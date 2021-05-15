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LITERATUE STUDY ADMIN BLOCK & AUDITORIUM Presented by- Boddu Megha Varna P. Sai Vaishnavi K. Chandini G. Bhaskar Prakesh K...
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Admin block and Auditorium Literature Study

ADMIN BLOCK FOR IIMS
1.       ROOMS PRESENT IN THE ADMIN BLOCK
2.       SPACE REQUIRED
3.       THEIR FUNCTION IN THAT SPACES
4.       SEMINAR ROOMS AND FACILITIES
5.       STANDARD CORRIDOR WIDTH
6.       STANDARD STAIR CASE WIDTH         RAISER,TREAD,LANDING ,FLIGHT DETAILS
7.       TOILETS -SPACE REQUIRED                
CUBILCLES FOR MEN AND WOMAN AS PER STANDARD
Example of an admin block of a business school How the block is connected to other blocks
Block placement in the site Orientation of the block Rooms arrangement according to the direction .
8.       AUDITORIUM STANDARD AREA
9.       USAGE PERCENTAGE  ,SPACES REQUIRED
10.   NO OF SEATINGS REQUIRED
11.   DETAILS- MATERIALS TO BE USED TO MAKE AUDITORIUM ACOUSTICALLY GOOD a.       -CUSHION MATERIALS ,FABRICS,PANEL BOARDS ,ETC -          TYPES AND EFFECTIVE METHOD OF SEATING STEPPED ,STRAIGHT -          SHAPE OF AUDITORIUM  EFFECTIVE METHODS-CIRCULAR ,FAN PATTERN,RECTANGULAR ETC .b.       -HEIGHTS ,DISTANCE BETWEEN STUDENTS AND THE STAGE c.       -STAGE HEIGHT d.       -ACTIVITY FLOW e.       -FURNITURE AND DIMENSIONS
12.   TOTAL CONNECTIVITY OF ALL THE BLOCKS TO THE ADMIN BLOCK
13.   CONNECTIVITY IN THE ADMIN BLOCK
14.   VENTILATION

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Admin block and Auditorium Literature Study

  1. 1. LITERATUE STUDY ADMIN BLOCK & AUDITORIUM Presented by- Boddu Megha Varna P. Sai Vaishnavi K. Chandini G. Bhaskar Prakesh K.V. Bharadwaj Pullela Hemila Krishna Bhargavi Katta Ganesh Praveen G. Revanth
  2. 2. INDEX • ADMIN BLOCK FOR IIMS • 1. ROOMS PRESENT IN THE ADMIN BLOCK • 2. SPACE REQUIRED • 3. THEIR FUNCTION IN THAT SPACES • 4. SEMINAR ROOMS AND FACILITIES • 5. STANDARD CORRIDOR WIDTH • 6. STANDARD STAIR CASE WIDTH RAISER,TREAD,LANDING ,FLIGHT DETAILS • 7. TOILETS -SPACE REQUIRED • CUBILCLES FOR MEN AND WOMAN AS PER STANDARD • Example of an admin block of a business school How the block is connected to other blocks • Block placement in the site Orientation of the block Rooms arrangement according to the direction . • 8. AUDITORIUM STANDARD AREA • 9. USAGE PERCENTAGE ,SPACES REQUIRED • 10. NO OF SEATINGS REQUIRED • 11. DETAILS- MATERIALS TO BE USED TO MAKE AUDITORIUM ACOUSTICALLY GOOD a. -CUSHION MATERIALS ,FABRICS,PANEL BOARDS ,ETC - TYPES AND EFFECTIVE METHOD OF SEATING STEPPED ,STRAIGHT - SHAPE OF AUDITORIUM EFFECTIVE METHODS-CIRCULAR ,FAN PATTERN,RECTANGULAR ETC .b. -HEIGHTS ,DISTANCE BETWEEN STUDENTS AND THE STAGE c. -STAGE HEIGHT d. -ACTIVITY FLOW e. - FURNITURE AND DIMENSIONS • 12. TOTAL CONNECTIVITY OF ALL THE BLOCKS TO THE ADMIN BLOCK • 13. CONNECTIVITY IN THE ADMIN BLOCK • 14. VENTILATION
  3. 3. ADMIN BLOCK - The Administrative Block is a well-planned and spacious building that consists of • PRINCIPAL ROOM • OFFICE ROOM • STAFF ROOM • RECORDS ROOM • WAITING AREA • FACULTY ROOMS • TOILETS • CONFERENCE ROOMS TABLE 1: PLANNING REQUIREMENTS .
  4. 4. RECEPTION - • Visitors and students can easily access this place . • Provision of two doors , one from the entry vestibule and another from the lobby, can create a passive security layer to the facility. • This arrangement passively directs visitors to pass through the office during the off-peak times when students are not arriving or leaving. BASIC WORKSTATION WITH VISITOR SEATING U SHAPED WORKSTATION FOR RECEPTION
  5. 5. WAITING AREAS - • Waiting area of a building , is where people sit until the event or appointment for which they are waiting begins. • All the offices are connected through this. • Waiting areas , having a large sitting space should not disturb the circulation.
  6. 6. PRINCIPAL AND OFFICE ROOMS - • Principal and office rooms should have direct access to the staff work area. • The office windows should command views of the main entrance and work areas. • Provision of space for a small conference table in the office is necessary. • Always a second exit should be included for the suite.
  7. 7. RECORD ROOM – • Student Records Room Provide a separate, secure, fire resistant area for storage of confidential records. • This room shall be 1- hour fire rated and lockable. STAFF ROOM – • Staff room is one of the most important, yet often neglected areas in the whole school. • When it comes to priority for maintenance and refurbishment, teacher’s offices and staff zones generally fall to the bottom of pile. • Staff rooms and faculty offices should be designed in a way that help your staff to perform to the best of their ability.
  8. 8. CONFERENCE ROOM – • The Conference is used for formal meeting, training, and teleconference activities. • A special acoustical design including non-rectilinear spaces dictated by acoustical properties. • Visitors as well as the principal should be able to access this room easily. • Conference requires flexibility, durable finishes to anticipate maximum use, and integrated utility lines • such as voice, data, and power to accommodate a variety of multimedia presentations and tele- and video- conferences. • This room generally contains modular furniture that is light and easily rearranged. • Movable partitions typically help to further subdivide the space as well as provide added projection surfaces. • Conference should be designed for a wide range of interactions, from formal to informal, to inspire creative thinking and engaged experience for participants.
  9. 9. Finishes and Built–In Conferencing Tools: • These space types are generally finished with durable materials and surfaces that provide added conferencing and meeting functionality such as marker boards and projection screens. • Ambient lighting with dimmable controls and special accent lighting is typically used to allow user control for presentation purposes. Consider energy–efficient lighting fixtures. BASIC LAYOUTS FOR CONFERENCE ROOMS
  10. 10. TOILETS - SNO TYPE OF REQUIREMENT FOR MALE FOR FEMALE 1 WATER CLOSET ONE FOR 25 PERSONS TWO FOR EVERY 25 PERSONS 2 WASH BASINS ONE FOR 25 PERSONS ONE FOR 25 PERSONS 3 URINALS 1 FOR 7- 20 PERSONS -- 4 DRINKING WATER ONE FOR EVERY 100 PERSONS ONE FOR EVERY 100 PERSONS
  11. 11. CORRIDORS – For educational buildings , minimum width of corridor is 1.5 m . LIGHTING AND VENTILATION– • Daylighting strategies that potentially reduce the need of artificial lighting are provided. • The front walls of the entrance and the common visiting lounge are glazed to receive maximum sunlight. • Good lighting is available with vast entrance , giving a pleasing environment within the building. • Ventilators and windows in the northern side also provide excellent means of ventilation and lighting. • Ventilators are provided near the ceiling , in order to enhance natural ventilation by STACK EFFECT. STACK EFFECT
  12. 12. • The capacity of exits , indicating Number of occupants per unit exit width of 50 cm ~ for stairways 25 ~ for ramps 50 ~ doors 75 • PROVISION FOR STAIRWAYS – ~ Educational institutions : Stair case width – 2m Raiser height minimum - 0.15m Limited 12 per flight . Tread – minimum 0.30 m Handrails minimum height of 0.9 m from the centre of the tread . • No combustible material shall be used for decoration /wall panelling in staircase Interior staircases shall be constructed as self contained unit with atleast one side adjacent to an external wall and shall be completely enclosed STAIRCASES -
  13. 13. FUNCTIONAL PLANNING - • Includes various factors to be considered such as orientation of the building according to its location , ventilation, lighting, and space planning with proper circulation space, and ensuring linkage between rooms. • Planning is done giving due consideration to fulfill all the requirements of the administrative block, and simultaneously making it user friendly. • Harmony with the climatic conditions of the location. Path of the Sun is traced and also the wind direction is identified to adjust internal layout so that the rooms can be planned accordingly. INTERNAL SPACE AND CIRCULATION SPACE - • An office building incorporates a number of space types to meet the needs of staff and visitors, which includes offices, visitor support spaces, administrative support spaces, operational and maintenance spaces • The function of each space, movement of people to and from the space, i.e. passages, and proper location of entries and exits are established. • Preparation of furniture layouts foreach space is an effective process for achieving this
  14. 14. AT ENTRANCE :- 1 . IIM AHMEDABAD:- ● At IIM Hyderabad , the Admin block is placed in the entrance of the institute through which it has access to all over the institute . ● The spaces are perfectly arranged in such a way that , it satisfies all the users of that space . ADMIN BLOCK AT DIFFERENT LOCATIONS ADMIN BLOCK
  15. 15. 2 .IIM NAGPUR ADMIN BLOCK
  16. 16. A PART OF CLUSTER :- IIM INDORE :- IN THIS THE ADMIN BLOCK IS PLACED AROUND STUDENT PLAZA WHERE IT HELPS STUDENTS TO ALSO ACCESS OTHER BLOCKS LIKE FACULTY BLOCK, CLASSROOMS . ADMIN BLOCK
  17. 17. AT CENTRE :- THE ADMIN BLOCK IS PLACED AT CENTRE OF THE COMPLEX . ADMIN BLOCK
  18. 18. IN A SINGLE BLOCK :- ISB HYDERABAD :- HERE THE ADMIN BLOCK IS A PART OF ACADEMIC COMPLEX THIS HELPS STUDENTS WITH ALL REQUIREMENTS IN A SINGLE BUILDING. WITH OTHER REQUIREMENTS LIKE THE CLASSROOMS, LECTURE THEATRE, LIBRARY ON THE OTHER FLOORS. FIRST FLOOR PLAN OF ACADEMIC BLOCK i.e the admin block
  19. 19. Example of an admin block of a business school MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE, GURGAON LOCATION: The management development institute (mdi) is located at the junction of Mehrauli road and Jaipur bypass near Gurgaon. Sponsored by the industrial finance corporation of India, the institute is built on 36 acre site. ⮚ COMPONENTS OF THE CAMPUS • ACADEMIC COMPLEX • STUDENT’S HOSTEL • EXECUTIVE HOSTELS • FACULTY AND STAFF HOUSING
  20. 20. CAMPUS LAYOUT • The planning is based on the concept of main spine and a secondary spine. The original proposed entrance off the Delhi-Jaipur highway, was to lead on to a junction with the main spine and then further with the secondary spine. • The academic block would have been the focus of attention formal entrance had been retained. Presently, there are two entrances, one is from the Mehrauli- Gurgaon road while the other one is from the road connecting the Delhi-Jaipur highway with the Mehrauli-Gurgaon road. • The students hostel wings and the academic complex lie on the main spine. On the secondary spine lie the chairman’s residence, the staff and faculty residences, the ancillary block and the club facilities. • Building blocks are scattered all over the site, resulting in large distances. • Campus has different zones allocated to academic, residential or recreational functions. 1.ADIMN. BLOCK 2.FACULTY 3.FACULTY 4.AUDITORIUM 5.LIBRARY 6.LECTURE BLOCK 7.FACULTY 8.CAFETERIA 9.EXEC. HOSTEL 10.DINING 11.HOUSING 12.PGPM BLOCK 13.LAWN 14.GOLF COURSE 15.DIR. RESIDENCE 16.HOSTEL ST. LAYOUT PLAN OF MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE, GURGAON N
  21. 21. PLANNING… ACADEMIC COMPLEX The academic complex comprises of the following: • Administration • Faculty • Library • Auditorium • Lecture block • All blocks are double storeyed and have the concerned department housed in one whole unit • The academic block has been designed around a system of courtyards. A large central court leads into smaller internal courts, which are in turn, encompassed by academic and administrative functions. • Singly loaded corridors, which are arcaded and detached from the building, run along these courts. • The corridors are 6’0” wide and are separated from the working unit at places by a level difference. • The arcaded corridors form interesting circulation areas by framing views and causing flay of light and shade. • The academic and the hostel blocks are connected by any covered pedestrian link. • A paved pathway connects the blocks LAYOUT PLAN OF ACADEMIC COMPLEX VIEW OF INTERNAL COURT ARCADED PATHWAY LINK IN ADMN. BLOCK
  22. 22. FACULTY AND ADMINISTRATION • The administration block is located centrally with respect to other buildings in the academic complex. • The block has two entry points to provide through circulation linking in to the library with the help of a pedestrian link. • The plan of administration block has rooms along singly loaded corridors that open into courtyards. • There are two courts in the administration block. • The lobby offers vistas and views through glazing and cut outs giving a pleasant effect. • The faculty rooms have been planned along singly loaded corridors, which open into courtyards. • There are 3 faculty blocks, which are linked to administration block through corridors. • Each faculty block has a staircase and a toilet block. 1.JR. FACULTY RM. 2.P.A ROOM 3.RESEARCH SCHOLAR 4.SR. FACULTY MEMBER 5.TOILET 6.COURT 7.OFFICE 8.RECEPTION 9.ACCOUNTANT 10.ESTATE MANAGER 11.STORE 12.PUBLIC RELATIONS OFF. 13.COMMITTEE RM. GROUND FLOOR PLAN - ADMN. BLOCK FIRST FLOOR PLAN - ADMN. BLOCK 1.JR. FACULTY RM. 2.P.A ROOM 3.CHAIRMAN’S RM. 4. SR. FACULTY MEMBER 5. TOILETS 6. COURT 7.OFFICE 8.CABINS 9.BOARD ROOM 10.LONGE MANAGER 11.PANTRY 12.ADMN. OFFICER 13.P.A LOUNGE 14.FAC. LOUNGE
  23. 23. MAIN ENTRANCE TO THE INSTITUE FROM THE HIGHWAY ENTRANCE TO THE ADMIN BLOCK
  24. 24. CONNECTIVITY OF ADMIN BLOCK GROUND FLOOR ENTRANCE • THE ADMIN BLOCK IS PLACED AT THE MAIN ENTRANCE OF THE SITE IT IS LOCATED CENTRALLY WITH RESPECT TO OTHER BUILDINGS IN THE ACADEMIC COMPLEX • MAIN ENTRANCE TO THE INSTITUTE IS IN WEST DIRECTION • THE ADMIN BLOCK IS DESIGNED WITH PRINCPLE SYMMETRY • COURTYARDS ARE PLACED IN THE CENTER • ENTRANCE LOBBY IS CONNECTED TO BOTH PUBILIC RELATIONS OFFICE AND THE COMMITTEE ROOM THERE BY CONNECTING TO THE OFFICE ROOMS WHERE ONE IS PRESENT IN THE NORTHWEST ZONE AND THE OTHER IS PRESENT IN THE SOUTH WEST ZONE • STORE IS PLACED IN SUCH A WAY THAT HAS AN ENTRANCE FROM THE BLOCK BEHIND RECEPTION –FACULTY BLOCK. • ,MANAGER AND THE ACCOUNTANT ROOM ARE PLACED NEAR THE ENTRANCE LOBBY IN THE NORTHEAST ZONE WHICH ARE CONNECTED TO THE OFFICE ROOM • TO THE SOUTH OF ENTRANCE LOBBY ANOTHER OFFICE ROOM IS PROVIDED CONNECTING TO PUBLIC RELATIONS OFFICE.
  25. 25. Example2 of an admin block of a business school WOXSEN SCHOOL OF BUSINESS, HYDERABAD LOCATION: Situated in a serene location on the Hyderabad-Mumbai National Highway, Woxsen School of business is an ambitious project sprawling an area of almost 200 acres. ⮚ COMPONENTS OF THE CAMPUS • ACADEMIC COMPLEX • STUDENT’S HOSTEL • EXECUTIVE HOSTELS • FACULTY AND STAFF HOUSING
  26. 26. LAYOUT PLAN OF WOXSEN SCHOOL OF BUSINESS, HYDERABAD CAMPUS LAYOUT: * The student’s accommodation has been planned at a comfortable distance from the main building. * Students are encouraged to walk or cycle. At the center of the students housing is the activity center with am entities like restaurant, gymnasium, swimming pool, spa and salon. * The services planned are in accordance with the site topography, which minimizes overhead costs. * The admin block formed the bulk of the design program. It had to act as the focal point for all activities and also create the aspirational identity for the visitor. * The program extends on the east with the faculty rooms and lecture theatre blocks juxtaposed with structural grid system of interconnected spaces. * The spaces are such as verandahs, open corridors, terraces and courts at various levels establishing a link with the outdoors.
  27. 27. PLANNING… * The architecture of the campus is minimalistic yet bold with exposed concrete as the prima facie material. * The admin block stands out with a triple height atrium space, which acts as a gathering space for any kind of formal/informal events. The oval cut with major to minor axis ratio of the ellipse is 1:1.6 (the golden ratio), which are splendid identities. * The lecture theatre is unique in being oval shaped in plan with appropriate raked seating arrangement, which ensures complete focus and attention of students and teachers alike. * The monolithic exposed concrete look is continued as a unifying element. * Breakout green zones provide natural outdoors for socializing and act as comfort zones between buildings congruous with sunlight and ventilation. * Breakout green zones provide natural outdoors for socializing and act as comfort zones between buildings congruous with sunlight and ventilation. * The bright furniture makes the internal spaces playful yet sublime. * The long and linear approach to the building flanked by water body and manicured lawn evokes a welcome feeling and provides a softer foreground to the exposed concrete and glass façade. * The bright furniture makes the internal spaces playful yet sublime. MAIN ENTRY ACADEMIC BLOCK FACULTY ROOMS
  28. 28. CONNECTIVITY • TOILETS ARE PLACED FOR THE USERS OF THIS ENTRANCE BLOCK IN THE SOUTHEAST ZONE • STAIRCASE IS ALSO IN THE SOUTHEAST ZONE • THE BLOCKS CONNECTING TO THE ENTRANCE BLOCK CONTAIN JR AND SR FACULTY MEMBER ROOMS ,RESEARCH SCHOLAR ROOMS ,P.A ROOMS EQUALLY . • THE ROOMS ARE PLACED ALONG THE CORRIDDOR WHICH IS ALIGNED TO THE CENTRAL COURTYARD FOR BETTER VENTILATION. • THE SIMILAR PATTERN IS FOLLOWED IN THE FIRST FLOOR OF THE ADMIN BLOCK CONTAINING CHAIRMAN'S OFFICE WHICH IS PLACED AT THE CORNER OF THE BLOCK CREATING PRIVACY WITH AN ATTACHED TOILET AND ADJACENT P.A.ROOM . • BOARD ROOM ADJACENT TO THE CHAIRMAN ROOM JR AND SENIOR FACULTY ROOMS ,CABINS TOILETS FOR THE OTHER USERS IS PROVIDED IN THE SOUTHEAST ZONE SAME AS THE GROUND FLOOR STAIRCASE IS PROVIDED IN THE SOUTHEAST ZONE . • SIMILAR TO THE GROUND FLOOR ALL THE FACULTY ROOMS RUN ALONG THE CORRIDOR FOR BETTER VENTILATION
  29. 29. AUDITORIUM- Auditorium, the part of a public building where an audience sits, as distinct from the stage, the area on which the performance or other object of the audience’s attention is presented.
  30. 30. PARTS OF AN AUDITORIUM: • STAGE Spaces Ventilation • AUDITORIUM Seating - Typology Seating – Handicapped Aisle arrangement Aisle Balcony Viewing angles Sight line Slope • SERVICES Backstage Green rooms Toilets Entry and Exits
  31. 31. THE STAGE
  32. 32. STAGE VENTILATION -
  33. 33. THE AUDITORIUM -
  34. 34. THE SERVICES

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