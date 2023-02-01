Proektirovanie,konstruirovanie i proizvodstvo aviacionnoj tehniki (2005).pdf
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Фонд поддержки творческих инициатив студентов
Посвящается 75-летию МАИ
и 100-летию со дня рождения А.И.Микояна
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Под общей редакцией проф. Ю.Ю. Комарова
– 2005 –
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Московскому авиационному институту (государственному
техническому университету) МАИ 75 лет
История МАИ началась 20 марта 1930 года, когда было принято решение
о выделении из МВТУ им. Баумана нескольких инженерных факультетов и
создании на их базе специализированных инженерных вузов, в т.ч. Высшего
аэромеханического училища (ВАМУ). Уже с августа 1930 года ВАМУ было пе-
реименовано в авиационный институт (МАИ). В том же, 1930, году были обра-
зованы первые два факультета – самолетостроительный и моторный с общим
числом студентов 290 человек. Несколько позже из самолетостроительного фа-
культета выделяется специальность по дирижаблестроению, впоследствии
оформленная в самостоятельный факультет. Уже в сентябре 1930 года в МАИ
было около 600 студентов.
Основу профессорско-преподавательского состава института составили
работники ЦАГИ и МВТУ: Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин, Г.Х. Сабинин,
К.А.Ушаков, Г.Н. Мусиньянц, Н.С. Аржаников, Б.М. Земский, А.Н. Журавчен-
ко, Б.С. Стечкин и др. Научный потенциал ЦАГИ и опыт одной из самых пере-
довых технических школ в мире с ярко выраженным конструкторским направ-
лением были восприняты и в дальнейшем развиты профессорско-
преподавательским коллективом МАИ.
С тех пор прошло 75 лет. Сегодняшний МАИ – это ведущий аэрокосми-
ческий университет России, многопрофильный учебно-научный центр, осуще-
ствляющий подготовку специалистов широкого профиля для всех отраслей ра-
кетно-космической науки и промышленности. Как базовый вуз отрасли, МАИ
возглавляет Ассоциацию авиационных и ракетно-космических вузов и соответ-
ствующее Учебно-методическое объединение (УМО).
Основу МАИ составляют 11 факультетов, являющихся по существу ин-
ститутами в структуре технического университета: «Авиационная техника»,
«Двигатели летательных аппаратов», «Системы управления, информатика и
электроэнергетика», «Радиоэлектроника летательных аппаратов», «Экономика
и менеджмент», «Робототехнические и интеллектуальные системы», «Приклад-
ная математика и физика», «Прикладная механика», «Гуманитарный», «Ино-
странных языков».
Уже сам перечень факультетов говорит о том, что МАИ осуществляет
фундаментальную подготовку специалистов университетского типа. Кроме то-
го, наш институт имеет в своем составе восемь территориальных факультетов и
отделений, осуществляющих подготовку по 50 специальностям непосредствен-
но для крупных авиационных и ракетно-космических центров. Это: «Восход»
(космодром «Байконур»), «Взлет» (г. Ахтубинск), «Стрела» (г. Жуковский),
«Космическая техника» (г. Химки), «Комета» (г. Химки), в Таганроге, в Лю-
берцах при ВНТК им. Н.И. Камова, «Радиовтуз». Имеется факультет военного
обучения.
МАИ располагает высоким интеллектуальным потенциалом, уникальны-
ми учебными и научно-исследовательскими лабораториями. В институте рабо-
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тает около 2000 преподавателей. Среди них шесть академиков и членов-
корреспондентов РАН, 36 заслуженных деятелей науки и техники РФ, более 70
лауреатов Государственных премий, 220 профессоров и докторов наук, более
2500 штатных научных сотрудников, инженеров, рабочих и служащих, около
17000 студентов всех видов обучения.
Всего за 75 лет из стен МАИ вышло более 120000 специалистов для авиа-
ционной и ракетно-космической отрасли. Среди них 44 генеральных и главных
конструктора, 40 академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР
и Российской Академии наук, более ста лауреатов Государственных премий, 18
космонавтов с общим нахождением на орбите 9,5 лет. В МАИ учились более
тридцати заслуженных летчиков-испытателей СССР и РФ, Героев Советского
Союза и России, более 260 Лауреатов Ленинской и Государственных премий,
премий Президента и Правительства России. Кроме того, среди маевцев очень
много известных политиков, дипломатов, государственных деятелей, а также
известных и любимых народом артистов и выдающихся спортсменов.
Научно-исследовательская часть МАИ включает в себя 8 проблемных и
38 отраслевых научно-исследовательских лабораторий, 80 научных отделов и
лабораторий при кафедрах. Ученые МАИ – авторы пяти открытий, результаты
научных исследований опубликованы в сотнях монографий, в учебниках, учеб-
ных пособиях и других научных публикациях. Их значение для развития авиа-
ционной и ракетно-космической науки и техники ставят МАИ в ряд ведущих
вузов мира.
Практически с основания МАИ, с 1933 года, когда было создано первое
конструкторское бюро по самолетостроению, в нашем институте создаются
новые типы летательных аппаратов. В этой интереснейшей работе самое актив-
ное участие принимали и принимают студенты. К таким разработкам можно
отнести спортивно-пилотажный самолет «Квант», установивший 5 мировых ре-
кордов. Мировой рекорд был установлен на сверхлегком самолете оригиналь-
ной конструкции «МАИ-89». Впоследствии представленный на международ-
ных авиационных салонах, этот самолет получил сертификаты в ряде стран и
пользуется коммерческим успехом. В России он выпускается крупными серия-
ми в различных модификациях на РСК «МиГ». Впервые в мире учебный вуз за
самолет «Авиатика-МАИ-890» (серийная модель) получил сертификат типа
Госавиарегистра. Рекорды самолетов МАИ зарегистрированы Международной
авиационной федерацией (FAI). В маевских КБ были спроектированы также
двигатели и энергетические установки; приборы, системы и радиоустройства;
дистанционно пилотируемые летательные аппараты различного назначения и
первые малые негерметичные искусственные спутники Земли «Радио» и «Ис-
кра» (в 70-х и 80-х годах); пилотируемые, буксируемые и автоматические аппа-
раты для исследования морей и океанов типа «Шельф», «Венера» и т.д.
Только в МАИ в учебном процессе при подготовке инженеров использу-
ется летная практика. Вот уже 25 лет студенты, как юноши, так и девушки, за
штурвалом самолета закрепляют свои теоретические знания. За создание и вне-
дрение в учебный процесс летной практики группа работников института в
1998 году была удостоена Государственной премии РФ в области науки и тех-
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ники.
Государственная премия РФ за разработку и внедрение семейства сверх-
легких многоцелевых самолетов присуждена в 1999 году группе ученых и со-
трудников МАИ. В этом же году маевские ученые были удостоены еще одной
Государственной премии в области науки и техники за разработку новых тех-
нологий нанесения покрытий.
В последние годы развивается новое направление деятельности МАИ –
международное сотрудничество. Цель его – эффективное использование зару-
бежного опыта для улучшения качества подготовки специалистов, повышения
квалификации преподавателей и научных работников. С 1989 года студенты
МАИ ежегодно стажируются в инженерных вузах США, Англии, Италии, Гер-
мании, Франции. В нашем институте обучаются граждане из 34 стран Европы,
Азии, Африки, США.
За годы учебы в МАИ студенты помимо основной специальности имеют
возможность получить второе высшее образование на уровне бакалавра по на-
правлениям: менеджмент, прикладная математика и информатика.
Учебные и научные лаборатории института оснащены современным обо-
рудованием, компьютерами и приборами. Все студенты проходят практиче-
скую подготовку, выполняют исследования и конструкторские разработки с
применением новейших ЭВМ и новых информационных технологий. Все пере-
численное выше позволило МАИ занять первое место в рейтинге среди маши-
ностроительных, авиационных вузов России.
Студенческие годы наполнены не только учебой. Они запомнятся вам и
совместным отдыхом с друзьями. А для этого в МАИ созданы все условия.
Студенты МАИ любят проводить каникулы на институтских подмосковных ба-
зах отдыха в Яропольце, Суворове, Пешках. Особой любовью пользуется чер-
номорский оздоровительно-спортивный лагерь в Алуште. Кроме того, на тер-
ритории студгородка имеется санаторий-профилакторий на 140 мест. Есть в
МАИ и комбинат питания на 2500 мест, и своя студенческая поликлиника.
Во Дворце культуры МАИ работают коллективы художественной само-
деятельности, продолжающие славные традиции уже известных на всю страну
творческих объединений. Для тех, кто любит ходить туристскими маршрутами,
есть маевский турклуб – один из старейших в стране. Спорт в МАИ тоже в по-
чете. В МАИ имеются 5 спортивных залов общей площадью около 7,5 тысяч
квадратных метров. Среди спортсменов МАИ 56 олимпийских чемпионов,
чемпионов мира и Европы. Команды гребцов, баскетболистов, волейболистов,
гандболистов, а также ряд отдельных спортсменов неоднократно становились
чемпионами страны.
В МАИ созданы все условия для успешной учебы и интересного и разно-
образного отдыха.
Ректор МАИ, академик РАН
А.М. Матвеенко
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Генеральный конструктор Артем Иванович Микоян
(к 100-летию со дня рождения)
Одному из выдающихся авиационных конструкторов, создателю самоле-
тов-истребителей МиГ Артему Ивановичу Микояну 5-го августа 2005 г