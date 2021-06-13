Teknopalas Demirbas Takip Sistemi

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Her işletme için gün geçtikçe artan sabit kıymet
yığınlarını kontrol etmek ve düzenlemek ciddi
bir iş yükü haline gelmiştir. Şirket ve çalışanları
için vazgeçilmez unsurlar olan araç-gereçlerin
istenildiğinde nerde olduğunu bilmek, şirket içi
departmanlar arasındaki yer değişimlerini takip
edebilmek şüphesiz her firma için verimlilik
anlamında ciddi kazanım demektir. UHF RFID
teknolojisi ile Sabit kıymet kontrolü projesi, işte bu
kazanımı kurumunuza sunmayı amaçlamaktadır.
Sabit kıymetlerin takibi amacıyla günümüze kadar
birçok teknoloji ve yöntem geliştirilmiş, gelinen
noktada geleceğin çözümünün UHF RFID olduğu
görülmüş ve bu teknolojinin yaygınlaşması ve
geliştirilmesi için tüm teknoloji merkezleri Ar-Ge
yarışına girmiştir. Gün geçtikçe bu teknolojinin
uygulanabildiği sektör sayısı artmakta, verimlilik
ve maliyetler hızla iyileşmektedir. Şimdiden
bu teknolojiyi bünyelerine katan firmalar,
rakiplerinden bir adım daha öne çıkmakta,
geleceğin teknolojisinin sunduğu imkânlarla çok
daha başarılı sonuçlar elde etmektedirler.
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