL TACTO SE ENCUENTRA ESPECIALMENTE EN UNOS PELOS SENSORIALES QUE CUBREN EL CUERPO DEL ANIMAL Y VARÍAN EN COMPLEJIDAD DEPENDIENDO DE LA ESPECIE.
  9. 9. ALIMENTACIÓN LA MAYORÍA DE LOS ARÁCNIDOS SON CARNÍVOROS Y SE ALIMENTAN DE LOS CUERPOS PRE- DIGERIDOS DE INSECTOS Y OTROS ANIMALES PEQUEÑOS.EN GENERAL, PRODUCEN ESTOS JUGOS DIGESTIVOS EN SU ESTÓMAGO Y LOS SECRETAN A TRAVÉS DE SUS APÉNDICES SOBRE SU PRESA YA MUERTA .
  10. 10. REPRODUCCIÓN LO MÁS REVELANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS ARÁCNIDOS ES LA PRESENCIA DE UNA OO DOS GÓNADAS EN SU ABDOMEN Y SIEMPRE SON UNISEXUADOS. EN LA MAYORÍA DE ESPECIES, LA FECUNDACIÓN SE PRODUCE POR LA TRANSFERENCIA DE LOS ESPERMATÓFOROS, PAQUETES DE ESPERMA, DEL MACHO A LA HEMBRA.
  11. 11. CLASIFICACIÓN DE LOS ARÁCNIDOS
  12. 12. DENTRO DE LA CLASE DE LOS ARÁCNIDOS SE ENCUENTRAN 11 ÓRDENES DIFERENTES, ALGUNAS DE ELLAS YA EXTINGUIDAS. CITO ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS ESPECIES MÁS IMPORTANTES DE ESTOS ÓRDENES COMO SON LAS ARÑAS, LOS OPILIONES, LOS ESCORPIONES Y LOS ÁCAROS.
  13. 13. ARAÑAS ARAÑAS (ARANEAE) • LAS ARAÑAS O ARANEAE CONFORMAN LA ORDEN MÁS DIVERSA DENTRO DE LOS ARÁCNIDOS CON MÁS DE 40.000 ESPECIES. SE CARACTERIZAN POR EL PEDICELO, UN PEQUEÑO CILINDRO QUE SIRVE DE UNIÓN ENTRE EL CEFALOTORAX Y EL ABDOMEN. INCLUYE ANIMALES COMO LAS ARAÑAS COMUNES Y LAS TARÁNTULAS.
  14. 14. OPILIONES EN ESTE GRUPO SE INCLUYEN COMO EJEMPLOS A LOS MURGAÑOS Y SEGADORES. TIENEN EL ABDOMEN SEGMENTADO Y SUS QUELÍCEROS ACABAN EN FORMA DE PINZA
  15. 15. ESCORPIONES (SCORPIONIDA) • LOS ESCORPIONES SE CARACTERIZAN POR SUS PEDIPALPOS DELANTEROS EN FORMA DE GARRA, SU COLA SEGMENTADA CURVADA SOBRE SU ESPALDA, QUE ACABA EN UN AGUIJÓN VENENOSO.
  16. 16. ÁCAROS • LOS ÁCAROS TIENEN UNA GRAN DIVERSIDAD Y UNA GRAN HISTORIA FÓSIL. INCLUYE MUCHAS ESPECIES PARÁSITAS COMO LAS GARRAPATAS Y TAMBIÉN SON PORTADORES DE ALGUNAS ENFERMEDADES HUMANAS
  17. 17. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik ¡GRACIAS!

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