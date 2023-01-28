Ognennie krilja.Istorija sozdanija reaktivnoj aviacii SSSR (2005).pdf

3.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время имеется много публикаций о первых
шагах в реактивной авиации в России, но в этих публикаци-
ях далеко не всегда достаточно полно освещается их история.
В настоящей книге предпринята попытка проследить в дина-
мике появление и развитие в России самых первых ракетных,
полуреактивных самолетов и самолетов с ТРД.
Практические работы по всем авиационным реактивным
двигателям в России начались еще в начале 30-х гг. Эти дви-
гатели стали совершенствоваться в процессе общего прогресса
в авиационной технике и позволили создать к концу войны
промышленную базу, накопить хороший научно-конструктор-
ский задел, который был использован в работах по созданию
первых серийных отечественных реактивных самолетов.
В настоящей книге рассматривается экспериментальный
период, который вместил в себя работы по самым первым по-
пыткам в реактивной авиации, занимающий отрезок времени
1930—1946 гг. и ставший для нашей страны необходимой сту-
пенькой в реактивную эру. Без этого в России не смогли бы
так быстро, используя свой и трофейный опыт, после войны в
конце 1940-х начале 1950-х гг. перейти с поршневой авиации
на авиацию с реактивными двигателями. Для более четкого
представления и большей стройности изложения настоящей
книги было предложено целесообразно исследовать отдельно
историю разработки и экспериментальных испытаний в Рос-
сии самолетов с РДТТ, ЖРД, ТРД и комбинациями двигате-
лей: ПД и РДТТ, ПД и ЖРД, ПД и ВРД. Технические харак-
теристики большинства создаваемых в период 1930—1946 гг.
в России реактивных двигателей и реактивных самолетов при-
ведены в таблицах приложения 1. В приложении 2 представ-
лен фотоматериал по большинству из этих самолетов.
4.
У ИСТОКОВ ПРОЕКТОВ
РЕАКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ
Первые проекты реактивных самолетов были разработаны
еще в середине 60-х гг. XIX века. До появления этих проек-
тов предлагались к использованию модели самолетов с реак-
тивными двигателями.
Самые первые мысли о создании летающей модели с реак-
тивным двигателем были высказаны в 1835 г. в работах
Г. Ребенштейна и Ф. Маттиса. Что интересно, эти работы были
опубликованы не только одновременно, но и в одном и том же
городе — Нюрнберге.
У Г. Ребенштейна о модели с реактивным двигателем (РД)
говорилось так: «При опыте в малом виде не требуется ника-
кого особенного снаряда для отталкивательной силы. Нужно
только заключить в сжатом пространстве угольную кислоту,
обладающую при обыкновенной температуре 40 или 44 атмос-
ферами упругости, и выпускаемую из отверстия, которое можно
произвольно уменьшать или увеличивать».
У Ф. Маттиса в качестве РД предлагалась пороховая раке-
та. Он указывал на возможность применения такого двигате-
ля для полета воздушного змея, а также упоминал о возмож-
ности создания на этом принципе пилотируемого летательно-
го аппарата (рис. 1.1). Сегодня не известно о реализации
указанных предложений.
Реактивный двигатель на сжатом газе или порохе был
прост по конструкции, но мог работать всего несколько се-
кунд, использование его на самолете не имело смысла. В свя-
зи с этим в проектах реактивных аппаратов, предназначен-
ных для полета человека, обычно предусматривалось приме-
нение более сложных силовых установок, в которых расход
5.
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Рис. 1.1. Проект реактивного летательного
аппарата Ф. Маттиса [1] *
сжатого газа или пара пополнялся бы специальным генера-
тором рабочего тела.
В 1865 г. первые проекты реактивных самолетов создали
П. Маффиотти (Испания) и Ш. де Луврие (Франция).
Проект П. Маффиотти, над которым он работал в 1863—
1865 гг., остался незавершенным. Сын Маффиотти в 1882 г.
опубликовал архивные документы отца. Из архивных доку-
ментов видно, что основное внимание в проекте уделялось кон-
струированию двигателя. В качестве рабочего тела П. Маф-
фиотти предлагал использовать воздух, который должен был
расширяться при увеличении его температуры в специальном
нагревателе и выбрасываться через сопло. Принцип работы та-
кого типа РД представлял собой прямоточный воздушно-ре-
активный двигатель (ПВРД), но вместо впрыска топлива в ка-
меру сгорания предлагался конвекционный способ увеличения
температуры и давления рабочего тела. Тяга, развиваемая та-
ким двигателем, была бы очень мала.
Более подробные сведения имеются о проекте реактивного
самолета (1863) французского ученого и изобретателя
Ш. де Луврие. Он сначала разрабатывал проект винтомоторно-
го самолета с двигателем, работающим на сжатом воздухе, но
через два года предложил заменить винтомоторный на реак-
тивный двигатель. В описании этого проекта, которое появи-
лось в печати в 1867 г., говорилось: «Длина каждой стороны
змея должна составлять 10 м. Он будет иметь металлическое
покрытие, натянутое на раму из бамбука или труб из листового
железа... Гондолу, имеющую форму ялика, предполагается вы-
* Все цифры в квадратных скобках в подписях под фотографиями
соответствуют номерам книг библиографического списка.
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полнить из очень тонкой меди. Она будет иметь 7 м в длину,
миделевое сечение составит 1/4 м. Человек должен располагаться
в центре, в лежачем положении. На концах гондолы будут раз-
мещены склады жидкого горючего; сзади крепится руль. Гон-
дола связана со змеем двумя прочными стойками и системой
проволочных вант, посредством которых должен регулировать-
ся наклон плоскости. Гондола будет установлена на двух парах
колес, на которых она должна катиться при взлете и приземле-
нии. На двух брусьях между гондолой и змеем будут прикреп-
лены параллельно оси гондолы два маленьких генератора ци-
линдроконической формы из листовой стали толщиной 2 мм,
имеющих длину 3 м 40 см и диаметр 0,28 м».
Из описания чертежа «Аэронава» Ш. де Луврие (рис. 1.2),
самолет должен был представлять собой расчалочный моно-
план схемы «бесхвостка» с верхнерасположенным крылом ром-
бовидной формы. Путевое управление должно было обеспечи-
ваться с помощью руля направления, продольное — измене-
нием наклона крыла. Два реактивных двигателя планировалось
установить между крылом и фюзеляжем. Топливо из фюзеля-
жа должно было поступать в двигатели с помощью насоса.
Расчетная скорость полета составляла 220 км/ч, масса конст-
рукции — 150 кг, взлетная масса — 600 кг.
Принцип работы двигателя: топливо (керосин или бензин)
смешивалось с поступавшим в РД воздухом. Воспламенение
смеси должно было происходить от электрической искры, об-
разовавшиеся при сгорании газы через сопло вылетали нару-
жу. При воспламенении горючей смеси клапаны прерывали
подачу топлива и воздуха.
Частота пульсаций равнялась 30 ... 40 в минуту, а так как у
самолета было два двигателя, то она удваивалась. По расчетам
изобретателя, такой двигатель был очень легким и экономич-
Рис. 1.2. Проект самолета с РД «Аэронава»
француза Ш. де Луврие [1]
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ным (по оценке Луврие, удельный вес двигателя — 1 кг/л.с,
удельный расход топлива — 0,2 кг/л.с). В те годы такие вели-
чины, конечно, не могли быть достигнуты. В расчетах была
допущена ошибка. Ошибочно было принято, что термический
КПД двигателя равен единице.
Проект Ш. де Луврие рассматривался во Французской ака-
демии наук, где не встретил поддержки. Из-за финансовых
проблем изобретателю не удалось реализовать свой замысел,
был построен только двигатель.
Наиболее интересной частью проекта «Аэронава» была кон-
струкция двигателя. Силовая установка, работающая на топ-
ливовоздушной смеси, являлась прототипом современного воз-
душно-реактивного двигателя. Прерывистость горения позво-
ляла ограничить давление в камере сгорания (до 5—6 атм) и в
отличие от ПВРД обеспечивала некоторую тягу при взлете.
Это был по своей сути пульсирующий воздушно-реактивный
двигатель (ПуВРД).
Конструкция самолета Луврие была весьма несовершенна.
Размещение двигателя и крыла отдельно от фюзеляжа не по-
ззоляло обеспечить жесткость конструкции, и при вибрации
вызванной работой ПуВРД, самолет разрушился бы. Луврие
осознавал этот недостаток и, стремясь уменьшить пульсацию
реактивной струи, предложил в 1868 г. разместить в потоке
газов винт — прототип газовой турбины.
Явно неудовлетворительно были решены вопросы устой-
чивости и управляемости • Аэронава». Малое удлинение кры-
ла и значительное сопротивление стоек и расчалок увеличива-
ли требуемую для полета тягу.
Более совершенный проект самолета («Усовершенствован-
ная система воздухоплавания») с воздушно-реактивным дви-
гателем был разработан в России в 1867 г. Н.А. Телешовым.
Самолет должен был представлять собой моноплан с верхне-
расположенным крылом треугольной формы (рис. 1.3).
Угол стреловидности крыла по передней кромке составлял
45 градусов. «Крылья, — писал Телешов, — состоят из несколь-
ких рам, которые соединяются с помощью стержней; рамы и
стержни могут быть из железа или любого другого подходя-
щего металла. На этих рамах, соединенных указанным спосо-
бом, натянуто полотно, которое должно быть как можно бо-
лее воздухонепроницаемым. Крылья могут также крепиться
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Рис. 1.3. Проект реактивного самолета Н.А. Телешова [1]
для большей прочности при помощи растяжек. Корпус аппа-
рата или воздушного корабля состоит из стержней из железа
или другого подходящего металла, соединенных заклепками;
внешняя поверхность корпуса покрыта полотном или другой
подходящей тканью. Рули состоят также из рам, которые сде-
ланы из железа или другого металла, покрытого тканью, по-
добной той, которая на крыльях. Эти рули приводятся в дви-
жение с помощью передачи, заканчивающейся внутри кораб-
ля». Для уменьшения лобового сопротивления носовой части
фюзеляжа и передней части крыла предполагалось придать
заостренную форму.
Н.А. Телешов планировал установить на самолете пульси-
рующий воздушно-реактивный двигатель на жидком топливе.
Основным отличием двигателя Телешова было то, что пары
топлива должны были смешиваться с воздухом еще до поступ-
ления в камеру сгорания. Для этого было предусмотрено осо-
бое устройство типа современного карбюратора.
Для взлета самолет должен был разбегаться на колесах по
рельсам или стартовать со специальной отделяемой тележки.
В проекте «Усовершенствованная система воздухоплава-
ния» предлагалась рациональная компоновка скоростного ре-
активного самолета. Применение ферменно-геодезической кон-
структивно-силовой схемы в сочетании с треугольным кры-
лом обеспечивало высокую жесткость конструкции, а хорошо
обтекаемые формы — малое лобовое сопротивление. Данный
9.
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проект более чем на три четверти века обогнал свое время и,
как следовало ожидать, так и остался на бумаге.
Одновременно с проектом Н.А. Телешова в Англии был
запатентован проект реактивного самолета конструкции
Д. Батлера и Э. Эдвардса. Самолет английских изобретателей
также должен был иметь крыло треугольной формы, но стре-
ловидность его по передней кромке была значительно бсль-
ше— около 80 градусов (рис. 1.4).
Под крылом располагались килевая поверхность и двига-
тель, для управления имелись рули высоты и направления. Для
продольной балансировки был предусмотрен подвижный груз.
Крыло имело поперечную V-образность. Горизонтальное опере-
ние отсутствовало. При старте самолет должен был устанавли-
ваться на тележку, скатывающуюся по наклонным рельсам. Для
амортизации при посадке были предусмотрены пружины.
Самолет Батлера и Эдвардса, внешне напоминающий
школьные «бумажные стрелы», должен был обладать хорошей
устойчивостью в полете. Однако подъемная сила крыла мало-
го удлинения была очень незначительна. Этот недостаток са-
молета понимали и его изобретатели, в связи с этим в проекте
предлагалось для увеличения грузоподъемности установить
несколько пар крыльев.
Батлер и Эдварде предполагали осуществлять полет за счет
реакции струи пара, выходящей под давлением из сопла в зад-
ней части самолета. Генератором пара должен был служить
котел высокого давления.
Недостатком предложенного типа реактивного двигателя
была его чрезвычайная неэкономичность. Поэтому в патенте
предусматривалась также возможность применения на само-
лете воздушного винта, вращаемого непосредственно реакци-
ей пара или с помощью трансмиссии от обычной паровой ма-
Рис. 1.4. Проект реактивного самолета Д. Батлера и Э. Эдвардса [1]
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шины. В последнем случае двойная матерчатая обшивка крыла
должна была быть заменена металлической, внутри которой
происходила бы конденсация пара.
В 1868 г. в Англии появился проект реактивного самоле-
та Д. Хантера. Изобретатель предлагал применить в двигате-
ле горючий газ, используемый в те годы для освещения улиц.
Конструкция самого самолета была весьма примитивной. Но-
вым было предложение сделать крыло с изменяемым в полете
размахом и углом установки.
Все отмеченные выше проекты появились почти одновре-
менно в различных странах: с 1865 по 1868 гг. Ни ранее, ни
позже (вплоть до 80-х гг. XIX в.) разработка проектов реак-
тивных самолетов не велась.
Этот всплеск интереса к проблеме создания реактивных
самолетов, по-видимому, был вызван публикацией «Манифес-
та динамического воздухоплавания» Ф. Надара в 1863 г. В этой
работе содержался призыв отказаться от попыток усовершен-
ствовать аэростат и сконцентрировать усилия для создания
аппарата тяжелее воздуха. Напечатанный большим тиражом
«Манифест» был разослан в научные и общественные органи-
зации многих стран, передан известным представителям на-
уки, техники и промышленности. По данным французского
историка Ж. Дюгема, П. Маффиотти и Ш. де Луврие были
знакомы с этим документом. Знал о «Манифесте» и Н.А. Те-
лешов, который поддерживал контакты с пионерами француз-
ской авиации.
В отличие от создателей первых проектов винтомоторных
самолетов, весьма детально прорабатывавших конструкцию
планера летательного аппарата, проектанты самолетов с реак-
тивным двигателем, как правило, ограничивались разработ-
кой общей компоновки аппарата, уделяя основное внимание
конструированию силовой установки. Такой подход объясня-
ется тем, что паровой двигатель был уже хорошо изучен, а
воздушно-реактивный являлся принципиально новым образ-
цом энергетической техники. На детальную проработку ново-
го двигателя и конструкции планера самолета у изобретателя
не хватало ни сил, ни знаний [1].
В 80-е годах XIX века в связи с организацией военных воз-
духоплавательных частей сформировались новые предпосыл-
ки для развития авиации. Вновь стали появляться предложе-
11.
ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ ш * 13
ния об использовании двигателя прямой реакции на самоле-
те. При этом большое внимание уделялось повышению эконо-
мичности реактивной силовой установки за счет конструктив-
ных мер или применения нового, более энергоемкого горюче-
го. Большое количество предложений в этой области было
сделано русскими изобретателями С.С. Неждановским, А. Вин-
клером, Ф.Р. Гешвендом. Из-за недостаточного уровня разви-
тия энергетической техники вес отечественных паровых дви-
гателей был значительно больше, чем у лучших зарубежных
образцов. Задача энергетического обеспечения полета стояла
в России особенно остро.
С 1880 г. проблемой использования реактивного двигате-
ля для целей полета стал заниматься С.С. Неждановский. Он
начал с разработки идеи аппарата с ракетодинамическим
принципом поддержания, но вскоре пришел к выводу, что
выгодно применять наряду с реактивным двигателем и кры-
ло для создания аэродинамической подъемной силы. В его
записях встречаются идеи самолетов с реактивными двига-
телями, работающими на сжатом газе (1882 г.), водяном паре
(1884 г.), смеси нитроглицерина со спиртом или глицерином
и воздухом (1889 г.). По оценке Неждановского, скорость не-
которых таких самолетов должна была достигать 50 м/с
(180 км/ч) [1].
С целью повышения экономичности предложенных им же
авиационных реактивных двигателей, Неждановский выдви-
нул идею применения на сопле эжекторных насадок, предназ-
наченных для подсоса воздуха к выхлопной струе. Хотя, как
выяснилось впоследствии, использование таких насадок дает
лишь очень незначительный прирост тяги. Сама мысль об уве-
личении экономичности реактивных двигателей за счет под-
вода окружающего воздуха к струе сгоревших газов оказалась
принципиально верной и в настоящее время нашла воплоще-
ние в конструкции двухконтурных ТРД.
Интересная идея получения реактивной тяги содержалась
в проекте самолета А. Винклера. Впервые он был рассмотрен
на заседании воздухоплавательного отдела РТО в 1881 г. В ка-
честве источника энергии для полета изобретатель предложил
создать пульсирующий ракетный двигатель, работающий на
смеси газообразного кислорода и водорода, которые должны
были получаться в результате электролиза находящейся на
12.
14 М. ЕВТИФЬЕВ
борту воды. Смешиваясь в камере сгорания в определенной
пропорции, газы образовывали гремучую смесь, которая вос-
пламенялась бы электрической искрой. Ток, необходимый для
электролиза воды и воспламенения горючей смеси, должна
была давать гальваническая батарея.
В том же 1881 г. идея реактивного двигателя на гремучей
смеси была запатентована в Англии А. Ван-де-Керкхове и
Т. Снирсом. В отличие от А. Винклера, указанные изобрета-
тели предлагали установить свой двигатель на гидросамолете,
очевидно для удобства периодического пополнения предназ-
наченной для электролиза воды.
Еще один проект реактивного самолета был опубликован
в 1887 г. Автор этого проекта, киевский архитектор Ф.Р. Геш-
венд, предлагал в качестве источника пропульсивной силы
использовать струю сжатого пара. Генератором пара служил
трубчатый паровой котел. Для уменьшения расхода пара Геш-
венд (независимо от Неждановского) разработал систему эжек-
торных насадок для подсоса воздуха.
Конструктивно самолет Ф.Р. Гешвенда («Паролет»), дол-
жен был представлять собой биплан — «бесхвостку» с крыль-
ями эллипсовидной формы (рис. 1.5).
Площадь крыльев составляла 32,5 м2, размах — 3 м. Фю-
зеляж с конусообразным носом для «рассечения воздуха» имел
закрытую застекленную кабину для двух-трех пассажиров.
Впереди кабины должен был размещаться котел и место пи-
лота. Общая длина фюзеляжа — 9 м. Для взлета и посадки
служило четырехколесное шасси. По замыслу изобретателя
основным материалом для постройки «Паролета» должны были
быть стальные трубы и полосы, цинковые и латунные листы.
Обшивку крыльев предлагалось сделать полотняной. Полная
масса самолета, согласно, проекту составляла около 1300 кг.
Для взлета самолет должен был разбегаться по рельсам до
скорости 116 км/ч. Крылья имели угол атаки 16 градусов,
а тяга, по оценке изобретателя, составила бы 1350 кг. После
взлета угол атаки должен был постепенно уменьшаться, а ско-
рость — увеличиваться. Максимальная расчетная скорость —
280 км/ч [1].
По оценке Гешвенда перелет «Паролета» по маршруту
Киев — Петербург мог быть осуществлен за шесть часов с пя-
тью-шестью остановками для заправки горючим (керосин). Зап-
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Рис. 1.5. Проект «Паролета» Ф.Р. Гешвенда [1]
равочные станции должны были быть оборудованы для разбе-
га самолета.
Гешвенд, уверенный в правильности своих идей, решился
приступить к изготовлению аппарата, рассчитанного на шесть
пассажиров. Однако отрицательный отзыв комиссии по приме-
нению воздухоплавания к военным целям, куда изобретатель
обратился за помощью, не позволил реализовать этот замысел.
Изучение рукописного наследия известного американско-
го ученого и изобретателя А. Белла показало, что он также
интересовался проблемой реактивного полета. В начале 1890-х
годов Белл проводил опыты с реактивными двигателями, ра-
ботающими на пару или спирте. Был обнаружен эскиз реак-
тивного самолета (или модели), выполненный Беллом в 1893 г.
(рис. 1.6).
Первые проекты реактивных самолетом представляют зна-
чительный исторический интерес, но в XIX в. это направле-
ние работ по реактивным самолетам не имело перспектив,
^аленькие скорости, на которые были рассчитаны первые са-
14.
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Рис. 1.6. Эскиз реактивного самолета А. Белла [1]
молеты, делали совершенно нецелесообразным использование
реактивного двигателя, даже если бы этот двигатель был бы
создан. Все эти проекты так и пролежали на пыльных пол-
ках в архивах до появления там любознательных историков.
Факт, что не один из проектов того времени не был и не мог
быть реализован из-за общего низкого уровня развития на-
уки и техники [1].
15.
РЕАКТИВНЫЕ САМОЛЕТЫ
В предыдущем разделе уже говорилось об самых первых
проектах реактивных самолетов 60—80-х годов XIX века в раз-
личных странах, в том числе и России. В 20-е годы XX века
идеи использования реактивных двигателей на крылатых ле-
тательных аппаратах в России выдвигались Фридрихом Арту-
ровичем Цандером, который в 1924 г. в своей работе «Переле-
ты на другие планеты», опубликованной в журнале «Техника
и жизнь», прямо предложил применять крылья на ракетных
летательных аппаратах [2].
Аналогичное предложение мы встречаем также в работе
Константина Эдуардовича Циолковского «Исследование миро-
вых пространств реактивными приборами» (1926), где он упо-
минает об использовании подъемной силы крыльев для умень-
шения тяги ЖРД [3].
Таким образом, мы видим, что для экспериментальных ра-
бот по самолетам с различными типами двигателей были теоре-
тические предпосылки. И эти работы были развернуты. В фев-
рале 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял важ-
ное решение об организации научно-исследовательского
института (ЫИИ-1), в котором сосредоточивались бы все науч-
но-технические работы по реакти