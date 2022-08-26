Tema_9 (1).ppt

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  1. 1. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín TEMA 9 La evaluación del currículum: enfoques, ámbitos, procesos y estrategias
  2. 2. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN CURRICULAR SE CONSTITUYE POR LA ARTICULACIÓN DE DOS TERMINOS:  CURRICULUM ESCOLAR  EVALUACIÓN EDUCATIVA
  3. 3. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín AMBOS CONCEPTOS POR SEPARADO, HAN SIDO ESTUDIADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE VARIADAS CORRIENTES TEÓRICAS DE INTERPRETACIÓN Y CADA UNO, HA RECIBIDO DISTINTOS TRATAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS. NO OBSTANTE, SE PODRÍA DECIR QUE EN EL CASO DE LA EVALUCIÓN CURRICULAR, LA FORMA COMO SE CONCIBE EL CURRÍCULO, DETERMINA EL CARÁCTER CONCEPTUAL Y TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN.
  4. 4. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín  SI EL CURRÍCULO SE ENTIENDE COMO “SINÓNIMO” DE PLAN DE ESTUDIOS, ES DE ESPERARSE QUE LA EVALUACIÓN CURRICULAR SE DIRIJA ÚNICAMENTE A LOS COMPONENTES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN.
  5. 5. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín DEFINICIONES DE CURRÍCULO  EL CURRÍCULO COMO PRODUCTO  EL CURRÍCULO COMO PROCESO  EL CURRÍCULO COMO PRÁCTICA SOCIAL Y EDUCATIVA
  6. 6. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín CONSTITUYE LA CONCEPCIÓN DOMINANTE. CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS SE USAN CON EL MISMO SENTIDO, PARA REFERIRSE AL PRODUCTO FINAL DEL DISEÑO. ESTE PRODUCTO, ES DECIR, EL PLAN DE ESTUDIOS, ADQUIERE UN SENTIDO PRESCRIPTIVO Y REGULADOR CUYA PLANEACIÓN SE HACE PREVIAMENTE A LA ENSEÑANZA. EN ESTA CONCEPCIÓN, SE PRIVILEGIA EL DISEÑO Y SE ENFATIZAN LOS ASPECTOS PROGRAMÁTICOS, INSTRUMENTALES Y TÉCNICOS DE LA PLANEACIÓN CURRICULAR. EL CURRÍCULO COMO PRODUCTO
  7. 7. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín EL CURRÍCULO NO PUEDE CONTINUAR REDUCIÉNDOSE AL PLAN Y SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, SINO QUE DEBE TRASCENDER A SU APLICACIÓN A LA REALIDAD ESCOLAR. EL CURRÍCULO DEBE SER UN PROCESO DINÁMICO, CONTINUO QUE NO SE ACABA EN EL DISEÑO DEL PLAN SINO QUE ABARCA SU PUESTA EN MARCHA. BAJO ESTA ÓPTICA, EL ESTUDIO DEL CURRÍCULO INCLUYE LOS PROCESOS QUE SE GESTAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN CURRICULAR TALES COMO: LAS ACCIONES DOCENTES, PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EN GENERAL LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LO QUE SUCEDE EN EL AULA Y LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN CURRICULAR. EL CURRÍCULO COMO PROCESO
  8. 8. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín EL CURRICULO COMO PRÁCTICA RECOGE LAS INTERPRETACIONES, ASPIRACIONES Y PERCEPCIONES QUE EXPRESAN LOS SUJETOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CURRICULAR: TOMADORES DE DECISIONES, PROFESORES, ESTUDIANTES, ETC. RESALTA LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA COMBINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES FORMALES DEL PLAN DE ESTUDIO Y LOS SUCESOS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL SALÓN DE CLASES, DANDO LUGAR A LA CARACTERIZACIÓN DEL CURRÍCULO OCULTO. EL CURRÍCULO COMO PRÁCTICA PENSADA Y VIVIDA
  9. 9. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín -LA EVALUACION EDUCATIVA ASOCIADA A LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS Y EFECTOS. -LA EVALUACION EDUCATIVA VISTA COMO “EL PROCESO QUE PERMITE DETERMINAR EL GRADO EN QUE SE ALCANZARON LOS OBJETIVOS”. (TYLER) LA EVALUACION EDUCATIVA ORIENTADA A TODO EL PROCESO CURRICULAR Y EDUCATIVO. (MODELO CIPP) Evaluación Curricular De Stufflebeam LA EVALUACIÓN ILUMINATIVA. PARLETT – HAMILTON CONCEPTUALIZACIONES DE EVALUACION EDUCATIVA
  10. 10. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín LA EVALUACIÓN CURRICULAR HA ESTADO MUY LIGADA A LAS APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS EXISTENTES EN EL CAMPO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. SIN EMBARGO, EN LA MANERA COMO SE REALIZA LA EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO, ESTÁ IMPLÍCITO TAMBIÉN UNA CONCEPCIÓN DEL PROPIO CURRÍCULO. LA FORMA DE VISUALIZAR AL CURRÍCULO (COMO PRODUCTO, COMO PROCESO O COMO PRÁCTICA), DE ALGUNA MANERA DETERMINA LA SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE UN ENFOQUE DE EVALUACIÓN QUE SEA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICAMENTE AFÍN, LO QUE FINALMENTE, SE TRADUCE EN UN MÉTODO DE EVALUACIÓN CURRICULAR.
  11. 11. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín SE INTERESA POR COMPRENDER LA CONDUCTA HUMANA DESDE EL PROPIO MARCO DE REFERENCIA DEL SUJETO EN PARTICULAR, AL MISMO TIEMPO QUE EXAMINA CÓMO EXPERIMENTA AL MUNDO. BUSCA PENETRAR AL INTERIOR DE LOS GRUPOS O COMUNIDADES CON EL PROPÓSITO DE DESCRIBIR DETALLADAMENTE SITUACIONES, EVENTOS, PERSONAS, INTERACCIONES Y COMPORTAMIENTOS. CONSIDERA TAMBIÉN LAS IDEAS DE LOS PARTICIPANTES, SUS EXPERIENCIAS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES TAL COMO ELLOS LO EXPRESAN Y NO COMO UNO LOS DESCRIBE. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:
  12. 12. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín SE DESARROLLA EN LOS ESCENARIOS NATURALES Y SUPONE EL CONTACTO DIRECTO Y PROLONGADO CON EL AMBIENTE NATURAL EN SU ACONTECER, SIN QUE EXISTA UNA MANIPULACIÓN INTENCIONAL POR PARTE DEL INVESTIGADOR, POR LO QUE TAMBIÉN SE LE DENOMINA MÉTODO NATURALISTA. DADO QUE PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA IMPORTA MÁS EL PROCESO QUE EL PRODUCTO, LA PERSPECTIVA DE LOS PARTICIPANTES SOBRE UNA SITUACIÓN EN PARTICULAR; EL SIGNIFICADO QUE LE DAN A LAS COSAS, A SU VIDA Y A LA FORMA EN CÓMO LA ENFRENTAN, CONSTITUYE EL PUNTO CENTRAL DE ESTE TIPO DE ESTUDIOS
  13. 13. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín ESTRECHAMENTE VINCULADA CON EL PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, LA EVALUACIÓN CUALITATIVA, NO INTENTA MANIPULAR, CONTROLAR O ELIMINAR LAS VARIABLES QUE SE DAN EN LA SITUACIÓN. POR EL CONTRARIO, LE IMPORTA CUBRIR TODA LA COMPLEJIDAD DE LA PROPIA SITUACIÓN Y DESENMARAÑARLA, ABSTRAYENDO SUS CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS Y COMPRENDER LAS RELACIONES SOCIO-EDUCATIVAS, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS ACADÉMICOS, LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LAS FORMAS ORGANIZACIONALES.
  14. 14. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín SU PRINCIPAL PROPÓSITO ES EL DE RESPONDER A INTERROGANTES TALES COMO: ¿QUÉ SUCEDE EN LA DINÁMICA INTERNA DEL PROGRAMA?; ¿CUÁLES SON LAS DEBILIDADES DEL PROGRAMA?; ¿CÓMO SE INTERPRETAN Y SE LLEVAN A CABO LAS ESPECIFICACIONES FORMULADAS EN EL PROGRAMA?; Y ¿POR QUÉ SE OBTUVO TAL O CUAL RESULTADO?
  15. 15. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín LA EVALUACIÓN CUALITATIVA PRESENTA UN CARÁCTER NATURALISTA y SUS ÁMBITOS DE OBSERVACIÓN LO CONSTITUYEN LOS ESCENARIOS NATURALES EN DONDE SE REALIZA LA ACCIÓN. EN CONSECUENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SUCESOS Y SITUACIONES, SE HACE A TRAVÉS DEL EMPLEO DE MÉTODOS CUALITATIVOS O NATURALISTAS, TALES COMO: LA OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA, OBSERVACIÓN DE CAMPO, ENTREVISTAS ABIERTAS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CIRCULACIÓN INTERNA, ARCHIVOS, FOLLETOS, DECLARACIONES, ETC.
  16. 16. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín CONCRETAMENTE, SE TRATA DE OBSERVAR Y REGISTRAR LO QUE LOS SUJETOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO, (MAESTROS, ALUMNOS, AUTORIDADES) DICEN, LO QUE HACEN, CÓMO INTERACTÚAN ENTRE SÍ, E INCLUSO OBSERVAR "LO QUE NO SUCEDE".
  17. 17. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín PERMITE AL EVALUADOR ENTENDER EL CONTEXTO GLOBAL DENTRO DEL CUAL, LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS OPERAN. 2. POSIBILITA AL EVALUADOR DETECTAR SITUACIONES QUE RUTINARIAMENTE ESCAPAN, YA SEA INCONSCIENTE O CONSCIENTEMENTE A LOS SUJETOS QUE PARTICIPAN EN ESTAS SITUACIONES. 3. PERMITE AL EVALUADOR IR MÁS ALLÁ DE LAS PERCEPCFIONES QUE OTROS TIENEN CON RESPECTO A LOS PLANES DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y SUS FORMAS DE APLICACIÓN. VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA
  18. 18. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín QUE SEA CONTINUA E INTEGRAL. QUE SEA PARTICIPATIVA. QUE SE REMITA AL EXAMEN DE LOS PROCESOS Y RELACIONES SOCIO- EDUCATIVAS QUE MEDIAN ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS Y LOS RESULTADOS FINALES. QUE DADA LA NATURALEZA SUBJETIVA DE LAS VIVENCIAS Y LOS HECHOS COTIDIANOS QUE OCASIONA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ESTUDIOS, SE APOYE PRINCIPALMENTE EN EL USO DE MÉTODOS CUALITATIVOS. UNA PROPUESTA INNOVADORA DE MODELO DE EVALUACIÓN CURRICULAR, DEBE POSEER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
  19. 19. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín 1. LÓGICA DE CONSTRUCCIÓN 2. LÓGICA DE TRADUCCIÓN 3. LÓGICA DE CONSUMO EL MODELO DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE ORIENTACIÓN CUALITATIVA QUE SE PROPONE CONTIENE LAS SIGUIENTES ETAPAS:
  20. 20. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín BUSCA RASTREAR LOS ORÍGENES Y SITUCIONES HISTÓRICOS QUE ANTECEDIERON A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, A FIN DE CARACTERIZAR LOS DETERMINANTES POLÍTICOS, ACADÉMICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y EDUCATIVOS QUE SIRVIERON DE JUSTIFICACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR. SU PROPÓSITO PRINCIPAL ES EL DE CARACTERIZAR LAS DECISIONES, INTERESES, MOTIVACIONES Y EN GENERAL, LAS NEGOCIACIONES INTERGRUPALES POR LAS QUE PASARON LOS ACTORES EN LA DEFINICIÓN DEL CURRÍCULO. LÓGICA DE CONSTRUCCIÓN
  21. 21. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín ESTE NIVEL DE ANÁLISIS COMPRENDE EL ESTUDIO DE LAS DIMENSIONES FORMAL Y REAL DEL CURRÍCULO. SE TRATA DE CARACTERIZAR LA LÓGICA SUBYACENTE QUE PERMITE TRADUCIR EL CONJUNTO DE INTERESES, DECISIONES Y VISIONES QUE SOSTIENE LA INSTITUCIÓN EN TORNO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, TANTO EN EL PLANO FORMAL, COMO EN EL REAL, ES DECIR, EL ASPECTO PROCESUAL Y VIVIDO DEL PLAN DE ESTUDIOS, EN TÉRMINOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS, REGLAMENTOS QUE REGULAN Y CONTROLAN EL PROCESO CURRICULAR, ASÍ COMO LOS ESTILOS DE TRABAJO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO QUE PERMITEN LA OPERACIÓN DEL CURRÍCULO. LÓGICA DE TRADUCCIÓN
  22. 22. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín LA LÓGICA DE TRADUCCIÓN ORIENTADA A LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, PRETENDE CARACTERIZAR DOS GRADOS DE CONSISTENCIA: LA CONSISTENCIA INTERNA ESTÁ REFERIDA A LA RELACIÓN PROGRAMÁTICA QUE GUARDAN LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PLAN DE ESTUDIOS. LO IMPORTANTE ES DETERMINAR CÓMO LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y SUS COMPONENTES, REFLEJAN LA INTENCIONALIDADES ACADÉMICAS, POLÍTICAS Y EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.
  23. 23. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín LA CONSISTENCIA EXTERNA EN LA LÓGICA DE TRADUCCIÓN, ESTARÍA ASOCIADO CON LA DIMENSIÓN REAL DEL CURRÍCULO, DE LAS FORMAS CÓMO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CURRÍCULO SE RELACIONAN CON LA DINÁMICAS VIVIDA DEL PROCESO CURRICULAR Y SUS MODOS DE OPERACIÓN. BUSCA DETERMINAR EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO QUE EXISTE ENTRE LAS ESPECIFICACIONES CURRICULARES FORMALES Y SU APLICACIÓN EN LA REALIDAD CURRICULAR Y ESCOLAR.
  24. 24. Asignatura: Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum (6217) Grupo/s: 13 A y B (Mañanas-Castellano) Estudios: Licenciatura en Psicopedagogía Prof. Francisco José Sánchez Marín ESTA FASE ESTÁ DEDICADA A LA CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS CÓMO LOS PROFESORES Y ALUMNOS INTERPRETAN AL PLAN DE ESTUDIOS. LA LÓGICA DE CONSUMO PRETENDE CONOCER LA PRÁCTICA DEL CURRÍCULO Y POR LO TANTO, PENETRA EN LA REALIDAD CURRICULAR, BUSCANDO CARACTERIZAR LA VIDA COTIDIANA QUE SE GESTA EN EL AULA DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS. LÓGICA DE CONSUMO

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