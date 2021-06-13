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Teknopalas’tan Profesyonel Sayım Hizmetleri! www.teknopalas.com.tr
www.teknopalas.com.tr ZAMANDAN KAZANDIRAN, Her işletme için gün geçtikçe artan sabit kıymet yığınlarını kontrol etmek ve d...
SİSTEMİN FAYDALARI www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr •Proje kapsamındaki tüm sabit kıymetlerin kayıt altına alın...
www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr SAYIM İŞLEMLERİ • Mobil el terminali üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm sayım i...
GÜVENLİK • Oluşturacağınız RFID kapılarla insan kontrolüne gerek kalmadan firmadan çıkarılan demirbaşlarınızla ilgili sist...
SARF MALZEME KONTROL KOLAY VERİ ALIŞVERİŞİ •Sistem üzerinden sadece demirbaşlarınızı değil aynı zamanda sarf malzemelerini...
ZİMMETLEME İŞLEMLERİ ONLINE TALEP YÖNETİMİ • İster kullanıcı bazında ister departman bazında tüm demirbaşlarınızı birer bi...
Firmanızda RFID kapılar tanımlayarak geçitler oluşturabilirsiniz. Demirbaşlarınızı istenilen tarihler aralığında geçit baz...
www.teknopalas.com.tr ESNEK RAPORLAMA SİSTEMİ SİSTEM ENTEGRASYONU • Demirbaşlarınızın satın alımından hurdaya ayrılmasına...
www.teknopalas.com.tr
TEKNOPALASMetaMatik Demirbaş Takip Otomasyonu www.teknopalas.com.tr UHF RFID TEKNOPALAS
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Technology
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Jun. 13, 2021

Teknopalas Demirbas Takip Sistemi

Her işletme için gün geçtikçe artan sabit kıymet
yığınlarını kontrol etmek ve düzenlemek ciddi
bir iş yükü haline gelmiştir. Şirket ve çalışanları
için vazgeçilmez unsurlar olan araç-gereçlerin
istenildiğinde nerde olduğunu bilmek, şirket içi
departmanlar arasındaki yer değişimlerini takip
edebilmek şüphesiz her firma için verimlilik
anlamında ciddi kazanım demektir. UHF RFID
teknolojisi ile Sabit kıymet kontrolü projesi, işte bu
kazanımı kurumunuza sunmayı amaçlamaktadır.
Sabit kıymetlerin takibi amacıyla günümüze kadar
birçok teknoloji ve yöntem geliştirilmiş, gelinen
noktada geleceğin çözümünün UHF RFID olduğu
görülmüş ve bu teknolojinin yaygınlaşması ve
geliştirilmesi için tüm teknoloji merkezleri Ar-Ge
yarışına girmiştir. Gün geçtikçe bu teknolojinin
uygulanabildiği sektör sayısı artmakta, verimlilik
ve maliyetler hızla iyileşmektedir. Şimdiden
bu teknolojiyi bünyelerine katan firmalar,
rakiplerinden bir adım daha öne çıkmakta,
geleceğin teknolojisinin sunduğu imkânlarla çok
daha başarılı sonuçlar elde etmektedirler.

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Teknopalas Demirbas Takip Sistemi

  1. 1. Teknopalas’tan Profesyonel Sayım Hizmetleri! www.teknopalas.com.tr
  2. 2. www.teknopalas.com.tr ZAMANDAN KAZANDIRAN, Her işletme için gün geçtikçe artan sabit kıymet yığınlarını kontrol etmek ve düzenlemek ciddi bir iş yükü haline gelmiştir. Şirket ve çalışanları için vazgeçilmez unsurlar olan araç-gereçlerin istenildiğinde nerde olduğunu bilmek, şirket içi departmanlar arasındaki yer değişimlerini takip edebilmek şüphesiz her firma için verimlilik anlamında ciddi kazanım demektir. UHF RFID teknolojisi ile Sabit kıymet kontrolü projesi, işte bu kazanımı kurumunuza sunmayı amaçlamaktadır. Sabit kıymetlerin takibi amacıyla günümüze kadar birçok teknoloji ve yöntem geliştirilmiş, gelinen noktada geleceğin çözümünün UHF RFID olduğu görülmüş ve bu teknolojinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi için tüm teknoloji merkezleri Ar-Ge yarışına girmiştir. Gün geçtikçe bu teknolojinin uygulanabildiği sektör sayısı artmakta, verimlilik ve maliyetler hızla iyileşmektedir. Şimdiden bu teknolojiyi bünyelerine katan firmalar, rakiplerinden bir adım daha öne çıkmakta, geleceğin teknolojisinin sunduğu imkânlarla çok daha başarılı sonuçlar elde etmektedirler. TEKNOPALAS’TAN Profesyonel Sayım Hizmetleri! MALİYETLERİNİZİ DÜŞÜREN AKILLI SİSTEM!
  3. 3. SİSTEMİN FAYDALARI www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr •Proje kapsamındaki tüm sabit kıymetlerin kayıt altına alınması ve sayımı kolaylaşacaktır. •İnsan kaynaklı hatalar en aza indirilecek, bunların önlenmesi ve belirlenmesi kolaylaşacaktır. •Hızlı bir şekilde güncelleştirilebilecek sabit kıymet veri tabanı, doğru ve tutarlı bilgilere daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır. •Bulunması gereken bir materyale ulaşma süresi kısalacaktır. •Zimmet bilgilerinin sürekli güncellenmesi, insan hataları ve prosedürden kaynaklanan kaybolmaları ve zimmetleme ile ilgili karışıklıkları önleyecektir. •Günlük, aylık, yıllık raporlar çok hızlı ve yüksek doğruluk oranlarıyla alınabilecektir. •UHF RFID ile sabit kıymet takip sistemi, hangi cihazın hangi tarihte ve ne zaman, nerelerde, ne kadar süre kaldığı bilgisini taşıyan detaylı bir veri tabanı oluşturacaktır. Bu veri tabanı, iş akış süreçlerinin planlanmasında kolaylıklar sağlayacak, oluşturulacak detaylı raporlar şimdiye kadar takip edilememiş bilgileri gözler önüne serecektir. 04 DEMİRBAŞTA YARININ STANDARTLARI BUGÜNDEN BELİRLENDİ! • Demirbaşlarınızla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri ürün tanımlama esnasında kayıt altına alabilirsiniz (Ürün adı, seri numarası, barkod numarası, marka, model, kategori, son kullanma tarihi, garanti süreleri, fatura bilgileri, amortisman değerleri vb.). • Demirbaşlarınız ile ilgili yapılacak tek seferlik işlemleri görev olarak tanımlayıp istediğiniz kişilere bu görevleri atayabilirsiniz. • Sistem üzerinde sayımı yapılacak bölgeleri beş kırılıma kadar tanımlayabilirsiniz. Böylelikle sayım işlemleriniz daha da kolaylaşacak ve iş gücünü daha verimli kullanabileceksiniz. (Örneğin; X Firması, Y Şirketi, A Blok, C Departmanı, D Odası gibi) • Her bir demirbaşınız için alt ürünler tanımlayabilir, ürün zimmet işlemlerini gerçekleştirirken alt ürünleri de otomatik olarak ilgili kişiye zimmetleyebilirsiniz. • Demirbaşlarınız için alt kategoriler tanımlayabilir, oluşturduğunuz hiyerarşik yapı sayesinde raporlamalarınızda büyük kolaylık elde edebilirsiniz. • Sistem demirbaşlarınıza ilişkin amortisman hesaplamalarını gerçekleştirmenize olanak sağlar. • Sabit kıymetlerinizle ilgili periyodik olarak gerçekleştirdiğiniz işlemleri (bakım, kalibrasyon vb.) sistem üzerinde tanımlayarak ilgili kişilere hatırlatmalar gönderebilir ve işlemlerinizin düzenli olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediklerini kayıt altına alabilirsiniz. • Sistem demirbaşlarınızın ömürlerini, son kullanma tarihlerini, garanti sürelerini vb. kayıt altında tutabilir ve tamamlanmalarına yakın sizi uyarır.
  4. 4. www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr SAYIM İŞLEMLERİ • Mobil el terminali üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm sayım işlemlerinizi anlık olarak merkezinize aktarabilirsiniz. • Sayım işlemlerini ister kişi üzerine zimmetli demirbaşlar bazında isterseniz departman bazında gerçekleştirebilirsiniz. Mobil Çözüm 06 HIZLI VE GÜVENLİ! Mobil el terminali sayesinde; - Demirbaşlarınızı tanımlayabilir, - Kullanıcılarınızı tanımlayabilir, - Arama özelliği ile bulmakta sorun yaşadığınız demirbaşları bulabilir, - Oda tanımlayabilir, - Demirbaşlarınızı kullanıcılara zimmetleyebilir, - Yaptığınız sayımları ve değişikleri anında merkeze aktarabilir, - Merkezde olan güncellemeleri anında cihaza yükleyebilirsiniz. SAYIM İŞLEMLERİNİZ ARTIK DAHA
  5. 5. GÜVENLİK • Oluşturacağınız RFID kapılarla insan kontrolüne gerek kalmadan firmadan çıkarılan demirbaşlarınızla ilgili sistem otomatik olarak kayıt tutar, böylelikle suiistimallerin ve hataların önüne geçilmiş olur. • Kullanıcılar sisteme kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapar ve sistem tüm yapılan işlemleri kayıt altına alır. Böylece insan kaynaklı yapılan hatalarla ilgili geçmişe yönelik bilgi alma imkânınız olur. • Sistem üzerinde istediğiniz sayıda kullanıcı grubu oluşturarak her bir grup için özel yetkilendirmeler tanımlayabilirsiniz. www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr 08 RFID İLE GÜVENİLİR GÜNCEL DEMİRBAŞ BİLGİSİ ÖNÜNE GEÇİN! DEMİRBAŞ KAYIPLARININ
  6. 6. SARF MALZEME KONTROL KOLAY VERİ ALIŞVERİŞİ •Sistem üzerinden sadece demirbaşlarınızı değil aynı zamanda sarf malzemelerinizi de takip edebilir, tüm sarf giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutabilirsiniz. •Sistem sarf malzemeleriniz ile ilgili önceden tanımladığınız kontrol seviyesinin altına düştüğünde size satın alma için otomatik uyarı verir. Böylece malzeme eksikliğinden dolayı oluşan aksamaların önüne geçmiş olursunuz. www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr 10 SATIN ALMA TAKİBİNİ SİSTEME BIRAKIN • Sistem dışındaki tüm firma, kategori, bölüm, kişi, demirbaş vb. kayıtlarınızı manuel olarak giriş yapmak yerine otomatik olarak sisteme aktarabilir ve böylece zaman kayıplarının önüne geçebilirsiniz. • Sistem üzerindeki tüm raporları PDF, CSV, EXCEL vb. formatlarda alabilirsiniz.
  7. 7. ZİMMETLEME İŞLEMLERİ ONLINE TALEP YÖNETİMİ • İster kullanıcı bazında ister departman bazında tüm demirbaşlarınızı birer birer ya da toplu şekilde zimmetleme imkanına sahip olabilirsiniz. • Gerçekleştirdiğiniz zimmetleme işlemlerine istinaden sistem üzerinden zimmet fişi yazdırabilirsiniz. • Esnek zimmet fişi tasarımı özelliği sayesinde firmanıza özel zimmet fişi tasarımları oluşturabilirsiniz. • MetaMatik web ara yüzü üzerinden yetkiye sahip tüm kullanıcılar online demirbaş talebinde bulunabilir ve talep süreçlerini online takip edebilirler. www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr ZİMMET FİŞİ (Demirbaş, Makine ve Cihaz İçin) FİŞ SIRA NO: --- İŞLEM TİPİ: Zimmete Verme TARİH --- İL VE İLÇENİN (1) ADI İZMİR KODU 035 HARCAMA BİRİMİNİN (2) ADI İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KODU 35-100 KİME VERİLDİĞİ (3) ADI T.C. No NEREYE VERİLDİĞİ (4) OPERASYONLAR • Demirbaş otomasyonu, demirbaşlarınızın garanti süresi, kalibrasyon, bakım vb. zaman bazlı değişkenlerini dinamik olarak sizin için takip eder ve sizleri uyararak hata yapılmasının önüne geçer. Böylece manuel kontrolden kaynaklı iş yükünün azalmasını sağlar. 12 ZİMMET KAYITLARINIZA GÖZDEN KAÇIRMADAN HAKİM OLUN!
  8. 8. Firmanızda RFID kapılar tanımlayarak geçitler oluşturabilirsiniz. Demirbaşlarınızı istenilen tarihler aralığında geçit bazlı çift veya tek yönlü yetkilendirebilirsiniz. Demirbaşların yetkilendirilen geçitler dışında hareketi olması durumunda, sistem tarafından ilgili kişiler SMS ve/veya e-mail yoluyla bilgilendirilir. Ayrıca istediğiniz tarih aralığında tüm geçit hareketlerine ait raporları pdf, csv, excel vb. formatlarda alabilirsiniz. Mevcut barkod sisteminin bilgileri RFID sisteme aktarılabilir. Ayrıca barkod ve RFID destekli mobil el terminali sayesinde demirbaş takibine barkod ile başlanıp istenilen bir zamanda RFID etiketlere geçilebilir. GEÇİT YETKİLENDİRME BARKOD VE RFID AYNI PLATFORMDA Farklı tasarım ve özellikleriyle çeşitli mobil el terminali avantajları. Rahat ofis ortamlarında ve zorlu şartlarda konumlandırabileceğiniz uygun etiketler www.teknopalas.com.tr www.teknopalas.com.tr Sistem Bileşenleri Mobil RFID El Terminali TR100 RFID Masaüstü Okuyucu Smart White Mobil El Terminali RFID Tablet RFID Yazıcı RFID Kontrol Kapısı RFID Etiketler 14
  9. 9. www.teknopalas.com.tr ESNEK RAPORLAMA SİSTEMİ SİSTEM ENTEGRASYONU • Demirbaşlarınızın satın alımından hurdaya ayrılmasına dek geçen sürede tüm hareketlerini ve zimmet değişikliklerini takip edebilirsiniz. • Sistemin esnek yapısı sayesinde tüm ekranlarda istediğiniz kriterlere göre filtreleme yaparak yüzlerce rapor oluşturabilir ve bu raporların çıktılarını istediğiniz dosya formatında alabilirsiniz. • Sistemde bulunan e-posta modülü sayesinde tek seferlik, haftalık, aylık ya da yıllık olarak demirbaşlarınıza ilişkin raporlarınızı ilgili yöneticilere otomatik olarak mail yoluyla gönderebilirsiniz. • Web uygulaması sayesinde, ofisinizde bulunmanıza gerek olmadan internet üzerinden sisteme giriş yapıp kendi üzerinizde bulunan zimmetleri görebilirsiniz. Başka bir yazılıma entegrasyon ihtiyacınız varsa diğer yazılım sağlayıcınız ile birlikte çalışıp size özel bir çalışma gerçekleştirebiliriz. Bu da verileri tekrar girmenizin önleyerek zaman kaybetmemenizi sağlar. Demirbaşın satın alınmasından faturalanmasına kadar tüm süreci otomasyon yönetir. Size otomasyonun ürettiği raporlar otomatik gelir. Muhasebe yazılımınızın içe aktarım özelliği mevcut mu? Eğer öyle ise entegrasyon gerektirmeden veri aktarımı yapmamız mümkündür. Daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 16 GERÇEK ZAMANLI RAPORLAR SAYESİNDE BAŞARILI DEMİRBAŞ YÖNETİMİ!
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  11. 11. TEKNOPALASMetaMatik Demirbaş Takip Otomasyonu www.teknopalas.com.tr UHF RFID TEKNOPALAS

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