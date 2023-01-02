expo zoología. PEÑA DIOSES (3).pptx

1.
CARACTERISTICAS Y
CLASIFICACIÓN DE
LOS ARÁCNIDOS
ALUMNA: PEÑA DIOSES, LEYLA.
2.
Los Arácnidos, Arachnida, son una clase dentro del filo de los artrópodos. Se
integran dentro del subfilo de los quelicerados, que comparten con los
pictonogónidos, arañas de mar y los Merostomados, cangrejos de herradura.
Incluyen más de 100.000 especies y entre los animales más comunes de esta clase
se encuentran por ejemplo las arañas, los escorpiones, los murgaños, las garrapatas,
los ácaros y las arañas camello.
ARÁCNIDOS
4.
• POSEEN OCHO PATAS Y ADEMÁS DOS PARES DE APÉNDICES
• EN ALGUNAS ESPECIES LAS DOS PATAS DELANTERAS, SE HAN MODIFICADO PARA ADQUIRIR
FUNCIONES SENSORIALES Y EN OTRAS ESPECIES, LOS APÉNDICES SE HAN DESARROLLADO
TANTO, QUE PUEDEN CONFUNDIRSE CON PATAS.
• EL PRIMER PAR DE APÉNDICES SE CONOCEN COMO QULÍCEROS Y SON LOS QUE DAN NOMBRE
EL SUBFILO DE LOS QUELÍCERADOS. SUS FUNCIONES ESTÁN GENRALMENTE RELACIONADAS
CON LA ALIMENTACIÓN Y LA DEFENSA CONTRA DEPREDADORES. EL SEGUNDO PAR DE
APÉNDICES, SE LLAMAN PEDIPALPOS Y SE HAN ADAPTADO A LA LOCOMOCIÓN,
ALIMENTACIÓN Y FUNCIONES REPRODUCTIVAS.
• LOS ARÁCNIDOS SE DIFERENCIAN DE OTROS ARTRÓPODOS EN QUE NO PRESENTAN NI
ANTENAS NI ALAS. SU CUERPO, ADEMÁS, ESTÁ DIVIDIDO EN DOS TAGMAS CONOCIDOS COMO
CEFALOTORAX Y ABDOMEN RESPECTIVAMENTE.
• COMO TODOS LOS ARTRÓPODOS, LOS ARÁCNIDOS PRESENTAN UN EXOESQUELETO Y TIENE
UNA ESTRUCTURA INTERNA DE TEJIDO PARECIDO AL CARTÍLAGO AL QUE LOS MÚSCULOS
ESTÁN UNIDOS. PARA SU LOCOMOCIÓN, LA MAYORÍA EXTIENDEN SUS EXTREMIDADES
MEDIANTE EL IMPULSO HIDRÁULICO GENERADO POR LA PRESIÓN DE SU HEMOLINFA.
ALGUNOS, SIN EMBARGO, SI POSEEN MÚSCULOS CAPACES DE EXTENDER LAS
ARTICULACIONES DE SUS EXTREMIDADES.
5.
RESPIRACIÓN
LA RESPIRACIÓN DE LOS ARÁCNIDOS SE REALIZA
A TRAVÉS DE LAS TRÁQUEAS, SISTEMAS DE
TUBOS QUE CONECTAN LA SUPERFICIE EXTERIOR
DE ANIMAL CON LOS ÓRGANOS.
6.
SISTEMA
CIRCULATORIO
EL SISTEMA CIRCULATORIO DE LOS ARÁCNIDOS VARÍA SEGÚN LAS
NECESIDADES DE LA ESPECIE. LOS QUE TIENEN UN BUEN SISTEMA
TRAQUEAL NO NECESITANTRANSPORTAR OXIGENO EN LA SANGRE Y
TIENEN UN APARTO CIRCULATORIO MUY REDUCIDO.
7.
APARATO
EXCRETOR
EL APARTO EXCRETOR DE LOS ARÁCNIDOS ESTÁ ESPECIALMENTE PREPARADO PARA LA
CONSERVACIÓN DE AGUA, DEBIDO A SU VIDA EN HÁBITATS TERRESTRES. LA EXCRECIÓN SE REALIZA A
TRAVÉS DE GLÁNDULAS COXALES DEL CEFALOTORAX Y A TRAVÉS DE UNAS ESTRUCTURAS TUBULARES
CONOCIDAS COMO TUBOS DE MALPIGHI.
8.
ÓRGANOS
SENSORIALES
LOS SENTIDOS MÁS DESARROLLADOS EN LOS ARÁCNIDOS SON LA VISTA Y EL TACTO. POSEEN DOS
TIPOS DIFERENTES DE OJOS, LOS OCELOS LATERALES Y LOS MEDIANOS.
ALGUNOS POSEEN AMBOS A LA VEZ, MIENTRAS QUE LA MAYORÍA SOLO TIENEN UNOS U OTROS. EL
SENTIDO DEL TACTO SE ENCUENTRA ESPECIALMENTE EN UNOS PELOS SENSORIALES QUE CUBREN EL
CUERPO DEL ANIMAL Y VARÍAN EN COMPLEJIDAD DEPENDIENDO DE LA ESPECIE.
9.
ALIMENTACIÓN
LA MAYORÍA DE LOS ARÁCNIDOS SON CARNÍVOROS Y SE ALIMENTAN DE LOS CUERPOS PRE-
DIGERIDOS DE INSECTOS Y OTROS ANIMALES PEQUEÑOS.EN GENERAL, PRODUCEN ESTOS JUGOS
DIGESTIVOS EN SU ESTÓMAGO Y LOS SECRETAN A TRAVÉS DE SUS APÉNDICES SOBRE SU PRESA YA
MUERTA .
10.
REPRODUCCIÓN
LO MÁS REVELANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS ARÁCNIDOS ES LA PRESENCIA DE UNA OO DOS
GÓNADAS EN SU ABDOMEN Y SIEMPRE SON UNISEXUADOS. EN LA MAYORÍA DE ESPECIES, LA
FECUNDACIÓN SE PRODUCE POR LA TRANSFERENCIA DE LOS ESPERMATÓFOROS, PAQUETES DE
ESPERMA, DEL MACHO A LA HEMBRA.
12.
DENTRO DE LA CLASE DE LOS ARÁCNIDOS SE
ENCUENTRAN 11 ÓRDENES DIFERENTES,
ALGUNAS DE ELLAS YA EXTINGUIDAS. CITO
ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS ESPECIES MÁS
IMPORTANTES DE ESTOS ÓRDENES COMO SON
LAS ARÑAS, LOS OPILIONES, LOS ESCORPIONES Y
LOS ÁCAROS.
13.
ARAÑAS
ARAÑAS (ARANEAE)
• LAS ARAÑAS O ARANEAE CONFORMAN LA ORDEN MÁS DIVERSA DENTRO DE LOS ARÁCNIDOS
CON MÁS DE 40.000 ESPECIES. SE CARACTERIZAN POR EL PEDICELO, UN PEQUEÑO CILINDRO
QUE SIRVE DE UNIÓN ENTRE EL CEFALOTORAX Y EL ABDOMEN. INCLUYE ANIMALES COMO LAS
ARAÑAS COMUNES Y LAS TARÁNTULAS.
14.
OPILIONES
EN ESTE GRUPO SE INCLUYEN COMO EJEMPLOS A LOS MURGAÑOS Y SEGADORES. TIENEN EL
ABDOMEN SEGMENTADO Y SUS QUELÍCEROS ACABAN EN FORMA DE PINZA
15.
ESCORPIONES
(SCORPIONIDA)
• LOS ESCORPIONES SE CARACTERIZAN POR SUS PEDIPALPOS DELANTEROS EN FORMA DE GARRA,
SU COLA SEGMENTADA CURVADA SOBRE SU ESPALDA, QUE ACABA EN UN AGUIJÓN VENENOSO.
16.
ÁCAROS
• LOS ÁCAROS TIENEN UNA GRAN DIVERSIDAD Y UNA GRAN HISTORIA FÓSIL. INCLUYE MUCHAS
ESPECIES PARÁSITAS COMO LAS GARRAPATAS Y TAMBIÉN SON PORTADORES DE ALGUNAS
ENFERMEDADES HUMANAS
17.
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