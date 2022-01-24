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TeamBuildClub Russian Presentation

Jan. 24, 2022
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Education

https://TeamBuildClub.com
Русская презентация TeamBuildClub

Почему вы должны присоединиться к нам?

1- Вы регистрируетесь бесплатно >> Мы создаем для вас нижестоящую линию.

2- Вы создаете свой Список с деталями некоторых из ваших нижестоящих, которые мы приносим для вас, и вы можете лично связаться.

3- Получение бесплатного доступа к нашим тренингам по маркетингу, построению бизнеса и обучению криптовалютам.

4- Возможность получать пассивный доход с TeamBuildClub и в любом будущем проекте, с которым будет сотрудничать наша компания.

5- Вы можете ничего не делать и просто смотреть, как ваши нижние линии растут ежедневно.

6- Мы даем вам рекламные кредиты, чтобы представить ваш бизнес огромному сообществу маркетологов.

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TeamBuildClub Russian Presentation

  1. 1. Мы создаем лучший образ жизни для людей Вы регистрируетесь бесплатно >> Мы создаем для вас партнёрскую структуру
  2. 2. TeamBuildClub платформа, созданная европейской компанией Interconnectica Ltd, зарегистрирована в феврале 2018 года на Кипре, Греция, номер лицензии HE380604. ООО «Интерконнектика» успешная компания в сфере маркетинга, платной рекламы, коучинга, семинаров, а также В 2020 году Interconnectica Ltd создала доступную образовательную платформу для владельцев малого бизнеса и предпринимателей, которая предлагает различные курсы на нескольких разных уровнях: от образования до маркетинга, продаж, партнёрской структуры, SEO и стратегии цифрового маркетинга. В 2021 году ООО «Interconnectica Ltd» создало TeamBuildClub как необычную платформу, целью которой является бесплатное наставничество в построении бизнеса, маркетинге и обучении криптовалютам для миллионов людей. по всему миру, и в то же время помогая им, автоматически создавая нижестоящую структуру. О компании
  3. 3. Г-н Томас имеет опыт построения успешного бизнеса. Имеет сертификат MBA, окончил Афинский университет и получил стипендию на получение степени магистра в Лондоне. С2015 года он является владельцем недвижимости и генеральным директором своего гостиничного бизнеса, а также компании по поставкам образовательных технологий. Сертифицированный менеджер по цифровому маркетингу с 2007 года и международный спикер. Объездил весь мир, выступал перед большой аудиторией и награждался высокими наградами. В 2019 году награжден Его Высочеством шейхом Абу-Даби на выставке Dubai Expo 2019 за вклад в развитие ОАЭ. Главный исполнительный директор и основатель Alexis Thomas
  4. 4. Помогать людям достигать своих целей и улучшить Вашу жизнь, благодаря командному сотрудничеству и поддержке наших опытных наставников. Оказывать положительное влияние на развитие успешного сообщества, работающего вместе, как глобальная команда. Наша миссия Наш взгляд
  5. 5.  Вы регистрируетесь БЕСПЛАТНО >> Мы СОЗДАЁМ Вашу ПАРТНЁРСКУЮ СТРУКТУРУ!  Вы составляете свою базу партнёров с подробными сведениями, которые мы предлагаем для Вас  Получение бесплатного доступа к нашим тренингам по маркетингу, построению бизнеса и обучению криптовалютам.  Возможность получать пассивный доход с TeamBuildClub и в любых будущих совместных проектах.  Вы можете ничего не делать и просто наблюдать, как растёт Ваша Партнёрская Структура.  Вы можете получить рекламные кредиты, чтобы презентовать свой бизнес огромному сообществу маркетологов. ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО ?
  6. 6. Начать Бизнес С Нами Это ПРОСТО, Вам Нужно Только ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И Мы Продолжим Наращивать Вашу Партнёрскую Структуру
  7. 7. В чем идея TeamBuildClub ? В будущем мы будем сотрудничать с доступными и легальными проектами или компаниями, и в соответствии со списком приоритетов наши участники будут позиционироваться таким образом, что бы у всех была партнёрская структура в этих проектах. С TeamBuildClub никто не остаётся в стороне.
  8. 8. Членство Бесплатно €0 Базовый €25 Серебряный €50 Золото €100 Платина €200 Алмаз €500 Рекламные кредиты 2,500 5,000 10,000 20,000 50,000 Создайте свою структуру и Бизнес       Обучение наставничеству       Обучение криптовалюте       Обучение платных участников X      + ПО для улавливания лидов Прямая комиссия 10% 20% 20% 20% 20% 20% 10 уровней       Совместное использование пулов X X X Золотой пул Платиновый пул Алмазный пул Приоритет в будущем размещении Низкий Средне- низкий Середина Средней высоты Высокий Наибольший СОБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ - ЭТО НАЧАЛО, ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ- ЭТО ПРОГРЕСС, РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ - ЭТО УСПЕХ Как это работает
  9. 9. Членство Бесплатно Базовый Серебряный Золото Платина Алмаз Уровень 1 Половина комиссий €5 €10 €20 €40 €100 Уровень 2 €2 €5 €10 €20 €50 Уровень 3 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 4 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 5 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 6 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 7 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 8 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 9 €1 €2 €3 €6 €15 Уровень 10 €1 €2 €3 €6 €15
  10. 10. БАЛАНС ПУЛОВ Бесплатно Базовый Серебряный Золото Платина Алмаз Золотой пул €1 €2 €4 €8 €20 Платиновый пул €1 €3 €6 €12 €30 Алмазный пул €3 €5 €10 €20 €50 Золотой пул Платиновый пул Алмазный пул Балансы пулов генерируются из каждого купленного членства, как описано ниже, и распределяются между участников каждый месяц. Участники Золото зарабатывают от баланса Золотой пул каждый месяц Участники Платина зарабатывают от баланса Платиновый пул каждый месяц Участники Алмаз зарабатывают от баланса Алмазный пул каждый месяц
  11. 11. Когда вы зарегистрируетесь бесплатно, вы начнете видеть в личном кабинете количество нижестоящих партнёров, которые присоединяются каждый день под Bами. В соответствии с вашим членством вы будете находиться выше всех участников с меньшими проплаченными уровнями. Пример: Если вы перейдете с Бесплатного участника на Базовый, то вы окажетесь выше всех Бесплатных участников и выше всех Основных участников, которые будут обновляться после вас. Пример: Если вы перейдете на Silver, то вы окажетесь выше всех Бесплатных участников, выше всех Основных участников, и прежде всего Серебряные участники, которые повышаются после вас ... и так далее.
  12. 12. Каждый новый Бесплатный участник, вступающий в клуб TeamBuildClub, располагается в нижней части списка. Если вы хотите, вы можете использовать свoю Реферальную ссылку для регистрации людей в нашей команде, и даже бесплатные участники могут получать комиссионные глубиной 10 уровней. Платные участники получают преимущество в получении двойных комиссионных на глубине 10 уровней. Преимущество быть Золотым, Платиновым и Брилиантовым участником состоит в том, что они зарабатывают на общих пулах каждый месяц в течение 12 месяцев.
  13. 13. Mobile App bit.ly/TeamBuildClubApp Telegram t.me/TeamBuildClub Facebook facebook.com/TeamBuildClubOfficial
  14. 14.  Зарегистрируйтесь бесплатно >> Мы создаем Вашу партнёрскую структуру для Вас  Вы составляете свою базу партнёров с подробными сведениями, которые мы предлагаем для Вас, и вы можете лично связаться с ними  Получение бесплатного доступа к нашим тренингам по маркетингу, построению бизнеса и обучению криптовалютам  Возможность получать пассивный доход с TeamBuildClub и в любых будущих совместных проектах  Ничего не делайте и просто наблюдайте, как растёт Ваша структура • Рекламные кредиты позволяющие представить ваш бизнес огромному • Специальные учебные материалы и их повторение • Получение Двойных Комиссионных • Более высокое место в нашей глобальной команде • Более высокое место в наших будущих совместных проектах • Совместное использование пулов от Золотого и выше • Участие в наших обучениях по Стратегии лидерства Присоединение к платному членству Что вы получите, присоединившись к TeamBuildClub бесплатно
  15. 15. Нет лучшего чувства, когда ты делаешь ДОБРО. Если вы действительно хотите познакомиться с самыми милыми, заботливыми людьми вокруг себя, займитесь благотворительностью. Наш долг - внедрить это в наш повседневный бизнес. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  16. 16. НЕТ НИКОГО СИЛЬНЕЕ НАС, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
  17. 17. Мы создаем Вашу Партнёрскую Структуру для Вас www.TeamBuildClub.com

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