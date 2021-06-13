Teknopalas Demirbas Takip Sistemi

Her işletme için gün geçtikçe artan sabit kıymet

yığınlarını kontrol etmek ve düzenlemek ciddi

bir iş yükü haline gelmiştir. Şirket ve çalışanları

için vazgeçilmez unsurlar olan araç-gereçlerin

istenildiğinde nerde olduğunu bilmek, şirket içi

departmanlar arasındaki yer değişimlerini takip

edebilmek şüphesiz her firma için verimlilik

anlamında ciddi kazanım demektir. UHF RFID

teknolojisi ile Sabit kıymet kontrolü projesi, işte bu

kazanımı kurumunuza sunmayı amaçlamaktadır.

Sabit kıymetlerin takibi amacıyla günümüze kadar

birçok teknoloji ve yöntem geliştirilmiş, gelinen

noktada geleceğin çözümünün UHF RFID olduğu

görülmüş ve bu teknolojinin yaygınlaşması ve

geliştirilmesi için tüm teknoloji merkezleri Ar-Ge

yarışına girmiştir. Gün geçtikçe bu teknolojinin

uygulanabildiği sektör sayısı artmakta, verimlilik

ve maliyetler hızla iyileşmektedir. Şimdiden

bu teknolojiyi bünyelerine katan firmalar,

rakiplerinden bir adım daha öne çıkmakta,

geleceğin teknolojisinin sunduğu imkânlarla çok

daha başarılı sonuçlar elde etmektedirler.