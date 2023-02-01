Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Proektirovanie,konstruirovanie i proizvodstvo aviacionnoj tehniki (2005).pdf

Feb. 01, 2023
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Фонд поддержки творческих инициатив студентов Посвящается 75-летию МАИ и 100-летию со дня рождения А.И.Микояна ПРОЕКТИРОВА...
УДК 629.735.33 Проектирование, конструирование и производство авиационной техники. Под ред. проф. Ю.Ю. Комарова. – М.: Изд...
3 Московскому авиационному институту (государственному техническому университету) МАИ 75 лет История МАИ началась 20 марта...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
F-84 Thunderjet Units Over Korea.pdf
F-84 Thunderjet Units Over Korea.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

SR-71 PROPULSION SYSTEM P&W J58 ENGINE (JT11D-20) ONE OF THE BEST JET ENGINES...
TahirSadikovi
Sikorsky CH-3E & HH-3E Flight Manual.pdf
TahirSadikovi
Vertoletnie gazoturbinnie dvigateli so svobodnoj turbinoj i regeneraciej tepl...
TahirSadikovi
Gazoturbinnie dvigateli dlja skorostnih vintokrilih letateljnih apparatov.pdf
TahirSadikovi
Propulsion and Flight Controls Integration for the Blended Wing Body Aircraft...
TahirSadikovi
Modeling and Control for a Blended Wing Body Aircraft A Case Study ( PDFDrive...
TahirSadikovi
The Aircraft Propulsion.pdf
TahirSadikovi
Boeing B 52H Stratofortress Flight Manual.pdf
TahirSadikovi
1 of 342 Ad

Proektirovanie,konstruirovanie i proizvodstvo aviacionnoj tehniki (2005).pdf

Feb. 01, 2023
0 likes 0 views

Download to read offline

Engineering

Design,construction and manufacture of aircraft

Design,construction and manufacture of aircraft

Engineering
Advertisement

Recommended

F-84 Thunderjet Units Over Korea.pdf
TahirSadikovi
0 views
130 slides
F-84 Thunderjet in detail.pdf
TahirSadikovi
0 views
82 slides
Autonomous Hybrid Powered Long Ranged Airship for Surveillance and Guidance.pdf
TahirSadikovi
0 views
176 slides
Conceptual Design of a Hybrid Airship.pdf
TahirSadikovi
0 views
88 slides
Rozwoj naddzwiekovich samolotow mysliwskich.pdf
TahirSadikovi
0 views
18 slides
Propulsion System Selection and Optimization for a Hypersonic Civil Transport...
TahirSadikovi
0 views
252 slides
Sovremennie metodi obespecenija procnostnoj nadeznosti detalej aviacionnih d...
TahirSadikovi
0 views
458 slides
Sovremennoe sostoyanie i perspektivi razvitiya samoletov grazdanskoy aviacii.pdf
TahirSadikovi
0 views
14 slides
Advertisement

More Related Content

More from TahirSadikovi (20)

SR-71 PROPULSION SYSTEM P&W J58 ENGINE (JT11D-20) ONE OF THE BEST JET ENGINES...
TahirSadikovi
0 views
Sikorsky CH-3E & HH-3E Flight Manual.pdf
TahirSadikovi
0 views
Vertoletnie gazoturbinnie dvigateli so svobodnoj turbinoj i regeneraciej tepl...
TahirSadikovi
0 views
Gazoturbinnie dvigateli dlja skorostnih vintokrilih letateljnih apparatov.pdf
TahirSadikovi
0 views
Propulsion and Flight Controls Integration for the Blended Wing Body Aircraft...
TahirSadikovi
0 views
Modeling and Control for a Blended Wing Body Aircraft A Case Study ( PDFDrive...
TahirSadikovi
0 views
The Aircraft Propulsion.pdf
TahirSadikovi
0 views
Boeing B 52H Stratofortress Flight Manual.pdf
TahirSadikovi
0 views
AGM-84D Harpoon (B-52H) NonNuclear Weapons Delivery Manual.pdf
TahirSadikovi
0 views
Boeing B-52C,D Flight Manual.pdf
TahirSadikovi
0 views
Convair B-36J Flight Handbook.pdf
TahirSadikovi
0 views
Krila Rossii ,enciklopedija samoletov,chast 4.pdf
TahirSadikovi
0 views
Krila Rossii,enciklopedija samoletov, chast 3.pdf
TahirSadikovi
0 views
Krila Rossii,enciklopedija samoletov, chast 2.pdf
TahirSadikovi
0 views
Krila Rossii,enciklopedija samoletov,chast 1.pdf
TahirSadikovi
0 views
Nuclear Electric Power.Safety, Operation, and Control Aspects ( PDFDrive ).pdf
TahirSadikovi
4 views
Aircraft nuclear power plant designs.pdf
TahirSadikovi
4 views
Obektivnij kontrolj tocnosti samoletovozdenija.pdf
TahirSadikovi
2 views
Undergraduate Team Aircraft Design Competition Hybrid-Electric General Aviati...
TahirSadikovi
4 views
Aeroplane Construction by Sydney Camm.pdf
TahirSadikovi
3 views
SR-71 PROPULSION SYSTEM P&W J58 ENGINE (JT11D-20) ONE OF THE BEST JET ENGINES...
TahirSadikovi
0 views
44 slides
Sikorsky CH-3E & HH-3E Flight Manual.pdf
TahirSadikovi
0 views
87 slides
Vertoletnie gazoturbinnie dvigateli so svobodnoj turbinoj i regeneraciej tepl...
TahirSadikovi
0 views
39 slides
Gazoturbinnie dvigateli dlja skorostnih vintokrilih letateljnih apparatov.pdf
TahirSadikovi
0 views
17 slides
Propulsion and Flight Controls Integration for the Blended Wing Body Aircraft...
TahirSadikovi
0 views
303 slides
Modeling and Control for a Blended Wing Body Aircraft A Case Study ( PDFDrive...
TahirSadikovi
0 views
308 slides

Recently uploaded (20)

1005577212.pdf
PedroAlbertoHernande2
1 view
Osnovi dovodki aviacionnih GTD (2012).pdf
TahirSadikovi
3 views
Messershmitt Bf 109 (2001).pdf
TahirSadikovi
4 views
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76 ,chast 5.doc
TahirSadikovi
3 views
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,chast 4.doc
TahirSadikovi
4 views
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,chast 7.doc
TahirSadikovi
4 views
Konstrukcija i ekspluatacija sistem i oborudovanija vozdusnogo sudna A-320 (...
TahirSadikovi
5 views
Mi-8T Tehnologija raboti bortmehanika,Omsk (2004).doc
TahirSadikovi
4 views
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,chast 1.doc
TahirSadikovi
4 views
Poisk neispravnostej vertoleta Mi-8.pdf
TahirSadikovi
4 views
полупроводники, 1 группа.pptx
Danya59
4 views
Kak ja stal letcikom.pdf
TahirSadikovi
3 views
Aeronavigacija v mezdunarodnih poletah (2014).pdf
TahirSadikovi
4 views
Informacionno spravocnaja kniga aviacionnogo meteorologa,chast 2 (2010).pdf
TahirSadikovi
4 views
Avilkin V.K.,Paradoksi navigacii mezdunarodnih poletov (2000).pdf
TahirSadikovi
3 views
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,dopolnenie.doc
TahirSadikovi
4 views
Albom po dvigatelju TV2-117A (AG).docx
TahirSadikovi
4 views
Informacionno spravocnaja kniga aviacionnogo meteorologa,chast 1 (2010).pdf
TahirSadikovi
4 views
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,chast 3.doc
TahirSadikovi
3 views
Mi-8 TO.Kniga IV.Aviacionnoe oborudovanie.pdf
TahirSadikovi
2 views
1005577212.pdf
PedroAlbertoHernande2
1 view
113 slides
Osnovi dovodki aviacionnih GTD (2012).pdf
TahirSadikovi
3 views
152 slides
Messershmitt Bf 109 (2001).pdf
TahirSadikovi
4 views
77 slides
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76 ,chast 5.doc
TahirSadikovi
3 views
12 slides
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,chast 4.doc
TahirSadikovi
4 views
30 slides
Metodika vipolnenija poleta na samolete IL 76,chast 7.doc
TahirSadikovi
4 views
43 slides
Advertisement

Proektirovanie,konstruirovanie i proizvodstvo aviacionnoj tehniki (2005).pdf

  1. 1. Фонд поддержки творческих инициатив студентов Посвящается 75-летию МАИ и 100-летию со дня рождения А.И.Микояна ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ Под общей редакцией проф. Ю.Ю. Комарова – 2005 –
  2. 2. УДК 629.735.33 Проектирование, конструирование и производство авиационной техники. Под ред. проф. Ю.Ю. Комарова. – М.: Изд-во МАИ, 2005. - ______ с.: ил. В сборнике содержатся статьи научно-исследовательских, проектно- конструкторских и технологических работ студентов, молодых ученых и инже- неров, представленных на Всероссийский открытый конкурс, посвященный 75- летию МАИ и 100-летию со дня рождения А.И. Микояна. Редакционная коллегия: В.М. Абашев, Л.С. Гурьева, Г.А. Дубенский, Ю.Ю. Комаров (председатель), Ю.В. Криволуцкий, В.З. Максимович, В.П. Махров, С.Л. Самсонович, А.С. Сидоренко, Ю.Г. Сосулин, А.А. Пунтус, А.М. Хомяков. Рецензенты: С.В. Далецкий, Л.Б. Большаков. Издание осуществлено с авторских оригиналов, представленных на бумажных и маг- нитных носителях. Редакция не несет ответственности за ошибки авторов. Претензии не принимаются. При перепечатке ссылка обязательна. ISBN _-____-____-_ © Фонд поддержки творческих инициатив студентов МАИ, 2005
  3. 3. 3 Московскому авиационному институту (государственному техническому университету) МАИ 75 лет История МАИ началась 20 марта 1930 года, когда было принято решение о выделении из МВТУ им. Баумана нескольких инженерных факультетов и создании на их базе специализированных инженерных вузов, в т.ч. Высшего аэромеханического училища (ВАМУ). Уже с августа 1930 года ВАМУ было пе- реименовано в авиационный институт (МАИ). В том же, 1930, году были обра- зованы первые два факультета – самолетостроительный и моторный с общим числом студентов 290 человек. Несколько позже из самолетостроительного фа- культета выделяется специальность по дирижаблестроению, впоследствии оформленная в самостоятельный факультет. Уже в сентябре 1930 года в МАИ было около 600 студентов. Основу профессорско-преподавательского состава института составили работники ЦАГИ и МВТУ: Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин, Г.Х. Сабинин, К.А.Ушаков, Г.Н. Мусиньянц, Н.С. Аржаников, Б.М. Земский, А.Н. Журавчен- ко, Б.С. Стечкин и др. Научный потенциал ЦАГИ и опыт одной из самых пере- довых технических школ в мире с ярко выраженным конструкторским направ- лением были восприняты и в дальнейшем развиты профессорско- преподавательским коллективом МАИ. С тех пор прошло 75 лет. Сегодняшний МАИ – это ведущий аэрокосми- ческий университет России, многопрофильный учебно-научный центр, осуще- ствляющий подготовку специалистов широкого профиля для всех отраслей ра- кетно-космической науки и промышленности. Как базовый вуз отрасли, МАИ возглавляет Ассоциацию авиационных и ракетно-космических вузов и соответ- ствующее Учебно-методическое объединение (УМО). Основу МАИ составляют 11 факультетов, являющихся по существу ин- ститутами в структуре технического университета: «Авиационная техника», «Двигатели летательных аппаратов», «Системы управления, информатика и электроэнергетика», «Радиоэлектроника летательных аппаратов», «Экономика и менеджмент», «Робототехнические и интеллектуальные системы», «Приклад- ная математика и физика», «Прикладная механика», «Гуманитарный», «Ино- странных языков». Уже сам перечень факультетов говорит о том, что МАИ осуществляет фундаментальную подготовку специалистов университетского типа. Кроме то- го, наш институт имеет в своем составе восемь территориальных факультетов и отделений, осуществляющих подготовку по 50 специальностям непосредствен- но для крупных авиационных и ракетно-космических центров. Это: «Восход» (космодром «Байконур»), «Взлет» (г. Ахтубинск), «Стрела» (г. Жуковский), «Космическая техника» (г. Химки), «Комета» (г. Химки), в Таганроге, в Лю- берцах при ВНТК им. Н.И. Камова, «Радиовтуз». Имеется факультет военного обучения. МАИ располагает высоким интеллектуальным потенциалом, уникальны- ми учебными и научно-исследовательскими лабораториями. В институте рабо-
  4. 4. 4 тает около 2000 преподавателей. Среди них шесть академиков и членов- корреспондентов РАН, 36 заслуженных деятелей науки и техники РФ, более 70 лауреатов Государственных премий, 220 профессоров и докторов наук, более 2500 штатных научных сотрудников, инженеров, рабочих и служащих, около 17000 студентов всех видов обучения. Всего за 75 лет из стен МАИ вышло более 120000 специалистов для авиа- ционной и ракетно-космической отрасли. Среди них 44 генеральных и главных конструктора, 40 академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР и Российской Академии наук, более ста лауреатов Государственных премий, 18 космонавтов с общим нахождением на орбите 9,5 лет. В МАИ учились более тридцати заслуженных летчиков-испытателей СССР и РФ, Героев Советского Союза и России, более 260 Лауреатов Ленинской и Государственных премий, премий Президента и Правительства России. Кроме того, среди маевцев очень много известных политиков, дипломатов, государственных деятелей, а также известных и любимых народом артистов и выдающихся спортсменов. Научно-исследовательская часть МАИ включает в себя 8 проблемных и 38 отраслевых научно-исследовательских лабораторий, 80 научных отделов и лабораторий при кафедрах. Ученые МАИ – авторы пяти открытий, результаты научных исследований опубликованы в сотнях монографий, в учебниках, учеб- ных пособиях и других научных публикациях. Их значение для развития авиа- ционной и ракетно-космической науки и техники ставят МАИ в ряд ведущих вузов мира. Практически с основания МАИ, с 1933 года, когда было создано первое конструкторское бюро по самолетостроению, в нашем институте создаются новые типы летательных аппаратов. В этой интереснейшей работе самое актив- ное участие принимали и принимают студенты. К таким разработкам можно отнести спортивно-пилотажный самолет «Квант», установивший 5 мировых ре- кордов. Мировой рекорд был установлен на сверхлегком самолете оригиналь- ной конструкции «МАИ-89». Впоследствии представленный на международ- ных авиационных салонах, этот самолет получил сертификаты в ряде стран и пользуется коммерческим успехом. В России он выпускается крупными серия- ми в различных модификациях на РСК «МиГ». Впервые в мире учебный вуз за самолет «Авиатика-МАИ-890» (серийная модель) получил сертификат типа Госавиарегистра. Рекорды самолетов МАИ зарегистрированы Международной авиационной федерацией (FAI). В маевских КБ были спроектированы также двигатели и энергетические установки; приборы, системы и радиоустройства; дистанционно пилотируемые летательные аппараты различного назначения и первые малые негерметичные искусственные спутники Земли «Радио» и «Ис- кра» (в 70-х и 80-х годах); пилотируемые, буксируемые и автоматические аппа- раты для исследования морей и океанов типа «Шельф», «Венера» и т.д. Только в МАИ в учебном процессе при подготовке инженеров использу- ется летная практика. Вот уже 25 лет студенты, как юноши, так и девушки, за штурвалом самолета закрепляют свои теоретические знания. За создание и вне- дрение в учебный процесс летной практики группа работников института в 1998 году была удостоена Государственной премии РФ в области науки и тех-
  5. 5. 5 ники. Государственная премия РФ за разработку и внедрение семейства сверх- легких многоцелевых самолетов присуждена в 1999 году группе ученых и со- трудников МАИ. В этом же году маевские ученые были удостоены еще одной Государственной премии в области науки и техники за разработку новых тех- нологий нанесения покрытий. В последние годы развивается новое направление деятельности МАИ – международное сотрудничество. Цель его – эффективное использование зару- бежного опыта для улучшения качества подготовки специалистов, повышения квалификации преподавателей и научных работников. С 1989 года студенты МАИ ежегодно стажируются в инженерных вузах США, Англии, Италии, Гер- мании, Франции. В нашем институте обучаются граждане из 34 стран Европы, Азии, Африки, США. За годы учебы в МАИ студенты помимо основной специальности имеют возможность получить второе высшее образование на уровне бакалавра по на- правлениям: менеджмент, прикладная математика и информатика. Учебные и научные лаборатории института оснащены современным обо- рудованием, компьютерами и приборами. Все студенты проходят практиче- скую подготовку, выполняют исследования и конструкторские разработки с применением новейших ЭВМ и новых информационных технологий. Все пере- численное выше позволило МАИ занять первое место в рейтинге среди маши- ностроительных, авиационных вузов России. Студенческие годы наполнены не только учебой. Они запомнятся вам и совместным отдыхом с друзьями. А для этого в МАИ созданы все условия. Студенты МАИ любят проводить каникулы на институтских подмосковных ба- зах отдыха в Яропольце, Суворове, Пешках. Особой любовью пользуется чер- номорский оздоровительно-спортивный лагерь в Алуште. Кроме того, на тер- ритории студгородка имеется санаторий-профилакторий на 140 мест. Есть в МАИ и комбинат питания на 2500 мест, и своя студенческая поликлиника. Во Дворце культуры МАИ работают коллективы художественной само- деятельности, продолжающие славные традиции уже известных на всю страну творческих объединений. Для тех, кто любит ходить туристскими маршрутами, есть маевский турклуб – один из старейших в стране. Спорт в МАИ тоже в по- чете. В МАИ имеются 5 спортивных залов общей площадью около 7,5 тысяч квадратных метров. Среди спортсменов МАИ 56 олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Команды гребцов, баскетболистов, волейболистов, гандболистов, а также ряд отдельных спортсменов неоднократно становились чемпионами страны. В МАИ созданы все условия для успешной учебы и интересного и разно- образного отдыха. Ректор МАИ, академик РАН А.М. Матвеенко
  6. 6. 6 Генеральный конструктор Артем Иванович Микоян (к 100-летию со дня рождения) Одному из выдающихся авиационных конструкторов, создателю самоле- тов-истребителей МиГ Артему Ивановичу Микояну 5-го августа 2005 г