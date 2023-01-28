Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ognennie krilja.Istorija sozdanija reaktivnoj aviacii SSSR (2005).pdf

Jan. 28, 2023
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
М Д. Евтифьев ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ История создания реактивной авиации СССР (1930-1946) МОСКВА «ВЕЧЕ» 2005
БВК 39.65; 39.62 Е93 Вниманию оптовых покупателей! Книги различных жанров можно приобрести по адресу: 129348, Москва, ул. ...
ПРЕДИСЛОВИЕ В настоящее время имеется много публикаций о первых шагах в реактивной авиации в России, но в этих публикаци- ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Konstrukcii aviacionnih elektriceskih masin.pdf
Konstrukcii aviacionnih elektriceskih masin.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

Kak ja stal letcikom.pdf
TahirSadikovi
Avilkin V.K.,Paradoksi navigacii mezdunarodnih poletov (2000).pdf
TahirSadikovi
Tehnologija udalenija lakokrasocnih pokritij pri remonte aviatehniki (1993).pdf
TahirSadikovi
Aviatsionnij anglijskij dlja menadzerov (2004).pdf
TahirSadikovi
Istorija poleta.Od kriljev Ikara do kosmiceskih raket (2020).docx
TahirSadikovi
Analiz i sintez avtopilotov (2006).pdf
TahirSadikovi
Posobie po perevodu tehniceskoj literaturi aviacionnogo profilja s Anglijskog...
TahirSadikovi
Informacionno spravocnaja kniga aviacionnogo meteorologa,chast 2 (2010).pdf
TahirSadikovi
1 of 402 Ad

Ognennie krilja.Istorija sozdanija reaktivnoj aviacii SSSR (2005).pdf

Jan. 28, 2023
0 likes 0 views

Download to read offline

Engineering

Fiery wings.The history of the creation of jet aircraft of the USSR

Fiery wings.The history of the creation of jet aircraft of the USSR

Engineering
Advertisement

Recommended

Konstrukcii aviacionnih elektriceskih masin.pdf
TahirSadikovi
0 views
163 slides
Raschet turbin aviatsionnih dvigatelej.pdf
TahirSadikovi
0 views
135 slides
Mi-8T Tehnologija raboti bortmehanika,Omsk (2004).doc
TahirSadikovi
0 views
39 slides
Stranici istoriji otecestvennogo vozduhoplavanija.pdf
TahirSadikovi
0 views
512 slides
F-4J Phantom II Flight Manual (Later edition).pdf
TahirSadikovi
0 views
519 slides
Rascet lopastej i vtulok nesuscih vintov na procnost.pdf
TahirSadikovi
0 views
51 slides
Sborka aviacionnih priborov.pdf
TahirSadikovi
0 views
313 slides
Rassledovanie aviatsionnih proisshestvij.Principi i sistema obespecenija avia...
TahirSadikovi
0 views
56 slides
Advertisement

More Related Content

More from TahirSadikovi (20)

Kak ja stal letcikom.pdf
TahirSadikovi
0 views
Avilkin V.K.,Paradoksi navigacii mezdunarodnih poletov (2000).pdf
TahirSadikovi
0 views
Tehnologija udalenija lakokrasocnih pokritij pri remonte aviatehniki (1993).pdf
TahirSadikovi
0 views
Aviatsionnij anglijskij dlja menadzerov (2004).pdf
TahirSadikovi
0 views
Istorija poleta.Od kriljev Ikara do kosmiceskih raket (2020).docx
TahirSadikovi
0 views
Analiz i sintez avtopilotov (2006).pdf
TahirSadikovi
0 views
Posobie po perevodu tehniceskoj literaturi aviacionnogo profilja s Anglijskog...
TahirSadikovi
0 views
Informacionno spravocnaja kniga aviacionnogo meteorologa,chast 2 (2010).pdf
TahirSadikovi
0 views
Informacionno spravocnaja kniga aviacionnogo meteorologa,chast 1 (2010).pdf
TahirSadikovi
0 views
Russko-Anglijskij razgovornik po aviacii (1993).pdf
TahirSadikovi
0 views
Osnovi dovodki aviacionnih GTD (2012).pdf
TahirSadikovi
0 views
Keramicheskie i kompozicionnie materiali v aviacionnoj tehnike (2002).pdf
TahirSadikovi
0 views
Sovremennaja organizacija sozdanija aviatehniki (2013).pdf
TahirSadikovi
0 views
Aeronavigacija v mezdunarodnih poletah (2014).pdf
TahirSadikovi
0 views
Progressivnie tekhnologii modelirovanija,optimizacii i intelektualjnoj avtoma...
TahirSadikovi
0 views
Concorde - Supersonic Speedbird - The Full Story (Bernard Bale, Dan Sharp).pdf
TahirSadikovi
0 views
Comet.The Worlds First Jet Airliner (2014) .pdf
TahirSadikovi
0 views
Classic British Propliners (2016).pdf
TahirSadikovi
0 views
Sistemi tehniceskogo obsluzivanija samoletov i vertoletov i ih formirovanie (...
TahirSadikovi
3 views
Organizacija pitanija passazirov na bortu vozdusnogo sudna_Posobie dlja bortp...
TahirSadikovi
3 views
Kak ja stal letcikom.pdf
TahirSadikovi
0 views
77 slides
Avilkin V.K.,Paradoksi navigacii mezdunarodnih poletov (2000).pdf
TahirSadikovi
0 views
34 slides
Tehnologija udalenija lakokrasocnih pokritij pri remonte aviatehniki (1993).pdf
TahirSadikovi
0 views
12 slides
Aviatsionnij anglijskij dlja menadzerov (2004).pdf
TahirSadikovi
0 views
85 slides
Istorija poleta.Od kriljev Ikara do kosmiceskih raket (2020).docx
TahirSadikovi
0 views
161 slides
Analiz i sintez avtopilotov (2006).pdf
TahirSadikovi
0 views
14 slides

Recently uploaded (20)

Elektrooborudovanie samoleta TU-154M_2000-1.pdf
TahirSadikovi
4 views
Sturmanskij i letnij rascet poleta vertoleta.doc
TahirSadikovi
3 views
Osnovi tehnologii proizvodstva gazoturbinnih dvigatelej.pdf
TahirSadikovi
4 views
Рандомная презентация
TonyChuktai
3 views
Mi-8 TO Kniga I.Letno-tehnicheskie harakteristiki.pdf
TahirSadikovi
4 views
Истребители США (Часть 2).pdf
TahirSadikovi
5 views
Самолеты Бартини.pdf
TahirSadikovi
4 views
Poisk neispravnostej vertoleta Mi-8.pdf
TahirSadikovi
4 views
Prakticheskaja aerodinamika vertoleta Mi-8T (MT),Chast_1.doc (2021)
TahirSadikovi
5 views
Osnovi nadeznosti GTD i upravlenie kacestvom produkcii.pdf
TahirSadikovi
3 views
Mi-8 TO.Kniga VI.Nazemnoe oborudovanie.pdf
TahirSadikovi
4 views
Neispravnosti dvigatelja TV2-117A i reduktora VR-8 i ih ustranenie.doc
TahirSadikovi
4 views
Vlijanie vetra i turbulentnosti na dejateljnost aviacii (2006).pdf
TahirSadikovi
2 views
Osnovnie principi postroenija modelej dvizenija letateljnih apparatov (2008).pdf
TahirSadikovi
5 views
Истребители США (Часть 1).pdf
TahirSadikovi
3 views
Mi-8 TO.Kniga V.Dopolnenie po avtomaticeskomu perenosnomu radiomajaku ARM-406...
TahirSadikovi
3 views
Albom po dvigatelju TV2-117A (AG).docx
TahirSadikovi
4 views
Mi-8 TO.Kniga II.Konstruktsija.pdf
TahirSadikovi
3 views
Истребители США (Часть 3).pdf
TahirSadikovi
5 views
Mi-8 TO.Kniga IV.Aviacionnoe oborudovanie.pdf
TahirSadikovi
2 views
Elektrooborudovanie samoleta TU-154M_2000-1.pdf
TahirSadikovi
4 views
38 slides
Sturmanskij i letnij rascet poleta vertoleta.doc
TahirSadikovi
3 views
19 slides
Osnovi tehnologii proizvodstva gazoturbinnih dvigatelej.pdf
TahirSadikovi
4 views
480 slides
Рандомная презентация
TonyChuktai
3 views
14 slides
Mi-8 TO Kniga I.Letno-tehnicheskie harakteristiki.pdf
TahirSadikovi
4 views
58 slides
Истребители США (Часть 2).pdf
TahirSadikovi
5 views
66 slides
Advertisement

Ognennie krilja.Istorija sozdanija reaktivnoj aviacii SSSR (2005).pdf

  1. 1. М Д. Евтифьев ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ История создания реактивной авиации СССР (1930-1946) МОСКВА «ВЕЧЕ» 2005
  2. 2. БВК 39.65; 39.62 Е93 Вниманию оптовых покупателей! Книги различных жанров можно приобрести по адресу: 129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24. Акционерное общество «Вече». Телефоны: 188-88-02, 188-16-50, 182-40-74. Филиал в Нижнем Новгороде «ВЕЧЕ — НН» тел.: (8312) 64-93-67, 64-97-18. Филиал в Новосибирске ООО «Опткнига — Сибирь» тел.: (3832) 10-18-70 Филиал в Казани 000 «Вече — Казань» тел.: (8432) 71-33-07 Филиал в Киеве 000 «Вече — Украина» тел.: (044) 537-29-20 ISBN 5-9533-0288-6 © Евтифьев М.Д., 2005 © 000 «Издательский дом «Вече», 2005
  3. 3. ПРЕДИСЛОВИЕ В настоящее время имеется много публикаций о первых шагах в реактивной авиации в России, но в этих публикаци- ях далеко не всегда достаточно полно освещается их история. В настоящей книге предпринята попытка проследить в дина- мике появление и развитие в России самых первых ракетных, полуреактивных самолетов и самолетов с ТРД. Практические работы по всем авиационным реактивным двигателям в России начались еще в начале 30-х гг. Эти дви- гатели стали совершенствоваться в процессе общего прогресса в авиационной технике и позволили создать к концу войны промышленную базу, накопить хороший научно-конструктор- ский задел, который был использован в работах по созданию первых серийных отечественных реактивных самолетов. В настоящей книге рассматривается экспериментальный период, который вместил в себя работы по самым первым по- пыткам в реактивной авиации, занимающий отрезок времени 1930—1946 гг. и ставший для нашей страны необходимой сту- пенькой в реактивную эру. Без этого в России не смогли бы так быстро, используя свой и трофейный опыт, после войны в конце 1940-х начале 1950-х гг. перейти с поршневой авиации на авиацию с реактивными двигателями. Для более четкого представления и большей стройности изложения настоящей книги было предложено целесообразно исследовать отдельно историю разработки и экспериментальных испытаний в Рос- сии самолетов с РДТТ, ЖРД, ТРД и комбинациями двигате- лей: ПД и РДТТ, ПД и ЖРД, ПД и ВРД. Технические харак- теристики большинства создаваемых в период 1930—1946 гг. в России реактивных двигателей и реактивных самолетов при- ведены в таблицах приложения 1. В приложении 2 представ- лен фотоматериал по большинству из этих самолетов.
  4. 4. У ИСТОКОВ ПРОЕКТОВ РЕАКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ Первые проекты реактивных самолетов были разработаны еще в середине 60-х гг. XIX века. До появления этих проек- тов предлагались к использованию модели самолетов с реак- тивными двигателями. Самые первые мысли о создании летающей модели с реак- тивным двигателем были высказаны в 1835 г. в работах Г. Ребенштейна и Ф. Маттиса. Что интересно, эти работы были опубликованы не только одновременно, но и в одном и том же городе — Нюрнберге. У Г. Ребенштейна о модели с реактивным двигателем (РД) говорилось так: «При опыте в малом виде не требуется ника- кого особенного снаряда для отталкивательной силы. Нужно только заключить в сжатом пространстве угольную кислоту, обладающую при обыкновенной температуре 40 или 44 атмос- ферами упругости, и выпускаемую из отверстия, которое можно произвольно уменьшать или увеличивать». У Ф. Маттиса в качестве РД предлагалась пороховая раке- та. Он указывал на возможность применения такого двигате- ля для полета воздушного змея, а также упоминал о возмож- ности создания на этом принципе пилотируемого летательно- го аппарата (рис. 1.1). Сегодня не известно о реализации указанных предложений. Реактивный двигатель на сжатом газе или порохе был прост по конструкции, но мог работать всего несколько се- кунд, использование его на самолете не имело смысла. В свя- зи с этим в проектах реактивных аппаратов, предназначен- ных для полета человека, обычно предусматривалось приме- нение более сложных силовых установок, в которых расход
  5. 5. ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ Рис. 1.1. Проект реактивного летательного аппарата Ф. Маттиса [1] * сжатого газа или пара пополнялся бы специальным генера- тором рабочего тела. В 1865 г. первые проекты реактивных самолетов создали П. Маффиотти (Испания) и Ш. де Луврие (Франция). Проект П. Маффиотти, над которым он работал в 1863— 1865 гг., остался незавершенным. Сын Маффиотти в 1882 г. опубликовал архивные документы отца. Из архивных доку- ментов видно, что основное внимание в проекте уделялось кон- струированию двигателя. В качестве рабочего тела П. Маф- фиотти предлагал использовать воздух, который должен был расширяться при увеличении его температуры в специальном нагревателе и выбрасываться через сопло. Принцип работы та- кого типа РД представлял собой прямоточный воздушно-ре- активный двигатель (ПВРД), но вместо впрыска топлива в ка- меру сгорания предлагался конвекционный способ увеличения температуры и давления рабочего тела. Тяга, развиваемая та- ким двигателем, была бы очень мала. Более подробные сведения имеются о проекте реактивного самолета (1863) французского ученого и изобретателя Ш. де Луврие. Он сначала разрабатывал проект винтомоторно- го самолета с двигателем, работающим на сжатом воздухе, но через два года предложил заменить винтомоторный на реак- тивный двигатель. В описании этого проекта, которое появи- лось в печати в 1867 г., говорилось: «Длина каждой стороны змея должна составлять 10 м. Он будет иметь металлическое покрытие, натянутое на раму из бамбука или труб из листового железа... Гондолу, имеющую форму ялика, предполагается вы- * Все цифры в квадратных скобках в подписях под фотографиями соответствуют номерам книг библиографического списка.
  6. 6. II. ЕВТИФЬЕВ полнить из очень тонкой меди. Она будет иметь 7 м в длину, миделевое сечение составит 1/4 м. Человек должен располагаться в центре, в лежачем положении. На концах гондолы будут раз- мещены склады жидкого горючего; сзади крепится руль. Гон- дола связана со змеем двумя прочными стойками и системой проволочных вант, посредством которых должен регулировать- ся наклон плоскости. Гондола будет установлена на двух парах колес, на которых она должна катиться при взлете и приземле- нии. На двух брусьях между гондолой и змеем будут прикреп- лены параллельно оси гондолы два маленьких генератора ци- линдроконической формы из листовой стали толщиной 2 мм, имеющих длину 3 м 40 см и диаметр 0,28 м». Из описания чертежа «Аэронава» Ш. де Луврие (рис. 1.2), самолет должен был представлять собой расчалочный моно- план схемы «бесхвостка» с верхнерасположенным крылом ром- бовидной формы. Путевое управление должно было обеспечи- ваться с помощью руля направления, продольное — измене- нием наклона крыла. Два реактивных двигателя планировалось установить между крылом и фюзеляжем. Топливо из фюзеля- жа должно было поступать в двигатели с помощью насоса. Расчетная скорость полета составляла 220 км/ч, масса конст- рукции — 150 кг, взлетная масса — 600 кг. Принцип работы двигателя: топливо (керосин или бензин) смешивалось с поступавшим в РД воздухом. Воспламенение смеси должно было происходить от электрической искры, об- разовавшиеся при сгорании газы через сопло вылетали нару- жу. При воспламенении горючей смеси клапаны прерывали подачу топлива и воздуха. Частота пульсаций равнялась 30 ... 40 в минуту, а так как у самолета было два двигателя, то она удваивалась. По расчетам изобретателя, такой двигатель был очень легким и экономич- Рис. 1.2. Проект самолета с РД «Аэронава» француза Ш. де Луврие [1]
  7. 7. ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ - * — + 8 ным (по оценке Луврие, удельный вес двигателя — 1 кг/л.с, удельный расход топлива — 0,2 кг/л.с). В те годы такие вели- чины, конечно, не могли быть достигнуты. В расчетах была допущена ошибка. Ошибочно было принято, что термический КПД двигателя равен единице. Проект Ш. де Луврие рассматривался во Французской ака- демии наук, где не встретил поддержки. Из-за финансовых проблем изобретателю не удалось реализовать свой замысел, был построен только двигатель. Наиболее интересной частью проекта «Аэронава» была кон- струкция двигателя. Силовая установка, работающая на топ- ливовоздушной смеси, являлась прототипом современного воз- душно-реактивного двигателя. Прерывистость горения позво- ляла ограничить давление в камере сгорания (до 5—6 атм) и в отличие от ПВРД обеспечивала некоторую тягу при взлете. Это был по своей сути пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД). Конструкция самолета Луврие была весьма несовершенна. Размещение двигателя и крыла отдельно от фюзеляжа не по- ззоляло обеспечить жесткость конструкции, и при вибрации вызванной работой ПуВРД, самолет разрушился бы. Луврие осознавал этот недостаток и, стремясь уменьшить пульсацию реактивной струи, предложил в 1868 г. разместить в потоке газов винт — прототип газовой турбины. Явно неудовлетворительно были решены вопросы устой- чивости и управляемости • Аэронава». Малое удлинение кры- ла и значительное сопротивление стоек и расчалок увеличива- ли требуемую для полета тягу. Более совершенный проект самолета («Усовершенствован- ная система воздухоплавания») с воздушно-реактивным дви- гателем был разработан в России в 1867 г. Н.А. Телешовым. Самолет должен был представлять собой моноплан с верхне- расположенным крылом треугольной формы (рис. 1.3). Угол стреловидности крыла по передней кромке составлял 45 градусов. «Крылья, — писал Телешов, — состоят из несколь- ких рам, которые соединяются с помощью стержней; рамы и стержни могут быть из железа или любого другого подходя- щего металла. На этих рамах, соединенных указанным спосо- бом, натянуто полотно, которое должно быть как можно бо- лее воздухонепроницаемым. Крылья могут также крепиться
  8. 8. 10 N. ЕВТИФЬЕВ Рис. 1.3. Проект реактивного самолета Н.А. Телешова [1] для большей прочности при помощи растяжек. Корпус аппа- рата или воздушного корабля состоит из стержней из железа или другого подходящего металла, соединенных заклепками; внешняя поверхность корпуса покрыта полотном или другой подходящей тканью. Рули состоят также из рам, которые сде- ланы из железа или другого металла, покрытого тканью, по- добной той, которая на крыльях. Эти рули приводятся в дви- жение с помощью передачи, заканчивающейся внутри кораб- ля». Для уменьшения лобового сопротивления носовой части фюзеляжа и передней части крыла предполагалось придать заостренную форму. Н.А. Телешов планировал установить на самолете пульси- рующий воздушно-реактивный двигатель на жидком топливе. Основным отличием двигателя Телешова было то, что пары топлива должны были смешиваться с воздухом еще до поступ- ления в камеру сгорания. Для этого было предусмотрено осо- бое устройство типа современного карбюратора. Для взлета самолет должен был разбегаться на колесах по рельсам или стартовать со специальной отделяемой тележки. В проекте «Усовершенствованная система воздухоплава- ния» предлагалась рациональная компоновка скоростного ре- активного самолета. Применение ферменно-геодезической кон- структивно-силовой схемы в сочетании с треугольным кры- лом обеспечивало высокую жесткость конструкции, а хорошо обтекаемые формы — малое лобовое сопротивление. Данный
  9. 9. ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ т * 11 проект более чем на три четверти века обогнал свое время и, как следовало ожидать, так и остался на бумаге. Одновременно с проектом Н.А. Телешова в Англии был запатентован проект реактивного самолета конструкции Д. Батлера и Э. Эдвардса. Самолет английских изобретателей также должен был иметь крыло треугольной формы, но стре- ловидность его по передней кромке была значительно бсль- ше— около 80 градусов (рис. 1.4). Под крылом располагались килевая поверхность и двига- тель, для управления имелись рули высоты и направления. Для продольной балансировки был предусмотрен подвижный груз. Крыло имело поперечную V-образность. Горизонтальное опере- ние отсутствовало. При старте самолет должен был устанавли- ваться на тележку, скатывающуюся по наклонным рельсам. Для амортизации при посадке были предусмотрены пружины. Самолет Батлера и Эдвардса, внешне напоминающий школьные «бумажные стрелы», должен был обладать хорошей устойчивостью в полете. Однако подъемная сила крыла мало- го удлинения была очень незначительна. Этот недостаток са- молета понимали и его изобретатели, в связи с этим в проекте предлагалось для увеличения грузоподъемности установить несколько пар крыльев. Батлер и Эдварде предполагали осуществлять полет за счет реакции струи пара, выходящей под давлением из сопла в зад- ней части самолета. Генератором пара должен был служить котел высокого давления. Недостатком предложенного типа реактивного двигателя была его чрезвычайная неэкономичность. Поэтому в патенте предусматривалась также возможность применения на само- лете воздушного винта, вращаемого непосредственно реакци- ей пара или с помощью трансмиссии от обычной паровой ма- Рис. 1.4. Проект реактивного самолета Д. Батлера и Э. Эдвардса [1]
  10. 10. 12 М. ЕВТИФЬЕВ шины. В последнем случае двойная матерчатая обшивка крыла должна была быть заменена металлической, внутри которой происходила бы конденсация пара. В 1868 г. в Англии появился проект реактивного самоле- та Д. Хантера. Изобретатель предлагал применить в двигате- ле горючий газ, используемый в те годы для освещения улиц. Конструкция самого самолета была весьма примитивной. Но- вым было предложение сделать крыло с изменяемым в полете размахом и углом установки. Все отмеченные выше проекты появились почти одновре- менно в различных странах: с 1865 по 1868 гг. Ни ранее, ни позже (вплоть до 80-х гг. XIX в.) разработка проектов реак- тивных самолетов не велась. Этот всплеск интереса к проблеме создания реактивных самолетов, по-видимому, был вызван публикацией «Манифес- та динамического воздухоплавания» Ф. Надара в 1863 г. В этой работе содержался призыв отказаться от попыток усовершен- ствовать аэростат и сконцентрировать усилия для создания аппарата тяжелее воздуха. Напечатанный большим тиражом «Манифест» был разослан в научные и общественные органи- зации многих стран, передан известным представителям на- уки, техники и промышленности. По данным французского историка Ж. Дюгема, П. Маффиотти и Ш. де Луврие были знакомы с этим документом. Знал о «Манифесте» и Н.А. Те- лешов, который поддерживал контакты с пионерами француз- ской авиации. В отличие от создателей первых проектов винтомоторных самолетов, весьма детально прорабатывавших конструкцию планера летательного аппарата, проектанты самолетов с реак- тивным двигателем, как правило, ограничивались разработ- кой общей компоновки аппарата, уделяя основное внимание конструированию силовой установки. Такой подход объясня- ется тем, что паровой двигатель был уже хорошо изучен, а воздушно-реактивный являлся принципиально новым образ- цом энергетической техники. На детальную проработку ново- го двигателя и конструкции планера самолета у изобретателя не хватало ни сил, ни знаний [1]. В 80-е годах XIX века в связи с организацией военных воз- духоплавательных частей сформировались новые предпосыл- ки для развития авиации. Вновь стали появляться предложе-
  11. 11. ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ ш * 13 ния об использовании двигателя прямой реакции на самоле- те. При этом большое внимание уделялось повышению эконо- мичности реактивной силовой установки за счет конструктив- ных мер или применения нового, более энергоемкого горюче- го. Большое количество предложений в этой области было сделано русскими изобретателями С.С. Неждановским, А. Вин- клером, Ф.Р. Гешвендом. Из-за недостаточного уровня разви- тия энергетической техники вес отечественных паровых дви- гателей был значительно больше, чем у лучших зарубежных образцов. Задача энергетического обеспечения полета стояла в России особенно остро. С 1880 г. проблемой использования реактивного двигате- ля для целей полета стал заниматься С.С. Неждановский. Он начал с разработки идеи аппарата с ракетодинамическим принципом поддержания, но вскоре пришел к выводу, что выгодно применять наряду с реактивным двигателем и кры- ло для создания аэродинамической подъемной силы. В его записях встречаются идеи самолетов с реактивными двига- телями, работающими на сжатом газе (1882 г.), водяном паре (1884 г.), смеси нитроглицерина со спиртом или глицерином и воздухом (1889 г.). По оценке Неждановского, скорость не- которых таких самолетов должна была достигать 50 м/с (180 км/ч) [1]. С целью повышения экономичности предложенных им же авиационных реактивных двигателей, Неждановский выдви- нул идею применения на сопле эжекторных насадок, предназ- наченных для подсоса воздуха к выхлопной струе. Хотя, как выяснилось впоследствии, использование таких насадок дает лишь очень незначительный прирост тяги. Сама мысль об уве- личении экономичности реактивных двигателей за счет под- вода окружающего воздуха к струе сгоревших газов оказалась принципиально верной и в настоящее время нашла воплоще- ние в конструкции двухконтурных ТРД. Интересная идея получения реактивной тяги содержалась в проекте самолета А. Винклера. Впервые он был рассмотрен на заседании воздухоплавательного отдела РТО в 1881 г. В ка- честве источника энергии для полета изобретатель предложил создать пульсирующий ракетный двигатель, работающий на смеси газообразного кислорода и водорода, которые должны были получаться в результате электролиза находящейся на
  12. 12. 14 М. ЕВТИФЬЕВ борту воды. Смешиваясь в камере сгорания в определенной пропорции, газы образовывали гремучую смесь, которая вос- пламенялась бы электрической искрой. Ток, необходимый для электролиза воды и воспламенения горючей смеси, должна была давать гальваническая батарея. В том же 1881 г. идея реактивного двигателя на гремучей смеси была запатентована в Англии А. Ван-де-Керкхове и Т. Снирсом. В отличие от А. Винклера, указанные изобрета- тели предлагали установить свой двигатель на гидросамолете, очевидно для удобства периодического пополнения предназ- наченной для электролиза воды. Еще один проект реактивного самолета был опубликован в 1887 г. Автор этого проекта, киевский архитектор Ф.Р. Геш- венд, предлагал в качестве источника пропульсивной силы использовать струю сжатого пара. Генератором пара служил трубчатый паровой котел. Для уменьшения расхода пара Геш- венд (независимо от Неждановского) разработал систему эжек- торных насадок для подсоса воздуха. Конструктивно самолет Ф.Р. Гешвенда («Паролет»), дол- жен был представлять собой биплан — «бесхвостку» с крыль- ями эллипсовидной формы (рис. 1.5). Площадь крыльев составляла 32,5 м2, размах — 3 м. Фю- зеляж с конусообразным носом для «рассечения воздуха» имел закрытую застекленную кабину для двух-трех пассажиров. Впереди кабины должен был размещаться котел и место пи- лота. Общая длина фюзеляжа — 9 м. Для взлета и посадки служило четырехколесное шасси. По замыслу изобретателя основным материалом для постройки «Паролета» должны были быть стальные трубы и полосы, цинковые и латунные листы. Обшивку крыльев предлагалось сделать полотняной. Полная масса самолета, согласно, проекту составляла около 1300 кг. Для взлета самолет должен был разбегаться по рельсам до скорости 116 км/ч. Крылья имели угол атаки 16 градусов, а тяга, по оценке изобретателя, составила бы 1350 кг. После взлета угол атаки должен был постепенно уменьшаться, а ско- рость — увеличиваться. Максимальная расчетная скорость — 280 км/ч [1]. По оценке Гешвенда перелет «Паролета» по маршруту Киев — Петербург мог быть осуществлен за шесть часов с пя- тью-шестью остановками для заправки горючим (керосин). Зап-
  13. 13. ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ 15 Рис. 1.5. Проект «Паролета» Ф.Р. Гешвенда [1] равочные станции должны были быть оборудованы для разбе- га самолета. Гешвенд, уверенный в правильности своих идей, решился приступить к изготовлению аппарата, рассчитанного на шесть пассажиров. Однако отрицательный отзыв комиссии по приме- нению воздухоплавания к военным целям, куда изобретатель обратился за помощью, не позволил реализовать этот замысел. Изучение рукописного наследия известного американско- го ученого и изобретателя А. Белла показало, что он также интересовался проблемой реактивного полета. В начале 1890-х годов Белл проводил опыты с реактивными двигателями, ра- ботающими на пару или спирте. Был обнаружен эскиз реак- тивного самолета (или модели), выполненный Беллом в 1893 г. (рис. 1.6). Первые проекты реактивных самолетом представляют зна- чительный исторический интерес, но в XIX в. это направле- ние работ по реактивным самолетам не имело перспектив, ^аленькие скорости, на которые были рассчитаны первые са-
  14. 14. 16 М. ЕВТНФЬЕВ Рис. 1.6. Эскиз реактивного самолета А. Белла [1] молеты, делали совершенно нецелесообразным использование реактивного двигателя, даже если бы этот двигатель был бы создан. Все эти проекты так и пролежали на пыльных пол- ках в архивах до появления там любознательных историков. Факт, что не один из проектов того времени не был и не мог быть реализован из-за общего низкого уровня развития на- уки и техники [1].
  15. 15. РЕАКТИВНЫЕ САМОЛЕТЫ В предыдущем разделе уже говорилось об самых первых проектах реактивных самолетов 60—80-х годов XIX века в раз- личных странах, в том числе и России. В 20-е годы XX века идеи использования реактивных двигателей на крылатых ле- тательных аппаратах в России выдвигались Фридрихом Арту- ровичем Цандером, который в 1924 г. в своей работе «Переле- ты на другие планеты», опубликованной в журнале «Техника и жизнь», прямо предложил применять крылья на ракетных летательных аппаратах [2]. Аналогичное предложение мы встречаем также в работе Константина Эдуардовича Циолковского «Исследование миро- вых пространств реактивными приборами» (1926), где он упо- минает об использовании подъемной силы крыльев для умень- шения тяги ЖРД [3]. Таким образом, мы видим, что для экспериментальных ра- бот по самолетам с различными типами двигателей были теоре- тические предпосылки. И эти работы были развернуты. В фев- рале 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял важ- ное решение об организации научно-исследовательского института (ЫИИ-1), в котором сосредоточивались бы все науч- но-технические работы по реакти